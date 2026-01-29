Voorbeelden van de Eisenhower-matrix om tijd effectief te beheren

Volgens recent onderzoek naar productiviteit is de gemiddelde werknemer slechts ongeveer 2 uur en 53 minuten productief tijdens een volledige dienst van 8 uur. De rest gaat vaak verloren aan onderbrekingen, contextwisselingen en onbelangrijk werk met weinig waarde.

Daar helpt de Eisenhower-matrix bij. Het is een eenvoudig raamwerk om te onderscheiden wat urgent is en wat essentieel, zodat je met meer duidelijkheid en minder ruis prioriteiten kunt stellen.

Hieronder leggen we uit hoe het werkt en delen we praktische voorbeelden van de Eisenhower-matrix voor verschillende rollen en gebruikssituaties.

Wat is de Eisenhower-matrix?

De Eisenhower-matrix (ook bekend als de urgent-belangrijk-matrix, Eisenhower-box of tijdmanagementmatrix ) is een methode voor productiviteit en prioritering die je helpt te bepalen op welke taken je je moet concentreren, welke je moet inplannen, delegeren of schrappen.

Zie het als een proces voor tijd- en taakbeheer om concurrerende prioriteiten op grote schaal aan te pakken.

Het is gebaseerd op het beroemde principe van Dwight D. Eisenhower (34e president van de VS en voormalig vijfsterrengeneraal).

Deze matrix voor het prioriteren van taken is een 2×2-raster met twee assen:

Verticale as (Y) : Belang (in hoeverre de Taak bijdraagt aan je langetermijndoelen, waarden of belangrijkste resultaten)

Horizontale as (X): Urgentie (hoe snel de Taak aandacht vereist of een dringende deadline heeft)

Wil je een korte uitleg? Bekijk dan deze video over de Eisenhower-matrix die we voor je hebben gemaakt 👇

⌛ Een korte samenvatting: De oorsprong van de Eisenhower-matrix De Eisenhower-matrix vindt zijn oorsprong in de besluitvormingsfilosofie van Dwight D. Eisenhower, de 34e president van de Verenigde Staten. Voordat hij president werd, had Eisenhower een indrukwekkende militaire carrière achter de rug, waarbij hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als generaal in het Amerikaanse leger en als opperbevelhebber van de geallieerden diende. Hij wist ongetwijfeld hoe hij taken effectief moest prioriteren en blijvende, positieve resultaten moest boeken. Als hooggeplaatste militaire leider en later als president werd Eisenhower voortdurend geconfronteerd met tegenstrijdige taken en prioriteiten. Hij had een raamwerk om taken te prioriteren op basis van hun urgentie en belangrijkheid. Dit idee werd in de daaropvolgende drie decennia verder uitgewerkt en kreeg de naam ‘De Eisenhower-matrix’ of ‘Eisenhower-beslissingsmatrix’.

De vier kwadranten in de Eisenhower-matrix

Deze omvatten:

Kwadrant 1: Nog te doen (Dringende en belangrijke taken)

Dit zijn crises, dringende problemen en deadlines die onmiddellijke aandacht vereisen omdat ze zowel tijdgevoelig zijn als aansluiten bij je kerdoelen.

Dit vormt het hoogste niveau van prioriteit omdat deze taken onmiddellijke actie vereisen en reële gevolgen hebben als ze worden verwaarloosd. Het omvat:

Strakke deadlines die vandaag of zeer binnenkort van invloed zijn op de resultaten

Crises, noodsituaties of storingen die de normale voortgang belemmeren

Verplichtingen die niet op realistische wijze kunnen worden uitgesteld of gedelegeerd

📌 Voorbeeld: Een zelfstandig consultant ontdekt de avond voor de presentatie dat er cruciale fouten in de gegevens van een clientpresentatie staan en dat de vergadering met de klant morgenochtend plaatsvindt 😨. Het onmiddellijk corrigeren van de presentatie wordt de hoogste prioriteit, omdat de relatie, de geloofwaardigheid en de betaling ervan afhangen.

Kwadrant 2: Beslissen (Belangrijk maar niet urgent)

Kwadrant 2 bevat je essentiële taken die het succes op de lange termijn ondersteunen, maar geen onmiddellijke actie vereisen.

Dit kwadrant bevat alle zaken die je nodig hebt om te groeien, systemen te verbeteren en op termijn doelen te bereiken. Deze omvatten:

Planning, strategie en het stellen van doelen zijn gekoppeld aan resultaten op de lange termijn

Vaardigheidsontwikkeling, leren en professionele ontwikkeling

Preventieve maatregelen zoals onderhoud, gezondheid en voorbereiding

📌 Voorbeeld: Dezelfde consultant reserveert nu wekelijks tijd om presentatiesjablonen te verbeteren, processen te verfijnen en een nieuwe analysetool te leren. Dit is allemaal niet urgent. Maar op de lange termijn vermindert het last-minute stress en verbetert het de resultaten voor de client.

Kwadrant 3: Delegeren (urgent maar niet belangrijk)

Dit kwadrant bevat taken die urgent lijken omdat ze een snelle reactie vereisen, ook al brengen ze je doelen niet echt dichterbij.

Deze komen vaak voort uit externe eisen of verwachtingen en kunnen je dag gemakkelijk overnemen als je dat toelaat. Sommige zijn nog te doen, maar er zijn meestal strakkere limieten en een betere timing voor nodig.

Enkele instances zijn:

Onderbrekingen zoals niet-essentiële telefoontjes, berichten of e-mails

Tijdgevoelige verzoeken die niet aansluiten bij je doelen

Routinematige taken van de beheerder die kunnen worden gebundeld of geautomatiseerd

📌 Voorbeeld: De consultant besteedt een groot deel van de dag aan het direct beantwoorden van onbelangrijke e-mails die wel even konden wachten, het aannemen van ongeplande telefoontjes en het bijschaven van details die weinig impact hebben. De dag voelt vol, maar er komt weinig tot geen zinvol werk van de grond.

Kwadrant 4: Verwijderen (Niet urgent en niet belangrijk)

Dit kwadrant bevat activiteiten die weinig tot geen waarde toevoegen en geen echte urgentie vereisen. Deze taken zijn vaak comfortabele afleidingen die helpen om moeilijker denken of inspanning te vermijden. Hoewel af en toe rust hier natuurlijk thuishoort, leidt een te lang verblijf in dit kwadrant tot stagnatie.

Enkele scenario's zijn:

Zinloos scrollen, overmatig browsen of passieve consumptie

Overorganisatie, overmatige verfijning of onnodig perfectionisme

Activiteiten die voornamelijk worden gebruikt om ongemak of verveling te ontlopen

📌 Voorbeeld: Na een lange werkdag besteedt de consultant uren aan het verversen van sociale media en het reorganiseren van bestanden die al functioneel genoeg zijn. Je kunt deze taken zelfs negeren zonder dat dit gevolgen heeft. Maar aangezien je ze toch doet, slokken ze geleidelijk tijd op zonder dat ze veel opleveren.

Waarom de Eisenhower-matrix gebruiken?

Wanneer je dag vol zit met vergaderingen, berichten en prioriteiten, wordt het onmogelijk moeilijk om te zien wat op een bepaald moment het belangrijkst is.

De Eisenhower-matrix geeft je een weergave van al je werk en helpt je bij het stellen van prioriteiten voor taken.

Om het in perspectief te plaatsen: hier is waarom je deze matrix nodig hebt:

Maakt een onderscheid tussen urgentie en belangrijkheid : dwingt je om je af te vragen of een taak daadwerkelijk bijdraagt aan belangrijke doelen, zodat reactief werk (e-mails, chats) geen inbreuk maakt op diepgaande, hoogwaardige tijd

Vermindert beslissingsmoeheid tijdens drukke dagen : Door taken vooraf in vier kwadranten in te delen, hoef je niet constant te kiezen wat je vervolgens gaat doen, vooral wanneer je moe bent en dan eerder geneigd bent om voor gemakkelijke maar weinig impactvolle items te kiezen die standaard worden gebruikt

Biedt een verdedigbare manier om nee of 'nu niet' te zeggen : wanneer taken in het kwadrant 'urgent maar niet belangrijk' vallen, heb je een reden om ze te delegeren of af te wijzen. Dit is belangrijk omdat je op logische wijze prioriteiten stelt op basis van tijd en impact

Brengt langetermijnrisico's aan het licht voordat ze uitgroeien tot crises: Benadrukt belangrijk maar niet urgent werk (zoals planning of het ontwikkelen van vaardigheden) voordat het uitmondt in een crisis

Meer dan de helft van de respondenten werkt dagelijks in drie of meer tools, en kampt met "app-wildgroei" en versnipperde werkstroom. Hoewel het misschien productief en druk aanvoelt, raakt je context gewoonweg verloren tussen alle apps, om nog maar te zwijgen van de energie die het typen kost.

⏱️ Hoe gebruik je de Eisenhower-matrix in 5 minuten Maak een lijst van alles wat je te doen staat (werk + privé, als je twee aparte matrices wilt). Sorteer elke taak op basis van urgentie en belangrijkheid in een van de vier kwadranten. Nog te doen: kwadrant 1 (urgent + belangrijk). Plan kwadrant 2 als eerste (belangrijk + niet urgent). Maak er tijd voor vrij voordat je kalender vol raakt. Delegeer kwadrant 3 (urgent + niet belangrijk). Besteed het uit, voer automatisering uit of voer het in batches uit. Verwijder kwadrant 4 (niet urgent + niet belangrijk). Haal het van je lijst of zet het in een 'later'-bakje. Tabel met korte voorbeelden (zodat je sneller kunt sorteren) Kwadrant Wat dit betekent Wat nog te doen is Voorbeelden Q1: Doen Dringend en belangrijk Doe het nu Kritieke bug vóór de lancering, deadline van de client vandaag, tijdgevoelig complianceprobleem V2: Beslis Belangrijk, niet urgent Plan het in Strategische planning, vaardigheidsontwikkeling, relatieopbouw, preventief onderhoud V3: Delegeer Dringend, maar niet belangrijk Delegeer of limiet Routinematige verzoeken, het plannen van vergaderingen, kleine aanpassingen met weinig impact, niet-kritieke verzoeken Q4: Verwijderen Niet urgent, niet belangrijk Elimineer Doomscrolling, onnodig perfectionisme, zinloos werk zonder resultaat

Voorbeelden van de Eisenhower-matrix

Hier zijn enkele praktijkvoorbeelden van de Eisenhower-matrix 👇

🌻 Voorbeeld #1: Persoonlijke productiviteit

Stel dat je een werkende professional bent die bewuster met zijn tijd wil omgaan tijdens doordeweekse dagen en in het weekend.

Een persoonlijke matrix voor de productiviteit voor een typische weekdag ziet er als volgt uit:

Kwadrant 1 (Doen) : Dringende, tijdgevoelige financiële verplichtingen afhandelen, de creditcardrekening betalen die op die datum moet worden voldaan, kritieke persoonlijke deadlines halen

Kwadrant 2 (Beslissen) : Je committeren aan consistente routines voor lichamelijke gezondheid, financiële evaluaties inplannen (bijv. een uitgavencontrole van 30 minuten halverwege de week), tijd investeren in bewuste persoonlijke ontwikkeling (bijv. lezen of een nieuwe vaardigheid leren)

Kwadrant 3 (Delegeren) : Reageren op niet-essentiële verzoeken van collega's die niets met het werk te maken hebben, informele adviezen geven aan vrienden, spontane boodschappen voor het gezin regelen die anderen in het huishouden ook zouden kunnen doen

Kwadrant 4 (Verwijderen): Zinloos doomscrollen tot laat in de nacht, langdurig binge-watchen van willekeurige content, het op je lijst houden van routinematige taken met weinig toegevoegde waarde zonder echt van plan te zijn ze af te voltooien

🌻 Voorbeeld #2: Projectmanagement

Je bent projectmanager en leidt een middelgroot softwareontwikkelingsproject. Over acht weken is de livegang.

Je coördineert engineering, kwaliteitscontrole, ontwerp en belanghebbenden terwijl je voortdurend nieuwe verzoeken afhandelt.

Een Eisenhower-matrix voor projectmanagement voor een typische sprintweek ziet er als volgt uit:

Kwadrant 1 (Doen) : Het oplossen van kritieke knelpunten met strakke deadlines (bijv. het verhelpen van een bug die UAT tegenhoudt), reageren op escalaties van het management met betrekking tot aanzienlijke wijzigingen in omvang, kosten of planning, en het afhandelen van urgente verzoeken van klanten die direct van invloed zijn op lopende offertes

Kwadrant 2 (Beslissen) : User stories verfijnen, sprintplanning en tijdlijnbeoordelingen uitvoeren, gerichte 1-op-1-gesprekken van 30 minuten met belangrijke teamleden inplannen en houden

Kwadrant 3 (Delegeren) : Het versturen van routinematige statusupdates (geschikt voor junior medewerkers), het beheren van de planning van telefoongesprekken en de logistiek rond terugkerende check-ins, het doorsturen van informatie en verzoeken tussen teams of afdelingen

Kwadrant 4 (Verwijderen): Vergaderingen bijwonen zonder duidelijke agenda, werken aan verouderde achterstallige items die niet langer aansluiten bij de projectrichting, doorgaan met taken die de huidige projectdoelen niet langer ondersteunen

Als je van je Eisenhower-matrix een werkend systeem wilt maken, heb je de beste tool voor taakbeheer nodig om je daarbij te helpen.

Maak van de Eisenhower-matrix een bruikbaar prioriteringssysteem met ClickUp-taken

Pas prioriteiten (Dringend, Hoog, Normaal, Laag), deadlines en aangepaste velden in ClickUp toe om al je taken te labelen, zodat ze vanzelf in de vier kwadranten vallen.

Als voorbeeld kunnen taken die zowel belangrijk als urgent zijn worden gemarkeerd als Urgent met een korte deadline, terwijl belangrijk maar niet-urgent werk kan worden ingepland op een latere datum met een andere prioriteit.

Deel taken in de kwadranten van de Eisenhower-matrix in op basis van prioriteiten, deadlines en aangepaste velden in ClickUp

ClickUp ondersteunt ook de 'beslissen, delegeren of verwijderen'-mentaliteit van de Eisenhower-matrix. Taken die urgent maar niet belangrijk zijn, kunnen aan anderen worden toegewezen, door automatisering worden geautomatiseerd of naar een andere lijst worden verplaatst. Taken die daarentegen noch urgent, noch belangrijk zijn, kunnen worden gedeprioriteerd of gearchiveerd.

🌻 Voorbeeld #3: Marketingteam

Als hoofd van een marketingteam (of als individuele bijdrager) beheer je campagnes, contentcreatie, betaalde advertenties, analyses en verzoeken van belanghebbenden in een snel veranderende omgeving.

Je zou de Eisenhower-matrix gebruiken tijdens wekelijkse planningssessies om cruciale taken en ad-hocverzoeken voor de komende week te organiseren.

Een marketing-Eisenhower-matrix ziet er doorgaans als volgt uit:

Kwadrant 1 (Doen) : Kritieke problemen met lopende campagnes aanpakken (bijv. een defecte trackingpixel repareren), verzoeken van leidinggevenden nog dezelfde dag afhandelen (bijv. dringende herziene ROI-prognoses), onmiddellijke compliance-waarschuwingen in actieve campagnes oplossen

Kwadrant 2 (Beslissen) : Doelgroepsegmenten controleren en verfijnen, concurrentieanalyses uitvoeren en de SWOT-analyse bijwerken voor aanstaande productlanceringen, strategische beslissingen nemen over marketinginitiatieven met grote impact

Kwadrant 3 (Delegeren) : Socialemediaposts inplannen, routinematige/geautomatiseerde rapporten genereren, kleine tekstuele bewerkingen aan niet-belangrijke socialemediacontent controleren

Kwadrant 4 (Verwijderen): Achterhaalde campagne-ideeën nastreven, optionele webinars bijwonen, deelnemen aan vergaderingen zonder duidelijke agenda

👀 Wist je dat? 68% van de Amerikaanse werknemers besteedt zijn tijd aan taken met weinig waarde, waardoor het moeilijker wordt om zich te concentreren op het werk dat daadwerkelijk tot resultaten leidt.

🌻 Voorbeeld #4: Leiderschap

Voor een VP Operations bij een groeiend bedrijf krijgt de dag vaak een vorm door escalaties, non-stop vergaderingen en een gestage stroom van dringende verzoeken.

Je zou de Eisenhower-matrix gebruiken om je tijd terug te winnen:

Kwadrant 1 (Doen) : Het aanpakken van urgente teamcrises die onmiddellijke interventie van het management vereisen, het geven van tijdgevoelige briefings aan het management (bijv. het uitleggen van de kostenoverschrijding van het afgelopen kwartaal aan de CFO), het goedkeuren van noodherverdelingen van middelen

Kwadrant 2 (Beslissen) : Het leiden van driemaandelijkse plannings- en afstemmingssessies, investeren in de professionele ontwikkeling van teamleden op de lange termijn, het voeren van diepgaande 1-op-1-gesprekken gericht op opvolgingsplanning

Kwadrant 3 (Delegeren) : Het afhandelen van routinematige goedkeuringen die lid van het team kunnen uitvoeren, het uitvoeren van standaard operationele controles en het uitbesteden van taken die voortkomen uit gewoonte of proces in plaats van uit actuele prioriteiten

Kwadrant 4 (Verwijderen): Werk uitvoeren waarvoor het team al de volledige verantwoordelijkheid en capaciteit heeft om het zelfstandig af te voltooien, en terugkerende vergaderingen voortzetten die geen duidelijk doel, waarde of gedefinieerde resultaten hebben

Als je deel uitmaakt van het management, kost het wisselen van context veel tijd.

🌻 Voorbeeld #5: Student of freelancer

Als student of freelancer is je grootste uitdaging het combineren van deadlines, zelfgestelde doelen en voortdurende afleidingen zonder vaste structuur.

Om taken grondig te categoriseren, moet je het volgende invullen in elk kwadrant:

Kwadrant 1 (Doen) : Voldoen aan moeilijke deadlines van klanten en opdrachten (bijv. het verzenden van projecten op korte termijn), afhandelen van dringende financiële verplichtingen die verband houden met lopend werk (bijv. het betalen van een achterstallige domein-/hostingfactuur om de website van een klant online te houden)

Kwadrant 2 (Beslissen) : Het bijwerken van professionele portfolio's en materiaal voor je persoonlijke merk, investeren in gerichte vaardigheidsontwikkeling, het opstellen en herzien van persoonlijke budgetten

Kwadrant 3 (Delegeren) : Bewerkingondersteuning inroepen wanneer medewerkers of collega's beschikbaar zijn, onderzoekstaken uitbesteden aan bekwame assistenten of teamleden, routinematig administratief werk (bijv. planning, gegevensinvoer) overdragen aan ondersteunend personeel

Kwadrant 4 (Verwijderen): Toestaan van afleidingen die de focus tijdens werk- of studieblokken versnipperen, bezig zijn met onbelangrijk tijdverspillend werk dat geen waarde heeft voor academische of carrièredoelen, doomscrollen op sociale media, of het consumeren van passieve content tijdens uren die bedoeld zijn voor verhoging van de productiviteit

Hoe maak je een Eisenhower-matrix in ClickUp

In de theorie helpt de Eisenhower-matrix je om orde te scheppen in een chaotische lijst met nog te doen zaken door het 'dringende' te scheiden van het 'belangrijke'.

Maar er zit een addertje onder het gras.

De uitvoering blijft meestal steken in een plat document dat geen aansluiting heeft bij de rest van je werk.

Je stelt je prioriteiten vast, maar die raken vervolgens begraven onder de volgende golf e-mails en berichten, en je bent gedwongen om je lijst handmatig bij te werken telkens wanneer een deadline verschuift.

Wat als we u zouden vertellen dat we een oplossing hebben?

ClickUp integreert AI-zoekfuncties in elk aspect van je werk, zodat je antwoorden kunt vinden en ernaar kunt handelen zonder de werkruimte te verlaten. Het voorkomt onnodige werkversnippering door al je werk samen te brengen op één platform.

Hieronder laten we je zien hoe je een Eisenhower-matrix maakt in ClickUp 👀

Visualiseer en voer uit met ClickUp Whiteboards

In de brainstormfase bieden ClickUp Whiteboards je een oneindig canvas om elke losse gedachte, elk project en elk urgent verzoek op te schrijven. Gebruik vormen of plaknotities om ideeën weer te geven en zet ze vervolgens direct om in ClickUp-taken zonder het canvas te verlaten.

Brainstorm over je Eisenhower-matrix-ideeën met behulp van ClickUp Whiteboards

Als je strategieën snel veranderen, sleep de taakkaarten dan tussen de vier kwadranten en werk zelfs hun status, prioriteit of toegewezen persoon rechtstreeks vanaf het bord bij.

Maak urgentie operationeel met ClickUp-taakprioriteiten

Datagestuurde teams stappen steeds vaker af van handmatig bijhouden. ClickUp-taak Prioriteiten bieden de structuur die nodig is om die overgang binnen je dagelijkse werkstroom te beheren. Deze oplossing maakt gebruik van een vlaggen-systeem met vier niveaus – Urgent, Hoog, Normaal en Laag – dat aansluit bij de kwadranten van de Eisenhower-matrix.

Stem je dagelijkse werk af op de kwadranten van de Eisenhower-matrix met behulp van ClickUp-taakprioriteiten

Een van de grootste voordelen van het gebruik van prioriteiten voor taken is dat beslissingsmoeheid onmiddellijk verdwijnt. Wanneer elke taak een vastgesteld belangrijkheidsniveau heeft, wordt het sorteren ervan een fluitje van een cent. Bovendien betekent dit ook dat je dringende werk altijd bovenaan je scherm staat.

Deze prioriteiten gaan verder dan eenvoudige organisatie en integreren met het bredere ClickUp-ecosysteem om je focus te behouden. Je kunt je belangrijkste taken vastmaken in het systeemvak van de Task Tray, zodat ze altijd in zicht zijn terwijl je tussen verschillende ClickUp-ruimtes navigeert.

⭐ Bonus: Als je een productief team hebt, kun je autonome AI-teamgenoten inzetten om het derde kwadrant van de Eisenhower-matrix aan te pakken: Delegeren. Ze begrijpen overkoepelende doelen, splitsen deze op in stappen, redeneren over taken en voeren meerstapswerkstromen autonoom uit.

Standaardiseer prioriteiten met de meer dan 1.000 sjablonen van ClickUp

Hier zijn enkele kant-en-klare sjablonen van ClickUp waarmee je meteen aan de slag kunt:

1. ClickUp-sjabloon voor prioriteitenmatrix

De ClickUp-sjabloon voor de prioriteitenmatrix vereenvoudigt de besluitvorming rond projecten door je te helpen taken met hoge prioriteit uit je lijst met nog te doen taken te identificeren. Deze sjabloon is handig wanneer je met beperkte middelen werkt of complexe werkstroommaten beheert waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen impact en inspanning.

2. ClickUp-sjabloon voor de urgentie-belangrijkheidsmatrix

De ClickUp-sjabloon voor de urgentie-belangrijkheidsmatrix bevat een vooraf geconfigureerde Whiteboard-omgeving en een visuele layout met vier kwadranten. Met deze sjabloon kun je snel bestaande taken naar binnen slepen of plaknotities gebruiken om nieuwe ideeën vast te leggen tijdens een groepssessie. De ingebouwde legenda en de met kleuren gemarkeerde secties zorgen ervoor dat elke belanghebbende de hiërarchie van het werk onmiddellijk begrijpt.

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van de Eisenhower-matrix

De Eisenhower-matrix ziet er op het eerste gezicht eenvoudig uit. Maar als je beter kijkt, kunnen er een paar uitdagingen naar voren komen:

❌ Verkeerd inschatten wat 'belangrijk' is

Het is gemakkelijk om taken in het verkeerde kwadrant te plaatsen. Iets kan aanvoelen als urgent omdat het luidruchtig is of op het laatste moment komt, maar het is misschien niet zo zinvol. Als de indeling niet klopt, wordt de hele matrix minder waardevol.

💡 Pro-tip: Koppel 'belangrijkheid' aan duidelijke doelen, niet aan werklast. Vraag jezelf af: ‘Draagt deze taak bij aan mijn langetermijnvisie?’

❌ Te veel focus op urgente taken

Kwadrant 1 kan, als je er overhaast prioriteit aan geeft, je dag volledig in beslag nemen. Als je alleen reageert op de urgentie, investeer je nooit in kwadrant 2, waardoor het werk zich opstapelt.

❌ De Eisenhower-matrix behandelen als een compleet planningssysteem

De matrix helpt bij het stellen van prioriteiten, maar is niet bedoeld om je volledige lijst met nog te doen -taken in op te slaan. Gebruik een uitgebreidere tool voor taakbeheer voor gedetailleerde planning, terugkerende taken en langetermijnprojecten, en gebruik de matrix vervolgens om te bepalen wat wanneer je aandacht verdient.

❌ De hele week dezelfde Eisenhower-matrix gebruiken

Het is normaal dat prioriteiten in de loop van de tijd veranderen. Als je je matrix nooit herzien, raakt deze verouderd. Een snelle evaluatie aan het einde van de dag helpt je om op koers te blijven zonder extra werklast te creëren.

🚨 Realiteitscheck: De gemiddelde kenniswerker schakelt ongeveer 1.200 keer per dag tussen apps en websites, wat neerkomt op meer dan vier uur per week die alleen maar worden besteed aan weer op gang komen. Over een jaar genomen komt dat neer op vijf volledige werkweken die verloren gaan aan wat experts de ‘toggle tax’ noemen.

Tips om prioriteiten te stellen met de Eisenhower-matrix

Een paar eenvoudige gewoontes maken het gebruik van de Eisenhower-matrix in het dagelijks leven veel gemakkelijker en helpen je om je productiviteit te verhogen 👇

✅ Schrap eerst onnodige taken

Voordat je iets categoriseert, schrap je taken die je tijd toch niet waard zijn. Dit vermindert direct de rommel en maakt het invullen van de Eisenhower-matrix eenvoudiger. Je zult verbaasd zijn hoeveel items er wegvallen zodra je jezelf afvraagt: ‘Moet ik dit echt doen?’

✅ Houd elk kwadrant kort

Probeer elk kwadrant te beperken tot ongeveer 8–10 taken. Als de lijst groeit, meng je verschillende niveaus van prioriteit door elkaar of stel je beslissingen uit. Beperk het aantal taken in elk kwadrant, zodat je ze ook daadwerkelijk kunt uitvoeren.

✅ Maak een onderscheid tussen werk- en privé-lijstjes

Je wekelijkse rapportage en je boodschappenlijst volgen niet dezelfde logica. Door twee matrices te maken, kun je helderder denken. Het voorkomt ook dat je persoonlijke taken zich vermengen met je professionele taken.

✅ Bekijk kwadrant 2 bewust

Hier horen je langetermijndoelen thuis (planning, diepgaand werk, leren en het opbouwen van relaties). Deze taken schreeuwen niet om aandacht, dus je moet er bewust tijd voor vrijmaken. Zelfs als je dagelijks maar 30 minuten inplant, kan dat het gevoel van je hele week veranderen. Je kunt dit combineren met strategieën voor het omgaan met tijdbeperkingen, zodat deze taken de aandacht krijgen die ze verdienen.

Door een taak te kleuren of te taggen, kunt u prioriteiten in één oogopslag herkennen.

Bijvoorbeeld:

Groen → Nog te doen (urgent en belangrijk)

Geel → Planning (belangrijke taken)

Blauw → Delegeren (urgent maar niet belangrijk)

Rood → Verwijderen (taken met lage prioriteit)

Maak de meest effectieve Eisenhower-matrix binnen ClickUp

De Eisenhower-matrix biedt je een duidelijkere manier om urgente taken te beheren. Zodra je begint met het onderscheiden van wat urgent is en wat echt belangrijk is, voelt je werklast overzichtelijker aan en lijken je beslissingen bewuster.

Gebruik ClickUp om je Eisenhower-matrix te maken. De contextuele AI kan achterstallig werk aan het licht brengen, belemmeringen identificeren, de context van taken samenvatten en je helpen prioriteiten te herzien naarmate je werklast verandert.

Veelgestelde vragen

Wat is de Eisenhower-matrix?

De Eisenhower-matrix is een raamwerk voor prioritering dat je helpt taken te sorteren op urgentie en belangrijkheid. Het laat zien wat er nog gedaan moet worden: inplannen, delegeren of verwijderen, zodat je meer tijd kunt besteden aan werk met een grote impact.

Hoe bepaal ik wat 'urgent' is en wat 'belangrijk'?

Dringende taken vragen nu om aandacht vanwege deadlines of onmiddellijke gevolgen. Essentiële taken dragen bij aan langetermijndoelen, resultaten of verantwoordelijkheden – zelfs als er nog geen dringende deadline is.

Wat hoort thuis in kwadrant 2 (belangrijk maar niet urgent)?

Kwadrant 2 omvat planning, het ontwikkelen van vaardigheden, het onderhouden van relaties, preventief onderhoud en diepgaand werk. Deze taken maken vaak het verschil tussen voortdurend brandjes blussen en gestage voortgang.

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het gebruik van de Eisenhower-matrix?

De grootste fouten zijn alles als urgent behandelen, 'luidruchtige' taken ten onrechte als noodzakelijk bestempelen en nalaten de matrix te herzien wanneer prioriteiten veranderen. Houd de kwadranten klein en bekijk ze dagelijks of wekelijks om het systeem nauwkeurig te houden.

Hoe maak je een Eisenhower-matrix in ClickUp?

Je kunt taken in kwadranten in kaart brengen op basis van prioriteiten, deadlines en aangepaste velden, en ze vervolgens visualiseren in een Whiteboard of een prioriteitenmatrix-sjabloon. ClickUp helpt je ook om sneller te delegeren met toegewezen personen en automatiseringen, zodat de matrix een uitvoeringssysteem wordt – en niet alleen een planningsinstrument.