Hoe je grote, ambitieuze doelen (BHAG's) instelt en bijhoudt

Stel doelen die zo groot zijn, zo harig, dat ze je doen slikken. Als je op het punt staat in slaap te vallen, ligt je BHAG (Big Hairy Audacious Goal) daar naast je bed, helemaal behaard met gloeiende ogen. Als je wakker wordt, is hij er ook: Goedemorgen, ik ben je BHAG. Ik bezit je leven._

Jim Collins

Als je op zoek bent naar succes op lange termijn, kan het verschil tussen gewoon en buitengewoon vaak worden bepaald door je Big Hairy Audacious Goal _(_BHAG).

Deze gedurfde, gewaagde doelen vormen een verenigend brandpunt voor visionaire bedrijven en stuwen ze naar nieuwe hoogten. Of het nu gaat om het beklimmen van de Mount Everest of de landing van een man op de maan, de geschiedenis leert ons dat grote prestaties beginnen met een echte BHAG.

In dit artikel helpen we je om je eigen BHAG op te stellen en je bedrijf naar transformatieve groei te leiden.

Wat zijn BHAG doelen?

Een Big Hairy Audacious Goal (BHAG) is een grof, langetermijn target dat is ontworpen om een organisatie energie te geven, grenzen te verleggen, succesvolle gewoonten te ontwikkelen en actie te inspireren voor een grotere visie.

Jim Collins en Jerry Porras introduceerden de term in hun boek Built to Last: Succesvolle gewoonten van visionaire bedrijven in 1994. Ze wilden bedrijven aanmoedigen om uit de mentaliteit van incrementele verbeteringen te stappen en doelen na te streven die op het eerste gezicht bijna onmogelijk lijken.

De kracht van de BHAG is dat het je uit het te klein denken haalt

Jim Collins

Een echte BHAG is ambitieus - iets dat een decennium of zelfs langer kan duren om te bereiken. Het gaat niet alleen om groot dromen; het gaat om het creëren van een doel dat, hoewel uitdagend, nog steeds haalbaar is als je bedrijf zich eraan toewijdt.

zie het als de visie van president Kennedy uit 1961 over een maanmissie voor het einde van het decennium. Op dat moment leek het vergezocht, maar het zette een hele natie aan tot actie, wat uiteindelijk leidde tot de historische maanlanding in 1969.

Hoe verschilt de installatie van een BHAG doel van de traditionele installatie van een doel?

Begrijp het verschil tussen een BHAG en traditionele methoden voor het stellen van doelen zoals OKR's ( Objectieven en sleutel resultaten ) kan u helpen beslissen welke aanpak het beste past bij de visie van uw organisatie.

Factor BHAGS Traditionele doelen BHAGs zijn ambitieuze doelen op lange termijn (10-25 jaar) die ontworpen zijn om uw business of sector opnieuw te definiëren. Ze dagen bedrijven uit om te streven naar wat net buiten bereik lijkt. Het zijn gestructureerde en meetbare doelen voor de korte tot middellange termijn, gericht op incrementele voortgang. Ze richten zich op transformatieve doelen, zoals het revolutioneren van een hele markt over een periode van tientallen jaren. Frameworks zoals OKR's en /href/https://clickup.com/nl/blog/23743/slimme-doelen/SMART Goals/%href/ targetten korte tot middellange termijn doelen, zoals voortgang op kwartaal- of jaarbasis. Ze inspireren urgentie en opwinding door een buitengewone visie te presenteren. Ze motiveren teams door middel van duidelijke, haalbare en tijdsgebonden objectieven. Ze evolueren mee met veranderende omstandigheden terwijl ze trouw blijven aan de overkoepelende, gedurfde visie. Ze zijn vaak rigide en tijdgebonden.

Het belang van BHAG's om het onmogelijke te bereiken

Waarom zou je een BHAG voor je Business overwegen? Toewijding aan een BHAG kan potentieel ontsluiten op manieren die traditionele doelen vaak niet kunnen. Dit is waarom:

Het creëert een gevoel van urgentie: Een BHAG zet aan tot actie en dwingt je team om verder te denken dan de onmiddellijke mogelijkheden. Gewaagde doelen zoals "de wereldwijde toegankelijkheid van de gezondheidszorg transformeren" vereisen focus en dagelijkse uitmuntendheid

Een BHAG zet aan tot actie en dwingt je team om verder te denken dan de onmiddellijke mogelijkheden. Gewaagde doelen zoals "de wereldwijde toegankelijkheid van de gezondheidszorg transformeren" vereisen focus en dagelijkse uitmuntendheid Het sluit aan bij je kerndoelstelling: Een effectieve BHAG sluit direct aan bij de missie van je organisatie en zorgt ervoor dat elke inspanning een gedeeld doel ondersteunt. Het fungeert als een leidende noordelijke ster voor strategie en besluitvorming

Een effectieve BHAG sluit direct aan bij de missie van je organisatie en zorgt ervoor dat elke inspanning een gedeeld doel ondersteunt. Het fungeert als een leidende noordelijke ster voor strategie en besluitvorming Het inspireert je team en trekt toptalent aan: Een BHAG inspireert huidige teamleden en trekt toptalent aan dat op één lijn zit met je visie. Grote, transformatieve doelen bevorderen innovatie en trekken mensen aan die staan te popelen om zinvolle uitdagingen aan te gaan

Een BHAG inspireert huidige teamleden en trekt toptalent aan dat op één lijn zit met je visie. Grote, transformatieve doelen bevorderen innovatie en trekken mensen aan die staan te popelen om zinvolle uitdagingen aan te gaan Het stimuleert succes op lange termijn: BHAG's vereisen evolutie en het nemen van risico's, en stuwen organisaties naar grote successen. Succes herdefinieert uw identiteit en positioneert u als marktleider

In essentie verschuift een BHAG de focus van uw bedrijf van kortetermijnwinsten naar het soort visionaire voortgang op lange termijn die industrieën verandert.

💡Pro Tip: Om ervoor te zorgen dat je BHAG niet alleen een hooggestemde droom is, moet je hem opsplitsen in meetbare mijlpalen. Dit creëert een duidelijk pad naar succes en houdt uw team gemotiveerd en op koers.

De vier soorten BHAG's

BHAG's zijn er in vier verschillende soorten, elk afgestemd op de specifieke behoeften en ambities van de organisatie:

1. Target-georiënteerde BHAG's

Doelgerichte BHAG's zijn het meest voorkomende en traditionele type, gericht op het bereiken van een specifiek target binnen een bepaald tijdsbestek. Deze doelstellingen kunnen kwantitatief zijn, zoals het behalen van een bepaalde mijlpaal in inkomsten, of kwalitatief, zoals het bereiken van een monumentale mijlpaal in innovatie of maatschappelijke bijdrage.

Hoe stel je doelgerichte BHAG's op: Zorg ervoor dat de gekozen target groot en inspirerend is, en een decennium of meer vergt om te bereiken. Het moet de grotere visie van uw organisatie omvatten in plaats van alleen kortetermijndoelstellingen.

Voorbeelden:

Het iconische doel van Microsoft om "een computer op elk bureau en in elk huis" te zetten

De ambitie van Walmart in de jaren '90 om in het jaar 2000 een omzet van 125 miljard dollar te behalen

⚠️ Mogelijke valkuilen: Een doelgerichte BHAG moet ambitieus maar realistisch zijn. Het moet het hele bedrijf inspireren, niet slechts een paar geselecteerden. Bovendien, als het doel kwalitatief is, stel dan een duidelijke manier vast om de voortgang te meten om de focus en motivatie te behouden.

2. Concurrerende BHAG's

Een concurrerende BHAG is ontworpen om het team rond een gemeenschappelijke rivaal te scharen, wat een gevoel van urgentie en teamgeest bevordert. Door zich te richten op het overtreffen van een sleutelconcurrent of op het leiden in een specifieke markt, helpen deze BHAG's een gedeeld doelgevoel op te bouwen en voorwaartse voortgang te stimuleren.

Hoe stel je concurrerende BHAG's op: Identificeer een belangrijke concurrent of marktleider en beslis of je hen wilt overtreffen op één specifiek gebied of over de hele linie. Deel deze visie met je team om hun competitiedrang aan te wakkeren.

Voorbeelden:

NASA's doel om een man op de maan te laten landen voor 1970 werd gedreven door de concurrentie met de Sovjet-Unie

Het oorspronkelijke doel van Nike in de jaren 1960 was om "Adidas te verpletteren"

⚠️ Mogelijke valkuilen: Concurrerende BHAG's werken het beste als er een duidelijke leider is die overtroffen moet worden. Het is minder effectief als de rivaliteit dubbelzinnig is of als het bedrijf al dicht bij de top staat. Ga voor een creatieve invalshoek als je niet de underdog bent, zoals het domineren van een bepaald marktaandeel tegen alle rivalen.

3. Rolmodel BHAG's

Rolmodel BHAG's gaan over het imiteren van het succes van een toonaangevend bedrijf of instelling, vooral wanneer directe innovatie niet de primaire focus is. Ze werken goed voor opkomende visionaire bedrijven die streven naar vergelijkbare erkenning of uitmuntendheid binnen hun bedrijfstak.

Hoe stel je BHAG's op als rolmodel: Kies een succesvolle organisatie of een benchmarkprestatie die je bewondert. Richt je op het nabootsen van één specifiek aspect van hun succes in plaats van hun hele model na te bootsen.

Voorbeeld: Stanford University's doel om het "Harvard van het Westen" te worden, ook al werd het eeuwen na Harvard opgericht

⚠️ Mogelijke valkuilen: Rolmodel BHAG's kunnen ineffectief zijn als de focus ligt op kopiëren in plaats van aanpassen. Organisaties moeten nagaan wat hun rolmodel succesvol maakt en vervolgens hun BHAG afstemmen op hun unieke sterke punten.

4. Interne transformatie BHAG's

Interne transformatie-BHAG's richten zich op radicale verandering binnen de organisatie zelf, waarbij het vaak gaat om een verschuiving in de strategie, bedrijfscultuur of operationele processen van het bedrijf. Deze BHAG's zijn ideaal voor gevestigde bedrijven die op zoek zijn naar een voltooide revisie om momentum te creëren en concurrerend te blijven.

Hoe stel je interne transformatie BHAG's op: Identificeer een significante verandering die nodig is in het bedrijf, zoals een verschuiving in marktfocus of een geherstructureerd business model. Gebruik de BHAG om de nieuwe visie te communiceren en het team op één lijn te brengen met het transformatiedoel.

Voorbeelden:

Netflix' overgang van dvd-verhuur naar 's werelds grootste streamingdienst

De evolutie van Best Buy van een stenen winkel naar een digitale leider in technologie

⚠️ Mogelijke valkuilen: Interne transformaties zijn uitdagend en kunnen ontwrichtend zijn als ze niet goed worden gemanaged. Zorg ervoor dat de verandering noodzakelijk is en wordt ondersteund door een robuuste strategie voor verandermanagement om het moreel en de productiviteit tijdens het hele proces op peil te houden.

Voorbeeld van BHAG's

Hier volgen enkele voorbeelden van BHAG's die vorm hebben gegeven aan industrieën en een blijvende impact hebben gehad:

1. Google: De informatie van de wereld organiseren

via Google Google's Big Hairy Audacious Goal is om de informatie van de wereld te organiseren en universeel toegankelijk en nuttig te maken. Deze maanmissie heeft de menselijke verkenning van kennis mogelijk gemaakt door middel van geavanceerde technologieën zoals natuurlijke taalverwerking en kunstmatige intelligentie.

Met tools zoals Google Assistant verfijnen ze voortdurend dit gedurfde doel en zorgen ze voor voortgang in het overbruggen van kenniskloven wereldwijd.

2. NPR: Een beter geïnformeerd publiek creëren

via NPR De BHAG van NPR is het opbouwen van een beter geïnformeerd publiek door middel van journalistieke en culturele programma's die het begrip verrijken. Door gebruik te maken van creatieve talenten en diverse verhalen, stimuleert NPR de voortgang van het publieke debat en versterkt het haar rol als betrouwbare stem in de media.

3. Facebook: Breng de wereld dichter bij elkaar

via Mark Zuckerberg Facebook stelde zich een gewaagd doel om de wereld dichter bij elkaar te brengen. Door het bereiken van 1 miljard gebruikers in 2012 bereikte het een duidelijke eindstreep en ontwikkelde het zich tot een digitale hub die miljarden over de hele wereld met elkaar verbindt. De missie van Facebook benadrukt de toewijding aan het stimuleren van teamgeest en voortgang door middel van innovatieve technologieën.

5. Feeding America: Zorgen voor eerlijke toegang tot voedzaam voedsel voor iedereen

via Voeding Amerika Feeding America's Big Hairy Audacious Goal (BHAG) is ervoor te zorgen dat iedereen in de VS toegang heeft tot voedzaam voedsel. Door middel van innovatieve benaderingen, zoals het omzetten van donaties in maaltijden, pakken ze systemische problemen aan en stemmen ze hun missie af op hun visie om levens te beïnvloeden.

6. SpaceX: Maak de mensheid multi-planetair

SpaceX is een bedrijf waarvan de BHAG om menselijke verkenning van Mars mogelijk te maken een ambitie op maanlandingsschaal vertegenwoordigt. Door herbruikbare raketten en geavanceerde technologieën creëert SpaceX een momentum voor innovatie in de ruimte en belichaamt het de essentie van een grote BHAG, zoals gedefinieerd door Jim Collins en Jerry Porras.

7. Khan Academy: Gratis onderwijs van wereldklasse bieden aan iedereen, overal

via Khan Academie De BHAG van Khan Academy is om gratis onderwijs van wereldklasse aan te bieden en zo kansen te creëren voor leerlingen overal ter wereld. Deze BHAG neemt barrières weg, stimuleert voortgang en toont de kracht van kwalitatieve doelen bij het transformeren van onderwijs wereldwijd.

8. Spotify: Het potentieel van menselijke creativiteit ontsluiten

via Spotify Spotify is een visionair bedrijf met het gedurfde doel om muziekpiraterij tegen te gaan door een toegankelijk platform te creëren voor artiesten en luisteraars. Door een legaal alternatief te bieden, hebben ze de muziekindustrie een nieuwe wending gegeven en de menselijke energie gekanaliseerd in de richting van innovatie en eerlijke compensatie voor makers.

9. Michael J. Fox Foundation: Een geneesmiddel vinden voor de ziekte van Parkinson

De BHAG van de stichting is specifiek gericht op het vinden van een geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson. Dit gedurfde doel, ondersteund door uitgebreid onderzoek en samenwerking, laat zien hoe gevestigde bedrijven en non-profits kunnen fungeren als rolmodel voor het bereiken van transformatieve doelen.

Hoe BHAG's zich verhouden tot andere methoden voor het stellen van doelen

Big Hairy Audacious Goals (BHAG) staan voor gedurfde doelen op lange termijn, maar niet elk doel komt in aanmerking als BHAG. Dit is hoe de Big Hairy Audacious Goals zich verhouden tot andere strategieën voor de instelling van doelen :

BHAG's vs. KPI's Sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) zijn meetgegevens die uw voortgang naar specifieke bedrijfsdoelstellingen bijhouden. Typisch zijn ze:

**KPI's worden vaak op kwartaal- of jaarbasis ingesteld

Kwantitatief: Ze meten specifieke statistieken, zoals omzetgroei of klanttevredenheid

Ze meten specifieke statistieken, zoals omzetgroei of klanttevredenheid Richtinggevend: KPI's werken als een kompas en zorgen ervoor dat u op de juiste weg bent naar uw strategische doelen

BHAG's daarentegen zijn:

Langdurig en ambitieus: Ze zijn gericht op het transformeren van de toekomst van je organisatie, en het duurt vaak 10 tot 25 jaar om ze te bereiken

Ze zijn gericht op het transformeren van de toekomst van je organisatie, en het duurt vaak 10 tot 25 jaar om ze te bereiken Breed van opzet: Terwijl KPI's incrementele voortgang bijhouden, richten BHAG's zich op het maken van een significante, baanbrekende impact

tip: Voor degenen die hun proces van KPI instelling verfijnen, probeer ClickUp's KPI sjabloon . Dit sjabloon biedt een gestructureerd kader voor het definiëren, bijhouden en meten van sleutelprestatie-indicatoren, zodat u verzekerd bent van afstemming op uw doelstellingen en actiegerichte voortgangsbewaking.

BHAG's vs. OKR's

Doelstellingen en Belangrijke Resultaten (OKR's) zijn een ander kader voor de instelling van doelen om te meten wat echt belangrijk is voor een business . Ze bestaan meestal uit:

Doelstellingen: Overkoepelende doelen die jaarlijks of per kwartaal worden ingesteld

Overkoepelende doelen die jaarlijks of per kwartaal worden ingesteld Sleutelfactoren: Meetbare resultaten die de voortgang naar elk van de resultaten bijhoudenmeetbare doelstellingdie een maand tot een jaar kunnen beslaan

Ook lezen: 25 Voorbeelden van maandelijkse doelen voor Teams In vergelijking, BHAG's:

Verbreed de horizon: Terwijl OKR's helpen bij het bereiken van mijlpalen op korte termijn, stellen BHAG's de visie vast voor waar je in de verre toekomst wilt zijn

Terwijl OKR's helpen bij het bereiken van mijlpalen op korte termijn, stellen BHAG's de visie vast voor waar je in de verre toekomst wilt zijn Focus op transformatie: Een reeks succesvolle OKR's over een periode van tien jaar of meer kan u helpen dichter bij het bereiken van uw BHAG te komen

💡Pro Tip: Als u aan de slag wilt met OKR's en op zoek bent naar een praktische gids over hoe u OKR's kunt implementeren voor uw business nog te doen ClickUp's OKR's sjabloon . Dit sjabloon heeft speciale secties om doelstellingen te schetsen, belangrijke resultaten bij te houden met meetbare meetgegevens, taken toe te wijzen aan leden van het team, deadlines vast te stellen en de voortgang in realtime te bewaken.

BHAG's vs. SMART doelen

SMART doelen zorgen ervoor dat elk doel:

Specifiek: Duidelijk gedefinieerd

Duidelijk gedefinieerd Meetbaar: De voortgang kan worden bijgehouden

De voortgang kan worden bijgehouden Achievable: Realistisch en haalbaar

Realistisch en haalbaar Relevant: Afgestemd op bredere business doelstellingen

Afgestemd op bredere business doelstellingen Tijdgebonden:Gesteld binnen een duidelijk tijdsbestek

Ter vergelijking, BHAG's zijn:

Highly ambitious and bold: They push your company to think beyond immediate capabilities

They push your company to think beyond immediate capabilities Lange termijn: Ontworpen voor een periode van tien jaar of meer, in tegenstelling tot de tijdsgebondenheid van SMART doelen

wist u dat? ClickUp's SMART doelen sjabloon is rijk aan functies en gemakkelijk aan te passen en heeft volledig aanpasbare subcategorieën om u te helpen uw visie om te zetten in een concreet abonnement.

BHAG's vs. Strategische planning Strategische planning is een systematische aanpak voor het bereiken van doelen op lange termijn, meestal over een periode van:

3-5 jaar: Een strategisch abonnement biedt een duidelijke routekaart voor de nabije toekomst

Een strategisch abonnement biedt een duidelijke routekaart voor de nabije toekomst Stapsgewijze begeleiding: Het verdeelt grote doelen in beheersbare stappen

Het verdeelt grote doelen in beheersbare stappen Focus en duidelijkheid: Zorgt ervoor dat uw bedrijf op één lijn blijft met de belangrijkste doelstellingen

Aan de andere kant, BHAG's:

Gaan verder dan het bereik van strategische plannen: Ze definiëren een veel grotere visie, die strategische abonnementen helpen om in de loop van de tijd te bereiken

Ze definiëren een veel grotere visie, die strategische abonnementen helpen om in de loop van de tijd te bereiken Dienen als een Noordster: BHAG's inspireren en leiden alle strategische inspanningen, en bieden een target voor meerdere strategische abonnementen in de loop der jaren

BHAG's vs. Visie Verklaringen

Beide visieverklaringen en BHAG's kijken naar de toekomst van je organisatie op lange termijn, maar ze verschillen in hun aanpak:

Visieverklaringen: Hebben als doel te inspireren en aan te geven waar de organisatie naartoe wil. Ze geven een gevoel van doelgerichtheid Voorbeeld: TED's visieverklaring om "ideeën te verspreiden"

Hebben als doel te inspireren en aan te geven waar de organisatie naartoe wil. Ze geven een gevoel van doelgerichtheid BHAGs: Duwen de organisatie om groter te dromen en iets te bereiken dat bijna onbereikbaar lijkt Voorbeeld: Een doel als "'s werelds toonaangevende platform voor gedeelde kennis worden" zou meer in lijn zijn met een BHAG voor TED

Duwen de organisatie om groter te dromen en iets te bereiken dat bijna onbereikbaar lijkt

👉🏼 Voor een meer gedetailleerde benadering van het creëren van een visionair raamwerk, bekijk de Vision Whiteboard Sjabloon van ClickUp .

💡Pro Tip: Gebruik een mix van deze methodologieën om een gedurfde en juiste richting in te slaan met een BHAG terwijl je de voortgang bijhoudt met hulpmiddelen zoals KPI's en OKR's.

Hier is een tabel die de verschillen samenvat:

Functies BHAG's KPI's OKR's SMART-doelstellingen Strategische planning Visieverklaringen Een ambitieuze transformatie op lange termijn Kwantitatieve voortgang op korte termijn Meetbare resultaten ten opzichte van doelstellingen Specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant, tijdgebonden Routekaart op korte termijn, stapsgewijze begeleiding Inspirerend en schetst de gewenste toekomst 10-25 jaar Driemaandelijks/jaarlijks Driemaandelijks/jaarlijks/maandelijks Tijdgebonden (specifiek tijdsbestek) 3-5 jaar Lange termijn, ambitieus Bereik Brede, baanbrekende impact Specifieke maatstaven (bijv. omzet, klanttevredenheid) Meetbare resultaten gekoppeld aan doelstellingen Specifiek en gericht Beheersbare stappen in de richting van doelen op lange termijn Algemene richting en doel Rol: Noordster, leidende visie: kompas voor voortgang: bereiken van mijlpalen op korte termijn: zorgen voor duidelijke doelen en focus: stappenplan voor het bereiken van doelen: inspireren en motiveren van de organisatie

Uw grote, ambitieuze doelen bijhouden en voltooien

Het behalen van BHAG's kan ontmoedigend lijken, maar met de juiste aanpak en hulpmiddelen kunnen ze beheersbaar en zelfs inspirerend worden. Effectief je doelen bijhouden zorgt ervoor dat je team gefocust, op één lijn en gemotiveerd blijft om zelfs de meest ambitieuze vergaderingen te halen.

Het bereiken van BHAG's vereist niet alleen een duidelijke visie, maar ook de juiste hulpmiddelen om de voortgang effectief bij te houden en te stimuleren. Met de juiste hulpmiddelen kunt u mijlpalen volgen, verantwoordelijkheden toewijzen en onderweg bijsturen.

Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat je team op één lijn blijft met je ambitieuze doelen, door real-time inzichten te verschaffen en samenwerking te bevorderen.

Hoe de functie Doelen bijhouden van ClickUp u helpt om op koers te blijven

Met de functie Doelen bijhouden van ClickUp kunt u BHAG's effectief bijhouden en in realtime bijstellen

Het instellen van BHAG's vereist effectief bijhouden. De functie Doelen bijhouden van ClickUp stelt u in staat om uw BHAG's in realtime in te stellen, te controleren en aan te passen.

Met behulp van het SMART-raamwerk - specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden - kunt u gestructureerde doelen creëren die u verantwoordelijk en gefocust houden. Of u nu een 10k race voltooit of nieuwe clients werft, ClickUp stelt u in staat deze doelen op te splitsen in beheersbare en meetbare targets voor een duidelijk pad naar succes.

Dashboards van ClickUp gebruiken om de voortgang van uw BHAG's te visualiseren

Krijg de sleutel BHAG KPI's op één scherm met de ClickUp Dashboard displays

Het visualiseren van uw voortgang is de sleutel tot het bereiken van BHAG's, en ClickUp Dashboards bieden een uitgebreide weergave van uw doelen. Met aanpasbare kaarten en grafieken kunt u de sleutelgegevens, deadlines en teamprestaties op één plaats bijhouden.

Deze gecentraliseerde weergave helpt je de voortgang te beoordelen, knelpunten te identificeren en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde doelen nastreeft. Door je dashboard regelmatig bij te werken, kun je zinvolle discussies en aanpassingen vergemakkelijken en ervoor zorgen dat je projecten op schema blijven.

Kartikeya Thapliyal, Product Manager bij smallcase, vertelt over ClickUp,

Org-brede doelen zijn gemakkelijk bij te houden en abonnementen worden eenvoudiger omdat we kunnen controleren of we op één lijn zitten met doelen in een groter geheel. Kartikeya Thapliyal , productmanager bij smallcase

BHAG bijhouden automatiseren met de automatiseringen van ClickUp

Herinneringen, taaktoewijzingen en statusupdates instellen zonder handmatige tussenkomst met ClickUp-taak Automatiseringen

Automatisering kan de efficiëntie bij het bijhouden van BHAG's aanzienlijk verbeteren. ClickUp Automatiseringen stellen u in staat om herinneringen, taaktoewijzingen en statusupdates in te stellen zonder handmatige tussenkomst.

Je kunt bijvoorbeeld een automatisering maken die de status van een BHAG-gerelateerde taak bijwerkt tot "In uitvoering" zodra deze aan een teamlid wordt toegewezen. Of stel herinneringen in om je team aan te sporen wanneer deadlines naderen, zodat er geen mijlpaal over het hoofd wordt gezien.

Door repetitieve taken te automatiseren, kun je je meer richten op strategische initiatieven. Deze functie zorgt ervoor dat jij en je team altijd op de hoogte zijn van de status van je BHAG's, zodat je ze gemakkelijker kunt bijstellen als dat nodig is.

Werk samen met uw team aan abonnementen en verzamel feedback met ClickUp Docs

Effectieve samenwerking is cruciaal voor het bereiken van BHAG's. ClickUp Documenten maakt samenwerking in realtime mogelijk, zodat leden van het team commentaar kunnen geven, bewerkingen kunnen voorstellen en wijzigingen in gedeelde documenten kunnen bijhouden. Gebruik opmerkingen om feedback te geven op specifieke delen van uw documenten, zodat alle input wordt verzameld en erkend.

U kunt zelfs opmerkingen omzetten in uitvoerbare Taken, zodat er een naadloze workflow ontstaat van idee tot uitvoering. Deze samenwerkingsomgeving bevordert de verantwoordelijkheid en houdt iedereen betrokken bij het project.

Een stap-voor-stap handleiding voor het bereiken van BHAG's

Het instellen en bereiken van BHAG's kan de visie van uw organisatie omzetten in uitvoerbare stappen. ClickUp biedt een krachtig platform om deze ambitieuze doelstellingen effectief te beheren. Dit is hoe u BHAG's kunt instellen en bereiken met ClickUp.

BHAG's instellen in ClickUp

Bepaal uw BHAG: Begin met het duidelijk formuleren van uw BHAG. Het moet een doel op lange termijn zijn dat uw team inspireert en uitdaagt. Een voorbeeld van een BHAG kan zijn: "Vergroot het marktaandeel met 50% in de komende vijf jaar" Creëer een doel in ClickUp: Gebruik de Goals in ClickUp om uw BHAG in te voeren. Zorg ervoor dat u specifieke maatstaven schetst om succes te meten, zoals omzetgroei of klantenwervingspercentages. Door gebruik te maken vanSMART doelen sjablonenkun je ervoor zorgen dat je BHAG gestructureerd en haalbaar is **Verdeel je BHAG in kleinere, uitvoerbare mijlpalen. Dit zal het voor je team gemakkelijker maken om de stappen te begrijpen die nodig zijn om het grotere doel te bereiken. Door dit te doen kun je het momentum behouden en het team gefocust houden

Taken en mijlpalen toewijzen

Verantwoordelijkheden toewijzen: Zodra uw BHAG is gedefinieerd en opgedeeld in mijlpalen, wijst u specifieke taken toe aan teamleden binnen ClickUp. Zorg ervoor dat elke taak duidelijk is en een aangewezen deadline heeft Mijlpalen creëren: Gebruik ClickUp mijlpalen om belangrijke controlepunten in te stellen op weg naar uw BHAG. Mijlpalen helpen iedereen op één lijn te blijven en verantwoording af te leggen en maken regelmatige voortgangsevaluaties mogelijk Gebruik trapsgewijze doelen: Overweegeen aanpak met trapsgewijze doelen te implementerenwaarbij de leden van het team individuele doelen kunnen stellen die op één lijn liggen met de algemene BHAG. Deze afstemming bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen aan dezelfde visie werkt

Doelen regelmatig herzien en aanpassen

Plan regelmatige herzieningen: Stel een terugkerend schema op om je BHAG en de bijbehorende mijlpalen te herzien. Dit stelt je team in staat om de voortgang te beoordelen, prestaties te vieren en uitdagingen te identificeren die moeten worden aangepakt Aanpassen indien nodig: Sta open voor aanpassingen wanneer je je BHAG herziet. De voorwaarden in de markt of de interne dynamiek kunnen veranderen, waardoor u uw doelen moet bijstellen. Gebruik de functies van ClickUp-taak bijhouden om taken en mijlpalen dienovereenkomstig aan te passen. Evalueer doelen op middellange termijn: Terwijl u zich concentreert op uw BHAG, moet u er ook voor zorgen dat u middellangetermijndoelen instelt en evalueert die je langetermijnvisie ondersteunen. Middellangetermijndoelen fungeren als stappen om je team op koers te houden

Bereik het buitengewone: Stel vandaag uw BHAG's vast

BHAG's zijn krachtige hulpmiddelen om succes op lange termijn te stimuleren en een cultuur van ambitie binnen uw organisatie te bevorderen. Ze stimuleren teams om verder te denken dan het gewone en zich te richten op buitengewone prestaties, door een duidelijke visie te creëren die richting geeft aan elke beslissing en actie. Door deze ambitieuze maar haalbare doelen in te stellen opent u nieuwe wegen voor groei en stuurt u uw organisatie naar een veelbelovende toekomst.

Met ClickUp kunt u uw BHAG's van visie naar realiteit brengen. Van het bijhouden van doelen en dashboards tot samenwerkingstools en automatiseringen, ClickUp stelt uw team in staat om op één lijn te blijven, gefocust en gemotiveerd tijdens het hele traject. De robuuste functies maken het beheer van zelfs de moedigste doelstellingen naadloos, helpen u ze op te splitsen in uitvoerbare stappen en bewaken de voortgang in realtime.

