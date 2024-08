25 Voorbeelden van maandelijkse doelen voor teams op het werk

Om 5 uur opstaan. Een vaste ochtendroutine hebben. Elke dag naar de sportschool gaan. Journaliseer elke avond. Wees meer georganiseerd op het werk. Ja, het is tijd voor nieuwe doelen!

Hoewel persoonlijke ontwikkelingsdoelen aan de orde van de dag zijn, sluiten veel organisaties en teams hun Q4 in december af om zich voor te bereiden op het volgende jaar.

Als je op die reis het web afstruint op zoek naar ideeën voor je maandelijkse doelen voor 2024, dan ben je hier op de juiste plaats.

Als bonus geven we je ook een stappenplan om het hele jaar door maandelijkse doelen te bereiken.

Wat zijn maandelijkse doelen?

Maandelijkse doelen zijn doelen die je voor jezelf of je team instelt om binnen de komende 30 dagen of een kalendermaand te bereiken.

Teams stellen samen, als een eenheid, maandelijkse doelen om het succes van de organisatie te bevorderen. Een reeks van maandelijkse doelen kan leiden tot een grote overwinning per kwartaal of tot een groot ambitieus doel (BHAG) voor het jaar. Duidelijke maandelijkse doelen zorgen voor een succesvol abonnement, samenwerking tussen projecten en algehele productiviteit.

ClickUp Gantt grafiek voor effectieve samenwerking

Het belang van maandelijkse doelen instellen

Een maand is niet te kort en niet te lang voor werkactiviteiten. Laten we zeggen dat u een reclamecampagne voert voor de lancering van uw nieuwe product. Vier weken is voldoende tijd om het grootste deel van het beoogde publiek te bereiken, de betrokkenheid bij te houden en feedback te verzamelen om parameters aan te passen als dat nodig is.

Naast het feit dat maandelijkse doelen het juiste tijdsbestek zijn, bieden ze nog veel meer voordelen.

Grote doelen opsplitsen in behapbare brokken: Als je van plan bent om dit jaar $60 miljoen aan inkomsten te maken, hoe doe je dat dan? De eenvoudigste manier om doelen te stellen is om ze op te splitsen in driemaandelijkse en maandelijkse doelen, wat leidt tot project doelstellingen . Dit betekent dat je team als target heeft om elk kwartaal $15 miljoen en elke maand $5 miljoen te verdienen.

ClickUp sjabloon voor slimme doelen Als u nog niet bekend bent met het SMART-raamwerk, kunt u het sjabloon voor maandelijkse doelen van ClickUp als uitgangspunt gebruiken. U kunt ook alleen aan de slag gaan met het onderstaande framework.

Hoe je maandelijkse doelen instelt en bijhoudt

Nu je weet hoe je maandelijkse doelen kunt instellen, laten we eens kijken hoe je ze kunt bereiken.

Maak het doel zichtbaar

Als een doel belangrijk voor je is, kun je het niet zomaar stellen en vergeten. Je moet het behandelen als je Poolster die je beslissingen en acties stuurt.

Gebruik een doel bijhouden app ontworpen om individuen en teams te helpen hun doelen te bereiken. ClickUp doelen is uitgebreid en flexibel aan te passen aan persoonlijke doelen zoals naar de sportschool gaan of complexe doelen zoals HR-managementsoftware bouwen!

Verdeel het in beheersbare stappen

Zelfs een SMART doel is geen actie abonnement. Het vertelt je niet wat je dagelijks moet doen om het te bereiken. Maak dus een actieplan.

Deel je grote doelen op in uitvoerbare stappen die je periodiek kunt nemen en waarop je gefocust kunt blijven. Met ClickUp kunt u:

Uw maandelijkse doelen opdelen in projecten en Taken

Individuele targets instellen die een nummer, een dollarbedrag of een eenvoudige waar/onwaar zijn

Verschillende taken met elkaar verbinden voor een roll-up van de voortgang

Checklists maken voor taken om er zeker van te zijn dat u ze goed doet

Metriek instellen

Het meetbare deel van SMART doelen is het nummer dat u wilt bereiken. Als u het opsplitst in verschillende taken met hun eigen metriek, voeg die targets dan ook toe aan ClickUp-taak. Met targets voor taken kunt u de voltooide taken afvinken, en de software voor taakbeheer zal automatisch de voortgang bijwerken op uw ClickUp Dashboard.

Beheer alle taken op één plaats met de 15+ weergaven van ClickUp-taak

Wekelijkse beoordelingen uitvoeren

Wanneer u maandelijkse doelen instelt, is het een goed gebruik om de voortgang bij te houden. Controleer elke week of u in de juiste richting en op het juiste tempo beweegt.

Gebruik ClickUp Documenten om uw herhaalbare maandelijkse evaluatieproces in te stellen. Maak een lijst van de statistieken die u wilt bijhouden en vragen die u uzelf wilt stellen.

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen

Weet u nog steeds niet waar u moet beginnen? We hebben hulp voor u! Kies uit een van de tien gratis sjablonen voor de instelling van doelen en pas ze naar eigen inzicht aan.

Nu de basis voor een effectieve instelling van doelen is gelegd, is hier wat inspiratie voor maandelijkse SMART doelen die jij of je team zou willen nastreven.

25 voorbeelden van maandelijkse doelen voor Teams

Of je nu werkt in sales, marketing, engineering of HR, hier zijn 25 ideeën voor maandelijkse doelen die je voor je teams kunt gebruiken.

1. Verbeter het genereren van leads

Het grootste doel van een marketingteam voor elk jaar is het genereren van leads. Het geeft richting aan hoe te focussen hun marketinginspanningen. Zet dat om in een maandelijks SMART doel.

voorbeeld: Het aantal gegenereerde leads met 25% verhogen ten opzichte van dezelfde tijd vorig jaar**_

2. Reclame-uitgaven verlagen

Naarmate de markten zich ontwikkelen en de concurrentie heviger wordt, worden leiders onder druk gezet om hun uitgaven te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van hun prestaties. Deze doelen kunnen een grotere uitdaging vormen.

voorbeeld: Optimaliseer de advertentiekosten om $100.000 te besparen zonder de leadgeneratie/conversie te beïnvloeden**_

3. Websiteverkeer verhogen

Website traffic is een cruciale top-of-the-funnel metric voor marketing teams, die cumulatieve voordelen heeft over de hele funnel.

Voorbeeld: Verhoog websiteverkeer uit organische bronnen met 5%_

4. Verbeter de conversie van leads

Als marketing de leads die ze genereren verhoogt, wordt er van de verkoop verwacht dat ze ook hun inzet verhogen. Volg het marketingdoel op met je eigen doel.

Voorbeeld: Verhoog lead-naar-verkoop conversiepercentage met 2% elke maand_

5. Woon netwerk gebeurtenissen bij

Leden van verkoopteams gaan naar netwerkevenementen als een manier om vraag te genereren. Hoe meer gebeurtenissen, hoe meer kaarten ze kunnen verdelen. Maar als geen van deze verbindingen omzetten, kan er geld worden verspild. Dus bij maandelijkse doelen moet daar rekening mee worden gehouden.

Voorbeeld: Woon elke maand één netwerkbijeenkomst bij met een contact-naar-demo conversie van minstens 10%_

6. CSAT beoordelingen verhogen

Teams voor klantensucces meten hun prestaties met klanttevredenheid (CSAT) of Net Promoter Score (NPS). Het is een goed idee om maandelijks een doel te stellen om de algehele resultaten op het gebied van klantsucces te verbeteren.

Voorbeeld: Verhoog de CSAT-score elke maand met 1% voor nieuwe klanten en 5% voor terugkerende klanten._

7. Verkort de instaptijd voor nieuwe klanten

Organisaties hebben vaak service level agreements (SLA's) om een nieuwe klant binnen een bepaalde periode aan boord te nemen. Als dat korter wordt, verbetert de klantervaring en worden er sneller inkomsten gerealiseerd. Dit is dus een cruciaal doel voor teams die zich bezighouden met het succes van klanten.

Voorbeeld: Verkort de time-to-onboard tot 1 werkdag met behulp van_ bedrijfsprocesverbetering en automatisering strategieën

Ace client succes met ClickUp

8. Product lanceren

Dit gebeurt natuurlijk niet in een maand. Maar je kunt je doelen op lange termijn opdelen in kleinere maandelijkse doelen.

voorbeeld: Bouw de MVP voor het leveranciersbeheerportaal met vijf kernfuncties**_

volg elke stap op weg naar de lancering van uw MVP met ClickUp_

9. Verhoog de productiviteit van ontwikkelaars

Engineering-leiders zijn verantwoordelijk voor de instelling van maandelijkse doelen voor de productiviteit van ontwikkelaars. Ze kunnen dit bereiken door een ontwikkelaarsplatform te kopen, taken te automatiseren, delen van de functie uit te besteden of het team te trainen in timemanagementvaardigheden. Kies wat bij je past.

Voorbeeld: Een platform voor testautomatisering aan boord nemen om de productiviteit van het engineeringteam met 20% te verbeteren_

10. Verkort de aanwervingstijd

Als je de tijd die nodig is om mensen aan te nemen voor een open positie verkort, kun je nieuwe werknemers sneller aan boord nemen en meer/beter werk laten doen. De time-to-hire is dus een effectief maandelijks doel voor HR- en talentacquisitieteams.

Voorbeeld: Verkort de time-to-hire - van de goedkeuring van de aanvraag tot de aanvaarding van het aanbod - met 30%_

11. Verhuizen naar de nieuwe kantoorruimte

Of u nu een groeiend bedrijf bent of het hybride model omarmt, als u naar een andere kantoorruimte verhuist, hebt u doelen nodig om de overgang soepel te laten verlopen.

Voorbeeld: Voltooid ontwerp van de ruimte en goedgekeurd op 30 januari_

12. Zorg ervoor dat de training voldoet

Leer- en ontwikkelingsteams moeten ervoor zorgen dat alle werknemers verplichte trainingen of workshops hebben Voltooid. Dit is een goed doel om te stellen, vooral tegen het einde van het jaar.

voorbeeld: Zorg ervoor dat 100% van de werknemers op 31 december de verplichte training heeft Voltooid**_

13. Een trainingsmodule vernieuwen

Trainingsprogramma's op het werk zijn vaak periodiek toe aan een opfrisbeurt. Stel doelen om de juiste doelen te prioriteren voor een opfrisbeurt.

Voorbeeld: Maak een shortlist van trainers voor het vernieuwen van de leermodule seksuele intimidatie op de werkplek_

14. Boetes in verband met crediteuren afschaffen

Wanneer het financiële team de leverancier niet binnen de gestelde termijn betaalt, kunnen boeteclausules of rente van toepassing zijn. Een van de belangrijke financiële doelen voor de persoon die verantwoordelijk is voor de crediteurenadministratie is om dit te voorkomen.

Voorbeeld: Boetes of rente afschaffen voor te laat betaalde accounts payable_

15. Verminder dat projecten budgetoverschrijdend zijn

Projecten gaan soms over budgetten heen als gevolg van verschillende operationele en externe redenen. De grootste verantwoordelijkheid van een projectmanager is echter om dat te voorspellen en te beperken. Dit kan worden bereikt door maandelijkse doelen in te stellen voor het bijhouden van budgetten.

Voorbeeld: Verminder de budgetoverschrijding met 50% jaar-op-jaar_

16. Projectvertragingen verminderen

Wanneer projecten het budget overschrijden, is het verlies in termen van geld. Als projecten vertraging oplopen, zijn er de extra kosten van extra manuren en de opportuniteitskosten van het opleveren van andere projecten in die tijd. Projectmanagers proberen dus vertragingen te beperken, vooral bij projecten met een vaste opdracht.

Voorbeeld: Maak de geplande Taken voor de maand af met nog 2 werkdagen over_

17. Overwerk verminderen

Teams in organisaties werken op de een of andere manier over. Projectmanagers moeten ernaar streven om dat tot een minimum te beperken om het welzijn van werknemers te garanderen.

Een goede manier om dit doel te bereiken is door naar de huidige werklast te kijken. De werklastweergave van ClickUp is ontworpen om u een geconsolideerd zicht te geven op de uren en productiviteit van elk lid van het team. Op basis van deze gegevens kunt u optimaliseren hoe u uw taken toewijst.

Voorbeeld: Verlaag het maximale aantal overuren per werknemer tot vijf uur per week_

18. Verbeter de bezettingsgraad

De bezettingsgraad is het aantal gefactureerde uren ten opzichte van het totale aantal werkuren in een week. Een goede serviceleider maximaliseert deze metriek.

Voorbeeld: Verhoog de bezettingsgraad naar 95% voor het softwareontwikkelingsteam

19. Middelen ontwikkelen

Institutionele kennis is een van de krachtigste concurrentievoordelen van de organisatie. Het documenteren en omzetten van de kennis in verdeelbare middelen is een groot communicatiedoel voor elke organisatie.

Voorbeeld: Maak het handboek voor schrijvers van het bedrijf voor alle bedrijfscommunicatie

20. Verzeker de volgende financieringsronde

De leiderschapsteams van startups hebben altijd het abonnement om meer financiering te krijgen om hun bedrijf van brandstof te voorzien - het is een van hun belangrijkste doelen. Maar dat kan niet in een maand!

Voorbeeld: Bevestig drie vergaderingen met potentiële investeerders voor het komende kwartaal_

21. Vaardigheden uitbreiden

Dit is een cruciaal doel voor zelfverbetering, zowel voor individuen als teams. Als individu kun je je inschrijven voor een online cursus, lid worden van een tech-community, deelnemen aan hackathons, enz. om een nieuwe vaardigheid te leren.

Teamleiders kunnen talent met nieuwe vaardigheden inhuren, bestaande leden van een team trainen of sommige delen van het werk automatiseren. Hoe dan ook, het uitbreiden van vaardigheden is een essentieel doel voor iedereen.

Voorbeeld: Voltooi de Python-certificeringscursus voor gevorderden_

22. Presentaties maken

Fasevrees is een van de meest voorkomende angsten onder professionals. Overwin dat dit nieuwe jaar door wat presentatievaardigheden en -ervaring op te doen.

voorbeeld: Geef één presentatie aan het team over een onderwerp waar je vertrouwen in hebt**_

23. Mentorschap

Mentorschap is een van de meest effectieve manieren om werknemers te helpen groeien in een organisatie. Toch is het ook de meest informele leer- en ontwikkelingspraktijk. Het instellen van maandelijkse doelen om mentorschap te geven of te ontvangen zal exponentiële voordelen bieden in het nieuwe jaar.

Voorbeeld: Besteed elke maand drie uur aan mentorschap voor junior teamleden_

24. Onderzoek

Op het werk is onderzoek vaak een voorloper van probleemoplossing. Als iemand met een probleem wordt geconfronteerd, doet hij of zij onderzoek om oplossingen te vinden. Maar algemeen onderzoek over het domein, de markt, het product, de technologie, enz. kan helpen om toekomstige problemen op te lossen en creativiteit te bevorderen.

**Voorbeeld: Besteed twee uur per week aan onderzoek naar een idee dat raakvlakken heeft met de Taken waaraan op dit moment wordt gewerkt

25. Ga op teamuitstap

Vooral voor afgelegen/hybride teams zijn teamuitjes een geweldige manier om elkaar te leren kennen. Maandelijkse teamuitjes zijn de perfecte frequentie. Dit hoeft niet chic te zijn. Het kan een eenvoudige lunch zijn, een avondje bordspellen of een uitstapje naar de film.

Voorbeeld: Plan en voer het maandelijkse teamuitje uit - kies een plaats, boek een afspraak, verstuur e-mailuitnodigingen en verzamel RSVP's drie dagen voor het evenement

Bereik uw carrièredoelen in 2024 met ClickUp

Voordat we beginnen, willen we zeggen dat niet alle ideeën voor maandelijkse doelen gelijk zijn. Sommige van de bovenstaande voorbeelden van maandelijkse doelen zijn resultaatgericht (zoals het verhogen van het websiteverkeer) en andere zijn activiteitgericht (zoals het maken van een presentatie).

Dit betekent dat je resultaatgerichte doelen moet koppelen aan activiteiten en vice versa.

Je moet een resultaatdoel opdelen in behapbare taken/activiteiten. Bijvoorbeeld, om het websiteverkeer te verhogen, moet je misschien een blog schrijven, deze verspreiden via sociale media, optimaliseren voor zoekmachines, enz.

Je moet doelen voor activiteiten koppelen aan resultaten, zelfs als sommige niet tastbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het vernieuwen van de trainingsmodule over seksuele intimidatie. Hoewel het bijgewerkte curriculum Klaar is, kun je dat niet direct koppelen aan minder klachten of beter gedrag. Dat betekent niet dat dit doel minder belangrijk is!

Welke je ook kiest, vergeet niet om niet te veel doelen te stellen; drie is genoeg.

Maak je doel altijd zichtbaar en ClickUp-taak is hier perfect voor. Verbind dagelijkse taken met maandelijkse doelen. Gebruik ClickUp doelen, targets, projecten en mappen.

Voer evaluaties uit met uzelf voor persoonlijke groeidoelen. Werk samen met het team om uw voortgang op professionele maandelijkse doelen bij te houden. Maak aantekeningen in ClickUp Docs zodat u er later gemakkelijker bij kunt.

Vergeet niet te vieren wanneer u uw doelen hebt bereikt. Om er te komen, clickUp gratis proberen .