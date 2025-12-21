11 beste Attio-alternatieven om te proberen in [jaar]

De beginfase van het opzetten van een bedrijf is al chaotisch genoeg zonder dat uw CRM nog meer chaos veroorzaakt. U uploadt uw leads, stelt een paar velden in, betrekt uw team erbij... en dan gaat er iets mis. Een kolom wordt niet gesynchroniseerd, een veld kan niet worden hernoemd of de helft van uw gegevens verdwijnt in een map die u zeker niet hebt aangemaakt.

Als je Attio tijdens deze fase hebt geprobeerd, kun je je hier misschien wel in vinden.

Wanneer uw klantgegevens binnen uw CRM moeilijker te beheren zijn dan binnen uw spreadsheet, is dat een teken dat u op zoek moet gaan naar alternatieven voor Attio.

In deze blogpost hebben we een lijst samengesteld met Attio-alternatieven, met hun sterke en zwakke punten, prijzen en voor wie ze het meest geschikt zijn. Laten we op zoek gaan! 🔭

Waarom kiezen voor alternatieven voor Attio?

Veel Attio-gebruikers melden dat ze tijdens de implementatie van CRM hindernissen tegenkomen , waaronder een tragere onboarding, verstoorde werkstroomen en limieten op het gebied van aangepast maatwerk.

Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende redenen waarom teams op zoek zijn naar alternatieven voor Attio:

Onbetrouwbare gegevensupload en -verwerking: Het uploadt en verwerkt leadgegevens niet op betrouwbare wijze (zelfs niet binnen de limieten van het account), wat resulteert in ontbrekende records, genegeerde attributen en tijdverspilling tijdens werkstroomonderbrekingen onder hoge druk.

Beperkte flexibiliteit met systeemobjectattributen: Kernattributen zoals bedrijven, personen en andere kunnen niet worden hernoemd, wat Kernattributen zoals bedrijven, personen en andere kunnen niet worden hernoemd, wat de verbetering van het verkoopproces beperkt voor teams met niche- of niet-traditionele werkstroom.

Ontbrekende taalondersteuning voor belangrijke AI-functies: Gesprekstranscriptie, verrijking en andere AI-aangedreven functies ondersteunen momenteel geen Frans, waardoor meertalige teams deze taken handmatig moeten uitvoeren.

Gebrek aan diepgang onder de interface: Sommige gebruikers vinden dat Attio weliswaar een gebruiksvriendelijke interface heeft, maar essentiële CRM-functies mist, zoals AI, datamodellering of geavanceerde analyse en automatisering

Belangrijke hiaten in integraties: Ontbrekende verbindingen met meerdere tools, zoals Amplitude, kunnen obstakels vormen voor productgedreven of datagestuurde teams die afhankelijk zijn van naadloze analytische werkstroom.

🧠 Leuk weetje: Modern CRM heeft twee pioniers: Robert en Kate Kestnbaum, die in de jaren 80 'databasemarketing' introduceerden. Dit was de eerste keer dat klantinformatie digitaal werd opgeslagen voor gerichte outreach.

11 Attio-alternatieven in één oogopslag

Hieronder vindt u een vergelijking van deze CRM-software:

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Teams van elke grootte die behoefte hebben aan uniform werkbeheer, aanpasbare pijplijnen en verbindingen tussen projecten. Ingebouwde CRM met aanpasbare pijplijnen, aangepaste velden, doelen, AI-gestuurde inzichten met ClickUp Brain, automatiseringen voor fase-updates en herinneringen, realtime chat, samenwerking aan documenten, zoeken binnen de onderneming en visuele dashboards. Free Forever; aangepaste versie beschikbaar voor ondernemingen HubSpot CRM Verkoop- en marketingteams die behoefte hebben aan gedeelde gegevens, inbound-automatisering en het bijhouden van de levenscyclus van klanten. Multichannelcommunicatie met live chat en chatbots, AI-leadscoring, tijdlijn met automatische synchronisatie van e-mails/telefoongesprekken/logs, e-mailsjablonen, sequenties, CMS en marketingautomatisering via add-on Hubs, AI Content Writer Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 50 per gebruiker per maand Folk Relatiegerichte teams die mensenpijplijnen, warme outreach en lichtgewicht CRM-werkstroomen beheren Slimme en magische velden voor gepersonaliseerde interactie, automatisering van campagnes en sequenties, gedeelde contactlijsten en aantekeningen, vastleggen met één klik vanuit LinkedIn/Gmail/browser Betaalde abonnementen vanaf $ 25 per gebruiker per maand. Pipedrive Verkoopteams die gebruikmaken van visuele pijplijnen, dealbeheer en activiteitsgestuurde werkstroom AI-verkoopassistent, aanpasbare pijplijnen, webformulieren en chatbots, kalenderplanning, mobiele app, activiteitentracking, e-mail- en kalendersynchronisatie Betaalde abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker per maand. Affinity Netwerkgestuurde teams zoals durfkapitalisten en investeringsmaatschappijen die afhankelijk zijn van introducties en relatie-informatie. AI Notetaker, relatiekaarten, afgeleide verbindingen, verrijkte contact-/bedrijfsgegevens, formulevelden voor aangepaste berekeningen, medewerkerstoepassingen Betaalde abonnementen vanaf $ 2.000 per gebruiker per jaar. Bigin by Zoho CRM Kleine bedrijven en freelancers die behoefte hebben aan eenvoudige, gestroomlijnde pijplijnen Ingebouwde telefonie, WhatsApp/SMS/sociale kanalen, aanpasbare pijplijnen, mobiele apps, op fasen gebaseerde automatiseringen, visuele dashboards, op rollen gebaseerde toegangscontroles en auditlogs. Gratis; betaalde abonnementen vanaf $9/maand per gebruiker Capsule CRM Solo-gebruikers en kleine teams die op zoek zijn naar een eenvoudige contact- en verkoopmanager Profielen van mensen en organisaties, tracks voor geautomatiseerde taaksequenties, Kanban-pijplijn, verkoop- en activiteitenrapportage, contactorganisatie via Magical-extensie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 21 per gebruiker per maand Salesflare Teams die geautomatiseerde gegevensvastlegging en minimale handmatige invoer willen Automatische gegevensverrijking vanuit e-mails/kalenders/sociale profielen, drag-and-drop-pijplijn, engagementbijhouden, e-mailreeksen, AI-leadscoring en Hotness-waarschuwingen. Betaalde abonnementen vanaf $ 39 per gebruiker per maand. EngageBay Budgetbewuste teams die CRM + marketingautomatisering + servicetools in één systeem willen Afspraken plannen, landingspagina's en pop-ups, segmentatie en scoring, Power Dialer en gespreksopname, drag-and-drop-pijplijnen, rapportage met meerdere modules, ticketing en live chat. Free; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/gebruiker/maand Keap Dienstverlenende bedrijven die afhankelijk zijn van automatisering voor follow-ups en client-werkstroomen Segmentatie op basis van tags, automatisering van trajecten, ingebouwde facturering en betalingen, afrekenformulieren, tijdlijnen met activiteit en AI Content Assistant. Aangepaste prijzen monday. com Individuen en teams die behoefte hebben aan aanpasbare werkstroom op een flexibel werkbesturingssysteem Visuele borden, pijplijnregistratie, gedeelde inboxen, naadloze integratie met Google Werkruimte en Outlook, AI-tijdlijnsamenvattingen, automatiseringstriggers, prognosedashboards Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

👀 Vriendelijke tip: Niet alle verkooppijplijnen zijn hetzelfde. Pas de fasen van uw pijplijn aan uw verkoopproces aan. Voorbeelden van fasen zijn bijvoorbeeld Leadkwalificatie → Ontdekkingsgesprek → Offerte verzonden → Onderhandeling → Gesloten-gewonnen/verloren. Bekijk deze gratis sjablonen voor verkooppijplijnen om snel aan de slag te gaan met het opzetten van uw eigen pijplijn.

De beste Attio-alternatieven om te gebruiken

Elk van de tools op deze lijst biedt een eigen aanpak voor het beheren van klantgegevens, het onboarden van klanten, het bijhouden van pijplijnen en het ondersteunen van verkoop- of CS-teams:

1. ClickUp (beste geïntegreerde platform voor CRM, projecten en samenwerking)

Modern klantrelatiebeheer betekent het bijhouden van deals via complexe verkooppijplijnen en de automatisering van werkstroomprocessen. Het vereist coördinatie tussen marketing- en verkoopteams, het documenteren van klantinteracties en het bijhouden van één enkele bron van waarheid over elke relatie.

Wanneer uw CRM losstaat van de plek waar uw team projecten beheert, klantdocumentatie opslaat en werk coördineert, moet u voortdurend schakelen tussen verschillende tools om een volledig beeld te krijgen.

Maak kennis met ClickUp!

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, waarin alle werk-apps, gegevens en werkstroom worden samengebracht.

Creëer uw ideale systeem voor het opslaan en analyseren van contacten, klanten en deals met ClickUp CRM.

Het functioneert zowel als een krachtig verkoop-CRM als een compleet platform voor werkbeheer. Uw verkooppijplijn, klantgegevens, marketingautomatisering en verkoopactiviteiten gaan hand in hand met het daadwerkelijke werk dat uw team verricht om die klanten van dienst te zijn.

ClickUp elimineert alle vormen van werkversnippering en biedt 100% context, waar u ook bent. Pipelinebeheer heeft een directe verbinding met de oplevering van projecten. Klantgesprekken worden gekoppeld aan supporttickets en productaanvragen. Verkoopautomatisering triggert werkstroomprocessen in uw hele organisatie, niet alleen binnen een op zichzelf staande CRM-tool.

CRM in ClickUp heeft nog veel meer te bieden, dus laten we eens dieper graven:

Organiseer en prioriteer uw werk moeiteloos

ClickUp-taaken bevinden zich in het midden van uw werkruimte en bieden u een flexibele structuur om context te centraliseren. Elke taak kan een lead, deal, activiteit, follow-up of ondersteuningsverzoek vertegenwoordigen, waardoor u zichtbaarheid krijgt op wat aandacht nodig heeft en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Voeg ClickUp-aangepaste velden toe aan uw ClickUp-taken om uw CRM-gegevens te sorteren en te filteren

Met ClickUp aangepaste statussen, toegewezen personen, deadlines, checklists en verkoopautomatisering kan uw team elke interactie omzetten in duidelijke volgende stappen.

Voeg ClickUp aangepaste velden toe om taken om te zetten in rijke, dynamische CRM-records. U kunt bijvoorbeeld het volgende maken:

Dealwaarde (valuta) om de verwachte omzet voor elke kans bij te houden

Leadbron (dropdown) voor het categoriseren van de herkomst van elke lead (webformulier, verwijzing, gebeurtenis, enz. )

Sluitingskans (percentage) om de gezondheid van de pijplijn met vertrouwen te voorspellen

💡 Pro-tip: Automatiseer lead nurturing en campagnetracking door platforms zoals Gmail, HubSpot of MailChimp te integreren met ClickUp. Trigger geautomatiseerde e-mailreeksen wanneer een lead een specifieke fase bereikt (bijvoorbeeld wanneer een lead naar 'Geïnteresseerd' gaat, stuur dan een casestudy). Sla e-mailinteracties op in ClickUp-taken, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen. Breng uw hele werkruimte samen op één platform met meer dan 1000 ClickUp-integraties.

Optimaliseer uw pijplijnen onmiddellijk

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van het platform, verlicht actief uw werklast. Het is volledig contextueel, wat betekent dat het uw taken, documenten, eerdere gesprekken en teamactiviteiten begrijpt om u antwoorden te geven.

Vraag ClickUp Brain om berichten voor klantcommunicatie op te stellen op basis van de context van uw werkruimte

De mogelijkheden voor projectmanagement kunnen uw pijplijn beoordelen, knelpunten aan het licht brengen, updates schrijven en zelfs volgende stappen voor deals of campagnes voorstellen.

Als een deal bijvoorbeeld een week lang niet is gevorderd, markeert ClickUp Brain deze, stelt een follow-up op en werkt uw pijplijnoverzicht bij. U kunt het ook vragen om een kort overzicht op te stellen voor de volgende sales stand-up.

Hier zijn enkele voorbeelden van prompts: Maak een overzicht van alle deals die de afgelopen zeven dagen niet zijn voortgeschreden en stel vervolgacties voor.

Stel een vervolgbericht op voor prospects in de onderhandelingsfase die deze week nog niet hebben gereageerd.

Schrijf een statusupdate voor de outreach-campagne van het eerste kwartaal op basis van recente activiteiten van het team.

En als je nog niet bekend bent met AI in de verkoop of het gevoel hebt dat de meeste AI-adviezen hype zijn, dan is dit de video die je moet bekijken. Laten we eens duidelijk bekijken hoe je AI kunt gebruiken voor de verkoop: specifieke tools, prompts en sjablonen die werken voor verkoopteams zoals het jouwe.

Automatiseer repetitief werk met automatisering

ClickUp-automatiseringen behandelen de voorspelbare, repetitieve delen van uw werkstroom met eenvoudige, door u ingestelde triggers. Wanneer een nieuwe lead bijvoorbeeld wordt gemarkeerd als 'Gekwalificeerd', wijst het automatisch de taak toe aan een vertegenwoordiger, voegt het een tag 'Hoge prioriteit' toe en verplaatst het naar de volgende fase.

Maak aangepaste ClickUp-automatiseringen op basis van eenvoudige 'als dit, doe dan dat'-commando's

Hier zijn enkele voorbeelden van automatiseringen die u kunt instellen: Breng nieuwe leads naar de juiste fase

Stel uw team automatisch op de hoogte wanneer de waarde van een deal een bepaalde drempel overschrijdt.

Houd verouderde deals zichtbaar (als een Taak vijf dagen lang niet is bijgewerkt)

Hoe AI-agenten verkopers een boost geven

AI-agenten voor verkoop zijn als een geheim wapen in uw toolkit, zodat uw team zich kan concentreren op het opbouwen van relaties en het ontwikkelen van strategieën.

Stel aangepaste triggers in om tijdrovende, repetitieve taken te automatiseren met ClickUp Autopilot Agents.

Dit zijn de soorten agents die u kunt instellen:

Lead Scoring Agents : Beoordeel en prioriteer leads snel op basis van datagestuurde inzichten.

Communicatiebots : beheer eerste klantcontacten of follow-ups

Data-analyseagenten : verzamel en analyseer nummers om bruikbare inzichten te genereren.

Concurrentie-informatie en analyseagenten : volg markttrends en prestaties van concurrenten

Scheduling Agents: Coördineer vergaderingen en beheer uw kalender moeiteloos

Monitor prestaties en KPI's in één oogopslag

Real-time dashboards bieden een duidelijk overzicht van de verkoopprestaties, de voortgang van deals en de klantbetrokkenheid. Gebruik rapportagewidgets om belangrijke statistieken bij te houden en knelpunten te identificeren voordat ze van invloed zijn op de bedrijfsresultaten.

ClickUp Dashboards bieden een realtime overzicht van de prestaties van uw verkooppijplijn.

Creëer een gepersonaliseerd CRM-dashboard met kaarten die zijn afgestemd op specifieke KPI's voor datagestuurde beslissingen

U kunt een aangepast dashboard maken dat het levendige commandocentrum van uw team wordt met deze kaarten:

Staaf- of trechtergrafiek voor waarde per fase

Cirkeldiagram voor een overzicht van de status van leads

Berekende kaart voor verwachte omzet

Lijstkaart voor aanstaande verlengingen

Tijdsregistratiekaart voor e-mailreactietijden

U kunt ook de duur van de verkoopcyclus, het sentiment van klanten, de toewijzing van middelen, risicovolle deals en marketingattributie monitoren.

💡 Pro-tip: Maak gebruik van de weergaven Lijst, Bord, Tabel en Whiteboard om uw CRM-gegevens te visualiseren op de manier die het beste werkt voor uw team. Gebruik de kolommen Relatie om contacten te koppelen aan accounts en deals, zodat navigatie en updates naadloos verlopen.

Gebruik sjablonen om snel uw eerste CRM op te zetten

Gebruik de ClickUp CRM-sjabloon als uitgangspunt voor het beheren van contacten, deals en taken in uw verkooppijplijn. Deze biedt 22 aangepaste statussen, zoals Goedkeuring nodig, Gekwalificeerd en Gepland, waarmee u de voortgang van deals en klanten nauwkeurig kunt bijhouden.

Bovendien helpen de acht aangepaste velden, zoals CRM-itemtype, contactnaam en functietitel, u bij het vastleggen van gedetailleerde contact- en dealgegevens.

Ontvang een gratis sjabloon Volg leads en kansen binnen een systematische pijplijn met de CRM-sjabloon van ClickUp.

De beste functies van ClickUp

Werk direct samen: centraliseer gesprekken over deals, deel updates en houd elk bericht direct gekoppeld aan het werk dat het ondersteunt met centraliseer gesprekken over deals, deel updates en houd elk bericht direct gekoppeld aan het werk dat het ondersteunt met ClickUp Chat.

Centraliseer documentatie: bouw levendige playbooks, clientbriefings en interne kennisbanken die verbonden blijven met taken en werkstroomen binnen bouw levendige playbooks, clientbriefings en interne kennisbanken die verbonden blijven met taken en werkstroomen binnen ClickUp Docs.

Vind snel antwoorden: zoek in alle taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde apps om binnen enkele seconden de exacte informatie te vinden die u nodig hebt met zoek in alle taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde apps om binnen enkele seconden de exacte informatie te vinden die u nodig hebt met ClickUp Enterprise Search.

Automatiseer de follow-up: Laat autonome Laat autonome ClickUp AI-agenten pijplijnen monitoren, acties uitvoeren en het werk gaande houden zonder handmatige tussenkomst.

Creëer gepolijste content: AI Writer for Work. gebruik AI voor het maken van aantekeningen , concept-e-mails, voorstellen, rapporten en samenvattingen die zijn afgestemd op uw rol en projectcontext met ClickUp Brain's

Limieten van ClickUp

De uitgebreide mogelijkheden voor aanpassing kunnen voor gebruikers moeilijk zijn om aan te wennen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

Wat ik het leukste vind, is dat ik alles op één plek kan centraliseren: taken, documenten, discussies, deadlines en dashboards voor verschillende projecten en teams. Dankzij de hiërarchie (werkruimten → ruimten → mappen → lijsten → taken), aangepaste velden en weergaven (lijst, bord, gantt, enz.) kan ik ClickUp aanpassen aan zeer verschillende werkstroom zonder dat ik daarvoor aparte tools nodig heb. Het is ook geweldig voor samenwerken: opmerkingen, toegewezen opmerkingen, checklists en automatiseringen maken het veel gemakkelijker om bij te houden wie wat doet en complexe projecten onder controle te houden.

Wat ik het leukste vind, is dat ik alles op één plek kan centraliseren: taken, documenten, discussies, deadlines en dashboards voor verschillende projecten en teams. Dankzij de hiërarchie (werkruimten → ruimten → mappen → lijsten → taken), aangepaste velden en weergaven (lijst, bord, gantt, enz.) kan ik ClickUp aanpassen aan zeer verschillende werkstroom zonder dat ik daarvoor aparte tools nodig heb. Het is ook geweldig voor samenwerken: opmerkingen, toegewezen opmerkingen, checklists en automatiseringen maken het veel gemakkelijker om bij te houden wie wat doet en complexe projecten onder controle te houden.

💡 Pro-tip: Verkoopmanagers zouden niet handmatig rapporten moeten samenstellen of CRM-records moeten doorzoeken om inzicht te krijgen in de status van deals of de prestaties van het team. ClickUp BrainGPT biedt direct antwoord op vragen over de status van de pijplijn, klantinteracties en verkooptrends op basis van al uw CRM-gegevens. Gebruik uw stem om aantekeningen te dicteren, herinneringen in te stellen en te zoeken in uw werkruimte. Zo werkt het: Zoek in alle klantcontactpunten : vind direct specifieke klantgesprekken, contractvoorwaarden of eerdere toewijzingen door te zoeken in deals, taken, e-mails, vergaderaantekeningen en documenten.

Direct inzicht in pijplijnen zonder handmatige rapportage : vraag BrainGPT "Welke deals lopen het risico om dit kwartaal mis te lopen?" en krijg direct antwoord op basis van de daadwerkelijke fase van de deals, activiteitenlogboeken en sluitingsdata in uw werkruimte.

Spraakgestuurde CRM-updates onderweg : gebruik : gebruik Talk to Text om klantgesprekken te registreren, dealfasen bij te werken of aantekeningen toe te voegen na vergaderingen, terwijl u rijdt of tussen afspraken door.

Kies het juiste AI-model voor verschillende taken: BrainGPT biedt meerdere LLM's, zodat u Claude kunt gebruiken voor het opstellen van gepersonaliseerde outreach-e-mails, ChatGPT voor het analyseren van dealpatronen of andere modellen voor specifieke verkooptaak

2. HubSpot CRM (het beste voor afstemming van verkoop en marketing op grote schaal)

via HubSpot

HubSpot is zeer geschikt voor teams die hun marketing-, verkoop- en serviceactiviteiten willen optimaliseren. Begin met een gratis CRM-systeem dat de basisvoorzieningen biedt: contacten, deals, e-mails en formulieren, en voeg vervolgens alleen meer functies toe als u die nodig hebt. Bovendien kunt u een gedeelde CRM-database opzetten, zodat iedereen met dezelfde klantinformatie werkt.

Het platform is gebouwd rond een inbound-benadering, dus het ondersteunt van nature contentgedreven lead nurturing, eenvoudige automatisering en georganiseerde follow-ups. En als uw behoeften veranderen, kunt u Hubs toevoegen voor marketingautomatisering, verkoopsequenties, ticketing, kennisbanken, gegevenssynchronisatie of zelfs CMS-functies.

De beste functies van HubSpot CRM

Betrek websitebezoekers door te chatten met Live Chat en chatbots die leadinformatie vastleggen.

Gebruik leadscoring en slimme inzichten op basis van AI om prospects te prioriteren op basis van hun betrokkenheid.

Houd uw communicatie overzichtelijk bij met Activity Time Lines, die automatisch e-mails, telefoongesprekken, vergaderingen en aantekeningen vastleggen in de klantendatabasesoftware.

Krijg toegang tot een AI-contentwriter om snel content aan te maken voor marketingmateriaal.

Limieten van HubSpot CRM

Sommige functies zijn niet flexibel en aanpasbaar genoeg; u kunt bijvoorbeeld alleen lettertypen toevoegen als u over technische expertise beschikt.

Het ontwerpen van een e-mail binnen het platform is niet gebruiksvriendelijk, in tegenstelling tot HubSpot-alternatieven.

Prijzen van HubSpot CRM

Free

Professional: $ 50/maand per gebruiker

Onderneming: $75/maand per gebruiker

HubSpot CRM-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot CRM?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Ik vind het geweldig dat HubSpot Marketing Hub onze enige bron van waarheid is en naadloos integreert als zowel ons CRM- als ons marketingplatform. Hiermee kan ik marketingcampagnes, segmenten, rapporten en e-mails efficiënt beheren, waardoor het onmisbaar is in de dagelijkse bedrijfsvoering... Sommige limieten worden pas duidelijk naarmate je groeit. Het schalen van dynamische content of het bouwen van diepgaande werkstroomwerkstromen met meerdere vertakkingen kan bijvoorbeeld al snel onhandelbaar worden...

Ik vind het geweldig dat HubSpot Marketing Hub onze enige bron van waarheid is en naadloos integreert als zowel ons CRM- als ons marketingplatform. Hiermee kan ik marketingcampagnes, segmenten, rapporten en e-mails efficiënt beheren, waardoor het onmisbaar is in de dagelijkse bedrijfsvoering... Sommige limieten worden pas duidelijk naarmate je groeit. Het schalen van dynamische content of het bouwen van diepgaande werkstroomwerkflows met meerdere vertakkingen kan bijvoorbeeld al snel onhandelbaar worden...

📮 ClickUp Insight: 16% wil een klein bedrijf runnen als onderdeel van hun portfolio, maar slechts 7% doet dat momenteel. De angst om alles alleen te moeten doen is een van de vele redenen die mensen vaak tegenhoudt. Als u een solo-oprichter bent, fungeert ClickUp Brain GPT als uw zakenpartner. Vraag het om prioriteit te geven aan verkoopleads, outreach-e-mails op te stellen of de voorraad bij te houden, terwijl uw AI-agenten het drukke werk afhandelen. Elke taak, van het promoten van uw diensten tot het uitvoeren van bestellingen, kan worden beheerd via AI-aangedreven werkstroomen, zodat u zich kunt concentreren op het laten groeien van uw Business, in plaats van alleen maar het runnen ervan.

3. Folk (het meest geschikt voor relatiegerichte teams die warme outreach beheren)

via Folk

Folk is een lichtgewicht, relatiegerichte collaboratieve CRM die is ontwikkeld voor individuen en kleine teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, flexibele manier om mensen te beheren. Het maakt gebruik van een spreadsheet-achtige aanpak die bekend aanvoelt van tools als Airtable of Notion, waardoor het eenvoudig is om contacten, pijplijnen en projecten te organiseren.

Het platform centraliseert alle soorten relaties: klanten, kandidaten, partners, investeerders en medewerkers. Op deze manier werkt het net zo goed voor werving en fondsenwerving als voor verkoop. Met één klik contactgegevens vastleggen vanuit LinkedIn, Gmail en de browser, vermindert Folk de wrijving bij het opbouwen en verrijken van uw netwerk.

De beste functies van Folk

Geef prioriteit aan leads met Smart Fields en AI-aangedreven Magic Fields die prospects rangschikken.

Gebruik geautomatiseerde Sequences en Campaigns om gepersonaliseerde, bulkberichten te versturen met door AI gegenereerde content-suggesties.

Deel contactlijsten, aantekeningen en tijdlijnen om uw team zichtbaarheid te geven in gesprekken en dubbele contacten te voorkomen.

Limieten van Folk

Mist geavanceerde functies voor rapportage en automatisering die andere Folk CRM-alternatieven wel bieden.

LinkedIn DM's kunnen niet in het platform worden geïntegreerd.

Folk-prijzen

Standaard: $ 25/maand per gebruiker

Premium: $ 50/maand per gebruiker

Aangepast: vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van gebruikers

G2: 4,5/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Folk?

Rechtstreeks uit een recensie:

Ik vind Folk CRM prettig omdat het niet ingewikkeld is. Het werkt naadloos, biedt integraties en aangepaste functies die de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken... De integratie met LinkedIn kan soms wat onbetrouwbaar zijn, maar dat is te verwachten gezien de inspanningen van LinkedIn om derde partijen, met name kleinere spelers zoals Folk, te blokkeren...

Ik vind Folk CRM prettig omdat het niet ingewikkeld is. Het werkt naadloos, biedt integraties en aangepaste functies die de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken... De integratie met LinkedIn kan soms wat onbetrouwbaar zijn, maar dat is te verwachten gezien de inspanningen van LinkedIn om derde partijen, met name kleinere spelers zoals Folk, te blokkeren...

🔍 Wist u dat? Een interessante voorloper van CRM (althans voor geschiedenisliefhebbers) was het Farley File, dat werd bijgehouden door James Farley, de campagneleider van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Het was een gedetailleerd dossier met persoonlijke en politieke gegevens over mensen die FDR ontmoette, inclusief verjaardagen, familiegegevens en meer. Dit hielp FDR om over te komen als iemand die zeer 'in contact' stond met mensen.

💡 Pro-tip: Voordat u fasen in een nieuw CRM aanpast, valideert u uw leadkwalificatielogica met het BANT-raamwerk (Budget, Authority, Need, tijdlijn). Dit voorkomt overvolle pijplijnen en zorgt ervoor dat uw CRM bijhoudt wat echt belangrijk is.

4. Pipedrive (het meest geschikt voor verkoopteams die gebruikmaken van visuele pijplijnen en het bijhouden van deals)

via Pipedrive

Pipedrive is een verkoopgericht CRM-systeem dat is opgebouwd rond visuele pijplijnen die vertegenwoordigers helpen om deals met momentum voort te zetten. Het probeert geen alles-in-één platform te zijn, maar richt zich op wat verkoopvertegenwoordigers nodig hebben, zoals overzichtelijke dealboards, duidelijke volgende stappen en lichtgewicht automatisering die werk voor beheerders overbodig maakt.

Dankzij de kanban-achtige pijplijn kunt u eenvoudig deals tussen verschillende fasen verplaatsen, knelpunten opsporen en in één oogopslag een gezonde funnel behouden – een aanpak die is gevormd door de filosofie 'gebouwd door verkopers'. Het platform bevat essentiële functies zoals aanpasbare pijplijnen, contactbeheer, activiteitentracking, e-mail- en kalendersynchronisatie en een robuuste mobiele app voor onderweg verkopen.

De beste functies van Pipedrive

Gebruik de AI Sales Assistant om vastgelopen deals te signaleren, aanbevolen acties te krijgen en repetitieve taken af te handelen.

Leg leads vast met aangepaste webformulieren en chatbots

Plan vergaderingen met de kalenderintegratie, inclusief round robin-planning.

Limieten van Pipedrive

Er ontbreekt een automatisering om toegewezen personen te waarschuwen tijdens de toewijzing van taken.

In tegenstelling tot Pipedrive-alternatieven is het moeilijk om meerstaps, voorwaardelijke werkstroomtekeningen te bouwen.

Prijzen van Pipedrive

Lite: $19/maand per gebruiker

Groei: $ 34/maand per gebruiker

Premium: $ 64/maand per gebruiker

Ultimate: $ 89/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4,3/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Een recensent zei:

Ik waardeer Pipedrive om zijn uitstekende gebruikersinterface, die de bruikbaarheid aanzienlijk verbetert en de interactie soepel en intuïtief maakt. De gemakkelijke toegang vanaf verschillende apparaten, zoals telefoons en computers, in combinatie met het cloudgebaseerde karakter, maakt naadloze bewerkingen mogelijk, ongeacht de locatie. Ik vind het vervelend hoe Pipedrive omgaat met meerdere deals voor hetzelfde project. Het is lastig om deze deals gemakkelijk te scheiden om duplicaten te voorkomen.

Ik waardeer Pipedrive om zijn uitstekende gebruikersinterface, die de bruikbaarheid aanzienlijk verbetert en de interactie soepel en intuïtief maakt. De gemakkelijke toegang vanaf verschillende apparaten, zoals telefoons en computers, in combinatie met het cloudgebaseerde karakter, maakt naadloze bewerkingen mogelijk, ongeacht de locatie. Ik vind het vervelend hoe Pipedrive omgaat met meerdere deals voor hetzelfde project. Het is lastig om deze deals gemakkelijk te scheiden om duplicaten te voorkomen.

📖 Lees ook: Sjablonen voor het inwerken van nieuwe medewerkers

5. Affinity (het beste voor het beheren van netwerkgestuurde deals en relatie-informatie)

via Affinity

Affinity is op maat gemaakt voor teams die sterk afhankelijk zijn van netwerken en warme introducties, zoals durfkapitaalbedrijven, investeringsteams en deal desks. Het legt automatisch elke e-mail en agenda-gebeurtenis vast om een levendige kaart te maken van wie wie kent, waardoor uw team zichtbaarheid krijgt op de sterkste verbindingen.

Het platform verrijkt uw contact- en bedrijfsgegevens met actuele informatie, zoals veranderingen in functies, organisatiegegevens en meer. Belangrijk is dat Affinity warme introductiepaden laat zien en automatisch interne verbindingen met belangrijke stakeholders markeert, wat teams kan helpen om deals sneller te sluiten.

De beste functies van Affinity

Leg vergaderingen vast en zet ze om in aantekeningen met de AI-aangedreven Affinity Notetaker .

Kwantificeer uw netwerk met Smart Relationship Mapping en Inferred Connections

Werk samen met uw team en externe partners met behulp van Collaborator Seats .

Voer aangepaste berekeningen uit op datasets binnen Affinity Lists met behulp van Formula Fields .

Limieten van Affinity

Geen directe LinkedIn-integratie

Slechte functies voor documentbeheer die geen verbinding maken met bestaande tools in uw tech stack

Affinity-prijzen

Essentieel: $ 2.000/jaar per gebruiker

Schaalbaarheid: $ 2.300/jaar per gebruiker

Geavanceerd: $ 2.700/jaar per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Affinity-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (onvoldoende beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Affinity?

Dit is wat een G2-recensie zei:

Het is speciaal ontwikkeld voor de use cases van een durfkapitaalinvesteerder. Integreert heel goed met uw e-mail en kalender. De notitie- en vroege AI-functies werken erg goed. De mobiele app is niet erg bruikbaar. De zoekfunctie moet nog verder worden verbeterd.

Het is speciaal ontwikkeld voor de use cases van een durfkapitaalinvesteerder. Integreert heel goed met uw e-mail en kalender. De notitie- en vroege AI-functies werken erg goed. De mobiele app is niet erg bruikbaar. De zoekfunctie moet nog verder worden verbeterd.

🧠 Leuk weetje: Jaren geleden, met de opkomst van Web 2.0 en sociale media, ontstond een nieuw paradigma genaamd Social CRM (of CRM 2. 0). Hiermee kunnen bedrijven sociale kanalen (zoals Facebook en Twitter) integreren in hun CRM-strategie.

6. Bigin by Zoho CRM (het beste voor kleine bedrijven die gestroomlijnde pijplijnen nodig hebben)

via Bigin

Bigin is ontworpen voor kleine bedrijven, freelancers en microteams die een intuïtief CRM willen zonder overweldigende complexiteit. Het ondersteunt meerdere aangepaste pijplijnen, zodat u verschillende soorten klanttrajecten (verkoop, onboarding, ondersteuning, enz.) kunt bijhouden.

Bovendien kunt u met het platform automatiseringen op basis van fasen triggeren. Op die manier kunt u, wanneer een deal een bepaalde fase bereikt, automatisch e-mails versturen, taken aanmaken of velden opnieuw beoordelen. U kunt rechtstreeks vanuit het CRM bellen en gesprekken bijhouden met behulp van ondersteunde providers via Zoho's PhoneBridge.

De beste functies van Bigin

Betrek klanten met behulp van de ingebouwde telefonie, WhatsApp, sms en sociale mediakanalen.

Gebruik de mobielgerichte aanpak met iOS- en Android-apps, zodat uw team overal op de hoogte blijft van hun tijdlijn.

Genereer visuele dashboards en gedetailleerde rapporten over verkoopprestaties, pijplijnfasen en teamactiviteiten.

Bescherm gevoelige informatie met op rollen gebaseerde toegangscontroles, auditlogs en veilige gegevensverwerking (ondersteuning van GDPR, SSO en meervoudige verificatie).

Limieten van Bigin

Limiet voor integraties met apps van derden die geen deel uitmaken van de Zoho-suite

Gebrek aan flexibiliteit in triggers voor automatisering en dashboards

Prijzen van Bigin

Free

Express: $ 9/maand per gebruiker

Premier: $15/maand per gebruiker

Bigin 360: $ 21/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Bigin

G2: 4,6/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bigin?

Inzichten van een gebruiker:

Bigin by Zoho CRM biedt een overzichtelijke, intuïtieve en lichtgewicht CRM-ervaring – perfect voor kleine en groeiende teams. De pijplijnweergave maakt het bijhouden van deals moeiteloos en dankzij de mobiele app is alles onderweg toegankelijk. Hoewel Bigin geweldig is vanwege zijn eenvoud, zou het wat meer geavanceerde rapportage- en werkstroomaanpassingsopties kunnen gebruiken. De integraties met tools van derden buiten de Zoho-suite zijn enigszins beperkt.

Bigin by Zoho CRM biedt een overzichtelijke, intuïtieve en lichtgewicht CRM-ervaring – perfect voor kleine en groeiende teams. De pijplijnweergave maakt het bijhouden van deals moeiteloos en dankzij de mobiele app is alles onderweg toegankelijk. Hoewel Bigin geweldig is vanwege zijn eenvoud, zou het wat meer geavanceerde rapportage- en werkstroomaanpassingsopties kunnen gebruiken. De integraties met tools van derden buiten de Zoho-suite zijn enigszins beperkt.

7. Capsule CRM (het meest geschikt voor individuele gebruikers en kleine teams)

via Capsule CRM

Capsule CRM is ontwikkeld voor kleine tot middelgrote bedrijven die een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk systeem nodig hebben voor het beheren van contacten, taken en verkoopkansen. Wat contacten betreft, kunt u uitgebreide profielen opslaan, zoals namen, bedrijfsgegevens, aantekeningen en zelfs links naar sociale media, en het systeem vult profielen automatisch aan met aanvullende informatie.

Hun pijplijnbeheer is visueel en flexibel. U kunt deals door verschillende fasen in een Kanban-bord slepen, meerdere pijplijnen opzetten om verschillende verkoopprocessen weer te geven (bijv. nieuwe business versus upsell) en waarde van deals en klantbetrokkenheid bijhouden.

Bovendien zijn de rapportagefuncties solide en bieden ze een verscheidenheid aan verkoop- en activiteitenrapporten (winst/verlies, pijplijngroei, gemiddelde dealgrootte) die u kunt filteren op datum, gebruikers of teams.

De beste functies van Capsule CRM

Beheer verkoopkansen binnen de tabbladen People & Organizations met eenvoudige import, tagging en activiteitenregistratie.

Automatiseer routinematige verkoop- en projecttaken met Tracks , waarmee taken achtereenvolgens kunnen worden geactiveerd.

Leg automatisch contacten vast vanuit LinkedIn, WhatsApp, Gmail en Outlook met behulp van de Capsule 'Magical' browser-extensie.

Limieten van Capsule CRM

De mobiele app is traag, heeft weinig functies en is onhandig.

U moet software van derden zoals Zapier gebruiken om een verbinding te maken met andere tools in uw tech stack; het ontbreekt aan integraties met systemen zoals APTEM, Survey Monkey en Force 24.

Prijzen van Capsule CRM

Free

Starter: $ 21/maand per gebruiker

Groei: $ 38/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 60/maand per gebruiker

Capsule CRM-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Capsule CRM?

Een perspectief op Capsule CRM:

Ik waardeer het dat Capsule CRM een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bijhouden van een gedetailleerd overzicht van gesprekken en kansen met klanten en prospects. Ik vind de eenvoud van Capsule CRM het meest opvallende kenmerk; het werkt gewoon zonder onnodige complicaties. Ik merk dat Capsule CRM veel functies heeft die ik waarschijnlijk niet gebruik. Het zou handig zijn om instructievideo's te hebben om te leren hoe ik deze extra functies effectief kan gebruiken.

Ik waardeer het dat Capsule CRM een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bijhouden van een gedetailleerd overzicht van gesprekken en kansen met klanten en prospects. Ik vind de eenvoud van Capsule CRM het meest opvallende kenmerk; het werkt gewoon zonder onnodige complicaties. Ik merk dat Capsule CRM veel functies heeft die ik waarschijnlijk niet gebruik. Het zou handig zijn om instructievideo's te hebben om te leren hoe ik deze extra functies effectief kan gebruiken.

via Salesflare

Salesflare is ontwikkeld voor teams die een hekel hebben aan handmatige gegevensinvoer (en dat is te merken!). Het platform haalt automatisch contactgegevens op uit e-mails, kalendervergaderingen, handtekeningen, sociale profielen en zelfs websitebezoeken. Dit maakt het bijzonder aantrekkelijk voor B2B-bedrijven waar context en relatiegeschiedenis essentieel zijn.

De visuele pijplijn maakt het eenvoudig om deals te beheren, terwijl automatisering het repetitieve werk afhandelt: follow-upherinneringen, fases en e-mailreeksen. De engagementtracking van Salesflare laat zien wie uw e-mails heeft geopend, op links heeft geklikt en uw website heeft bezocht. Zo kunt u uw nurture-campagnes optimaal uitvoeren.

De beste functies van Salesflare

Visualiseer uw verkoopproces met een drag-and-drop-verkooppijplijn.

Automatiseer werkstroomvervolg met e-mailreeksen die gepersonaliseerde, meerstapscampagnes versturen op basis van gedrag.

Gebruik AI-gestuurde leadscoring en hotness-waarschuwingen om prospects te prioriteren.

Limieten van Salesflare

Ontbreekt automatisering voor het rechtstreeks verzenden van documenten naar het CRM en biedt geen functies voor rapportage en dashboard.

Limiet aan native integraties, wat betekent dat u afhankelijk bent van Zapier.

Prijzen van Salesflare

Groei: $ 39/maand per gebruiker

Pro: $ 64/maand per gebruiker

Onderneming: $ 124/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Salesflare

G2: 4,8/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesflare?

Wat een G2-gebruiker te zeggen had:

Ik waardeer het vermogen van Salesflare om gegevens uit e-mails, kalenders, sociale media en telefoonlogboeken te halen, wat me veel tijd bespaart omdat ik niet meer handmatig updates hoef uit te voeren... Salesflare kan voor zeer grote ondernemingen of teams wat beperkt aanvoelen. Het is vooral geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, en ik zou graag zien dat het ook in grote ondernemingen bruikbaar is.

Ik waardeer het vermogen van Salesflare om gegevens uit e-mails, kalenders, sociale media en telefoonlogboeken te halen, wat me veel tijd bespaart omdat ik niet meer handmatig updates hoef uit te voeren... Salesflare kan voor zeer grote ondernemingen of teams wat beperkt aanvoelen. Het is vooral geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, en ik zou graag zien dat het ook in grote ondernemingen bruikbaar is.

🔍 Wist u dat? De vroegste vorm van 'CRM' was letterlijk een Rolodex. Het was een draaiend kaartwiel waarop verkopers klantgegevens opsloegen, uitgevonden door Arnold Neustadter en Hildaur Neilsen van het Amerikaanse bedrijf Zephyr in 1956.

via EngageBay

EngageBay biedt een reeks tools voor CRM, marketingautomatisering, verkooppijplijnen en klantenservice. Op marketinggebied omvat het visuele werkstroom voor lead nurturing, segmentatie, scoring en multichannelcampagnes. U kunt gerichte sequenties bouwen die reageren op klantgedrag, waardoor zelfs kleine teams geavanceerde automatisering kunnen uitvoeren.

Aan de andere kant biedt de verkoop-CRM drag-and-drop-pijplijnen, gedetailleerde contactprofielen, afsprakenplanning en ingebouwde telefonie. Het platform ondersteunt ook realtime klantinteracties via live chat, webformulieren en supporttickets, die allemaal worden opgenomen in één klantendossier.

De beste functies van EngageBay

Plan afspraken en automatiseer agendabeheer met gepersonaliseerde vergaderlinks en het delen van kalenders met het hele team.

Leg leads vast en koester ze via aanpasbare landingspagina's, webformulieren en slimme pop-ups.

Integreer telefonie met Power Dialer , gespreksopname en realtime gespreksinzichten.

Meet welke kanalen conversies opleveren, hoe de voortgang van leads is en waar knelpunten optreden met de multimodulaire rapportage.

Limieten van EngageBay

Gebruikers klagen dat de mobiele app niet over dezelfde functies beschikt als de desktopversie.

Ontbreekt gespecialiseerde integraties en rapportagefuncties voor werving

Prijzen van EngageBay

Free

Basis: $ 14,99/maand per gebruiker

Groei: $ 64,99/maand per gebruiker

Pro: $ 119,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van EngageBay

G2: 4,7/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over EngageBay?

Van een G2-recensent:

Elke dag krijgen we een groot aantal vragen van studenten en het was altijd een hele klus om die allemaal te beheren. Met EngageBay is alles overzichtelijk: leads, e-mails, formulieren en herinneringen staan allemaal op één plek. De automatiseringen zijn vooral handig voor ons... Ik zou het op prijs stellen als de rapporten meer details zouden bevatten om beter de onderwijsbehoeften te kunnen ondersteunen, zoals het bijhouden van welke batches hogere conversiepercentages hadden of het monitoren van de voortgang van studenten in de toelatingscyclus.

Elke dag krijgen we een groot aantal vragen van studenten en het was altijd een hele klus om die allemaal te beheren. Met EngageBay is alles overzichtelijk: leads, e-mails, formulieren en herinneringen staan allemaal op één plek. De automatiseringen zijn vooral handig voor ons... Ik zou het op prijs stellen als de rapporten meer details zouden bevatten om beter de onderwijsbehoeften te kunnen ondersteunen, zoals het bijhouden van welke batches hogere conversiepercentages hadden of het monitoren van de voortgang van studenten in de toelatingscyclus.

🔍 Wist u dat? In 1993 verliet Tom Siebel Oracle om Siebel Systems op te richten, dat een pionier werd op het gebied van 'Sales Force Automation' (SFA), waaronder het bijhouden van leads, de automatisering van verkooptaaken en het beheren van pijplijnen.

10. Keap (het meest geschikt voor dienstverlenende bedrijven die veel gebruikmaken van automatiseringsgebaseerde follow-ups)

via Keap

Keap (voorheen Infusionsoft) is op maat gemaakt voor kleine bedrijven, solopreneurs en providers. Het platform verzamelt contacten, e-mailmarketing, facturen, afspraken en betalingen. Bovendien kunt u het klantenbeheer verzorgen via geïntegreerde e-mailsynchronisatie, gesprekslogboeken en tijdlijnen.

De automatisering-bouwer is een hoogtepunt. Gebruik triggers en acties om gepersonaliseerde klanttrajecten te creëren die follow-ups versturen, taken toewijzen, velden bijwerken en e-mailreeksen starten op basis van gebruikersgedrag.

De beste functies van Keap

Zorg voor contact- en leadbeheer met tagging, gedetailleerde profielen, interactie-tracking en aantekeningen.

Gebruik de ingebouwde betalings- en factureringsfuncties om afrekenformulieren te maken, facturen te versturen, betalingen bij te houden en facturering te automatiseren.

Segmenteer contacten met flexibele taggebaseerde filters en triggers voor automatisering om gepersonaliseerde berichten te versturen.

Maak gebruik van een AI-aangedreven Content Assistant om aangepaste marketingteksten te genereren.

Limieten van Keap

Gebruikers melden ontbrekende functies, met name op het gebied van e-commerce en AI-integratie, waardoor ze op zoek gaan naar alternatieven voor Keap.

Sjablonen zijn verouderd en minder flexibel

Prijzen van Keap

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Keap

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,1/5 (meer dan 1250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Keap?

Een recensent zei:

Ik ben erg te spreken over de werkstroom van Keap; naar mijn mening zijn ze de beste in de branche. Ik maak ook graag gebruik van hun nieuwe sms-marketingfuncties. Bovendien is de bezorgbaarheid van e-mail uitstekend. Keap is vrij duur, wat mijn grootste probleem met de software is. Bovendien kan het voor nieuwe gebruikers ingewikkeld zijn. Hoewel het een robuust platform is, maakt dit het soms moeilijk te gebruiken.

Ik ben erg te spreken over de werkstroom van Keap; naar mijn mening zijn ze de beste in de branche. Ik maak ook graag gebruik van hun nieuwe sms-marketingfuncties. Bovendien is de bezorgbaarheid van e-mail uitstekend. Keap is vrij duur, wat mijn grootste probleem met de software is. Bovendien kan het voor nieuwe gebruikers ingewikkeld zijn. Hoewel het een robuust platform is, maakt dit het soms moeilijk te gebruiken.

💡 Pro-tip: Als uw team B2B- of deals voor ondernemingen afhandelt, stel dan uw CRM-fasen in rond MEDDIC (Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identifying Pain, Champion). Dit verbetert de nauwkeurigheid van prognoses en creëert duidelijkere, op inzichten gebaseerde kansen.

11. monday. com (het meest geschikt voor personen die aanpasbare werkstroomen op een werk-OS willen)

Monday.com biedt u flexibele aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor pijplijnen, werkstroomen en samenwerking. Bouw visuele borden met behulp van groepen, kolommen en weergaven (tabel, Kanban, tijdlijn) om leads, deals en contacten bij te houden in een structuur die bij uw team past.

U vindt er e-mailreeksen, massale e-mailverzendingen, registratie van telefoongesprekken en vergaderingen, en functies voor automatisering van taken en dealbewegingen. Met de dashboards en prognosetools kunt u de gezondheid van de pijplijn, de prestaties van het team en de resultaten van deals volgen via trechtergrafieken, ranglijsten en filters.

monday. com beste functies

Centraliseer de communicatie met gedeelde inboxen en samenwerkingstools.

Volg e-mailcommunicatie met ingebouwde Gmail- en Outlook-integraties, waarmee u berichten kunt verzenden, ontvangen en in realtime kunt bijhouden.

Haal sentimenten uit gegevens, krijg op maat gemaakte suggesties voor concrete stappen en voorspel het succes of falen van deals met behulp van AI-aangedreven tijdlijnsamenvattingen.

Limieten van monday.com

Je kunt geen formules gebruiken om nummers weer te geven en er is geen AI-werkstroomautomatisering voor gespiegelde informatie.

De Outlook-integratie is niet handig wanneer u meerdere contracten met één contactpersoon beheert, dus zoek naar alternatieven voor Monday.com.

Prijzen van monday.com

Free

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Pro: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 17.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Een gebruiker van monday.com zei:

Ik vind het erg prettig dat monday CRM zo intuïtief en gebruiksvriendelijk is – het is heel visueel en duidelijk, zodat ons hele team er zonder veel training mee aan de slag kan... Het enige nadeel voor mij is dat ik vind dat het CRM veel meer potentieel heeft dan we momenteel benutten, en dat we waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg zien met de basisfuncties.

Ik vind het erg prettig dat monday CRM zo intuïtief en gebruiksvriendelijk is – het is heel visueel en duidelijk, zodat ons hele team er zonder veel training mee aan de slag kan... Het enige nadeel voor mij is dat ik vind dat het CRM veel meer potentieel heeft dan we momenteel benutten, en dat we waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg zien met de basisfuncties.

Probeer ClickUp voor uw CRM-behoeften!

Als het gaat om het kiezen van uw volgende platform voor klantrelatiebeheer, is het doel eenvoudig: zoek iets dat u niet vertraagt.

Als u genoeg hebt van de Attio CRM-oplossing, is ClickUp, de alles-in-één app voor werk, het beste alternatief.

Het biedt u een overzichtelijkere manier om taakbeheer, verkoopactiviteiten en multichannel-outreach op één plek af te handelen. Met ClickUp Tasks, aangepaste velden, dashboards, automatiseringen en ClickUp Brain krijgt u één platform dat uw deals, werkstroomen en teams met elkaar verbindt.

Klaar om betekenisvolle klantrelaties op te bouwen? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅