15 softwareprogramma's voor advertentieverkoopbeheer

De meeste advertentieverkoopteams zijn de hele week bezig met het synchroniseren van informatie.

Ze werken het CRM bij, voeren dezelfde clientgegevens opnieuw in projectmanagementtools in en sturen teamleden een bericht via chattools om te controleren of de creatieve middelen klaar zijn.

In deze blog presenteren we 15 platforms voor advertentieverkoopbeheer die beloven deze chaos op te lossen.

Van uniforme werkruimten die uw hele verkoop- en leveringsproces met elkaar verbinden tot gespecialiseerde tools die zijn ontwikkeld voor specifieke soorten advertentievoorraden, we hebben het allemaal voor u op een rijtje gezet.

Advertentieverkoopbeheersoftware in één oogopslag

Deze vergelijkingstabel geeft een overzicht van de beste opties. 🛠️

ClickUp CRM, Taak, chat en documenten; AI Super Agents; geautomatiseerde overdrachten Solo tot grote Enterprise (Cross-functionele verkoop-/operationele teams) Voor altijd gratis; betaalde abonnementen beschikbaar Salesforce Media Cloud Mediadatamodel; Agentforce AI; Omnichannel bestelbeheer Global Enterprise (complexe mediaorganisaties met meerdere afdelingen) Vanaf $ 165/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) HubSpot Ads Gesloten ROI-bijhouding; CRM-publiekssynchronisatie; Marketingautomatisering MKB tot middenmarkt (verkoopteams met veel marketingactiviteiten) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20/werkplek/maand Pipedrive Visuele Kanban-pijplijn; Activiteitsgebaseerde coaching; AI-assistent Klein tot middelgroot (snelle, visuele verkopers) Betaalde abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker per maand Freshsales Freddy AI leadscoring; Ingebouwde telefoon/e-mail; Verkoopsequenties Kleine tot middelgrote bedrijven (teams die prioriteit geven aan leadbetrokkenheid) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 11 per gebruiker per maand Zoho CRM Zia AI; Canva UI-ontwerper; Diepe Zoho-ecosysteemintegratie Solo tot Enterprise (budgetbewuste, schaalbare teams) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand ADvendio Salesforce-native; Omnichannel-inventaris; Geautomatiseerde facturering Middenmarkt tot Enterprise (uitgevers en advertentie-specialisten) Aangepaste prijzen Google Ad Manager Uniforme veiling; Dynamische toewijzing; Geavanceerde rendementsrapportage Middelgrote tot grote uitgevers (Ad Ops & Yield managers) Aangepaste prijzen Meta Ads Manager Advantage+ AI-creatief; Nauwkeurige targeting; Platformoverschrijdend bereik Solo tot grote bureaus (social media- en performance-marketeers) Geen platformkosten (betalen per advertentie-uitgave) Zendesk Sell Uniform weergave van verkoop/ondersteuning; slimme lijsten; mobiele verkooptools Kleine tot middelgrote markt (relatiegerichte verkoopteams) Betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand Insightly Relatiekoppeling; Geïntegreerde projecttracking; AppConnect Kleine tot middelgrote bedrijven (teams die zich bezighouden met verkoop en levering) Betaalde abonnementen vanaf $ 29 per gebruiker per maand Monday Sales CRM No-code boards; Visuele dealtracking; AI-leadverrijking Kleine tot middelgrote markt (visuele, samenwerkende verkoopteams) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 18/werkplek/maand WideOrbit Beheer van uitzendverkeer; Automatisering van facturering; Bereikanalyse Omroeporganisaties (verkoop- en trafficteams van tv/radio) Aangepaste prijzen Bitrix24 Alles-in-één CRM; Video-gesprekken; Zelfgehoste optie; Sociaal intranet Solo tot middelgroot (teams die een totaalpakket nodig hebben) Aangepaste prijzen AdRoll Cross-channel retargeting; Attributierrapportage; Lookalike AI Kleine tot middelgrote markt (e-commerce- en D2C-groeeteams) Aangepaste prijzen

Wat is software voor advertentieverkoopbeheer?

Software voor advertentieverkoopbeheer is een gespecialiseerd platform dat mediabedrijven, uitgevers en advertentieteams helpt bij het beheren van de volledige levenscyclus van advertentieverkoop. Het proces begint bij het genereren van leads en het aanmaken van voorstellen en loopt door tot de uitvoering van campagnes en het bijhouden van inkomsten.

Het overbrugt de kloof tussen traditionele CRM-functies en de unieke behoeften van de verkoop van advertentieruimte via digitale, gedrukte, broadcast- en out-of-home-kanalen. In plaats van te jongleren met losstaande tools, elimineren geconvergeerde werkruimten deze fragmentatie door alles te consolideren in één enkel, uniform platform.

De sleutelelementen van deze platforms zijn:

Pipelinebeheer: het bijhouden van relaties met adverteerders, van prospect tot gesloten deal

Voorraadbeheer: zichtbaarheid voor beschikbare advertentieplaatsen en planning

Automatisering van offertes en contracten: stroomlijning van het offerte-tot-afsluitingsproces, van mediakit tot plaatsingsopdracht

Campagnecoördinatie: ervoor zorgen dat creatieve middelen, deadlines en deliverables op elkaar zijn afgestemd voor campagnetrafficking

Omzet bijhouden en rapportage: Prestaties monitoren ten opzichte van targets voor beter rendementsbeheer

Waar u op moet letten bij software voor advertentieverkoopbeheer

Uw team heeft het moeilijk omdat u een tool hebt gekozen op basis van een lange checklist met functies, maar vervolgens ontdekt dat deze niet past bij uw werkelijke werkstroom.

De beste tool voor advertentieverkoopbeheer hangt af van of u directe, programmatische of hybride inventaris verkoopt en hoe geïntegreerd uw verkoop- en leveringsprocessen moeten zijn. Dit is waar u op moet letten:

Pijplijn- en contactbeheer: uw software moet complexe relaties met adverteerders met meerdere contactpersonen kunnen verwerken. Het moet u in staat stellen om deals voor verschillende advertentieproducten (zoals display, video en sponsoring) bij te houden en aangepaste verkoophopen te ondersteunen die aansluiten bij uw werkelijke proces.

Mogelijkheden voor campagnecoördinatie: Zorg ervoor dat de verkoopafdeling naadloos kan doorgeven aan de operationele afdeling zonder gegevens opnieuw in te voeren. De tool moet voorstellen koppelen aan daadwerkelijke campagnetaaken en zichtbaarheid bieden in de status van creatieve uitingen, het verkeer en de lanceringsdata.

Rapportage en omzetinformatie: u moet in realtime de waarde van de pijplijn, u moet in realtime de waarde van de pijplijn, de OKR's voor de verkoop , de slagingspercentages en de nauwkeurigheid van de prognoses kunnen zien. Zoek naar software die de omzet ten opzichte van de targets per vertegenwoordiger of client bijhoudt en aanpasbare rapporten biedt zonder dat daarvoor een datawetenschapper nodig is.

Integratie en workflowautomatisering: De juiste tool maakt verbinding met uw advertentieserver, factureringssysteem en communicatie-apps. Het moet follow-ups, statusupdates en overdrachtsnotificaties automatiseren, met AI-ondersteuning om leads te prioriteren.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw hele werkstroom samen op één uniform platform. Met functies als ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chatten, ClickUp Documenten en ClickUp Brain blijft alles verbonden, synchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Top 15 software voor advertentieverkoopbeheer

1. ClickUp (het beste voor geïntegreerde werkstroomen van verkoop tot levering)

Beheer al uw documenten, projecten, gesprekken en meer op één uitgebreid platform met ClickUp.

Advertentieverkoop mislukt zelden vanwege de pitch. Het mislukt bij de overdracht.

Een deal wordt gesloten, het enthousiasme is groot, en dan komt de realiteit. De briefing staat op één plek, de campagnedetails zitten in iemands inbox, de tijdlijnen worden 'besproken' tijdens het chatten en marketing begint met de uitvoering zonder volledige context. Tegen de tijd dat er vragen opduiken, is het momentum al weg.

Als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte lost ClickUp dit op door advertentieverkoop en marketing als één doorlopende werkstroom te behandelen, in plaats van als twee afzonderlijke afdelingen die via tools aantekeningen uitwisselen. Hier volgt hoe.

Sales beheert de pijplijn in ClickUp CRMUw verkoopteam houdt adverteerders, bureaus, waarde van de deals, inventaris en fasen rechtstreeks bij in ClickUp CRM . Aangepaste velden leggen alles vast wat belangrijk is voor advertenties. Budget, plaatsingen, formaten, vluchtdata, doelgroep en creatieve vereisten. Niets blijft steken in een deck of e-mailthread. Naarmate deals door de fasen gaan, onderhoudt ClickUp een live, zichtbare pijplijn die marketing al kan zien.

Leg belangrijke details eenvoudig vast met aangepaste velden in ClickUp-taaken

Marketing voert uit met volledige context vanuit de verkoop Marketing werkt rechtstreeks vanuit ClickUp-taaken , gekoppeld aan de oorspronkelijke deal. Creatieve briefings, specificaties, goedkeuringen en lanceringschecklists bevinden zich allemaal in dezelfde werkruimte. Als iemand vraagt: "Waarom is deze advertentie zo opgebouwd?", is het antwoord al aanwezig. ClickUp Brain maakt verbinding tussen eerdere campagnes, aantekeningen uit de verkoopcyclus, prestatiebenchmarks en gesprekken, zodat teams geen tijd verspillen met zoeken of opnieuw uitleggen.

Elk gesprek, elke item en elke taak zijn doorzoekbaar met AI in ClickUp.

Deal gesloten → uitvoering start automatischWanneer een kans naar Gesloten/Gewonnen gaat, nemen ClickUp automatiseringen en Super Agents het over. Campagnetaaken worden direct aangemaakt. Eigenaren worden toegewezen. Deadlines worden ingevuld op basis van de campagnetijdlijn. Er wordt een gekoppelde campagnemap of document gegenereerd waarin alle dealgegevens vooraf zijn ingevuld.

Maak aangepaste AI-agenten met vooraf geconfigureerde instructies via ClickUp Super Agents

Updates worden automatisch teruggekoppeld naar de verkoopafdelingNaarmate de marketing vordert, worden updates over de status van taken en belangrijke mijlpalen teruggekoppeld naar de verkoopafdeling zonder dat er extra vergaderingen nodig zijn. Agenten kunnen automatisch samenvattingen plaatsen, vertragingen signaleren of aangeven dat een product klaar is voor lancering. De verkoopafdeling weet altijd wat er live is, wat er geblokkeerd is en wat er nog gaat komen. Dat betekent betere communicatie met klanten en minder last-minute stress.

Samenwerking blijft gecentraliseerd, niet versnipperdIn plaats van heen en weer te schakelen tussen Slack, e-mail en vergaderingen, werken teams samen in ClickUp Chat , direct naast de taken en campagnes die ze bespreken. Gesprekken blijven gekoppeld aan het werk en raken niet verdwaald in threads die later niemand meer kan vinden.

Communiceer met uw team en maak taken aan in uw chatvenster met ClickUp Chat.

ClickUp neemt de wrijving weg tussen het verkopen van advertenties en het leveren ervan. Verkoop sluit deals sneller af omdat de uitvoering voorspelbaar is. Marketing lanceert campagnes met minder verrassingen omdat de context compleet is. Het management krijgt echt zichtbaarheid in de pijplijn, capaciteit en levering zonder achter updates aan te hoeven jagen!

De beste functies van ClickUp

ClickUp CRM: Bouw aangepaste pijplijnen die uw daadwerkelijke advertentieverkoopproces weerspiegelen, met fasen voor prospecting, offerte, onderhandeling en gesloten deals. U kunt waarde, verwachte sluitingsdata en waarschijnlijkheid bijhouden om nauwkeurige prognoses te genereren, en contacten koppelen aan bedrijven om de volledige relatiegeschiedenis in één weergave te zien.

ClickUp Dashboards: Creëer realtime zichtbaarheid in de waarde van uw pijplijn, winstpercentages en omzet ten opzichte van targets, zonder te hoeven wachten op wekelijkse rapporten. Bouw aangepaste Creëer realtime zichtbaarheid in de waarde van uw pijplijn, winstpercentages en omzet ten opzichte van targets, zonder te hoeven wachten op wekelijkse rapporten. Bouw aangepaste verkoopdashboards die deals per vertegenwoordiger of productlijn weergeven, zodat u knelpunten direct kunt opsporen en actie kunt ondernemen voordat kansen voorbijgaan.

ClickUp Brain: Krijg AI-gestuurde ondersteuning die uw verkoopcontext daadwerkelijk begrijpt, omdat deze is gekoppeld aan uw hele werkruimte. Vat de communicatiegeschiedenis met klanten samen vóór verkennende gesprekken, stel gepersonaliseerde follow-up-e-mails op op basis van aantekeningen van vergaderingen en breng deals die aandacht nodig hebben naar voren op basis van activiteitspatronen.

ClickUp Automatisering: Elimineer handmatige overdrachten en statusupdates met op regels gebaseerde werkstroom. Breng de afdeling automatisch op de hoogte wanneer deals worden gesloten, maak taken voor de installatie van campagnes met vooraf ingevulde clientgegevens en trigger herinneringen voor follow-up wanneer deals stilvallen.

ClickUp Docs: Houd offertes, mediakits en sjablonen voor advertentieplaatsingen gekoppeld aan deals en campagnes. Werk in realtime samen aan RFP-reacties met opmerkingen en versiegeschiedenis, zodat er niets verloren gaat in e-mailbijlagen. Houd offertes, mediakits en sjablonen voor advertentieplaatsingen gekoppeld aan deals en campagnes. Werk in realtime samen aan RFP-reacties met opmerkingen en versiegeschiedenis, zodat er niets verloren gaat in e-mailbijlagen.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

In plaats van te betalen voor afzonderlijke CRM- en projectmanagementtools, bevindt alles zich op één platform, zodat klantinformatie en campagnestatus altijd met elkaar verbonden zijn.

Of u nu directe campagnes of programmatische inventaris verkoopt, de aangepaste velden en weergaven van ClickUp passen zich aan uw proces aan.

ClickUp Brain wordt slimmer naarmate uw team het gebruikt, door te leren van uw specifieke verkooppatronen en succesvolle deals om betere suggesties te doen.

Nadelen:

De uitgebreide aangepaste mogelijkheden kunnen in het begin overweldigend zijn; teams hebben er baat bij om met sjablonen te beginnen.

De functionaliteit van de mobiele app is weliswaar uitgebreid, maar bevat nog niet alle desktopfuncties.

ClickUp-prijzen

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

De flexibiliteit van ClickUp is voor ons het grootste voordeel. We hebben de hele werkruimte aangepast aan onze werkstroom in plaats van onze processen aan te passen aan de tool. We gebruiken het voor Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance en Tech, en door alles op één plek te hebben, hebben we een sterke structuur en zichtbaarheid gecreëerd. Aangepaste statussen, velden, automatiseringen en dashboards helpen ons om onboarding, compliance, integraties en interne tracking soepel te laten verlopen, met veel minder afhankelijkheid van e-mails en follow-ups.

De flexibiliteit van ClickUp is voor ons het grootste voordeel. We hebben de hele werkruimte aangepast aan onze werkstroom in plaats van onze processen aan te passen aan de tool. We gebruiken het voor Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance en Tech, en door alles op één plek te hebben, hebben we een sterke structuur en zichtbaarheid gecreëerd. Aangepaste statussen, velden, automatiseringen en dashboards helpen ons om onboarding, compliance, integraties en interne tracking soepel te laten verlopen, met veel minder afhankelijkheid van e-mails en follow-ups.

2. Salesforce Media Cloud (het beste voor complexe ondernemingen in de media)

via Salesforce

Salesforce Media Cloud is de zwaargewichtkampioen voor mediabedrijven op ondernemingsniveau die complexe, multichannel advertentieactiviteiten moeten combineren. Het gaat veel verder dan een standaard CRM door een speciaal ontwikkeld industriemodel aan te bieden dat verkoop, abonneebeheer en het genereren van inkomsten uit content samenbrengt.

Het platform beschikt over een krachtige CPQ-engine die moeiteloos complexe, op attributen gebaseerde prijsbepaling en seizoensgebonden vermenigvuldigingsfactoren afhandelt. Dankzij de recente integratie van Agentforce AI kunnen teams nu proactief inzichten genereren en het offerte-tot-betaling-proces via digitale en lineaire kanalen automatiseren.

Het lost het probleem van 'datasilo's' effectief op door voorraadprognoses en bestelbeheer onder één dak te brengen. Hoewel de implementatie een serieuze toewijzing is, levert het een enkele bron van waarheid op voor uw hele mediaketen. Dit is een goede keuze voor organisaties die hun advertentie-inkomsten willen opschalen met behoud van factureringsnauwkeurigheid.

De beste functies van Salesforce Media Cloud voor de cloud

Advertentieverkoopbeheer: volg complexe mediadeals met meerdere producten en prijsmodellen in één weergave.

Orderbeheersysteem: zet gesloten bestellingen om in operationele bestellingen zonder gegevens opnieuw in te voeren of handmatig door te geven.

Omzetoptimalisatie: maak gebruik van Einstein AI om prijskansen te identificeren en de vraag te voorspellen.

Voordelen en nadelen van Salesforce Media Cloud cloud

Voordelen:

Speciaal ontwikkeld voor de unieke werkstroom van advertentieverkoop, waardoor er minder aangepaste elementen nodig zijn.

Biedt een uniforme weergave van digitale, tv- en gedrukte kanalen

Schaalbaar om het volume en de complexiteit van grote mediaorganisaties aan te kunnen

Nadelen:

De implementatie is complex en vereist vaak externe consultants.

De breedte van de functies zorgt voor een steile leercurve.

Aangepaste configuraties vereisen expertise op het gebied van Salesforce-ontwikkeling.

Prijzen van Salesforce Media Cloud voor de cloud

Groei: Vanaf $ 165 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Geavanceerd: vanaf $ 475 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Salesforce Media Cloud

G2: 4,3/5 (meer dan 18.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 18.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce Media Cloud?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Voor mij is de meest opvallende functie de mogelijkheid tot automatisering van het platform. Journey Builder, doelgroepsegmentatie en triggergebaseerde campagnes zijn allemaal zeer effectief wanneer ze correct zijn geconfigureerd. Hoewel er een eerste leercurve is, blijkt het systeem, zodra u ermee vertrouwd bent, betrouwbaar te zijn en minimaal onderhoud te vereisen. Een ander groot pluspunt is de mogelijkheid om gegevens uit verschillende databronnen te consolideren. Het gebruik van Marketing Cloud in combinatie met Data Cloud heeft mijn werkstroom echt veranderd. Dankzij deze combinatie kan ik waardevolle inzichten verkrijgen, intelligentere segmenten creëren, doelgroepen activeren en gepersonaliseerde communicatie leveren die echt relevant en doelgericht aanvoelt.

Voor mij is de meest opvallende functie de mogelijkheid tot automatisering van het platform. Journey Builder, doelgroepsegmentatie en triggergebaseerde campagnes zijn allemaal zeer effectief wanneer ze correct zijn geconfigureerd. Hoewel er een initiële leercurve is, blijkt het systeem, zodra u ermee vertrouwd bent, betrouwbaar te zijn en minimaal onderhoud te vereisen. Een ander groot pluspunt is de mogelijkheid om gegevens uit verschillende databronnen te consolideren. Het gebruik van Marketing Cloud in combinatie met Data Cloud heeft mijn werkstroom echt veranderd. Dankzij deze combinatie kan ik waardevolle inzichten verkrijgen, intelligentere segmenten creëren, doelgroepen activeren en gepersonaliseerde communicatie leveren die echt relevant en doelgericht aanvoelt.

🧠 BrainGPT: uw AI-commandocentrum

Modelonafhankelijke intelligentie: schakel tussen 's werelds beste LLM's, waaronder GPT-5. 1, Claude 4. 5 en Gemini 3, terwijl uw eigen werkruimtegegevens veilig en privé blijven.

Talk-to-Text: Geoptimaliseerd voor advertentieverkopers die veel onderweg zijn. Met deze toonaangevende spraak-naar-tekst-functie kunt u creatieve briefings of aantekeningen over vergaderingen vier keer sneller dicteren dan typen, rechtstreeks in elke app. Integreer al uw werk voor snellere resultaten met ClickUp BrainGPT

3. HubSpot Marketing Hub (het beste voor CRM-geïntegreerde leadattributie)

via HubSpot Marketing Hub

Marketingteams plaatsen advertenties in platformspecifieke tools, terwijl de verkoopafdeling in een apart CRM-systeem werkt. Door deze scheiding is het onmogelijk om te zien welke campagnes daadwerkelijk omzet genereren en welke alleen maar klikken opleveren, wat leidt tot verspilde advertentie-uitgaven.

HubSpot Marketing Hub is ontwikkeld voor het moderne team dat gelooft dat marketing en verkoop nooit los van elkaar moeten worden gezien. De opvallendste functie is de mogelijkheid om Google-, Meta- en LinkedIn-advertenties rechtstreeks te verbinden met uw CRM-gegevens voor echte closed-loop rapportage.

In plaats van alleen klikken bij te houden, kunt u zien welke specifieke advertentiecampagne heeft geleid tot een ondertekend contract en een hoge waarde. Met dit platform kunt u uw CRM-lijsten automatisch synchroniseren met advertentieplatforms, zodat uw retargeting volledig gericht is op daadwerkelijke prospects.

Met de toevoeging van "ChatSpot" en voorspellende leadscoring helpt de software u te identificeren welke leads klaar zijn om te kopen nog voordat ze erom vragen. Het vereenvoudigt de chaos van multi-channel attributie tot visuele dashboards die iedereen in het team kan begrijpen. Voor groeiende merken biedt het de perfecte mix van hoogwaardige automatisering en een interface waarvoor geen diploma in informatica nodig is.

De beste functies van HubSpot Marketing Hub

CRM-gestuurde doelgroepen: synchroniseer contactlijsten rechtstreeks met advertentieplatforms voor targeting op basis van actuele klantgegevens.

Attributierapportage: Bekijk welke advertentiecampagnes bijdragen aan de daadwerkelijke omzet, niet alleen aan klikken of het invullen van formulieren.

Aanbevelingen voor advertentieoptimalisatie: krijg suggesties voor het verbeteren van de campagneprestaties op basis van CRM-resultaten.

Voordelen en nadelen van HubSpot Marketing Hub

Voordelen:

Biedt echte closed-loop rapportage door contacten gedurende het hele verkoopproces te volgen.

Vereenvoudigt het beheer van uw doelgroepen door CRM-segmenten op verschillende platforms te synchroniseren.

Biedt native integratie voor teams die al HubSpot CRM gebruiken.

Nadelen:

De functionaliteit is beperkt tot Google, Facebook/Instagram en LinkedIn.

Geavanceerde functies voor advertentiebeheer vereisen nog steeds dat u in native platforms werkt.

De nauwkeurigheid van attributie hangt af van een juiste installatie voor het bijhouden van gegevens

Prijzen van HubSpot Marketing Hub

Free

Starter: vanaf $ 20 per maand

Professioneel: vanaf $ 890 per maand

Enterprise: vanaf $ 3.600 per maand

HubSpot Marketing Hub beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Marketing Hub?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Wat ik het leukste vind aan HubSpot Marketing Hub is dat het zo handig in gebruik is en dat we de leads van het hele team via één portaal kunnen genereren en organiseren, zodat het niet ingewikkeld wordt en iedereen zijn eigen leads effectief kan bekijken.

Wat ik het leukste vind aan HubSpot Marketing Hub is dat het zo handig in gebruik is en dat we de leads van het hele team via één portaal kunnen genereren en organiseren, zodat het niet ingewikkeld wordt en iedereen zijn eigen leads effectief kan bekijken.

4. Pipedrive (het beste voor visuele, op activiteiten gebaseerde verkoop)

via Pipedrive

Pipedrive is ontworpen door verkopers, voor verkopers, en geeft prioriteit aan het daadwerkelijke momentum van een deal boven administratief werk. Het was een pionier op het gebied van de visuele Kanban-stijl pijplijn, die het ongelooflijk eenvoudig maakt om precies te zien waar elke adverteerder zich in uw verkooptrechter bevindt.

De filosofie van 'Activity-Based Selling' zorgt ervoor dat uw vertegenwoordigers altijd gefocust zijn op de volgende stap, of dat nu een follow-upgesprek is of een creatieve briefing. De AI Sales Assistant fungeert als een persoonlijke coach, signaleert stilstaande deals en suggereert de beste momenten om contact op te nemen met uw contactpersonen. U kunt repetitieve taken automatiseren, zoals het aanmaken van een campagnetaak wanneer een deal de onderhandelingsfase bereikt, zonder hulp van IT.

Het platform staat bekend als gebruiksvriendelijk, wat betekent dat uw team het daadwerkelijk zal gebruiken in plaats van ertegen te vechten. Het is een gestroomlijnde tool voor het sluiten van deals voor teams die een snel verkoopproces willen zonder de rompslomp van een grote onderneming.

De beste functies van Pipedrive

Visuele verkooppijplijn: sleep deals tussen fasen met direct zichtbaarheid op de status van de pijplijn

Activiteitsgebaseerde verkoop: houd de acties bij die deals vooruit helpen, met herinneringen voor aankomende activiteiten.

AI-verkoopassistent: krijg geautomatiseerde suggesties voor volgende stappen en prioriteiten voor deals op basis van pijplijnpatronen.

Voordelen en nadelen van Pipedrive

Voordelen:

Het strakke, visuele ontwerp stimuleert het gebruik door verkopers.

Elke functie is ontworpen om deals te sluiten, niet alleen om administratieve gegevens bij te houden.

De mobiele app biedt volledige toegang tot de pijplijn, wat essentieel is voor buitendienstteams.

Nadelen:

In tegenstelling tot andere Pipedrive-alternatieven ontbreken robuuste functies voor marketingautomatisering en campagnebeheer.

De rapportage-mogelijkheden zijn niet zo uitgebreid als die van CRM-platforms voor grote ondernemingen.

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden zijn beperkter dan bij zeer flexibele platforms.

Prijzen van Pipedrive

Essentieel: $ 19 per gebruiker/maand

Geavanceerd: $ 34 per gebruiker/maand

Professioneel: $ 64 per gebruiker/maand

Power/Enterprise: $ 89 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4,3/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik vind Pipedrive uitstekend voor het beheren van mijn klanten en telefoongesprekken. Ik vind het erg prettig dat ik hiermee informatie kan ordenen en contact kan opnemen met klanten, terwijl ik tegelijkertijd bijhoud wie ik heb gebeld, hoe vaak en waarom. Ik waardeer ook de mogelijkheid om aantekeningen te maken over mijn interacties, waardoor ik voor elke klant overzichtelijk kan blijven werken.

Ik vind Pipedrive uitstekend voor het beheren van mijn klanten en telefoongesprekken. Ik vind het erg prettig dat ik hiermee informatie kan ordenen en contact kan opnemen met klanten, terwijl ik tegelijkertijd bijhoud wie ik heb gebeld, hoe vaak en waarom. Ik waardeer ook de mogelijkheid om aantekeningen te maken over mijn interacties, waardoor ik voor elke klant overzichtelijk kan blijven werken.

5. Freshsales (het beste voor AI-aangedreven leadscoring)

via Freshsales

Freshsales brengt een verfrissend niveau van intelligentie in het advertentieverkoopproces door communicatie en AI rechtstreeks in het dealscherm te integreren. De eigen Freddy AI beoordeelt uw leads in realtime, zodat u de ruis kunt negeren en u kunt concentreren op de adverteerders met een hoge intentie.

Dankzij de ingebouwde telefoon-, e-mail- en chatfuncties hoeft uw team nooit meer van tabblad te wisselen om een gesprek te loggen of een telefoontje van een klant op te nemen. Met de 'Sales Sequences' van het platform kunt u gepersonaliseerde contactmomenten automatiseren die menselijk aanvoelen, maar op de automatische piloot verlopen. U krijgt een 360-gradenweergave van het traject van uw klant, inclusief hun interacties op de website en eerdere supporttickets, direct naast uw verkoopantekeningen.

De beste functies van Freshsales

Freddy AI: Krijg intelligente leadscores die prioriteit geven aan contacten die het meest waarschijnlijk zullen converteren op basis van engagement-signalen.

Ingebouwde telefoon- en e-mailfunctie: bel en verstuur e-mails rechtstreeks vanuit contactgegevens met automatische registratie.

Verkoopsequenties: automatiseer meerstaps outreach-campagnes die zich aanpassen op basis van reacties van potentiële klanten.

Voor- en nadelen van Freshsales

Voordelen:

Uniforme communicatie maakt het wisselen tussen tools overbodig en verbetert de productiviteit.

AI geeft praktische suggesties op basis van uw gegevens, geen algemeen advies.

De strakke, moderne interface vermindert de cognitieve belasting van het navigeren door complexe systemen.

Nadelen:

Voor geavanceerde aanpassingen is mogelijk technische ondersteuning nodig.

De rapportagediepte komt niet overeen met die van platformen voor ondernemingen

Het integratie-ecosysteem is kleiner dan dat van grote CRM-platforms.

Prijzen van Freshsales

Free: $0

Groei: $ 11 per gebruiker/maand

Pro: $ 47 per gebruiker/maand

Enterprise: $ 71 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Freshsales

G2: 4,5/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Freshsales?

Een gebruiker zegt:

Ik vind Freshsales erg kosteneffectief; voor deze prijs krijg je een complete suite met veel functies, zoals sequenties en de mogelijkheid om bulk-e-mails te versturen. Het was heel eenvoudig om alles in te stellen, omdat er stapsgewijze instructies worden gegeven. We hebben accountvelden en bedrijven aangemaakt, en Freshsales biedt sjablonen voor andere zaken. We hebben de e-mailstatus getest zonder de inboxen te koppelen, en vervolgens getest met DKIM, SPF en DMARC-installaties op Freshsales. U kunt sequenties gebruiken om e-mails te versturen op basis van bepaalde logica, zoals het versturen van follow-ups naar klanten die e-mails hebben geopend. Hiermee kunt u geautomatiseerde e-mailcampagnes versturen, en met bulk-e-mail kunnen we één e-mail als campagne versturen en elk aspect van elke e-mail personaliseren.

Ik vind Freshsales erg kosteneffectief; voor deze prijs krijg je een complete suite met veel functies, zoals sequenties en de mogelijkheid om bulk-e-mails te versturen. Het was heel eenvoudig om alles in te stellen, omdat er stapsgewijze instructies worden gegeven. We hebben accountvelden en bedrijven aangemaakt, en Freshsales biedt sjablonen voor andere zaken. We hebben de e-mailstatus getest zonder de inboxen te koppelen, en vervolgens getest met DKIM, SPF en DMARC-installaties op Freshsales. U kunt sequenties gebruiken om e-mails te versturen op basis van bepaalde logica, zoals het versturen van follow-ups naar klanten die e-mails hebben geopend. Hiermee kunt u geautomatiseerde e-mailcampagnes versturen, en met bulk-e-mail kunnen we één e-mail als campagne versturen en elk aspect van elke e-mail personaliseren.

6. Zoho CRM (beste keuze voor betaalbare, uitgebreide mogelijkheden voor aanpassing)

via Zoho CRM

Groeiende teams hebben behoefte aan CRM-functionaliteit die mee kan groeien, maar enterprise-platforms zijn duur en tools voor kleine bedrijven zijn al snel te klein geworden.

Zoho CRM is de 'kameleon' voor budgetbewuste teams die toch kracht op niveau van een onderneming en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden eisen. Het biedt een ongelooflijk bereik aan functies, van automatisering van werkstroom tot de Zia AI-assistent, die het sluiten van deals kan voorspellen en afwijkingen in uw gegevens kan detecteren.

Met de Canvas-ontwerpstudio van het platform kunt u de gebruikersinterface volledig opnieuw opbouwen, zodat deze aansluit bij de specifieke terminologie en advertentieverkoopwerkstroom van uw team. Omdat het deel uitmaakt van het enorme Zoho-ecosysteem, kan het native worden geïntegreerd met alles, van uw factureringssoftware tot uw webinarplatforms. U kunt 'SalesSignals' instellen om een melding te krijgen zodra een potentiële klant uw e-mail opent of uw prijspagina bezoekt, zodat u op het perfecte moment kunt reageren.

De beste functies van Zoho CRM

Zia AI-assistent: krijg voorspellingen over de kans dat een deal wordt gesloten en het beste moment om contact op te nemen met leads.

Werkstroomautomatisering: bouw complexe automatiseringsregels zonder code met behulp van een visuele workflowbouwer.

Multichannelcommunicatie: benader potentiële klanten via e-mail, telefoon, live chat en sociale media vanuit het CRM-systeem.

Voordelen en nadelen van Zoho CRM

Voordelen:

Biedt uitzonderlijke waarde, met enterprise-functies zonder enterprise-kosten

Diepe integratie met andere Zoho-producten creëert een uniform bedrijfsplatform.

Zeer aanpasbaar om zich aan vrijwel elk verkoopproces aan te passen

Nadelen:

De vele opties kunnen nieuwe gebruikers overweldigen.

Voor sommige geavanceerde functies zijn duurdere abonnementen vereist.

De responstijden van de ondersteuning kunnen variëren.

Prijzen van Zoho CRM

Free

Standaard: $ 20 per gebruiker/maand

Professioneel: $ 35 per gebruiker/maand

Enterprise: $ 50 per gebruiker/maand

Ultimate: $ 65 per gebruiker/maand

Zoho CRM-beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 6900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho CRM?

Een gebruiker zegt:

Voor teams die controle willen zonder dat hun onderneming te groot wordt, is Zoho CRM ongelooflijk flexibel en betaalbaar. De integraties van het Zoho-ecosysteem zijn naadloos en de aanpassingsmogelijkheden (velden, werkstroom, automatiseringen) zijn uitgebreid. Het is uitstekend geschikt voor het bijhouden van pijplijnen, activiteiten en follow-ups op één locatie voor wervings- of verkoopactiviteiten. Als het goed is ingesteld, is de rapportage betrouwbaar.

Voor teams die controle willen zonder dat hun onderneming te groot wordt, is Zoho CRM ongelooflijk flexibel en betaalbaar. De integraties van het Zoho-ecosysteem zijn naadloos en de aanpassingsmogelijkheden (velden, werkstroom, automatiseringen) zijn uitgebreid. Het is uitstekend geschikt voor het bijhouden van pijplijnen, activiteiten en follow-ups op één locatie voor wervings- of verkoopactiviteiten. Als het goed is ingesteld, is de rapportage betrouwbaar.

7. ADvendio (het beste voor advertentieactiviteiten binnen Salesforce)

via ADvendio

Mediabedrijven die Salesforce gebruiken voor CRM beschikken vaak niet over native functies voor het beheer van advertentie-inventaris en bestellingen, wat leidt tot datasilo's en integratieproblemen.

ADvendio is een krachtige Salesforce-native oplossing die speciaal is ontworpen om de kloof tussen media-inkoop en advertentieverkoop te overbruggen. Omdat de tool rechtstreeks in het Salesforce-ecosysteem is geïntegreerd, is er geen rommelige gegevenssynchronisatie meer nodig en bent u verzekerd van één enkele bron van waarheid voor uw volledige advertentieactiviteiten.

Het platform blinkt uit in omnichannelvoorraadbeheer, waardoor u de beschikbaarheid van digitale, gedrukte en out-of-home-middelen in realtime kunt bijhouden. De ingebouwde financiële engine automatiseert de complexe overgang van een ondertekende plaatsingsbestelling naar een definitieve factuur, waardoor handmatige fouten drastisch worden verminderd. Met programmatische integraties met grote SSP's en exchanges biedt het een uniforme weergave van zowel directe als geautomatiseerde inkomstenstromen.

De beste functies van ADvendio

Orderbeheer: Beheer de volledige werkstroom van advertentieverkoop, van offerte tot campagne-uitvoering, binnen Salesforce.

Voorraadprognoses: bekijk de realtime beschikbaarheid van uw advertentieproducten voordat u toewijzingen doet aan klanten.

Programmatische integratie: Maak een verbinding tussen directe verkoop en programmatische vraag door middel van uniform voorraadbeheer.

Voordelen en nadelen van ADvendio

Voordelen:

Als native Salesforce-app elimineert het integratieproblemen.

Begrijpt advertentiewerkstroomen zoals tariefkaarten en makegoods die generieke tools niet begrijpen.

Past zich aan verschillende mediabedrijfsmodellen aan, van uitsluitend digitaal tot cross-channel.

Nadelen:

Vereist Salesforce als onderliggend platform

De complexiteit van de implementatie weerspiegelt Salesforce-projecten

Voor functies buiten advertentieactiviteiten zijn mogelijk aanvullende Salesforce-apps nodig.

Prijzen van ADvendio

Aangepaste prijzen

ADvendio-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 15 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (5+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ADvendio?

Een gebruiker zegt:

Advendio is een geweldig CRM-systeem, bij uitstek geschikt voor alle verkoopprocessen die komen kijken bij de verkoop van mediadiensten. Klantbeheer, classificatie, aanbiedingen, bestellingen, mailings, rapportages en nog veel meer zijn zeer goed geïmplementeerd. Het bestaat volledig in de cloud, u hoeft zich geen zorgen te maken over back-ups van gegevens en onderhoud van de software, de beschikbaarheid is voor mij tot nu toe 100%.

Advendio is een geweldig CRM-systeem, bij uitstek geschikt voor alle verkoopprocessen die komen kijken bij de verkoop van mediadiensten. Klantbeheer, classificatie, offertes, orderbevestigingen, mailings, rapportages en nog veel meer zijn zeer goed geïmplementeerd. Het bestaat volledig in de cloud, u hoeft zich geen zorgen te maken over back-ups van gegevens en onderhoud van de software, de beschikbaarheid is voor mij tot nu toe 100%.

📖 Lees meer: 10 essentiële functies van software voor verkoopbeheer voor succes

8. Google Ad Manager (het beste voor het optimaliseren van de digitale opbrengst van uitgevers)

via Google Ads

Google Ad Manager blijft de gouden standaard voor uitgevers die hun opbrengst uit een enorm volume aan digitale impressies willen maximaliseren. De uniforme veilingtechnologie zorgt ervoor dat alle vraagbronnen, inclusief directe deals en programmatische kopers, tegelijkertijd concurreren om elke afzonderlijke advertentieruimte.

Onlangs is het platform geëvolueerd met "Interactive Reports" die AI gebruiken om proactief omzetkansen aan het licht te brengen en knelpunten in de levering te identificeren. Het biedt gedetailleerde controle over uw inventaris, van standaard displaybanners tot hoogwaardige CTV- en video-plaatsingen. De dynamische toewijzingsfunctie van het systeem zorgt ervoor dat u nooit geld misloopt door automatisch en in realtime prioriteit te geven aan de best betalende advertenties.

Hoewel de interface notoir complex is, maken de diepgang van de gegevens en de integratie met het bredere Google-ecosysteem het onmisbaar voor websites met veel verkeer. Voor uitgevers die volledige controle willen over hun monetisatiestrategie, is dit platform de ultieme krachtpatser in de branche.

De beste functies van Google Ad Manager

Unified auction: Maximaliseer uw inkomsten door alle vraagbronnen tegelijkertijd te laten concurreren voor elke impressie.

Dynamische toewijzing: Breng automatisch een evenwicht tot stand tussen rechtstreeks verkochte campagnes en programmatische vraag om de fill rate en opbrengst te optimaliseren.

Geavanceerde rapportage: krijg inzicht in de omzetprestaties op verschillende vlakken, zoals advertentie-eenheden, regio's en apparaten.

Voordelen en nadelen van Google Ad Manager

Voordelen:

Integratie met het advertentie-ecosysteem van Google zorgt voor een aanzienlijke vraag voor uitgevers.

Geavanceerde algoritmen optimaliseren continu de omzet in complexe scenario's.

Geschikt voor elke grootte, met een gratis versie voor kleinere uitgevers.

Nadelen:

De complexiteit van de functies zorgt voor een steile leercurve.

Creëert afhankelijkheid van het ecosysteem van Google

De ondersteuning varieert per uitgeversniveau.

Prijzen van Google Ad Manager

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Ad Manager

G2: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Ad Manager?

Een gebruiker zegt:

Ik vind Google Ad Manager geweldig vanwege de krachtige advertentiecontrole en gedetailleerde analyses. Het biedt nauwkeurige targeting, flexibele advertentieformaten en krachtige tools voor omzetoptimalisatie. Ik waardeer ook hoe het me helpt om advertentieweergave te optimaliseren, prestaties te bijhouden en de omzet efficiënt te maximaliseren. Door over te stappen van eenvoudige advertentienetwerken en directe advertentieplaatsingen naar Google Ad Manager kreeg ik betere controle, schaalbaarheid en gedetailleerde rapportage, allemaal in één platform.

Ik vind Google Ad Manager geweldig vanwege de krachtige advertentiecontrole en gedetailleerde analyses. Het biedt nauwkeurige targeting, flexibele advertentieformaten en krachtige tools voor omzetoptimalisatie. Ik waardeer ook hoe het me helpt om advertentieweergave te optimaliseren, prestaties bij te houden en de omzet efficiënt te maximaliseren. Door over te stappen van eenvoudige advertentienetwerken en directe advertentieplaatsingen naar Google Ad Manager kreeg ik betere controle, schaalbaarheid en gedetailleerde rapportage, allemaal in één platform.

9. Meta Ads Manager (het beste voor het bereik van socialemediacampagnes)

via Meta Ads

Teams hebben vaak moeite om hun target doelgroepen effectief te bereiken op sociale platforms, waardoor ze budget verspillen aan irrelevante impressies omdat handmatige optimalisatie geen gelijke tred kan houden met de algoritmen van het platform.

Meta Ads Manager is het essentiële commandocentrum om miljarden gebruikers te bereiken via Facebook, Instagram, Messenger en Threads. De AI-gestuurde Advantage+ tools van het platform automatiseren creatieve variaties en doelgroepgerichtheid om de best presterende combinaties te vinden. Hiermee kunt u diepgaande Custom Audiences opbouwen met behulp van uw eigen CRM-gegevens of websiteverkeer dat wordt bijgehouden via de Conversions API voor zeer nauwkeurige retargeting.

Het visuele dashboard vereenvoudigt het proces door A/B-tests uit te voeren op koppen en video's om te zien wat daadwerkelijk conversies stimuleert. Met native ondersteuning voor immersieve formaten zoals Reels- en Carousel-advertenties biedt het geavanceerde gedragsgerichte targeting, waardoor het een "must-have" is voor merken die snel meer klanten willen werven. Dit is de ultieme tool om sociale betrokkenheid om te zetten in meetbare inkomsten door middel van campagnes die zijn geoptimaliseerd met machine learning.

De beste functies van Meta Ads Manager

Doelgroepgerichtheid: bouw nauwkeurige doelgroepen op aan de hand van demografische gegevens, interesses, gedragingen en aangepaste gegevens zoals klantenlijsten.

Campagneoptimalisatie: laat de algoritmen van Meta de levering optimaliseren voor uw gekozen doelstelling, of dat nu conversies, leads of verkeer is.

Cross-platform bereik: beheer campagnes op Facebook, Instagram en Messenger vanuit één interface

Voor- en nadelen van Meta Ads Manager

Voordelen:

Ongeëvenaarde publieksbereik, met miljarden gebruikers wereldwijd

Geavanceerde targetingmogelijkheden op basis van opgegeven gegevens en gedragssignalen

Adverteerders profiteren van Meta's voortdurende investeringen in machine learning voor advertentieweergave.

Nadelen:

Attributie is uitdagender geworden door de privacywijzigingen in iOS.

Platformafhankelijkheid betekent dat algoritmeveranderingen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de prestaties.

Creatieve vermoeidheid vereist voortdurende vernieuwing van content

Prijzen van Meta Ads Manager

Geen platformkosten

Betaal per gebruik

Meta Ads Manager beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

10. Zendesk Sell (het beste voor zichtbaarheid van verkoop en ondersteuning)

via Zendesk Sell

Verkoopteams hebben vaak onvoldoende zichtbaarheid in ondersteuningsinteracties, wat leidt tot ongemakkelijke gesprekken waarin vertegenwoordigers niet op de hoogte zijn van recente problemen.

Zendesk Sell is het CRM-systeem bij uitstek voor teams die geloven dat de volledige geschiedenis van de klantervaring het beste wapen van een verkoper is. Het doorbreekt op unieke wijze de barrière tussen verkoop en ondersteuning door uw vertegenwoordigers alle openstaande tickets en eerdere klachten rechtstreeks in het contactrecord te tonen. Deze transparantie voorkomt het probleem van 'ongemakkelijke contactmomenten' en stelt uw team in staat om hun pitches af te stemmen op het huidige tevredenheidsniveau van de klant.

De 'slimme lijsten' in de tool geven automatisch prioriteit aan uw dagelijkse taken, zodat u op precies het juiste moment de meest veelbelovende leads kunt opvolgen. De mobiele app is een van de beste in de branche en biedt geolocatietools en offline toegang voor verkopers die voortdurend onderweg zijn.

De beste functies van Zendesk Sell

Uniform weergave van de klant: Bekijk verkooppijplijngegevens naast de geschiedenis van supporttickets in één interface.

Slimme lijsten: maak dynamische lijsten die automatisch worden bijgewerkt om prioriteit te geven aan dagelijkse activiteiten voor vertegenwoordigers.

E-mail- en telefoontracking: registreer alle communicatie automatisch met volledige context als bijlage bij contact- en dealrecords

Voordelen en nadelen van Zendesk Sell

Voordelen:

Native integratie met Zendesk Support biedt unieke zichtbaarheid van klanten

De overzichtelijke, gerichte interface voorkomt overbodige functies en is intuïtief voor vertegenwoordigers.

Met de krachtige mobiele app kunnen buitendienstteams overal werken.

Nadelen:

De waarde van de propositie is het sterkst voor bestaande gebruikers van Zendesk Support.

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkter in vergelijking met andere CRM-platforms.

De rapportagemogelijkheden zijn niet zo uitgebreid als die van verkoopanalysetools voor grote ondernemingen.

Prijzen van Zendesk Sell

Sell Team: $ 25 per gebruiker/maand

Sell Growth: $ 69 per gebruiker/maand

Sell Professional: $ 149 per gebruiker/maand

Sell Enterprise: vanaf $ 199 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (meer dan 480 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Een van de dingen die ik het leukst vind aan Zendesk Support Suite is hoe intuïtief en gebruiksvriendelijk het is, zelfs voor nieuwe teamleden. De interface is overzichtelijk en goed georganiseerd, waardoor het eenvoudig is om meerdere gesprekken via verschillende kanalen, zoals e-mail, chat en sociale media, op één plek te beheren. Het ticketsysteem is bijzonder krachtig: het helpt ons om klantverzoeken bij te houden, ze efficiënt toe te wijzen en de voortgang ervan te volgen zonder dat er iets door de mazen van het net glipt.

Een van de dingen die ik het leukst vind aan Zendesk Support Suite is hoe intuïtief en gebruiksvriendelijk het is, zelfs voor nieuwe teamleden. De interface is overzichtelijk en goed georganiseerd, waardoor het eenvoudig is om meerdere gesprekken via verschillende kanalen, zoals e-mail, chat en sociale media, op één plek te beheren. Het ticketsysteem is bijzonder krachtig: het helpt ons om klantverzoeken bij te houden, ze efficiënt toe te wijzen en de voortgang ervan te volgen zonder dat er iets door de mazen van het net glipt.

11. Insightly (het beste voor de verbinding tussen verkopen en projecten)

via Insightly

Insightly lost het probleem van de 'schokkende overdracht' op door een krachtig CRM-systeem te combineren met een robuust systeem voor projectmanagement in één platform. In plaats van momentum te verliezen zodra een deal is gesloten, kunt u een kans direct omzetten in een project met alle originele bestanden en aantekeningen intact.

De unieke functie 'Relationship Linking' gaat verder dan eenvoudige lijsten en toont u het complexe web van contacten, organisaties en eerdere projecten die uw stakeholders met elkaar verbinden. De AI 'Insightly Copilot' helpt bij het samenvatten van lange e-mailthreads en het opstellen van vervolgantwoorden, zodat uw pijplijn op topsnelheid blijft lopen. Het biedt ook een geïntegreerde marketingautomatiseringssuite, waarmee u gecoördineerde leadgeneratiecampagnes kunt uitvoeren die rechtstreeks in uw verkooptrechter worden gevoerd.

De AppConnect-engine van Insightly biedt no-code-integraties met meer dan 2000 andere tools, waardoor het een zeer flexibele hub is voor uw hele bedrijf. Dit is de ideale keuze voor teams die georganiseerd moeten blijven vanaf de eerste pitch tot en met de uiteindelijke levering van de campagne.

De beste functies van Insightly

Relaties koppelen: koppel contacten, organisaties en projecten aan elkaar met zichtbare relatiekaarten om inzicht te krijgen in de netwerken van belanghebbenden.

Geïntegreerd projectmanagement: zet gesloten kansen om in projecten zonder informatie opnieuw in te voeren

Werkstroomautomatisering: bouw geautomatiseerde processen voor het doorsturen van leads, het toewijzen van taken en e-mailnotificaties.

Voor- en nadelen van Insightly

Voordelen:

De combinatie van CRM en projectmanagement lost het probleem van de overdracht van verkoop naar levering op.

Relatie-informatie helpt teams om complexe relaties tussen belanghebbenden in B2B-verkoop te begrijpen.

Biedt solide functies voor groeiende bedrijven tegen redelijke prijzen.

Nadelen:

Projectmanagementfuncties zijn niet zo uitgebreid als die van gespecialiseerde platforms.

Het aangepaste rapportage-aanpassing vereist enige kennis

E-mailintegratie kan soms vertragingen veroorzaken bij het synchroniseren.

Prijzen van Insightly

Plus: $ 29 per gebruiker/maand

Professioneel: $ 49 per gebruiker/maand

Onderneming: $ 99 per gebruiker/maand

Insightly-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (890+ beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Insightly?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik ben dol op de nieuwe mogelijkheden die we hebben in Insightly Marketing. De e-mailsjablonen en het aanmaken ervan zijn ongelooflijk, en we maken goed gebruik van de journeys-functie.

Ik ben dol op de nieuwe mogelijkheden die we hebben in Insightly Marketing. De e-mailsjablonen en het aanmaken ervan zijn ongelooflijk, en we maken veel gebruik van de journeys-functie.

12. Monday Sales CRM (het beste voor visuele flexibiliteit zonder code)

via Monday

Monday Sales CRM transformeert de traditioneel rigide wereld van verkoopregistratie in een levendige, visuele werkruimte die teams met plezier gebruiken. Het is gebouwd op een flexibele, codevrije basis, waardoor u met slepen en neerzetten een perfect aangepaste pijplijn kunt creëren zonder dat u daarvoor een ontwikkelaar nodig hebt.

De 'Board'-weergave biedt een overzicht van de status van uw deals, waarbij kleurcodes worden gebruikt om precies aan te geven waar een campagne vastloopt. Met ingebouwde automatiseringen kunt u direct notificaties naar uw creatieve team triggeren zodra een advertentieopdracht is ondertekend.

De AI-functies omvatten automatische leadverrijking, waarbij gegevens van het hele internet worden verzameld om u een voorsprong te geven op elke potentiële klant. Het overbrugt de kloof tussen verkoop en bedrijfsvoering door alle communicatie en bestanden op één centrale, doorzoekbare hub te bewaren.

De beste functies van Monday Sales CRM

Aangepaste pijplijnen: bouw verkoop pijplijnen die aansluiten bij uw proces met behulp van drag-and-drop-aanpassingen.

Visueel dealbeheer: Bekijk uw volledige pijplijn in één oogopslag met kleurrijke statussen en intuïtieve bordweergaven.

Native integratie van werkbeheer: maak verbinding tussen verkoopactiviteiten en marketingcampagnes, onboarding van klanten en ondersteuningsverzoeken.

Voor- en nadelen van Monday Sales CRM

Voordelen:

Dankzij de extreme flexibiliteit zonder code kunnen teams precies het CRM bouwen dat ze nodig hebben.

De intuïtieve, visuele interface minimaliseert de trainingstijd en stimuleert het gebruik door gebruikers.

Creëert een uniform platform voor verkoop en bedrijfsvoering voor bestaande gebruikers van monday.com.

Nadelen:

Verkoopspecifieke functies zoals e-mailreeksen zijn minder ontwikkeld dan op speciale platforms.

Flexibiliteit kan leiden tot inconsistente installaties als deze niet zorgvuldig wordt beheerd.

Rapportage is weliswaar visueel, maar voldoet mogelijk niet aan de behoeften van teams die diepgaande verkoopanalyses nodig hebben, in vergelijking met sommige alternatieven van Monday.

Prijzen van Monday Sales CRM

Basis: $ 18 per zetel/maand

Standaard: $ 25 per zetel/maand

Pro: $ 41 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste offerte

Monday Sales CRM-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday Sales CRM?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik ben helemaal weg van de e-mail- en activiteitenfunctie van monday CRM, die e-mails automatisch tagt naar klanten en leads, waardoor het bijhouden ongelooflijk efficiënt wordt. Deze automatisering, in combinatie met de AI-functies, helpt me moeiteloos cruciale informatie zoals follow-updata en belangrijke details te extraheren. Het Workflow Center is een andere opvallende functie, die verbeterde automatisering biedt, vergelijkbaar met if-this-then-that-statements, die mijn werk vooruit helpen en stagnatie voorkomen, wat uiteindelijk zowel tijd als geld bespaart.

Ik ben helemaal weg van de e-mail- en activiteitenfunctie van monday CRM, die e-mails automatisch tagt naar klanten en leads, waardoor het bijhouden ongelooflijk efficiënt wordt. Deze automatisering, in combinatie met de AI-functies, helpt me moeiteloos cruciale informatie zoals follow-updata en belangrijke details te extraheren. Het Workflow Center is een andere opvallende functie, die verbeterde automatisering biedt, vergelijkbaar met if-this-then-that-statements, die mijn werk vooruit helpen en stagnatie voorkomen, waardoor ik uiteindelijk zowel tijd als geld bespaar.

13. WideOrbit (het beste voor televisie- en radio-uitzendingen)

via WideOrbit

Omroepbedrijven werken met werkstroomen die fundamenteel verschillen van digitale advertenties, en generieke tools begrijpen concepten als beschikbaarheid, compensaties of de complexe planning van lineaire media niet.

WideOrbit blijft de onbetwiste industriestandaard voor omroepbedrijven die de complexe lineaire inventaris met hoge belangen moeten beheren. In tegenstelling tot uitsluitend digitale tools is het speciaal ontworpen om de unieke uitdagingen van tv en radio aan te pakken, van het beheren van 'beschikbaarheid' tot het nauwkeurig plannen van advertentiespots.

De geïntegreerde factureringsengine houdt automatisch rekening met voorrangsrechten en 'makegoods', zodat uw financiële rapporten tot op de cent nauwkeurig zijn. Door verkoop, verkeer en uitvoerend management met elkaar te verbinden, creëert het een naadloze werkstroom die de inkomsten over elk uitzendnetwerk maximaliseert. Andere functies zijn onder meer verbeterde integratie van publieksgegevens, waardoor omroepen de waarde van hun bereik kunnen aantonen met realtime analyses. Voor organisaties die actief zijn in de traditionele mediasector biedt deze software een gespecialiseerde infrastructuur die generieke CRM-systemen niet kunnen evenaren.

De beste functies van WideOrbit

Verkeersbeheer: Plan advertentiespotjes in complexe uitzendschema's, voorkom conflicten en optimaliseer uw inventaris.

Automatisering van facturering: genereer facturen die een nauwkeurig beeld geven van wat er is uitgezonden, inclusief compensaties en voorrangsrechten.

Integratie van publieksgegevens: maak verbinding met de gegevens over kijkcijfers om de campagneprestaties voor adverteerders aan te tonen.

Voor- en nadelen van WideOrbit

Voordelen:

Diepgaande expertise op het gebied van uitzendingen betekent minder aangepaste elementen en een snellere implementatie.

Omvat de volledige werkstroom voor uitzendadvertenties, van verkoop tot facturering, in één systeem.

Als industriestandaard biedt het een volwassen, stabiel platform.

Nadelen:

De specialisatie is een limiet voor bedrijven met aanzienlijke digitale activiteiten.

De implementatie vereist speciale middelen en training.

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met nieuwere platforms.

Prijzen van WideOrbit

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WideOrbit

G2: 4,1/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over WideOrbit?

Een recensie van een gebruiker zegt :

Gebruiksgemak. Mogelijkheid om meerdere bestellingen aan te passen en aan te maken.

Gebruiksgemak. Mogelijkheid om meerdere bestellingen aan te passen en aan te maken.

via Bitrix24

Bitrix24 is een enorm, alles-in-één digitaal hoofdkantoor dat een half dozijn afzonderlijke abonnementen overbodig maakt. Het bundelt een krachtig CRM-systeem met projectmanagement, video-conferenties en tools voor het bouwen van websites in één enkele, uniforme omgeving.

De tool blinkt uit in interne samenwerking en biedt sociale 'activiteitenstreams' en instant chatvensters naast uw actieve verkoopdeals. U kunt uw hele verkooptrechter automatiseren, van het eerste leadformulier op uw site tot de uiteindelijke elektronische handtekening op een contract.

Voor teams met strenge eisen op gebied van veiligheid is dit een van de weinige moderne platforms die nog steeds een zelfgehoste on-premise versie biedt. De 'Super Agent'-AI helpt u bij het beheren van uw kalender, het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen en zelfs het opstellen van marketingteksten voor uw volgende outreach-campagne.

De beste functies van Bitrix24

Uitgebreide CRM: beheer leads, deals en offertes met aanpasbare pijplijnen en regels voor automatisering

Ingebouwde samenwerking: chatten, video-gesprekken en activiteitenstreams houden teams verbonden binnen de context van CRM-records.

Projectmanagement en taakbeheer: volg projecten met Gantt-grafieken en Kanban-borden, met een verbinding met CRM-deals

Voordelen en nadelen van Bitrix24

Voordelen:

Goede waarde, meerdere tools gebundeld in één platform om kosten te besparen

Er is een zelfgehoste optie beschikbaar voor organisaties met specifieke vereisten op het gebied van veiligheid.

Dankzij het royale gratis abonnement kunnen teams het platform grondig evalueren.

Nadelen:

De vele functies kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers.

Afzonderlijke componenten zijn mogelijk niet zo uitgebreid als gespecialiseerde, toonaangevende tools.

De interface kan rommelig aanvoelen met zoveel mogelijkheden in vergelijking met Bitrix24-alternatieven.

Prijzen van Bitrix24

Aangepaste prijzen

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (590+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 800 beoordelingen)

15. AdRoll (het beste voor retargetingcampagnes voor e-commerce)

via AdRoll

AdRoll fungeert als een krachtige krachtvermenigvuldiger voor e-commerce- en D2C-merken die incidentele bezoekers willen omzetten in loyale klanten. Het is gespecialiseerd in geavanceerde retargeting, waardoor u gebruikers met een hoge intentie kunt volgen met consistente, gepersonaliseerde berichten via display-netwerken, sociale media en e-mail.

Deze tool vereenvoudigt ook de vaak frustrerende wereld van cross-channel attributie door u precies te laten zien hoe elk contactpunt heeft bijgedragen aan een uiteindelijke verkoop. Met native integraties voor Shopify en WooCommerce kunt u uw productcatalogus synchroniseren en met slechts een paar klikken dynamische creatieve campagnes lanceren.

Het neemt de technische drempels voor high-end digitale advertenties weg, waardoor kleinere merken dezelfde retargetingmogelijkheden krijgen als wereldwijde retailgiganten. In 2026 is de 'Brand Awareness'-suite verder ontwikkeld om u te helpen nieuwe, vergelijkbare doelgroepen te bereiken die lijken op uw beste bestaande klanten.

De beste functies van AdRoll

Cross-channel retargeting: Bereik websitebezoekers met gecoördineerde berichten via display-netwerken, Facebook en e-mail.

Doelgroepsegmentatie: creëer segmenten op basis van websitegedrag, zoals bezochte pagina's of verlaten winkelwagentjes.

Omzetattributie: maak verbinding tussen advertentievertoningen en klikken en daadwerkelijke aankopen door cross-device tracking bij te houden.

Voordelen en nadelen van AdRoll

Voordelen:

Vereenvoudigd cross-channelbeheer bespaart tijd en verbetert de consistentie

Door de focus op e-commerce begrijpt het softwarepakket werkstroomen zoals productfeeds en dynamische creatieve content.

Maakt retargetingtechnologie toegankelijk voor merken zonder speciale advertentie-teams

Nadelen:

Limiet voor mogelijkheden voor awareness-campagnes in de bovenste trechter

De nauwkeurigheid van attributie is beïnvloed door wijzigingen in de privacy van browsers.

Creatieve opties hebben een beperktere limiet dan bij speciale creatieve tools

Prijzen van AdRoll

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AdRoll

G2: 4,0/5 (690+ beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AdRoll?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Wat ik het leukste vind aan AdRoll is hoe gemakkelijk het is om vanaf één plek retargeting uit te voeren via meerdere kanalen. De installatie is eenvoudig en de rapportage is duidelijk genoeg om snel te begrijpen wat conversies stimuleert. Het is vooral handig om zonder veel handmatig werk top-of-mind te blijven bij gebruikers met een hoge intentie.

Wat ik het leukste vind aan AdRoll is hoe gemakkelijk het is om vanaf één plek retargeting uit te voeren via meerdere kanalen. De installatie is eenvoudig en de rapportage is duidelijk genoeg om snel te begrijpen wat conversies stimuleert. Het is vooral handig om zonder veel handmatig werk top-of-mind te blijven bij gebruikers met een hoge intentie.

De beste software voor advertentieverkoopbeheer hangt af van uw specifieke behoeften: of u nu directe voorraad verkoopt, programmatische advertenties beheert of aangepaste campagnes coördineert. De juiste keuze biedt een evenwicht tussen pijplijnbeheer, campagnecoördinatie en rapportage. Teams die kiezen voor geïntegreerde platforms in plaats van puntoplossingen, besteden minder tijd aan administratief werk en meer tijd aan het opbouwen van relaties met adverteerders. Klaar om uw advertentieverkoop-pijplijn en campagnebeheer samen te brengen? Ga gratis aan de slag met ClickUp. ✅

Breng uw advertenties en verkoop samen

De beste software voor advertentieverkoopbeheer is afhankelijk van uw specifieke behoeften: of u nu directe inventaris verkoopt, programmatische advertenties beheert of aangepaste campagnes coördineert.

De juiste keuze biedt een evenwicht tussen pijplijnbeheer, campagnecoördinatie en rapportage.

Teams die kiezen voor geïntegreerde platforms in plaats van puntoplossingen, besteden minder tijd aan administratief werk en meer tijd aan het opbouwen van relaties met adverteerders.

Klaar om uw advertentieverkoop-pijplijn en campagnebeheer samen te brengen? Ga gratis aan de slag met ClickUp. ✅

Veelgestelde vragen

Software voor advertentieverkoopbeheer bevat branchespecifieke functies zoals voorraadbeheer, tariefkaarten en campagnetrafficking die algemene CRM-systemen niet hebben. Terwijl CRM-systemen relaties bijhouden, beheren advertentieverkoopplatforms ook wat u verkoopt en hoe dit wordt geleverd.

Projectmanagementplatforms kunnen pijplijnregistratie en campagnecoördinatie verzorgen, met name voor aangepaste advertentieoplossingen. Teams met complexe inventarisbehoeften hebben echter mogelijk nog steeds gespecialiseerde tools nodig, hoewel geconvergeerde werkruimten de behoefte aan meerdere systemen verminderen.

Zoek naar praktische AI-mogelijkheden zoals leadscoring om prioriteiten te stellen bij het benaderen van klanten, dealinzichten om risicovolle kansen te identificeren en geautomatiseerde suggesties voor follow-up. De beste AI biedt bruikbare inzichten die u helpen slimmer te verkopen, en niet alleen maar meer rapporten te genereren.

Ja, gratis abonnementen van platforms zoals ClickUp, HubSpot en Zoho bieden echte waarde voor kleine teams die net beginnen. U moet wel rekening houden met limieten op het gebied van gebruikersaantallen en functies, maar gratis opties zijn absoluut een goed startpunt.