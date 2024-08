10 SMART Doel Sjablonen om je doelen te definiëren in 2024

Heb je een duwtje in de rug nodig om op koers te blijven met je doelen en ambities?

Volg deze stappen:

Schrijf je doelen op

Onderneem beslissende en consistente acties

Bijhouden hoe ver je bent gekomen

Maar eenvoud is ongrijpbaar. Trouw blijven aan je doelen lijkt misschien gemakkelijk, maar dat is het zeker niet.

Als je ooit goede voornemens hebt gemaakt voor het nieuwe jaar en ze na drie weken alweer vergeten bent, dan weet je dat we de feiten op een rijtje zetten.

Maar hé, je bent niet de enige!

Als drukbezet persoon kun je niet vertrouwen op pen, papier en motivatie om je doelen bij te houden. Je hebt discipline nodig en je moet systemen creëren.

De oplossing? SMART doelen die het bijhouden van doelen van top tot teen systematiseren. Het SMART acroniem verwijst naar doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. En waarom zou je helemaal opnieuw beginnen als je sjablonen hebt die jouw oefening voor de instelling van doelen snel aan de slag?

Wat zijn SMART doelen sjablonen?

Een SMART doelen sjabloon is een kader voor organisaties en individuen om specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen te stellen of SMART doelen , houd de voortgang bij en evalueer ze van tijd tot tijd.

Het gebruik van een SMART doelen sjabloon biedt meerdere voordelen, zowel voor individuen die persoonlijke doelen stellen als voor professionals die doelen stellen voor hun werk:

Realistische verwachtingen stellen

Blijf op koers met kortetermijndoelen door dagelijkse doelen in te stellen,wekelijkse doelenen maandelijkse doelen

Teams gefocust houden op de langetermijnvisie met jaarlijkse doelen

Bereikencommunicatie doelen door duidelijke doelstellingen vast te stellen en de leden van het team zichtbaarheid in de voortgang te bieden

Meet de voortgang met geavanceerde doelen bijhouden functies

Prestaties beoordelen en de doelen onderweg aanpassen

Verbeter de samenwerking met de transparantie die SMART doelen bieden

Wat maakt een goed SMART doelen sjabloon?

Een goed SMART doelen sjabloon is makkelijk te gebruiken, aanpasbaar en naadloos bij te houden en bij te werken. U moet het sjabloon kunnen aanpassen aan uw persoonlijke en professionele behoeften.

Detailgerichtheid is een ander kenmerk van een goed ontworpen sjabloon. Het moet genoeg ruimte bieden om de essentiële details met betrekking tot je doel op te nemen, zoals tijdlijnen, met welke leden van het team je moet samenwerken of de stappen die nodig zijn om een doel te bereiken.

Door voor elk doel een korte context toe te voegen, creëer je duidelijkheid en kun je die doelen sneller bereiken.

De sjabloon voor instelling van doelen moet de voortgang naadloos visualiseren om je te inspireren om door te gaan. Het moet een duidelijke structuur hebben om snel te kunnen beoordelen of je acties overeenkomen met je doelen en om verbeterpunten aan te wijzen.

Verken verschillende sjablonen om te zien welk sjabloon ervoor zorgt dat het bijhouden van doelen minder als een karwei voelt en meer als een stap in de richting van zinvolle voortgang.

10 SMART Doelen sjablonen om te gebruiken in 2024

We hebben de beste SMART doelen sjablonen gevonden die gemakkelijk te gebruiken zijn, geen technische kennis vereisen en je productiviteit op peil houden.

Hier zijn 10 van de beste.

1. ClickUp SMART Doelen sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-6.jpeg Organiseer uw SMART doelen, voeg details toe voor meer duidelijkheid en visualiseer hoe het nemen van regelmatige acties u en uw team naar succes stuwt met ClickUp's SMART doelen sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692 Download deze sjabloon /%cta%/

Weet u wat uw doelen zijn, maar weet u niet zeker hoe u stappen moet zetten om ze te bereiken? Meestal hoef je je doelen alleen maar op te delen in kleine, uitvoerbare taken . ClickUp's SMART doelen sjabloon kan u daarbij helpen.

Het uitgebreide sjabloon helpt u om de nodige details aan uw doelen toe te voegen, zoals wat u wilt bereiken, wie erbij betrokken moet worden, hoeveel moeite u ervoor moet doen en wat de deadline is. Met deze details kun je een duidelijk pad in kaart brengen om je target te bereiken.

Personaliseer het sjabloon met aangepaste statussen zoals Voltooid, Verpletterend, Van koers, In wacht en Op koers om de voortgang van je taken te bewaken. Gebruik aangepaste velden om extra details met betrekking tot een doel op te nemen.

Met het sjabloon kun je persoonlijke of bedrijfsdoelen opdelen in behapbare brokken. Bijhouden wordt gemakkelijker dankzij de aangepaste weergaveopties zoals SMART Doelen, Inspanning en SMART Doel werkblad.

2. ClickUp sjabloon met slimme doelen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-7.jpeg Beoordeel of uw doelen echt SMART zijn met het sjabloon ClickUp Smart Goals https://clickup.com/templates/smart-goals-t-3r5cu7b Download dit sjabloon /%cta%/

De ClickUp Smart doelen sjabloon is handig wanneer u niet zeker weet of uw doelstellingen in het SMART-raamwerk passen.

Deze sjabloon helpt u te evalueren of uw doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn op basis van een reeks aanwijzingen en checklists. Met goede en slechte voorbeelden van doelen laat het de juiste manier zien om je persoonlijke of professionele doelen te formuleren voor een maximale impact.

Deze is geschikt voor mensen die net beginnen met SMART doelen stellen. Dit aanpasbare sjabloon dient meerdere doelen, van het helpen definiëren van SMART organisatorische en professionele doelen tot het identificeren van je persoonlijke doelen.

3. ClickUp SMART Doel Actie Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-72.png Schets een abonnement om uw SMART doelen te bereiken en bewaak de voortgang met het ClickUp SMART Goal Action Plan sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205450087 Download dit sjabloon /%cta%/

Lezen boeken over de instelling van doelen en het schrijven van SMART doelen is niet genoeg. Je moet een abonnement opstellen om je targets te halen. Dit is iets ClickUp's SMART doel actieplan sjabloon kan helpen met.

Deze uitgebreide sjabloon is ontworpen voor drukbezette professionals en behandelt de verschillende stappen die komen kijken bij het instellen en bijhouden van doelen, waardoor het gemakkelijker wordt om georganiseerd te blijven.

Je kunt grote doelen opsplitsen in kleinere mijlpalen, acties in kaart brengen die je moet ondernemen, resultaten in een lijst brengen, de gezondheid van het doel bewaken, tijdlijnen toewijzen voor elke taak en meer met behulp van aangepaste velden.

Net als in de eerste twee sjablonen kunt u statussen toevoegen zoals Voltooid, Evaluatie, Uitvoering, Niet gestart of Planning om de voortgang van uw taken bij te houden en externe belanghebbenden op de hoogte te houden.

Hoewel deze sjabloon het meest geschikt is voor het vaststellen van organisatiedoelen, kun je deze ook aanpassen aan je persoonlijke en professionele doelen. Maak een gemakkelijk te volgen abonnement, streef het consequent na en voor je het weet ben je dichter bij je ambities.

4. ClickUp dagelijks doel sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-73.png Verdeel grote doelen in dagelijkse acties en blijf elke dag productief met het ClickUp Daily Goal Template https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039642 Download deze sjabloon /%cta%/

Een van de beste manieren om op koers te blijven bij het nastreven van langetermijndoelen is om taken op te splitsen in specifieke dagelijkse acties. Met de ClickUp dagelijks doel sjabloon kunt u SMART-doelstellingen voor de korte termijn instellen die uiteindelijk leiden tot uw BHAG's (Big, Hairy, Audacious Goals).

Dit gratis sjabloon helpt je om je dag na dag op je taken te concentreren. Gebruik het om dagelijkse SMART doelen te schetsen, gemotiveerd te blijven en de voortgang in de tijd te volgen om te zien hoe ver je bent gekomen.

Dit gratis sjabloon voor SMART-doelen stelt je in staat je productiviteit de hele dag door te maximaliseren. Je kunt meetbare doelen stellen, deze dagelijks bekijken en zo nodig bijstellen.

Aangepaste statussen zoals Voltooid, Beoordeeld en Nog te doen houden je op de hoogte van wat je hebt bereikt en wat er nog moet gebeuren; aangepaste velden stellen je in staat om context of extra details aan je takenlijst toe te voegen; en aangepaste weergaven zoals de Dagelijkse notities, de Aan de slag-handleiding en de Lijst met notities houden alle informatie binnen handbereik.

Of je nu een student, professional, freelancer of eigenaar van een bedrijf bent, dit sjabloon is handig om je eindeloze takenlijst te temmen en je een richting te geven om met je dagelijkse werklast om te gaan.

Bonus:_ 10 SMART doelen voor studenten (tips en voorbeelden voor het instellen van doelen)

5. ClickUp SMART actieplan sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-74.png Bedenk een actieplan voor uw team, wijs rollen en verantwoordelijkheden toe en beheer de voortgang moeiteloos met het SMART Actieplan Sjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6080788 Download dit sjabloon /%cta%/

In elke rol als manager moet u de doelen van uw team afstemmen op die van de organisatie. Probeer ClickUp's SMART actieplan sjabloon en uw projectmanagement doelen als een professional. Het is volledig aanpasbaar, beginnersvriendelijk en maakt het bijhouden super georganiseerd.

Het sjabloon biedt geavanceerde software voor de instelling van doelen mogelijkheden en helpt je om elk klein detail met betrekking tot je doelen te schetsen. Van het brengen van doelstellingen, het in kaart brengen van taken en middelen en het prioriteren van taken op basis van belangrijkheid tot het bijhouden van resultaten: je krijgt een heel systeem voor het beheren van doelen, kant-en-klaar gebouwd.

Pas de sjabloon aan om rollen en verantwoordelijkheden aan teamleden toe te wijzen, voeg aangepaste velden toe om projecten te beheren zoals jij dat wilt, voeg aangepaste statussen toe om de voortgang te controleren en gebruik aangepaste weergaven zoals Lijst, Gantt, Werklast of Kalender om je workflow te visualiseren.

Dit SMART doel werkblad is vooral handig voor externe of hybride cross-functionele teams. Projectmanagers kunnen het sjabloon implementeren om de samenwerking te stroomlijnen en hun teams verantwoordelijk te houden.

6. ClickUp Doelen Signalen Maatregelen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-75.png Stel doelen, stel signalen in om u op het juiste pad te houden en houd KPI's bij met ClickUp's Goals Signals Measures Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6147944 Download deze sjabloon /%cta%/

Wanneer u te maken heeft met complexe werkstromen en het nastreven van meerdere doelen in verschillende gebieden van uw bedrijf, zijn eenvoudige sjablonen voor het bijhouden van doelen niet voldoende. U hebt een grondig kader nodig zoals de Sjabloon Doelen Signalen Meten van ClickUp om consequent je targets te halen.

Het volgt het GSM-raamwerk (doelen-signalen-maatregelen). Met dit sjabloon kunt u

meetbare doelen definiëren

taken prioriteren

signalen identificeren om ervoor te zorgen dat u de juiste richting uitgaat

maatregelen instellen (sleutel prestatie-indicatoren of KPI's) om het succes van uw doelen te kwantificeren

gegevens met betrekking tot de signalen verzamelen

de voortgang in realtime bijhouden met geautomatiseerde updates

Aangepaste statussen helpen bij het bewaken van elk doel, signaal en elke maatregel, terwijl aangepaste statussen je in staat stellen om GSM's te categoriseren en details toe te voegen. Visualiseer je werkstroom met behulp van Lijst, Gantt, Werklast, Kalender of een andere aangepaste weergave die je kiest.

Van het beheren van interne bedrijfsprocessen tot het afhandelen van relaties met clients, u kunt dit SMART doel raamwerk aanpassen voor meerdere zakelijke doelen.

7. ClickUp Individuele Doelen Instellen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-8.jpeg Blijf verantwoordelijk voor uw persoonlijke doelen met het sjabloon voor individuele doelinstellingen van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692 Download deze sjabloon /%cta%/

Soms hebt u het zo druk met de doelen van het bedrijf dat persoonlijke doelen op de achtergrond raken. Als jij en je team hiermee worstelen, gebruik dan de ClickUp Individuele Doelen Instelling Sjabloon .

Dit kant-en-klare sjabloon helpt u om zinvolle doelen te stellen voor uw persoonlijke leven, ze op te splitsen in kleine stappen en uw voortgang te documenteren.

Je kunt context toevoegen aan je eigen SMART doelen met 12+ aangepaste velden, zoals 'Heb je de vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken', 'Waarom doe ik dit doel op dit moment' of 'Hoeveelheid inspanning die nodig is' Aangepaste statussen maken het gemakkelijk om je prestaties ten opzichte van elk doel bij te houden. Het sjabloon biedt ook meerdere aangepaste weergaven voor het visueel bijhouden van de voortgang.

Geef jezelf een schouderklopje als je een mijlpaal hebt bereikt en haal motivatie uit de statussen om door te gaan.

8. ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-9.jpeg Onderneem consistente acties om uw lange-termijn doelen te bereiken met de Jaarlijkse Doelen Sjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6059248 Download dit sjabloon /%cta%/

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt - we begonnen het jaar vol goede moed en stelden ons hoge doelen, maar halverwege verloren we onze motivatie en lieten we onze abonnementen varen.

Een kader om de voortgang bij te houden en verantwoording af te leggen kan ontbreken in die jaarlijkse doelen. ClickUp's sjabloon voor jaarlijkse doelen is een geweldig hulpmiddel als u zich het hele jaar door aan uw doelen wilt houden. Het helpt u om SMART doelen te schrijven en ze op te splitsen in beheersbare taken, zodat u ze kunt omzetten in een maandelijkse checklist.

Je kunt dit sjabloon gebruiken om langetermijndoelen voor je organisatie op te stellen-dingen die je één, twee of vijf jaar later wilt bereiken. Visualiseer de voortgang met aangepaste weergaven en maak onderweg aanpassingen als dat nodig is.

Het houdt alle leden van het team op dezelfde pagina, wat leidt tot gerichter werk en een hogere productiviteit.

9. ClickUp Bedrijf OKR's & Doelen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-10.jpeg Blijf op de top van uw kwartaaldoelen met het Company OKR's and Goals Template van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38530470 Download deze sjabloon /%cta%/

Wanneer uw bedrijf veel ambitieuze doelen heeft, hebt u een solide OKR-systeem nodig om uw doelstellingen te beheren, bij te houden en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit is waar ClickUp's sjabloon voor bedrijfs OKR's & doelen kan helpen.

Het biedt uw team een handig stappenplan om naar de OKR's toe te werken en op één lijn te blijven met de visie van de organisatie. Gestandaardiseerde metingen van de prestaties van werknemers maken het voor je team gemakkelijker om hun doelstellingen te bereiken, waardoor het moreel van het team toeneemt en er een positieve werkomgeving ontstaat.

Wijs 30+ aangepaste statussen toe aan je taken, zoals Nog te doen, Heeft aandacht nodig, Wacht op goedkeuring of Niet op schema, wat helpt bij het naadloos bijhouden van doelen. Je kunt ook aangepaste velden gebruiken om extra informatie over doelen toe te voegen.

U kunt uw werkstroom op elke gewenste manier visualiseren met het OKR-bord voor verzenden, alle gerelateerde OKR-items, het OKR-kalenderbord of een van de acht beschikbare aangepaste weergaveopties.

Bedrijven van elke grootte die elk kwartaal OKR's instellen, kunnen deze sjabloon gebruiken om teamleden verantwoordelijk te houden voor hun driemaandelijkse doelen.

10. ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-11.jpeg Houd uw ogen gericht op de doelstellingen voor het hele jaar en kom dichter bij ze met ClickUp's sjabloon voor jaarlijkse doelen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6076468 Download deze sjabloon /%cta%/

Gefocust blijven op jaarlijkse doelen vereist duidelijkheid en consistentie. Duidelijkheid houdt elk lid van het team op één lijn met de grotere visie, terwijl consistentie leidt tot monumentale resultaten met kleine, regelmatige acties. ClickUp's sjabloon voor jaarlijkse doelen kan u hierbij helpen.

Hiermee kunt u meetbare doelstellingen instellen, taken toewijzen aan teamleden, de voortgang bewaken, tijdlijnen vaststellen, prestaties evalueren en de targets zo nodig bijstellen.

Pas het sjabloon aan met aangepaste statussen, velden en weergaven en verbeter de transparantie tussen teamleden op alle niveaus.

Of je nu zakelijke of persoonlijke doelen wilt stellen, je kunt de sjabloon aanpassen aan verschillende behoeften.

Het bijhouden van doelen heroverwegen: De SMART-manier

Het proces van meetbare en slimme doelen bijhouden zorgt ervoor dat je de dingen die het belangrijkst zijn in je persoonlijke of professionele leven niet uit het oog verliest.

Het instellen van SMART doelen, het bijhouden ervan en het bewaken van de voortgang kost echter tijd en moeite.

Daarom zijn ClickUp sjablonen een populaire oplossing. U hoeft niet vanaf nul te beginnen - werk met een kant-en-klaar schema, pas het aan uw werkstroom aan en voer regelmatig acties uit. Houd uw ogen op de prijs gericht en er zal geen houden meer aan zijn! Meld u aan voor ClickUp en begin de sjablonen meteen te gebruiken.