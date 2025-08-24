10 beste AI-tools zonder code om werkstroom te automatiseren

Nog niet zo lang geleden betekende het bouwen van een app eindeloze spreadsheets, code en onhandige tools.

Vandaag de dag wordt 70% van de nieuwe apps naar verwachting gebouwd met low-code of no-code tools, bijna drie keer zoveel als in 2020. Met moderne AI-platforms kan iedereen, programmeur of niet, krachtige geautomatiseerde werkstroom creëren.

Maar met zoveel opties is het niet eenvoudig om de juiste tool te vinden. U hebt een tool nodig die aansluit bij de vaardigheden van uw team, kan worden geïntegreerd in uw stack en echte waarde biedt.

Daarom hebben we de top 10 no-code AI-automatiseringstools voor u op een rijtje gezet, zodat u met vertrouwen een keuze kunt maken.

Hier vindt u alles wat u moet weten over de beste no-code AI-tools:

Het vinden van de juiste no-code AI-platforms kan lastig zijn. Door u te concentreren op de sleutelfuncties kunt u echter uw opties beperken.

Dit is wat u moet controleren:

Kant-en-klare componenten: Zoek naar app-bouwers met kant-en-klare Zoek naar app-bouwers met kant-en-klare AI-prompt-sjablonen en -modellen, inclusief vooraf getrainde opties waarmee u weken aan ontwikkelingstijd kunt besparen

data-integratie: *Kies tools die eenvoudig verbinding kunnen maken met uw bestaande databronnen en die de voorbewerking van data automatisch uitvoeren

aangepaste aanpassingsopties: *Vind platforms waarmee u content, functies of modellen kunt aanpassen aan uw zakelijke behoeften, zoals het op maat maken van een mobiele app voor een specifieke werkstroom

gebruiker: *Geef de voorkeur aan duidelijke, intuïtieve dashboards waarmee u met point-and-click-acties kunt bouwen in plaats van met code

veiligheid: *Controleer of er krachtige AI-technieken voor gegevensbescherming worden gebruikt, zoals versleuteling en toegangscontrole

bouwen met slepen en neerzetten: *Kies no-code apps met visuele editors waarmee je werkstroom kunt bouwen door elementen op hun plaats te slepen – ideaal voor het snel maken van aangepaste chatbots

👀 Wist u dat? Niet-IT-ontwikkelaars maken maar liefst 80% uit van de gebruikers van low-code tools, wat aantoont hoe wijdverspreid deze platforms zijn in teams en sectoren.

No-code ontwikkelingsplatforms veranderen het spel: bouwen, automatisering en innoveren zonder uitgebreide kennis van code! Hier zijn de beste tools om uw werkstroom een boost te geven.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven taak- en projectmanagement)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Het heeft de manier waarop teams projectmanagement uitvoeren voltooid veranderd door AI en machine learning in de basis te integreren.

📮 ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel gewoon de vraag vanuit uw ClickUp-werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw ClickUp-werkruimte en/of gekoppelde apps van derden!

ClickUp Brain: uw altijd beschikbare projectassistent

Koppel eenvoudig uw favoriete apps en krijg toegang tot kennis uit al uw bestanden en historische databronnen, waaronder Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce en meer, in ClickUp Brain

Het hart van dit platform wordt gevormd door ClickUp Brain, een native AI-engine die in de hele ClickUp-werkruimte werkt en elk aspect van projectmanagement een beetje slimmer maakt.

Zie ClickUp Brain als uw onvermoeibare projectassistent.

Moet u een projectplan opstellen? Beschrijf gewoon wat u wilt bereiken en de AI brengt een gedetailleerde taaklijst in kaart met beschrijvingen en teamtoewijzingen – klaar om aan de slag te gaan.

Beheert u een complexe productlancering? Het analyseert uw werkstroom en stelt de meest efficiënte taakvolgordes voor om alles in beweging te houden.

Hier zijn enkele voorbeelden:

U kunt ClickUp Brain gebruiken als een AI-assistent zonder code om direct prioriteiten te stellen voor uw taken. Vraag het gewoon waar u zich op moet concentreren, en het analyseert deadlines, werklast en urgentie om u een duidelijk startpunt te geven.

Laat ClickUp Brain uw werk prioriteren, content samenvatten en uw tijd optimaal benutten

Een andere slimme manier om het te gebruiken is om taken te identificeren die u vorige maand misschien over het hoofd hebt gezien. Met een eenvoudige prompt kan ClickUp Brain uw werkruimte scannen en alles naar boven halen wat u gemist hebt.

Krijg direct antwoorden van ClickUp Brain over werk, documenten en meer

ClickUp Brain past zich aan uw rol aan: of u nu een ingenieur bent die modellen ontwerpt, een projectmanager die tijdlijnen opstelt, of een HR-manager die memo's opstelt, het biedt u binnen enkele seconden intelligente startpunten. Waarom is ClickUp dan de ultieme no-code oplossing? Simpel: omdat u elk onderdeel van het platform kunt aanpassen met eenvoudige drag-and-drop-tools.

Bouw aangepaste apps, integreer werkstroom en stroomlijn alles, van resourceabonnement tot kwaliteitscontrole en marketing. Geen code nodig, alleen resultaten.

🔊 ClickUp Brain Max: Bouw met uw stem Klaar om ideeën om te zetten in automatiseringen zonder een vinger uit te steken? Met ClickUp Brain Max kunt u uw werkstroom realiseren met de spraak-naar-tekstfunctie, of u nu een productlancering abonneert of een aangepaste app ontwerpt. Beschrijf uw taak, app of automatisering hardop en ClickUp Brain Max structureert deze met alle context uit uw werkruimte. Geen klikken, geen schakelen – alleen snel en soepel bouwen. 🎤 Perfect voor: solo-oprichters, drukke managers en iedereen die sneller denkt dan hij typt. 🚀 Probeer Brain Max en werk slimmer en sneller, zonder dat u er iets voor hoeft te betalen.

Als ClickUp-beheerder hebt u volledige controle over uw ClickUp-werkruimte dankzij ClickApps en de ClickUp API. Met ClickApps kunt u uw ClickUp-werkruimte aanpassen met visuele tools zonder code om interne applicaties te maken voor werkbeheer, samenwerking, organisatie en rapportage, allemaal op één plek.

Gebruik ClickUpApps om uw manier van werken aangepast te maken en taken te visualiseren

Abonnement slimmere projecten – automatisch

Als het gaat om automatisering, vormen ClickUp Brain en ClickUp automatisering een krachtig team.

ClickUp Brain helpt u bij het bouwen van aangepaste ClickUp-automatiseringen met behulp van eenvoudig Engels. Beschrijf gewoon de werkstroom die u wilt stroomlijnen en de AI leidt u door de instelling van triggers, acties en voorwaarden – zonder dat u daarvoor diep in de technische details hoeft te duiken.

Gebruik ClickUp Brain om aangepaste automatiseringen te activeren en uw werkstroom te versnellen

Nog beter? U kunt de AI-slimheid van ClickUp Brain combineren met automatisering om externe tools te integreren. Zo werkt alles, van uw interne processen tot apps van derden, samen in één efficiënt, schaalbaar systeem. Geen gedoe meer met losstaande tools. Alleen een overzichtelijke, collaboratieve werkstroom die loopt als een geoliede machine.

🎥 Wilt u no-code AI in actie zien? Deze korte video laat zien hoe u met ClickUp automatisering uw werk kunt stroomlijnen met eenvoudige triggers en acties, zonder dat u hoeft te coderen. Perfect voor het bouwen van snellere, slimmere werkstroom. Bekijk nu →

Gebruik ClickUp AI Agents om repetitieve taken te automatiseren

ClickUp AI Agents tillen no-code automatisering naar een hoger niveau door zelfstandig namens u te handelen. In plaats van eenmalige triggers en acties in te stellen, kunt u nu terugkerende taken toewijzen aan slimme agents die uw werkruimte bewaken, initiatief nemen en handmatig werk verminderen.

Taakcampagne AI-agent installatie

*zo kunt u AI-agents gebruiken in ClickUp

*dagelijkse stand-ups: compileer automatisch teamupdates en markeer blokkades, zonder iemand aan te sporen

Statuscontroles : houd de voortgang van projecten in de gaten en ontvang een melding wanneer deadlines in gevaar komen

Content reviews : Scan documenten op toon, duidelijkheid of ontbrekende secties en stel bewerkingen voor

Taaktriage : wijs nieuwe taken toe op basis van werklast, deadline of aangepaste logica

Kennisbeheer: Beantwoord vragen van teamleden op basis van interne documenten en bestanden

Geen code. Geen micromanagement. Alleen slimmere werkstroom die meegroeien met uw team.

💡 Pro-tip: Combineer AI-agents met de Talk-to-Tekst-invoer van ClickUp Brain Max om een proces volledig te automatiseren, van spraak tot uitvoering.

De beste functies van ClickUp

Populatie aangepaste velden met taakoverzichten, projectupdates, Business-gegevensanalyses of klanttevredenheid

Zoek in gekoppelde apps zoals Google Spreadsheets of GitHub naar antwoorden die interne en externe gegevens combineren

Gebruik de ingebouwde timer om tijdsregistratie bij te houden, handmatige invoer toe te voegen en bijlagen toe te voegen

Zet natuurlijke taal om in gedetailleerde projectabonnementen met AI-aangedreven taak-aanmaken

Krijg inzicht in de status van projecten met direct door AI gegenereerde samenvattingen

Transcribeer vergaderingen automatisch en haal actiepunten eruit

Limieten van ClickUp

Lichte leercurve dankzij een groot aantal functies die beschikbaar zijn op het platform

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 luidt:

De automatiseringen en AI-tools besparen me enorm veel tijd bij repetitieve taken. Het instellen van projectruimtes, taken en automatiseringen verliep verrassend soepel. Mijn team had het na een paar korte trainingssessies al onder de knie. Ook de helpdocumenten en live chat reageren supersnel, zodat we nooit lang vastlopen. We hebben bijvoorbeeld ClickUp met Google Drive geïntegreerd in slechts een paar klikken, wat ons tijd bespaart en het wisselen tussen tools overbodig maakt.

De automatiseringen en AI-tools besparen me enorm veel tijd bij repetitieve taken. De instelling van projectruimtes, taken en automatiseringen verliep verrassend soepel. Mijn team had het na een paar korte trainingssessies al onder de knie. Ook de helpdocumenten en live chat reageren supersnel, zodat we nooit lang vastzitten. We hebben onder andere ClickUp met Google Drive geïntegreerd in slechts een paar klikken, wat ons tijd bespaart en het wisselen tussen tools overbodig maakt.

💡 Pro-tip: Stop met het bijhouden van updates —AI Standups verzamelen automatisch voortgang, blokkades en volgende stappen, zodat uw team in realtime op één lijn blijft. ”

2. Akkio (het beste voor voorspellende analyses en AI-gestuurde inzichten)

via Akkio

Voor het nemen van datagestuurde beslissingen is geen programmeerkennis nodig. Met Akkio krijgen reclamebureaus krachtige machine learning-mogelijkheden op een no-code platform dat is ontworpen voor niet-technische gebruikers.

Het platform is ideaal voor het analyseren van spreadsheets en databases om trends te voorspellen en patronen te identificeren. Een verkoopteam kan, als voorbeeld, historische verkoopgegevens in Akkio invoeren om toekomstige inkomsten te voorspellen, of een marketingteam kan identificeren welke leads het meest waarschijnlijk zullen converteren. Akkio kan ook worden geïntegreerd met tools zoals HubSpot, Snowflake en BigQuery om datapijplijnen te stroomlijnen.

De beste functies van Akkio

Bouw en implementeer AI-modellen met behulp van een eenvoudige point-and-click-interface

Integreer AI-modellen met bestaande databronnen en Business tools

Automatiseer besluitvormingsprocessen met AI-gestuurde inzichten

Limiet van Akkio

Werkt niet zo goed met ongestructureerde gegevens, waardoor het minder geschikt is voor het verwerken van afbeeldingen of video's

Prijzen van Akkio

aI Analytics Suite voor individuele gebruikers: *Aangepaste prijzen

enterprise AI Analytics Platform: *Aangepaste prijzen

Akkio-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Akiko?

Een recensie op G2 luidt:

Akkio biedt ons nieuwe mogelijkheden en zorgt ervoor dat we met aanzienlijk hogere productiviteit ons werk kunnen doen bij mijn marketingbureau.

Akkio biedt ons nieuwe mogelijkheden en zorgt ervoor dat we met aanzienlijk hogere productiviteit ons werk kunnen doen bij mijn marketingbureau.

3. DataRobot (het beste voor enterprise-grade geautomatiseerd machine learning)

via DataRobot

Het bouwen en implementeren van machine learning-modellen hoeft niet ingewikkeld te zijn. DataRobot maakt het eenvoudiger met een no-code omgeving die is ontworpen voor gebruikers van alle vaardigheidsniveaus. Hoewel het niet puur no-code is, automatiseert het platform taken zoals modelselectie, testen en afstemming, waardoor het toegankelijk is voor technische gebruikers zonder diepgaande ML-expertise. Het is ideaal voor analytische teams van ondernemingen die modellen met veiligheid op schaal willen operationaliseren.

Het platform ondersteunt tal van AI-toepassingen, waaronder objectdetectie, waarbij deep learning-modellen kunnen worden getraind om objecten in video-streams te herkennen.

De beste functies van DataRobot

Test honderden algoritmen tegelijk voor betrouwbare, nauwkeurige resultaten

Bouw applicaties van enterprise-kwaliteit met behulp van geavanceerde grote taalmodellen (LLM's)

Implementeer op elke cloud, privé server of managed service

DataRobot limieten

De prijzen voor ondernemingen kunnen te hoog zijn voor kleinere bedrijven

Prijzen van DataRobot

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DataRobot

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DataRobot?

Een recensie op Reddit zegt:

DataRobot is waarschijnlijk de op één na beste autoML-oplossing die er is (ik ben bevooroordeeld, dat besef ik). Voor wat het waard is, denk ik dat er de komende 2 tot 10 jaar een niche zal ontstaan van implementatiemedewerkers die tools zoals DataRobot gebruiken om organisaties van bijna nul analytics naar een basisniveau van ML te brengen.

DataRobot is waarschijnlijk de op één na beste autoML-oplossing die er is (ik ben bevooroordeeld, dat besef ik). Voor wat het waard is, denk ik dat er de komende 2 tot 10 jaar een niche zal ontstaan van implementatiemedewerkers die tools zoals DataRobot gebruiken om organisaties van bijna nul analytics naar een basisniveau van ML te brengen.

🧠 Leuk weetje: Bedrijven zoals Microsoft hebben autonome AI-agenten geïntroduceerd die client-queries kunnen behandelen en taken kunnen plannen. Deze 'AI-medewerkers' kunnen worden gecreëerd zonder programmeerkennis, wat het potentieel van no-code AI voor het automatiseren van business processen aantoont.

4. Zams (voorheen Obviously AI) (Beste keuze voor no-code data-analyse en AI-voorspellingen)

via Zams

Met Zams (voorheen Obviously AI) bouwt u niet alleen AI-modellen, maar creëert u AI-agents die backoffice-werk snel, met veiligheid en gecontroleerd, automatiseren.

In tegenstelling tot andere no-code AI-platforms gaat Zams verder dan data-analyse. Met "Agentic AI" van Zams kunt u besluitvormingsagenten bouwen die verder gaan dan voorspellingen: ze triggeren werkstroom, routeren taken of genereren automatisch outputs. Dit helpt Business om AI om te zetten in operationele hefboomwerking, niet alleen als een tool voor datarapportage.

De beste functies van Zams

Schaal uw activiteiten snel op met Agentic AI voor Enterprise-oplossingen

Bouw classificatie-, regressie- en tijdreeksmodellen om beslissingen te optimaliseren

Garandeer gegevensveiligheid met SOC 2 Type II-, GDPR- en HIPAA-compliance

Limieten van Zams

Opslagruimte-limieten bij goedkopere abonnementen zijn mogelijk niet geschikt voor gegevensintensieve activiteiten

Prijzen van Zams

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zams

g2: *Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Hoe integreert u AI in uw website?

5. Amazon SageMaker (het beste voor schaalbare implementatie van AI-modellen)

via Amazon SageMaker

Amazon SageMaker onderscheidt zich als een uniform platform dat AWS-tools voor machine learning en analyse samenbrengt op één plek. Het biedt gecentraliseerde toegang tot gegevens uit meerdere databronnen met ingebouwde tools voor labeling, training en implementatie.

Veiligheid op ondernemingsniveau zorgt ervoor dat uw gegevens en modellen tijdens de hele machine learning-werkstroom beschermd blijven.

De beste functies van Amazon SageMaker

Automatiseer modelselectie en -afstemming voor snelle resultaat met SageMaker Autopilot

Werk samen en bouw sneller AI-oplossingen in een uniforme ontwikkelomgeving

Profiteer van een breed bereik aan AI-cursussen , van modeltraining tot implementatie

Maak verbinding met gegevens uit S3, Redshift en externe databronnen

Limieten van Amazon SageMaker

De leercurve kan voor beginners steil zijn

De prijsstructuur kan complex zijn voor kleine teams

Prijzen van Amazon SageMaker

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amazon SageMaker?

Een G2-recensent zegt:

Ingebouwde algoritmen en framework. Vaak zijn het de gegevens die problemen veroorzaken bij voorspellingen. Toen we de juiste gegevens hadden, werkten de voorspellingen op basis van de ingebouwde algoritmen uitstekend bij lineaire, logistieke en classificatietechnieken. Samenwerking met andere datawetenschappers. Het is eenvoudig te integreren met andere gerelateerde systemen zoals Salesforce wanneer we onze gegevens in S3-buckets hebben en de klantenservice is zeer responsief.

Ingebouwde algoritmen en framework. Vaak zijn het de gegevens die problemen veroorzaken bij voorspellingen. Toen we de juiste gegevens hadden, werkten de voorspellingen op basis van de ingebouwde algoritmen uitstekend in lineaire, logistieke en classificatietechnieken. Samenwerking met andere datawetenschappers. Het is eenvoudig te integreren met andere gerelateerde systemen zoals Salesforce wanneer we onze gegevens in S3-buckets hebben en de klantenservice is zeer responsief.

6. Levity AI (beste voor AI-aangedreven e-mailautomatisering)

via Levity AI

Verdrink je in e-mails? Levity AI helpt logistieke en transportteams orde te scheppen in de chaos door hun inbox om te zetten in geautomatiseerde acties.

Wanneer er een nieuwe e-mail binnenkomt, leest Levity deze, haalt de sleutelgegevens eruit en trigger de juiste taken, zoals het invoeren van bestellingen in uw TMS of het doorsturen van documenten naar het juiste team.

De beste functies van Levity AI

Dankzij de drag-and-drop-interface kunt u eenvoudig automatisering van routine werk implementeren in Gmail, Slack, Outlook en meer

Levity leest inkomende e-mails, haalt sleutel details eruit en trigger taken, zoals het invoeren van bestellingen in uw TMS, het taggen van vragen van klanten of het bijwerken van records in uw CRM

Integreer met tools zoals Gmail, Outlook, Slack en Zapier om de gegevensstromen op gang te houden

Limiet van Levity AI

De prijzen zijn mogelijk niet geschikt voor kleinere of budgetbewuste teams

Prijzen van Levity AI

Aangepaste prijzen

Levity AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

via Google Teachable Machine

Google Teachable Machine onderscheidt zich als een browser-gebaseerd platform voor het bouwen van AI-modellen waarvoor geen technische expertise of kennis van code vereist is.

Dankzij de intuïtieve, visuele interface kunt u modellen trainen om afbeeldingen, geluiden en poses te herkennen zonder dat u daarvoor veel technische kennis nodig hebt. Het is een praktische, boeiende manier om AI aan te maken.

Het is ideaal om te ontdekken hoe AI werkt en om kleine, testbare modellen te bouwen voor educatieve of demonstratiedoeleinden.

U kunt uw modellen exporteren naar TensorFlow.js, Coral of Arduino, maar deze zijn niet ontworpen om Business-werkstroom te automatiseren.

De beste functies van Google Teachable Machine

Gebruik afbeeldingen, audio en lichaamshoudingen zonder voorafgaande AI-training

Test getrainde modellen snel en efficiënt op nieuwe voorbeelden met Microsoft Lobe

Exporteer modellen in formaten die compatibel zijn met TensorFlow.js, Coral en Arduino voor eenvoudige implementatie

Limiet van Google Teachable Machine

De verwerkingskracht is afhankelijk van de mogelijkheden van uw apparaat

Prijzen van Google Teachable Machine

Free

Beoordelingen en recensies van Google Teachable Machine

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Microsoft Lobe (het beste voor het bouwen van aangepaste machine learning-modellen zonder code)

via Microsoft Lobe

Microsoft Lobe is een logische keuze als u geen achtergrond in datawetenschap hebt, maar wel aangepaste machine learning-modellen wilt maken via een intuïtieve point-and-click-interface. Het voert automatisch complexe technische taken uit, zoals het trainen en optimaliseren van modellen, waardoor machine learning voor iedereen toegankelijk wordt.

U kunt eenvoudig gegevens verzamelen en label en vervolgens realtime resultaten bekijken. Bovendien kan Lobe worden geïntegreerd met andere Microsoft-tools, waardoor u van begin tot eind kunt rekenen op een soepele ervaring.

De beste functies van Microsoft Lobe

Train beeldclassificatiemodellen in een paar klikken – importeer en label foto's

Zie realtime verbeteringen terwijl u voorbeelden en correcties toevoegt

Exporteer mobiele platforms zoals CoreML en TensorFlow voor gebruik in apps en websites

Limiet van Microsoft Lobe

Momenteel ondersteunt het alleen beeldclassificatie, maar er zijn meer modeltypes in abonnement

Prijzen van Microsoft Lobe

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Lobe

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. RunwayML (het beste voor AI-pod video- en beeldbewerking)

via RunwayML

RunwayML biedt makers toegang tot professionele tools voor het bewerken van video's en afbeeldingen, met een soepele werkstroom die gericht is op het genereren van multimediacontent. Het platform onderscheidt zich door zijn generatieve AI-modellen, waaronder Gen-1, Gen-2 en Gen-3 Alpha, die betere video-bewerking, beeldaanmaak en bewegende beelden mogelijk maken.

Of u nu beelden genereert met Gen-2-modellen of achtergronden verwijdert met een paar klikken, Runway maakt geavanceerde bewerking toegankelijk. U kunt zelfs lipbewegingen synchroniseren met audio en video's opschalen naar 4K vanuit uw browser.

Het kan ook worden geïntegreerd met populaire creatieve tools, waardoor kunstenaars, ontwerpers en filmmakers kunnen profiteren van een soepele werkstroom om hun projecten te verbeteren met AI-functies.

De beste functies van RunwayML

Genereer volledig nieuwe video's met behulp van tekstprompts of transformeer bestaande video's met stijlverplaatsing

Synchroniseer audio perfect met lipbewegingen voor een natuurlijke stemvervanging

Schakel video's over naar 4K-resolutie en verleng de lengte van video's zonder kwaliteitsverlies

Limiet van RunwayML

Voor sommige geavanceerde functies is een duurder abonnement vereist

Prijzen van RunwayML

Free

Standaard: $15/gebruiker per maand

Pro: $35/gebruiker per maand

Onbeperkt: $95/gebruiker per maand

*enterprise: aangepaste prijs op aanvraag

RueyML-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: RunwayML speelde een sleutelrol in de Oscarwinnende film Everything Everywhere All At Once. VFX-artiest Evan Halleck gebruikte de AI-aangedreven greenscreentool om achtergronden nauwkeurig te verwijderen, wat vaak beter werkt dan traditionele methoden.

10. Nanonets (het beste voor automatisering van documentverwerking met AI)

via Nanonets

Nanonets helpt teams bij de automatisering van data-extractie uit documenten met een nauwkeurigheid tot 99% dankzij natuurlijke taalverwerking en geavanceerde AI. Het unieke vermogen van Nanonets om met gestructureerde en ongestructureerde documenten te werken, maakt het tot een unieke tool.

Of u nu te maken hebt met netjes geformatteerde pdf's of rommelige handgeschreven bestanden, de AI kan op intelligente wijze sleutelinformatie identificeren en extraheren, deze valideren en rechtstreeks exporteren naar tools zoals QuickBooks, Xero of NetSuite.

U kunt ook goedkeuringswerkstroom en foutcontrole stappen instellen, zonder dat u daarvoor hoeft te code.

De beste functies van Nanonet

Train aangepaste AI-modellen voor documenttypes zonder te code

Verwerk meerdere documenten en exporteer gegevens naar tools zoals QuickBooks, Xero en NetSuite

Creëer geautomatiseerde werkstroom voor end-to-end verwerking, met gegevensverificatie vóór export

Limieten van Nanonets

Sommige gebruikers geven rapportage van een leercurve bij het maken van complexe aangepaste modellen

Prijzen van Nanonets

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nanonets

G2: 4,8/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nanonets?

Een recensie op G2 zegt:

Nanonets maakt gebruik van geavanceerde algoritmen die nauwkeurig gegevens uit facturen halen, zelfs bij complexe of niet-standaard lay-outs. De AI leert voortdurend en verbetert de nauwkeurigheid van de extractie, waardoor handmatige invoerfouten worden verminderd en ons team veel tijd bespaart. Het platform biedt gebruikers ook de mogelijkheid om zeer aanpasbare werkstroom te creëren die automatisch facturen doorsturen, goedkeuringen trigger en acties uitvoeren op basis van specifieke regels.

Nanonets maakt gebruik van geavanceerde algoritmen die nauwkeurig gegevens uit facturen halen, zelfs bij complexe of niet-standaard lay-outs. De AI leert voortdurend en verbetert de nauwkeurigheid van de extractie, waardoor handmatige invoerfouten worden verminderd en ons team veel tijd bespaart. Het platform biedt gebruikers ook de mogelijkheid om zeer aanpasbare werkstroom te creëren die facturen automatisch doorsturen, goedkeuringen trigger en acties uitvoeren op basis van specifieke regels.

