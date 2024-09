Hoe maak je een effectieve productvisieverklaring?

Ooit gehoord van de gelijkenis van 'de zes blinde mannen en de olifant'? Het verhaal gaat dat een groep slechtziende mannen die nog nooit van een olifant hadden gehoord, er een tegenkwamen. Ze raakten verschillende delen van zijn lichaam aan en beschreven hem op dramatisch verschillende manieren.

Degene die de slurf aanraakte, zei dat het net een dikke slang was. Degene bij het oor vond het net een waaier. Degene bij het been beschreef het als een boomstam. In wezen begreep niemand het dier in zijn geheel omdat ze geen toegang hadden tot het grote geheel. Het resultaat is dat iedereen overtuigd is van de absolute waarheid van hun perspectief, terwijl ze er helemaal naast zitten.

blinde mannen en olifant (Bron:) Wikimedia Commons )_

Deze parabel is een waardevolle metafoor voor verschillende scenario's in de business. Bij softwareontwikkeling is dit verhaal een perfecte analogie voor het feit dat teams zonder een duidelijke, uitgesproken en ambitieuze productvisie in het duister tasten.

Laten we in deze blogpost eens kijken wat een productvisie is, waarom het belangrijk is en hoe je je eigen visie kunt creëren.

**Wat is een productvisie?

Een productvisie is een verklaring die de grote lijnen van een product op lange termijn weergeeft. Het schetst de basiselementen van het product:

Wie : De target gebruikers voor het product, gedefinieerd in demografische, psychografische en professionele termen

: De target gebruikers voor het product, gedefinieerd in demografische, psychografische en professionele termen Wat : De functies en voordelen van het product die het probleem oplossen voor de target gebruikers

: De functies en voordelen van het product die het probleem oplossen voor de target gebruikers Hoe : De differentiatie van het product in de markt en wat het uniek maakt

: De differentiatie van het product in de markt en wat het uniek maakt Waarom: Waarom het product bestaat

Waarom hebben producten visieverklaringen nodig?

Voor een productteam is het belangrijkste voordeel van een visieverklaring dat het dient als de Poolster, de leidraad voor alle beslissingen tijdens de hele levenscyclus. Daarnaast biedt het vele voordelen.

Afstemming: De productvisie helpt de UX-, ontwerp-, ontwikkelings- en kwaliteitsteams om hun inspanningen te concentreren. Het brengt ook belanghebbenden in verkoop-, marketing-, financiële en talentteams samen en laat ze werken aan gemeenschappelijke doelen.

Richting: De productvisie speelt een cruciale rol bij het ontwerpen van de roadmap voor het product. Het verwoordt de strategische prerogatieven van het product, die vervolgens worden opgesplitst in kleine taken en mijlpalen die moeten worden ontwikkeld.

Duidelijkheid: De productvisie beschrijft elementen en minimaliseert aannames. Het helpt nieuwe leden van het team onmiddellijk het doel van het product te begrijpen en deel te nemen aan de ontwikkeling ervan.

Standaard: Moeten we functie A voorrang geven boven functie B? Huren we meer engineers in voor het volgende kwartaal? Welke bugs lossen we in deze Sprint op? De productvisie dient als de schaal waarop dergelijke beslissingen worden gewogen. Het helpt om consensus te bereiken op basis van overeengekomen voorwaarden en ideeën.

Wie gebruikt productvisieverklaringen?

Elk team dat een product bouwt en op de markt brengt, kan veel waarde halen uit een visieverklaring.

In agile softwareontwikkeling dient het als gemeenschappelijke basis voor het hele productteam

In marketing helpt het marktgerichte activiteiten af te stemmen op de intentie van het productteam

In snel veranderende startups, verbindt het diverse teams. Het helpt de chaos te organiseren in de richting van hun collectieve doel

Wat is het verschil tussen productvisie en productstrategie?

Productvisie is de droom - het is het uiteindelijke product dat u de komende jaren wilt ontwikkelen. Het is ambitieus, futuristisch en evoluerend.

Productstrategie is de doordachte aanpak om die droom te bereiken: het omvat de middelen, stappen en abonnementen. Het is nog steeds op hoog niveau en omvat elk aspect van het product.

Productstrategie ? Op zeer lange termijn (horizon van 5 tot 10 jaar). Op middellange tot lange termijn (horizon van 1-3 jaar) Van nature ambitieus, van nature praktisch en haalbaar Opzettelijk nevelig en aanpasbaar Doelbewust specifiek en uitvoerbaar Richt zich op waarom het product bestaat en hoe de productvisie wordt nagestreefd Geschreven in een korte, eenvoudige, memorabele zin Geschreven in een lang, gedetailleerd, instructief document

De verschillen tussen productvisie en productstrategie

De rol van verschillende entiteiten in productvisie

Hoewel het idee voor een product vaak ontstaat in het hoofd van één persoon, is de visie een gezamenlijke inspanning. Het beïnvloedt het leven van alle betrokkenen, hun dagelijks werk en elke beslissing die ze nemen.

In werkelijkheid heeft elke stakeholder echter een andere rol. Laten we eens kijken.

Wie is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie?

De producteigenaar/manager is verantwoordelijk voor het definiëren van de visie in samenwerking met verschillende andere belanghebbenden. De verantwoordelijkheden van de producteigenaar/manager omvatten:

Verzamelen van input van leiderschap en sleutel stakeholders

Ideeën verkennen met verkoop, marketing, marktonderzoek, ontwerp, enz.

Articuleren van de productvisie in eenvoudige, memorabele termen

Feedback verzamelen van verschillende belanghebbenden en de visie aanscherpen

Naast het definiëren van de visie zijn productmanagers ook verantwoordelijk voor het communiceren en socialiseren van de visie. Het is hun rol om het projectteam, Scrumteam, verkoop, marketing en succes van de klant de visie te laten begrijpen en omarmen in hun werk.

De productmanager bereikt dit door een samenwerkingsomgeving op te bouwen in cross-functionele teams. Ze communiceren de productvisie op een manier die elk team een solide basis geeft om beslissingen te nemen. Instance, als de visie van je product is om "mensen te helpen mindfulness te beoefenen":

Het Scrum-team zal meditatie-gerelateerde functies prioriteit geven boven functies voor Taakbeheer

Het ontwerpteam zal een UI creëren die geen afleidingen bevat en gebruikers helpt in het heden te blijven

Het content design team schrijft eenvoudige, meelevende en op welzijn gerichte teksten

Marketing zal de boodschap opbouwen rond kalmte in plaats van productiviteit

Over het geheel genomen helpt de productvisie elk team om op een gedifferentieerde en unieke manier aan de behoeften van de target klant te voldoen. Als dat klinkt als een geweldige oplossing voor veel van je productgerelateerde uitdagingen, lees je hier hoe je je eigen visieverklaring kunt maken.

Een effectieve productvisie opstellen

Een productvisie is de leidraad voor een softwareontwikkelingsteam. Nadat de verklaring is gedefinieerd en gedeeld, zullen mensen de betekenis ervan onthouden en gebruiken om beslissingen te nemen. Je moet dus een productvisie opstellen die effectief en bruikbaar is om succes te boeken met je product.

Dit is hoe je dat kunt doen met een tool voor virtuele samenwerking en projectmanagement zoals ClickUp .

1. Ontdek het heden

Begrijp de context waarin uw product opereert, met verschillende interne en externe aspecten, zoals:

Doelgebruikers: Definieer voor wie je ontwerpt. Schets hun behoeften, pijnpunten, huidige oplossingen en frustraties.

Concurrentie: Begrijp het concurrentielandschap, inclusief wat er bestaat, de prijs, functies, voordelen, loyaliteit van gebruikers, enz. Vergeet niet dat de concurrentie geen vergelijkbaar product hoeft te zijn. Het kan elk product zijn dat het probleem van de klant oplost.

Als je bijvoorbeeld een app voor herinneringen maakt, is een eenvoudige combinatie van pen en papier het belangrijkste concurrerende alternatief dat je moet bestuderen.

Kans: Bepaal duidelijk waar het gat in de markt bestaat. Onderzoek hoe groot dit gat zou kunnen zijn, wat dit gat zal opvullen en wat klanten hiervoor zouden kunnen betalen.

Business prerogatieven: Als je toch bezig bent, denk dan ook aan je bedrijfsvisie: de doelen, behoeften, middelen en ambities van je bedrijf. Overweeg ook enkele voorbeelden van kernwaarden om te definiëren wie je bent.

Zorg ervoor dat je al je bevindingen documenteert op een plaats waar je kunt samenwerken, zoals ClickUp Whiteboards . Voeg informatie toe in de vorm van tekst, afbeeldingen, verbindingen, aantekeningen en meer. Zodra u een concept hebt, laat u alle belanghebbenden het bekijken en becommentariëren.

documenteer uw productonderzoek op ClickUp Whiteboards_

2. Stel je de toekomst voor

Zodra u het huidige landschap begrijpt, is het tijd om te dromen, d.w.z. om u een toekomst voor te stellen waarin uw product bestaat. Denk hierbij aan het volgende.

Doel: Bepaal vóór alles het overkoepelende doel dat uw product zal dienen. Vraag je af 'waarom' het product moet bestaan.

Aanpak: Bedenk hoe je je doel kunt bereiken.

Als je doel bijvoorbeeld is om mensen te helpen mindfulness te beoefenen, kun je een app maken voor meditatie, of journaling, of online therapie, of gewoontevorming. Kies je pad.

Waarde: Onderzoek welke waarde het zou opleveren voor je klanten. Maakt jouw mindfulness app klanten gelukkiger, rustiger, productiever, gezonder? Denk hier ook aan hoe klanten zich zullen voelen terwijl ze het product gebruiken.

Differentiatie: Maak een duidelijke lijst van alle manieren waarop jouw product uniek is. Deze differentiatie kan zitten in functies, target klanten, gebruikerservaring, klantenservice, of iets anders dat je bedenkt.

Een goede vision-boarding oefening zal veel helpen bij deze stap. Gebruik ClickUp's sjabloon voor een visiebord om de functie en differentiatie van uw product te beschrijven. Dit sjabloon is presentatievriendelijk, zodat u het direct kunt gebruiken voor sponsors, clients, leden van het team en andere belanghebbenden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/5f49a0ed-1000.png Help je hele team om je target markt beter te begrijpen met dit sjabloon voor een visiebord https://app.clickup.com/signup?template=t-216264186&department=engineering-product&_gl=1\*qmu289\*\_gcl\_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Dit sjabloon downloaden

⚡️Template Archief: Als je op zoek bent naar een manier om productideeën werkstroom te geven of iets specifiekers voor jouw behoeften, bekijk dan deze sjablonen voor visieborden .

3. Creëer de visie

Nu is het tijd om pen op papier te zetten of woorden in een document te typen. Neem de documenten over de huidige en toekomstige situatie nog eens door om je voor te bereiden op het opstellen van de visieverklaring.

Een productvisie is vaak een kernachtige, krachtige verklaring. " Bij Netflix willen we de wereld vermaken ," zegt het bedrijf voor streamingdiensten. En dan bedoelen ze niet films, documentaires of televisie, maar entertainment in zijn geheel. Dus toen ze zich in 2023 waagden aan games, leek dat een natuurlijke extensie van hun aanbod.

Voordat je de juiste keuze maakt, maak je een workshop met een paar opties. Schrijf een paar verschillende ideeën op om te testen. Maak een effectieve visieverklaring:

Expansief: Zorg ervoor dat het je ambitie voor de komende jaren kan dekken en begeleiden. Beperk het niet tot iets specifieks dat je product doet. "Mensen helpen mindfulness te beoefenen" is uitgebreider en meegaander dan "een app voor dagboeken maken" of "on-tap geleide meditatie aanbieden"

Ambitieus: De ideale productvisie moet iets zijn dat niemand eerder heeft bereikt - of in ieder geval maar heel weinig. Maak het uitdagend en ambitieus, zodat het team met innovatieve ideeën komt om die visie na te streven.

Klantgericht: Een productvisie die intern gericht is, zal uiteindelijk uit eigenbelang zijn. Houd de visieverklaring dus klantgericht. Stel de visie op rond wat je kunt doen voor je klant, de markt en de wereld in het algemeen.

Kort: Niemand kan een ingewikkelde en lange visie onthouden. Dat betekent dat ze het in de praktijk ook niet zullen toepassen. Houd het dus kort en eenvoudig. Het beste is om het bij één zin of zinsdeel te houden.

Voor een meer georganiseerde aanpak van het schrijven van visieverklaringen, probeer de ClickUp Whiteboard sjabloon voor visie . Gebruik dit sjabloon om uw visie duidelijk en gefocust uiteen te zetten, feedback te verzamelen en feedback om te zetten in items voor actie.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/12f633f5-600.png Vind de ideale situatie voor je volgende project met dit sjabloon voor visie op het Whiteboard https://app.clickup.com/signup?template=t-200635391&department=marketing&_gl=1\*kfm9r9\*\_gcl\_au*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Dit sjabloon downloaden

4. Test uw visieverklaringen

Als je eenmaal een paar opties hebt, laat ze dan testen door de sleutel belanghebbenden om te zien hoe het voelt. Doe een steekproef onder klanten, team voor productontwikkeling, verkoop, marketing en bedrijfsleiding. Test het op:

Afstemming op de visie van de organisatie

Duidelijkheid onder verschillende groepen mensen

Relateerbaarheid voor verschillende teams om te omarmen en te gebruiken

Onenigheid uit alle hoeken

Instance, als de visie van je product is om mensen te helpen mindfulness te beoefenen, maar je organisatie houdt zich bezig met CRM-software, dan is er duidelijk sprake van een verkeerde afstemming. 👀

gebruiken klikspecifieke formulieren_ om moeiteloos enquêtes te maken en uit te voeren

5. Verfijn de productvisie

Verfijn de productvisie op basis van de feedback die u van verschillende belanghebbenden ontvangt. Bedenk dat je soms niet in staat bent om een verkeerde afstemming op te lossen door middel van tekstverbetering. In zo'n geval moet je misschien je idee helemaal heroverwegen.

Meestal kun je feedback verzamelen en de visie verfijnen. Het marketingteam zou bijvoorbeeld kunnen suggereren dat het beter is om de visie op te stellen als "mensen helpen om mindful te zijn" in plaats van het indirecte "mindfulness beoefenen"

Als productmanager is het jouw rol om te beslissen welke feedback werkt en welke niet.

6. Documenteer en deel de productvisie

Een productvisie is slechts zo effectief als het aantal mensen dat deze begrijpt en omarmt. U moet deze dus kunnen documenteren en zo breed mogelijk delen.

ClickUp Docs voor gedurfde, krachtige, gezamenlijk opgestelde visieverklaringen ClickUp Documenten is een geweldige manier om dit te doen. Schrijf uw productvisie - groot en vet, zodat iedereen deze snel kan zien en begrijpen. Voeg banners, knoppen, verdelers en andere formats toe om de visie op een aantrekkelijke en gedenkwaardige manier te presenteren.

Deel het veilig publiekelijk, privé en met geavanceerde bewerkingscontroles. Koppel de documenten aan verschillende Taken om er zeker van te zijn dat al het werk wordt gedaan in lijn met de productvisie.

7. Implementeer uw productvisie

Het schrijven en delen van je productvisie is een goed begin, maar dat is niet genoeg. Een goede productmanager brengt die visie met gemak naar de praktijk.

ClickUp Taken om je visie in werkelijkheid om te zetten

De eerste stap is om de visie om te zetten in meetbare en haalbare doelen. Elke goede OKR-software helpt bij de instelling van kPI's voor projectmanagement afgestemd op de visie en deze consistent bereiken.

Met ClickUp Goals kunt u doelen instellen, ze verbinden met de productstrategie en ze delen met alle leden van het team. Maak gebruik van de meerdere projectweergaven in ClickUp om de voortgang bij te houden en succes te meten.

Bonus lezen: Professionele doelen voor werk De volgende stap is het vastleggen van de stappen om die doelen te bereiken. Maak ClickUp-taak rechtstreeks vanuit uw visie op ClickUp Docs, gebruikers toewijzen, deadlines instellen, koppelen aan andere documenten en uw hele organisatie beheren productontwikkelingsproces op één plaats.

weergave van Gantt grafiek voor het bijhouden van afhankelijkheid bij productontwikkeling_

Evalueer periodiek uw voortgang voor afstemming op de productvisie. Gebruik gegevens van je dashboard voor productbeheer om te herzien. Overweeg ook of je visieverklaring zelf een update nodig heeft.

Als je bijvoorbeeld een evenementmanagementbedrijf bent met een visie die zich uitsluitend richt op fysieke, in-persoonlijke of on-ground gebeurtenissen, dan wil je dit misschien heroverwegen, vooral nu hybride en virtuele evenementen zo enorm populair zijn.

Als het creëren van een productvisie nieuw voor je is, dan biedt het bovenstaande raamwerk substantiële ondersteuning. Maar als je nog steeds worstelt met de conceptualisering, is hier wat inspiratie.

Product Visie Verklaring Voorbeelden

Enkele van de meest succesvolle technologiebedrijven ter wereld gebruiken inspirerende productvisieverklaringen. Laten we er een paar bekijken.

Glitch

"Wij maken Glitch zodat het voor jou makkelijker wordt om het web te maken."

Technologie startup Glitch heeft een eenvoudige, maar ambitieuze visieverklaring . Het sleutelwoord hier is eenvoudig. Daarom maken ze 'snelle' en 'leuke' tools om websites te bouwen. Hun tools werken eraan om het web open, divers en voor iedereen toegankelijk te maken.

En wat is er nog meer? Hun marketinginspanningen richten zich uitgebreid op hun community, met tools, jams, project show-offs en meer, wat het ook makkelijk maakt om elkaar te helpen.

LinkedIn

"Creëer economische kansen voor elk lid van de wereldwijde beroepsbevolking."

In de 20 jaar sinds zijn oprichting heeft LinkedIn mensen geholpen om werk te vinden, te netwerken, andere mensen door te verwijzen, hun persoonlijke merk op te bouwen en uiteindelijk (meer) geld te verdienen. De visie van LinkedIn om economische kansen te creëren is de leidraad voor hun beslissingen over hun verschillende inkomstenkanalen, zoals lidmaatschappen, advertenties, nieuwsbrieven en rekruteringsoplossingen. Het woord "elke" definieert hun uitbreidingen over markten, talen en meer.

Tesla

"De overgang van de wereld naar duurzame energie versnellen"

Hoewel Tesla vaak in het nieuws is vanwege autonome voertuigen, richt het bedrijf zich in de eerste plaats op zonne-energie en batterijvoertuigen. Tesla's visie leidt hen naar duurzame energieoplossingen die verder gaan dan alleen de voertuigen. Tesla is ook gestaag bezig met zonnepanelen, zonnedaken, energiemuren en nog veel meer.

Om een productvisie te creëren die net zo impactvol is, kun je hulp gebruiken bij een van de volgende sjablonen.

Productvisiesjablonen en hoe ze te gebruiken

Sjabloon voor productvisie op basis van positionering

Een van de meest gebruikte sjablonen voor productvisies is het sjabloon dat is afgeleid van Geoffrey Moore's structuur voor een positioneringsverklaring. In de praktijk ziet het sjabloon er als volgt uit.

voor [klant], die [klantbehoefte] nodig heeft, is dit [product] een [categorienaam] die [oplossingsdefinitie]. In tegenstelling tot de concurrentie heeft dit product een uniek verkoopargument

Voor het vorige voorbeeld van een mindfulness app zou de positionering zijn:

voor stedelijke professionals die ondersteuning nodig hebben bij het overwinnen van stress, is dit product een mobiele app die hen begeleidt bij mindfulnessoefeningen, zoals meditatie, dagboeken en lichaamsbeweging. In tegenstelling tot bestaande apps is dit product zo ontworpen dat het directe stressbeheersing biedt door middel van oefeningen die minder dan 120 seconden duren

Hoewel dit een geweldige structuur is om het onderzoek samen te vatten en de feiten op een rijtje te zetten, is het een beschrijving van het heden. Het biedt niet de ambitieuze, ambitieuze toekomst die visieverklaringen moeten bieden.

Sjabloon op basis van doelstellingen

Een doelgericht product sjabloon voor visieverklaring stelt organisaties in staat om hun software te plaatsen in de context van hun rol in de wereld.

product helpt klanten met hun waarde

Uitbreiding van hetzelfde voorbeeld, de productvisie zou zijn:

het product helpt gestresste stedelijke professionals om in het moment te leven en een bevredigend leven te leiden

Sjabloon op basis van transformatie

Dit format richt zich op de verandering of disruptie die het product in de wereld of op de markt brengt.

product maakt productiviteit in de context mogelijk

Een op transformatie gebaseerde productvisie voor de app zou zijn:

\Product maakt een einde aan dopamineverslaving voor een duurzaam creatieve wereld

Hoewel deze sjablonen enige houvast bieden, is het het beste om de eerste beginselen te onthouden bij het schrijven van je productvisie. Probeer antwoorden op de volgende vragen op te nemen.

Voor wie is het?

Hoe lost het hun probleem op?

Wat doet het beter of anders?

Waarom bestaat het?

Van droom naar werkelijkheid met ClickUp

Een goede productvisie werpt licht op waar het product in de nabije en verre toekomst naartoe gaat. Het stelt iedereen in staat om de olifant op dezelfde manier te zien, met al zijn onderdelen. Als je weet wat je aan het bouwen bent, kun je de perfecte strategie en het perfecte abonnement creëren, helemaal tot aan de uiteindelijke lancering.

Voor het engineering team maakt het productbeheer een fluitje van een cent. Bovendien helpt een goede visieverklaring de hele organisatie. Marketing, verkoop, financiën, HR, beheerders en alle andere teams stemmen zich af op de visie en werken samen als een coherente, samenhangende eenheid. Een goede productvisie informeert beslissingen en helpt conflicten op te lossen.

Het creëren van een visie is slechts één onderdeel van het proces. Het documenteren, delen en herhalen van de missieverklaring is het belangrijkste deel. Het gebruik van een uitgebreide tool voor projectmanagement zoals ClickUp stelt teams in staat om de visie samen te creëren en uit te voeren.

Brainstormhulpmiddelen zoals Whiteboards, denkhulpen zoals Mindmaps, notuleren met Docs, projectmanagement met Taken en evaluaties met Dashboards - ClickUp biedt een uitgebreid platform voor werkplekbeheer voor productteams.

Probeer het eens uit. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat beschrijft de productvisie het best?

Een ambitieuze toekomstige staat is de beste manier om productvisie te beschrijven. Het beschrijft wat het product op de lange termijn wil bereiken en fungeert als de Poolster die de ontwikkeling stuurt.

2. Wie definieert productvisie in Scrum?

In Scrum definieert de eigenaar van het product de productvisie in samenwerking met zakelijke en technische belanghebbenden.

3. Wie is verantwoordelijk voor het communiceren van de productvisie aan het Scrum team?

De product eigenaar of het management is verantwoordelijk voor het communiceren van de visie naar het Scrum team.

4. Wat is de visie van een productmethode?

De visie van een productmethode is een benadering van softwareontwikkeling die geleid wordt door één samenhangende visieverklaring. Teams die deze methode volgen, beginnen meestal aan de top met een productvisie en druppelen van daaruit naar beneden naar de uitvoeringsplannen.

5. Wie is verantwoordelijk voor missie en visie?

Bij softwareontwikkeling is de eigenaar/manager van het product verantwoordelijk voor het creëren en verdelen van zowel de visie als de missie.