55+ Meta AI-prompts om je volgende project te inspireren

De meeste mensen behandelen kunstmatige intelligentietools als een zoekbalk. Ze typen drie woorden, drukken op enter en vragen zich af waarom de output eruitziet alsof deze om 3 uur 's nachts door een uitgeput persoon is geschreven.

Het zit namelijk zo: Meta AI kan een halfbakken idee omzetten in een complete marketingcampagne, ruwe schetsen omzetten in gepolijste beelden en code schrijven die daadwerkelijk werkt. Maar daarvoor heeft het één cruciaal ingrediënt van u nodig: een specifieke prompt.

Het verschil tussen 'een blogpost schrijven' en een geweldige prompt is ongeveer 30 seconden extra nadenken. En die 30 seconden maken het verschil tussen middelmatige AI-uitkomsten en echt bruikbare uitkomsten.

In deze blogpost delen we de beste Meta AI-prompts, samen met alternatieven zoals ClickUp en ChatGPT om je AI-arsenaal compleet te maken. 🤩

Wat is Meta AI?

Meta AI is de kunstmatige intelligentie-assistent van Meta, die is ingebouwd in alle producten van Meta, zoals Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger. Het is simpelweg Meta's versie van een AI-chatbot die wordt aangedreven door hun grote taalmodel (LLaMA).

Het is ingebouwd in de apps en apparaten van Meta, zodat gebruikers kunnen zoeken, content kunnen genereren, vragen kunnen stellen, afbeeldingen kunnen maken en taken kunnen automatiseren, rechtstreeks binnen de platforms die ze al gebruiken. Chat gewoon rechtstreeks met de AI-tool of tag deze in groepsberichten om aan de slag te gaan.

Wat zijn Meta AI-prompts?

Meta AI-prompts zijn simpelweg de instructies of vragen die je typt om Meta AI te vertellen wat je nodig hebt. Zie ze als jouw manier om de AI om hulp te vragen.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'schrijf een grappig bijschrift voor mijn strandfoto', 'suggereer gezonde recepten voor het avondeten' of 'leg in eenvoudige bewoordingen uit hoe zonnepanelen werken'.

Hoe duidelijker je prompt, hoe beter het antwoord dat je krijgt. Je kunt prompts gebruiken om nieuwe dingen te leren, creatieve ideeën op te doen, afbeeldingen te genereren, te brainstormen over content of gewoon een nuttig gesprek te voeren.

62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op.

Hoe schrijf je goede prompts voor Meta AI?

Om de beste reacties van Meta AI te krijgen, moet je beginnen met het schrijven van duidelijke, effectieve AI-prompt-sjablonen. Volg deze eenvoudige stappen om je resultaten te verbeteren.

Stap #1: Wees specifiek over wat je wilt

Vage verzoeken leiden tot algemene antwoorden die je tijd verspillen. In plaats van te vragen 'vertel me eens over koken', probeer eens 'geef me een recept van 30 minuten voor kip-pasta met eenvoudige ingrediënten die ik in elke supermarkt kan vinden'.

Merk op hoe de tweede versie Meta AI instrueert om precies aan te geven welk gerecht u wilt, uw tijdslimiet en uw voorkeuren voor ingrediënten. Door dit detailniveau kan de AI uw exacte behoeften begrijpen en een antwoord geven dat u onmiddellijk kunt gebruiken.

Stap #2: Stel de context in

Meta AI werkt veel beter als het uw situatie begrijpt.

Vergelijk 'suggereer enkele spelletjes' met 'Ik ben een verjaardagsfeestje aan het plannen voor een 7-jarige met 10 kinderen in de achtertuin. Suggereer vijf leuke buitenspelletjes die minimale installatie vereisen. '

De tweede prompt geeft Meta AI informatie over uw publiek, locatie en beperkingen, waardoor het suggesties kan doen die daadwerkelijk bij uw specifieke scenario passen, in plaats van willekeurige spelideeën aan te bieden.

💡 Pro-tip: Verwijs naar eerdere reacties door ze eerst samen te vatten: 'Op basis van het recept dat je me net hebt gegeven met knoflook en tomaten, stel nu wijncombinaties voor. ' Dit versterkt de context en voorkomt afdwalen in gesprekken met meerdere beurten.

Stap #3: Geef aan welk format je nodig hebt

Hoe je informatie ontvangt, is net zo belangrijk als wat je ontvangt.

Vertel Meta AI of je 'een genummerde lijst met stappen', 'een korte samenvatting van twee zinnen', 'een gedetailleerde uitleg met voorbeelden' of 'een vergelijkingstabel' wilt.

Als je bijvoorbeeld iets nieuws leert, vraag dan om 'een stapsgewijze handleiding met eenvoudige uitleg'. Als je snel feiten nodig hebt, vraag dan om 'vijf belangrijke punten in bulletvorm'. Het juiste format maakt informatie gemakkelijker te begrijpen en te gebruiken.

Stap 4: Voeg uw voorkeuren of beperkingen toe

Uw limieten vormen welke oplossingen voor u werken.

Maak altijd een melding van belangrijke beperkingen vooraf: 'alleen vegetarische recepten', 'oefeningen waarvoor geen apparatuur nodig is', 'cadeau-ideeën onder de € 30' of 'reistips voor iemand die vliegangst heeft'.

Deze specifieke details helpen Meta AI om suggesties te filteren die niet geschikt zijn voor jouw situatie. Vragen naar 'beginnersvriendelijke yogahoudingen voor lage rugpijn' is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van wat nuttig is.

💡 Pro-tip: Zet je belangrijkste beperking of vraag helemaal aan het einde van je prompt. De laatste zin heeft vaak een onevenredig groot gewicht bij de vorm van het antwoord en de toon ervan. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Stap #5: Stel vervolgvragen

Je eerste prompt is slechts het beginpunt van een gesprek.

Als het antwoord van Meta AI niet helemaal is wat je nodig had, bouw er dan op voort. Je kunt zeggen: 'maak dit eenvoudiger', 'geef me nog drie opties', 'leg het tweede punt gedetailleerder uit' of 'pas dit nu toe op socialemediamarketing'.

Elke follow-up helpt Meta AI om uw behoeften beter te begrijpen en zijn antwoorden te verfijnen. Zie het als een heen-en-weer-gesprek in plaats van een enkele vraag.

Stap #6: Gebruik voorbeelden waar mogelijk

Laten zien is vaak duidelijker dan vertellen. Als u wilt dat Meta AI een specifieke stijl of toon aanhoudt, geef dan een voorbeeld.

Probeer eens: 'Schrijf een Instagram-bijschrift in deze stijl: Gewoon weer een dag waarop ik ten volle geniet van het leven ☀️ Wie is er nog meer klaar voor het weekend?' Dit geeft Meta AI een concreet referentiepunt voor toon, lengte, emoji-gebruik en persoonlijkheid. Voorbeelden werken uitstekend voor creatieve taken zoals schrijven, ontwerpbeschrijvingen of ideeën voor content.

💡 Pro-tip: Sluit prompts af met 'Leg uit hoe zeker je bent van dit antwoord' of 'Welke aannames heb je gedaan?'. Dit brengt beperkingen aan het licht en helpt je de betrouwbaarheid in te schatten zonder dat je domeinexpertise nodig hebt.

Top Meta AI-prompts voor verschillende gebruikssituaties

Hier zijn enkele effectieve Meta AI-prompts die je voor verschillende taken kunt gebruiken.

Prompts voor socialemediamarketing

Probeer Meta AI-prompts voor Instagram-marketing

Maak vijf boeiende Instagram-bijschriften voor een duurzaam modemerk dat een zomercollectie lanceert. Gebruik emoji's en voeg een call-to-action toe. Geef 10 ideeën voor content voor de Facebook-pagina van een bakkerij die lokale klanten zullen aanmoedigen om reacties te plaatsen en te delen. Schrijf drie verschillende versies van een LinkedIn-bericht waarin het nieuwe beleid van ons bedrijf inzake werken op afstand wordt aangekondigd. Maak één professionele, één informele en één inspirerende versie. Genereer een week aan Twitter-threadideeën voor een fitnesscoach die gespecialiseerd is in drukbezette professionals. Voeg voor elke thread een pakkende openingszin toe. Ontwerp een vierkante Instagram-post met een opvallende quote over ondernemerschap op een achtergrond met kleurverloop. Gebruik een modern schreefloos lettertype en inspirerende kleuren. Geef me een overzicht van een contentkalender voor een dierenverzorgingsbedrijf voor een periode van één maand. Vermeld ook de soorten berichten, thema's en beste tijdstippen om te posten. Schrijf een pakkende Facebook-advertentietekst voor een gratis webinar over persoonlijke financiën. De doelgroep is millennials die worstelen met studieschulden. Houd het onder de 100 woorden. Maak een afbeelding voor een LinkedIn-carrouselpost over productiviteitstips. Ontwerp de eerste dia met een strakke layout, professionele kleuren en ruimte voor tekstoverlay. Suggereer trending hashtags voor een reisblogger die posts plaatst over budget backpacken in Zuidoost-Azië. Voeg een mix van populaire en niche-tags toe.

🔍 Wist je dat? Hoe je iets vraagt, is belangrijk (zelfs je toon telt). Uit een intercultureel onderzoek bleek dat beleefde prompts aan chatbots (ja, woorden als 'alsjeblieft' en 'dank je wel') leidden tot meetbaar betere reacties, wat suggereert dat LLM's menselijke interactiesignalen meer weerspiegelen dan we dachten.

Prompts voor creatief schrijven

Schrijf een kort verhaal met Meta AI-prompts

Schrijf een korte verhaalopening over een detective die de gedachten van mensen kan horen, maar alleen als ze liegen. Maak het 150 woorden lang en eindig met een cliffhanger. Genereer vijf unieke achtergrondverhalen voor een fantasieroman. Elk personage moet een duidelijk persoonlijkheidskenmerk en een verborgen geheim hebben. Help me met het bedenken van plotwendingen voor een romantische roman waarin de hoofdpersonen rivaliserende foodtruckeigenaren zijn in Austin, Texas. Schrijf een dialoog tussen twee oude vrienden die elkaar na 20 jaar weer ontmoeten. De ene is rijk geworden, de andere heeft gekozen voor een eenvoudig leven. Laat de spanning zien zonder dat het te opvallend is. Maak een gedetailleerde beschrijving van een verlaten pretpark bij zonsondergang. Concentreer je op zintuiglijke details die een griezelige sfeer creëren. Genereer een sfeervol concept voor een boekomslag voor een mysterieuze thriller die zich afspeelt in een mistig kustplaatsje. Voeg een vuurtoren, donker water en een onheilspellende lucht toe. Geef 10 creatieve schrijfopdrachten op basis van het thema 'tweede kansen'. Maak ze specifiek genoeg om direct ideeën op te wekken. Herschrijf deze alinea in drie verschillende stijlen: noir detective, grillig sprookje en moderne thriller [plak je alinea]. Ontwerp een portret van een steampunk-uitvinder in zijn rommelige werkplaats. Voeg een koperen veiligheidsbril, mechanische gadgets en kleding uit het Victoriaanse tijdperk toe.

🧠 Leuk weetje: Lazy prompting wordt steeds populairder. AI-pionier Andrew Ng zei onlangs dat minimale prompts soms het beste werken: wanneer een model al capabel is, kun je 'foutmeldingen kopiëren en plakken + om een oplossing vragen' in plaats van een lange context te geven.

Prompts voor het aanmaken van video's

Genereer YouTube-thumbnails met Meta AI-prompts

Schrijf een video-script van 60 seconden voor een TikTok waarin je uitlegt hoe beginners maaltijden kunnen voorbereiden. Voeg een hook, drie belangrijke tips en een afsluitende call-to-action toe. Geef 15 ideeën voor YouTube-video's voor een gamingkanaal dat zich richt op indiegames. Voeg voor elk idee een pakkende titel en korte beschrijving toe. Maak een storyboard voor een Instagram Reel van 30 seconden waarin je laat zien hoe je je huis voor en na hebt georganiseerd. Verdeel het in segmenten van vijf seconden. Ontwerp een YouTube-thumbnail voor een tech review-video over budget-smartphones. Gebruik vetgedrukte tekst, contrasterende kleuren en een opvallende layout. Schrijf een boeiend video-script voor een tech review-kanaal. De video gaat over betaalbare draadloze oordopjes onder de $ 50. Trek kijkers binnen vijf seconden naar je toe. Genereer ideeën voor 10 educatieve YouTube Shorts over tips voor geestelijke gezondheid. Elke video moet korter zijn dan 60 seconden en een visuele suggestie bevatten. Maak een geanimeerde titelkaart voor een kookkanaal. Gebruik keukengerei, verse ingrediënten en speelse lettertypes. Stijl: modern en kleurrijk Schrijf een video-beschrijving en tag suggesties voor een kooktutorial over het maken van authentieke Thaise groene curry. Optimaliseer voor YouTube-zoekopdrachten. Maak een shotlijst voor een product-unboxingvideo. Het product is een luxe leren laptoptas. Neem acht verschillende camerahoeken op en wat je wilt benadrukken.

45% van de respondenten van onze enquête zegt dat ze tabbladen met werkgerelateerd onderzoek wekenlang open laten staan. Voor nog eens 23% bevatten deze kostbare tabbladen AI-threads met veel context. Kortom, een grote meerderheid besteedt het onthouden van informatie en context uit aan kwetsbare browsertabbladen.

Prompts voor het genereren van afbeeldingen

Krijg creatieve illustraties op basis van uw Meta AI-prompts

Creëer een afbeelding van een gezellig koffiehuisinterieur met warme verlichting, vintage meubels, planten die aan het plafond hangen en een barista achter de toonbank. Stijl: aquarelillustratie Maak een minimalistisch logo-ontwerp met een bergtop en een opkomende zon. Gebruik slechts drie kleuren: marineblauw, oranje en wit. Moderne en strakke esthetiek. Ontwerp een futuristisch stadslandschap bij nacht met vliegende auto's, neonreclames en hoge wolkenkrabbers. De stijl moet cyberpunk zijn met een paars en blauw kleurenpalet. Creëer een afbeelding van een rustige zen-tuin met een houten brug over een koivijver, kersenbloesembomen en stenen lantaarns. Stijl: realistische fotografie Genereer een speelse illustratie van een boomhutbibliotheek vol boeken, gezellige leeshoekjes, kerstverlichting en een wenteltrap. Stijl: illustratie voor kinderboek Ontwerp een vintage reisposter voor Parijs met de Eiffeltoren, het klassieke kleurenpalet van de jaren 50, opvallende typografie en art-decostijl. Creëer een abstracte weergave van kunstmatige intelligentie met behulp van geometrische vormen, circuitpatronen en een kleurverloop van blauw naar paars. Moderne tech-esthetiek Genereer een fantasielandschap met zwevende eilanden, watervallen die in de clouds neerstorten, magische gloeiende kristallen en een draak die in de verte vliegt. Ontwerp een productmodel met een koffiemok op een houten bureau in het ochtendlicht, een laptop op de achtergrond en een minimalistische werkruimte-esthetiek.

🔍 Wist u dat? Prompt-engineeringtechnieken kunnen worden onderverdeeld in ten minste drie hoofdtypen: handmatige natuurlijke-taalprompts, aangeleerde vectorprompts (embeddings) en hybride 'prompt + fine-tune'-methoden, wat aantoont hoe uitgebreid dit veld is.

Prompts voor fotobewerking

Verbeter uw foto's en illustraties nog verder met een geoptimaliseerde prompt in Meta AI

Verbeter de kleuren van deze foto om de zonsondergang levendiger te maken. Versterk de oranje en roze tinten terwijl de huidtinten natuurlijk blijven. Verwijder de achtergrond van deze productfoto en vervang deze door een strakke witte achtergrond. Behoud de schaduwen voor diepte. Pas dit portret aan om een warm, gouden uur-lichteffect te creëren. Verzacht de schaduwen en voeg een lichte gloed toe aan het onderwerp. Maak deze voedselfoto smakelijker door de kleuren te versterken, de scherpte te verhogen en het contrast aan te passen. Zorg ervoor dat het er natuurlijk blijft uitzien, niet oververzadigd. Verander deze foto van overdag in een sfeervolle avondscène. Maak de lucht donkerder, voeg warme straatlantaarns toe en creëer een filmische sfeer. Corrigeer de belichting in deze binnenfoto. Deze is te donker en heeft een oranje kleurzweem door de lamp. Maak deze helderder en neutraler. Geef dit portret een vintage filmlook. Voeg een lichte korrel toe, gedempte kleuren met een groen-gele tint en zachte vignettering rond de randen. Maak de rommelige achtergrond van dit portret wazig terwijl het onderwerp scherp in beeld blijft. Creëer een professioneel scherptediepte-effect. Voeg een dromerige, etherische kwaliteit toe aan deze natuurfoto. Verhoog de zachtheid, voeg een lichte waas toe en versterk de pasteltinten.

Prompts voor Instagram

Genereer Instagram-carrouselomslagafbeeldingen met Meta AI

Bedenk 10 ideeën voor Instagramverhalen voor een boetiek. Voeg interactieve elementen toe, zoals polls, quizzen en vraagstickers. Ontwerp een Instagram-carrouselomslagafbeelding voor een bericht over tips voor je ochtendroutine. Gebruik rustgevende kleuren, een strakke layout en laat ruimte over voor de titeltekst. Schrijf een biografie voor mijn reis-Instagram-account. Ik ben een vrouwelijke solo-reiziger die zich richt op budgetavonturen. Houd het onder de 150 tekens en voeg een call-to-action toe. Genereer ideeën voor carrouselposts voor het portfolio van een grafisch ontwerper. Doe suggesties voor wat er op elke dia moet komen om werk te laten zien en klanten aan te trekken. Maak een Instagram-verhaalsjabloonontwerp voor een wellnesscoach. Voeg ruimte toe voor dagelijkse tips, motiverende citaten en persoonlijke merkelementen.

🚀 Snelle hack: Genereer visuals zonder je concentratie en werkstroom te onderbreken met ClickUp Brain. Ga van concept naar creatief met ClickUp Brain voor het genereren van afbeeldingen Je kunt een prompt typen en AI vragen om tot 10 beeldvariaties tegelijk te genereren. De afbeeldingen kunnen onmiddellijk in je werkruimte worden ingevoegd, wat handig is voor het verkennen van concepten, het opstellen van campagnes en snelle visuele referenties zonder dat je naar een aparte ontwerptool hoeft over te schakelen.

Prompts voor WhatsApp

Schrijf OOO-berichten met Meta AI

Schrijf een professioneel WhatsApp-bericht om een client te volgen over een projectvoorstel dat ik vorige week heb gestuurd. Houd het beleefd en niet te opdringerig. Maak een vriendelijke herinnering voor mijn studiegroep over onze vergadering morgen. Vermeld de tijd, het onderwerp en wat iedereen moet voorbereiden. Schrijf een WhatsApp-bericht om een uitnodiging voor een feestje beleefd af te slaan. Ik heb al een andere afspraak, maar ik wil laten zien dat ik het op prijs stel dat ik ben uitgenodigd. Ontwerp een eenvoudige, professionele WhatsApp Business-profielfoto voor een thuisbakkerij. Voeg een cupcake-icoontje en de bedrijfsnaam toe in een strakke, vriendelijke stijl. Suggereer een goedemorgenbericht om naar mijn familiegroepschat te sturen. Maak het warm en positief zonder al te melig te worden. Schrijf een professioneel automatisch antwoord voor WhatsApp Business wanneer u niet op kantoor bent. Ik ben tot aanstaande Monday op vakantie. Voeg contactgegevens voor noodgevallen toe. Maak een berichtensjabloon voor het bevestigen van afspraken met klanten. Vermeld de datum, tijd, locatie en wat ze mee moeten nemen. Maak een WhatsApp-statusafbeelding met een inspirerende quote over dankbaarheid. Gebruik een natuurlijke achtergrond en elegante typografie. Schrijf een bedankbericht om te sturen naar iemand die een client naar mijn Business heeft doorverwezen. Maak het oprecht en specifiek over hoezeer ik hun steun waardeer. Maak een promotiebericht voor WhatsApp Business waarin u een tijdelijke korting aankondigt. Benadruk de urgentie, geef duidelijke details over de aanbieding en roep op tot actie.

🧠 Leuk weetje: De eerste 'prompts' verschenen in de jaren 60 met ELIZA, waarbij gebruikers hun gevoelens intypten en het systeem deze terugkaatste. Sommige gebruikers raakten zo gehecht aan het systeem dat de secretaresse van Joseph Weizenbaum (de uitvinder) tijd vroeg om privé met ELIZA te praten, omdat ze geloofde dat het systeem hen begreep.

Grappige Meta AI-prompts

Probeer grappige Meta AI-prompts

Schrijf een gedicht over een AI die het beu is om elke dag dezelfde vragen te beantwoorden. Stel je voor dat je een AI-therapeut bent voor andere AI's. Welk advies geef je aan een chatbot met een existentiële crisis? Beschrijf een dag uit het leven van een AI die gewoon een broodrooster wil zijn. Genereer een stand-up comedy routine vanuit het perspectief van een AI die jaloers is op de koffiepauzes van mensen.

Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald. Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het gebruik van prompts in Meta AI?

Meta AI aansturen lijkt misschien eenvoudig, maar het vergt enige oefening om consistente, hoogwaardige antwoorden te krijgen. Hieronder vindt u enkele veelvoorkomende fouten die prompts minder effectief maken en hoe u deze kunt oplossen.

Fout Wat gebeurt er? Hoe u dit kunt oplossen Ontbrekende context De AI heeft moeite om te begrijpen wat er nodig is. Voeg achtergrondinformatie of voorbeelden toe voor meer duidelijkheid. Te veel instructies Het model verliest zijn focus Houd elke prompt beperkt tot één duidelijk doel Zwakke vraagstelling Resultaat voelt onvolledig of verwarrend aan Stel directe, specifieke vragen Feedbackloops overslaan Prompts worden niet beter na verloop van tijd Bekijk regelmatig de resultaten en verfijn de bewoordingen.

🧠 Leuk weetje: Chain-of-Thought (CoT) prompts tonen aan dat het simpelweg toevoegen van 'Laten we stap voor stap denken' aan een prompt de prestaties van Taaken met redeneren op LLMs aanzienlijk verbetert.

Beperkingen van het gebruik van Meta AI

Meta AI is handig voor het snel genereren van content en het ondersteunen van ideeën, maar het is niet perfect. Veel gebruikers vinden dat deze limieten hen ertoe aanzetten om alternatieven voor Meta AI te verkennen:

Oppervlakkige redeneringen over complexe onderwerpen: Het kan context of nuances missen in technische of strategische discussies.

Afhankelijkheid van duidelijke en goede prompts: Slecht gestructureerde invoer kan leiden tot irrelevante of repetitieve resultaten.

Gegevens en privacykwesties: Gebruikers die met gevoelige informatie werken, kunnen het beleid inzake gegevensgebruik als restrictief ervaren.

Limiet aan creatieve consistentie: De toon en stijl kunnen verschillen tussen De toon en stijl kunnen verschillen tussen AI-schrijfprompts , wat van invloed kan zijn op de merkalignment.

Integratiekloof: de verbinding is niet naadloos mogelijk met bepaalde tools voor ondernemingen of werkstroom, wat realtime samenwerking beperkt.

Meta AI-alternatieven om te verkennen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Hier zijn enkele Meta AI-alternatieven om uw werk vooruit te helpen. 👇

1. ClickUp

De meeste makers en marketeers hebben te maken met deze werkstroomkloof: AI helpt je sneller te creëren, maar helpt je niet om beter uit te voeren. Je prompts, concepten en ideeën raken verspreid over documenten, chat-apps en projecttools.

ClickUp overbrugt de kloof als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. Hier komt uw door AI gegenereerde content samen met daadwerkelijk projectmanagement, waardoor brainstorms worden omgezet in taken, concepten in werkstroomen en ideeën in afgeleverd werk.

ClickUp elimineert alle vormen van werkversnippering en biedt 100% context en één plek waar mensen en agents samen kunnen werken.

Voor contentmakers en marketeers die willen dat hun AI-werk echt iets oplevert, is hier hoe ClickUp bijblijft.

AI die werkt als uw persoonlijke assistent

Wilt u een AI-assistent die de doelen, opmerkingen, referentiedocumenten en gesprekken begrijpt die u al hebt geopend? ClickUp Brain bevindt zich in de ruimtes waar uw werk zich afspeelt. U hoeft alleen maar te vragen en het haalt betekenis uit wat er in uw werkruimte gebeurt.

Stel dat u een artikel voorbereidt voor de lancering van een product. U opent de relevante Taak en vraagt ClickUp Brain om ontdekkingsaantekeningen, klantgesprekken en interne feedback te bekijken. Het vormt een verhaal dat de uitdaging van de gebruiker en de nieuwe ervaring duidelijk benadrukt.

Vervolgens kunt u de formulering verfijnen, deze als bijlage aan de releasetaaken toevoegen en deze binnen dezelfde ruimte delen voor beoordeling.

📌 Je kunt ook deze prompts proberen: Bekijk de ontdekkings- en feedbacktaken voor Feature Delta. Schrijf een kort verhaal waarin je de pijnpunten van de gebruiker en het resultaat van deze functie uitlegt.

Vat de reden voor deze beslissing in één zin samen en voeg deze als bijlage toe aan de beschrijving van de Taak.

Benadruk de drie belangrijkste inzichten uit dit interview met gebruikers en voeg een checklist met vervolgacties toe.

Herschrijf deze alinea zodat hij direct en zelfverzekerd klinkt, maar de bedoeling intact blijft.

Beweeg vloeiend tussen meerdere AI-modellen

Met zowel Brain als ClickUp Brain MAX kunt u ChatGPT, Claude en Gemini onder één dak gebruiken. Aangezien elk model zijn eigen sterke punten heeft, kunt u tussen hen schakelen zonder met verschillende AI-tools te hoeven jongleren.

Wissel tussen LLM's binnen ClickUp Brain om uw AI-ervaring te personaliseren.

Dit vermindert AI-wildgroei omdat elk model werkt vanuit dezelfde projectgegevens en context.

Voorbeeld: Stel dat u een bericht voorbereidt voor de aankondiging van een nieuwe functie. U hebt al onderzoek gedaan, aantekeningen gemaakt en de interne redenering gedocumenteerd in uw ClickUp-taak. U opent Brain MAX, de zelfstandige desktop-app van ClickUp, en vraagt Claude om die informatie op te splitsen in een eenvoudige verhalende structuur. Prompt Gemini in ClickUp Brain MAX om je strategie te ondersteunen Zodra de structuur stevig aanvoelt, schakelt u over naar ChatGPT om de toon aan te passen voor een aankondiging aan klanten. Vervolgens schakelt u over naar Gemini om het bericht samen te vatten in een duidelijke productupdate van twee zinnen.

📌 Probeer deze prompt: Verfijn dit verhaal om de duidelijkheid te vergroten en het resultaat voor de gebruiker te benadrukken. Vat het vervolgens samen in een productupdate van 2-3 zinnen.

Leg ideeën vast op het moment dat je ze hebt.

Talk to Text in ClickUp Brain MAX ondersteunt voice-first productiviteit, zodat uw redeneringen en inzichten intact blijven op het moment dat ze ontstaan. U spreekt één keer, en Brain MAX structureert de gedachte tot bruikbaar werk.

Leg gesproken inzichten vast met ClickUp Talk to Text en zet ze direct om in gestructureerde stappen

Stel bijvoorbeeld dat u een telefoongesprek met een klant beëindigt en een zin hoort die de frustratie van de gebruiker perfect weergeeft. U zegt deze zin hardop terwijl de Taak nog openstaat. Talk to Text zet die gedachte om in een duidelijke inzichtzin die u aan de Taak kunt toevoegen.

Haal kennis naar voren wanneer je die nodig hebt

Enterprise Search in ClickUp brengt uw beslissingsgeschiedenis, onderzoekstrajecten, gebruikersaantekeningen en ondersteunende documenten samen zonder dat u daarvoor hoeft te graven.

Haal direct verbonden kennis en beslissingscontext op met ClickUp Enterprise Search

Je typt de zin die je je herinnert en ClickUp Brain haalt alles tevoorschijn dat met die context verbonden is.

Stel dat u de redenen voor een wijziging in de onboarding-werkstroom van het afgelopen kwartaal opnieuw moet bekijken. U zoekt naar de naam van de functie en Enterprise Search toont de gebruikerstaken, de samenvatting van de vergadering en de uiteindelijke aantekening. U krijgt binnen enkele ogenblikken weer duidelijkheid en kunt verdergaan met uw werk.

De beste functies van ClickUp

Automatiseer terugkerende taken: Trigger taakupdates, routeer opdrachten en verstuur follow-ups, zodat werkstroom zichzelf in stand houdt met Trigger taakupdates, routeer opdrachten en verstuur follow-ups, zodat werkstroom zichzelf in stand houdt met ClickUp-automatisering.

Laat processen zichzelf corrigeren: stel stel ClickUp Agents in om te letten op vastgelopen taken of achterstallig werk en de juiste mensen op het juiste moment een seintje te geven.

Houd uw planning flexibel: Herschik uw dag op basis van nieuwe prioriteiten, deadlines of werklast met Herschik uw dag op basis van nieuwe prioriteiten, deadlines of werklast met ClickUp-kalender , zodat uw planning in realtime wordt aangepast.

Zet gesprekken om in actie: Laat de Laat de ClickUp AI Notetaker deelnemen aan gesprekken, beslissingen vastleggen en actiepunten rechtstreeks koppelen aan de taak waarvoor ze nodig zijn.

Leg vast wat je wilt herhalen: Sla prompts op in ClickUp Brain, zodat alle teamleden dezelfde redeneringspatronen gebruiken voor onderzoek, analyse of outreach.

Ga naadloos van idee naar werkstroom: breng experimenten, werkstroomen, customer journeys of systeemlogica in kaart op ClickUp Whiteboards.

Zorg dat gegevens zichzelf bijwerken: voeg voeg ClickUp AI-velden toe om automatisch sentiment, urgentie, complexiteit, gezondheidsscores of transactierisico's te berekenen.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies en aangepaste aanpassingsopties van de tool kunnen nieuwe gebruikers overweldigen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.585 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Een Reddit-gebruiker deelt zijn ervaringen met ClickUp:

Ja. ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven is geweldig. Iets anders dat me echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners. Zo schattig!

Ja. ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen.

Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven is geweldig. Iets anders dat me echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners. Zo schattig!

2. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT regelt alles, van het opstellen van e-mails tot het debuggen van code, via een eenvoudige chatinterface. Het conversatiemodel van OpenAI onthoudt eerdere uitwisselingen tijdens uw sessie, zodat u kunt voortbouwen op eerdere reacties zonder de context te herhalen.

De schrijfassistent biedt verschillende modelopties, afhankelijk van of je meer geavanceerde redeneringen of snellere resultaten nodig hebt. Spraakgesprekken werken verrassend goed voor handsfree interactie en de mobiele app brengt de volledige functionaliteit naar je telefoon.

De beste functies van ChatGPT

Maak aangepaste GPT's die specifieke instructies en voorkeuren voor terugkerende taken onthouden, zodat je niet bij elk nieuw gesprek opnieuw hoeft uit te leggen wat de vereisten zijn.

Schakel tijdens een gesprek tussen modelversies om de verwerkingssnelheid af te stemmen op de complexiteit op basis van uw huidige behoefte.

Upload pdf's, spreadsheets of afbeeldingen en stel gedetailleerde vragen over de content ervan zonder dat u de informatie handmatig hoeft te extraheren of te transcriberen.

Genereer beelden met AI-beeldprompts en verfijn ze door specifieke aanpassingen aan te vragen voor elementen zoals compositie, kleur of stijl.

Beperkingen van ChatGPT

Gebruikers van het gratis abonnement ervaren langzamere responstijden tijdens piekuren en verliezen de toegang tot geavanceerde functies zoals het genereren van afbeeldingen en data-analyse.

Aangepaste GPT's die door de community zijn gemaakt, variëren aanzienlijk in uitvoerkwaliteit, aangezien iedereen ze kan bouwen en delen.

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $ 20 per maand per gebruiker

Pro: $ 200/maand

Business: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1045 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

3. Claude

via Claude

Claude verwerkt lange documenten en behoudt de context tijdens uitgebreide gesprekken. Anthropic heeft het ontwikkeld om complexe projecten te behandelen die zich over meerdere uitwisselingen ontvouwen, waardoor het nuttig is voor werk dat een consistent begrip in de loop van de tijd vereist.

Met Vision-mogelijkheden kunt u grafieken, diagrammen of afbeeldingen uploaden voor interpretatie en analyse. De interface blijft minimalistisch en vrij van afleiding, waardoor het gesprek centraal staat.

De beste functies van Claude

Upload meerdere documenten tegelijk en stel vragen waarvoor informatie uit verschillende bronnen moet worden samengevoegd om patronen of tegenstrijdigheden te identificeren.

Vraag om teksten in specifieke stijlen en toon, en verfijn vervolgens het resultaat door precies te beschrijven hoe u de toon, structuur of formaliteit wilt aanpassen.

Ontwikkel code voor meerdere beurzen terwijl de assistent uw architecturale keuzes, naamgevingsconventies en vereisten van het project uit eerdere berichten onthoudt.

Beperkingen van Claude

De assistent weigert soms redelijke verzoeken en past daarbij een te voorzichtig contentbeleid toe, wat legitieme werkstroomkanalen kan verstoren.

Tijdens periodes van hoge vraag wordt de toegang tot het gratis abonnement beperkt, waardoor gebruikers vijf uur moeten wachten voordat ze hun gesprekken kunnen voortzetten.

Voor actuele informatie moeten de zoekfuncties op internet expliciet worden geactiveerd, aangezien de basiskennis een uiterste datum heeft.

Prijzen van Claude

Free

Pro: $20/maand

Max: Vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,4/5 (meer dan 65 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini maakt rechtstreeks verbinding met uw bestaande Google-ecosysteem. Het platform kan worden geïntegreerd met Gmail, Drive, Google Documenten en Google Agenda, zodat u uw persoonlijke bestanden en informatie kunt doorzoeken zonder het gesprek te verlaten.

Extensies halen gegevens op uit YouTube, Maps en Flights, waardoor u meer kunt doen in één interface. U kunt content opstellen die rechtstreeks naar Google Workspace-apps wordt geëxporteerd, waardoor u niet meer hoeft te kopiëren en plakken.

De beste functies van Google Gemini

Maak conceptdocumenten, spreadsheets of presentaties die direct in Google Workspace-apps worden geïmporteerd met behoud van format.

Schakel binnen dezelfde gespreksthread tussen tekstinvoer, spraakqueries en het uploaden van afbeeldingen, afhankelijk van uw huidige situatie.

Haal tijdens gesprekken automatisch realtime informatie uit Google Search voor actuele gebeurtenissen, feiten of bijgewerkte gegevens.

Beperkingen van Google Gemini

Extensies die verbinding maken met Google-services werken niet consistent voor verschillende accounttypes, waarbij werkruimteaccounts in bepaalde regio's meer beperkingen ondervinden.

Antwoorden geven soms de voorkeur aan Google-producten en -diensten, zelfs als alternatieven misschien beter aansluiten bij uw specifieke vraag of behoefte.

Prijzen van Google Gemini

Free

Google AI Pro: $19,99/maand

Google AI Ultra: $ 249,99/maand

Google Gemini-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 275 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. Perplexity AI

via Perplexity AI

Perplexity AI functioneert als een onderzoekstool die zijn bronnen vermeldt. Elk antwoord bevat klikbare citaten die naar het originele materiaal zijn gekoppeld, zodat u informatie kunt verifiëren en onderwerpen verder kunt onderzoeken.

De focusmodus beperkt zoekopdrachten tot specifieke brontypen, zoals academische artikelen, Reddit-discussies of YouTube-video's. Met collecties kunt u gerelateerde zoekopdrachten per onderwerp ordenen en zo kennisbanken opbouwen voor lopende projecten die meerdere sessies omvatten.

De beste functies van Perplexity AI

Controleer beweringen door op inline citaten te klikken die rechtstreeks naar bronmateriaal gekoppeld zijn, zodat u de originele content kunt lezen en zelf de geloofwaardigheid kunt beoordelen.

Volg de door AI gegenereerde suggesties voor gerelateerde vragen die na elk antwoord verschijnen, en ontdek verbindingen en perspectieven die je misschien over het hoofd hebt gezien.

Krijg toegang tot actuele informatie via automatische zoekopdrachten op het web die bij elke query worden uitgevoerd, zodat de antwoorden een weerspiegeling zijn van recente ontwikkelingen en updates.

Beperkingen van Perplexity AI

Free accounts hebben dagelijkse limieten voor geavanceerde zoekopdrachten, waardoor de toegang tot krachtigere modellen wordt beperkt wanneer je diepgaander onderzoek nodig hebt.

De antwoorden geven de voorkeur aan beknoptheid boven diepgang, waardoor ze soms nuance en detail missen.

De kwaliteit van citaten hangt volledig af van de beschikbare bronnen en is soms gebaseerd op minder gezaghebbende websites die de genoemde beweringen niet volledig ondersteunen.

Prijzen van Perplexity AI

Free

Pro: $20/maand

Max: $200/maand

Enterprise Pro: $40/maand per gebruiker

Enterprise Max: $ 325/maand per gebruiker

Perplexity AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Breng uw AI-output tot leven met ClickUp

Goede Meta AI-prompts veranderen alles. Ze vormen duidelijkheid, scherpen ideeën aan en helpen je sneller tot de kern te komen.

Maar prompts alleen zijn niet voldoende. Je hebt nog steeds een plek nodig waar het idee wordt omgezet in een plan, het plan wordt omgezet in actie en de actie leidt tot iets concreets.

Dat is waar het werk vooruitgaat of stagneert, en meestal ook waar het geklik tussen tabbladen begint.

ClickUp houdt de hele werkstroom op één plek bij. Je brainstormt met ClickUp Brain, zet inzichten direct om in Taken en gaat verder met je werk zonder elke vijf minuten de context te moeten resetten.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Meta AI kan prompts en outputs gebruiken om zijn modellen te verbeteren, afhankelijk van uw privacyinstellingen en platformgebruik. Het is raadzaam om het privacybeleid van Meta door te nemen en geen gevoelige of vertrouwelijke informatie te delen.

Meta AI-prompts werken goed met natuurlijke, beschrijvende formuleringen en zijn ontworpen voor snelle reacties binnen Meta-platforms zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. ChatGPT-prompts zijn beter geschikt voor gedetailleerde, gestructureerde verzoeken die langere of complexere antwoorden vereisen.

De beste Meta AI-beeldprompts zijn duidelijk en specifiek, meestal één tot drie zinnen lang. Te kort kan vaag zijn, en te lang kan de AI in verwarring brengen. Concentreer u op het geven van voldoende context zonder te veel details te geven.

Ja, Meta AI kan zowel tekst als afbeeldingen genereren op basis van één enkele prompt. U kunt gedetailleerd beschrijven wat u wilt, en de AI zal geschreven content, beeldmateriaal of beide produceren, afhankelijk van het verzoek.