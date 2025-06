15 soorten verkoopmateriaal dat conversies stimuleert (+ voorbeelden)

Lange verkoopcycli kunnen zelfs de meest veelbelovende deals stilletjes doen mislukken. U hebt meerdere belanghebbenden, van financiën tot IT en het C-level, die elke beslissing afwegen. Elke nieuwe vraag vertraagt het proces.

Wat nog erger is, na een geweldige demo of vergadering verdwijnt het momentum vaak omdat interne voorstanders niet over de tools beschikken die ze nodig hebben om uw oplossing intern te verkopen.

Hier helpt verkoopmateriaal u om het verhaal in goede banen te leiden en het aankoopproces te versnellen.

Ten eerste geeft het uw verkopers een reden om op te volgen en het gesprek gaande te houden, zelfs als er lange pauzes zijn.

Wanneer het aankoopproces steeds complexer wordt, helpt goed verkoopmateriaal u om top of mind te blijven en deals te sluiten.

Laten we eens kijken naar de 15 soorten verkoopondersteunend materiaal, hoe u deze kunt maken en beheren, en welke impact ze hebben op uw sales enablement.

Wat is verkoopmateriaal?

Verkoopmateriaal is alle aanvullende content die potentiële klanten de informatie geeft die ze nodig hebben om een beslissing te nemen. Het kan worden gebruikt door individuele verkopers en verkoopteams of als marketingmateriaal.

Uw verkopers kunnen deze gebruiken om hun verkoop te ondersteunen.

Stel je bijvoorbeeld een verkoper voor die de kostenvoordelen van zijn product wil aantonen en een overtuigende casestudy vindt om de ROI te bewijzen. Of een battlecard om concurrenten te verslaan, of een one-pager om de pitch voor besluitvormers samen te vatten.

Al deze soorten verkoopmateriaal zijn ontworpen met een focus op klantgerichtheid, zodat het materiaal inspeelt op de specifieke behoeften en pijnpunten van de koper.

Met kant-en-klare, aanpasbare verkoopdocumentatie kunnen uw verkoopteams zich concentreren op het opbouwen van relaties in plaats van tijd te verspillen aan het maken van hun eigen presentaties, e-mails of documenten.

Ze besteden minder tijd aan het zelf maken van materiaal of het ontwerpen van verkooppresentaties. En meer tijd aan daadwerkelijk verkopen, wat de dealcycli versnelt en de slagingspercentages verbetert.

Laten we eens kijken hoe de juiste verkoop- en marketingmaterialen elke fase van het koopproces kunnen ondersteunen.

Fase Wat dit betekent voor uw potentiële klanten Ideeën voor ondersteunend materiaal Bewustwording Zij hebben een probleem. Uw verkoopmateriaal vergroot hun bewustzijn en laat hen zien waarom ze het nodig hebben Blogposts, e-books en whitepapers, infographics, video's, content voor sociale media Overweging Ze verkennen verschillende oplossingen. Het verkoopmateriaal toont uw waarde aan Casestudy's, productvergelijkingsgidsen, webinars, veelgestelde vragen Beslissing Ze zijn klaar om een beslissing te nemen. Uw verkoopmateriaal bouwt vertrouwen op Productdemonstraties, gratis proefversies of steekproef, getuigenissen, prijslijsten Retentie Versterk na de verkoop de waarde van het product om loyaliteit, upsells en verlengingen te stimuleren Onboarding-materiaal, gebruikershandleidingen en tutorials, nieuwsbrieven, exclusieve content

Wat maakt verkoopmateriaal goed?

Uw potentiële klant evalueert meerdere opties, dus uw verkoper moet waarde bieden om rente te ontwikkelen en zinvolle gesprekken te voeren.

Dit zijn de kernelementen voor het meest impactvolle verkoopmateriaal:

Relevantie voor de koper: Sluit het marketingmateriaal direct aan bij de behoeften, branche en pijnpunten van de prospect? Personalisatie is hierbij de sleutel

Duidelijkheid van de boodschap: Net als alle marketingmateriaal moet het materiaal zich richten op één centrale boodschap en het verhaal daar omheen weven

Visuele impact: Wanneer u content voor verkoopondersteunend materiaal creëert, zorg er dan voor dat deze visueel overzichtelijk is, sleutelinformatie benadrukt en gemakkelijk te scannen is

Duidelijke CTA: Wat wilt u dat de lezer vervolgens doet? Een demo boeken, zich aanmelden voor een gratis proefversie of een offerte aanvragen? Hoogwaardig verkoopmateriaal bevat duidelijke volgende stappen

Afstemming op het traject van de koper: stem de diepgang en toon van het materiaal af op de fase waarin de koper zich bevindt. Informatiemateriaal voor de vroege fase ziet er anders uit dan hulpmiddelen voor besluitondersteuning in de late fase

Mobielvriendelijk: Is het format lichtgewicht, mobielvriendelijk en gemakkelijk intern door te sturen zonder dat het kapot gaat of verloren gaat?

15 voorbeelden van verkoopmateriaal om uw team te inspireren

Laten we nu eens kijken naar 15 voorbeelden van verkoopmateriaal die uw vertegenwoordigers als inspiratie kunnen gebruiken tijdens de verkoopcyclus:

1. Productbrochures

U bent een verkoper die zich voorbereidt op een kennismakingsgesprek met de operations manager van een middelgroot technologiebedrijf. U weet dat zij ook drie andere leveranciers evalueren.

Voor het telefoongesprek stuurt u de potentiële klant een productbrochure per e-mail. Hierin wordt uitgelegd wat uw product doet, welke kernproblemen het oplost, enkele opvallende functies en een kort succesverhaal van een klant.

Tijdens het gesprek opent u de one-pager op het scherm en neemt u deze met hen door.

Na het gesprek deelt de operations manager de one-pager met haar interne inkoopcomité. Uw oplossing blijft top of mind in de bewustwordingsfase, zelfs als ze andere opties evalueren.

Als sales enablement manager had u uw vertegenwoordigers al voorzien van dit sjabloon van één pagina, zodat elke vertegenwoordiger consistent en snel kan pitchen!

🏆 Resultaat: u maakt het voor de koper gemakkelijk om uw oplossing intern te promoten.

⚡ Inspiratie: In dit voorbeeld van verkoopmateriaal van Threekit geeft de kop de waardepropositie weer. Er is een visuele hiërarchie die de aandacht leidt en de drie belangrijkste mogelijkheden worden in een lijst weergegeven. Omdat het om een Salesforce-integratie gaat, worden de exacte plug-ins en de voordelen weergegeven.

2. Verkooppresentaties en presentaties

U bent een verkoopprofessional die zich voorbereidt op een tweede vergadering met een inkoopcomité van operations, finance en IT. Zij kennen de basisprincipes. Maar nu willen ze dieper graven: ze stellen vragen over use cases, ROI, veiligheid en tijdlijnen voor de uitrol.

U komt binnen of neemt virtueel deel met een gepersonaliseerde verkooppresentatie. U laat het probleem van de klant zien, introduceert uw oplossing, benadrukt functies en voordelen en brengt de verwachte ROI in kaart.

In dit verkoopmateriaal gebruikt u beeldmateriaal, casestudy's van klanten en gegevens om het interessant te houden.

🏆 Resultaat: In de overwegingsfase wint u het vertrouwen van het management, niet alleen dat van de eerste voorstander.

⚡Inspiratie: Hier is de verkooppresentatie van Snapchat uit 2014, een presentatie van 14 dia's. Deze informeert merken over hoe ze potentiële klanten kunnen betrekken bij hun snelgroeiende gebruikersgroep, die voornamelijk bestaat uit 13- tot 24-jarigen. Dit is een oud voorbeeld, maar een goed voorbeeld van hoe Snapchat een verkoopstrategie heeft ingezet die liet zien hoe merken functies als Snaps, Stories en Chat kunnen gebruiken voor promotiecodes, content achter de schermen en exclusieve aankondigingen. Vergeet niet dat Snapchat op dat moment nog maar 3 jaar oud was!

3. Casestudy's

'Werkt dit ook echt voor een bedrijf als het onze?' Een vraag die de meeste verkopers wel kennen. Tegen het einde van de verkooptrechter is dit type verkoopmateriaal het meest geschikt om twijfels weg te nemen en de deal te sluiten.

Met casestudy's in het verkoopproces laat u potentiële klanten zien hoe u een andere client met vergelijkbare uitdagingen hebt geholpen om geweldige resultaten te behalen. U wilt het gebruiken als verkooptool om sociale bewijskracht te tonen en het waargenomen risico te verminderen.

🏆 Resultaat: u gaat van 'uitleggen waarom' naar 'laten zien dat het werkt'

⚡Inspiratie: In deze casestudy van ClickUp X Finastra ziet u eerst hoe het marketingteam van Finastra ClickUp gebruikt om de GTM-activiteiten op te schalen. Vervolgens ziet u de impact in de vorm van gegevens. Er is ook een video waarin de functies van ClickUp die het team heeft geïmplementeerd, worden toegelicht.

4. ROI- of waardecalculators

De ROI-calculator bevat interactieve elementen in het verkoopmateriaal, waarmee potentiële klanten kunnen zien hoeveel tijd, geld of middelen ze kunnen besparen of winnen door uw product te gebruiken. Wat is er beter dan potentiële voordelen om te zetten in concrete cijfers om twijfelaars te overtuigen?

🏆 Resultaat: Biedt gepersonaliseerd bewijs op basis van de specifieke situatie van de koper.

⚡Inspiratie: De ROI-calculator van Drift laat zien hoeveel jaarlijkse omzet u misloopt zonder conversational marketing. Dit type verkoopmateriaal stelt u vragen over maandelijkse sessies op uw website, het aantal gesloten deals, enz.

5. Whitepapers en onderzoeksrapporten

U bent een bedrijfsleider of senior sales executive die zich richt op ondernemingen die een strategische oplossing nodig hebben. In een vroeg stadium van het verkoopproces deelt u een whitepaper of een onderzoeksrapport dat uw bedrijf heeft gepubliceerd en waarin wordt ingegaan op trends in de branche, uitdagingen en uw unieke aanpak om deze op te lossen.

U pitcht niet direct. Wanneer u prospects informeert met relevant verkoopmateriaal, verandert het gesprek van een transactionele discussie in een strategische discussie op ooghoogte, wat helpt om vroeg vertrouwen op te bouwen.

🏆 Resultaat: Informeert en beïnvloedt prospects in een vroege fase.

⚡Inspiratie: Hier vindt u het IDC Maturity Model Report van ClickUp, waarin het marktonderzoeksbureau IDC meer dan 600 ondernemingen heeft ondervraagd om een model te ontwikkelen waarmee bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren.

🔍 Wist u dat? Whitepapers werden in 1922 voor het eerst geïntroduceerd door de Britse regering als officiële documenten om complex beleid duidelijk uit te leggen aan wetgevers en het publiek. Ze werden 'white papers' genoemd vanwege hun effen witte omslag en ze zetten de norm voor het presenteren van gedetailleerde informatie op een duidelijke, objectieve manier.

6. Getuigenissen en recensies

Als u ze slim inzet, worden getuigenissen van tevreden klanten uw sterkste argumenten in elke fase van het koopproces.

U kunt ze op strategische momenten inzetten:

Vroege fase : Bouw in eerste instantie vertrouwen op via e-mails en uitgaande berichten met de target audience

Middenfase : versterk differentiatie tijdens demo's en presentaties

Late fase: overtuig twijfelende kopers met offertes en ROI-presentaties

Om het meest effectieve verkoopmateriaal te maken, kunt u ze ook kaderen als voor-en-na-verhalen. 'Vóór [product] hadden we [problemen met X]. Na [product] hebben we [resultaat Y] bereikt. '

Waarom dit format? Omdat het de customer journey herkenbaarder maakt. U laat de transformatie zien, samen met het eindresultaat.

🏆 Resultaat: Vermindert wrijving. Potentiële klanten hoeven niet alles wat u zegt te verifiëren; ze zien ingebouwd bewijs uit de praktijk.

⚡Inspiratie: In de onderstaande testimonial van ClickUp👇🏼 ziet u de transformatie van een gefragmenteerde werkstroom naar een samenwerkingsomgeving. Wat dit zo bijzonder maakt, is dat het herkenbaar en overtuigend is in elke fase van het koopproces.

Vóór ClickUp was onze projectregistratie verspreid over verschillende platforms, wat leidde tot miscommunicatie en tijdverlies. We hadden moeite om iedereen op één lijn te houden en taken werden vaak over het hoofd gezien. Na de implementatie van ClickUp hebben we onze processen gecentraliseerd, waardoor we kostbare tijd hebben bespaard en miscommunicatie aanzienlijk hebben verminderd. Nu werkt ons team naadloos samen, is de zichtbaarheid van projecten verbeterd en liggen we consequent voor op schema.

Vóór ClickUp was onze projectregistratie verspreid over verschillende platforms, wat leidde tot miscommunicatie en tijdverlies. We hadden moeite om iedereen op één lijn te houden en taken werden vaak over het hoofd gezien. Na de implementatie van ClickUp hebben we onze processen gecentraliseerd, waardoor we kostbare tijd hebben bespaard en miscommunicatie aanzienlijk hebben verminderd. Nu werkt ons team naadloos samen, is de zichtbaarheid van projecten verbeterd en liggen we altijd voor op schema.

7. Sjablonen en sequenties voor e-mail

Beschouw e-mailsjablonen en -reeksen als een soort automatische versie van uw verkoopmateriaal, die u kunt gebruiken om potentiële klanten aan te spreken.

Uw sales enablement managers kunnen de follow-ups binnen het team standaardiseren. Zo volgt elke vertegenwoordiger bijvoorbeeld hetzelfde hoogwaardige, conversiegerichte berichtenkader.

En uw nieuwe verkopers hoeven niet te raden wat ze moeten schrijven. Ze sluiten gewoon aan in de reeks en beginnen meteen met bewezen teksten. Dit versnelt de onboarding en geeft hen een betere kans op snelle successen.

🏆 Resultaat: Ze verhogen het aantal contactmomenten zonder de werklast te verhogen.

⚡Inspiratie: Wanneer een gebruiker een gratis werkruimte aanmaakt op ClickUp, neemt een ClickUp-adviseur contact op met de gebruiker. Ze moedigen gebruikers aan om een gesprek met het verkoopteam te boeken om meer te weten te komen over de abonnementen of functies. De volgende e-mail vraagt om bevestiging, gevolgd door een korte herinnering om het gesprek te boeken en tot slot enkele nuttige bronnen. Bekijk het voorbeeld hieronder!👇🏼

8. Vergelijkingsbladen

Vergelijkingsbladen helpen potentiële klanten snel te begrijpen hoe uw product of dienst zich verhoudt tot andere opties. Ze zetten de belangrijkste verschillen, functies, voordelen en waardepunten naast elkaar, zodat kopers gemakkelijker kunnen zien waarom uw oplossing zich onderscheidt.

Deze vergelijkingsbladen zijn vooral nuttig tijdens de overwegings- en beslissingsfase, wanneer potentiële klanten actief hun keuzes afwegen en duidelijke, overtuigende redenen nodig hebben om voor u te kiezen.

🏆 Resultaat: Het vormt de evaluatiechecklist voor potentiële klanten.

⚡Inspiratie: ClickUp's vergelijkingssheet met Asana hieronder is perfect. De layout is super overzichtelijk, prettig voor de ogen en leuk om doorheen te scrollen.

Het benadrukt de functies die de doelgroep belangrijk vindt, zoals doelen, automatisering en aangepaste statussen.

💡Pro-tip: Stel uw vergelijkingssheet altijd op vanuit het perspectief van de klant. Naast de functies moet u zich ook richten op de vragen die zij al stellen, zoals gebruiksgemak, totale kosten op lange termijn, klantenservice of flexibiliteit.

9. Prijsgidsen

Prijslijsten helpen potentiële klanten precies te begrijpen waarvoor ze betalen. Een goede prijslijst geeft een duidelijk overzicht van alle opties en laat zien welke functies, serviceniveaus of voordelen bij de verschillende prijzen zijn inbegrepen.

Neem hierbij aspecten op waar uw doelgroep mogelijk meer uitleg over nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld het aantal gebruikers in een bepaald abonnement zijn, het niveau van ondersteuning, aanpassingsmogelijkheden, hulp bij het opstarten of upgrade-mogelijkheden.

🏆 Resultaat: Het zorgt voor transparantie in het gesprek tijdens het verkoopproces, omdat kopers precies weten waarvoor ze betalen.

⚡Inspiratie: Deze Shopify-prijsgids is supereenvoudig en to the point, met een overzichtelijke tabel, waardoor je verschillende abonnementen in één oogopslag kunt vergelijken. Het ontwerp is strak en gebruiksvriendelijk, waardoor potentiële klanten snel en zonder gedoe kunnen bepalen welk abonnement het beste bij hen past.

🔥 Bonus: Wilt u uw productprijzen perfectioneren? Bekijk dan deze gratis sjabloon voor productprijzen om aan de slag te gaan!

10. Uitlegvideo's of rondleidingen door producten

Uitlegvideo's zijn korte video's, meestal 60 tot 90 seconden lang, die visueel laten zien hoe uw product een specifiek probleem oplost of past in de werkstroom van een potentiële klant. Ze richten zich op echte gebruikssituaties, sleutelresultaten en het 'waarom' achter uw oplossing, vaak met behulp van animaties, echte productschermen of klantscenario's.

🏆 Resultaat: Vereenvoudigt het 'aha-moment' van uw oplossing tot een snelle, begrijpelijke ervaring.

⚡ Inspiratie: De video met uitleg over de conversationele AI-chatbot van Certainly.io biedt een goede balans tussen eenvoud en betrokkenheid. De video laat zien hoe hun AI-chatbot het werk van verkoopteams stroomlijnt, met behulp van speelse animaties en een duidelijk, herkenbaar script. De video richt zich op de pijnpunten van de klant en laat snel zien hoe Certainly. io deze kan oplossen.

🔍 Wist u dat? 98% van de mensen heeft een uitlegvideo bekeken om meer te weten te komen over een product of dienst – het hoogste percentage ooit. Bovendien zegt 88% van de videomarketeers dat video hen heeft geholpen leads te genereren.

11. Interactieve demo's

Interactieve demo's zijn praktische productervaringen in het verkoopproces waarmee targetklanten actief met een product of software aan de slag kunnen, zonder dat ze deze eerst hoeven te installeren of volledig moeten instellen. In plaats van een video te bekijken of een handleiding te lezen, kan de gebruiker doorklikken, functies uitproberen en echte werkstromen simuleren in een gecontroleerde, begeleide omgeving.

Niet alle demo's zijn hetzelfde. Veelvoorkomende formats zijn: Ingesloten websitedemo's: Kleine, aanklikbare walkthroughs direct op een landingspagina

Standalone demo-portals: Volledige microsites om het product te proberen, vaak gebruikt voor dure SaaS-producten

Rondleidingen door producten in de app: Nadat iemand zich heeft aangemeld, leidt de app hem of haar door de belangrijkste functies

Door verkoop getriggerde demo's: Aangepaste demo's die expliciet zijn gemaakt voor gesprekken met ondernemingen

🏆 Resultaat: U gaat van 'potentiële klanten vertellen wat het product doet' naar 'hen zelf de waarde laten ervaren'.

⚡ Inspiratie: ClickUp slaat de traditionele hindernis 'een demo boeken' over. Direct op hun startpagina kunnen potentiële klanten een realtime verkenning van het platform starten (zonder aanmelding, zonder kredietkaart, zonder wachttijd). Gebruikers kunnen interactief met echte werkstromen werken, functies zoals takenlijsten en tijdlijnen van dichtbij bekijken en binnen enkele minuten de waarde ervan ervaren.

12. FAQ-documenten

Een FAQ-document (Frequently Asked Questions) is een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over een specifiek onderwerp, product, dienst of proces. Het doel ervan is om twijfels van gebruikers preventief weg te nemen en de behoefte aan directe ondersteuning of herhaalde uitleg te verminderen.

✅ Begin met echte vragen van klanten: Haal ze rechtstreeks uit supporttickets, verkoopgesprekken, chats of feedback van nieuwe klanten ✅ Groepeer gerelateerde vragen: Organiseer ze op thema (bijv. prijzen, functies, probleemoplossing) om ze gemakkelijker te kunnen scannen ✅ Houd uw antwoorden duidelijk en beknopt: Streef naar 2-5 zinnen. Beantwoord de vraag eenvoudig zonder te veel details te geven ✅ Link naar meer informatie indien nodig: Als een onderwerp complex is, geef dan een kort antwoord en link naar een helpartikel of video voor meer informatie ✅ Gebruik de taal van de klant: schrijf zoals gebruikers van nature vragen en praten, niet zoals uw interne team dingen beschrijft

🏆 Resultaat: De pagina met veelgestelde vragen vermindert het aantal tickets voor ondersteuning en versnelt de onboarding van gebruikers.

⚡Inspiratie: De FAQ-sectie van Airbnb organiseert vragen op onderwerp, zoals boekingen, annuleringen en betalingen, zodat mensen snel kunnen vinden wat ze zoeken. Elk antwoord is kort maar nuttig en bevat indien nodig links naar meer ondersteuning.

13. Infographics

Infographics zijn visuele verkoopmaterialen die complexe informatie, gegevens of processen presenteren in een eenvoudig, gemakkelijk te scannen grafisch format. Ze combineren visuele elementen zoals pictogrammen, grafieken, illustraties en korte tekst om potentiële klanten te helpen snel de sleutelpunten te begrijpen zonder uitgebreide content te hoeven lezen.

🏆 Resultaat: Brengt uw boodschap in één oogopslag over zonder de kijker te overweldigen.

⚡Inspiratie: De infographic van Duck.Design voor Guestpay brengt de reis van hotelgasten in kaart en laat zien waar betalingen plaatsvinden. Zoals u kunt zien, brengt de uiteindelijke quote alles op natuurlijke wijze samen, waardoor het precies goed overkomt.

🧠 Leuk weetje: De grotschilderingen van Lascaux, 17.000 jaar geleden gemaakt in Frankrijk, behoren tot de vroegste vormen van visuele communicatie. Net als moderne infographics gebruikten ze eenvoudige beelden om complexe ideeën te delen, dieren bij te houden, jachtpartijen in kaart te brengen en verhalen te vertellen, waardoor informatie zonder woorden gemakkelijk te begrijpen was.

14. e-book

E-books zijn langere stukken content die zijn ontworpen om prospects te informeren, voorlichten of begeleiden rond een specifiek onderwerp, terwijl uw merk op subtiele wijze als expert wordt gepositioneerd. In tegenstelling tot korte blogposts of flyers kunt u met e-books dieper ingaan op problemen, oplossingen, trends of strategieën, waardoor u lezers echte waarde biedt en tegelijkertijd vertrouwen opbouwt.

🏆 Resultaat: Een goed e-book is een uitgebreid compendium dat alle vragen beantwoordt die een potentiële klant over een onderwerp kan hebben. Het helpt merken om zich te positioneren als deskundige autoriteiten in hun veld.

⚡Inspiratie: Neem HubSpot 's 'Inbound Marketing Strategy Ebooks'. Het merk creëert zeer relevante content voor gebruikers die geïnteresseerd zijn in het vergroten van hun leadgeneratie, inclusief bruikbare tips die ze direct kunnen toepassen.

🔍 Wist u dat? Het woord 'e-book' werd voor het eerst gebruikt in 1987, jaren voordat Kindles, iPads of moderne tablets bestonden. De eerste e-books waren eenvoudige tekstbestanden die vaak op floppy disks werden gedeeld tussen techneuten en universiteitsstudenten.

15. Gebruikershandleidingen

Gebruikershandleidingen zijn gedetailleerde documenten die klanten helpen bij het instellen, gebruiken en oplossen van problemen met een product. Hoewel ze meestal worden gezien als ondersteunend materiaal na aankoop, gebruiken verkoopteams gebruikershandleidingen ook als verkoopmateriaal, vooral bij de verkoop van complexe producten die potentiële klanten moeten begrijpen voordat ze een volledige toewijzing doen.

🏆 Resultaat: Een duidelijke gebruikershandleiding bouwt vertrouwen in het product op en vermindert problemen bij de installatie in het verkoopproces.

⚡ Inspiratie: De gebruikershandleiding van Notion leidt gebruikers door elke functie met korte video's, afbeeldingen, snelle handleidingen en zelfs suggesties voor verschillende gebruikssituaties. En die duidelijkheid kan iemand een heel eind op weg helpen om met vertrouwen voor de tool te kiezen.

Hoe u verkoopmateriaal effectief organiseert en beheert

Met al deze soorten verkoopmateriaal kunnen versies zich opstapelen, kunnen links verloren gaan en komt er nog meer werk bij het aanpassen van materiaal voor elke lead. Als u ook nog eens probeert om alles met marketing te synchroniseren, kunt u zich al snel overweldigd voelen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, komt precies op het juiste moment wanneer uw verkoopteam het het meest nodig heeft: het brengt taken, content en samenwerking samen in één gestroomlijnd platform. Het vervangt verspreide tools en rommelige werkstromen door één enkele bron van waarheid, zodat uw team gefocust, snel en gesynchroniseerd blijft.

ClickUp Docs, bijvoorbeeld, biedt uw verkoopteam een centrale ruimte om alle verkoopmaterialen te creëren, organiseren en samen te werken.

Maak, bewaar en beheer al uw verkoopdocumentatie met ClickUp Documenten

Zo kunnen uw verkopers ClickUp Documenten gebruiken om efficiënt te blijven:

Bewaar alles, van verkoopscripts tot casestudy's en marketingmateriaal, in één gemakkelijk doorzoekbare en toegankelijke hub

Bepaal wie content kan weergeven of bewerken, zodat gevoelige informatie veilig blijft

Sorteer materiaal op trechterfase, persona of productlijn, zodat vertegenwoordigers eenvoudig precies kunnen vinden wat ze nodig hebben

Sales- en marketingteams kunnen in realtime samen aan hetzelfde document werken, waardoor versieconflicten worden voorkomen en goedkeuringen worden gestroomlijnd

Voeg video's, verkooppresentaties, checklists en spreadsheets rechtstreeks toe aan Documenten, zodat uw verkoopmateriaal interactiever en praktischer wordt voor uw team

💡Pro-tip: Gebruik ClickUp Whiteboards om te brainstormen en uw verkoopstrategie visueel uit te stippelen: voeg thumbnails van uw one-pagers toe, tag teamgenoten om pitchdecks te bekijken en breng in kaart waar elk middel in de verkooptrechter past.

Zodra uw materiaal is georganiseerd en toegankelijk is in ClickUp Documenten, is de volgende stap om het slimmer en sneller te maken om mee te werken. En om dat te bereiken, gebruikt u ClickUp Brain.

Deze AI voor documentatie kan u helpen bij het creëren en verfijnen van uw verkoopmateriaal met veel minder handmatig werk. Moet u een productbrochure opstellen, een casestudy herschrijven voor een nieuwe persona of een lange whitepaper samenvatten? Voer uw content in, converseer in natuurlijke taal en laat ClickUp Brain het zware werk in uw verkoopproces doen.

Schrijf het meest effectieve verkoopmateriaal met ClickUp Brain

Voor verkoopteams betekent dit dat u geen tijd verspilt met het herschrijven van assets of het zoeken naar hulp bij het schrijven van teksten. U kunt AI in de verkoop gebruiken om berichten op maat te maken, sequenties op te bouwen en materiaal voor te bereiden voor verschillende fasen van de funnel, allemaal binnen het platform.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – voor het genereren van content, het analyseren van gegevens en meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in verschillende rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u aan werkt, begrijpt platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Met ClickUp Brain kunt u uw sales content eenvoudiger aanpassen, zodat u deze vervolgens in de volgende stap in gang kunt zetten.

ClickUp voor verkoopteams biedt uw team één plek om de hele verkoopmachine te runnen, zoals het beheren van de pijplijn, samenwerken met marketing en elke deal en elk document op schema houden.

Breng uw hele verkoopproces onder op één centrale locatie met ClickUp

Dit maakt het ook eenvoudiger om uw sales projectmanagement op te schalen. U kunt taken toewijzen voor het aanmaken van content, materialen taggen op basis van de fase in de funnel of het product, en alle stakeholders op één lijn houden. Dat betekent minder vertragingen, geen verwarring over versies en meer tijd voor uw verkopers om zich te concentreren op het sluiten van deals.

Zo ondersteunt deze tool voor verkoopproductiviteit uw verkoopteam in de praktijk:

Wijs eigenaren toe voor het bijwerken van pitchdecks, one-pagers of follow-up e-mails in het verkoopproces met behulp van ClickUp-taken

Creëer fasen in de pijplijn, zoals 'Ontdekkingsgesprek', 'Voorstel verzonden' of 'Onderhandeling' met behulp van aangepaste velden van ClickUp , die uw team een transparant, traceerbaar proces bieden, van lead tot afsluiting

Gebruik ClickUp-automatisering om leads toe te wijzen, follow-up-taken te triggeren of herinneringen voor deadlines in te stellen op basis van statuswijzigingen of invoer in formulieren

Maak ClickUp-dashboards om de voortgang van deals, de activiteiten van vertegenwoordigers en omzetprognoses bij te houden, zodat uw salesmanagers altijd zicht hebben op wat werkt en wat stagneert

Integreer uw verkooptechnologie met ClickUp om content te centraliseren en uw hele verkoopondersteunende proces te synchroniseren

Vereenvoudig het beheer van verkoopmateriaal met ClickUp

Het beheren van verkoopmateriaal hoeft geen hoofdpijn te zijn. Met de juiste tools kunt u het hele proces stroomlijnen, van het aanmaken van content tot organisatie en samenwerking. ClickUp biedt alles wat uw verkoopteam nodig heeft om voorop te blijven lopen.

Met ClickUp kunt u uw werkstromen stroomlijnen en eenvoudig samenwerken met uw team, zodat alles in de verkooptrechter op schema blijft. ClickUp Docs maakt het organiseren van en toegang krijgen tot uw verkoopcontent een fluitje van een cent, allemaal op één plek. Tot slot kunt u met ClickUp Brain het proces van content aanmaken versnellen en uw berichten in een mum van tijd verfijnen.

Probeer ClickUp vandaag nog om uw verkoopwerkstromen te stroomlijnen en deals sneller en op grotere schaal te sluiten.