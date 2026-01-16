Beste Bubble.io-sjablonen voor app-ontwikkeling zonder code

Je hebt geen technische expertise nodig om een geweldige app te bouwen.

Maar je hebt wel een slim startpunt nodig.

Voor de meeste ondernemers en no-code-ontwikkelaars zijn ideeën niet het probleem. De uitvoering is dat wel. Beginnen met een leeg Bubble-project vertraagt je. En proberen te beslissen wat je eerst moet bouwen, of dat nu verificatie, werkstroom, gebruikersrollen of dashboards zijn, zorgt vaak voor onnodige wrijving.

Daarom zijn sjablonen zo belangrijk. De juiste Bubble-sjabloon voor het ontwikkelen van no-code apps biedt je vanaf dag één een werkende basis met kernfuncties voor apps, zodat je je kunt concentreren op aanpassingen in plaats van op de installatie.

In deze gids vindt u gratis Bubble.io-sjablonen waarmee u vandaag nog aan de slag kunt, plus ClickUp- sjablonen om uw bouw te plannen, uw werk bij te houden en sneller te leveren.

Laten we een sjabloon zoeken waarmee je je no-code app met vertrouwen kunt lanceren.

Free Bubble.io-sjablonen in één oogopslag

Wat maakt een goede Bubble.io-sjabloon voor het ontwikkelen van no-code apps?

Bij het bouwen van een app zonder code zijn snelheid en duidelijkheid het belangrijkst. Een goede Bubble.io-sjabloon vermindert de tijd voor de installatie en biedt een duidelijk pad van idee tot lancering.

Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van een Bubble.io-sjabloon voor uw no-code app. 👇

Duidelijke app-structuur vanaf dag één: kies een sjabloon met logisch benoemde pagina's, zinvolle gegevenstypen en voorspelbare werkstroom.

Gebouwd voor echte gebruikssituaties: Geef prioriteit aan sjablonen die zijn ontworpen voor het onboarden van gebruikers, betalingen, dashboards of panelen voor beheerders.

Eenvoudig aan te passen zonder dingen te verstoren: kies een sjabloon waarmee je velden kunt hernoemen, werkstroom-instellingen kunt aanpassen en functies kunt toevoegen zonder de basisstructuur te verstoren.

Overzichtelijke en leesbare werkstroomen: kies sjablonen met werkstroomen die gemakkelijk te volgen en te controleren zijn.

Ontworpen om mee te groeien met uw app: zoek naar gestructureerde gegevens en herbruikbare logica, zodat u uw app in de loop van de tijd kunt ontwikkelen.

Standaard responsief ontwerp: kies sjablonen die goed werken op verschillende schermgroottes (desktop, tablet en mobiel).

Handige documentatie of in-app begeleiding: Kies sjablonen met handige aantekeningen of walkthroughs, want die besparen je veel tijd bij het ontwikkelen, vooral als je nog niet bekend bent met het Bubble-platform.

Gratis Bubble.io-sjablonen voor het ontwikkelen van apps zonder code

Hier zijn enkele van de populairste sjablonen uit de Bubble-marktplaats die u een voorsprong geven bij het lanceren van een basisversie van uw app zonder onnodige complexiteit.

1. Bubble-sjabloon voor startpagina

Het Bubble Startup Sjabloon voor een landingspagina is een kant-en-klare landingspagina die is gemaakt om u te helpen een app-idee te valideren en vooraf te lanceren. Het leidt bezoekers op een soepele, logische manier door uw app-verhaal, beginnend met opvallende app-beelden, vervolgens overgaand naar uitleg over functies en eindigend met geloofwaardigheidverhogende secties zoals schermafbeeldingen, team en prijzen.

Met duidelijke call-to-actions en visuele previews kunt u vroegtijdig aanmeldingen verzamelen en uw concept vol vertrouwen delen met gebruikers of investeerders, voordat u veel tijd of geld besteedt aan de volledige ontwikkeling.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Toon momentum met behulp van een flexibel cijfersgedeelte om wachtlijstaanmeldingen of bèta-gebruikers te benadrukken.

Test prijzen door te experimenteren met abonnementen, bereiken of 'binnenkort beschikbaar'-aanbiedingen zonder je te vroeg vast te leggen.

Hergebruik het framework voor meerdere app-concepten, of het nu gaat om sociale, SaaS-, marktplaats- of hulpprogramma-apps.

✅ Ideaal voor: Oprichters, no-code-ontwikkelaars en teams in een vroege fase die een app-idee willen presenteren voordat ze het hele product bouwen.

👀 Wist u dat? Voor 49% van de kopers is een live productdemo wat hen daadwerkelijk overtuigt, zelfs meer dan een proefversie, recensie of marketingpagina.

💡 Pro-tip: AI is niet langer optioneel bij de ontwikkeling van software en no-code apps. Het maakt al deel uit van het dagelijkse werk. Volgens het DORA-rapport van Google Cloud: Meer dan 75% van de professionals gebruikt dagelijks AI voor taken zoals het schrijven van code, het uitleggen van logica of het samenvatten van werk.

Bovendien leidt een toename van 25% in het gebruik van AI tot een verbetering van 7,5% in de kwaliteit van de documentatie. Dezelfde toename verbetert ook de kwaliteit van de code met 3,4% en de snelheid van de codereview met 3,1%. Voor no-code-ontwikkelaars is het grootste voordeel dat je AI kunt gebruiken om duidelijk te plannen voordat je begint met bouwen. Met AI-tools zoals ClickUp Brain kun je je app-ontwikkeling beter plannen en versnellen. Het werkt als een werkbewuste AI-assistent die uw taken, documenten en projectcontext begrijpt. U kunt het gebruiken om: Genereer werkstroomlogica

Schrijf API- of JavaScript-snippets

Maak Mermaid-diagrammen voor werkstroom-flows en

Debug zelfs logica wanneer dingen niet werken zoals verwacht. Gebruik bijvoorbeeld deze prompt: 'Genereer een werkstroom voor deze functie (aanmelding met e-mailverificatie) en lever een Mermaid-diagram dat ik kan gebruiken voor documentatie. '

2. Bubble Social Media Like Instagram-sjabloon

Als je een app-platform voor het delen van foto's en video's zoals Instagram wilt bouwen, is de Bubble Social Media Like Instagram-sjabloon een goede optie. Deze sjabloon bevat gebruikersaccounts, profielen, posts en een werkende feed die op dezelfde manier is georganiseerd als Instagram.

Het sjabloon maakt al een verbinding tussen berichten, gebruikers en interacties via de database van Bubble, dus acties zoals liken, reageren, taggen en volgen werken meteen. Bovendien is elk bericht gekoppeld aan de maker ervan, zodat de betrokkenheid in realtime wordt bijgewerkt en profielpagina's automatisch de content en activiteit van de gebruiker weergeven.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik een volledig geïntegreerde gebruikerservaring met feedbrowsen, betrokkenheid, profielen en contentaanmaak.

Beheer dynamische gebruikersrelaties met ingebouwde logica voor volgen, ontvolgen en wederzijdse verbindingen.

Publiceer tijdgebonden verhalen waarmee gebruikers snelle, tijdelijke updates kunnen delen die verder gaan dan gewone berichten.

✅ Ideaal voor: Oprichters, startups en makers van sociale media die een MVP voor sociale media of een app in Instagram-stijl willen lanceren.

3. Bubble-sjabloon voor beheer van gebeurtenissen

De Bubble Event Management Sjabloon is een complete no-code starterkit voor het bouwen van een Eventbrite-achtig evenementenplatform op Bubble. Hiermee kunnen organisatoren gebeurtenissen aanmaken en promoten, terwijl bezoekers gemakkelijk door lijsten kunnen bladeren, in één oogopslag de details van gebeurtenissen kunnen bekijken en gebeurtenissen in hun kalender kunnen opslaan. De layout is intuïtief, waardoor zelfs nieuwe gebruikers moeiteloos gebeurtenissen kunnen vinden.

Het sjabloon bevat ook een ingebouwde ticketverkoop met Stripe en PayPal, waardoor gebruikers soepel kunnen overschakelen van browsen naar afrekenen en u vanaf dag één inkomsten kunt genereren.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Filter gebeurtenissen op categorie en locatie, zodat bezoekers snel kunnen vinden wat hen interesseert zonder eindeloos te hoeven scrollen.

Laat gebruikers met één klik gebeurtenissen aan kalenders toevoegen, zodat ze hun plannen niet vergeten en op tijd komen.

Lanceer snel een werkende MVP om lokale of niche-ideeën te testen, begin klein met een paar gebeurtenissen en schaal op zodra je tractie ziet.

✅ Ideaal voor: Makers en evenementengemeenschappen die snel een niche- of lokale gebeurtenismarktplaats willen lanceren.

📊 Statistiek: 65% van de deelnemers aan gebeurtenissen zegt dat een mobiele gebeurtenisapp hun algehele ervaring kan maken of breken. Dit laat zien hoe cruciaal de gebruikerservaring van de gebeurtenisapp is voor de klanttevredenheid.

4. Bubble Responsive Webapp (Flexbox) sjabloon

De Bubble Responsive Webapp (Flexbox) Sjabloon is een modern SaaS-dashboard UI-framework dat is gebouwd met behulp van Bubble's nieuwe Flexbox responsive engine. U zult een strakke look, zachte spatiëring en een layout opmerken die lijkt op tools zoals analytische dashboards, panelen voor beheerders of interne bedrijfssoftware.

Deze sjabloon is ook gebouwd rond een Single Page App (SPA)-achtige structuur. In een single-page app hoeft de gebruiker niet voortdurend tussen afzonderlijke pagina's te schakelen. In plaats daarvan voelt de app soepeler aan omdat de hoofdstructuur hetzelfde blijft en alleen de content verandert.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Benadruk belangrijke statistieken met kant-en-klare kaartcomponenten voor gebruikers, omzet, aanmeldingen of andere belangrijke KPI's.

Visualiseer trends met behulp van twee grafiekcomponenten die al ruimte en layout hebben gepland voor echte gegevens.

Presenteer top producten met een 'top producten'-sectie die kan worden hergebruikt voor gebruikers, diensten, categorieën of prestatieklassementen.

✅ Ideaal voor: Oprichters en SaaS-teams die snel een professioneel ogende dashboard-UI willen maken in Bubble

👀 Wist u dat? Een gemiddeld bedrijf gebruikt tegenwoordig ongeveer 101 verschillende softwareapplicaties tegelijkertijd. In de praktijk betekent dit dat de meeste organisaties niet meer slechts op een paar tools vertrouwen, maar verschillende apps gebruiken voor CRM, marketing, financiën, HR, ondersteuning, analyse en interne samenwerking. Vanwege de wildgroei aan tools: Teams schakelen uiteindelijk elke dag tussen veel dashboards

Gegevens worden verdeeld over verschillende tools

Het beheren van toegang, veiligheid en kosten wordt moeilijker

5. Bubble Tasky – Sjabloon voor projectmanagement

Bubble Tasky - Projectmanagement-sjabloon is een no-code app voor projectmanagement en taakbeheer, gebouwd op Bubble. Het biedt u een volledig functionerend systeem waarmee gebruikers projecten kunnen aanmaken, taken aan projecten kunnen toevoegen, werk aan teamleden kunnen toewijzen, de voortgang kunnen bijhouden via een dashboard en kunnen samenwerken met behulp van opmerkingen.

U kunt duidelijke deadlines instellen, zoals 'Voorstel indienen voor vrijdag' of 'Beoordeling door client op dinsdag', waardoor teams beter begrijpen wat urgent is en hun werklast beter kunnen plannen. Bovendien kunnen taken als voltooid worden gemarkeerd wanneer ze zijn afgerond en opnieuw worden geopend als er wijzigingen nodig zijn, waardoor de werkstroom realistisch en flexibel aanvoelt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Geef prioriteit aan belangrijke projecten met upvotes en sorteer ze om te beslissen waar je eerst aan moet werken.

Organiseer groeiende werkruimten met behulp van ingebouwde filters en zoekfuncties om projecten sneller te vinden.

Houd gebruikers, projecten en taken in de gaten met beheerderszichtbaarheid voor een beter overzicht.

✅ Ideaal voor: Projectteams of bureaus die op zoek zijn naar een projectmanagement-app om werk te organiseren en voortgang bij te houden.

📊 Statistieken: Volgens een wereldwijd onderzoek van het Projectmanagement Institute (PMI) meldden organisaties dat ongeveer 8% van hun projecten in de afgelopen 12 maanden mislukt was. PMI definieert projectfalen als projecten die de doelstellingen niet hebben gehaald of niet de verwachte waarde hebben opgeleverd. Dit benadrukt dat betere tools en werkwijzen het aantal mislukkingen kunnen verminderen. Project- en taakbeheer-apps helpen door: doelen, prioriteiten en voortgang zichtbaar maken

taken afstemmen op bedrijfsresultaten

verbetering van de coördinatie tussen teams

Risico's vroegtijdig signaleren in plaats van laat

📚 Lees meer: Beste tools voor productbeheer

Beperkingen van het gebruik van Bubble voor no-code app-ontwikkeling

Bubble heeft krachtige functies voor het lanceren van no-code web- en mobiele apps, met name voor MVP's. Uit gebruikersfeedback op beoordelingsplatforms en in de Bubble-community blijkt echter dat er een aantal beperkingen zijn die meer opvallen naarmate apps verder groeien dan de beginfase, zoals:

Steilere leercurve in vergelijking met eenvoudigere no-code tools, vooral wanneer werkstroomen en databaselogica complex worden.

De prijzen kunnen onvoorspelbaar aanvoelen naarmate apps groter worden, met functies die tegen betaling moeten worden ontgrendeld en op de werklast gebaseerde kostenstijgingen.

Naarmate het aantal gebruikers, de hoeveelheid gegevens en de complexiteit van de werkstroom toenemen, kunnen er problemen met de prestaties en snelheid optreden.

Samenwerkingsfuncties kunnen beperkend aanvoelen voor grotere of meer technische teams.

📚 Lees meer: Naast Bubble kunt u ook deze complete collectie no-code AI-tools verkennen om slimmere werkstroomen te bouwen en platformlimieten te vermijden.

Alternatief voor Bubble-sjablonen: ClickUp voor planning en verzending

Wanneer u een no-code app bouwt, is ontwikkeling slechts een deel van het proces. U moet nog steeds duidelijkheid hebben over wat u wilt bouwen, hoe functies met elkaar verbonden zijn, wie aan wat werkt en hoe dicht u bij de lancering bent. Dit is waar veel Bubble.io no-code projecten vertraging oplopen, omdat planning en uitvoering versnipperd beginnen te raken.

Daarom combineren veel Bubble-ontwikkelaars en no-code-bouwers hun app-bouwtools met ClickUp. Hoewel ClickUp geen no-code app-bouwer is, speelt het een cruciale rol in dezelfde werkstroom. Het helpt je bij het ontwerpen van je app-logica, het beheren van functies, het bijhouden van de voortgang en het omzetten van idee naar lancering met veel meer structuur en zichtbaarheid.

Werk samen met je team en beheer tijdlijnen en werklasten met ClickUp.

📝 Aantekening: Als u een uitgebreidere uitleg wilt, lees dan deze handleiding over het gebruik van ClickUp voor softwareontwikkeling, waarin de hele installatie gedetailleerd wordt uitgelegd.

Laten we eens kijken naar de ClickUp -sjablonen voor softwareontwikkeling die een sterk alternatief vormen voor Bubble-sjablonen voor de planning en uitvoering van no-code-ontwikkeling:

1. ClickUp-sjabloon voor de ontwikkeling van nieuwe producten

Gratis sjabloon downloaden Houd elke productmijlpaal en elk te leveren product op schema met de ClickUp-sjabloon voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

De ClickUp-sjabloon voor de ontwikkeling van nieuwe producten helpt u om een product soepel en zonder verwarring van idee naar ontwikkeling te brengen. Met deze sjabloon kunt u elke stap van het productontwikkelingsproces in een logische volgorde plannen en de voortgang in verschillende fases bijhouden.

De functies van het sjabloon voegen ook praktische context toe aan uw planning door u in staat te stellen te beoordelen hoe complex een taak is, hoeveel inspanning deze vereist en hoeveel impact deze heeft op het totale product. Dit maakt prioritering realistischer en helpt teams zich te concentreren op het werk dat er echt toe doet, in plaats van elke taak als gelijkwaardig te behandelen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs verantwoordelijkheden toe door elke taak aan een specifiek team toe te wijzen, zoals Product, Engineering, Sales, Legal, QA of Operations.

Plan tijdlijnen en afhankelijkheden met behulp van de ClickUp Gantt Chart weergave , waar taken over verschillende datums worden uitgespreid en aan elkaar worden gekoppeld.

Bereken de duur van taken automatisch aan de hand van start- en deadlines en houd schema's nauwkeurig bij als tijdlijnen veranderen.

✅ Ideaal voor: productmanagers, oprichters van start-ups en multifunctionele teams die nieuwe producten willen plannen en lanceren zonder de controle over tijdlijnen of afhankelijkheden te verliezen.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw hele werkstroom samen op één uniform platform. Met functies zoals ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs en ClickUp Brain blijft alles verbonden, synchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

2. ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling

Gratis sjabloon downloaden Bekijk uw software-roadmap in één oogopslag door initiatieven, teams en status te organiseren met de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling.

Als je een systeem nodig hebt dat je hele softwareontwikkelingscyclus ondersteunt, van roadmapplanning en sprintexecutie tot bugtracking, QA en monitoring na de release, dan is de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling de juiste sjabloon voor jou.

Het hoofdoverzichtsdashboard geeft een overzicht van geblokkeerde taken, achterstallig werk en bugs met hoge prioriteit, zodat teams problemen vroegtijdig kunnen oplossen in plaats van ze tijdens dagelijkse stand-ups te ontdekken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd de werklast en leveringsstatus van uw team in de gaten om overbelasting vroegtijdig te signaleren en burn-out te voorkomen.

Houd de leveringssnelheid bij met inzichten in de cyclustijd om te begrijpen waar het werk vertraagt en om de snelheid waarmee taken van begin tot eind worden uitgevoerd te verbeteren.

Standaardiseer bugrapportage met een ingebouwd formulier dat duidelijke beschrijvingen, gekoppelde links, schermafbeeldingen en gegevens van de melder vastlegt voor snellere triage.

Scheid urgente productieproblemen in een speciale technische ondersteuningswerkstroom, terwijl u ze verbonden houdt met de belangrijkste productroadmap.

✅ Ideaal voor: Softwareontwikkelingsteams en productmanagers die één systeem willen om roadmaps te plannen, sprints uit te voeren, bugs bij te houden, QA te beheren en releases te leveren.

Dit is wat een echte gebruiker zegt over het gebruik van ClickUp voor softwareontwikkeling:

ClickUp heeft voor ons team een enorme verandering teweeggebracht en verouderde werkstroomprocessen op het gebied van bugtracking en nieuwe productontwikkeling getransformeerd. Dankzij de mogelijkheid om gestructureerde statussen te creëren die de voortgang van taken nauwkeurig weergeven, hebben we verwarring weggenomen en de zichtbaarheid van projecten verbeterd. Ons bugtracking-systeem, dat vroeger in Redmine was ondergebracht, voelde onsamenhangend aan en bood geen zichtbaarheid. Nadat we ons nieuwe systeem in ClickUp hadden gecreëerd, konden we het naadloos lanceren en hebben we nog steeds een geweldige werkstroom, van triage tot oplossing, waardoor niets meer door de mazen van het net glipt. We hebben eenvoudig automatiseringen geïmplementeerd om ons team tijdrovend handmatig werk te besparen, wat ons ook echt veel tijd heeft bespaard.

ClickUp heeft voor ons team een enorme verandering teweeggebracht en verouderde werkstroomprocessen op het gebied van bugtracking en nieuwe productontwikkeling getransformeerd. Dankzij de mogelijkheid om gestructureerde statussen te creëren die de voortgang van taken nauwkeurig weergeven, hebben we verwarring weggenomen en de zichtbaarheid van projecten verbeterd. Ons bugtracking-systeem, dat vroeger in Redmine was ondergebracht, voelde onsamenhangend aan en bood geen zichtbaarheid. Nadat we ons nieuwe systeem in ClickUp hadden gemaakt, konden we het naadloos lanceren en hebben we nog steeds een geweldige werkstroom, van triage tot oplossing, waardoor niets meer door de mazen van het net glipt. We hebben eenvoudig automatiseringen geïmplementeerd om ons team tijdrovend handmatig werk te besparen, wat ons ook echt veel tijd heeft bespaard.

📚 Lees meer: Voor een breder overzicht dan alleen sjablonen kunt u onze uitgebreide analyse bekijken van softwareontwikkelingshulpmiddelen die door moderne productteams worden gebruikt.

3. ClickUp-sjabloon voor app-ontwikkelingsplan

Gratis sjabloon downloaden Organiseer het app-ontwikkelingsproces, van onderzoek en planning tot ontwerp, ontwikkeling en testen, met behulp van de ClickUp-sjabloon voor app-ontwikkelingsplannen.

De ClickUp-sjabloon voor app-ontwikkeling biedt u een lijst met alle taken die nodig zijn om een app te bouwen, zoals het definiëren van app-doelen, onderzoek doen naar concurrenten, wireframes maken, QA-tests uitvoeren, enzovoort. U kunt ook snel taken en beschrijvingen bewerken, eigenaren toewijzen, prioriteiten wijzigen, datums bijwerken en de voortgang bijhouden.

Zodra taken zijn toegevoegd, kunt u ze visueel beheren met behulp van de Statusbordweergave, waar taken soepel van Nog te doen naar Voltooid gaan. U kunt ook realistische tijdlijnen voor taken maken met een Projectschema Gantt-weergave, die afhankelijkheden en de algehele werkstroom van het project weergeeft.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak realtime samenwerking mogelijk door een link naar een taakformulier te delen, zodat ontwikkelaars, ontwerpers, testers en productteams hun respectievelijke taken kunnen indienen.

Visualiseer uw werk op een slimmere manier door de status van taken te combineren met specifieke projectfasen, zodat u kunt zien of taken zich in de fase Onderzoek, Planning, Ontwerp, Ontwikkeling, Testen of Implementatie bevinden.

Volg de voortgang automatisch met behulp van het veld % Klaar, zodat u een momentopname krijgt van hoe ver uw taken zijn gevorderd.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en ontwikkelingsteams die succesvolle app-projecten willen bouwen en lanceren zonder de zichtbaarheid over taken en verantwoordelijkheden te verliezen.

📚 Lees meer: Om te begrijpen wat app-ontwikkeling van begin tot eind ondersteunt, kunt u ons overzicht van moderne app-ontwikkeltools bekijken en zien waar elke tool het beste past.

4. ClickUp-sjabloon voor productroadmap

Gratis sjabloon downloaden Bekijk driemaandelijkse productinitiatieven en prioriteiten met de ClickUp-sjabloon voor productroadmaps.

Het moeilijkste deel van een productroadmap is het beheren van veranderende prioriteiten zonder de afstemming te verliezen.

De ClickUp-sjabloon voor productroadmaps helpt je om je werk logisch te prioriteren met behulp van aangepaste weergaven.

De Quarterly Roadmap Weergave is ideaal voor middellangetermijnplanning met geplande functies, mijlpalen en initiatieven gegroepeerd per kwartaal. Roadmaps by Initiatives is een Kanban Board Weergave waarin projectactiviteiten worden weergegeven door kaarten die met een eenvoudige drag-and-drop-functie tussen fases kunnen worden verplaatst.

De Product Master Backlog Weergave heeft een Product Ideas & Prioritization Lijstweergave en een Impact–Effort Matrix om chaos in de backlog te voorkomen en afwegingen zichtbaar te maken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg productideeën vast via een productaanvraagformulier dat feedback automatisch omzet in uitvoerbare taken.

Geef prioriteit aan werk met behulp van op formules gebaseerde scores en visuele tools zoals de Impact-Effort matrix om beslissingen transparant en herhaalbaar te maken.

Automatiseer de werkstroom van backlog naar uitvoering met slimme ClickUp-automatisering die alles synchroniseert zonder handmatige inspanningen.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en multifunctionele teams die productideeën willen prioriteren en een roadmap willen delen met belanghebbenden.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Whiteboards kunnen teams de productvisie visueel verkennen en prioriteiten in kaart brengen voordat er iets wordt vastgelegd. Dit is vooral handig bij het beoordelen of maken van voorbeelden van productroadmaps om verschillende benaderingen te vergelijken en te beslissen wat het beste bij uw product past. Breng duidelijkheid in uw productstrategie en geef samen vorm aan uw visie met ClickUp Whiteboards.

5. ClickUp-sjabloon voor ontwikkelingsschema

Gratis sjabloon downloaden Plan tijdlijnen en duur van taken voor alle productfasen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor tijdlijnen.

De ClickUp-sjabloon voor ontwikkelingsschema's helpt u bij het beheren van productontwikkeling door te allen tijde drie cruciale vragen te beantwoorden: Waar wordt aan gewerkt, in welke fase bevindt het zich en hoe lang duurt het voordat het voltooid is.

U kunt het hele ontwikkelingsproces opsplitsen in kleine taken, zoals het definiëren van vereisten, het ontwerpen van functies, het bouwen van functionaliteit, het testen of het voorbereiden van de lancering. Al deze taken worden netjes gegroepeerd per fase, zodat u altijd weet waar het product staat en wat er daarna komt.

Naarmate het werk vordert, blijft de sjabloon flexibel. U kunt essentiële aantekeningen toevoegen, referentiebestanden uploaden, tijdlijnen bijwerken en taken tussen fasen verplaatsen. Hierdoor is de voortgang gemakkelijk te bijhouden en zijn knelpunten moeilijk te missen. Als taken zich in één fase opstapelen of als er geen vooruitgang wordt geboekt, ziet u dat onmiddellijk en kunt u het probleem oplossen voordat het tot vertraging leidt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voeg duidelijke aantekeningen toe in het veld 'Opmerkingen' om belangrijke beslissingen of redenen waarom een Taak is uitgesteld toe te lichten.

Vergelijk geplande tijdlijnen met de daadwerkelijke inspanning met behulp van velden voor geschatte en werkelijke duur om te zien hoe nauwkeurig uw planning werkelijk is.

Stel taakafhankelijkheid in om ervoor te zorgen dat het werk in de juiste volgorde wordt uitgevoerd en dat teams niet aan taken beginnen voordat de voorwaarden zijn voltooid.

✅ Ideaal voor: Productmanagers, oprichters en ontwikkelingsteams die een duidelijke, stapsgewijze weergave willen van hun ontwikkelingscyclus.

📊 Statistiek: Het gemiddelde productontwikkelingsproces duurt ongeveer 22 maanden, d.w.z. bijna 2 jaar vanaf het idee tot de lancering. Daarom is het belangrijk om over de juiste processen, sjablonen, tools en controlepunten te beschikken. Deze helpen teams om vanaf de eerste ontdekking tot aan de levering op één lijn te blijven.

🎥 Hier is een korte handleiding voor het structureren van uw werk en voortgang gedurende het hele producttraject.

6. ClickUp Agile Sprint Planning-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer sprinttaken in verschillende fasen met het ClickUp Agile Sprint Planning sjabloon.

De ClickUp Agile Sprint Planning sjabloon helpt teams om sprints met meer vertrouwen te plannen door backlog-items om te zetten in goed ingeschatte taken met duidelijke eigenaren. Omdat alle taken, bugs, user stories, verbeteringen en functies op prioriteit worden gesorteerd, blijft uw team altijd gefocust op het werk dat tijdens de Sprint de meeste waarde oplevert.

Het beste aan deze sjabloon is dat deze dagelijkse sprinttaken koppelt aan grotere productdoelen. Taken worden gegroepeerd in epics zoals UI/UX-updates, bestandsbeheer of verificatie. De sjabloon houdt ook het verschil bij tussen geplande en daadwerkelijke inspanningen met behulp van de formule (geschatte uren minus bijgehouden uren), zodat u snel de scope kunt aanpassen en last-minute verrassingen kunt voorkomen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verduidelijk elk backlog-item met type, epic, schattingen en eigendom, zodat er niets halfbakken in de Sprint terechtkomt.

Blijf de voortgang overzichtelijk bijhouden met behulp van ontwikkelingsfases zoals Nog te doen → Implementatie → Beoordeling → Geïmplementeerd.

Breng de sprintcapaciteit in evenwicht met de ClickUp werklastweergave , zodat u overbelasting kunt voorkomen voordat de sprint begint.

✅ Ideaal voor: Agile product- en engineeringteams die realistische Sprints willen plannen en overcommitment willen voorkomen.

⚡ Sjabloonarchief: Als u meer flexibiliteit wilt in het plannen en uitvoeren van sprints, bieden de sprintplanningssjablonen van ClickUp u ingebouwde installaties voor verschillende Agile-stijlen en teambehoeften. Van backlogverfijning en capaciteitsplanning tot sprintexecutie en retrospectieven, deze sjablonen helpen teams realistisch te blijven en de levering voorspelbaar te houden.

7. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Monitor meerdere projecten in één portfolio-weergave met behulp van de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement.

Bij projectmanagement hebben teams vaak te maken met scope creep en onzichtbare overbelasting. De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement werkt als een voltooid systeem voor projectuitvoering.

Al uw projectgerelateerde werkzaamheden worden overzichtelijk geordend in mappen op basis van projectfasen zoals planning, ontdekking, ontwerp, ontwikkeling, testen en oplevering. Elke taak vertegenwoordigt een te leveren product, een oplossing, een verbetering of een mijlpaalgerelateerde activiteit met duidelijke eigenaren, prioriteiten, deadlines en context.

Wat deze sjabloon echt boven een standaard projectchecklist uit tilt, is het gebruik van ClickUp aangepaste velden. Deze fungeren als extra labels en tracking-inputs, waardoor elke taak betekenisvoller wordt.

Je kunt bijvoorbeeld een veld 'prioriteit' toevoegen om aan te geven wat eerst moet worden gedaan, een veld 'inspanning' om aan te geven hoe zwaar de taak is, of een veld 'afdeling' om aan te geven welk team verantwoordelijk is voor het werk. De sjabloon ondersteunt ook een betere samenwerking door documentatie en context binnen dezelfde werkruimte aan te moedigen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer tijdlijnen en afhankelijkheden met behulp van Gantt, Timeline en Kalender-weergave om risico's vroegtijdig te identificeren en realistisch te plannen.

Houd uw inspanningen nauwkeurig bij met tijdsinschattingen en tijdsregistratie om uw prognoses te verbeteren en overschrijdingen van het budget of de deadline te voorkomen.

Automatiseer routinematige follow-ups met automatiseringen om handmatige herinneringen te verminderen en het werk soepel te laten verlopen.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers en multifunctionele teams die een alles-in-één systeem nodig hebben om projecten te plannen en iedereen op één lijn te houden zonder voortdurende follow-ups.

💡 Pro-tip: Context kan snel verloren gaan in softwareprojecten omdat vereisten veranderen, bugs aan het licht komen en beslissingen halverwege de Sprint worden genomen. Met ClickUp Chat kunnen ontwikkelingsteams discussies direct koppelen aan taken, Sprints en releases. Houd het werk en de gesprekken van uw ontwikkelteam op één plek met ClickUp Chat.

8. ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen

Gratis sjabloon downloaden Verdeel de behoeften van gebruikers in activiteiten, taken en releasestappen met behulp van het ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen.

Het ClickUp User Story-sjabloon is ontworpen om Agile-teams te helpen bij het schrijven van user stories die direct een verbinding vormen met wat de gebruiker daadwerkelijk nodig heeft.

Ten eerste kunt u hiermee definiëren wie de gebruiker is en wat deze wil bereiken. Een gebruiker wil bijvoorbeeld een bestelling bijhouden, een afspraak maken, een rapport downloaden of een wachtwoord opnieuw instellen zonder de helpdesk te bellen.

Vanaf daar brengt de sjabloon stap voor stap de verwachte acties van de gebruiker in kaart, zodat teams begrijpen hoe de functie in de praktijk moet worden gebruikt. Als het doel bijvoorbeeld 'mijn bestelling bijhouden' is, kunnen de activiteiten bestaan uit het openen van de app, naar bestellingen gaan, een bestelling selecteren, leveringsupdates bekijken en notificaties ontvangen.

Ten slotte kunt u met duidelijke acceptatiecriteria definiëren wat 'Klaar' inhoudt, waardoor u minder herwerk hoeft te doen als gevolg van onduidelijke verwachtingen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer duidelijke functies en resultaten, zodat iedereen precies weet wat er moet worden gebouwd en wat succes voor de gebruiker inhoudt.

Geef prioriteit aan verhalen op basis van impact, inspanning of urgentie om te beslissen waar nu aan gewerkt moet worden en wat kan wachten.

Plan releases in fasen om snel waarde te leveren en toekomstige verbeteringen zichtbaar en op elkaar afgestemd te houden.

✅ Ideaal voor: Product- en Agile-teams die gebruikerbehoeften willen omzetten in testbare verhalen zonder herwerk of scope creep.

⚡ Sjabloonarchief: Bekijk de ClickUp-sjablonen voor productmarketing om marketingcampagnes te plannen.

✈️ Voordeel van ClickUp: Ideeën voor user stories komen soms naar voren tijdens een discussie of bij het beoordelen van feedback. Op dat moment hoeft u niet te wachten om ze op te schrijven. Met Talk-to-Text kunt u de behoeften van gebruikers vastleggen op het moment dat ze bij u binnenkomen. Alles wat je zegt, wordt direct omgezet in gestructureerde tekst binnen ClickUp. Het is een perfecte manier om AI te gebruiken voor user stories voor Agile-teams die sneller denken dan ze kunnen typen.

📹 Bekijk deze video voor meer informatie over de spraak-naar-tekst-mogelijkheden van ClickUp.

9. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen

Gratis sjabloon downloaden Breng de volledige werkstroom voor bugrapportage, triage en oplossing in kaart met behulp van de ClickUp-sjabloon voor bug- en probleem-tracking.

De ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen biedt u een systeem om bugs door een duidelijke intake- en triage-werkstroom te leiden, waardoor teams echte defecten kunnen onderscheiden van duplicaten of verzoeken voor functies.

Zodra een bug is bevestigd, wordt deze opgenomen in een centrale lijst met defecten, waar de ernst (hoe ernstig de bug is) en prioriteit (wat eerst moet worden afgehandeld) leiden tot slimmere beslissingen. De eigendom blijft duidelijk verdeeld over de teams en de voortgang is zichtbaar, van reparatie tot release.

De sjabloon biedt ook ruimte om bekende beperkingen en workarounds te documenteren, zodat teams geen tijd verspillen aan het opnieuw bespreken van verwacht gedrag. Duidelijke teamprocessen die in ClickUp Docs worden beschreven, zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft, vooral naarmate het team groeit.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg bugrapporten vast met behulp van een speciaal bugrapportageformulier met samenvattingen, gedetailleerde stappen, schermafbeeldingen en verwachte resultaten.

Identificeer dubbele problemen vroegtijdig en koppel ze tijdens de triage aan bestaande defecten.

Houd elk defect bij via gedefinieerde fasen, van toewijzing tot release, met volledige zichtbaarheid.

✅ Ideaal voor: Product- en QA-teams die een systematisch proces nodig hebben voor rapportage, triage, prioritering en oplossing van bugs.

📌 Wist u dat? 50% van de organisaties meet de kosten van bugs die in de productie terechtkomen niet. Slechts 30% houdt deze kosten daadwerkelijk bij, terwijl 20% niet eens zeker weet of ze dat doen. Dit betekent dat bugs worden geleverd, gebruikers worden getroffen, maar dat de werkelijke impact op de omzet, het klantverloop en de engineeringtijd verborgen blijft.

10. ClickUp-sjabloon voor risico's bij verzoeken om functies

Gratis sjabloon downloaden Beoordeel functieverzoeken op complexiteit en bron met het ClickUp Feature Request Risk sjabloon.

De ClickUp Feature Request Risk sjabloon helpt bij het verzamelen van functieverzoeken op een centrale plek en zet deze om in weloverwogen productbeslissingen. Elk functieverzoek wordt een Taak in ClickUp en die Taak bevat alle essentiële details die uw team nodig heeft.

De sjabloon heeft een hoofddatabase waarin elk functieverzoek in een consistent format wordt opgeslagen. Zelfs als verzoeken afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals een e-mail van een klant, een supportticket, een verkoopgesprek of een intern teamlid, komt alles in hetzelfde systeem terecht, met dezelfde velden.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Groepeer verzoeken voor functies op basis van complexiteitsniveaus (niveau 1 – eenvoudig, niveau 2 – gemiddeld en niveau 3 – moeilijk) om de inspanning, onzekerheid en leveringsrisico's duidelijk te beoordelen.

Organiseer verzoeken op basis van productfuncties om trends in de vraag, hiaten en gebruiksproblemen te identificeren.

Geef prioriteit aan verzoeken voor functies op een visuele manier om afwegingen duidelijk te maken en valse urgentie te vermijden.

Standaardiseer de hele werkstroom met een ingebouwde SOP die ervoor zorgt dat beslissingen consistent zijn binnen alle teams.

✅ Ideaal voor: Product- en operationele teams die een risicobewuste manier nodig hebben om verzoeken voor nieuwe functies te evalueren en goed te keuren voordat er engineeringtijd wordt toegewezen.

11. ClickUp-sjabloon voor checklist productlancering

Gratis sjabloon downloaden Houd verschillende taken voor productlanceringen bij met de ClickUp-sjabloon voor productlanceringschecklists.

Bij een productlancering komen meestal veel verschillende aspecten kijken, zoals onderzoek, communicatie, prijsstelling, campagnes, verkoopvoorbereiding, interne afstemming en uitvoering op de lanceringsdag. De ClickUp-sjabloon voor de checklist voor productlanceringen verdeelt de productlancering in kleinere, beheersbare taken en groepeert deze vervolgens in verschillende lanceringscategorieën.

U begint met het valideren van de vraag door middel van marktanalyse, het begrijpen van concurrenten en het identificeren van de juiste doelgroep met behulp van echte gegevens en klantinzichten. Van daaruit worden de prijsstelling en waarde-positionering definitief vastgesteld, gevolgd door het definiëren van hoe het product in de markt moet worden gepositioneerd en uitgelegd.

Uitvoeringgerichte taken zoals go-live-controles, webpagina-updates, releases en campagne-uitrol worden duidelijk in kaart gebracht. Na de lancering helpt de sjabloon je om vroege prestatiestatistieken bij te houden en feedback te verzamelen van klanten, verkoop- en ondersteuningsteams.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd belangrijke mijlpalen bij met behulp van de Milestones weergave, zodat het management zich kan concentreren op resultaten zoals goedkeuringen en gereedheid.

Werk rechtstreeks samen binnen taken door opmerkingen te plaatsen, teamgenoten te taggen en bijlagen bij te voegen, zodat alle discussies over de lancering bij elkaar blijven.

Plan tijdlijnen duidelijk met Gantt- en Timeline-weergaven om de volgorde van taken, afhankelijkheden en de volledige lanceringswerkstroom in één oogopslag te begrijpen.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en multifunctionele lanceringsteams die een stapsgewijs systeem willen om productlanceringen te plannen en bij te houden.

⚡ Sjabloonarchief: Als u meerdere productlanceringen plant of uw proces in de loop van de tijd wilt verfijnen, biedt het sjabloonarchief voor productlanceringen van ClickUp u kant-en-klare installaties voor verschillende lanceringsstijlen en teambehoeften. Deze zijn vooral handig wanneer u een herhaalbaar lanceringsproces wilt dat toch ruimte laat voor flexibiliteit.

Maak van uw app zonder code een geleverd product met ClickUp

Bubble-sjablonen maken het ontwikkelen van apps zonder code eenvoudiger. Ze bieden u een kant-en-klare structuur en een solide basis om uw ideeën om te zetten in werkende producten zonder dat u over uitgebreide kennis van coderen hoeft te beschikken. Voor MVP's en vroege lanceringen besparen ze tijd en moeite.

Maar het bouwen van een app is slechts het halve werk. Je hebt nog steeds een duidelijke planning, het bijhouden van functies en een manier nodig om georganiseerd te blijven terwijl de zaken vorderen. Dat is waar de zeer aanpasbare sjablonen van ClickUp van pas komen. Ze helpen je de logica van de app in kaart te brengen en de uitvoering op schema te houden terwijl je dichter bij de lancering komt.

Samen zorgen Bubble en ClickUp voor een soepelere no-code werkstroom, van idee tot lancering.

Meld u aan bij ClickUp en houd uw no-code project op gang.