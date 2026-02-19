Hoe u uw marketingtechnologiestack kunt consolideren in 2026

De gemiddelde organisatie jongleert tegenwoordig met 75 verschillende martech-tools. En twee op de drie marketeers gebruiken meer dan 16 apps om hun dag door te komen.

Als u dacht dat de wildgroei aan tools op zich al een probleem was voor marketeers, wacht dan maar tot u dit hoort: het echte probleem is dat deze tools niet met elkaar communiceren.

Recent onderzoek van Gartner toont aan dat slechts ongeveer 49% van de tools in een typische marketingtechnologiestack actief wordt gebruikt. Dat betekent dat de helft van de stack kosten en complexiteit toevoegt zonder zijn steentje bij te dragen.

Wat is dan de oplossing?

Het is zo intuïtief, maar toch zo moeilijk te implementeren: toolconsolidatie.

Daarom zullen we in dit bericht het proces van het consolideren van de marketingtechnologiestack uitleggen. We zullen delen hoe het koppelen van uw stack aan AI die uw werk daadwerkelijk begrijpt, teams helpt om sneller te werken, op één lijn te blijven en uiteindelijk echte waarde uit AI te halen.

Wat is consolidatie van marketingtechnologie?

Consolidatie van de marketingtechnologiestack is het proces waarbij verspreide, enkelvoudige marketingapps worden vervangen door een uniform platform. Hierdoor worden uw belangrijkste marketingfuncties, zoals projectmanagement, contentcreatie, campagnetracking en teamsamenwerking, ondergebracht in één verbonden omgeving.

Consolidatie creëert één enkele bron van waarheid voor al uw marketingwerk.

Dit betekent niet dat u genoegen moet nemen met een logge, alles-in-één tool die alles slecht doet. Het betekent dat u moet kiezen voor een moderne, geconvergeerde werkruimte waar gespecialiseerde mogelijkheden zijn gebouwd op een gedeelde basis, waardoor uw team en uw AI de volledige context krijgen die ze nodig hebben om te slagen.

Vervang meer dan 20 tools door één krachtige werkruimte binnen ClickUp.

De meeste stacks zijn organisch gegroeid: één tool voor planning, een andere voor content, weer een andere voor goedkeuringen en nog een andere voor rapportage. Op papier lijkt dat krachtig. In de praktijk is het uitputtend. Want als uw context overal verspreid is, raakt u uiteindelijk uw momentum kwijt.

Datasilo's versnipperen uw klantweergave

Wanneer uw klantgegevens verspreid zijn over een tiental verschillende platforms – uw CRM, e-mailtool, analysesoftware en sociale media-apps – krijgt u nooit een volledig beeld van uw gebruikerservaring. Hierdoor wordt uw team gedwongen om cruciale marketingbeslissingen te nemen op basis van onvolledige informatie, waardoor personalisatie een gokspel wordt.

Het berekenen van campagneattributie wordt een nachtmerrie van het exporteren van spreadsheets en het handmatig samenvoegen van gegevens, waardoor u een verouderde en onvolledige weergave krijgt van wat er daadwerkelijk werkt.

Generieke AI creëert merkloze 'workslop'

Het gebruik van generieke AI-tools die zijn getraind op het openbare internet is als een vreemde vragen om uw marketingteksten te schrijven. Zij kennen uw merkstem niet, weten niet wat de unieke positie van uw product is en weten niet welke boodschappen in het verleden weerklank vonden bij uw publiek.

Het resultaat is 'workslop': door AI gegenereerde content die technisch gezien de pagina vult, maar de specifieke persoonlijkheid en inzichten mist die marketing effectief maken. Uw team besteedt uiteindelijk evenveel tijd aan de bewerking van deze generieke output als aan het schrijven ervan vanaf nul, waardoor het doel van het gebruik van AI in de eerste plaats teniet wordt gedaan.

De enige oplossing is een AI die is verbonden met uw daadwerkelijke werkruimte: uw briefings, merkrichtlijnen en succesvolle campagnes.

🔑 Belangrijkste conclusie: Verbonden AI produceert merkgerichte content omdat het context heeft; niet-verbonden AI produceert opvulmateriaal omdat dat het enige is wat het kent.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het overschakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Met ClickUp Brain is dat echter niet het geval. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt eenvoudige tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Contextwisselingen doden creatief momentum

👀 Wist u dat? 68% van de werknemers zegt dat ze tijdens de werkdag onvoldoende ononderbroken tijd hebben om zich te concentreren.

Elke keer dat een marketeer van zijn projectplan naar een aparte documentapp moet springen om de briefing te vinden en vervolgens naar een tool voor chatten om feedback te krijgen, verliest hij zijn focus. Dit voortdurende schakelen tussen contexten zorgt voor een zware cognitieve belasting en put mentale energie uit die beter aan creatief werk kan worden besteed.

Verborgen kosten stapelen zich op bij niet-gekoppelde abonnementen

De nadelen van een gefragmenteerde tech stack gaan veel verder dan alleen de voor de hand liggende abonnementskosten. Losstaande tools creëren een web van verborgen kosten die uw budget en productiviteit uitputten. Deze omvatten:

Dubbele gegevensinvoer: handmatig dezelfde informatie in meerdere systemen invoeren

Handmatige synchronisatie: uren verspillen aan het synchroniseren van gegevens tussen verschillende platforms, meestal met rommelige spreadsheets

Onderhoud van integraties: betalen voor ontwikkelaars om defecte API's en webhooks te repareren

Trainingstijd: Leden van het team wegwijs maken in tal van verschillende platforms, elk met hun eigen leercurve

🔑 Belangrijkste conclusie: Deze kosten worden zelden als een afzonderlijke item in een begrotingsrapport vermeld, waardoor ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Maar als u ze allemaal bij elkaar optelt, zijn de totale kosten van eigendom voor een gefragmenteerde stack vaak schrikbarend hoog. Bedrijven verspillen gemiddeld 21 miljoen dollar per jaar aan ongebruikte SaaS-licenties alleen al.

Wanneer uw tools en teams met een gedeelde context in een uniforme werkruimte werken, veranderen die pijnpunten in krachtige voordelen.

Merkconsistentie op elk contactpunt

Kleuren die niet bij het merk passen en verouderde boodschappen die de merkherkenning schaden, sluipen in campagnes wanneer richtlijnen in een vergeten PDF staan. Een geconsolideerde stack houdt de merkstandaarden dicht bij het werk zelf. Zo kunnen teams tijdens het creëren verwijzen naar de juiste toon, beelden en boodschappen, en niet pas achteraf.

💡 Pro-tip: Zorg voor visuele en tonale consistentie voor elke nieuwe campagne, blogpost of sociale afbeelding met ClickUp-sjablonen. Zorg ervoor dat elk stukje content in lijn is met het merk voordat het live gaat met behulp van de ingebouwde ClickUp-redactie- en goedkeuringswerkstroom. Uw team, partners en klanten kunnen het werk direct in de volledige context beoordelen en becommentariëren (in plaats van in een verwarrende e-mailthread). Voorzie multimediabestanden en pdf's van aantekeningen voor eenvoudige samenwerking met Redactie in ClickUp.

AI die uw bedrijf echt kent

Generieke AI-tools zijn een doodlopende weg. Ze kunnen geen geweldige marketingcontent produceren omdat ze geen context hebben over uw bedrijf. Connected AI kan direct uw hele werkruimte doorzoeken, verwijzen naar eerdere campagnes en uw unieke merkstem begrijpen.

Met ClickUp Brain en AI Super Agents is verbonden AI mogelijk die uw bedrijf begrijpt. Dit zijn geen losse integraties, maar native AI-functies die gebruikmaken van uw specifieke werkruimtecontext.

🌟 Gebruik ze om:

Stel creatieve briefings op op basis van wat vorig kwartaal werkte.

Krijg socialemedia-teksten die perfect aansluiten bij de toon van uw merk, en

Breng inzichten uit al uw campagnes naar boven (aangezien Brain en Agents toegang hebben tot uw taken, documenten en gesprekken in uw ClickUp-werkruimte).

Krijg direct antwoord op al uw vragen over uw campagnes – plannen, voortgang en prestaties – met ClickUp Brain.

Snellere uitvoering van campagnes, van briefing tot lancering

Eindeloze overdrachten en coördinatiekosten vertragen de uitvoering van campagnes en vertragen lanceringen.

Consolidatie neemt deze hiaten weg:

Briefs vormen de werkstroom voor taken

Feedback blijft gekoppeld aan het werk

Statusupdates zijn zichtbaar zonder dat u mensen hoeft op te sporen.

💡 Pro-tip: bouw een naadloze pijplijn van briefing tot uitvoering met ClickUp-automatiseringen. 📌 U kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen om automatisch een volledige taakstructuur met toegewezen personen en deadlines te creëren op het moment dat een creatieve briefing in een ClickUp-document wordt goedgekeurd. Om uw automatisering nog verder te verbeteren, kunt u de e-mailautomatisering met ClickUp-sjabloon gebruiken om repetitieve campagnetaken te stroomlijnen.

Duidelijke zichtbaarheid van ROI via alle kanalen

Het is bijna onmogelijk om de verbinding te maken tussen het harde werk van uw team en daadwerkelijke bedrijfsresultaten wanneer gegevens verspreid zijn.

Teams besteden uren aan het verzamelen van gegevens, het afstemmen van nummers en het verklaren van hiaten. Een geconsolideerde stack koppelt uitvoering en resultaten aan elkaar, zodat leidinggevenden kunnen zien wat niet werkt en wat wel resultaten oplevert, zonder te hoeven wachten op handmatige rapportages.

💡 Pro-tip: Bekijk de realtime campagneprestaties naast de taken en werkstroomen die deze hebben opgeleverd door aangepaste ClickUp-dashboards te bouwen. Dit geeft uw team en leidinggevenden een duidelijk en direct inzicht in welke kanalen, content-typen en strategieën het hoogste rendement op marketinginvesteringen opleveren. Aangepaste rapporten voor alles van campagneprestaties tot teamproductiviteit en meer met ClickUp Dashboards.

Waarom verbonden AI beter is dan losstaande puntoplossingen

Het verschil tussen een op zichzelf staande AI-schrijftool en een AI die in uw werkruimte is geïntegreerd, is simpel: context. Een losstaande AI-tool weet alleen wat u in het invoervak plakt. Elke keer dat u de tool gebruikt, begint u vanaf nul en voert u handmatig de informatie in die de tool nodig heeft om zijn werk te doen.

Een verbonden AI heeft daarentegen een blijvende context. Het is als het verschil tussen voor elk project een nieuwe freelancer inhuren en een ervaren teamlid hebben dat bij elke vergadering aanwezig is geweest. De freelancer is misschien bekwaam, maar het kost tijd om de diepgaande zakelijke kennis te ontwikkelen die nodig is om echt strategisch werk te leveren.

🎥 Bekijk dit overzicht van beschikbare opties en hun mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in het landschap van AI-marketingtools en hoe deze in uw algehele strategie kunnen worden geïntegreerd.

Volledige werkruimte-intelligentie is wat een verbonden AI zoals ClickUp Brain biedt.

Krijg AI-aangedreven suggesties voor campagne-optimalisatie met ClickUp Brain.

Het leert van uw projecten, de samenwerkingspatronen van uw team, uw merkmiddelen en uw historische prestatiegegevens. Hierdoor kan het verder gaan dan generieke 'workslop' en content produceren die echt inzichtelijk en klaar is om te publiceren.

Capaciteit Losstaande puntoplossingen Verbonden AI-werkruimte Consistentie in merkstem Elke keer handmatig prompt engineering Leert van uw bestaande content Inzichten over verschillende campagnes heen Handmatige gegevensexport en -analyse Brengt automatisch patronen aan het licht uit campagnegegevens die zijn opgeslagen in uw werkruimte. Pijplijn van briefing naar content Meerdere tooloverdrachten Geautomatiseerd binnen één enkele werkruimte Contextbehoud Brengt automatisch patronen aan het licht op basis van campagnegegevens die zijn opgeslagen in uw werkruimte. Bouwt voort op opgebouwde kennis

Het consolideren van uw tech stack is geen weekendproject, maar het hoeft ook geen moeizaam, jarenlang traject te zijn. Geef prioriteit aan quick wins met deze stap voor stap aanpak:

Eerst moet u weten waarmee u werkt. Documenteer elke tool die uw marketingteam gebruikt, inclusief de 'schaduw-IT'-apps die mensen zonder officiële goedkeuring zijn gaan gebruiken.

Voor elke tool maakt u een aantekening:

De belangrijkste functie

Wie gebruikt het?

Wat het kost, en

Of het nu echt essentieel is

✅ Maak een eenvoudige matrix met uw tools op de ene as en uw belangrijkste marketingfuncties (bijv. projectmanagement, contentcreatie, analyse, samenwerking) op de andere. Zo ziet u meteen waar u redundante tools hebt die hetzelfde werk doen, waardoor de duidelijkste mogelijkheden voor consolidatie aan het licht komen.

Stap 2: Breng uw belangrijkste marketingwerkstroomen in kaart

Voordat u een gebrekkig proces kunt herstellen, moet u het eerst duidelijk in kaart brengen. Gebruik procesmapping om de belangrijkste werkstroomsen van uw team te visualiseren, zoals campagneplanning, contentcreatie en prestatiebeoordelingen. Identificeer voor elke werkstroom elke stap, elke overdracht tussen mensen of tools en elk punt waar vertragingen of wrijving optreden. Deze procesanalyse onthult de werkelijke kosten van fragmentatie.

✅ Gebruik ClickUp Whiteboards om elke fase van een campagne visueel in kaart te brengen, van intake tot lancering. U kunt overdrachten, goedkeuringen en toolwisselingen weergeven met behulp van verschillende vormen, plaknotities en lettertypen. Sluit taken in, koppel documenten en tag eigenaren rechtstreeks op het bord, waardoor een eenvoudig diagram verandert in een live, interactief systeem. Dit maakt wrijving onmogelijk te negeren. Als een werkstroom tussen drie tools springt voordat content wordt goedgekeurd, ziet u dat onmiddellijk en weet u precies waar consolidatie voordelen oplevert.

Stap 3: Bepaal uw niet-onderhandelbare capaciteiten

Consolidatie betekent niet dat u alle gespecialiseerde tools moet weggooien. Het doel is om minder tools te hebben die beter geïntegreerd zijn. Maak een lijst van de functies waar uw team absoluut niet zonder kan.

Wees eerlijk en specifiek.

📌 Bijvoorbeeld: 'social posts moeten plannen' is iets anders dan 'native Instagram-carrouselplanning met automatisering van reacties op eerste reacties nodig hebben'.

Door de 'must-haves' te scheiden van de 'nice-to-haves' kunt u nieuwe platforms effectief evalueren en beslissen welke gespecialiseerde tools het waard zijn om te behouden.

Stap 4: Evalueer platforms op native AI en integratiediepte

Als AI deel uitmaakt van uw strategie, is deze stap onontkoombaar.

Wanneer u klaar bent om nieuwe platforms te evalueren, geef dan prioriteit aan twee sleutelgebieden: native AI en integratiediepte.

Native AI: Dit betekent dat de AI rechtstreeks in het platform is ingebouwd en niet als add-on van een derde partij is toegevoegd. Een native AI heeft toegang tot al uw werkruimtegegevens, begrijpt uw werkstroomen en leert in de loop van de tijd van het werk van uw team.

Integratiediepte: Voor de gespecialiseerde tools die u besluit te behouden, hebt u een Voor de gespecialiseerde tools die u besluit te behouden, hebt u een centraal platform nodig met robuuste, vooraf gebouwde integraties. Dit zorgt ervoor dat gegevens naadloos blijven terugvloeien naar uw enige bron van waarheid, in plaats van dat er werkversnippering ontstaat.

Daarom geven veel teams nu prioriteit aan geconvergeerde werkruimten met ingebouwde AI, zodat medewerkers kunnen helpen bij het plannen, opstellen, samenvatten en uitvoeren van rapportage op basis van de werkelijke context. Dit is ook de reden waarom kant-en-klare oplossingen zoals ClickUp Accelerator zich richten op AI die binnen het dagelijkse werk wordt geactiveerd, en niet daar bovenop wordt gelegd.

🧠 Leuk weetje: ClickUp heeft voor ~41% van onze gebruikers 3 of meer tools vervangen! En hier zijn nog enkele andere voordelen van het consolideren van uw tech stack met ClickUp:

Consolideren van de marketingtechnologiestack met ClickUp Accelerator voor marketingteams

Met de ClickUp Accelerator voor marketingteams begint u in een vooraf gebouwde (maar aanpasbare) geconvergeerde werkruimte waar planning, uitvoering, samenwerking, rapportage en AI al samenwerken.

Zo wordt uw productiviteit vanaf dag één verhoogd:

Afdelingsspecifieke AI Super Agents (klaar bij lancering) ClickUp Accelerator bevat meer dan 10 vooraf gebouwde marketingagenten, zoals: Creative Brief Builder Agent : zet intakeverzoeken om in gestructureerde, merkgerichte briefings Social Post Generator Agent : stelt social media-teksten op en verfijnt deze in de context van het merk Brand Checker Agent : controleert de toon, boodschap en afstemming op de richtlijnen

Creative Brief Builder Agent : zet intake-verzoeken om in gestructureerde, merkgerichte briefings

Social Post Generator Agent : stelt concepten op voor social media-berichten en verfijnt deze in de context van het merk.

Brand Checker Agent: controleert de toon, berichten en afstemming op richtlijnen

Creative Brief Builder Agent : zet intake-verzoeken om in gestructureerde, merkgerichte briefings

Social Post Generator Agent : stelt concepten op voor social media-berichten en verfijnt deze in de context van het merk.

Brand Checker Agent: controleert de toon, berichten en afstemming op richtlijnen

ClickUp Brain (contextuele AI) AI werkt rechtstreeks binnen de werkruimte en verwijst naar bestaande documenten, taken, eerdere campagnes en tijdlijnen, zodat de output relevant is en niet generiek.

Connected Enterprise AI Search Vind direct taken, documenten, opmerkingen, dashboards en bijlagen in de hele werkruimte, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar oude assets of beslissingen. Vind direct taken, documenten, opmerkingen, dashboards en bijlagen in de hele werkruimte, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar oude assets of beslissingen.

Geautomatiseerde werkstroomen en goedkeuringen Gebruik Gebruik ClickUp-automatiseringen om automatisch taken aan te maken, content door te sturen voor beoordeling, belanghebbenden op de hoogte te stellen en statussen bij te werken.

Dashboards voor realtime zichtbaarheid Volg de voortgang van campagnes, werklasten en belemmeringen in realtime, zodat leidinggevenden geen wekelijkse statusrapporten nodig hebben om te begrijpen wat er gebeurt.

ClickUp AI Notetaker Zet vergaderingen automatisch om in samenvattingen, beslissingen en toegewezen taken.

Waarom dit belangrijk is

Accelerator helpt marketingteams om binnen enkele dagen in plaats van maanden live te gaan. Het vermindert eerst de wildgroei aan tools en activeert vervolgens AI binnen het werk. Dit maakt het voor teams gemakkelijker om op de output te vertrouwen en voor leidinggevenden om snel resultaten te zien.

ClickUp heeft onze afhankelijkheid van 4-5 afzonderlijke tools (Trello voor taken, Confluence voor documenten, afzonderlijke spreadsheets voor OKR's, enz. ) geëlimineerd. Deze consolidatie vermindert het wisselen van context, verbetert de zichtbaarheid tussen afdelingen en creëert één enkele bron van waarheid voor de projectstatus. Ons customer success-team koppelt bijvoorbeeld nu de gezondheidsscores van klanten rechtstreeks aan verlengingstaken, waardoor automatische herinneringen worden geactiveerd op basis van gebruiksgegevens van ons platform. Het management gebruikt realtime dashboards om de gezondheid van de pijplijn en de bandbreedte van het team tijdens schaalvergrotingsfasen te monitoren. Alleen al de kostenbesparingen door de consolidatie van tools rechtvaardigden de investering, maar de echte ROI komt voort uit snellere besluitvorming en minder gemiste overdrachten.

ClickUp heeft onze afhankelijkheid van 4-5 afzonderlijke tools (Trello voor taken, Confluence voor documenten, afzonderlijke spreadsheets voor OKR's, enz. ) geëlimineerd. Deze consolidatie vermindert het wisselen van context, verbetert de zichtbaarheid tussen afdelingen en creëert één enkele bron van waarheid voor de projectstatus. Ons customer success-team koppelt bijvoorbeeld nu de gezondheidsscores van klanten rechtstreeks aan verlengingstaken, waardoor automatische herinneringen worden geactiveerd op basis van gebruiksgegevens van ons platform. Het management gebruikt realtime dashboards om de gezondheid van de pijplijn en de bandbreedte van het team tijdens schaalvergrotingsfasen te monitoren. Alleen al de kostenbesparingen door de consolidatie van tools rechtvaardigden de investering, maar de echte ROI komt voort uit snellere besluitvorming en minder gemiste overdrachten.

Stap 5: Migreer gegevens en train uw team in fasen

Probeer niet alles tegelijk te doen. Een gefaseerde migratie is de sleutel tot een succesvolle overgang. Begin met één werkstroom of één team, bewijs de waarde ervan en breid vervolgens uit. Een typische gefaseerde uitrol zou er als volgt uit kunnen zien:

Fase 1: Verplaats projectmanagement en teamsamenwerking Fase 2: Consolideer contentwerkstroomen, inclusief briefings, concepten en goedkeuringen Fase 3: Maak de verbinding tussen analytics en bouw prestatiedashboards Fase 4: Activeer en train het team volledig op het gebied van AI-mogelijkheden

Stap 6: Meet resultaten en optimaliseer continu

Bepaal voordat u begint wat succes voor u betekent. Sleutelstatistieken kunnen zijn:

Tijd tussen briefing en lancering

Het nummer van de tools die actief worden gebruikt

Tevredenheidsscores van het team, en

Werkelijke campagneprestaties

Houd deze statistieken bij tijdens het consolidatieproces om de impact van uw inspanningen aan te tonen.

Consolidatie is geen eenmalig project, maar een continu proces van optimalisatie.

Een campagnemanager begint zijn dag door één uniforme werkruimte te openen in plaats van tien verschillende tabbladen.

Ze zien elke actieve campagne, elke goedkeuring in behandeling en elk stukje content dat in uitvoering is op één enkel dashboard. ✨

Ze vragen de contextbewuste AI-werkruimte om een concept voor sociale media te schrijven voor een aanstaande lancering. De AI heeft de campagnebriefing al, begrijpt de merkstem en weet welke boodschappen goed hebben gewerkt bij soortgelijke lanceringen in het verleden. De tekst die hij genereert, is voor 90% af, niet voor 10%.

Dit gebeurt wanneer uw tools context delen in plaats van deze te fragmenteren.

Uw team verandert van reactief – updates bijhouden en handmatig rapporten samenstellen – naar proactief, met automatisch gegenereerde inzichten en werkstroom die vanzelf loopt.

🌟 Voorbeeld: Het socialemediateam van Cartoon Network consolideerde planning, samenwerking en uitvoering in ClickUp en verving versnipperde tools door één gedeelde werkruimte. Hierdoor konden ze twee keer zoveel sociale kanalen beheren met dezelfde teamgrootte en campagnes maanden eerder dan gepland lanceren – een duidelijk teken van verbeterde efficiëntie en coördinatie. Iedereen in het wereldwijde marketingteam kan het social publishing-plan, het YouTube-plan en het strategiedocument vinden, en ze kunnen zelfs de link naar ons social media-rapport opvragen. Ze kunnen teruggaan en rapporten van oude campagnes bekijken om te zien wat wel en niet werkte. Iedereen in het wereldwijde marketingteam kan het social publishing-plan, het YouTube-plan en het strategiedocument vinden, en ze kunnen zelfs de link naar ons social media-rapport opvragen. Ze kunnen teruggaan en rapporten van oude campagnes bekijken om te zien wat wel en niet werkte.

De marketingtechnologiestack consolideren met ClickUp

ClickUp is 's werelds eerste ClickUp Converged AI-werkruimte: een enkel, veilig platform waar projecten, documenten, gesprekken en analyses samenkomen met contextuele AI als intelligentielaag. Het is ontworpen om uw projectmanagement, documenten, samenwerking en AI samen te brengen op één platform. Voor marketingteams elimineert dit de fragmentatie die productiviteit en creativiteit in de weg staat.

Vervang een handvol losstaande tools door één enkele, verbonden hub in ClickUp. Voer uw campagnes van begin tot eind uit met speciale functies voor campagnebeheer, ClickUp-contentkalenders en goedkeuringswerkstroomen. En voor de paar gespecialiseerde tools die u moet behouden, blijven al uw werk en gegevens verbonden met uw centrale bron van waarheid via diepgaande ClickUp-integraties.

Maak een einde aan martech-wildgroei en geef uw AI de context die het nodig heeft. Probeer ClickUp gratis!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Het verminderen van tools is een simpele aftrekking, terwijl het consolideren van de tech stack een strategische vervanging is. Consolidatie gaat hand in hand met het kiezen van een uniform platform dat meerdere functies met een gedeelde context kan verwerken. Het beperkt zich niet tot het elimineren van software en het dwingen van uw team om nog meer te doen met minder.

De meeste middelgrote marketingteams kunnen een eerste consolidatie in één tot drie maanden voltooien. Een gefaseerde aanpak is essentieel, te beginnen met projectmanagement, vervolgens contentwerkstroom en ten slotte het activeren van analytics en AI.

Traditionele consolidatie was gericht op het verminderen van het aantal tools. AI-gestuurde consolidatie geeft prioriteit aan het creëren van een uniforme context die uw AI-tools aanzienlijk nuttiger maakt, waardoor het platform slimmer wordt naarmate uw team het gebruikt.

Het doel is niet om elke gespecialiseerde tool te vervangen. Het gaat erom fragmentatie waar mogelijk te verminderen en te zorgen voor een diepgaande integratie van de essentiële, gespecialiseerde tools die u behoudt.