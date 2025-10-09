10 beste alternatieven voor Builder.io voor bouwen zonder code

Met Builder.io kunt u snel pagina's maken, maar wanneer uw site groeit of uw werkstroom complexer wordt, kan 'gemakkelijk' al snel een limiet worden

Als u op zoek bent naar alternatieven voor Builder.io die meer flexibiliteit bieden, betere samenwerking voor ontwikkel- en ontwerpteams mogelijk maken of een headless CMS zijn dat naadloos in uw stack past, dan is deze gids iets voor u.

We hebben de beste concurrenten van Builder.io voor ontwerpers, ontwikkelaars en productteams op een rijtje gezet, zodat u het platform kunt kiezen dat aansluit bij uw roadmap, en niet daar tegenin gaat.

💡 Pro-tip: Breng uw must-haves in kaart per categorie – contentbeheer, integratiemogelijkheden, schaalbaarheid, veiligheid en teamsamenwerking – en beoordeel vervolgens elke tool op basis van echte gebruikssituaties in plaats van algemene functie-lijsten.

Voordat we ons op de lijst storten, willen we eerst duidelijk maken wat een sterk alternatief voor Builder.io in de eerste plaats kenmerkt.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Builder.io?

Wanneer u alternatieven voor Builder.io onderzoekt, moet u zich concentreren op hoe goed elke tool aansluit bij de werkstroom, groeiplannen en technische vereisten van uw team. Het juiste platform moet contentbeheer vereenvoudigen en tegelijkertijd zowel ontwerpers als ontwikkelaars de flexibiliteit bieden die ze nodig hebben.

Dit zijn de sleutelfactoren om op te letten:

Visuele interface voor niet-technische gebruikers om snel te bewerken en te publiceren

Integratiemogelijkheden en API-integratie om verbinding te maken met bestaande tools

Schaalbaarheid en betrouwbare prestaties op verschillende apparaten en e-commerceplatforms

Uitgebreide, aangepaste mogelijkheden die geen onnodige complexiteit toevoegen

Functies van het Enterprise-abonnement, zoals geavanceerde veiligheid, beheerdercontrole en compliance ondersteunen

Soepele samenwerkingstools om contentmakers, ontwikkelaars en belanghebbenden op één lijn te houden

De beste alternatieven voor Builder.io in één oogopslag

Voordat we ingaan op de gedetailleerde beoordelingen, volgt hier een korte vergelijking van de beste alternatieven voor Builder.io en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp AI-aangedreven webprojectwerkstroom Teamgrootte: Ideaal voor creatieve, product- en engineeringteams Documenten voor CMS, whiteboards, automatisering, chat, ClickUp Brain, AI-agenten, sjabloon voor contentbeheer Voor altijd gratis; aangepast beschikbaar voor ondernemingen Sanity Gestructureerde, API-first contentwerkstroom Teamgrootte: Ideaal voor dev-first teams die veel flexibiliteit nodig hebben Aangepast schema, realtime Studio-samenwerking, GraphQL- en GROQ-API's, CDN, Content Lake Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per gebruiker per maand Webflow Flexibiliteit in visueel ontwerpTeamgrootte: Ideaal voor ontwerpers en marketingteams Drag-and-drop editor, ingebouwd CMS, aangepaste code, hosting, SEO, samenwerkingstools Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand Contentful Headless CMS geschikt voor grote ondernemingen Teamgrootte: Ideaal voor internationale ondernemingen en grote webteams Modulaire contentmodellering, GraphQL API, RBAC, lokalisatie, app-marktplaats Free abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 300/maand Storyblok Modulaire contentblokken en visuele bewerking Teamgrootte: Ideaal voor samenwerking tussen marketing en ontwikkeling Visuele editor, realtime preview, herbruikbare componenten, meertalige werkstroom Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 99 per maand Framer Snelle prototyping en websitebouw Teamgrootte: Ideaal voor snel veranderende ontwerp- en groeiteams Visuele gebruikersinterface, animaties ondersteunen, SEO, ingebouwde hosting, analytics Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand Strapi Open-source CMS met volledige backend-controle Teamgrootte: Ideaal voor ontwikkelteams die zelfgehoste opties nodig hebben REST- en GraphQL-API's, aangepaste content-types, volledige toegang tot code, ecosysteem van plug-ins Gratis (zelf gehost); betaalde cloudabonnementen vanaf $ 15 per maand Prismic Marketinggerichte contentbeheer Teamgrootte: Ideaal voor marketing- en ontwikkelteams die campagnes opzetten Slice-gebaseerde editor, planning, lokalisatie, realtime preview Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 180/maand Plasmic Componentgestuurde low-code ontwikkeling Teamgrootte: Ideaal voor teams die ontwerpsystemen en React/Vue-apps opschalen Visuele builder, herbruikbare componenten, volledige dev-integraties, API's Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand Podia Verkoop van digitale producten en online cursussen Teamgrootte: Ideaal voor makers, coaches, docenten Cursushosting, winkelbouwer, e-mailmarketing, lidmaatschappen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand

De beste alternatieven voor Builder.io

Deze alternatieven voor Builder.io combineren flexibiliteit, kracht en schaalbaarheid, of u nu een klein team bent dat snel bouwt of een onderneming die complexe werkstroom beheert. Van snelle paginaontwikkeling tot naadloos contentbeheer en robuuste integraties: hier zijn de beste platforms die het ontdekken waard zijn.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor het bouwen, beheren en opschalen van webprojecten met AI-aangedreven werkstroom)

Probeer ClickUp Document gratis! Creëer, organiseer en werk samen aan alles, van webteksten tot productupdates, in realtime in ClickUp Document

Als u op zoek bent naar een krachtig alternatief voor Builder.io voor visuele ontwikkeling zonder code, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Terwijl Builder.io bekend staat om zijn drag-and-drop website- en app-bouwer, biedt ClickUp een holistisch platform voor het bouwen, beheren en schalen van webprojecten, waarbij visuele samenwerking, contentbeheer en AI-gestuurde automatisering op één plek worden gecombineerd.

Samenwerkingsfuncties voor moderne webteams

De samenwerkingssuite van ClickUp is ontworpen om uw hele team in sync te houden, van idee tot lancering. Als alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp documenten, taken en communicatie samen in één verbonden ruimte. ClickUp Docs kan zelfs dienst doen als een dynamisch CMS, waarmee u samen content kunt maken, bewerking en publiceren.

Zet een geweldig idee in een opmerking direct om in een uitvoerbare taak en voeg vervolgens toegewezen personen en details toe om dat idee tot leven te brengen

Documenten zijn nauw geïntegreerd met taken, opmerkingen en werkstroom, zodat uw content altijd bruikbaar en georganiseerd blijft. Geneste pagina's en uitgebreide format houden content gestructureerd, terwijl u met de ingebouwde taakkoppeling tekst direct kunt omzetten in actiepunten. Voor grotere teams betekent dit minder heen-en-weer-geschuifel tussen losstaande tools.

Voor visuele planning kunt u met ClickUp Whiteboards samen met uw team in realtime gebruikersreizen, wireframes en projectstromen in kaart brengen – perfect voor brainstormen en prototyping. Realtime samenwerking zorgt ervoor dat ontwerpers, ontwikkelaars en belanghebbenden vanaf het begin op één lijn blijven.

Ook de communicatie wordt verbeterd met ClickUp Chat, waarmee projectbesprekingen direct aan uw werk worden gekoppeld. Geen versnipperde Slack-threads of gemiste context meer: gesprekken, documenten en taken bevinden zich allemaal in dezelfde ruimte.

Automatisering en integraties voor moeiteloze no-code werkstroom

ClickUp Automatisering tilt efficiëntie naar een hoger niveau. Het verwijdert repetitieve stappen zoals het bijwerken van statusvelden, het toewijzen van taken of het versturen van meldingen wanneer pagina's klaar zijn voor beoordeling, en houdt uw projecten op gang – zonder dat er codering nodig is.

Gebruik vooraf gebouwde automatiseringsrecepten of pas ze aan uw behoeften aan

Bovendien kan ClickUp met meer dan 1000 integraties (waaronder Figma, Slack, Google Drive en meer) naadloos een verbinding aangaan met uw favoriete ontwerp- en ontwikkelingstools.

🎬 Bekijk dit vervolgens: Ontdek hoe de AI van ClickUp de manier waarop u projecten plant, bouwt en beheert transformeert, van de automatisering van overdrachten tot het samenvatten van de voortgang van verschillende teams.

aI-aangedreven productiviteit met ClickUp Brain*

Krijg direct antwoorden, taakoverzichten en slimme suggesties met ClickUp Brain, uw altijd actieve AI-agent

Voeg ClickUp Brain, de AI-assistent van het platform, toe en geef uw webprojecten een flinke boost. Het kan documenten samenvatten, content genereren of volgende stappen voorstellen binnen ClickUp-taak, waardoor teams sneller kunnen werken met behoud van kwaliteit.

Of u nu een site opschaalt, meerdere clients beheert of voor grote ondernemingen bouwt, ClickUp zorgt ervoor dat aanmaken, uitvoering en iteratie op één plek plaatsvinden.

Voor geavanceerde automatisering en inzichten biedt ClickUp Brain MAX nog meer AI-mogelijkheden, zoals intelligente werkstroom-suggesties en contentgeneratie.

⭐ De gamechanger Vergeet het gedoe van het schakelen tussen verspreide apps en platforms met ClickUp Brain MAX. Het samenvoegt uw meest essentiële werkfuncties – AI, zoeken en automatisering – in één gestroomlijnde desktopervaring. Dit is wat u krijgt: Moeiteloze, spraakgestuurde commando's met Talk-to-Text , zodat u handsfree kunt werken

ClickUp Enterprise Search haalt resultaten uit al uw verbonden apps en bestanden

Slimme, contextbewuste AI die u ondersteunt, waar u zich ook bevindt in uw werkstroom

De automatisering die de verbinding maakt tussen uw favoriete tools, zodat u taken op verschillende platforms kunt beheren zonder ClickUp te verlaten

Toegang tot meerdere toonaangevende LLM's zoals ChatGPT, Claude en Gemini voor verschillende taken, allemaal vanaf één plek

ClickUp-taken zijn in hoge mate aanpasbaar, zodat u werk kunt toewijzen, volgen en prioriteren met aangepaste velden, statussen en weergaven – ideaal voor flexibele webontwikkelingsteams en contentmakers.

Bovendien kunt u met de AI-agents van ClickUp complexe werkstroom automatiseren, repetitieve taken delegeren en intelligente aanbevelingen krijgen, waardoor uw team zich kan concentreren op creatief en strategisch werk terwijl de AI het drukke werk afhandelt.

En als u op zoek bent naar een voorsprong, biedt de ClickUp Content Management Sjabloon een kant-en-klaar framework om contentbibliotheken, publicatieworkflows en goedkeuringen naadloos te beheren.

Ontvang een gratis sjabloon Maak het ontwikkelen en beheren van content eenvoudiger met de ClickUp Content Management sjabloon en bespaar tijd en energie

De beste functies van ClickUp

ClickUp Document voor gestructureerd contentbeheer, versiebeheer en geneste pagina's

ClickUp Whiteboards om werkstroom te ontwerpen, websites in kaart te brengen en teams visueel op één lijn te brengen

ClickUp Chat om projectgesprekken in dezelfde ruimte te houden als uw taken en documenten

ClickUp Automatiseringen om handmatig werk te verminderen en terugkerende werkstroom te stroomlijnen

ClickUp Brain voor AI-aangedreven samenvattingen, contentgeneratie en contextuele aanbevelingen binnen documenten en ClickUp-taken

ClickUp Content Management Sjabloon om content sneller te organiseren, bij te houden en te publiceren

Limieten van ClickUp

Het kan even duren om aan de vele functies te wennen, vooral bij het organiseren van ruimtes of aangepaste weergaven

Om het volledige potentieel van geavanceerde rapporten en dashboard te benutten, is wellicht enige installatie nodig

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe aanpasbaar en flexibel het is. Ik kan het precies zo instellen als ik wil, of dat nu is met eenvoudige takenlijsten of door gedetailleerde werkstroom te bouwen met automatisering, afhankelijkheden en dashboard. Het houdt alles op één plek bij – projecten, documenten, communicatie en zelfs tijdsregistratie – zodat ik niet tussen meerdere tools hoef te schakelen. Ik waardeer ook de intuïtieve interface en de constante updates die nieuwe functies toevoegen zonder het te ingewikkeld te maken. Het is krachtig genoeg voor complexe projecten, maar toch gemakkelijk te gebruiken voor mijn team.

📮 ClickUp Insight: 43% van de mensen zegt dat repetitieve taken een nuttige structuur aan hun werkdag geven, maar 48% vindt ze vermoeiend en een afleiding van zinvol werk. Hoewel routine een gevoel van productiviteit kan geven, legt het vaak een limiet op de creativiteit en weerhoudt het je ervan om zinvolle voortgang te boeken. ClickUp helpt u om uit deze cyclus te breken door routinetaken te automatiseren via intelligente AI-agenten, zodat u zich kunt concentreren op diepgaand werk. Automatiseer herinneringen, updates en taakuitvoeringen, en laat functies zoals Automated Time Blocking en Task Priorities uw power hours beschermen. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

📮 ClickUp Insight: 43% van de mensen zegt dat repetitieve taken een nuttige structuur aan hun werkdag geven, maar 48% vindt ze vermoeiend en een afleiding van zinvol werk. Hoewel routine een gevoel van productiviteit kan geven, legt het vaak een limiet op de creativiteit en weerhoudt het je ervan om zinvolle voortgang te boeken. ClickUp helpt u om uit deze cyclus te breken door routinetaken te automatiseren via intelligente AI-agenten, zodat u zich kunt concentreren op diepgaand werk. Automatiseer herinneringen, updates en taakuitvoeringen, en laat functies zoals Automated Time Blocking en Task Priorities uw power hours beschermen. *echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

2. Sanity (het beste voor gestructureerde, API-first contentwerkstroom)

via Sanity

Sanity is een ontwikkelaarsgericht headless CMS dat uitblinkt in het leveren van gestructureerd, schaalbaar contentbeheer. Dankzij de realtime bewerkingsinterface, het flexibele schemasysteem en de krachtige API's is het ideaal voor teams die prioriteit geven aan integratiemogelijkheden, het aanmaken van rijke content en snelle iteratie op verschillende apparaten en platforms.

Sanity's Studio biedt een aanpasbare visuele interface die is afgestemd op de behoeften van elk team, terwijl de samen te stellen architectuur u in staat stelt om naadloos te integreren met frameworks zoals Next. js of Remix. Dat betekent dat u uw front-end kunt ontkoppelen en toch efficiënt kunt samenwerken, waardoor het een solide alternatief is voor grote organisaties die op zoek zijn naar flexibiliteit op ondernemingsniveau.

Laten we eens kijken hoe het zich verhoudt:

De beste functies van Sanity

Gestructureerde contentmodellering met flexibele schemadefinities voor uitgebreide aangepaste content en modulair hergebruik van content

Realtime samenwerking in Studio, waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd zonder conflicten kunnen bewerken

Tools voor visuele bewerking en live previews om de werkstroom voor het aanmaken van content en de beoordelingswerkstroom te stroomlijnen

Robuuste API-infrastructuur (GROQ & GraphQL), plus live CDN en Content Lake voor snelle contentlevering en schaalbaarheid

Krachtige ontwikkelaarstools en integraties met een uitgebreide plug-inmarktplaats en community die ondersteunt

Limiet van Sanity

Contentmodellering vereist inspanningen van ontwikkelaars – het is geen no-code-oplossing, dus niet-technische gebruikers hebben mogelijk ondersteuning nodig om te worden ondersteund

Naarmate het gebruik toeneemt (meer zetels, API-aanroepen, bandbreedte), kunnen de operationele kosten onvoorspelbaar stijgen, waardoor proactieve budgettering noodzakelijk is

Prijzen van Sanity

Free

Groei : $ 15/gebruiker/maand

onderneming: Aangepaste prijzen

Sanity-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sanity?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het erg prettig dat Sanity is gebouwd met React en goed aansluit bij onze Next.js-app. Het is snel, ontwikkelaarsvriendelijk en ongelooflijk aanpasbaar. Met Studio heb je volledige controle over hoe je content beheert en structureert, wat een groot pluspunt is.

Ik vind het erg prettig dat Sanity is gebouwd met React en goed aansluit bij onze Next.js-app. Het is snel, ontwikkelaarsvriendelijk en ongelooflijk aanpasbaar. Met Studio heb je volledige controle over hoe je content beheert en structureert, wat een groot pluspunt is.

3. Webflow (het beste voor flexibiliteit in visueel ontwerp)

via Webflow

Webflow is een van de populairste concurrenten van Builder.io en biedt een krachtige visuele interface waarmee ontwerpers volledig responsieve websites kunnen bouwen zonder code te schrijven. Tegelijkertijd biedt het uitgebreide aanpassingsmogelijkheden voor ontwikkelaars via aangepaste componenten, API's en integratiemogelijkheden, waardoor het even aantrekkelijk is voor zowel creatieve als technische teams.

Met Webflow kunt u direct in het platform productieklaar pagina's ontwerpen, maken en lanceren. Dankzij het ingebouwde contentmanagementsysteem kunt u eenvoudig blogposts, productcatalogi of dynamische gegevens beheren, terwijl het ontwerp op verschillende apparaten consistent blijft.

Voor organisaties en grote ondernemingen biedt Webflow geavanceerde schaalbaarheid, veiligheid op bedrijfsniveau en toegewijde ondersteuning. Deze balans tussen creatieve flexibiliteit en betrouwbaarheid voor bedrijven maakt het een van de sterkste alternatieven voor Builder.io voor wie een pixel-perfect ontwerp wil zonder in te boeten aan ontwikkelingskracht.

De beste functies van Webflow

Visuele interface met slepen en neerzetten voor het bouwen van responsieve websites zonder code

Ingebouwd contentmanagementsysteem voor blogs, productcatalogi en dynamische gegevens

Aangepaste code-inbedding en API-integratie voor geavanceerde functie

Hosting, SEO-tools en prestatieoptimalisatie zijn gebundeld in het platform

Samenwerkingstools waarmee ontwerpers, marketeers en ontwikkelaars naadloos samen kunnen werken aan hun werk

Limiet van Webflow

De steile leercurve voor nieuwe gebruikers is te wijten aan de geavanceerde functies

De kosten kunnen snel oplopen bij schaalbare projecten of bij gebruik van geavanceerde abonnementen

De limiet is dat meertalige of lokalisatiewerkstroom niet wordt ondersteund in vergelijking met sommige alternatieven

Prijzen van Webflow

Free

Basis: $ 18/maand

CMS: $ 29/maand

Business: $ 49/maand

onderneming: aangepaste prijzen*

Webflow-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Webflow?

Een G2-gebruiker zegt :

Webflow maakt webdesign en -ontwikkeling verrassend eenvoudig, zonder in te boeten aan de diepgang en functies die nodig zijn om ontwikkelaars tevreden te stellen die iets volledig aangepast willen maken.

Webflow maakt webdesign en -ontwikkeling verrassend eenvoudig, zonder in te boeten aan diepgang en functies die nodig zijn om ontwikkelaars tevreden te stellen die iets volledig aangepast willen maken.

🔎 Wist u dat? De allereerste website, gemaakt door Tim Berners-Lee in 1991, was in wezen een eenvoudige contentmanagementpagina die uitlegde wat het World Wide Web was en hoe het te gebruiken. Dertig jaar later kunt u nu visueel responsieve, interactieve websites ontwerpen, zonder dat u daarvoor handmatig code hoeft te schrijven.

4. Contentful (het beste voor headless CMS dat geschikt is voor grote ondernemingen)

via Contentful

Contentful is een van de meest gevestigde headless CMS-platforms, ontworpen om te voldoen aan de complexe contentmanagementbehoeften van grote organisaties en ondernemingen. In tegenstelling tot visuele drag-and-drop-alternatieven richt het zich op gestructureerde gegevens, modulaire componenten en robuuste integratiemogelijkheden, waardoor het een ideale oplossing is voor bedrijven die digitale ervaringen moeten schalen over verschillende apparaten en e-commerceplatforms.

Met zijn API-first-benadering biedt Contentful ontwikkelaars volledige controle over de levering van content, terwijl editors profiteren van een intuïtieve interface voor het creëren, beheren en publiceren van content. Het wordt op grote schaal gebruikt door internationale teams die behoefte hebben aan naadloze samenwerking, sterk beheer en de mogelijkheid om werkstroom op grote schaal te coördineren.

Contentful biedt ook geavanceerde opties voor het enterprise-abonnement, zoals op rollen gebaseerde toegang, speciale ondersteuning en verbeterde veiligheid – allemaal essentieel voor grote ondernemingen die bedrijfskritische webprojecten uitvoeren.

Beste functies van Contentful

Flexibele contentmodellering met modulaire componenten voor gestructureerde digitale ervaringen

API-first architectuur met REST en GraphQL voor schaalbare integratie

Rollen, toestemming en governancecontroles die geschikt zijn voor organisaties op ondernemingsniveau

Krachtige lokalisatiefuncties voor het beheer van meertalige content in verschillende regio's

App-framework en marktplaats voor het uitbreiden van functionaliteit met plug-ins

Limiet van Contentful

Kan complex aanvoelen voor kleinere teams zonder toegewijde ontwikkelaars

Sommige recensenten maken aantekening van de leercurve voor editors in vergelijking met eenvoudigere visuele platforms

De prijzen kunnen aanzienlijk stijgen naarmate de hoeveelheid content, gebruikers en API-aanroepen toeneemt

Prijzen van Contentful

Free

Lite: $ 300/maand

Premium: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Contentful

G2: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Contentful?

Een G2-gebruiker zegt:

Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunnen content editors zelfstandig werk, terwijl ontwikkelaars profiteren van de flexibiliteit om te integreren met elk front-end framework.

Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunnen content editors zelfstandig werk, terwijl ontwikkelaars profiteren van de flexibiliteit om te integreren met elk front-end framework.

📚 Lees ook: Gratis sjablonen voor contentin kaart brengen om uw contentstrategie te plannen

5. Storyblok (het beste voor modulaire content-blokken)

via Storyblok

Storyblok is een headless CMS dat is ontworpen met zowel ontwikkelaars als contentteams in gedachten. Het onderscheidt zich door zijn modulaire componentenbenadering, waardoor editors een visuele interface krijgen om content in realtime te beheren, terwijl ontwikkelaars de flexibiliteit van een API-first-systeem krijgen. Dit maakt het een sterke keuze voor organisaties die een balans willen vinden tussen creatieve vrijheid en gestructureerd contentbeheer.

Het systeem is gebouwd rond herbruikbare contentblokken, waarmee teams sneller websites en e-commerceplatforms kunnen ontwerpen, maken en schalen. Editors kunnen componenten slepen en neerzetten terwijl ze direct een voorbeeld van de wijzigingen op verschillende apparaten kunnen bekijken, waardoor knelpunten worden verminderd en de consistentie van de content wordt gewaarborgd. Ondertussen kunnen ontwikkelaars Storyblok integreren met populaire frameworks, zoals Next.js, Nuxt en React, om schaalbare projecten mogelijk te maken.

Voor grote ondernemingen biedt Storyblok geavanceerde ondernemingsfuncties, waaronder op rollen gebaseerde toegang, goedkeuringen van werkstroom en meertalige lokalisatie, waardoor het eenvoudiger wordt om wereldwijde contentactiviteiten op grote schaal te beheren.

De beste functies van Storyblok

Visuele editor met realtime previews voor naadloze bewerking en publiceren

Modulaire contentblokken voor herbruikbare componenten op meerdere pagina's en websites

Ingebouwd werkstroom- en goedkeuringssysteem voor gestroomlijnde samenwerking

Krachtige integratie van API met populaire frameworks en e-commerceplatforms

Sterk lokalisatie ondersteunen voor wereldwijde contentlevering

Limieten van Storyblok

De interface kan complex aanvoelen voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met modulair contentbeheer

Geavanceerde functies vereisen mogelijk een aangepaste installatie, wat de complexiteit voor kleinere teams vergroot

De prijs is afhankelijk van het gebruik, wat een uitdaging kan zijn voor groeiende organisaties

Prijzen van Storyblok

Starter: Gratis

Groei: $ 99/maand

Growth Plus: $349/maand

Premium- en Elite-abonnementen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Storyblok

G2: 4,6/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Storyblok?

Een G2 gebruiker zegt :

Storyblok onderscheidt zich door zijn prestaties en betrouwbaarheid. Het platform is ongelooflijk eenvoudig in gebruik, zelfs voor nieuwe gebruikers is er geen steile leercurve.

Storyblok onderscheidt zich door zijn prestaties en betrouwbaarheid. Het platform is ongelooflijk eenvoudig om mee te beginnen, zelfs voor nieuwe gebruikers is er geen steile leercurve.

🧠 Leuk weetje: Het concept van modulair ontwerp komt oorspronkelijk uit de architectuur, waar verwisselbare modules werden gebruikt om de bouw van gebouwen te versnellen. Tegenwoordig zorgt hetzelfde principe voor efficiëntie in webontwikkeling.

6. Framer (het beste voor snelle prototyping en website-aanmaken)

via Framer

Framer begon als een prototypingtool voor ontwerpers, maar is uitgegroeid tot een volwaardige websitebouwer die visuele ontwerpvrijheid combineert met productieklare output. Het is een uitstekend alternatief voor Builder.io voor teams die snel van concept naar live site willen gaan zonder zware codering.

Dankzij de intuïtieve visuele interface kunnen gebruikers interactieve pagina's en componenten ontwerpen met behulp van slepen en neerzetten, terwijl ze ook aangepaste code kunnen toevoegen voor geavanceerde functionaliteit. Deze balans maakt Framer bijzonder nuttig voor ontwikkelaars en ontwerpers die samenwerken aan projecten waarbij zowel snelheid als afwerking essentieel zijn.

Framer kan ook worden geïntegreerd met populaire e-commerceplatforms en ondersteunt responsieve lay-outs voor verschillende apparaten, waardoor uw digitale aanwezigheid consistent blijft. Met ingebouwde hosting, SEO-functies en analyses biedt het een end-to-end-oplossing die organisaties helpt bij het stroomlijnen van aanmaak- en publicatiewerkstroom.

De beste functies van Framer

Visuele interface met slepen en neerzetten, die animaties en interactieve componenten ondersteunt

Mogelijkheid om aangepaste code toe te voegen voor complexere functionaliteit

Responsieve ontwerptools die websites naadloos aanpassen aan verschillende apparaten

Integraties met e-commerce- en marketingplatforms voor verbonden werkstroom

Ingebouwde hosting en analyse voor een voltooide ontwikkelingspijplijn

Limieten van Framer

Steilere leercurve voor beginners in vergelijking met eenvoudigere alternatieven

Limiet schaalbaarheid voor grotere ondernemingen met complexe behoeften op het gebied van contentbeheer

Voor geavanceerde functies zoals het overschrijven van code is mogelijk technische expertise vereist

Prijzen van Framer

Free

Basis: $ 15/maand

Pro: $45/maand

Schaal: $ 100/maand

Enterprise

Beoordelingen en recensies van Framer

G2: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Framer?

Een G2-gebruiker zegt :

De UI UX is erg goed voor het gemak van het maken van de website, het marketingteam heeft de website in slechts een maand tijd gemaakt, integraties zijn eenvoudig, we hebben integraties met Google Analytics, cal.com enz

De UI UX is erg goed voor het gemak van het maken van de website, het marketingteam heeft de website in slechts een maand tijd nog te doen gemaakt, integraties zijn eenvoudig, we hebben integraties met Google Analytics, cal.com enz

📚 Lees ook: Voorbeelden van de beste contentmanagementsystemen

7. Strapi (het beste voor open-source headless CMS-flexibiliteit)

via Strapi

Strapi is een open-source headless CMS dat ontwikkelaars en teams volledige eigendom geeft over hun contentmanagementwerkstroom. In tegenstelling tot gesloten platforms is het zelf gehost, wat betekent dat u volledige controle hebt over gegevens, veiligheid en aangepaste configuraties. Dit maakt het een favoriet onder organisaties met specifieke compliance- of schaalbaarheidsbehoeften.

Met Strapi kunt u modulaire componenten maken, flexibele inhoudstypen definiëren en verbinding maken met elk front-end framework via REST- of GraphQL-API's. Het ondersteunt integratie met moderne e-commerceplatforms, tools van derden en aangepaste apps, waardoor het zeer geschikt is voor verschillende projecten.

Voor grote ondernemingen biedt Strapi een enterprise-abonnement met op rollen gebaseerde toestemming, SSO, auditlogs en speciale ondersteuning, zodat zelfs complexe werkstroom veilig op grote schaal kunnen worden beheerd.

De beste functies van Strapi

Open-source framework met volledige aangepaste mogelijkheden voor contenttypen en componenten

REST- en GraphQL-API's voor eenvoudige integratie met meerdere front-endplatforms

Zelfhostingoptie voor volledige controle over infrastructuur en veiligheid

Sterke community en plug-in-ecosysteem voor het uitbreiden van functies

Ondersteunen van meerdere talen en lokalisatie voor wereldwijde contentlevering

Limieten van Strapi

Vereist meer installatie en onderhoud in vergelijking met gehoste alternatieven

Sommige functies, zoals geavanceerde RBAC en SSO, zijn alleen beschikbaar in het onderneming-pakket

Niet-technische gebruikers kunnen een steilere leercurve tegenkomen

Prijzen van Strapi

CMS

Free

Groei: $45/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Cloud

Free

Essentieel: $15/project per maand

Pro: $75/project per maand

Schaalbaarheid: $ 375/maand

Strapi-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Strapi?

Een G2-gebruiker zegt:

Strapi maakt het ongelooflijk eenvoudig om contentgedreven applicaties te bouwen, aangepast en te schalen. Ik ben dol op de flexibiliteit, het intuïtieve beheerderpaneel en het feit dat het is gebouwd met moderne technologieën zoals Node.js.

Strapi maakt het ongelooflijk eenvoudig om contentgedreven applicaties te bouwen, aangepast en te schalen. Ik ben dol op de flexibiliteit, het intuïtieve beheerderpaneel en het feit dat het is gebouwd met moderne technologieën zoals Node.js.

💡 Pro-tip: Plan voor open-source CMS-installaties uw hosting- en schaalbaarheidsstrategie vroeg. Zelfgehoste oplossingen vereisen vaak infrastructuurbeheer, maar bieden u ook ongeëvenaarde flexibiliteit en controle over uw content en werkstroom.

8. Prismic (het beste voor marketinggerichte contentbeheer)

via Prismic

Prismic is een headless CMS dat is ontworpen met marketingteams in gedachten. Het richt zich op het vereenvoudigen van het aanmaken en publiceren van content, terwijl het ontwikkelaars toch de flexibiliteit van een API-first-systeem biedt. Met de slice-gebaseerde editor kunnen gebruikers componenten bouwen die op meerdere pagina's kunnen worden hergebruikt, waardoor marketeers een consistente visuele interface krijgen om websites bij te werken en te beheren zonder dat ze code hoeven te schrijven.

Prismic blinkt uit in samenwerkingsscenario's waarin marketing- en ontwikkelingsteams nauw moeten werken. Marketeers kunnen contentcampagnes in realtime plannen en bekijken, terwijl ontwikkelaars gestructureerde contentmodellen definiëren en de functionaliteit uitbreiden met API's. Dit maakt het een sterke optie voor organisaties die contentbeheer willen stroomlijnen zonder in te boeten aan uitbreidbaarheid.

Voor grote ondernemingen biedt het enterprise-abonnement van Prismic verbeterde veiligheid, speciale ondersteuning en geavanceerde werkstroom, waardoor internationale teams de governance en consistentie tussen verschillende apparaten en regio's kunnen handhaven.

De beste functies van Prismic

Slice-gebaseerde contenteditor voor herbruikbare componenten op meerdere pagina's

Realtime previews en planning voor marketingcampagnes

REST- en GraphQL-APIs voor flexibele integratie met front-endplatforms

Meertalige lokalisatiefuncties voor internationale organisaties

Eenvoudige visuele interface waarmee marketeers snel content kunnen maken en bijwerken

Limieten van Prismic

Limiet ontwerpflexibiliteit in vergelijking met meer ontwikkelaarsgerichte alternatieven

Niet-technische gebruikers vinden de slice-gebaseerde editor in het begin misschien minder intuïtief

Geavanceerde functies en schaalbaarheid vereisen duurdere abonnementen

Prijzen van Prismic

Free

Medium: $ 180/maand

Platinum: $750/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Prismic-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Prismic?

Een G2-gebruiker zegt :

Door het gebruik van meerdere moderne webbibliotheken voor ontwikkelaars is het eenvoudig om mijn portfolio aan te passen! – Het feit dat je aangepaste pagina-typen en aangepaste UI-blokken kunt maken, geeft het gevoel dat het een React-versie van WordPress is, heel eenvoudig te integreren!

Door het gebruik van meerdere moderne webbibliotheken voor ontwikkelaars is het eenvoudig om mijn portfolio aan te passen! – Het feit dat je aangepaste pagina-typen en aangepaste UI-blokken kunt maken, geeft het gevoel dat het een React-versie van WordPress is, heel eenvoudig te integreren!

📚 Lees ook: De beste sjablonen voor het schrijven van content om het proces te stroomlijnen

9. Plasmic (het beste voor componentgestuurd ontwerp)

via Plasmic

Plasmic is een visueel ontwikkelingsplatform dat teams helpt de kloof tussen ontwerp en code te overbruggen. In tegenstelling tot traditionele CMS-tools richt het zich op het bouwen van herbruikbare componenten en het rechtstreeks integreren ervan in moderne ontwikkelingsframeworks, zoals React, Next.js en Vue. Dit maakt het vooral nuttig voor ontwikkelaars die fijngemeten controle willen zonder de snelheid van een visuele interface te verliezen.

Met Plasmic kunnen ontwerpers pagina's visueel maken en bewerken, terwijl ontwikkelaars zich op hetzelfde project kunnen aansluiten met API-integratie en aangepaste functies. De componentgestuurde aanpak zorgt voor consistentie tussen websites en apps, waardoor organisaties digitale ervaringen efficiënt kunnen opschalen.

Voor grote ondernemingen biedt Plasmic geavanceerde enterprise-abonnementen met op rollen gebaseerde toegang, sterkere veiligheid en toegewijde ondersteuning, waardoor het een betrouwbare oplossing is voor bedrijfskritische projecten.

De beste functies van Plasmic

Componentgestuurd ontwerp voor herbruikbare modules in verschillende projecten

Naadloze integratie met React, Next.js, Vue en andere frameworks

Visuele editor voor contentaanmaak met flexibiliteit op ontwikkelaarsniveau

API-first architectuur voor verbinding met externe databronnen

Samenwerkingstools om teams op het gebied van ontwerp en ontwikkeling op één lijn te brengen

Limiet van Plasmic

Vereist technische expertise om alle functies te kunnen gebruiken

Minder beginnersvriendelijk voor niet-technische gebruikers in vergelijking met eenvoudigere alternatieven

Geavanceerde functies kunnen voor kleinere organisaties overweldigend zijn

Prijzen van Plasmic

Free

Starter: $49/maand

Pro: $129/maand

Schaalbaarheid : $ 499/maand

onderneming: aangepaste prijzen*

Plasmic-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Plasmic?

Een G2-gebruiker zegt :

Plasmic is een gamechanger in de wereld van low-code ontwikkeling. Het doorbreekt niet alleen het low-code plafond, maar vernietigt het volledig en biedt een platform waarmee teams met ongekende snelheid apps en websites van productiekwaliteit kunnen bouwen.

Plasmic is een gamechanger in de wereld van low-code ontwikkeling. Het doorbreekt niet alleen het low-code plafond, maar vernietigt het volledig en biedt een platform waarmee teams met ongekende snelheid apps en websites van productiekwaliteit kunnen bouwen.

10. Podia (het beste voor makers en bedrijven die digitale producten aanbieden)

via Podia

Podia is ontwikkeld voor onafhankelijke makers, docenten en kleine bedrijven die een alles-in-één platform willen om digitale producten te maken, op de markt te brengen en te verkopen. In tegenstelling tot traditionele headless CMS-platforms richt Podia zich op het vereenvoudigen van online verkoop, waardoor het ideaal is voor gebruikers die content, cursussen, lidmaatschappen en winkels willen beheren zonder met meerdere apps te hoeven jongleren.

Met zijn overzichtelijke visuele interface kunt u met Podia snel websites bouwen, online winkels opzetten en contentwerkstroom beheren. U kunt digitale producten uploaden, multimedia insluiten en pagina's aanpassen naar uw merk, zonder ook maar één regel code te schrijven. Voor makers die afhankelijk zijn van e-commerce om verbinding te houden met hun klanten, stroomlijnt Podia alles, van het afrekenen tot de levering.

Voor organisaties die verder groeien dan de basis biedt Podia gelaagde abonnementen en ondersteunt bij verschillende specifieke behoeften, van hobbyprojecten tot schaalbare digitale bedrijven.

De beste functies van Podia

Alles-in-één platform voor cursussen, lidmaatschappen en de verkoop van digitale producten

Websitebouwer met aanpasbare pagina's en zonder dat code vereist is

Geïntegreerd afrekensysteem met veiligheid en betalingsverwerking

E-mailmarketing- en automatiseringstools om klanten te koesteren

Communityfuncties om rechtstreeks met uw publiek in contact te komen

Limiet van Podia

Minder geschikt voor grote ondernemingen met complexe behoeften op het gebied van contentbeheer

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor het ontwerp hebben een limiet in vergelijking met volledige ontwikkelingsplatforms

Niet ideaal voor zeer technische projecten of apps die uitgebreide integratie vereisen

Prijzen van Podia

Podia e-mail : Gratis

Mover: $ 39/maand

Shaker: $ 89/maand

Podia-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Podia?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Ik vind het geweldig om cursussen en digitale producten op Podia te hosten. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface is het eenvoudig om het platform in te stellen en te bewerken, rekening houdend met de veranderende behoeften van mijn bedrijf.

Ik vind het geweldig om cursussen en digitale producten op Podia te hosten. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface is het eenvoudig om het platform in te stellen en te bewerken aan de veranderende behoeften van mijn bedrijf.

Het juiste Builder.io-alternatief voor uw team vinden

Van headless CMS-platforms zoals Sanity, Contentful en Strapi tot maker-first tools zoals Podia, er is geen tekort aan opties als het gaat om alternatieven voor Builder.io. Het sleutelpunt is dat de functies van het platform aansluiten bij de werkstroom, technische vaardigheden en groeidoelen van uw team, of dat dat nu snelheid van aanmaken, robuuste integratiemogelijkheden of schaalbaarheid op ondernemingsniveau betekent.

Als u op zoek bent naar een oplossing die contentbeheer, samenwerking en AI-aangedreven werkstroom op één plek samenbrengt, dan is ClickUp de beste keuze. Met ClickUp Docs, ClickUp Chat, ClickUp Automatisering en de kant-en-klare ClickUp Content Management Sjabloon kunt u projecten sneller plannen, bouwen en beheren, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools.

🚀 Meld u vandaag nog gratis aan en ontdek hoe ClickUp uw contentwerkstroom kan stroomlijnen, van idee tot lancering.