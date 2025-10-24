10 beste Notion ADHD-sjablonen voor focus en productiviteit

Wereldwijd leven momenteel ongeveer 404 miljoen volwassenen met ADHD. Toch zijn de meeste systemen voor productiviteit niet afgestemd op hun neurodivergente hersenen.

We weten hoe het voelt om met een strakke planner te werken als je grootste uitdaging tijdblindheid is. Taken worden gemist, tijd verdwijnt en wat eruitziet als een eenvoudig dagelijks plan, voelt plotseling als een stapel onafgemaakt werk.

Zonder ADHD-bewuste sjablonen herhaalt deze cyclus zich, waardoor neurodivergente personen vast blijven zitten in frustratie in plaats van werkstroom.

Om je te helpen tijd te besparen en toegang te krijgen tot een systeem dat voor jou werkt, hebben we de beste Notion ADHD-sjablonen verzameld die je NU kunt gaan gebruiken.

De beste Notion ADHD-sjablonen in één oogopslag

Wat maakt een goede Notion ADHD-sjabloon?

Niet elke sjabloon voor productiviteit werkt voor iedereen op dezelfde manier, vooral als je neurodivergent bent of snel overweldigd raakt door complexiteit. Bij het evalueren van een Notion ADHD-sjabloon zijn dit de factoren die je keuze moeten bepalen:👇

eenvoudige en minimalistische lay-out: *Zoek een ADHD-vriendelijke Notion-sjabloon die de voorkeur geeft aan overzichtelijke dashboards, minimale pictogrammen en eenvoudige navigatie. In één oogopslag moet u kunnen zien wat u vervolgens moet doen, want te veel kleuren of widgets zorgen voor verwarring in plaats van duidelijkheid

duidelijk zichtbaarheid van tijd en taken: Visuele aanwijzingen helpen je om je focus te behouden wanneer je de tijd uit het oog verliest. *Kies een Notion-sjabloon die taken weergeeft in een kalender- of tijdlijnweergave, dagelijkse overzichten of zelfs voortgangsbalkjes die de bestede tijd en behaalde resultaten weergeven

Ingebouwde prioritering: Alles kan tegelijkertijd urgent aanvoelen, wat leidt tot besluiteloosheid. Zorg ervoor dat u met de ADHD-vriendelijke dashboard-sjabloon taken kunt rangschikken op basis van urgentie. Als alternatief zou het één 'belangrijkste taak' van de dag moeten benadrukken

tijdblokken: *Een van de sleuteluitdagingen bij ADHD is dat je halverwege je werk je concentratie verliest. Je hebt een digitale plannersjabloon nodig met Pomodoro-timers, schakelaars voor de focusmodus of velden voor snelle aantekeningen om afleidingen vast te leggen

Gewoontes en routines bijhouden: Zoek een ADHD-planner met een eenvoudige habit tracker die is geïntegreerd in dagelijkse of wekelijkse dashboards. Op deze manier kunnen jij (als gebruiker) of je ADHD-coach taken snel afvinken en ervoor zorgen dat deze mobiel toegankelijk zijn

Integraties: Uw ADHD-vriendelijke Notion-sjabloon moet kunnen worden geïntegreerd met andere apps en digitale tools die u in uw dagelijks leven gebruikt om voortgang bij te houden en positieve bekrachtiging te bieden

👀 Wist je dat? Vrouwen krijgen doorgaans ongeveer 4 jaar later de diagnose ADHD dan mannen. De waarschijnlijke redenen hiervoor zijn: Sociaal-culturele verwachtingen die symptomen van onoplettendheid bagatelliseren

Diagnostische criteria gebaseerd op symptomenpatronen bij mannen

Maskering en compenserend gedrag bij meisjes en vrouwen

Verkeerde diagnose van stemmingsstoornissen voordat ADHD wordt herkend

📚 Lees meer: De beste boeken om u te helpen omgaan met ADHD

Gratis Notion ADHD-sjablonen

Laten we eens kijken naar gratis ADHD-vriendelijke Notion-sjablonen. Ze zijn gemaakt door studenten, makers en productiviteitsliefhebbers die begrijpen hoe moeilijk ADHD kan zijn.

Deze Notion-sjablonen en ADHD-levensplanners zijn een startpunt. Downloaden, ga aan de slag en kijk wat voor jou werkt, of pas het systeem aan om het helemaal naar je hand te zetten.

1. ADHD Mastery Toolkit-sjabloon

via Notion

De ADHD Mastery Toolkit Sjabloon brengt focus, structuur en voortgang in je dagelijks leven.

Het heeft een ingebouwde Pomodoro-timer, zodat je diepe werk sessies kunt beginnen zonder afgeleid te worden door het wisselen tussen apps. Deze ADHD-vriendelijke levensplanner heeft aparte secties voor persoonlijke taken en professioneel werk.

De planner, met een donkere modus, is handig voor neurodivergente personen die flexibiliteit en gemak willen in hun planning.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak ADHD-takenlijsten om je dagelijkse verantwoordelijkheden te overzien en je tijdmanagement te verbeteren

Krijg toegang tot zorgvuldig samengestelde inzichten via een ADHD-kenniswiki die bronnen en strategieën naar uw werkruimte brengt

Creëer consistentie met een eenvoudige habit tracker die kleine, herhaalbare acties elke dag stimuleert

Leg zinvolle reflecties vast met behulp van een dagboek met één regel per dag, waarmee u snel en duurzaam uw voortgang kunt bijhouden

✅ Ideaal voor: Iedereen met ADHD die behoefte heeft aan een gestructureerd systeem dat planning, het aanleren van gewoontes en tijdmanagement combineert in één dashboard

2. ADHD/productiviteit-planningssjabloon

via Notion

Sommige dagen voelt je brein aan als een browser met 40 geopende tabbladen. Op die dagen biedt de Notion ADHD/Productiviteit Planner Sjabloon je één rustig venster om vanuit te werken. Het voegt net genoeg structuur toe om je bij te houden zonder dat het zwaar of stressvol aanvoelt. Je kunt snel dingen opschrijven, je hoofd leegmaken en meer controle voelen.

Dit Notion-levensplan bestaat uit drie hoofdonderdelen: het Brain Dump-bord, een veilige plek om Willekeurig ideeën op te slaan zodat ze je aandacht niet afleiden; de dagelijkse takenlijst, waarop je taken kort en eenvoudig met één klik kunt afvinken; en het vakje Little Joys of Today, dat je er op een vriendelijke manier aan als herinnering om kleine overwinningen te vieren, perfect voor dagen waarop het omgaan met symptomen moeilijker lijkt dan normaal.

Wat is het leven als je geen momenten van vreugde kunt vinden te midden van alle drukte!

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Reset snel je gewoontes met een flexibele habit tracker die je niet straft voor gemiste dagen.

Blijf op koers met een dagelijks schema dat een rustige structuur biedt.

Gebruik de kalenderweergave om een beter overzicht van uw agenda te krijgen zonder extra rommel.

✅ Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar een licht, flexibel systeem dat planning ondersteunend maakt in plaats van overweldigend.

📚 Lees meer: Hoe je Bullet Journal projectmanagement kunt gebruiken om op koers te blijven

3. ADHD-taakbeheersjabloon

via Notion

De ADHD-taakbeheersjabloon is gemaakt voor mensen die vaak naar een lange lijst kijken en niet weten waar ze moeten beginnen.

In plaats van alles op één overweldigende pagina te zetten, sorteert deze sjabloon taken op urgentie, belangrijkheid en zelfs duur. U kunt snel zien welke items onmiddellijke aandacht vereisen, welke kunnen wachten en welke het waard zijn om in gerichte tijdsblokken te worden ingepland.

Het dashboard in de Notion-sjabloon geeft je snel inzicht in hoeveel taken urgent, optioneel of al voltooid zijn. Het bespaart je ook contextwisselingen. Je hoeft niet langer tussen meerdere pagina's, apps of lijsten te schakelen om te vinden wat je vervolgens nog te doen hebt.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel uw werk in stukjes met time-blocking , zodat lange taken minder intimiderend worden.

Stel slimmere prioriteiten met sorteren op basis van duur, zodat je taken kunt kiezen die passen bij de energie die je op dat moment hebt.

Gebruik afgeronde takenlijsten als een visueel beloningssysteem om voortgang te versterken en het schuldgevoel over onafgemaakte taken te verminderen.

✅ Ideaal voor: Neurodivergente personen en studenten die behoefte hebben aan een hulpmiddel voor besluitvorming dat rechtstreeks in hun planner is ingebouwd, zodat ze gemakkelijker aan de slag kunnen zonder te veel na te denken.

💡 Pro-tip: Wat als AI je zou kunnen helpen bij het bepalen van urgente en belangrijke actiepunten? ClickUp Brain, de contextbewuste AI van ClickUp, scant je ClickUp-werkruimte om cruciale taken te identificeren. Het suggereert ook de volgorde waarin je ze moet voltooien, samen met haalbare deadlines op basis van je gegevens uit het verleden. Maak uw leven gemakkelijker met AI-aangedreven taakprioritering in ClickUp Brain.

4. Slimme ADHD-dagboek-sjabloon

via Notion

Voor veel mensen met ADHD kunnen gedachten en emoties ongeorganiseerd aanvoelen, en is het moeilijk om patronen te herkennen totdat de stress zich opstapelt. De ADHD Smart Journal Sjabloon brengt die patronen in beeld.

Deze ADHD-planner combineert een dagelijks dagboek met het bijhouden van je stemming. Wat betekent dit voor jou? Je houdt niet alleen bij wat er op een dag is gebeurd, maar ook hoe je je daarbij voelde.

Je krijgt een visuele stemmingskalender en heatmap, waardoor deze logboeken in één oogopslag gemakkelijker te begrijpen zijn. Houd bij wanneer je energie daalt of je motivatie piekt, samen met de triggers daarvoor.

Wat het zo nuttig maakt, is de Mind Log, gebaseerd op CBT-principes (Cognitieve Gedragstherapie), die dagelijkse reflecties omzet in hulpmiddelen voor zelfbewustzijn en mentale helderheid.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd je consistentie bij met een streak-teller die je motiveert om regelmatig te schrijven.

Navigeer door een ADHD-vriendelijk ontwerp dat eenvoudig en gericht blijft.

Organiseer verschillende aspecten van je leven (persoonlijk, doelen, reizen, dromen) in speciale mappen voor een duidelijker scheiding.

Krijg toegang tot een volledig voor desktop en mobiel geoptimaliseerde layout, zodat je dagboek nooit aan één apparaat gebonden is.

✅ Ideaal voor: ADHD'ers die hun mentale gezondheid en zelfinzicht willen verbeteren door emoties bij te houden en een consistente ADHD-levensplanner op te stellen.

💡 Pro-tip: Hoewel de ADHD Smart Journal-sjabloon in Notion een goed begin is, kan een speciale digitale dagboek-app je soms extra functies bieden, zoals het bijhouden van je stemming, begeleide prompts of snel mobiel loggen.

5. ADHD-doelentracker en ontdekkingssjabloon

Het is belangrijk om je doelen op te schrijven, zoals meer zelfvertrouwen krijgen of meer geld sparen. Maar het is net zo belangrijk om een systeem te hebben dat je helpt om deze ambities om te zetten in prestaties.

Maak kennis met de ADHD Goal Tracker & Discovery sjabloon. Deze sjabloon maakt een onderscheid tussen concrete doelen (zoals 5000 euro sparen of fitnesscijfers bijhouden) en abstracte doelen (zoals je zelfvertrouwen of concentratie verbeteren), zodat niets te vaag aanvoelt om aan te werken.

Deze Notion-sjabloon bevat een interactief werkblad voor het ontdekken van doelen dat u helpt om duidelijk te maken wat echt belangrijk is en dit om te zetten in realistische, meetbare resultaten. Het is geschikt voor mobiele apparaten en desktops, en u kunt gewoon in uw microfoon spreken om het systeem uw dagelijkse reflecties te laten transcriberen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd meetbare resultaten bij met een Concrete Goal Tracker die gebruikmaakt van nummers en voortgangsbalkjes

Blijf gemotiveerd met een Abstract Goal Tracker die dagelijkse acties voor moeilijker te meten doelen stimuleert

Krijg toegang tot een bloeiende community van ADHD-vrienden

✅ Ideaal voor: mensen met ADHD, studenten of professionals die moeite hebben met het stellen van vage doelen en een kader willen dat abstracte dromen net zo praktisch maakt als meetbare targets

6. ADHD-dagboek en stemmingslogboek-sjabloon

via Notion

De ADHD-dagboek- en stemmingslogboek-sjabloon combineert een dagelijks ADHD-dagboek voor snelle reflecties met een ADHD-symptomenlogboek om bij te houden hoe je hersenen en lichaam gedurende de dag reageren.

Wanneer je negatieve gebeurtenissen hebt, helpt het ingebouwde dagboek 'Negatieve gebeurtenissen verwerken' je om je emoties op een rijtje te zetten in plaats van ze op te laten stapelen. En als je weinig tijd hebt, biedt het 90 seconden durende stemmingslogboek een snelle manier om in te checken en patronen te ontdekken.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik gamified knoppen en kleuren die het vastleggen van emoties lichter maken, in plaats van zwaarder

Stel timers en meldingen in om te voorkomen dat je in eindeloze dagboek-sessies terechtkomt

Laat AI je invoer analyseren om gevoelens samen te vatten en verborgen patronen te onthullen

Pas alles aangepast aan uw routines, of u nu de voorkeur geeft aan korte aantekeningen of gedetailleerde logboeken

✅ Ideaal voor: ADHD-gebruikers die een mentaal controlesysteem willen dat snelheid en diepgang combineert, zodat ze hun emoties kunnen bijhouden en hun mentale welzijn kunnen beheren

📮 ClickUp Insight: Denk je dat je takenlijst werkt? Denk nog eens goed na. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% van de professionals hun prioriteringssysteem gebruikt voor taakbeheer. Recent onderzoek bevestigt echter dat 65% van de werknemers de neiging heeft om zich te concentreren op gemakkelijke overwinningen in plaats van op taken met een hoge waarde, zonder effectieve prioritering. De prioriteiten van ClickUp-taak veranderen de manier waarop je complexe projecten visualiseert en aanpakt, door belangrijke taken eenvoudig te markeren. Met de AI-aangedreven werkstroom en aangepaste prioriteitsvlaggen van ClickUp weet je altijd wat je eerst moet aanpakken.

7. Sjabloon voor het bijhouden van ADHD-gewoontes en -routines

via Notion

Als je ochtenden chaotisch aanvoelen en je avonden te snel voorbijgaan, helpt deze ADHD-sjabloon voor het bijhouden van gewoontes en routines je om je dag te structureren met routines die speciaal voor jouw brein zijn ontworpen.

Er is een vooraf opgebouwd gedeelte over ochtend- en avondroutines, met uitleg over de wetenschappelijke achtergrond waarom dit werkt.

Er is ook een 'Anti-ADHD Rutt'-protocol om in minder dan vijf minuten je hoofd leeg te maken, dat je kunt gebruiken wanneer je motivatie tot een dieptepunt is gedaald.

Voor intensiever werk kunt u in het gedeelte 'Get Ready for Focus' langer geconcentreerd werken zonder afleiding.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik gamified selectievakjes en dopamine-gedreven knoppen die het afvinken van gewoontes een belonend gevoel geven

Blijf gemotiveerd met ingebouwde motiverende woorden terwijl je je routines doorloopt

Bekijk video-tutorials en tekstgidsen om elk protocol in je eigen tempo te leren

✅ Ideaal voor: Iedereen die worstelt met inconsistente routines en een wetenschappelijk onderbouwde structuur wil voor 's ochtends, 's avonds en concentratiesessies

8. ADHD-weekplanningssjabloon

via Notion

De ADHD-weekplanningssjabloon biedt u een duidelijk overzicht om taken vast te leggen en te organiseren. In plaats van taken in uw hoofd te houden, kunt u ze snel vastleggen in het gedeelte Quick Capture en ze vervolgens sorteren in dagelijkse of wekelijkse plannen.

Met de weekplanningsweergave kunt u terugblikken op de afgelopen week, prioriteiten bijstellen en een realistisch plan maken voor de komende dagen. Dit vermindert de stress van elke Monday weer helemaal opnieuw beginnen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bouw een structuur op met een stapsgewijze dagelijkse checklist die je helpt bij het plannen en evalueren

Gebruik de ingebouwde Pomodoro-timer om geconcentreerd te werk te gaan en aan het einde van de dag je voortgang te bekijken

Organiseer doelen en herinneringen in speciale secties voor wekelijkse zichtbaarheid

Houd uw energie en productiviteit gedurende de week bij met beoordelingsvragen en aantekeningen

✅ Ideaal voor: ADHD-professionals die worstelen met tijdverlies en een gestructureerd maar flexibel wekelijks resetsysteem willen

9. Sjabloon voor dagelijkse focusplanner (ADHD & Beyond)

via Notion

Als je problemen hebt met het stellen van prioriteiten, is deze Notion-sjabloon iets voor jou. Met de Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) Template kun je maximaal drie kerntaken in de sjabloon vastleggen.

Daarnaast kunt u ook optionele taken toevoegen.

De Brain Dump-zone van de sjabloon werkt als een mentale inbox. Elk idee, elke afleiding of herinnering wordt direct vastgelegd voordat het je aandacht afleidt. Later kun je deze aantekeningen verwerken tot taken of ze gewoon verwijderen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bouw stap voor stap consistentie op met een Weekly Habit Tracker die voortgang beloont zonder overweldigende grafieken

Krijg een weergave van de belangrijkste doelen van uw week, geordend per dag voor eenvoudige planning

Geniet van een minimalistisch, afleidingsvrij ontwerp met een strakke format, emoji-aanwijzingen en layout die je focus scherp houden

✅ Ideaal voor: Studenten of ADHD-professionals die op zoek zijn naar een minimale maar effectieve manier om dagelijks gefocust te blijven, vooral als lange nog te doen lijst vaak averechts werkt

⭐ Bonus: De beste ideeën gaan verloren als ze niet meteen worden vastgelegd. Met Talk to Text van ClickUp kunt u taken, aantekeningen en herinneringen inspreken zodra ze in u opkomen, waarna ze direct worden omgezet in tekst in uw werkruimte. U kunt deze functie activeren in de Desktop AI Super App van ClickUp: ClickUp Brain MAX. Het is perfect voor ADHD-geesten die midden in een taak of tijdens het scrollen ideeën krijgen. In plaats van je concentratie te verbreken om te typen, kun je je taken, gedachten of notities van de vergadering inspreken en ze later ordenen. Bovendien maakt het rechtstreeks verbinding met ClickUp, zodat je kunt zoeken, samenvatten of zelfs toewijzen wat je hebt gezegd.

10. ADHD-planner alles-in-één-sjabloon

via Notion

Beschouw de ADHD Planner All-in-One Template als een dashboard voor zelfzorg. Deze template maakt gebruik van de Pomodoro-techniek om uw werkuren op te delen in intervallen van 25 minuten.

Gebruik deze sjabloon om na te denken over je dag, gewoontes bij te houden, je budget of zelfs impulsieve uitgaven te beheren en je emoties op een rijtje te zetten.

Het bevat ook leuke tools zoals bucketlists, droomdagboeken, beloningsgrafieken en een Eisenhower-matrix. Alles is ontworpen om je te helpen georganiseerd te blijven en tegelijkertijd flexibel en gemakkelijk te volgen te houden.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Krijg toegang tot meer dan 30 ingebouwde planners die alles omvatten, van dagelijkse en wekelijkse planning tot financiën, gezondheid, studie en huishoudelijke trackers

Gebruik ADHD-specifieke sjablonen zoals focusplannen, beloningsgrafieken, prioriteiten stellen voor doelen en checklist voor opruimen, ontworpen voor neurodivergente persoonlijke behoeften

De dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planner heeft secties zoals taakantekeningen, snelle aantekeningen, boodschappenlijsten en een sectie voor dagelijkse reflecties

✅ Ideaal voor: Iedereen met ADHD of mensen die op zoek zijn naar een gestructureerde, alles-in-één levensplanner om gefocust, georganiseerd en consistent te blijven bij het nastreven van persoonlijke en professionele doelen

💡 Pro-tip: Als je met tientallen gedachten tegelijk bezig bent, kan het overweldigend zijn om te beslissen wat je vervolgens nog te doen moet doen. De Eisenhower-matrix helpt door taken op te splitsen in duidelijke categorieën, zoals urgent, belangrijk en al het andere. De Eisenhower Matrix-sjabloon van ClickUp geeft je een voorsprong. Ontvang een gratis sjabloon Organiseer je taken in duidelijke categorieën en concentreer je op wat echt belangrijk is met behulp van de ClickUp Eisenhower Matrix-sjabloon Voor ADHD-breinen werkt deze methode nog beter in combinatie met: Geef taken een kleurcode zodat prioriteiten direct zichtbaar zijn

Verdeel 'urgente en belangrijke' taken in kleine stapjes om overbelasting te voorkomen

Plan 'belangrijke maar niet urgente' doelen in uw kalender, zodat ze niet worden vergeten

Stel snelle timers (Pomodoro-stijl) in voor 'doe het nu'-items om urgentie en focus te creëren Hiermee beschikt u over een systeem dat de uitvoering gemakkelijker en lonender maakt.

Limieten van Notion

Notion is een geweldige alles-in-één productiviteitstool, maar gebruikers wijzen in hun beoordelingen vaak op enkele nadelen. Hier zijn een paar veelvoorkomende nadelen die u moet weten:

De leercurve is steil. Het kost tijd om blokken, databases en formules te begrijpen

Kan traag worden bij het verwerken van grote pagina's of databases, vooral op mobiele apparaten

Werkt niet goed offline omdat de meeste functies een internetverbinding vereisen

Limiet ingebouwde functies zoals tijdsregistratie, grafieken of geavanceerde rapportage

Formules zijn lastig en werken niet op dezelfde manier als in Excel of Google Spreadsheets

Het kopiëren of verplaatsen van content binnen schakelen (drop-downs) kan frustrerend zijn

Alternatieve Notion-sjablonen

Hoewel Notion populair is vanwege de ADHD-vriendelijke werkstroom, zouden veel gebruikers graag meer automatisering, herinneringen en ingebouwde structuur zien.

De vooraf gebouwde sjablonen van ClickUp zijn een geweldig alternatief voor Notion. Ze organiseren niet alleen uw taken, maar ook:

Automatiseer routinematige stappen

Stuur slimme herinneringen voor terugkerende taken

Pas uw werkstijl aan

Integreer uw kalender rechtstreeks met uw takenlijsten

U hoeft ons niet op ons woord te geloven! Dit is wat een gebruiker met ADHD zegt over ClickUp :

Ik heb ernstige ADHD en ClickUp heeft mijn leven echt veranderd. Vroeger raakte ik vaak overweldigd en vergat ik meerdere keren per dag wat ik nog te doen had. Nu open ik gewoon de app – op mijn laptop of telefoon – en alles staat daar, geordend in categorieën die ik zelf heb ingesteld. Gesorteerd op deadline en prioriteit, houdt het me op koers zonder mentale chaos. Met de ingebouwde functies van ClickUp (waarvoor ik vroeger extra moest betalen in andere tools) heb ik eindelijk het gevoel dat ik helder en zelfverzekerd kan functioneren.

Ik heb ernstige ADHD en ClickUp heeft mijn leven echt veranderd. Vroeger raakte ik vaak overweldigd en vergat ik meerdere keren per dag wat ik nog te doen had. Nu open ik gewoon de app – op mijn laptop of telefoon – en alles staat daar, geordend in categorieën die ik zelf heb ingesteld. Gesorteerd op deadline en prioriteit, houdt het me op koers zonder mentale chaos. Met de ingebouwde functies van ClickUp (waarvoor ik vroeger extra moest betalen in andere tools) heb ik eindelijk het gevoel dat ik helder en zelfverzekerd kan functioneren.

Laten we eens kijken naar de beste sjablonen voor levensplanners van ClickUp die je kunt gebruiken om beter te werk te gaan met ADHD.

1. ClickUp-kalenderplanningssjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Breng taken, gebeurtenissen en deadlines in kaart op één plek met behulp van de ClickUp-kalenderplanningssjabloon

Heb je ooit het gevoel gehad dat je agenda een rommeltje is met plakbriefjes, apps en half onthouden gedachten? De ClickUp-kalenderplanningssjabloon brengt alles samen in één kleurrijke, afleidingsvrije kalender die het plannen echt haalbaar maakt. Het geeft je een duidelijk visueel overzicht dat laat zien wat er daarna komt, wat urgent is en wat je gerust opzij kunt schuiven.

Voor mensen met ADHD is het een manier om in één oogopslag je week te overzien en niet meer te twijfelen over wat je aandacht verdient. Het beste is dat je het zo eenvoudig of gedetailleerd kunt maken als je wilt, zonder het overzicht bij te houden.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Taak en gebeurtenis rechtstreeks naar de kalender om direct een overzicht te krijgen van uw dag of week

Gebruik kleur-labels om snel prioriteiten, persoonlijke gebeurtenissen en teamtoewijzingen van elkaar te scheiden

Filter activiteiten op urgentie, status of type om overweldiging te voorkomen en je alleen te concentreren op wat nu belangrijk is

Exporteer of bewerk items in bulk om grotere werklasten te vereenvoudigen zonder de controle te verliezen

Voeg gebeurtenislocaties toe via Google Maps en voeg bonnen, bestanden of aantekeningen toe als bijlagen om alles met elkaar in verbinding te brengen

✅ Ideaal voor: Neurodivergente professionals of studenten die een visuele, afleidingsvrije manier nodig hebben om hun tijd te structureren en beslissingsmoeheid te verminderen

💡 Pro-tip: Als je de ClickUp-kalenderplanningssjabloon leuk vond, zul je de volledige ClickUp-kalender geweldig vinden. Het is een door AI aangestuurde productiviteitstool die zich in realtime aanpast aan je prioriteiten. Het blokkeert automatisch concentratietijd, verschuift taken om conflicten te voorkomen en herschikt zelfs achterstallige items zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. En dat is nog niet alles, je kunt ook: Plan prioriteitstaken automatisch in om uw werklast in balans te houden en deadlines zonder stress te halen

Synchroniseer naadloos met Google Agenda en Outlook, zodat u nooit meer een gebeurtenis mist

Sleep taken uit je backlog of prioriteit om direct tijd vrij te blokkeren voor diep werk

Gebruik ClickUp's AI Notetaker om vergaderingaantekeningen op te nemen, te transcriberen en rechtstreeks aan uw taken en documenten te koppelen

Krijg slimme planningslinks om eindeloos heen en weer gestuur te voorkomen bij het plannen van vergaderingen

Zoek en krijg snel antwoorden in de ClickUp-kalender om direct de beschikbaarheid te controleren Blijf voorlopen op je planningsschema met ClickUp Kalender

🎥 Wil je zien hoe de ClickUp-kalender werkt? Bekijk deze korte instructievideo over hoe deze je werk automatisch plant 👇

2. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer persoonlijke taken op basis van de deadline, houd prioriteiten bij en blijf consistent met dagelijkse doelen met de ClickUp Daily Planner Sjabloon

De ClickUp Daily Planner Sjabloon is als een persoonlijke coach voor productiviteit in je broekzak. Het maakt van dagelijkse planning iets waar je echt naar uitkijkt.

Met een ingebouwde streak-teller blijft u gemotiveerd om uw routines vol te houden, waardoor u elke dag een bevredigend gevoel van voortgang krijgt.

Voeg kleurrijke prioriteiten toe en je hoeft nooit meer mentale energie te verspillen aan het uitzoeken wat je aandacht het eerst verdient. Alles springt visueel in het oog, waardoor het ADHD-vriendelijk en stressvrij is.

Bovendien kunt u ClickUp Docs rechtstreeks in dezelfde werkruimte gebruiken. Docs zijn verbonden met taken, zodat u kunt denken en doen in dezelfde ruimte. Voor ADHD-gebruikers betekent dit minder contextwisselingen en meer mentale helderheid.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel taken in behapbare stappen met subtaak, takenlijst en aantekening voor meer context

Schakel tussen de lijstweergave voor het snel vastleggen van taken en de Kanban-weergave voor een visueel overzicht, zodat u uw dag kunt bekijken op de manier die uw hersenen het prettigst vinden

Personaliseer uw planning met ClickUp aangepaste velden voor gezondheid, werk, persoonlijke groei of andere aandachtsgebieden

Blijf op schema met herinneringen en terugkerende taakopties om te voorkomen dat belangrijke items uit het oog worden verloren

✅ Ideaal voor: Iedereen met ADHD die georganiseerd en gemotiveerd wil blijven en dagelijkse taken wil beheren zonder zich overweldigd te voelen

3. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse tijdblokkering

Ontvang een gratis sjabloon Structureer uw dag met gemak met behulp van de ClickUp Daily Time Blocking Sjabloon om uur na uur aandacht, pauzes en prioriteit toe te wijzen

Het gebeurt vaak dat de hele dag voorbij is gevlogen en je niet kunt aangeven wat je nu eigenlijk hebt gedaan. Dat is waar de ClickUp Daily Time Blocking Template je helpt om dat te verhelpen door elk uur een taak te geven. In plaats van een platte lijst met taken, zie je je schema opgedeeld in visuele blokken met aangepaste velden zoals Duur (zodat je de tijd niet onderschat), Categorie (om werk en privé te scheiden) en Fase (om je energieniveau voor 's ochtends, 's middags en 's avonds te plannen).

Wat deze tijdsblokkering nog krachtiger maakt, is dat u niet langer hoeft te raden waar uw tijd naartoe is gegaan, maar precies kunt zien hoe deze is besteed. Deze structuur zorgt voor rust zonder rigide te zijn. U weet wanneer u zich moet concentreren, wanneer u moet opladen en wanneer u gewoon even moet ademhalen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer uw hele dag in blokken, van intensief werk tot vrije tijd

Schakel tussen dag-, week- of maandweergaven voor een volledig aanpasbare planning

Voeg ingebouwde tijdsinschattingen toe om doelen realistisch te houden en jezelf niet te overbelasten

Gebruik ClickUp Whiteboards en Priority Matrix om afleidingen te parkeren en momentum te behouden

✅ Ideaal voor: ADHD-gebruikers die beter functioneren met een visueel in kaart brengen van hun dag in plaats van een eindeloze lijst

▶️ Hoe werkt time-blocking in het echte leven? Bekijk de onderstaande video waarin wordt uitgelegd hoe je het meeste uit je tijd kunt halen door je dag op te splitsen in gerichte blokken.

Perfect als je net begint met time blocking of een opfriscursus nodig hebt om je productiviteit een boost te geven.

📮 ClickUp Insight: 50% van de werknemers is nog steeds gebonden aan het kantoor, hoewel 48% de voorkeur geeft aan een hybride installatie voor een betere balans tussen werk en privé. Het resultaat? Rigide schema's, vermoeidheid door woon-werkverkeer en slechte grensbewaking. 🚗💨 Met geautomatiseerde planning en tijdblokkering helpt de kalender van ClickUp je om georganiseerd te blijven in alle werkomgevingen. Of je nu thuis of op kantoor bent, je werkstroom blijft consistent op ClickUp en je persoonlijke tijd blijft beschermd! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

⚡ Sjabloonarchief: Plan verder dan dagelijkse taken met sjablonen voor levensplanning die u helpen bij het in kaart brengen van langetermijndoelen, het bijhouden van persoonlijke groei en het creëren van evenwicht tussen werk en privé.

4. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn prioriteiten en teamwerkstroom met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Als je to-do-lijst eindeloos lijkt, werkt de ClickUp-taak als een persoonlijke projectmanager voor je. Het brengt alles, inclusief deadlines, prioriteiten en teamverantwoordelijkheden, samen in één overzichtelijke weergave, net als krachtige taakbeheersoftware, maar dan op maat gemaakt in een kant-en-klare sjabloon.

Je kunt ook details toevoegen zoals urgentie, benodigde tijd en wie verantwoordelijk is, zodat je precies weet wat er aandacht nodig heeft en wanneer. De echte magie zit hem in de flexibiliteit. Of je nu dagelijkse taken, nieuwe ideeën of lange achterstanden bijhoudt, de sjabloon past zich aan jouw stijl aan en helpt je om onsamenhangende notities om te zetten in duidelijke voortgang.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd de voortgang bij met voltooiingsbalken in procenten en realtime updates

Automatiseer herhaalde updates met taak herinneringen en status wijzigingen

Sla bijlagen, links of budgetten rechtstreeks op in taken, zodat u ze met één klik kunt openen

Schakel tussen persoonlijke weergave en teamweergave om een evenwicht te vinden tussen focus en samenwerking

✅ Ideaal voor: Freelancers of ADHD-professionals die gedijen bij visuele structuur en een betrouwbaar systeem nodig hebben om overweldiging te voorkomen en verantwoordelijkheid te stimuleren

🎥 Wilt u taakprioritering beheersen? Bekijk de video om te leren hoe u een systeem kunt opzetten waarin uw belangrijkste prioriteiten altijd naar voren komen.

⭐ Bonus: Maak kennis met de AI-agenten van ClickUp — uw ingebouwde taakcopiloten die de kleine dingen afhandelen, zodat u zich kunt concentreren op het grote geheel. Van het automatisch toewijzen van taken tot het opstellen van updates, ze houden uw werkstroom draaiende, zelfs wanneer uw hersenen even pauze nodig hebben.

5. ClickUp-sjabloon voor levensplanner

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer prioriteiten, stel SMART-doelen en breng verschillende aspecten van je leven op één lijn met behulp van de ClickUp Life Planner-sjabloon voor een evenwichtige routekaart

Als je ADHD hebt, kan het leven aanvoelen als een wervelwind van ideeën, doelen en verantwoordelijkheden. De ClickUp Life Planning Template helpt je rust brengen in de chaos door je grote dromen een gestructureerde startpagina te geven. Van het instellen van je levensvisie tot het opsplitsen ervan in SMART-doelen, deze sjabloon houdt je gemotiveerd en gefocust zonder je te overweldigen.

Wat het zo bijzonder maakt, is de mogelijkheid om elk doel te verbinden met specifieke aspecten van uw leven, zoals relaties, gezondheid, carrière of welzijn, zodat u altijd weet waar uw energie naartoe gaat. Bovendien zorgt de functie voor verantwoordingspartners ervoor dat u deze reis niet alleen hoeft te maken.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik kleur-code markeringen om direct de status van taken te zien (Nog te doen, In uitvoering, Voltooien).

Voeg prioriteitstags toe voor snelle visuele aanwijzingen over urgentie en belangrijkheid.

Pas aangepaste aspecten van je leven aan (carrière, gezondheid, financiën, relaties) voor een holistisch overzicht.

Schakel tussen de lijstweergave en de Life Board-weergave, afhankelijk van uw planningsstijl.

✅ Ideaal voor: Iedereen die een evenwicht wil vinden tussen grote levensdoelen en dagelijkse voortgang, perfect voor ADHD-breinen die gedijen bij structuur en visuele duidelijkheid.

6. ClickUp-sjabloon voor uurrooster

Ontvang een gratis sjabloon Plan uw dag uur per uur met de ClickUp-sjabloon voor uurschema's voor gestructureerde focus.

Met de ClickUp-sjabloon voor uurschema's krijgt u weer controle over uw agenda, uur voor uur. Met vooraf ingestelde blokken die u kunt aanpassen voor vergaderingen, intensief werk, pauzes of zelfs spontane boodschappen, houdt u uw dag gestructureerd zonder dat het rigide aanvoelt.

Bovendien zorgen de kleurrijke categorieën en opties voor terugkerende taak ervoor dat u uw routine niet voortdurend hoeft aan te passen. Sleep, plaats en pas aan naarmate het leven zich ontvouwt, zodat uw agenda zich aanpast aan u en niet andersom.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel je dag in uursegmenten, zodat je je gemakkelijker op één taak tegelijk kunt concentreren zonder je overweldigd te voelen.

Pas taken direct aan met een drag-and-drop-kalenderweergave, zodat je planning zich aanpast aan plotselinge veranderingen.

Blijf consistent met de dagelijkse weergave, die de voortgang bijhoudt en voorkomt dat je taken vergeet.

✅ Ideaal voor: ADHD-breinen die visuele duidelijkheid en realtime flexibiliteit nodig hebben om op schema te blijven met drukke dagen en wisselende prioriteiten.

⚡ Sjabloonarchief: Het kan lastig zijn om het juiste ritme voor uw dag te vinden, vooral met ADHD, waarbij structuur vaak het verschil maakt. Daarom hebben we een bibliotheek met sjablonen voor schema's samengesteld die zijn ontworpen om u te helpen uw tijd op uw eigen manier te plannen door: Structuur toevoegen zonder je beperkt te voelen

Houd routines bij, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Deel je dag op in duidelijke, beheersbare tijdsblokken

7. ClickUp Getting Things Done-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Implementeer het GTD-systeem in uw dagelijkse werkzaamheden om uw werklast te organiseren met de ClickUp Getting Things Done-sjabloon.

Wanneer alles urgent lijkt en je hersenen maar niet kunnen stoppen met springen tussen taken, komt de ClickUp GTD Board Template als je alles-in-één hersenorganizer te hulp. Deze sjabloon is gebaseerd op de GTD-methode van David Allen en past zich aan aan hoe je hersenen werken, waardoor je meerdere manieren hebt om taken te beheren. Je kunt bijvoorbeeld overschakelen naar een Kanban-bord voor een visuele drag-and-drop-werkstroom of je dag vereenvoudigen met een eenvoudige nog te doen-lijst.

En dat is nog niet alles. Voor projectintensieve werkstroom kunt u ook kiezen voor Board Weergave om taken over meerdere groepen of afdelingen te organiseren, of Doc Weergave, dat ook dienst doet als samenwerkingsruimte om aantekeningen toe te voegen, ideeën te brainstormen of gedetailleerde referenties direct naast uw taken toe te voegen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voeg categorietags zoals werk, thuis of persoonlijk toe aan taken om verschillende aspecten van je leven op één plek in balans te brengen.

Gebruik context-tags (telefoon, e-mail, computer, papierwerk) zodat je precies weet welk type taak je vervolgens moet aanpakken.

Gebruik energiebewoordingen om taken af te stemmen op uw concentratievermogen. Taken die veel energie vergen wanneer u fris bent, en snel te volbrengen taken wanneer u uitgeput bent.

Wijs tijdsinschattingen toe aan taken, zodat u uw dag niet overbelast.

✅ Ideaal voor: Iedereen die worstelt met een overdaad aan taken of ADHD-verlamming en een kleurrijk, flexibel systeem nodig heeft om duidelijk prioriteiten te stellen en eindelijk dingen gedaan te krijgen.

⚡ Sjabloonarchief: Heb je meer structuur nodig voor je werkstroom? Ontdek GTD-sjablonen die je helpen om taken vast te leggen, projecten te organiseren en voortgang gemakkelijk te bekijken.

8. ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Ontvang een gratis sjabloon Plan maaltijden met gemak en zorg voor evenwichtige voeding met behulp van de ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning.

Als 'Wat eten we vanavond?' de meest stressvolle vraag van je dag is, dan is de ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning iets voor jou. Deze sjabloon is perfect voor ADHD-breinen die gedijen op kleur, structuur en het gemak van slepen en neerzetten. Hij neemt die stress weg door je een duidelijk, visueel systeem te bieden om je maaltijden, recepten en boodschappenlijstjes te organiseren.

Je kunt maaltijden per week of maand in kaart brengen, voedingsdoelen instellen en recepten opsplitsen in eenvoudige boodschappenlijstjes, perfect om beslissingsmoeheid te voorkomen. Aangepaste velden zoals calorieën, koolhydraten, eiwitten en maaltijdtypes (ontbijt, lunch, snacks, diner) maken het gemakkelijk om voedingsdoelen bij te houden en tegelijkertijd voedselverspilling tegen te gaan.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer recepten in gemakkelijk toegankelijke mappen voor favorieten die u vaak maakt.

Maak automatische boodschappen checklist, zodat je nooit een ingrediënt vergeet

Wissel eenvoudig van perspectief met meerdere weergaven: maaltijdkalender voor planning op grote schaal, maaltijdtype-bord voor snel sorteren en wekelijkse overzichtweergave voor gerichte dagelijkse voorbereiding

✅ Ideaal voor: Iedereen die worstelt met ADHD of een drukke agenda en hulp nodig heeft bij het stressvrij plannen van maaltijden en het verminderen van beslissingsmoeheid tijdens de maaltijden

💡 Pro-tip: Maaltijdplanning hoeft niet te voelen als het elke week opnieuw schrijven van dezelfde lijst. Met ClickUp's terugkerende taken kunt u uw menu één keer instellen en het systeem de rest laten doen. Kies gewoon de dag van de week, stel deze in als terugkerende taak en uw maaltijdplan wordt automatisch volgens schema herhaald. U hoeft niet meer elke week dezelfde maaltijden opnieuw toe te voegen

Houd je abonnement consistent en stressvrij

Maak tijd gratis voor creativiteit (probeer nieuwe recepten uit in plaats van oude opnieuw te typen)

Blijf georganiseerd door terugkerende taken te synchroniseren met uw volledige kalenderweergave

9. ClickUp-sjabloon voor het organiseren van uw planning

Ontvang een gratis sjabloon Breng orde in uw persoonlijke, werk- en sociale routines met de ClickUp-sjabloon voor het organiseren van uw agenda

De ClickUp-sjabloon voor het organiseren van uw agenda is als een dashboard voor uw leven dat alles organiseert, inclusief uw deadlines op het werk, huishoudelijke taken, sociale plannen en persoonlijke doelen.

Het zorgt ervoor dat elk onderdeel van uw leven (persoonlijk, werk, huis, sociaal en zelfs persoonlijke ontwikkeling) zijn eigen kleurcode krijgt, zodat uw hersenen direct weten waar een taak thuishoort. En wanneer plannen veranderen (wat vaak gebeurt), kunt u met de drag-and-drop-functie uw planning binnen enkele seconden herschikken, waardoor u flexibel blijft en toch op koers blijft. Dit helpt om overweldiging te verminderen en maakt het gemakkelijker om van taak te wisselen zonder uw focus te verliezen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak taak op activiteitstype (persoonlijk, werk, huis, sociaal of ontwikkeling), zodat je precies weet aan welke categorie je energie toebehoort

Voeg start- en deadline toe om structuur aan uw dag te geven en tegelijkertijd ruimte te laten voor flexibiliteit

Plan terugkerende gewoontes (joggen in de ochtend, klusjes, rustige momenten) op de automatische piloot, zonder dat je ze elke week opnieuw hoeft in te voeren

✅ Ideaal voor: Drukke multitaskers en mensen met ADHD die een weergave van hun leven nodig hebben, maar toch kunnen inzoomen op dagelijkse details

10. ClickUp ADHD en neurodivergente volwassenen Projectplansjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Structureer complexe doelen in duidelijke stappen met ClickUp ADHD en Neurodivergent Adults Project Plan sjabloon

De ClickUp ADHD en Neurodivergent Adults Project Plan Template is geen standaard projectplanner. In plaats daarvan houdt het je gefocust en op koers door grote, overweldigende plannen op te splitsen in gestructureerde, kleurgecodeerde stappen die je daadwerkelijk kunt volgen. Het biedt je meerdere manieren om te werken: de lijstweergave voor een overzichtelijke, stapsgewijze focus, de bordweergave voor een visuele Kanban-organisatie en de documentweergave om al je aantekeningen, handleidingen en details op één plek te bewaren.

Elke taakkaart is volledig te verslepen, waardoor je de vrijheid hebt om projecten te herschikken naarmate je focus gedurende de dag verschuift. Bovendien zorgt de kleur ervoor dat niets in de achtergrond verdwijnt. Je ogen zien meteen wat aandacht nodig heeft.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak aangepaste statussen zodat ze jouw werkelijke werkstroom weerspiegelen, en niet het rigide systeem van iemand anders

Centraliseer abonnementen, aantekeningen en bronnen om het frustrerende zoeken in meerdere bestanden te elimineren

Wijs prioriteit, deadlines en inspanningsbeoordelingen toe aan taken, zodat je hoofd leeg blijft

✅ Ideaal voor: ADHD-professionals of neurodivergente makers die behoefte hebben aan een flexibel project dat is afgestemd op de manier waarop hun brein in werkelijkheid werkt

Verbeter uw werkstroom met ClickUp!

Notion ADHD-sjablonen zijn een goed begin als je structuur en iets meer controle over je dag wilt. Ze bieden je overzichtelijke ruimtes om te plannen, bij te houden en te organiseren.

Maar als je je ooit beperkt hebt gevoeld door handmatige installaties of als je zou willen dat je systeem meer voor je kon doen, dan is ClickUp de tool die je nodig hebt.

ClickUp-sjablonen helpen je niet alleen bij het organiseren van je dag/week/taken. Met AI-aangedreven Brain, Docs, Calendar en meer helpen ze je om daadwerkelijk je werk gedaan te krijgen. Voor neurodivergente personen en iedereen betekent dit minder mentale belasting en een hogere productiviteit.

