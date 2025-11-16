Gratis sjabloon voor het stapelen van gewoontes om dagelijkse gewoontes te verbeteren

Sta vroeg op, maak je bed op, leg je sportkleding klaar, vul je waterfles, bekijk je doel, ga sporten en herhaal. Je plakt dit op je muur nadat je hebt gelezen dat het meestal 21 dagen duurt om een gewoonte te verankeren. Een periode van drie weken leek haalbaar, dus ben je begonnen.

Maar dan komt het echte leven om de hoek kijken en voor je het weet zit je om 8 uur 's ochtends al 20 minuten op sociale media.

U bent niet de enige. Slechts 9% van de mensen houdt zich daadwerkelijk aan hun goede voornemens voor het nieuwe jaar, zegt Colin Camerer, een gedragseconoom aan Caltech die zich bezighoudt met het ontstaan van gewoontes.

Iedereen heeft zijn eigen tijdlijn voor het aanleren van gewoontes. Herhaling is echter de sleutel om van elk gedrag een automatisch onderdeel van uw dag te maken. De gewoontes die blijven hangen, sluiten aan bij dingen die u al doet zonder erbij na te denken.

In deze blogpost bekijken we een aantal uitstekende ClickUp -sjablonen voor het stapelen van gewoontes om routines te ontwikkelen die blijvend zijn. 🎯

Wat zijn sjablonen voor het stapelen van gewoontes?

Sjablonen voor het stapelen van gewoontes zijn gestructureerde kaders die u helpen bestaande gedragingen in uw routine te identificeren en nieuwe gewoontes met deze gedragingen in verbinding te brengen.

Deze sjablonen bevatten doorgaans kolommen voor huidige triggers, gewenste nieuwe gewoontes en specifieke implementatieplannen. Een sjabloon kan bijvoorbeeld 'Nadat ik mijn voordeur op slot heb gedaan' laten zien, gekoppeld aan 'Ik haal drie keer diep adem'.

Deze kaders nemen het giswerk uit het vormen van gewoontes weg en bieden duidelijke, bruikbare verbindingen tussen wat u al doet en wat u nog te doen wilt gaan doen.

🧠 Leuk weetje: Het idee van gestructureerde doel-instelling gaat terug tot Aristoteles, die in Nicomachean Ethics (4e eeuw v.Chr.) schreef dat het cultiveren van deugden herhaalde acties vereiste. Dit was in wezen een vroege filosofie van habit stacking.

Wat maakt een goede sjabloon voor het stapelen van gewoontes?

Een goed ontworpen sjabloon voor het stapelen van gewoontes voorkomt verwarring en maakt de implementatie eenvoudig. Dit is wat effectieve sjablonen onderscheidt van algemene checklists:

Identificeert specifieke triggermomenten: richt zich op precieze acties in plaats van vage tijdsperiodes zoals 'ochtend' of 'avond'.

Past de moeilijkheidsgraad van gewoontes aan de kracht van trigger: Koppel eenvoudige gezonde gewoontes aan bestaande gewoontes die u nooit overslaat.

Bevat implementatiedetails: Geeft precies aan wanneer, waar en hoe de nieuwe gewoonte plaatsvindt, zonder dubbelzinnigheid.

Focus op afzonderlijke acties: Vermijd complexe routines met meerdere stappen die Vermijd complexe routines met meerdere stappen die beslissingsmoeheid veroorzaken en de consistentie verminderen.

Bouwt logische reeksen: creëert werkstroom die op natuurlijke wijze van het ene gedrag naar het andere overgaat.

Accounts for verschillende schema's: biedt flexibele opties voor verschillende levensstijlen en werkpatronen.

Voltooiing bijhouden: maakt gebruik van selectievakjes of eenvoudige voortgangsindicatoren waarvoor geen complexe systemen nodig zijn.

Maakt iteratie mogelijk: maakt aanpassingen mogelijk voor verbindingen die in de praktijk niet werken.

🔍 Wist u dat? Een onderzoek heeft onderzocht hoe het herzien van doelen halverwege het traject van invloed kan zijn op zelfregulering. De conclusie: mensen die hun doelen vaak herzien, kunnen hun eigen prestaties juist ondermijnen als de herzieningen hun toewijzing vervangen door het verzinnen van excuses.

11 sjablonen voor het stapelen van gewoontes

Gewoonten stapelen werkt wanneer nieuwe acties worden toegevoegd aan ochtendroutines die u al volgt.

ClickUp zet de stap om je gewoontes vol te houden. Hoe precies? Het is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die alle werk-apps, gegevens en werkstroom samenbrengt.

Het biedt ook sjablonen voor het stapelen van gewoontes die ideeën omzetten in een duidelijk plan met gekoppelde triggers, geplande herhalingen en het bijhouden van resultaten, zodat consistentie zonder drama wordt opgebouwd.

Hier zijn de 11 beste sjablonen die deze app voor het bijhouden van gewoontes te bieden heeft.

1. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke gewoonten bijhouden

Ontvang een gratis sjabloon Stel dagelijkse doelen en houd de voortgang bij om een nieuwe gewoonte onder de knie te krijgen met de ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon.

De ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon centraliseert dagelijkse gedragingen in één lijst met meetbare targets en eenvoudige statussen. Met ClickUp aangepaste velden kunt u taken categoriseren en attributen toevoegen zoals Voortgang, 15 pagina's lezen en 10.000 stappen voor een eenvoudige visualisatie van de voortgang.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Registreer meerdere werkgewoontes naast elkaar met vooraf ingestelde meetveldjes (bijv. gelezen pagina's, stappen, hydratatie).

Behoud uw momentum met terugkerende schema's en tweestapsstatus, waardoor dagelijkse check-ins een handeling van vijf seconden worden.

Scan streaks en hiaten door te schakelen tussen ClickUp-weergaven , zoals tabel voor bulkbewerking en lijst voor snelle doorlopen.

📌 Ideaal voor: Personen die meerdere gewoontes willen aanleren en meetbare verantwoordelijkheid willen zonder extra dagelijkse checklist-apps.

🎥 Ontdek de beste tools om je korte- en langetermijndoelen bij te houden:

2. ClickUp-sjabloon voor het resetten van rituelen

Ontvang een gratis sjabloon Krijg een kader voor zelfreflectie en om nieuw gedrag te ontwikkelen met de ClickUp Ritual Reset Sjabloon.

De ClickUp Ritual Reset sjabloon begint met een begeleide ClickUp Doc om routines te controleren. Het stimuleert zelfreflectie en biedt een kader voor het creëren van rituelen die aansluiten bij uw persoonlijke groeidoelstellingen. Vervolgens kunt u de gekozen rituelen omzetten in geplande ClickUp-taken met eigenaren, tijdlijnen en herinneringen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de voortgang bij met eenvoudige doelen, controlepunten en strategieën voor het maken van aantekeningen , zodat kleine successen zichtbaar worden en zich opstapelen.

Voeg aangepaste velden toe, zoals Stemming , Energiniveau en Voltooiingstijd , om te zien hoe gewoontes uw dag beïnvloeden.

Verdeel grotere gewoontes in kleinere stappen met geneste subtaaken om te voorkomen dat je overweldigd raakt tijdens het resetten van je ritueel

📌 Ideaal voor: Personen die hun routines willen resetten, hun persoonlijke groei holistisch willen bijhouden en rituelen willen handhaven die aansluiten bij hun langetermijndoelen.

🚀 Vriendelijke tip: ClickUp Brain brengt intelligentie in uw dagelijkse routines door taken, documenten en voortgang met elkaar in verbinding te brengen. Als je bijvoorbeeld een ochtendroutine wilt opbouwen, vraag dan gewoon: 'Maak een terugkerende checklist voor water drinken, dagboek schrijven en stretchen, en houd wekelijks bij hoeveel dagen je dit hebt gedaan. ' De tool bouwt en onderhoudt het systeem direct, zodat je dat zelf niet hoeft te doen. Maak van ClickUp je verantwoordingspartner voor het vormen van langdurige gewoontes. Hier zijn enkele bonusaanwijzingen. ✨ Genereer een 21-daagse gewoonte-uitdaging met dagelijkse check-ins.

Vat mijn voortgang van deze week samen voor alle gezondheids- en studiegewoontes.

Stuur me een herinnering om 20.00 uur om mijn voltooide gewoontes te bekijken en te registreren.

Vat mijn voortgang van deze week samen voor alle gezondheids- en studiegewoontes.

Stuur me een herinnering om 20.00 uur om mijn voltooide gewoontes te bekijken en te registreren. Gebruik het dashboardoverzicht van ClickUp Brain om elke ochtend je voortgang (persoonlijk en werk) bij te houden:

3. ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplan

Ontvang een gratis sjabloon Stel haalbare doelen voor het stapelen van gewoontes met de ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplannen.

De ClickUp-sjabloon voor zelfzorg plant herstellende taken en registreert resultaten met speciale fasen. Deze tool is afgestemd op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel welzijn en biedt een gestructureerde aanpak voor zelfzorg.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Behaald , In volle gang , Nog niet gestart , En In afwachting. Houd uw zelfzorgdoelen bij en pas uw plannen aan op basis van ClickUp-aangepaste taak statussen zoalsIn afwachting.

Gebruik vier verschillende aangepaste velden, waaronder Aantekeningen , Type zelfzorg , Referenties en Type welzijn .

Stel herinneringen en notificaties in om consistentie te behouden en dagelijkse gewoontes te versterken.

📌 Ideaal voor: studenten en professionals die een herhaalbaar systeem nodig hebben voor zichtbare, consistente zelfzorg.

📮 ClickUp Insight: 26% van de werknemers zegt dat ze het beste kunnen ontspannen door zich onder te dompelen in hobby's of trainingen, terwijl 22% rituelen aan het einde van de dag gebruikt, zoals het op een vast tijdstip sluiten van laptops of het uittrekken van werkkleding wanneer ze vanuit huis werken. Maar 30% vindt het nog steeds moeilijk om mentaal los te komen!

4. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Krijg een totaaloverzicht en een dagelijks perspectief met de ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon.

De ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon is gebaseerd op het raamwerk van het '75 Hard'-programma. Het brengt het volledige programma in kaart in dagelijkse kaarten. Elk van de 75 dagen wordt weergegeven als een taak (of reeks taken) die de belangrijkste uitdagingen omvat.

Je krijgt twee trainingen (waarvan één buiten), het volgen van een voedings-/dieetplan, het drinken van een bepaalde hoeveelheid water, het lezen van boeken over persoonlijke ontwikkeling en het maken van een dagelijkse voortgangfoto. Deze dagelijkse taken bevatten vaak subtaak of checklistitems voor elk onderdeel, zodat je elk onderdeel gedurende de dag kunt afvinken.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik statussen zoals Nog te doen , In uitvoering en Ik heb het gedaan die duidelijk aangeven waar je staat.

Blijf gedisciplineerd met visuele streaks en markeringen voor gemiste dagen, zodat je verantwoordelijkheid duidelijk wordt.

Schakel tussen Challenge Summary , Table View , Challenge Status View , Getting Started Guide en andere weergaven.

Evalueer hoe u ervoor staat, denk na over uitdagingen en pas uw plan dienovereenkomstig aan met behulp van de sectie voor periodieke evaluaties (wekelijks).

📌 Ideaal voor: iedereen die zich toewijst aan een strikte 75 hard challenge-routine en behoefte heeft aan duidelijke, zichtbare verantwoordelijkheid.

5. ClickUp-sjabloon voor het vormen van dagelijkse gewoontes

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer dagelijkse verantwoordelijkheden en gewoontes met de ClickUp-sjabloon voor dagelijkse taken.

Met de ClickUp Daily Nog te doen Sjabloon kun je alle taken die je gedurende de dag moet voltooien vastleggen en beheren, en zo je zelfdiscipline waarborgen. Het is ideaal voor mensen die behoefte hebben aan een centrale dagelijkse checklist.

Je kunt je dag structureren als een taak met ingebouwde lijsten en aanpasbare velden, zodat je je 'nog te doen' kunt opsplitsen in kleinere, uitvoerbare stappen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verdeel taken in uitvoerbare subtaaken die je gaandeweg kunt afvinken.

Voeg velden voor prioriteit, categorie of deadline toe om taken aan te passen aan uw werkstroom.

Gebruik ClickUp-terugkerende taken voor dagelijkse routines, zodat u niet elke ochtend opnieuw hoeft te beginnen.

📌 Ideaal voor: iedereen die een gestructureerde dagelijkse routine wil voor goede gewoontes, waaronder studenten, professionals, freelancers of telewerkers die meerdere prioriteiten moeten beheren.

🔍 Wist je dat? Het boek Atomic Habits van James Clear is meer dan 25 miljoen keer verkocht en is vertaald in meer dan 60 talen. Het boek beschrijft hoe je gezonde gewoontes kunt opbouwen en bestaande gewoontes kunt doorbreken door middel van kleine, consistente veranderingen. Volgens de auteur zorgen de volgende vier wetten van gedragsverandering ervoor dat gewoontes blijven hangen: Maak het duidelijk

Maak het aantrekkelijk

Maak het gemakkelijk

Maak het bevredigend

6. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Ontvang een gratis sjabloon Houd de voortgang bij met visuele hulpmiddelen zoals grafieken en diagrammen in de ClickUp Daily Planner Template.

De ClickUp Daily Planner sjabloon organiseert uw dagelijkse taken in een eenvoudige, herhaalbare structuur. Plan uw dagelijkse taken per categorie, stel effectief prioriteiten en visualiseer de voortgang op verschillende manieren. U krijgt basisstatussen zoals Open en Voltooid om uw werk bij te houden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Schakel tussen Alle Taak , kalender en een Start hier -gids om jezelf elke dag te oriënteren.

Bekijk voltooide items in het gedeelte Geschiedenis om na te denken over productiviteitspatronen.

Sorteer taken in categorieën zoals Persoonlijk, Werk of Doelen en stel belangrijkheids-/urgentieniveaus in.

📌 Ideaal voor: drukke professionals en studenten die een betrouwbaar dagelijks systeem nodig hebben dat niet bezwijkt onder concurrerende prioriteiten.

🚀 Vriendelijke tip: Het beheren van gewoontes, projecten en persoonlijke doelen betekent vaak dat je met veel verschillende tools moet jongleren. ClickUp Brain MAX fungeert als een centrale hub, elimineert AI-wildgroei en brengt je taken, routines en zelfs bestanden uit tools zoals Google Drive en Notion samen. Met behulp van spraakgestuurde commando's met Talk to Text, app-overschrijdende automatisering en de flexibiliteit om te kiezen uit de beste AI-modellen, past de tool zich aan uw werkstroom aan.

7. ClickUp-kalender met sjabloon voor takenlijst

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer taken in duidelijke categorieën voor meer overzicht met de ClickUp-kalender-Nog te doen-sjabloon.

De ClickUp-sjabloon voor takenlijsten combineert de structuur van een takenlijst met een kalender. Omdat deze is ingebouwd in de kalenderweergave, zijn taken gekoppeld aan datums, zodat u kunt plannen wanneer dingen gebeuren. Met ingebouwde kleurrijke prioriteiten kunt u direct zien welke taken uw aandacht het eerst vereisen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Visualiseer uw taken met kenmerken zoals Categorie , Bronnen , Productiviteit en rol .

Schakel tussen vijf verschillende weergaven, zoals Vergadering-aanvraag , Per rol , Per categorie , Schema's en Aan de slag-gids .

Verdeel uw dag in ochtend-, middag- en avondblokken en wijs taken toe aan specifieke tijdsbestekken.

Houd dagelijkse reflecties bij met een ingebouwd aantekeningen gedeelte waarin je successen, belemmeringen en herinneringen voor morgen kunt vastleggen.

📌 Ideaal voor: Professionals die een gestructureerd dagelijks plan willen waarin vergaderingen, deadlines en taken worden vastgelegd zonder dat ze het bijhouden van reflectie of prioriteit verliezen.

🧠 Leuk weetje: In het UCSF + Big Joy Project rapporteerden mensen die elke dag slechts 5-10 minuten aan 'micro-daden van vreugde' deden, zoals dankbaarheid tonen, iets aardigs doen of schoonheid opmerken, een hoger welzijn, minder stress en een groter gevoel van emotionele controle. Het toonde aan dat kleine dagelijkse gewoontes grote effecten kunnen hebben.

8. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang een gratis sjabloon Breng groeidoelstellingen en gewoontes in kaart met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan.

De ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan biedt u een gestructureerd, alles-in-één dashboard voor het definiëren, bijhouden en verbeteren van uw persoonlijke en professionele groei. Het brengt doelen, statistieken, tijdlijnen, check-ins en reflecties samen in één ruimte. Sleep taken rechtstreeks naar specifieke kalenderdata, zodat u gemakkelijk deadlines kunt plannen.

De sjabloon bevat vier weergaven: PD per kwartaal voor het plannen van kwartaaldoelen en Voortgangsregistratie om taken in één oogopslag te volgen. Actieplan houdt uitvoerbare stappen en tijdlijnen bij, terwijl de Startgids instructies en voorbeelden biedt.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Geef aan waar elk doel zich bevindt met de bijbehorende statussen, waaronder Doel bereikt , Nog niet gestart , Achterop , In de wacht en Op schema .

Krijg vooraf ingestelde velden zoals Minimum dagelijks target , Hoe tevreden bent u met uw voortgang , Overwinningen en prestaties en Leerdoelen .

Synchroniseer met externe kalenders zoals Google of Outlook, zodat vergaderingen en afspraken naast uw taken worden weergegeven.

Schakel tussen dag-, week- en maandlayouts om een gedetailleerd overzicht te krijgen van wat er binnenkort moet gebeuren of een breder weergave van prioriteiten op langere termijn.

📌 Ideaal voor: Professionals en studenten die één kalender en een sjabloon voor het bijhouden van gewoontes willen, waarmee zowel tijdgebonden gebeurtenissen als dagelijkse taken kunnen worden bijgehouden.

Dit is wat Fahad Khan, Business Development Analyst bij Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. , te zeggen had over ClickUp:

*Deze tool is zeer effectief voor persoonlijke en professionele groei. Hiermee kunt u uw aanwezigheid markeren, uw werk tijd bijhouden en uw individuele taken indelen op basis van uw behoeften. U kunt de prioriteit van de taken in uw Nog te doen instellen en u kunt een herinnering instellen voor de door u vermelde deadline.

9. ClickUp-sjabloon voor dagelijks persoonlijk schema voor kinderen

Ontvang een gratis sjabloon Structureer routines met de ClickUp-sjabloon voor het dagelijkse persoonlijke schema voor kinderen.

De ClickUp Daily Personal Schedule for Kids sjabloon is ontworpen om kinderen te helpen hun dagelijkse routines te organiseren en een evenwicht te vinden tussen schoolwerk, tijd met het gezin en leuke activiteiten. Bovenliggende kunnen herinneringen instellen en de voortgang volgen op een manier die zowel verantwoordelijkheid als onafhankelijkheid bevordert. Het is een leuke, visuele manier om dagelijkse taken op te splitsen en tijd te blokkeren voor buitenschoolse activiteiten.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verdeel de dag in duidelijke categorieën, zoals school, spelen en klusjes, zodat kinderen begrijpen waar ze zich op moeten concentreren.

Stimuleer zelfreflectie met velden zoals Hoe was je dag? , Waar moest je vandaag om glimlachen? en Heb je vandaag ergens moeite mee?

Deel het schema met meerdere zorgverleners, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft verwachtingen en routines.

📌 Ideaal voor: Gezinnen die voorspelbare routines willen instellen en kinderen willen leren hun eigen dagelijkse verantwoordelijkheden te beheren.

🔍 Wist u dat? Mensen houden zich veel beter aan hun voornemens als de doelen intrinsiek lonend zijn (d.w.z. leuk of interessant), in plaats van alleen maar 'belangrijk' of 'nuttig'. Genieten van het proces is belangrijker dan alleen maar het resultaat willen.

10. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Ontvang een gratis sjabloon Verhoog uw focus op het stapelen van gewoontes met de ClickUp-sjabloon voor productiviteit.

De ClickUp Personal Productiviteit-sjabloon is gemaakt voor mensen die een systeem willen om taken te prioriteren en verspilde moeite te elimineren. De habit tracker organiseert al uw werk in één kader dat benadrukt wat het belangrijkst is.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik meer dan 15 aangepaste statussen, zoals Maaltijden gepland , Kopen bij de slager , Recepten , Ingrediënten aanwezig en Voltooid .

Organiseer verantwoordelijkheden in categorieën zoals urgent, zinvol en optioneel.

Analyseer productiviteitstendenzen door voltooide taken in de loop van de tijd te bekijken, zodat u kunt vaststellen wanneer en hoe u het beste presteert.

📌 Ideaal voor: Personen die een praktische structuur willen om hun focus te verbeteren en belangrijk werk consequent vooruit te helpen.

11. ClickUp SMART-doelen-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Plan uw doelstellingen voor het stapelen van gewoontes met de ClickUp SMART Goals-sjabloon.

De ClickUp SMART Goals Sjabloon zorgt ervoor dat doelen worden opgesplitst in SMART-stappen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Het zet vage intenties om in concrete plannen, ondersteund door herinneringen, checkpoints en voortgang.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de voortgang van je doelen bij met statussen, zoals Op schema , Vlot , Achterop , In de wacht en Voltooid .

Leg essentiële details vast met behulp van aangepaste velden, waaronder Vereiste vaardigheden , Inspanningsniveau , Waarom dit doel belangrijk is en Successtatistieken .

Houd de voortgang bij van zowel kortetermijntaken als langetermijndoelen in één werkruimte.

Krijg toegang tot vijf op maat gemaakte weergaven: SMART-doelen, Doelinspanning, SMART-doelenwerkblad, Bedrijfsdoelen en Aan de slag-gids om doelen te visualiseren en te beheren.

📌 Ideaal voor: Professionals, teams en organisaties die hun inspanningen willen afstemmen op duidelijke, meetbare doelstellingen, om zo consistente voortgang en verantwoordelijkheid te garanderen.

Ontwikkel nieuwe en blijvende gewoontes met ClickUp

Elke dag bestaat uit kleine rituelen. Je controleert je telefoon, pakt je sleutels of zet die eerste stap om aan het werk te gaan.

De kleine acties bepalen het ritme, en de juiste gewoontes die daar bovenop worden gestapeld, kunnen de hele werkstroom van je dag veranderen.

ClickUp biedt u het kader om die stapels te laten blijven bestaan. Met aanpasbare sjablonen voor het stapelen van gewoontes, terugkerende taken en bijhouden van voortgang, kunt u verspreide goede voornemens omzetten in herhaalbare routines.

