Kissflow versus ClickUp: wat is beter voor werkstroomautomatisering?

Dave van de boekhouding heeft zojuist een bestelling goedgekeurd die eigenlijk naar Dave van Facilitaire Dienst had moeten gaan. Iemand met de naam 'Pending' heeft 17 taken toegewezen gekregen. De stagiair heeft een workaround in een spreadsheet gebouwd en nu staat het hele budget voor het derde kwartaal daarin.

Als uw werkstroom momenteel draait op een combinatie van e-mailketens en ongedocumenteerde kennis, bent u waarschijnlijk op zoek naar platforms die beloven alles op te lossen.

En als u uw onderzoek hebt gedaan, moet Kissflow versus ClickUp minstens één keer in uw browsertabbladen zijn verschenen.

Deze twee platforms benaderen workflowautomatisering vanuit totaal verschillende uitgangspunten, functies en filosofieën. Laten we eens kijken welke het beste bij u past. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 📝

ClickUp en Kissflow in één oogopslag

Voordat we elke tool in detail bekijken, volgt hier een overzicht om snel te zien welke het beste aansluit bij de operationele behoeften van uw team. 🧩

Criteria ClickUp Kissflow Primaire functie Uniforme projectmanagement, werkstroom, taakuitvoering, documenten, dashboards en AI No-code werkstroombouwer en lichtgewicht bedrijfsapplicaties Werkstroomautomatisering Geavanceerde automatiseringen plus AI-agenten die de context analyseren en intelligente acties ondernemen Drag-and-drop-procesbouwer voor routeringsregels, goedkeuringen en voorwaarden Taak- en projectmanagement Diepe taakhiërarchie, afhankelijkheden, dashboards, werklast, tijdlijnen, doelen Basisprojecten, borden, cases en matrixweergaven voor operationeel werk AI-mogelijkheden Ingebouwde ClickUp Brain, zoeken in de werkruimte, contextuele antwoorden, multi-model AI via Brain MAX Beperkt; het hangt af van robuuste integraties met uitgebreide functies of add-ons voor AI. Aangepast Zeer aanpasbare velden, dashboards, statussen, weergaven, toestemmingen, vooraf gebouwde sjablonen Sterke aangepaste mogelijkheden binnen werkstroomen en apps; beperkte aangepaste mogelijkheden voor projectmanagement Samenwerking Chatten, opmerkingen, Whiteboards, documenten, realtime gezamenlijke bewerking binnen de werkruimte Basisopmerkingen binnen werkstroomen; geen native tools voor samenwerking op meerdere niveaus Gebruiksscenario's Operations, PMO's, product, engineering, HR, IT, ondersteunen bij end-to-end uitvoering Goedkeuringen, procesbeheer, inkoopaanvragen, onboarding-werkstroomen, low-code interne apps Integraties Groot ecosysteem + API's + native AI Integraties beschikbaar met meerdere softwareprogramma's, zoals Google Drive en Slack; diepgaandere werkstroomlogica vindt plaats binnen de builder.

Wat is ClickUp?

Houd elk onderdeel van uw werk verbonden in ClickUp Verbeter de efficiëntie van uw werkstroom met ClickUp

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor we vertraging oplopen.

De projectmanagementsoftware van ClickUp lost dit op met de alles-in-één-app voor werk, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Het geeft u de vrijheid om de rommelige, veranderende kant van het werk te beheren met een gebruiksvriendelijke interface. U kunt complexe processen in kaart brengen, elk bewegend onderdeel bijhouden, documentatie centraliseren en gesprekken koppelen aan het werk waartoe ze behoren.

Functies van ClickUp

ClickUp past zich aan aan de manier waarop uw teams al denken en werken. Hier volgt een nadere beschrijving van de functies. 💁

Functie #1: Automatiseringen en AI-agenten

Voor teams die hun activiteiten willen stroomlijnen, het aantal tools willen verminderen en processen willen opschalen, combineert ClickUp werkstroomautomatisering met AI-gestuurde taakuitvoering.

Stel aangepaste ClickUp-automatiseringen in met eenvoudige 'als dit, doe dan dat'-commando's om consistentie in de werkstroom te creëren

ClickUp automatiseringen nemen het routinewerk uit handen. U stelt een trigger in en zij doen de rest, zoals taken verplaatsen, eigenaren toewijzen, items taggen, notificaties versturen, velden bijwerken of werk naar de juiste lijst verplaatsen. Het is de gemakkelijkste manier om een proces consistent te houden, zelfs als het volume toeneemt.

Stel dat het PMO-team nieuwe projectaanvragen beoordeelt. Telkens wanneer iemand het projectaanvraagformulier invult, kunt u een systeem voor automatisering van werkstroom instellen om:

Bekijk het geselecteerde projecttype

Wijs de ClickUp-taak toe aan een beschikbare programmamanager.

Pas een prioriteit toe op basis van de impact op het bedrijf

Zet het direct in de pijplijn 'Intake Review'.

Versnel de besluitvorming met intelligente ClickUp AI-agents

En als u complexe werkstroomen wilt automatiseren, probeer dan ClickUp AI Agents. In plaats van alleen maar te reageren op een trigger, lezen ze de Taak, begrijpen ze waar het om gaat en ondernemen ze vervolgens de juiste actie.

Stel dat een operations manager interne procesproblemen aan het triëren is. Wanneer er een nieuwe feedbacktaak binnenkomt, doet de AI-agent het volgende:

Leest de beschrijving en detecteert of het gaat om een probleem met de werkstroom, een toegangsprobleem of een systeemfout.

Herschrijft het probleem tot een duidelijke, gestandaardiseerde samenvatting

Tag de Taak aan de juiste afdeling

Wijs het toe aan de eigenaar die dit soort problemen behandelt.

Voegt een korte aanbevolen volgende stap toe, zodat het team onmiddellijk actie kan ondernemen.

Leer hoe u uw eigen tool kunt bouwen:

Functie #2: Contextuele AI

Syntheseer projectactiviteiten binnen uw werkruimte met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van het platform, zit in uw taken, documenten en project structuren. Het begrijpt uw werkstroom, procesaantekeningen, wijzigingslogboeken en operationele beslissingen.

Stel dat u een driemaandelijks procesbeheer beheert dat onboarding, inkoop en toegangscontrole omvat. U opent de hoofdtaak van het project en vraagt ClickUp Brain om de laatste activiteiten in die werkstroomen op te halen.

Het bekijkt wijzigingslogboeken, afhankelijkheden en updates van eigenaren en produceert vervolgens een nauwkeurig overzicht van de status die u kunt delen met het management. U gebruikt die output om overdrachtspunten te bevestigen, deadlines aan te passen en risico's vroegtijdig aan het licht te brengen.

Teams die ClickUp Brain gebruiken, melden een besparing van 1,1 dag per week omdat uw denkwerk en uitvoering samenkomen in één software voor projectmanagement.

📌 Voorbeeldopdracht: Bekijk de werkstroomactiviteiten in onze onboarding-, inkoop- en toegangscontrolewerkstroomen. Vat de huidige situatie samen, benoem vertragingen en doe aanbevelingen voor de volgende stappen voor elk team.

Maak een einde aan AI-wildgroei met ClickUp Brain MAX

Schakel tussen ChatGPT, Claude en Gemini in ClickUp Brain MAX terwijl u verbonden blijft met uw projectcontext

U kunt ook de AI-desktopcompanion ClickUp Brain MAX gebruiken, die premium AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini samenbrengt in één ruimte. Dit voorkomt AI-wildgroei en biedt u een uniforme AI-laag voor uw hele werkstroom.

Stel dat u een implementatieplan moet opstellen voor een systeemupgrade met input van IT, product en ondersteuning. U kunt Claude vragen om uw concept te herstructureren tot een overzichtelijke gefaseerde uitrol. Schakel vervolgens over naar ChatGPT in Brain MAX om de berichtgeving voor belanghebbenden vorm te geven. Gebruik ten slotte Gemini om het plan samen te vatten in een korte versie voor uw ticketingteam.

📌 Voorbeeldopdracht: Herstructureer dit implementatieplan in drie duidelijke fasen. Stel vervolgens een korte updateversie op voor communicatie met belanghebbenden.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp Talk-to-Text binnen Brain MAX ondersteunt voice-first productiviteit, zodat uw operationele kennis zonder vertraging in taken wordt omgezet. U spreekt één keer en het zet uw gedachten om in gestructureerd werk. Werk 4x sneller met Talk to Text in ClickUp Brain MAX Een operations manager loopt bijvoorbeeld tijdens een audit de serverruimte binnen en hoort een technicus een patroon van herhaalde storingen uitleggen. De manager opent de zwevende Brain MAX-balk (of drukt op de snelkoppeling) en spreekt de samenvatting uit. Talk to Text transcribeert het, maakt een subtaken aan in het auditproject, doet een automatische vermelding van de technicus en voegt het relevante sensorlogboekdocument als bijlage toe. Omdat alles in dezelfde werkruimte gebeurt, werkt u sneller omdat de follow-up de volgende dag al plaatsvindt.

Functie #3: Taak- en projectmanagement

Centraal in elke werkstroom staat ClickUp-taak: uw enige bron van informatie over wat nog te doen is, wie daarvoor verantwoordelijk is en waar het zich in het grotere proces bevindt.

Organiseer uw werk overzichtelijk met ClickUp-taaken

Taken werken als flexibele containers die alles kunnen bevatten wat uw team nodig heeft om het werk vooruit te helpen: beschrijvingen, bijlagen, subtaaken, checklists, aangepaste velden, afhankelijkheden, opmerkingen en zelfs volledige discussiethreads.

U kunt een verzoek vastleggen, het categoriseren met aangepaste velden van ClickUp, de juiste eigenaar toewijzen, historische context registreren, een verbinding maken met een groter initiatief en elke update bijhouden zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Maar zodra het volume toeneemt, is het niet meer voldoende om te weten wat er binnen individuele taken gebeurt. U moet het patroon zien, en dat is waar ClickUp-dashboards van pas komen.

Visualiseer patronen direct met ClickUp dashboards

Dashboards geven u een overzicht van alles wat er onder de oppervlakte gebeurt met uw taken. In plaats van de voortgang van elke taak afzonderlijk te controleren, halen ze live gegevens uit uw hele werkruimte: statussen, werklast, knelpunten, cyclustijden, voltooiingspercentages, teamcapaciteit, resultaten en andere KPI's voor projectmanagement.

Houd gesprekken verbonden met uw werkruimte-context met ClickUp Chat

ClickUp Chat brengt gesprekken terug naar waar je werkt. Met kanalen en directe berichten kun je taken bespreken, vragen stellen, bestanden delen, snelle updates delen en teamoverschrijdende gesprekken direct koppelen aan het project waar ze betrekking op hebben.

Neem snel deel aan een audio- of video-gesprek om stand-ups te bespreken met ClickUp SyncUps, werk toe te wijzen met @vermeldingen en elk bericht met één klik om te zetten in een taak. Bovendien kan ClickUp AI (Brain) u helpen bij het samenvatten van chatthreads, het aanmaken van taken, het vinden van gerelateerde taken en nog veel meer.

Zet uw ideeën om in actie met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards zijn een visueel canvas waarmee u werkstroomen in kaart kunt brengen, processen kunt schetsen, projectfasen kunt uittekenen, ideeën kunt clusteren of teamoverschrijdende oplossingen kunt ontwerpen. U gaat van 'erover praten' naar 'het bouwen' zonder momentum te verliezen.

Stel bijvoorbeeld dat uw productteam de lancering van een nieuwe onboarding-ervaring plant. Op een Whiteboard schetsen ze de algemene werkstroom van gebruikers, plakken ze sticky notes met open vragen en clusteren ze pijnpunten van klanten die uit feedbacktaken zijn gehaald.

Van daaruit zetten ze elke aantekening om in een Taak, wijzen ze eigenaren toe en voegen ze deadlines toe binnen de projectmanagementtool.

Zodra de ideeën in kaart zijn gebracht en de richting duidelijk is, kunt u die concepten omzetten in iets meer gepolijst.

ClickUp Docs helpt u om de ruwe ideeën van whiteboards om te zetten in georganiseerde, uitgebreide content die uw team kan gebruiken: SOP's, projectbriefings, procesdocumentatie, kennisbanken, voorstellen, beslissingslogboeken of cross-functionele plannen.

Documenteer uw beslissingen duidelijk in ClickUp Docs

Alle documenten worden in dezelfde werkruimte opgeslagen als uw taken en Whiteboards, zodat u rechtstreeks naar werkitems kunt linken, weergaven kunt insluiten, teamgenoten kunt taggen en documentatie kunt koppelen aan de uitvoering.

Prijzen van ClickUp

Wat is Kissflow?

via Kissflow

Kissflow is een platform zonder code dat wordt gebruikt om interne goedkeuringswerkstroomen, aanvraagprocessen en lichtgewicht bedrijfsapplicaties te bouwen en te automatiseren.

Teams gebruiken het vaak om zaken te creëren zoals inkoopaanvraagsystemen, werkstroomen voor werknemers, leveranciersbeheerprocessen, reisgoedkeuringen, IT-ticketinginstallaties en serviceaanvraagportalen.

U kunt elke stap in een proces definiëren, beslissen wie actie moet ondernemen, routeringsregels instellen, formulieren als bijlagen toevoegen en de status van elk item dat door de werkstroom loopt bijhouden.

Functies van Kissflow

Hier zijn de functies van Kissflow die u helpen bij het standaardiseren van werkstroom.

Functie #1: Visuele procesbouwer en automatisering

Bouw met Kissflow duidelijke bedrijfsprocessen die de productiviteit tijdens complexe projecten verhogen

Kissflow helpt teams bij het standaardiseren en opschalen van werkstroomen via de intuïtieve visuele Process Builder. Teams kunnen elke stap in kaart brengen met behulp van drag-and-drop-elementen, voorwaarden definiëren, regels op taakniveau configureren en parallelle vertakkingen toevoegen.

Een onkostendeclaratie kan bijvoorbeeld automatisch naar een manager worden doorgestuurd, naar de financiële afdeling worden doorgestuurd als deze een limiet overschrijdt, en herinneringen triggeren als deze te lang in behandeling blijft. Deze werkstroom ondersteunt diepgaandere automatisering van bedrijfsprocessen zonder dat teams code hoeven te schrijven.

Functie #2: App-builder met weinig of geen code

Zorg voor een soepel app-ontwikkelingsproces zonder een steile leercurve in Kissflow

Kissflow biedt ook een app-builder met weinig of geen code, waarmee teams aangepaste interne oplossingen kunnen creëren met behulp van visuele formulieren, tabellen, werkstroomen en op regels gebaseerde automatiseringen.

Hiermee kan een team een kleine interne voorraadtracker of onboarding-aanvraagtool bouwen als een volledig codevrije app. IT kan nog steeds toegangscontroles instellen en wijzigingen monitoren, terwijl gebruikers snel kunnen bouwen en itereren.

Functie #3: Project-, bord- en casemanagement

Visualiseer statistieken voor al uw teams met Kissflow om de efficiëntie te maximaliseren

Naast traditionele CRM-werkstroomen kunt u met Kissflow schakelen tussen Kanban-borden, lijstweergaven, matrix-layouts en gedetailleerde projectruimtes, afhankelijk van hoe zij het werk het liefst visualiseren.

Hierdoor kunnen teams gestructureerde processen en lopende operationele taken binnen hetzelfde platform beheren.

Prijzen van Kissflow

Basis: Vanaf $ 2.500 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp versus Kissflow: vergelijking van functies

Teams die procesautomatisering en gestructureerde werkstroombeheer overwegen, vergelijken vaak ClickUp met Kissflow, omdat beide tools helpen bij het organiseren van werk en het stroomlijnen van activiteiten.

ClickUp richt zich op AI-gestuurde projectuitvoering, diepgaand taakbeheer en samenwerking tussen taken, documenten en dashboards. Kissflow richt zich op het creëren van gestructureerde goedkeuringswerkstroomen en lichtgewicht interne apps met behulp van visuele no-code builders.

Hier volgt een vergelijking van de functies van beide tools:

Functie #1: Aangepaste werkstroom en flexibiliteit

Laten we eerst eens kijken hoe ClickUp en Kissflow zich tot elkaar verhouden als het gaat om het vormen van processen die aansluiten bij de unieke werkwijze van uw team.

ClickUp

ClickUp geeft teams de vrijheid om werkstroomontwerpen te ontwerpen die aansluiten bij het dagelijkse werk. U kunt statussen, velden, weergaven, taaksoorten, dashboards en toestemmingen aanpassen. Teams die snel veranderende projecten uitvoeren, krijgen volledige controle over hoe het werk wordt georganiseerd, bijgehouden en weergegeven, waardoor het gemakkelijker wordt om zich aan te passen aan veranderende prioriteiten.

Kissflow

Kissflow richt zich op gestructureerde, op formulieren gebaseerde werkstroomen. U kunt stappen in een proces of goedkeuringsketen aanpassen, maar aanpassing ondersteunt voornamelijk lineaire werkstroomen. De low-code tools werken goed voor vaste bedrijfsprocessen zoals inkooporders of HR-verzoeken.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! ClickUp blinkt uit in het bieden van flexibele functies voor projectmanagement, terwijl Kissflow uitblinkt wanneer teams gestructureerde, procesgestuurde werkstroom nodig hebben.

Functie #2: Samenwerking en kennisdeling

Hoe helpen deze tools uw team om gedurende de werkdag op één lijn te blijven en in verbinding te blijven? Laten we het eens bekijken:

ClickUp

ClickUp centraliseert de samenwerking op de werkplek binnen het werk zelf. Teams kunnen in realtime chatten binnen taken, reacties toevoegen, bestanden als bijlagen bijvoegen en documenten of Whiteboards insluiten. Elke discussie blijft gekoppeld aan een specifiek project of een specifieke deliverable, zodat teams nooit de context kwijtraken.

Bovendien kunnen teams met ClickUp Docs handboeken, SOP's, plannen en interne kennisbanken binnen de werkruimte samenstellen. Docs heeft een directe verbinding met taken, projecten en doelen, waardoor beslissingen, plannen en acties op één lijn blijven. Teams hebben geen extra opslagruimte voor documenten nodig.

Kissflow

Kissflow bevat opmerkingen binnen werkstroomen, maar samenwerking is ondergeschikt aan de werkstroom. De meeste communicatie vindt buiten het platform plaats, waardoor teams gedwongen worden om externe tools te gebruiken voor discussies, feedback of brainstormen. Het werkt prima voor goedkeuringen, maar niet voor projectintensief teamwerk.

Bovendien ondersteunt Kissflow basisdocumentatie binnen werkstroombeschrijvingen, maar ondersteunt het geen diepgaande, onderling verbonden documenten of lange content.

🏆 Winnaar: ClickUp neemt de leiding met zijn geïntegreerde samenwerkingsfuncties en volledig geïntegreerde documentatie.

Functie #3: Automatisering

Laten we het nu hebben over automatisering en hoe elke tool omgaat met repetitief werk.

ClickUp

ClickUp Automations en AI Agents helpen teams om alles te versnellen, van taakuitvoering en statuswijzigingen tot herinneringsschema's en overdrachtsstappen. U kunt automatiseringen koppelen aan lijsten, ruimtes en werkstroom's, wat zowel gestructureerd als dynamisch werk ondersteunt.

Het is ontwikkeld voor teams die automatisering nodig hebben om over meerdere afdelingen heen te schalen.

Kissflow

Kissflow blinkt uit in het automatiseren van gestructureerde processen, zoals financiële goedkeuringen of werkstroomen voor inkoop. Automatisering is echter gekoppeld aan formulieren en vooraf gedefinieerde paden, dus het is niet ideaal voor creatief of niet-lineair projectwerk.

🏆 Winnaar: ClickUp wint deze ronde met zijn flexibele automatisering die zich aanpast aan zowel complexe werkstroomen als dagelijkse behoeften van projecten.

Functie #4: Rapportage en zichtbaarheid

Laten we tot slot de realtime rapportagefuncties vergelijken die uw team inzicht geven in de voortgang.

ClickUp

ClickUp biedt dashboards, kaarten, werklastgrafieken, sprintstatistieken, tijdsregistratie en alles wat leidinggevenden nodig hebben om de voortgang te volgen. De zichtbaarheid strekt zich uit over afdelingen, projecten en teams, waardoor het ideaal is voor operationele duidelijkheid.

Kissflow

Kissflow-rapportage is sterk in procesaudits en het identificeren van knelpunten in goedkeuringsprocessen, maar biedt geen gedetailleerde zichtbaarheid over projecten of rapportage over verschillende teams heen. Het is meer geschikt voor bedrijfsactiviteiten dan voor lopend werk.

🏆 Winnaar: ClickUp wint deze ronde met zijn uitgebreide rapportage en realtime dashboards voor zichtbaarheid voor het hele team.

ClickUp versus Kissflow op Reddit

We hebben Reddit doorzocht om te begrijpen hoe gebruikers praten over ClickUp versus Kissflow. Hoewel er niet veel directe vergelijkingen tussen de twee zijn, bieden gesprekken over elke tool duidelijk inzicht in hoe gebruikers ze zien.

Aan de kant van ClickUp vertelde een gebruiker hoezeer het het dagelijkse werk van zijn bureau heeft veranderd:

We gebruiken ClickUp nu ongeveer een half jaar voor ons bureau en eerlijk gezegd heeft het onze manier van werken op onverwachte manieren veranderd... Hun Docs-systeem heeft stilletjes het grootste deel van ons werk met Google Documenten vervangen. Alles verloopt gewoon beter als onze documentatie op dezelfde plek staat als onze projecten.

We gebruiken ClickUp nu ongeveer een half jaar voor ons bureau en eerlijk gezegd heeft het onze manier van werken op onverwachte manieren veranderd... Hun Docs-systeem heeft stilletjes het grootste deel van ons werk met Google Documenten vervangen. Alles verloopt gewoon beter als onze documentatie op dezelfde plek staat als onze projecten.

Ze benadrukten ook hoe ClickUp Brain van een sceptische zorg naar een praktische tijdbesparing is gegaan:

In het begin twijfelde ik nog over ClickUp Brain... maar het heeft me een aantal vervelende schrijfklussen bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van klanten moet samenvatten of een concept moet opstellen.

In het begin twijfelde ik nog over ClickUp Brain... maar het heeft me een aantal vervelende schrijftaaken bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van klanten moet samenvatten of een concept moet opstellen.

Een andere Redditor vatte de aantrekkingskracht van Kissflow duidelijk samen:

Kissflow is waarschijnlijk wat u zoekt als u op zoek bent naar een tool die gebruiksgemak, flexibiliteit en krachtige mogelijkheden in één combineert. Kissflow is speciaal ontwikkeld om niet-technische gebruikers in staat te stellen zelf applicaties te ontwikkelen... waardoor Kissflow een robuuste speler is voor het stroomlijnen van activiteiten op een allesomvattende schaal.

Kissflow is waarschijnlijk wat u zoekt als u op zoek bent naar een tool die gebruiksgemak, flexibiliteit en krachtige mogelijkheden in één combineert. Kissflow is speciaal ontwikkeld om niet-technische gebruikers in staat te stellen zelf applicaties te ontwikkelen... waardoor Kissflow een robuuste speler is voor het stroomlijnen van activiteiten op een allesomvattende schaal.

Op Reddit is het patroon consistent. Teams die gestructureerde procesapps, formulierintensieve werkstroomen en eenvoudige citizen development willen, neigen naar Kissflow. Teams die projectmanagement, documentatie en AI-gestuurde uitvoering in één werkruimte willen, vinden ClickUp op de lange termijn een betere keuze.

Welke tool voor automatisering van werkstroom is het beste?

De resultaten zijn binnen en we hebben een duidelijke winnaar. 💪

Het is ClickUp! 🤩

Kissflow werkt goed voor gestructureerde goedkeuringswerkstroomen, formuliergestuurde processen en eenvoudige apps zonder code. Voor operationele teams die alleen routing, formulieren en eenvoudige processtappen nodig hebben, is dit een prima oplossing.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, gaat veel verder. Het brengt taken, documenten, dashboards, automatisering, AI en samenwerking samen in één werkruimte. U kunt dagelijkse werkzaamheden beheren, complexe werkstroommodellen opzetten, prestaties bijhouden, processen documenteren en AI gebruiken om context te interpreteren en taken voort te stuwen.

