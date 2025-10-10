Gratis Figma-sjablonen voor gebruikersreis-in kaart brengen om klantervaringen te visualiseren

Een barista geeft je je koffie, maar heeft je naam verkeerd gespeld, de extra shot gemist en er vijf minuten langer over gedaan dan normaal. Kleine details, maar ze tellen wel mee.

Hetzelfde geldt voor digitale producten. Elke klik, vertraging of misstap vormt hoe gebruikers over uw merk denken.

Een Figma-sjabloon voor een gebruikersreis helpt je die momenten te herkennen voordat ze tot frustraties leiden. We hebben een aantal van de beste sjablonen verzameld die UX-ontwerpers, productteams en marketeers helpen elke stap van de klantreis in kaart te brengen, pijnpunten te ontdekken en ervaringen te verfijnen die klanten blij maken.

Top 10 Figma-sjablonen voor gebruikerservaringen in één oogopslag

Wat maakt een goede Figma-sjabloon voor een gebruikersreis in kaart brengen?

Aangezien verschillende bijdragers Figma-sjablonen maken, vindt u vaak meerdere versies van een gebruiker journey map. Hier is wat u moet zoeken in een nuttige sjabloon voor de customer journey. 👀

gebruikersprofielen: *Omvat demografische gegevens, behoeften, doelen, verschillende gebruikersprofielen en de mindset van de target gebruiker

Journey-fasen: De ervaring opdelen in duidelijke fasen met bijbehorende gebruikeracties en doelen

Emoties en pijnpunten: Visualiseert hoe de gebruiker zich bij elke stap voelt en benadrukt hun frustraties

Touchpoints: toont waar gebruikers via verschillende kanalen interactie hebben met het product of de dienst

Visuele structuur: Biedt een overzichtelijke, georganiseerde layout met connectoren, pictogrammen of emoji's om inzichten gemakkelijk te volgen te maken

Flexibiliteit: Kan worden aangepast voor verschillende producten, persona's of Kan worden aangepast voor verschillende producten, persona's of CRM-werkstroom

🔍 Wist u dat? De Spotify-klanttrajectkaart is een prachtig, praktisch voorbeeld van wat u in kaart moet brengen. Volgens hun Consumer Decision Journey Report zegt 71% van de luisteraars dat het platform hen helpt bij hun aankooptraject. Ze verdelen het aankooptraject in vijf fases: Be (wanneer mensen gewoon hun leven leiden en nog niet aan een aankoop denken), Dream (mogelijkheden verkennen), Choose (selecteren), Buy (kopen) en Use (wat er na de aankoop gebeurt).

10 Figma-sjablonen voor gebruikersreis-in kaart brengen

Laten we eens kijken naar 10 kant-en-klare Figma-tools voor het in kaart brengen van de customer journey, waarmee je klantervaringen kunt visualiseren, pijnpunten kunt aanpakken en verbeterpunten kunt ontdekken. 🎯

1. Figma-sjabloon voor gebruikersreis in kaart brengen

via Figma

De Figma-sjabloon voor gebruikersreisin kaart brengen biedt een overzichtelijk, gestructureerd canvas om elk contactmoment van de reis van uw gebruiker in kaart te brengen en te begrijpen. Het gaat verder dan een eenvoudige lineaire stroom en biedt speciale secties om vast te leggen wat gebruikers nog te doen hebben, wat ze voelen, denken en waar hun pijnpunten echt liggen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak gedetailleerde profielen van gebruikers met speciale velden voor naam , leeftijd , doelen en meer

Profiteer van ingebouwde begeleiding en 'how-to'-secties die het proces ontrafelen

Gebruik een modulair, op rasters gebaseerd ontwerp om eenvoudig fasen en contactmomenten toe te voegen, te verwijderen of te herschikken

📌 Ideaal voor: Productmanagers, UX-ontwerpers en onderzoekers die een uitgebreide oplossing nodig hebben om een deelbare user journey in kaart brengen te maken.

🧠 Leuk weetje: De eerste 'werkstroom grafiek' werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gemaakt door Frank Gilbreth en Lillian Gilbreth om industriële werkstroom te analyseren en verspilde bewegingen te verminderen.

2. Figma-sjabloon voor journey map

via Figma

Deze eenvoudige Figma-sjabloon voor een gebruikersreis biedt een duidelijke structuur om het pad van uw gebruiker in kaart te brengen. De sjabloon is ontworpen met het oog op duidelijkheid en efficiëntie en helpt teams snel belangrijke momenten, emotionele verschuivingen en cruciale contactmomenten te identificeren zonder te verzanden in onnodige details.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Definieer gebruikerdoelen, acties, gedachten en emoties in verschillende fases van interactie

Breng obstakels en frustraties van gebruikers in kaart, zodat u gerichte oplossingen kunt bieden

Documenteer mogelijke verbeteringen en innovatieve oplossingen voor elke fase in een speciaal daarvoor bestemd gedeelte

📌 Ideaal voor: Startups, kleine bedrijven en Agile-teams die prioriteit geven aan eenvoud in het begrijpen en verbeteren van hun gebruiker-ervaringen, of personen die nieuw zijn in journey mapping.

3. Figma-sjabloon voor story mapping

via Figma

Om producten te maken die aanslaan bij gebruikers, moet je hun verhaal begrijpen. De Figma Story Mapping-sjabloon biedt een visueel intuïtieve manier om de reis van een gebruiker op te splitsen in overzichtelijke 'verhaalkaarten'

Elke kaart richt zich op epische doelen van de gebruiker en de individuele stappen die nodig zijn om deze te bereiken.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel hoogwaardige gebruikeractiviteiten en -doelen op voor een strategisch overzicht

Verdeel elk episch verhaal in kleinere, uitvoerbare verhaalkaarten, die specifieke gebruiker-taak en interacties weergeven

Gebruik de verticale as om verhaalkaarten te stapelen op prioriteit of release-increment, en zo iteratieve ontwikkeling te begeleiden

Breng cross-functionele teams op één lijn wat betreft gebruikerbehoeften en productomvang

📌 Ideaal voor: Agile productteams, producteigenaren en scrummasters die een samenwerkingstool nodig hebben om productbacklogs te plannen en functies te prioriteren.

🔍 Wist u dat? In de jaren 90 brachten activiteitendiagrammen van Unified Modeling Language (UML) stroomdiagrammen naar het digitale tijdperk. Ze standaardiseerden symbolen en maakten het voor teams gemakkelijker om processen in kaart te brengen met behulp van gespecialiseerde UML-software.

4. Figma-sjabloon voor gebruikerswerkstroomdiagram

via Figma

De Figma-sjabloon voor gebruikerswerkstroomdiagrammen biedt een logisch kader voor het illustreren van gebruiker-interacties, beslissingen en systeemreacties binnen een applicatie.

Wat deze flowchart-sjabloon bijzonder waardevol maakt, is de uitgebreide set vooraf ontworpen componenten, van acties en schermnamen tot beslissingspunten. Het helpt bij het identificeren van mogelijke knelpunten en het optimaliseren van interactiesequenties.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng meerstapspaden van gebruikers in kaart en laat zien hoe gebruikers zich door een applicatie bewegen

Stel snel diagrammen samen met behulp van een uitgebreide bibliotheek met vormen voor acties, schermen en beslissingspunten

Gebruik duidelijke ja/nee- of vraagknooppunten om de keuzes van gebruikers en hun daaropvolgende paden weer te geven

Krijg een gemeenschappelijke visuele taal voor ontwerpers, ontwikkelaars en belanghebbenden om gebruikerervaringen te bespreken en te verfijnen

📌 Ideaal voor: UX/UI-ontwerpers, productontwikkelaars en bedrijfsanalisten die de werkstroom van gebruikers door digitale producten of diensten moeten documenteren en optimaliseren.

5. Figma-sjabloon voor gebruikersreis in kaart brengen

via Figma

Deze Figma-sjabloon voor gebruikersreizen biedt een zeer visuele en gedetailleerde benadering voor het in kaart brengen van gebruikerservaringen. De sjabloon onderscheidt zich door speciale rijen voor Denken, Doen, Pijnpunten en Gevoel, waardoor u diep kunt ingaan op de psychologische en emotionele aspecten van de interactie van een gebruiker.

Met een prominente gebruikerspersona en scenario bovenaan zorgt deze sjabloon ervoor dat elk detail van de journey verankerd blijft in een specifieke context van de gebruiker.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Begin met een duidelijk gebruikersprofiel en scenario, zodat alle inzichten in de journey gebaseerd zijn op een realistisch gebruikersprofiel

Houd de gevoelens van gebruikers bij met emoji-indicatoren in verschillende fases, zodat u in één oogopslag hun emotionele hoogte- en dieptepunten kunt zien

Verwoord problemen en obstakels om target-gerichte oplossingen te vinden en prioriteiten te stellen voor ontwikkelingsinspanningen

📌 Ideaal voor: UX-onderzoekers, productstrategen en marketingteams die een gedetailleerde weergave van de gebruikerservaring nodig hebben.

🧠 Leuk weetje: Disney-animators gebruikten in de jaren 30 storyboards om de volgorde van gebeurtenissen in films in kaart te brengen. Het eerste complete storyboard verscheen in 1933 in de korte film Three Little Pigs en werd gebruikt in de speelfilm Snow White and the Seven Dwarfs uit 1937. Moderne UX-ontwerpers hebben dit idee overgenomen om gebruikersinteracties en customer journeys te visualiseren.

6. Figma Fashion App Experience in kaart brengen sjabloon

via Figma

Om het gedrag van gebruikers in dynamische sectoren, zoals de mode, te begrijpen, is een gespecialiseerde aanpak nodig. Deze Figma Fashion App Experience Map-sjabloon legt de unieke nuances vast van winkelen, browsen en interactie binnen een digitale omgeving.

In tegenstelling tot generieke journey maps integreert deze sjabloon visuele weergaven van app-schermen en duidelijke voorbeelden van gebruikersstromen (zoals de Current & Future State Experience Map). Dit maakt het effectief om bij te houden hoe gebruikers trends ontdekken, aankoopbeslissingen nemen en interactie hebben met content.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng gebruikerreisopties en interacties rechtstreeks in kaart binnen de context van de schermen van een mobiele mode-app

Voeg schermafbeeldingen of wireframes van app-interfaces toe om een concrete context te bieden voor elke stap van de gebruiker

Gebruik ingebouwde Emoji-schalen om het sentiment van gebruikers te meten in verschillende fases van hun interactie met de app

📌 Ideaal voor: UX/UI-ontwerpers en productteams in de e-commerce- en modetechnologiesector die de end-to-end gebruikerervaring grondig moeten analyseren en optimaliseren.

7. Figma-sjabloon voor journey map en gebruikerspersona

via Figma

Heeft u moeite om complexe bedrijfsprocessen af te stemmen op specifieke gebruikerbehoeften? Deze Figma Journey in kaart brengen en User Persona-sjabloon is speciaal ontworpen voor projecten op ondernemingsniveau. Het biedt een robuust kader om implementatietrajecten te definiëren, waarbij de eindgebruiker centraal blijft staan.

Breng fasen, stappen, eigendom en medewerkers in kaart. De sjabloon voor het klanttraject onderscheidt zich door de integratie van de UX Scale-maatstaf van een product en speciale secties voor kritieke onvervulde behoeften. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de technische implementatie direct inspeelt op mensgerichte uitdagingen binnen grootschalige implementaties.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Schets de verschillende fases van een onderneming project, van het definiëren van use cases tot de architectuur voor gegevensverwerking

Specificeer eigenaren en individuele medewerkers voor elke stap, zodat verantwoordelijkheid en duidelijke communicatie tussen teams gewaarborgd zijn

Houd visueel de impact op de gebruikerservaring en het betrokkenheidsniveau bij tijdens het implementatieproces, waarbij u aandachtspunten voor verbetering benadrukt

Documenteer overkoepelende uitdagingen en vereisten die moeten worden aangepakt voor een succesvolle implementatie

📌 Ideaal voor: Productteams van grote ondernemingen, IT-projectmanagers en bedrijfsarchitecten die grootschalige systeemimplementaties beheren.

🔍 Wist u dat? Het AIDA-model, Attention, Interest, Desire, Action (Aandacht, Interesse, Verlangen, Actie), werd in 1898 geïntroduceerd door reclamepionier Elias Saint Elmo Lewis. Dit raamwerk legde de basis voor moderne customer journey in kaart brengen.

8. Figma-gebruikersverhaal (team brainstormsessie) sjabloon

via Figma

Het organiseren van een productieve sessie met het team rond gebruikersverhalen kan chaotisch zijn. Gebruik in zo'n situatie deze Figma-sjabloon voor gebruikersverhalen. Deze sjabloon is speciaal bedoeld voor gezamenlijke workshops en verdeelt gebruikersinteracties in overzichtelijke werkstroom: Aanmelden en delen, Betalen en Inhoud delen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg bij elke stap afbeeldingen van gebruikersprofielen toe, zodat de werkstroom tijdens discussies persoonlijker en gebruikersgerichter wordt

Bied teams een gemeenschappelijk visueel platform om gebruiker stories en functie-ontwikkeling te bespreken, te verfijnen en te prioriteren

Pas bestaande werkstroom eenvoudig aan of breid ze uit om alternatieve paden te verkennen en de gebruikerservaring te optimaliseren

📌 Ideaal voor: Agile ontwikkelingsteams, productmanagers en UX-ontwerpers die gezamenlijke brainstormsessies houden om user stories en functieontwikkeling te definiëren, te verfijnen en te prioriteren.

9. Figma Shu Ha Ri UX-sjabloon

via Figma

De reis van ontwerpvolwassenheid, van het volgen van regels tot innovatie, wordt weergegeven door de Shu Ha Ri UX -sjabloon. Deze Figma-sjabloon voor gebruikersreizen is geïnspireerd op het Japanse vechtsportconcept en is een uitgebreid ontwerpsysteem dat is ontwikkeld om de gebruikerservaring van uw product te verbeteren door middel van drie fases van meesterschap.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Begeleid ontwerpers door de fasen van 'Shu' (regels volgen), 'Ha' (regels doorbreken) en 'Ri' (regels overstijgen), en stimuleer zo een cultuur van continu leren

Organiseer elementen in logische categorieën met gedetailleerde tellingen om de vindbaarheid te verbeteren

Krijg een basisstructuur voor het beheren van alle ontwerpcomponenten, stijlen en variabelen

Documenteer alle updates, toevoegingen, wijzigingen, verouderde functies en bugfixes voor een gedetailleerd wijzigingslogboek

📌 Ideaal voor: Grote ontwerpteams, managers van ontwerpsystemen en UX-leiders die ontwerpprocessen bouwen, onderhouden en opschalen.

🧠 Leuk weetje: In 1947 ontwikkelden John von Neumann en Herman Goldstine stroomdiagrammen om computerprogramma's te plannen, wat een van de vroegste toepassingen van stroomdiagrammen in de informatica was.

10. Figma Service Blueprint Kit-sjabloon

via Figma

Deze Figma-sjabloon is een geavanceerde tool voor het ontleden en visualiseren van de complexe lagen van een service-ervaring. Het brengt tegelijkertijd gebruikersacties, front-stage interacties (wat de gebruiker ziet), back-stage acties (interne processen) en ondersteunende acties (interne systemen en mensen) in grafiek.

De unieke kracht ervan ligt in het duidelijk definiëren van 'interactielijnen' en 'lijnen van zichtbaarheid', waardoor de overdrachten en inspanningen achter de schermen die nodig zijn om een dienst te leveren, expliciet worden gemaakt.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng zowel mobiele als desktopweergaven naast elkaar in kaart voor interacties tussen verschillende apparaten

Maak een overzicht van de vereiste acties om te ondersteunen, van technische telefoontjes tot service-interventies

Visualiseer contactpunten tussen klanten en de dienst, en welke delen van de dienst zichtbaar of verborgen zijn voor de klant

📌 Ideaal voor: Serviceontwerpers, operations managers en ervaringsstrategen in organisaties die multitouchpoint-diensten aanbieden.

Limieten van Figma bij het ontwerpen van gebruikerreizen

Hier zijn enkele beperkingen die Figma-journey maps vaak minder effectief maken:

Statisch of met een limiet aan interactiviteit: De interactiviteit is relatief eenvoudig. Het simuleren van zeer dynamische gebruikerpaden, logica op voorwaarde of realtime wijzigingen (bijv. reacties op basis van gebruikerinvoer) is omslachtig

Prestatieverlies bij schaalvergroting: Veel lagen, frames, assets en connectoren beïnvloeden het laden, bewerking en deel binnen Figma

onderhoudsmoeilijkheid: *U moet emoties, touchpoints, nieuwe werkstroom en andere elementen handmatig bijwerken om uw journey map up-to-date te houden

*gebrek aan ingebouwde analyses en feedbackloops: je kunt geen statistieken van echte gebruikers (bijv. drop-off rates, NPS, CSAT) rechtstreeks in Figma-kaarten invoeren, waardoor de reis een limiet heeft in het weerspiegelen van het werkelijke gedrag in plaats van aannames

afweging tussen starre sjablonen en overmatige aangepastheid: *Door de community gemaakte sjablonen in Figma variëren sterk in stijl en structuur. Als u een kant-en-klare sjabloon gebruikt, moet u uw in kaart brengen mogelijk aanpassen aan de stijl van de sjabloon in plaats van aan uw proces

🔍 Wist u dat? In 1986 ontwikkelde de Sovjet-Unie DRAKON, een visuele programmeertaal, om de efficiëntie van de softwareontwikkeling voor het Buran-ruimtevluchtprogramma te verbeteren. De gestructureerde stroomdiagrammen van DRAKON worden vandaag de dag nog steeds in verschillende toepassingen gebruikt.

Alternatieve sjablonen voor user journey in kaart brengen

Figma is geweldig voor ontwerpen, maar als het gaat om het bouwen en onderhouden van user journey in kaart brengen, worden de limieten al snel duidelijk.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken. Het fungeert ook als CRM-software en biedt je alles wat je nodig hebt (inclusief een aantal geweldige sjablonen) om een soepele klantervaring te garanderen. 🏁

Als bonus geven we u hier een voorproefje van enkele van de beste sjablonen voor user journey maps die u binnen het platform kunt gebruiken:

1. ClickUp-sjabloon voor customer journey map

Ontvang een gratis sjabloon Krijg inzicht in de loyaliteit en ontevredenheid van klanten met de ClickUp-sjabloon voor klanttrajectkaarten

De ClickUp Customer Journey Map Sjabloon biedt uw team een visuele manier om de volledige klantervaring van begin tot eind te begrijpen. U hoeft niet langer losse inzichten in Figma aan elkaar te knopen.

Deze sjabloon zet alles uiteen op een collaboratief ClickUp-whiteboard en verdeelt de journey in de fasen Bewustwording, Overweging en Conversie.

Elke fase is vooraf geladen met plaknotities en begeleide prompts die u helpen om aangepaste acties, sleutelcontactmomenten en mogelijke obstakels vast te leggen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Wijs eigendom toe door teamleiders aan elke fase te koppelen voor duidelijke verantwoordingsplicht

Schets oplossingen en kansen naast klantcontactpunten om groeistrategieën te stimuleren

Houd emotionele hoogte- en dieptepunten bij om ervaringen te ontwerpen die vertrouwen en loyaliteit opbouwen

📌 Ideaal voor: Marketing-, verkoop- en productontwikkelingsteams die zich willen afstemmen op klantinzichten, knelpunten willen identificeren en willen samenwerken aan het verbeteren van de end-to-end gebruiker-ervaring.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp mindmaps zetten brainstormen om in actie, waarbij elk knooppunt fungeert als een idee, taak of vertakking in uw journey. Elke tak is volledig bewerkbaar, qua kleur aanpasbaar en kan direct worden omgezet in taken of subtaken. Met automatische herindeling, afhankelijkheden, lijst vs. Blank-modi en naadloze verbindingen met taken, documenten, dashboards en automatiseringen worden uw kaarten omzetbare plannen.

2. ClickUp-sjabloon voor gebruikerswerkstroom

Ontvang een gratis sjabloon Ontwikkel een intuïtieve interface voor uw product met de ClickUp User Flow Sjabloon

Wilt u gebruikerservaringen ontwerpen die naadloos aanvoelen? De ClickUp User Flow Template is waar u begint. Hiermee kunt u elke beslissing, actie en elk scherm dat uw gebruikers tegenkomen in kaart brengen. Met het kleurgecodeerde systeem voor startpunten, acties en beslissingsknooppunten kunt u snel de meest logische routes uitstippelen, omwegen opsporen en verfijnen hoe gebruikers door uw product navigeren.

Zie het als uw blauwdruk voor gebruiksvriendelijkheid, waarmee u obstakels kunt voorzien en besluitvorming kunt vereenvoudigen. En aangezien de hele sjabloon collaboratief is, kunt u trajecten in realtime met uw team bekijken om complexe werkstroom te stroomlijnen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng beslissingen in kaart met een duidelijke legenda van begin- en eindpunten, acties en voorwaardelijke logische knooppunten

Voeg echte schermmockups toe, zodat uw team verbindingen kan leggen tussen werkstroom en daadwerkelijke ontwerpen

Visualiseer 'wat als'-scenario's met paden met vertakking om alle mogelijke uitkomsten te dekken

📌 Ideaal voor: UX/UI-ontwerpers, productmanagers en ontwikkelaars die gebruiksspaden moeten visualiseren, ontwerpbeslissingen moeten valideren en moeten samenwerken om een soepele, foutvrije gebruikerservaring te creëren.

📮 ClickUp Insight: 31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op Gantt-grafieken, dashboards of resourceweergaven. Maar bij de meeste tools moet je er één kiezen. Als de weergave niet overeenkomt met hoe jij denkt, wordt het gewoon een extra bron van wrijving. Met ClickUp hoeft u niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, dashboard of werklastweergaven. En met ClickUp Brain kunt u automatisch aangepaste weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt, of dat nu uzelf, een leidinggevende of uw ontwerper is. 💫 Echte resultaten: CEMEX versnelde productlanceringen met 15% en verkortte communicatievertragingen van 24 uur tot seconden met behulp van ClickUp.

3. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Ontvang een gratis sjabloon Creëer speciale ruimtes voor gebruikerspersona's met de ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Als uw team moeite heeft om grote productideeën om te zetten in uitvoerbare ontwikkelingstaken, dan is de ClickUp User Story Mapping Template iets voor u. In tegenstelling tot een customer journey map, die zich richt op een gebruikerswerkstroom die inzoomt op beslissingen per scherm, draait story mapping om het omzetten van gebruikeractiviteiten in gestructureerde ontwikkelingsverhalen.

Met dit in kaart brengen van de gebruikerservaring kunt u de behoeften van gebruikers in stappen ordenen, ze koppelen aan persona's en vervolgens prioriteiten stellen voor de functies die in elke release moeten worden opgenomen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verdeel activiteiten in opeenvolgende stappen en zet ze om in gedetailleerde, kleurrijke gebruikersverhalen

Geef releases visueel prioriteit door in kaart brengen op te splitsen in Release 1 , Release 2 en verder

Gebruik de flexibiliteit van ClickUp Whiteboard met plaknotities, pijlen, tekst, links en tekeningen

📌 Ideaal voor: Agile productteams, projectmanagers en multifunctionele teams die productfuncties moeten afstemmen op de werkelijke behoeften van gebruikers en releases moeten plannen.

Dit is wat Stefani DiGiovanni, systeemspecialist bij Tefans Tactics, te zeggen had:

Ik kwam ClickUp tegen toen ik op zoek was naar een klantenportaal. Ik had geen idee dat het ons virtuele kantoor zou worden, omdat het zoveel meer kon. Het verving meerdere andere softwareprogramma's en kosten en kan worden aangepast aan elk type proces van ons team. Ik gebruik het persoonlijk, professioneel en help anderen ermee. ClickUp voor het leven!

4. ClickUp Empathy Map Whiteboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ontdek de behoeften en doelen van gebruikers met de ClickUp Empathy Map Whiteboard Sjabloon

Met de ClickUp Empathy Map Whiteboard Template kunt u diepgaande klantinzichten vastleggen zonder urenlang een in kaart brengen vanaf nul op te bouwen. U kunt digitaal werken met gekleurde kwadranten, speciale secties voor pijnpunten/voordelen en een centraal klantprofiel dat de focus volledig op de gebruiker houdt.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Werk binnen vier vooraf gedefinieerde kwadranten, zoals Denken & Voelen , Zien , Horen en Zeggen & Doen , voor gestructureerd, gebruiker-gericht werk

Leg verborgen frustraties en kansen vast met behulp van speciale Pain and Gain -secties

Houd al uw onderzoek gericht op één profiel met de centrale cirkel Klantprofiel

📌 Ideaal voor: UX-onderzoekers, productontwerpers en marketingteams die verder willen gaan dan aannames, empathie willen opbouwen en oplossingen willen creëren die zijn gebaseerd op de echte motivaties van gebruikers.

5. ClickUp-sjabloon voor klantensuccesplan

Ontvang een gratis sjabloon Krijg een duidelijke weergave van waar elke client staat met de ClickUp Customer Success Plan sjabloon

Het behouden van klanten hangt vaak minder af van de eerste indruk en meer van hoe consistent u hen ondersteunt nadat de deal is gesloten. De ClickUp Customer Success Plan Template organiseert al uw klantgegevens, contracten en voortgang in één visuele werkstroom.

Het echte voordeel van deze tool voor klantbeheer ligt in de zichtbaarheid. Elke client wordt weergegeven op een bord met belangrijke details, waaronder contactgegevens, overeengekomen tarief en type dienst, allemaal gekoppeld aan voortgangsindicatoren die hun voortgang gedurende de levenscyclus bijhouden.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Onboarding , Retention , of At Churn Risk Filter clients op levenscyclusfase met ClickUp aangepaste statussen zoalsof

Bewaar essentiële client-gegevens zoals abonnementstype, contract, account-fase en probleem-beschrijvingen op in ClickUp aangepaste velden

Visualiseer de voortgang direct met op percentages gebaseerde voortgangsbalkjes op elke client kaart

Nieuwe klanten, Onboarding van klanten, Klanten op basis van gezondheid, voor snelle toegang tot specifieke segmenten Schakel tussen zeven kant-en-klare ClickUp-weergaven , zoals, voor snelle toegang tot specifieke segmenten

📌 Ideaal voor: SaaS-klantsuccesteams (CS), accountmanagers en supportleads die een gestructureerde manier nodig hebben om de levenscyclus van clients te beheren.

🚀 Voordeel van ClickUp: Heb je overal plakantekeningen, Figma-opmerkingen of ruwe documenten met feedback van klanten liggen? Zet ze rechtstreeks in ClickUp en laat ClickUp Brain het zware werk doen: Herken patronen direct: Scan uw aantekeningen om terugkerende thema's, knelpunten of frustraties van klanten te identificeren

Samenvatten met context: Krijg beknopte samenvattingen van elke fase in uw journey, voltooid met emoties, touchpoints en gebruikerbehoeften

Genereer actiepunten: Maak taken voor follow-ups, oplossingen of functieverzoeken, toegewezen aan de juiste eigenaar Doorzoek uw volledige werkstroom met ClickUp Brain om contextbewuste reacties te krijgen die verband houden met uw aangepaste customer journey 🤩 Probeer deze prompts: Vat deze gebruiker journey map samen in belangrijke fases met doelen en emoties

Genereer een rapport met frustraties van klanten over het inlogproces en mogelijke oplossingen

Groepeer deze feedbackaantekeningen per fase van het traject: bekendheid, overweging, aankoop, retentie

6. ClickUp-sjabloon voor de stem van de klant

Ontvang een gratis sjabloon Breng zinvolle verbeteringen aan in uw producten of diensten met de ClickUp Voice of the Customer-sjabloon

Terwijl de vorige sjablonen u helpen het pad van de klant te visualiseren en relaties gezond te houden, kunt u met de ClickUp Voice of the Customer (VoC)-sjabloon klanten begrijpen in hun eigen woorden.

Met deze tool voor uitstekende klantenservice kunt u feedback via meerdere kanalen analyseren, waaronder enquêtes, sociale media, interviews en online beoordelingen, voordat u deze vertaalt naar duidelijke items.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg authentieke citaten van klanten vast, samen met geïnterpreteerde behoeften en bruikbare oplossingen

Koppel elk stukje feedback aan taken, subtaaken en eigenaren, zodat oplossingen niet verloren gaan in de wirwar

Gebruik aangepaste velden zoals Klantbehoefte , VoC-bron en Oplossing om inzichten consistent en gestructureerd te houden

Schakel tussen de weergaven Lijst, Bord en Begin hier voor snelle navigatie en analyse

📌 Ideaal voor: Productmanagers, onderzoeksteams en klantgerichte teams die ruwe feedback van klanten moeten omzetten in datagestuurde beslissingen en bruikbare verbeteringen.

7. ClickUp-sjabloon voor klantonboarding

Ontvang een gratis sjabloon Maak van nieuwe aanmeldingen loyale, langdurige klanten met de ClickUp-sjabloon voor klantonboarding

De ClickUp Customer Onboarding Template begeleidt nieuwe klanten door een gestructureerd welkomstproces. Het zorgt ervoor dat elke nieuwe client zich vanaf het moment van aanmelding ondersteund voelt, waardoor het verloop wordt verminderd en de tevredenheid op lange termijn wordt verhoogd.

U kunt de onboarding van client opsplitsen in duidelijke fasen, zoals welkomstgeschenk, teamtoewijzing, vragenlijst en onboardinggesprek, voor een vlotte start.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Blijf de voortgang van het onboardingproces bijhouden met aangepaste statussen zoals Nieuwe klant , Onboardinggesprek, Vragenlijst en Voltooid

Leg sleutel details vast, zoals het type aangepaste klant, diensten en de datum van het onboardinggesprek

Werk vanuit zeven vooraf gebouwde weergaven, waaronder klantintakeformulier, startgids en onboardingproces

📌 Ideaal voor: Klantensuccesteams en accountmanagers die een CRM-sjabloon nodig hebben om consistente, aangepaste onboarding-ervaringen te bieden.

Hier is een gespecialiseerde gids over hoe u klantrelaties kunt beheren:

8. ClickUp-sjabloon voor escalatie van klantenservice

Ontvang een gratis sjabloon Los problemen op en behoud klanten met de ClickUp-sjabloon voor escalatie van klantenservice

Wanneer een ondersteuningsverzoek ingewikkeld wordt, hebt u een duidelijk escalatieproces nodig. Dat is precies wat de ClickUp Customer Service Escalation Template doet. Het biedt een gelaagd systeem om complexe problemen met de klantverbinding snel te beheren en op te lossen.

Van Tier 1-vragen tot Tier 2-kritieke problemen, de sjabloon zorgt ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment de eigendom nemen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Volg tickets met aangepaste statussen zoals Open , In uitvoering , In afwachting van klant of Tier 2 escalatie

Verzamel voltooide klantgegevens met aangepaste velden voor order-ID, e-mail, telefoonnummer, afleveradres en meer

Gebruik de Tickets Lijstweergave om alle openstaande cases te bekijken of schakel over naar het Tier Support Board voor een meer visuele werkstroom

📌 Ideaal voor: ondersteuningsteams en CS-teams die grote hoeveelheden tickets beheren en SaaS-bedrijven met gelaagde escalatieprocessen.

9. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Ontvang een gratis sjabloon Beheer uw klantgegevens met de ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn

Met de ClickUp Sales Pipeline Sjabloon houdt u al uw deals op één plek bij, zodat u kansen kunt bijhouden, omzet kunt voorspellen en prospects kunt begeleiden vanaf het eerste contact tot een gesloten deal.

Met drag-and-drop-fases, realtime dashboards en aanpasbare weergaven weet u altijd waar elk account staat. Gebruik taaktoewijzingen, deadlines en ClickUp-herinneringen om follow-ups bij te houden, zodat uw team zich kan concentreren op de verkoop zonder achter verspreide updates aan te moeten jagen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer kansen met meer dan 30 aangepaste statussen, zoals Gekwalificeerde prospect , Aandacht nodig , Verloren of Klaar voor verlenging

Leg belangrijke dealinformatie vast in aangepaste velden voor de laatste contactdatum, dealwaarde, betalingsstatus en meer

Schakel tussen lijstweergave voor details en de Verkoop-SOP-weergave voor processtappen

Voorspel inkomsten met berekende velden die dealwaarden per fase of over uw hele pijplijn samenvoegen

📌 Ideaal voor: Verkoopteams die complexe dealcycli beheren, accountmanagers die verlengingen en upsells bijhouden, of elk ander bedrijf.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp Brain MAX gaat verder dan het beantwoorden van uw vragen en beheert actief de context van taken, documenten en gesprekken. Het is ontworpen om een einde te maken aan de wildgroei van AI door u één plek te bieden om te creëren, te zoeken en te handelen. Voorzie uw teams van intelligente AI in ClickUp Brain MAX Vertrouw op functies zoals Talk-to-Text in ClickUp om snelle spraaknotities om te zetten in gepolijste taken of documenten, en universele zoekfuncties om bestanden, feedback en taken direct uit ClickUp of gekoppelde apps op te halen.

10. ClickUp DMAIC-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Bepaal de reikwijdte van uw project met duidelijk omschreven doelen met behulp van de ClickUp DMAIC-sjabloon

De ClickUp DMAIC-sjabloon biedt u een kant-en-klaar whiteboard om uw team door elke fase van deze beproefde methodologie te loodsen. Het DMAIC-raamwerk (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) helpt u bij het definiëren van de problemen, het bijhouden van langetermijnresultaten en het overzichtelijk en met zichtbaarheid houden van de hele werkstroom op één plek.

Elke fase heeft een kleur en is vooraf gestructureerd, zodat u precies weet waar u doelen, KPI's, onderliggende oorzaken, oplossingen en controlemaatregelen moet vastleggen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Ga direct aan de slag met vooraf ingevulde begeleidende aantekeningen die uitleggen wat u in elke fase moet toevoegen

Leg statistieken, KPI's en actiestappen vast met behulp van aangepaste velden voor gestructureerd bijhouden

Ga van brainstormen naar uitvoering met gekoppelde lijst- en bordweergaven die aantekeningen omzetten in uitvoerbare taken

Houd veranderingen duurzaam met behulp van ClickUp-automatiseringen , tags en rapportagedashboards om de resultaten op lange termijn te monitoren

📌 Ideaal voor: Operationele teams, specialisten in procesverbetering, Lean Six Sigma -beoefenaars of elk team dat op zoek is naar een herhaalbaar systeem om problemen te identificeren en de efficiëntie te verbeteren.

11. ClickUp-sjabloon voor proces in kaart brengen met zwembaan

Ontvang een gratis sjabloon Creëer en organiseer processen zonder code met behulp van de ClickUp Swimlane Process Map sjabloon

Processen lopen vaak spaak wanneer het eigendom onduidelijk is.

De ClickUp Swimlane Process Map Template biedt een kleurgecodeerde manier om werkstroom te visualiseren, waarbij rollen, verantwoordelijkheden en overdrachten glashelder blijven. U kunt de bijdragen van elk team scheiden, waardoor u gemakkelijker kunt zien hoe het werk verloopt tussen marketing, verkoop, product of ondersteuning.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Plan rollen en verantwoordelijkheden met verschillende kleurrijke swimlanes voor elk team of elke belanghebbende

Houd de overdrachten tussen teams bij om precies te zien waar processen vertragen of klanten wrijving ondervinden

Leg complexiteit vast zonder rommel door voorwaardelijke paden te visualiseren (bijv. ja/nee-controlepunten)

Vervang statische diagrammen door een interactief whiteboard dat live bewerkingen, plaknotities en aantekeningen ondersteunt

📌 Ideaal voor: Cross-functionele teams (marketing, verkoop, ondersteuning, product) die end-to-end klantervaringen in kaart moeten brengen en procesverbeteringen moeten identificeren zonder het eigendom uit het oog te verliezen.

🔍 Wist u dat? De FlowLearn-dataset, geïntroduceerd in 2024, bevat duizenden geannoteerde stroomdiagrammen uit wetenschappelijke literatuur, waarmee het belang ervan voor onderzoekcommunicatie wordt benadrukt.

Lever spectaculaire klantenservice met ClickUp

Het visualiseren van de journey is één ding, maar het maken van een verbinding met elk project, elke taak en elke teamgenoot is iets heel anders. Hoewel Figma-sjablonen het delen van journey in kaart brengen eenvoudig maken, slagen ze er niet in om die inzichten te koppelen aan uw dagelijkse werk.

ClickUp neemt hier zijn stap. Met whiteboards voor realtime brainstormen, mindmaps om ideeën om te zetten in gestructureerde werkstroom en ClickUp Brain voor AI-aangedreven samenvattingen, begeleiden uw journey maps actief de uitvoering.

Meld u gratis aan bij ClickUp en breng uw customer journeys tot leven. ✅