Meten wat het belangrijkst is Samenvatting: OKR's ontcijferen

Doelen zijn voor bedrijven wat kaarten zijn voor kapiteins - ze leiden de reis naar zinvolle prestaties. En wat is een betere manier om over de instelling van doelen te leren dan van succesverhalen uit het echte leven? 💸

Het boek Measure What Matters is geschreven door een veelgeprezen investeerder met een uitstekende staat van dienst. Terwijl hij ons een kijkje geeft in de geheimen achter zijn succes, leren we over doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's) en krijgen we praktisch advies over management.

Deze waardevolle inzichten zijn verweven met voorbeelden uit de rijke carrière van de auteur, waarin hij onder andere samenwerkte met titanen als Google en Intel.

Als u vertrouwd wilt raken met het concept van het OKR-systeem en wilt weten hoe het een revolutie teweeg kan brengen in uw strategische abonnement, bekijk dan onze Measure What Matters Most samenvatting. We hebben de sleutelobservaties uit dit meesterwerk van managers samengevat en er een aantal tips aan toegevoegd om u te helpen de wijsheid in uw werkomgeving te implementeren.

Samenvatting in een oogopslag

Via: Amazon Auteur:_ John Doerr

Aantal pagina's:_ 320

Jaar van uitgave: 2017

Geschatte leestijd:_ 4 uur

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs is een must-read als je rente hebt op strategische abonnementen. Hoewel het boek boordevol waardevolle kennis zit, leest het lekker vlot.

Het boek is geschreven door John Doerr, een elektrotechnisch ingenieur en gerenommeerd durfkapitalist die een grote rol heeft gespeeld in het succes van wereldberoemde bedrijven als Amazon, Google en Intuit.

Het belangrijkste concept dat in het boek wordt onderzocht is het OKR-systeemObjectives and Key Results, dat een eenvoudig maar krachtig strategie voor de instelling van doelen om het werk van het bedrijf af te stemmen op de uiteindelijke missie. Het boek legt uit hoe succesvolle processen beide vereisen:

Doelstellingen: Ze begeleiden u van begin tot eind door de gewenste prestaties te bevestigen Kernresultaten: Zij vertegenwoordigen meetbare resultaten, de feitelijke nummers die de verwezenlijking van het doel aangeven 🧮

Doerr heeft het boek zo gestructureerd dat theorie en praktijk met elkaar verweven zijn. Hij geeft gedetailleerde richtlijnen voor het hele proces van doelen stellen en bijhouden, van het bedenken van doelen en het stellen van prioriteiten tot het uiteindelijke afronden en verbeteren van de prestaties. Hij deelt ook tips over het behouden van een sterke en gezonde werkcultuur. Om zijn punten over te brengen, illustreert Doerr ze met OKR voorbeelden van succesvolle bedrijven.

Aan het begin van het boek geeft hij een overzicht van hoe OKR's zijn ontstaan - lees het verhaal hieronder.

De geschiedenis van OKR's

Het concept van Doelstellingen en Sleutelresultaten is bedacht door Andy Grove, een zakenman en voormalig CEO van Intel, waar Doerr al vroeg in zijn carrière werkte. Doerr was een groot voorstander van de ideeën van Grove en beschouwde hem als de grootste manager van zijn tijd of van welk tijdperk dan ook. In het boek deelde Doerr dat het systeem van Grove zijn steunpilaar was tijdens zijn professionele ontwikkeling.

Terwijl Grove OKR's bedacht, creëerde Doerr de afkorting en populariseerde hij het concept door het in 1999 naar Google te brengen.

Grove baseerde zijn systeem op Peter Drucker's Management by Objectives (MBO). Dit model was destijds baanbrekend en introduceerde het idee dat management gebaseerd moest zijn op vertrouwen en resultaatgerichtheid. Daarvoor heerste de traditionele hiërarchische managementstructuur van Henry Ford en Frederick Winslow Taylor. Hoewel revolutionair, had de MBO theorie zijn tekortkomingen, die OKR probeerde te verhelpen.

Sleuteltrekkers uit Measure What Matters van John Doerr

In de loop der jaren heeft Doerr immense kennis over management vergaard en met behulp van de OKR-benadering talrijke start-ups omgevormd tot ondernemingen. 💼

De volgende secties belichten enkele van de meest opmerkelijke concepten die hij bespreekt in Measure What Matters. Laten we erin duiken!

1. Dr. Grove's basis OKR-hygiëne

Doerr legt uit dat eerlijkheid, onzelfzuchtigheid en commitment aan het team en zijn missie de kern vormen van Grove's OKR-filosofie. Toch is Grove's systematische engineeringaanpak wat uiteindelijk succes heeft gebracht voor Intel en andere bedrijven die hij heeft geleid.

Dit zijn de zeven grootste lessen die Doerr van Grove heeft geleerd en ze vormen de basis van het hele boek:

Less is more: Het zorgvuldig kiezen van je doelstellingen is cruciaal - niet meer dan vijf tegelijk Stel bedrijfsdoelen van onderaf op: De motivatie is meestal laag als alle doelen van het team van bovenaf komen. Ongeveer de helft zou moeten komen van de frontlinie van het bedrijf, d.w.z. de werknemers Niet dicteren: OKR's moeten een gezamenlijke inspanning zijn, en collectieve overeenstemming is een must om ervoor te zorgen dat doelen worden bereikt Blijf flexibel: In het licht van veranderingen moet u uw eigen doelstellingen die niet langer relevant zijn, overboord gooien Durf te falen: Je bereikt een enorm succes als je risico's neemt en jezelf pusht Een hulpmiddel, geen wapen: Gebruik OKR's niet om iemands werkprestaties te beoordelen of zijn inkomsten te bepalen Wees geduldig: Echte verandering kost tijd en veel proefversies en fouten. Bedrijven hebben ongeveer vier tot vijf OKR-cycli per kwartaal nodig om zich aan het nieuwe systeem aan te passen en nog meer om erin uit te blinken

2. OKR superkracht #1: Focus en toewijzing van prioriteiten

De eerste stap bij het instellen van doelen is jezelf afvragen wat je sleutelambities zijn in de komende drie, zes of twaalf maanden. Focus je alleen op dringende doelen die een echt verschil gaan maken binnen je bedrijf.

Na het bepalen van de Whats, is het tijd om over te gaan naar de Hows - je sleutel resultaten. Dit zijn de metingen die het bereiken van je eigen doelstellingen impliceren. Volgens Doerr zou je niet meer dan vijf sleutel resultaten (KR's) per doelstelling moeten hebben. Hij raadt aan om kwantitatieve en kwalitatieve KR-metingen te combineren om een uitgebreide evaluatie en verbetering te garanderen.

Het is ook cruciaal om de Whys te verduidelijken en transparant te zijn naar de medewerkers. Ze zullen gemotiveerder zijn als ze het weten:

Waarvoor ze het werk Nog te doen hebben

Hoe deze inspanningen bijdragen aan hun persoonlijke groei en die van het bedrijf

Het enige wat overblijft is het bepalen van de Whens. Doerr beveelt niet meer dan vijf toegewezen doelen per cyclus aan. Rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van je organisatie, moet je ook de cadans bepalen. De meeste bedrijven houden de KR's jaarlijks of per kwartaal bij of gebruiken een hybride model. 📆

Gebruik de kalenderweergave van ClickUp om het "wanneer" van uw doelstellingen te bepalen

3. OKR superkracht #2: Afstemmen en verbinden voor teamwork

OKR's moeten transparant zijn. Door ze voor iedereen zichtbaar te maken, zorg je ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en voorkom je overbodig werk. Het is ook essentieel om open te staan voor kritiek - iedereen moet objectieve feedback kunnen geven en ontvangen in het belang van het grotere geheel.

De OKR-aanpak kan vooral nuttig zijn voor bedrijven met meerdere locaties en bedrijven die op afstand werken. Het verenigt teams en bevordert samenwerking. 🤝

Dit deel van het boek bespreekt ook de ineffectiviteit van het traditionele cascademanagementmodel. In dit top-down model stelt het senior management de doelen vast en geeft deze door aan de lagere niveaus in de hiërarchie, wiens werk uitsluitend wordt bepaald door de leidinggevenden. Dit model is om verschillende redenen problematisch:

Het is tijdrovend_ : Het duurt eeuwen voordat beslissingen door de hiërarchie worden genomen, zelfs als het bedrijf niet groot is

: Het duurt eeuwen voordat beslissingen door de hiërarchie worden genomen, zelfs als het bedrijf niet groot is Het is inflexibel: Het maakt het bijna onmogelijk om toegewezen doelen te herzien als het werk eenmaal aan de gang is

Het maakt het bijna onmogelijk om toegewezen doelen te herzien als het werk eenmaal aan de gang is Het ondermijnt de bijdrage van eerstelijns werknemers : Deze werknemers hebben vaak een directere link met het product en de klanten dan hogergeplaatsten

: Deze werknemers hebben vaak een directere link met het product en de klanten dan hogergeplaatsten Het verhindert horizontale,functieoverschrijdende samenwerking: Het laat niet toe dat de sterktes van verschillende teams samenkomen en iets uitzonderlijks creëren

In sommige dringende situaties kan het top-down model nodig zijn, maar in het algemeen moeten werknemers bijdragen aan ongeveer de helft van de toegewezen OKR's, geleid door hun manager.

Met de weergave ClickUp Chat kunt u uw OKR's aan werknemers communiceren en om hun input vragen

4. OKR-superkracht #3: Bijhouden voor verantwoording

Een OKR-cyclus bestaat uit drie fasen: de eerste fase, de systematische opvolging en de laatste fase.

Tijdens de installatiefase raadt Doerr aan om het volgende te gebruiken OKR-managementsoftware voor het gemak. Met dit type tool kun je aspirationele OKR's maken, bewerken, meten en scoren. Het kan informatie direct beschikbaar maken, de betrokkenheid van medewerkers en helpt mensen met dezelfde rente met elkaar in contact te komen. Het is ook tijd- en kostenbesparend, omdat er geen onnodige vergaderingen over status en documentatie nodig zijn.

In de fase midlife bijhouden bespreekt de auteur hoe voortgang werknemers motiveert. Volgens hem zijn percentages de meest overtuigende manier om dit te visualiseren. Idealiter zou je gedurende het kwartaal vergaderingen moeten houden om je OKR's te analyseren en eventuele knelpunten op te sporen. Het delen van de toegewezen doelen met anderen in het bedrijf kan de motivatie ook verhogen.

Wrap-up houdt in dat je de OKR's na het voltooien van je werk nauwkeurig onderzoekt. U moet objectieve scores, zelfevaluatie en reflectie gebruiken om waardevolle lessen te leren voor toekomstige OKR's. Als u uw doelstelling niet hebt gehaald, probeer het dan het volgende kwartaal opnieuw met een nieuwe benchmark voor sleutelresultaten of herbekijk de noodzaak ervan.

Noteer en organiseer alle lessen die u hebt geleerd van uw eerdere OKR's met ClickUp Docs

5. OKR superkracht #4: Streef naar verbazingwekkend

OKR's motiveren ons om limieten te testen en verder te gaan dan onze comfortzones. Volgens het boek moeten bedrijven twee soorten doelstellingen instellen:

Gecommitteerd: De doelen die je binnen een bepaald tijdsbestek moet bereiken om het bedrijf draaiende te houden, zoals het aannemen van personeel en het uitbrengen van functies Inspirerend: Ook bekend alsstretch doelendeze doelstellingen zijn riskant en uitdagend, maar hebben het potentieel om het bedrijf vooruit te stuwen door innovatie

In hetzelfde licht heeft auteur Steven Levy de uitdrukking 'het evangelie van 10x' bedacht om gedurfde doelen te beschrijven die uitzonderlijke bedrijven onderscheiden van de rest. Eén zo'n bedrijf is Google, dat erin slaagde 100 MB opslagruimte voor e-mail te bieden toen de concurrenten slechts 2-4 MB aanboden. 📧

6. Continu prestatiebeheer: OKR's en CFR's

Hoewel jaarlijkse prestatiebeoordelingen wijdverspreid zijn, zijn ze op zichzelf niet effectief. In plaats van pure beoordelingen moet je je richten op het proces, de sterktes en coaching.

De optimale aanpak is het continue prestatiebeheersysteem, geïmplementeerd door CFR, wat staat voor:

Gesprekken: U moet regelmatig één-op-één vergaderingen houden en de werknemer het gesprek laten leiden. Het doel van deze vergaderingen moet wederzijds zijnprestatieverbeteringen ze moeten de voortgang evalueren en onderwerpen behandelen zoals OKR's van werknemers, gebieden die voor verbetering vatbaar zijn,professionele doelenen prestaties Feedback: Alle werknemers moeten feedback geven en ontvangen. Op die manier kunt u problemen aan het licht brengen, ze snel oplossen en collectief vooruitgang boeken Erkenning: Erkenning voor uitstekend werk kan een grote aanmoediging zijn om ermee door te gaan. Je moet werknemers vaak prijzen, collega's inspireren om elkaar te prijzen en specifiek zijn over wat je prijst

Aspirationele OKR's vergemakkelijken het continue prestatiebeheersysteem door ons precies te tonen waarover we moeten praten en wat we moeten vieren.

7. Gezonde waarden bevorderen

De cultuur van een organisatie kan de efficiëntie en het succes ervan bepalen. Als een bedrijf gezonde waarden koestert, kan iedereen zich vinden in de doelen en waarden van de organisatie beslissingen nemen gemakkelijker is. Een dergelijke cultuur bevordert ook onafhankelijk werk dat minimale supervisie vereist.

Om dit mogelijk te maken, moet de hele organisatie vastomlijnde en gemeenschappelijke doelen hebben, gefaciliteerd door hogere leidinggevenden die het voorbeeld geven. OKR's kunnen ook helpen om samenhang en harmonie te brengen in alle activiteiten.

Belangrijke citaten

Laat de volgende Measure What Matters citaten je leiden in je OKR reis:

Ideeën zijn makkelijk. Uitvoering is alles._

Hoewel doelen belangrijk zijn, verliezen ze hun betekenis als je er niet naar handelt. Een doel instellen is slechts de eerste stap. Je moet het opvolgen met hard en nauwgezet werk om tastbaar succes te bereiken.

Slechte bedrijven', schreef Andy, 'worden vernietigd door crises. Goede bedrijven overleven ze. Geweldige bedrijven worden er beter van

Laten we proberen dit begrip te illustreren. We gebruiken koks als voorbeeld. In het geval van een tekort aan ingrediënten zal een slechte chef-kok het opgeven, een goede chef-kok zal erin slagen een eetbaar gerecht te maken, terwijl een grote chef-kok dit zal gebruiken als een kans om iets buitengewoons te creëren en zich te onderscheiden. 🧑‍🍳

Streefdoelen kunnen verpletterend zijn als mensen niet geloven dat ze haalbaar zijn

Doelen moeten uitdagend zijn en de grenzen van het mogelijke verleggen, maar niet onmogelijk. Belangrijker nog, je moet doelen zo formuleren dat ze haalbaar lijken en de motivatie aanwakkeren. Anders zullen ze contraproductief werken - de druk zal te hoog zijn en tot angst leiden. Stel zorgvuldig prioriteiten en heb de moed om er een paar weg te gooien.

Meritocratie gedijt in zonlicht

Meritocratie is het systeem waarbij succes en beloningen verdeeld worden op basis van prestaties en inspanningen. Dit soort systeem kan alleen werken voor bedrijven als het transparant is. Iedereen moet aan boord zijn voor de instelling en bijhouden van doelen OKR-proces en het mogen bekritiseren.

Leerpunten van Meten wat telt toepassen met ClickUp

Gebruik ClickUp om de OKR-aanpak toe te passen en uw bedrijf of team klaar te stomen voor succes

Als we het OKR-systeem beschouwen als een blauwdruk voor een gebouw, een hulpmiddel voor projectmanagement zoals ClickUp zou de bouwplaats zijn. De blauwdruk begeleidt het werk, terwijl de bouwplaats de gereedschappen en ruimte biedt die nodig zijn om het werk succesvol te voltooien. Samen helpen ze de visie van de architect tot leven te brengen. 🏛️

ClickUp is een intuïtief productiviteitsplatform boordevol functies om uw abonnementen en voortgang bijhouden te stroomlijnen, samenwerking tussen teams en andere sleutelactiviteiten van het bedrijf.

Beginnen is altijd het moeilijkst, dus ClickUp heeft het volgende voorbereid meer dan 1.000 sjablonen voorbereid voor uw gemak, waaronder instelling van doelen en OKR sjablonen .

In de volgende secties leert u hoe u ClickUp kunt gebruiken om het OKR-systeem van Doerr in uw organisatie te implementeren:

Stap 1: Focus en toewijzing van prioriteiten

Gebruik ClickUp Goals om uw doelstellingen en belangrijkste doelen te definiëren, d.w.z. meetbare resultaten

Denk na over de ambitieuze doelen die u het meest wilt bereiken in de volgende periode en noteer ze met ClickUp Doelen . Als ze zich in de loop van de tijd opstapelen, kunt u ze organiseren in mappen op basis van cyclustijden of hoe u dat zelf wilt.

Doerr's aanbeveling is om verkoop- en omzetdoelen per kwartaal of jaar bij te houden, maar voel je vrij om dit vaker te doen en een maandelijkse of jaarlijkse instelling te kiezen wekelijkse doelen als dat beter werkt voor jouw team of bedrijf. 🥅

De volgende stap is het bepalen van de sleutel resultaten, wat u kunt doen met behulp van targets binnen ClickUp. Het platform meet targets automatisch op basis van de criteria die u kiest:

Numeriek Monetair Waar/Onwaar

U kunt ook beschrijvingen toevoegen om ervoor te zorgen dat uw medewerkers de redenering achter de OKR's begrijpen. Als u in detail moet treden, overweeg dan het gebruik van ClickUp Documenten , een rich text editor met AI mogelijkheden .

Om uw abonnementen te concretiseren, gebruikt u ClickUp-taak . U kunt:

De datums instellen

Ze toewijzen aan individuen

Prioriteit labels en tags toewijzen

Ze opsplitsen in kleinere stukjes met subtaken en checklists

Afhankelijkheid van taken introduceren om horizontale, functieoverschrijdende samenwerking te bevorderen

Gebruik een van de vele weergaven om taken te bekijken en te bewerken, zoals de ClickUp Board weergave of de klassieke lijstweergave. Zodra u klaar bent, koppelt u de taken aan hun respectievelijke doelen.

Stap 2: Uitlijnen en verbinden voor teamwerk

Gebruik ClickUp Whiteboards en vele andere communicatiekanalen om te brainstormen en verbinding te maken met collega's

Volgens Measure What Matters is het essentieel om werknemers te betrekken bij het creëren of herzien van doelen. Er zijn veel manieren waarop u dit binnen ClickUp kunt doen:

Feedback vragen en geven door personen te taggen in taken of opmerkingen

GebruikDe weergave ClickUp chatten om meer diepgaande en persoonlijke discussies te voeren

Formulieren maken binnenWeergave van formulieren en verzamel input op een meer gestandaardiseerde manier

Gooi wat ideeën rond en maak visuele kaarten met behulp vanClickUp Whiteboards Net als het OKR-systeem kan ClickUp zeer nuttig zijn voor teams op afstand . Het maakt al je abonnementen en werk zichtbaar, synchroniseert wijzigingen en stelt bijdragers hiervan op de hoogte, zodat iedereen altijd up-to-date is.

Stap 3: Bijhouden voor verantwoording

Met ClickUp's automatische voortgang bijhouden en Dashboards, kunt u uw prestaties in een oogopslag beoordelen

Naarmate u en uw team het werk voltooien dat u met OKR's hebt Voltooid, kunt u uw voortgang binnen ClickUp markeren. Het platform berekent alle targetscores voor u en drukt ze uit in percentages zoals Doerr het graag ziet. U kunt ze allemaal in één oogopslag zien in de roll-up weergave van de voortgang.

Voor een overzicht op hoger niveau van de realtime prestaties van uw team of bedrijf gaat u naar ClickUp Dashboards . U hebt meer dan 50 verschillende kaarten tot uw beschikking om het ideale aangepaste dashboard te bouwen.

Om individuele voortgang te beoordelen en te markeren, gebruik je Aangepaste velden in je favoriete sjabloon voor taakbeheer . Je kunt je gedachten ook op verschillende manieren kwijt:

In de opmerkingen bij de Taak

Als annotaties

In de weergave Chatten

Vergeet niet om de meest opvallende bijdragers te erkennen en hun prestaties voor iedereen zichtbaar te maken! 🏅

Gebruik de kracht van OKR's met ClickUp

Hoe groot de doelen van uw bedrijf of team ook zijn, het OKR-systeem kan ze hanteerbaar maken. Met doordachte abonnementen, harmonieuze samenwerking en de juiste meettechnieken ligt succes om de hoek.

ClickUp kan u helpen daar sneller te komen door u de middelen te geven om efficiënter te plannen, uit te voeren en te meten. Aanmelden voor ClickUp en sluit u aan bij meer dan 800.000 Teams die op productieve wijze het pad naar welvaart bewandelen! 🏃