15 marketingproductiviteitsstatistieken om uw werkstroom te optimaliseren

Als marketeer kunt u uren of zelfs dagen besteden aan het opstellen van de perfecte campagne of website. Maar hoe effectief zijn deze in het bereiken van uw kwartaal- of jaarlijkse marketingdoelen?

Inputstatistieken zoals de tijd die aan een campagne is besteed of het aantal verzonden e-mails laten slechts één kant van het verhaal zien. Om uw 'werkelijke productiviteit' te begrijpen, moet u deze inspanningen vergelijken met de daadwerkelijke resultaten, de output.

Deze overgang van focus op acties naar focus op resultaten toont de effectiviteit van uw strategieën bij het bereiken van uw doelen.

Laten we aannemen dat uw doel is om het verkeer naar uw website met 20% per maand te verbeteren.

U besteedt misschien tijd aan zoekwoordonderzoek, promotie op sociale media en het aanmaken van content. Dit toont misschien uw inspanningen, maar het is geen accurate indicator van uw productiviteit, aangezien u niet weet hoe dit u heeft geholpen uw doelen te bereiken.

Hiervoor moet u uw output meten. Als uw verkeer na een maand slechts met 15% is gestegen, is er een kloof tussen uw inspanningen en het gewenste resultaat. U moet dus uw strategie herzien en de volgende maand een aantal dingen anders aanpakken.

In deze blogpost verkennen we enkele sleutelcijfers voor marketingproductiviteit die u helpen productiever te werken.

Wat zijn marketingproductiviteitsstatistieken?

Marketingproductiviteitsstatistieken zijn een reeks kwantificeerbare metingen die de effectiviteit en efficiëntie van uw marketinginspanningen bijhouden. Ze helpen u te begrijpen hoe goed uw campagnes presteren bij het behalen van uw bedrijfsdoelen.

Het kunnen input- en outputgerichte statistieken zijn, zoals het aantal blogs dat u maandelijks publiceert en het aantal pagina's dat deze genereren.

Wanneer u beide soorten statistieken in evenwicht brengt, kunt u de effectiviteit van uw totale marketingstrategie en de productiviteit van individuele marketeers meten.

Door de juiste marketingproductiviteitsstatistieken bij te houden, krijgt u waardevolle inzichten in:

De effectiviteit van uw marketingcampagnes : bereiken ze de gewenste resultaten?

De efficiëntie van uw marketinguitgaven : haalt u het maximale uit uw marketingbudget?

Verbeterpunten: waar kunt u uw marketinginspanningen optimaliseren voor betere resultaten?

Voorbeeld Stel dat u een socialemediacampagne voert om de lancering van een functie te promoten. Hier ziet u hoe het bijhouden van de juiste marketingproductiviteitsstatistieken waardevolle inzichten kan opleveren: Effectiviteit van de campagne : betrokkenheid op sociale media (klikken, reacties, opmerkingen)

Efficiëntie van marketinguitgaven : kosten per klik

Verbeterpunten: Conversieratio van de website vanuit sociale campagnes

Met deze inzichten kunt u uw strategie verfijnen en de impact van uw productlancering maximaliseren.

15 statistieken voor marketingproductiviteit

De marketingproductiviteitsstatistieken die u kiest, zijn afhankelijk van uw bedrijf. Nieuwe bedrijven kunnen bijvoorbeeld de naamsbekendheid (bereik op sociale media) en leads bijhouden, terwijl oudere bedrijven zich misschien richten op het behouden van klanten (levenslange waarde) en het optimaal benutten van hun budget (ROI).

Deze statistieken variëren ook afhankelijk van de campagne of het marketingkanaal: bij e-mailmarketing kijken we naar open rates en clicks, terwijl het bij socialemediamarketing draait om likes en shares.

Hier zijn 15 productiviteitsstatistieken die u kunnen helpen de marketingproductiviteit in verschillende fasen van uw bedrijf te meten.

1. Levenslange waarde van klanten

Customer Lifetime Value (CLV) is een statistiek die de totale nettowinst meet die een bedrijf kan verwachten te genereren uit een enkel account gedurende de gehele looptijd van het abonnement.

Het houdt rekening met gegevens zoals:

gemiddelde aankoopwaarde

aankoopfrequentie

duur van hun klantrelatie

Dit kan uw klantretentie verbeteren door een sterke relatie op te bouwen met bestaande klanten in plaats van uw marketingbudget te besteden aan het werven van nieuwe klanten. Dit is geld dat u bespaart, aangezien het werven van een nieuwe klant vijf tot zeven keer meer kost dan het behouden van een bestaande klant.

Hoe meet u CLV? Hierbij zijn twee gegevenspunten van belang: Gemiddelde waarde die een klant genereert over een bepaalde periode (bijv. jaarlijks): u kunt dit berekenen door de totale omzet van klanten te delen door het aantal klanten

De gemiddelde tijd dat een klant bij u blijft: u kunt dit schatten door historische klantgegevens te analyseren Zodra u over deze gegevens beschikt, kunt u uw CLV berekenen door de gemiddelde waarde te vermenigvuldigen met de gemiddelde periode van het abonnement. Een app voor takenlijsten heeft bijvoorbeeld een gemiddelde klantwaarde van $ 20 per maand en klanten blijven doorgaans 24 maanden. Hun CLV is dan $ 480.

2. Rendement op marketinginvesteringen

Return on Marketing Investment (ROMI) – een variant op het meer bekende ROI – helpt u de 'financiële effectiviteit' van uw marketinginspanningen te meten. Simpel gezegd vergelijkt het uw omzet met uw marketinguitgaven.

Enkele voordelen van het bijhouden van uw ROMI zijn:

Het helpt u om datagestuurde beslissingen te nemen, zodat u extra kunt inzetten op de marketingkanalen of campagnes die u de hoogste omzet opleveren

Hiermee kunt u het succes van uw marketingcampagne aantonen aan het management, zodat u CXO-buy-in kunt krijgen voor toekomstige campagnes of zelfs een groter marketingbudget

Hoe meet u ROMI? Om uw marketing-ROI te berekenen, trekt u de marketingkosten af van uw totale omzet. Vervolgens deelt u dit door uw marketingkosten. Als u bijvoorbeeld $ 5.000 uitgeeft aan een LinkedIn-campagne en deze genereert $ 15.000 aan extra omzet, dan is uw ROMI ($ 15.000 – $ 5.000) / $ 5.000 = $ 10.000 / $ 5.000 = 2. Dit betekent dat u een 2x ROMI uit de campagne hebt gehaald.

3. Net Promoter Score

De Net Promoter Score (NPS) is een populaire statistiek waarmee u de loyaliteit van uw klanten kunt meten. Deze score is gebaseerd op één enkele enquêtevraag: "Hoe waarschijnlijk is het dat u [bedrijf] aanbeveelt aan een vriend of collega, op een schaal van 0 tot 10?"

Lijkt eenvoudig, toch? Maar het kan ongelooflijk effectief zijn. Klanten kunnen snel een beoordeling geven (het kost maar een paar seconden) en het werkt voor elk product of elke dienst.

Hoe meet u NPS? Vraag klanten om u een beoordeling van 0 tot 10 te geven op bovenstaande vraag. De volgende stap is om ze op basis van de score in drie groepen in te delen: Promotors (9–10)

Passief (7–8)

Critici (0–6) Zodra dat klaar is, kunt u het percentage detractors aftrekken van het percentage promotors, waardoor u de NPS-score krijgt. Als een enquête onder 100 klanten bijvoorbeeld de volgende resultaten oplevert: Promotors (9–10): 35

Passief (7–8): 20

Tegenstanders (0–6): 45 Het percentage promotors is 35% en het percentage detractors is 45%. Als u het laatste percentage aftrekt van het eerste, krijgt u een NPS van -10. Dit betekent dat u moet werken aan het verbeteren van uw klanttevredenheid.

4. Leadgeneratie

Dit is een fundamentele statistiek voor marketingteams, waarmee u het totale aantal potentiële klanten kunt identificeren dat in eerste instantie interesse heeft getoond in uw product of dienst. Hoewel dit misschien een statistiek lijkt voor uw verkoopteam, kan het u ook helpen de effectiviteit van uw marketinginspanningen te meten bij het aantrekken van potentiële klanten.

Hoe meet u het aantal gegenereerde leads? In tegenstelling tot de vorige drie marketingproductiviteitsstatistieken heeft deze geen specifieke formule. In plaats daarvan telt u het aantal leads uit verschillende campagnes. Bijvoorbeeld Het aantal demo-aanmeldingen via een sociale campagne

Het aantal aanmeldingen via CTA's op verschillende landingspagina's

Het aantal nieuwsbriefabonnees dat zich heeft aangemeld voor een demo Hoewel het aantal gegenereerde leads een belangrijke statistiek is, is het net zo belangrijk om naast de kwantiteit ook de kwaliteit van de leads in aanmerking te nemen. Dit brengt ons bij de volgende twee marketingstatistieken: marketinggekwalificeerde leads en verkoopgekwalificeerde leads.

5. Marketinggekwalificeerde leads

Een marketinggekwalificeerde lead (MQL) is een lead die volgens uw marketingteam meer rente toont in uw product dan algemene leads. Deze leads hebben een hogere conversieratio en staan meer open voor verkoopcontacten.

Door zich te concentreren op MQL's kan het verkoopteam prioriteit geven aan leads met een grotere kans op het sluiten van deals, waardoor hun tijd en middelen optimaal worden benut.

Hoe leads classificeren als MQL's De meeste marketingteams gebruiken een scoringsmethode om MQL's te segmenteren. U kunt leads bijvoorbeeld scoren op basis van hoe ze de funnel binnenkomen en hun profiel: Download een whitepaper ( 10 punten )

Neem deel aan een webinar ( 15 punten )

Bezoek de pagina met prijzen meerdere keren ( 30 punten )

Zorg voor een functietitel die aangeeft dat u beslissingsbevoegdheid hebt (30 punten) Leads die een bepaalde score drempel bereiken (bijvoorbeeld 60 punten) kunnen worden beschouwd als MQL's en worden opgevolgd door het verkoopteam.

6. Sales qualified leads

Sales-qualified leads zijn een subset van marketing-qualified leads (MQL's) en geven een duidelijke koopintentie aan. Meestal scoort het salesteam een MQL op basis van hun profiel, demografische gegevens en andere details. Als ze in aanmerking komen, markeren ze ze als SQL.

Hoewel dit geen statistiek is die door het marketingteam zelf wordt bijgehouden, kan het u wel laten zien hoe goed uw marketinginspanningen presteren: hoe meer SQL's een campagne oplevert, hoe succesvoller deze is.

7. Conversie

De conversieratio meet het percentage websitebezoekers (of leads) dat een gewenste actie onderneemt. Dit kan variëren afhankelijk van uw marketingdoelen.

Bijvoorbeeld

Websiteconversie: Een bezoeker meldt zich aan voor een nieuwsbrief, downloadt een e-book of doet een aankoop

Conversie van leads: Een lead vult een formulier in op uw website of landingspagina en geeft daarmee aan interesse te hebben in uw product of dienst

Klantconversie: een lead of gratis klant koopt een abonnement en wordt uiteindelijk een betalende klant

Hoe meet u de conversieratio? De formule voor de conversieratio is eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is het aantal mensen dat de door u gewenste actie heeft uitgevoerd te delen door het totale aantal mensen dat een landingspagina heeft bezocht (of uw e-mail heeft geopend) en het resultaat vervolgens te vermenigvuldigen met 100. Als bijvoorbeeld 100 mensen uw landingspagina hebben bezocht en 20 mensen de whitepaper hebben gedownload, is uw conversieratio 20%.

8. Organisch zoekverkeer

Organisch zoekverkeer verwijst naar de bezoekers die uw website bezoeken nadat ze u hebben gevonden via een pagina met zoekresultaten van een zoekmachine (SERP) zonder dat er betaalde advertenties aan te pas zijn gekomen. Dit kunnen uw blogberichten zijn, een landingspagina of rapport dat u hebt geschreven, of zelfs een merkgerelateerde zoekopdracht – ze zijn gekomen omdat ze u op een evenement hebben ontmoet.

Hoewel marketeers vaak alleen rekening houden met de zoekmachine van Google, omvat organisch zoekverkeer alle zoekmachines, zoals Bing en DuckDuckGo.

Organisch zoekverkeer is een belangrijke statistiek voor het kwantificeren van het succes van uw langetermijnmarketinginspanningen, aangezien blogposts, merkbekendheidscampagnes en website-optimalisatie een versterkend effect hebben.

Hoe meet u organisch zoekverkeer? U kunt dit doen met behulp van een webanalysetool zoals Google Analytics, Hotjar en Zoho PageSense. De meeste webanalysetools hebben de statistiek voor organisch zoekverkeer in het tabblad 'Kanalen' of 'Verkeersbronnen' Op dit tabblad ziet u hoeveel organisch verkeer u krijgt, samen met andere nuttige gegevens, zoals demografische gegevens van bezoekers en de pagina's die u de meeste bezoeken opleveren. Zo krijgt u een duidelijk beeld van wie u organisch vindt en welke content het meest aanspreekt.

9. Merkadvocacyratio

De Brand Advocacy Ratio (BAR) is een krachtige statistiek die aangeeft hoe goed u tevreden klanten omzet in 'luidruchtige' ambassadeurs of merkambassadeurs. Het meet de effectiviteit van uw merkambassadeursprogramma's, zowel klantgericht als influencergedreven.

Waarom is dit belangrijk?

Sterker merkimago : Een hoge BAR vertaalt zich in een positief merkimago, waardoor nieuwe klanten worden aangetrokken en het vertrouwen van bestaande klanten wordt versterkt

Klantbehoud en groei: Loyale ambassadeurs blijven eerder bij u en bevelen u aan bij anderen, waardoor de klantwaarde (CLV) stijgt en de organische groei toeneemt, wat op zijn beurt uw kosten per acquisitie verlaagt

Hoe meet u de merkadvocacyratio Hoewel er geen eenduidige manier is om het succes van uw merkadvocacyprogramma te meten, zijn hier enkele manieren om dit te beoordelen: Prestaties van het verwijzingsprogramma: Vertellen tevreden klanten het verder? Houd bij hoeveel nieuwe leads of verkopen via uw verwijzingsprogramma binnenkomen. Een succesvol programma betekent een sterke basis van ambassadeurs NPS: De Net Promoter Score (NPS) is een andere uitstekende manier om merkambassadeurs te meten. Een stijgende NPS geeft aan dat meer klanten u waarschijnlijk zullen aanbevelen, wat de effectiviteit van uw programma weerspiegelt

10. Kosten per lead

Cost per lead (CPL) meet het gemiddelde bedrag dat u uitgeeft om een nieuwe lead te verwerven. Hiermee kunt u de kosten voor het verwerven van leads via verschillende marketingkanalen – sociale media, e-mailmarketing, betaalde advertenties – vergelijken, zodat u uw marketingbudget kunt toewijzen aan kanalen met de beste ROI voor leadgeneratie.

Hoe meet u CPL? In een eenvoudige formule deelt u uw marketingbudget door het aantal leads. Als u $ 1000 aan LinkedIn-advertenties hebt besteed en 10 leads hebt gekregen, is uw CPL voor LinkedIn $ 100. Maar als u voor hetzelfde budget van $ 1000 20 leads hebt gekregen via Instagram, is uw CPL $ 50. Dit maakt Instagram in dit voorbeeld een beter groeikanaal voor uw bedrijf.

11. Kosten per acquisitie

De kosten per acquisitie (CPA) gaan iets verder dan de kosten per lead. Ze meten de totale kosten voor het werven van een betalende klant, niet alleen een lead. Door de CPA samen met de CPL te berekenen, kunt u zien welke kanalen u de meest 'waardevolle' leads opleveren, niet alleen het grootste aantal leads.

Hoe meet u de kosten per acquisitie (CPA)? Hiervoor deelt u uw marketingbudget door het totale aantal nieuwe klanten. Laten we verdergaan met het voorbeeld hierboven en zeggen dat: Van de 10 leads van LinkedIn zijn er 5 omgezet in klanten: 1000/5 = $ 200

Van de 20 leads van Instagram zijn er 2 omgezet in klanten: 1000/2 = $ 500 Dit betekent dat, hoewel u veel meer leads via Instagram hebt gekregen, de kwaliteit van de leads via LinkedIn beter is, aangezien de CPA voor LinkedIn lager was.

Naast organisch zoekverkeer zijn backlinks een ander belangrijk gegeven om de effectiviteit van uw SEO-programma en andere organische marketinginspanningen te meten. Backlinks worden gemaakt wanneer een andere website een hyperlink invoegt die naar een pagina op uw website verwijst, bijvoorbeeld door naar een van uw blogs of e-books te linken of door naar uw website te linken bij een recensie van uw blog.

via Ahrefs

Zoekmachines zoals Google beschouwen backlinks als een teken dat uw website waardevolle content biedt. Hoe meer websites van hoge kwaliteit (die met een hoge domeinautoriteit) naar u linken, hoe sterker het signaal dat u naar zoekmachines stuurt, waardoor de positie van uw website in de SERP-resultaten verbetert.

U kunt een SEO-tool gebruiken om het aantal backlinks te controleren dat u (of zelfs uw concurrenten) op een bepaald moment hebben. Een belangrijk punt om hier op te merken is dat de backlinks met 'do-follow'-tags Google (of een andere zoekmachine) vertellen dat u naar een andere website linkt. Sommige websites gebruiken echter een 'no-follow'-tag wanneer ze naar andere websites linken. Dit vertelt Google dat de link moet worden genegeerd, wat voor u van weinig waarde is. Het doel is dus om het aantal 'do-follow'-backlinks te verhogen.

13. Rendement op advertentie-uitgaven (ROAS)

Return on Ad Spend (ROAS), een andere variant van ROI, is een belangrijke statistiek voor uw growth marketingteam, omdat deze het succes van uw betaalde campagnes laat zien, zoals advertenties in zoekmachines, evenementen en advertenties op sociale media.

Door de ROAS voor verschillende campagnes en kanalen bij te houden, kunt u vaststellen welke campagnes de meeste omzet genereren voor uw advertentie-uitgaven. Zo kunt u uw advertentiebudget effectiever toewijzen aan campagnes met een hogere ROAS.

Hoe meet u uw ROAS? De formule om ROAS te meten is: [totale omzet gegenereerd uit advertenties / totale advertentie-uitgaven] Als u dus € 1000 aan Facebook-advertenties besteedt en € 4000 aan inkomsten genereert, is uw ROAS 4x: voor elke € 1 krijgt u € 4 terug.

14. E-mail open- en klikpercentage

Als u een e-mailcampagne voert of een actief nieuwsbriefprogramma hebt, zijn de twee belangrijke marketingstatistieken voor u de open- en klikpercentages.

Open rate : dit geeft aan hoeveel ontvangers uw e-mail hebben geopend. Een goede open rate betekent dat uw onderwerpregel en afzendernaam de aandacht trekken en mensen ertoe aanzetten uw bericht te openen

Klikpercentage: deze statistiek geeft aan hoeveel ontvangers die uw e-mail hebben geopend, op een link in de e-mail hebben geklikt. Een hoog klikpercentage wijst erop dat de content van uw e-mail boeiend is en ontvangers aanzet tot de gewenste actie

Hoe open- en klikpercentages meten Uw e-mailmarketingtool kan informatie geven over de open- en klikpercentages van uw e-mailcampagnes. Maar om uw prestaties te begrijpen, is het belangrijk om uw open-percentage te vergelijken met de normen in de branche. Een open rate van 25% is bijvoorbeeld uitstekend voor B2B-bedrijven, terwijl u voor B2C moet streven naar meer dan 60%.

15. Betrokkenheid op sociale media

Net als open rates en click-throughs voor e-mail zijn statistieken over betrokkenheid op sociale media – likes, reacties en reposts – een krachtige manier om het succes van uw socialemediastrategie te meten. Door deze statistieken bij te houden, kan uw socialemediateam:

Identificeer succesvolle content: Ontdek welke content de meeste betrokkenheid genereert. Zo kunt u uw toekomstige posts beter afstemmen op uw doelgroep

Meet de prestaties van campagnes: Houd de betrokkenheid bij specifieke campagnes bij om te zien wat werkt en wat verbeterd kan worden

Hoe meet u de betrokkenheid op sociale media? Er is geen enkele statistiek voor betrokkenheid op sociale media, maar de meeste sociale platforms houden basis-KPI's bij, zoals likes, shares, reacties en profielbezoeken. Voor meer gedetailleerde statistieken kunt u sociale-mediamanagementplatforms zoals Buffer of Hootsuite gebruiken.

Hoe u de productiviteit van marketing kunt bijhouden

Nu we de verschillende statistieken voor marketingproductiviteit hebben bekeken, gaan we kijken hoe u deze kunt gebruiken om de prestaties van uw team echt te beoordelen, datagestuurde beslissingen te nemen en de marketingproductiviteit te verbeteren.

Hier vindt u een raamwerk en enkele tips voor productiviteit om u op weg te helpen.

Kies de juiste statistieken

De sleutel tot effectief bijhouden ligt in het selecteren van de juiste statistieken die direct aansluiten bij uw marketing- en productiviteitsabonnementen. Uw eerste stap is dus het definiëren van uw doelen:

Wilt u:

De naamsbekendheid vergroten?

Leads genereren?

De betrokkenheid van klanten vergroten?

Conversiepercentages verbeteren?

Uw marketinguitgaven optimaliseren?

Zodra u uw doelen begrijpt, kiest u statistieken die uw voortgang duidelijk weergeven. Hier volgen enkele voorbeelden:

Merkbekendheid: Focus op statistieken zoals websiteverkeer, betrokkenheid op sociale media of merkadvocacyratio

Leadgeneratie: Houd statistieken bij zoals het verzenden van formulieren op de website, conversies van landingspagina's, MQL's en SQL's

Budgetoptimalisatie: analyseer statistieken zoals CPL, CPA of ROAS om inzicht te krijgen in de efficiëntie van uw marketinguitgaven

Naarmate uw marketingdoelen evolueren, kunt u de door u gekozen statistieken periodiek herzien om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven en aansluiten bij uw nieuwste doelstellingen.

Stel methoden voor het bijhouden van gegevens in

De volgende stap is het opzetten van effectieve methoden voor het bijhouden van elke productiviteitsstatistiek: welke processen gaat u gebruiken om uw gegevens te verkrijgen? Dit zal per marketingcampagne en statistiek verschillen. U hebt waarschijnlijk een webanalysetool nodig om het bezoekersverkeer te monitoren, enquêteformulieren om klantresponsen voor NPS te verkrijgen, en meer

Bonustip: Gebruik een persoonlijke productiviteitstool om inputgerichte productiviteitsstatistieken te verkrijgen en vergelijk deze met outputgerelateerde statistieken. Zo krijgt u een idee van hoe verschillende teamleden bijdragen aan de algehele productiviteit van uw team.

Download deze sjabloon Houd de productiviteit van individuele teamleden bij met behulp van de ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Het contentmarketingteam kan bijvoorbeeld de sjabloon voor persoonlijke productiviteit van ClickUp gebruiken om mijlpalen en doelen voor elk individu vast te stellen. Vervolgens kunt u dit vergelijken met het totale websiteverkeer of het aantal paginaweergaven om te zien of de tijd die een medewerker besteedt aan het creëren van content effectief is in het behalen van resultaten, namelijk een toename van het organische zoekverkeer.

Met dit sjabloon kunt u:

Stel SMART-doelen en wijs actiepunten toe aan elk teamlid

Gebruik aangepaste weergaven en statussen om taken te organiseren

Voeg vakantiedagen en pauzes toe aan het sjabloon om uw werktijden te plannen

Gebruik de stopwatch om precies te weten hoeveel tijd u aan een taak besteedt

Op deze manier kunnen marketeers hun effectiviteit bij het werken aan hun doelen analyseren en meer tijd besteden aan projecten met een grote impact.

Bonus: Lees deze korte handleiding over hoe u uw ClickUp-werkruimte kunt instellen voor maximale productiviteit.

Nu u uw verschillende systemen voor het bijhouden van gegevens hebt ingesteld – UTM-parameters, webanalysetools of enquêtes – is de volgende stap om ze allemaal samen te brengen.

U kunt dit doen door uw marketingtechnologieën te integreren in één gemeenschappelijk platform, zoals uw CRM- of analysetool. Op die manier voorkomt u dat gegevens versnipperd raken en krijgt u een uitgebreid overzicht van al uw statistieken op één plek.

Bekijk al uw marketingproductiviteitsstatistieken op één plek met het ClickUp Marketing Dashboard

Sommige werkbeheerplatforms, zoals ClickUp Dashboards, hebben standaard rapportagemogelijkheden waarmee u rapporten uit verschillende apps kunt insluiten en weergeven op een aangepast marketingdashboard.

Bovendien kunt u, zodra u al uw gegevens in ClickUp hebt geïmporteerd, ClickUp Brain, de genAI-engine, gebruiken om bruikbare inzichten uit uw rapporten te halen.

Transformeer ruwe marketinggegevens in tabellen, voer analyses uit en verzamel rijke inzichten met ClickUp Brain

Stel ClickUp Brain gewoon een vraag als 'Wat was het websiteverkeer van vorige week?' of 'Vergelijk de impressies per socialemediaplatform', en binnen enkele seconden krijg je antwoord.

Makkelijk, toch?

Aangepaste rapporten genereren

Hoewel een marketing dashboard een geweldige manier is om een overzicht te krijgen van uw marketing productiviteit, kan het soms nodig zijn om dieper in te gaan op details, zoals het controleren van de CPL en CPA voor elke campagne of het vergelijken van uw NPS voor verschillende klantsegmenten.

Download deze sjabloon Maak aangepaste rapporten voor verschillende campagnes en kanalen met de sjabloon voor marketingrapporten van ClickUp

In die gevallen is het beter om voor elke statistiek of campagne afzonderlijke rapporten te genereren. Hiervoor kunt u de sjabloon voor marketingrapporten van ClickUp gebruiken.

Deze sjabloon is ingebouwd in ClickUp Docs en stelt u in staat om uw rapporten te visualiseren met behulp van grafieken, diagrammen en andere visuele elementen, zodat u kanalen of campagnes met een grote impact kunt identificeren.

Voordelen van het gebruik van dit sjabloon zijn onder meer:

Een beter begrip van uw target audience

Marketingactiviteiten en -prestaties bijhouden

Identificeren van kansen voor groei met een hoog rendement

Zorgen voor afstemming tussen strategie en uitvoering

Nog een voordeel van het hier maken van uw rapporten? De integraties van ClickUp. ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan duizend zakelijke en productiviteitsapps, zodat u gegevens uit uw favoriete marketingtools eenvoudig kunt synchroniseren voor een diepgaande analyse.

Houd uw voortgang bij

Nu u hebt besloten welke statistieken u wilt bijhouden en hoe u dat gaat doen, is de volgende stap het meten van uw werk ten opzichte van uw doelen.

Het is belangrijk om niet te wachten tot het einde van een campagne of kwartaal om uw gegevens te analyseren. Plan regelmatige evaluaties (wekelijks, maandelijks, driemaandelijks) op basis van uw marketingdoelen en gekozen statistieken. Zo zorgt u ervoor dat uw strategie aansluit bij uw doelen en u niet van koers raakt.

Download deze sjabloon Monitor de voortgang van al uw marketingdoelen en projecten met behulp van de ClickUp Marketing Calendar Template

Een eenvoudige manier om de voortgang van uw doelen (en taken) bij te houden, is met behulp van de ClickUp-sjabloon voor marketingkalender.

Het framework biedt een uniforme weergave van al uw marketingactiviteiten en -doelen, zodat u niet hoeft te schakelen tussen verschillende tools of spreadsheets.

Met dit sjabloon kunt u:

Krijg een compleet beeld van al uw marketinginitiatieven

Stel mijlpalen vast om ervoor te zorgen dat uw taken op schema liggen

Identificeer knelpunten en implementeer corrigerende maatregelen

Stimuleer samenwerking tussen teamleden met opmerkingen, tags en meer

Op deze manier kunt u tijd besparen, de samenwerking binnen uw team verbeteren en een duidelijk beeld krijgen van de voortgang van uw marketing, waardoor u uw doelen sneller kunt bereiken.

Meet de prestaties van uw marketingteam met productiviteitsstatistieken

Het meten van de prestaties van uw marketingteam met productiviteitsstatistieken is niet alleen een kwestie van evaluatie, maar kan u ook helpen nieuwe groeimogelijkheden te vinden en uw omzet te verhogen. U kunt uw marketingstrategieën verfijnen door gebruik te maken van deze datagestuurde inzichten en de productiviteit van uw team te verhogen.

Dit vertaalt zich in een snellere uitvoering, slimmere beslissingen en uiteindelijk een marketingprogramma dat consistent resultaten oplevert.

U kunt projectmanagementsoftware zoals ClickUp gebruiken om de prestaties van uw marketingteam bij te houden, gegevens uit verschillende campagnes en kanalen te consolideren en input- en outputstatistieken in evenwicht te brengen. Zo krijgt u een holistisch beeld van de productiviteit van uw marketingteam.

Bovendien stroomlijnen de AI- en automatiseringsfuncties van ClickUp repetitieve taken, waardoor uw team meer tijd heeft om zich te wijden aan impactvolle projecten die echt resultaten opleveren

Meld u gratis aan voor ClickUp!