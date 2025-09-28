10 slimme softwareprogramma's voor het beheer van retainers voor facturering in 2025

Vraag het aan een willekeurig bureau of consultant en zij zullen u vertellen dat het werven van nieuwe klanten veel duurder is dan het behouden van bestaande klanten. Als uw team het lopend werk voor clients niet actief beheert of zich niet richt op klanttevredenheid, zal dat uiteindelijk zichtbaar worden, vooral in uw cashflow. Dit gebrek aan structuur heeft invloed op de klanttevredenheid en uiteindelijk op uw omzet.

Het werven van een nieuwe klant kan namelijk vijf tot zeven keer meer kosten dan het behouden van een bestaande klant. ​

Om retainerovereenkomsten te verbeteren en retainers efficiënt te beheren voor creatieve bureaus, hebben we een lijst samengesteld met de beste software voor retainerbeheer. Deze software helpt u bij het afhandelen van terugkerend client werk en het onderhouden van langdurige client relaties.

Hier volgt een korte vergelijking van de beste software voor het beheer van retainers, zodat u de juiste keuze kunt maken op basis van sleutelfuncties, extra functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Tool Beste functie Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp Documenten, sjablonen, tijdsregistratie en dashboard in één werkruimte Retainerbeheer + projectuitvoering in één enkel, collaboratief platform Voor altijd gratis; aangepast mogelijk voor ondernemingen Accelo Volledige quote-to-cash-levenscyclus met client-portals Automatisering van facturering, bijhouden en clientactiviteiten van begin tot eind Aangepaste prijzen Scoro Financiële dashboard en het bijhouden van de marge Bureaus die naast retainerprojecten ook budgetten, prognoses en winstgevendheid beheren Vanaf $ 23,90/maand per gebruiker Paymo Live tijdsregistratie + terugkerende facturering Koppel factureerbare uren aan geautomatiseerde facturering van retainers met taakbijhouden Free; betaald vanaf $ 5,90/maand FunctionFox CEO Desktop + bijhouden van retainerbudgetten Creatieve teams die terugkerende clients bedienen met een focus op uren, omvang en rapportage Vanaf $ 12 per maand per gebruiker Toggl-abonnement Team-tijdlijnen met capaciteit en visuele planning Kleine teams coördineren de werklast voor retainerprojecten met duidelijkheid Gratis; betaald vanaf $ 10 per maand per gebruiker Hubstaff Tijdsregistratie met monitoring van productiviteit Kantoorteams die uren, activiteiten en budgetten bijhouden op basis van retainers Gratis; betaald vanaf $ 5 per maand per gebruiker Wrike Geavanceerde toestemming + AI + risicovoorspelling Teams van onderneming die behoefte hebben aan veilige en schaalbare retainer-werkstroom Free; betaald vanaf $ 10 per maand per gebruiker Zoho Projects Taak + budget bijhouden met AI-assistent Kleine teams die behoefte hebben aan betaalbare tijdsregistratie, taak- en factuurbijhouden Gratis; betaald vanaf $ 4/maand per gebruiker Proposify Aanmaken van offertes + analyses + elektronische handtekeningen Verkoop- en client teams die offertes, verlengingen en presentaties van retainers beheren Vanaf $ 29 per maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij retentiebeheersoftware om client-relaties te versterken?

Door de juiste software voor het beheer van vaste clients te kiezen, kunt u die lastige langdurige client-relaties opbouwen en een naadloze werkstroom creëren.

Het grootste probleem bij het omgaan met terugkerende klanten is dat alle informatie in spreadsheets wordt weergegeven, waardoor het moeilijk is om weloverwogen beslissingen te nemen. Zoek daarom idealiter naar functies die de facturering van retainers vereenvoudigen, het cashflowbeheer verbeteren en de administratieve taken in verband met lopend client werk verminderen.

Dit zijn de prioriteiten voor succesvolle strategieën voor clientbinding:

✅ Houd retainerbudgetten bij, monitor het gebruik van retainers en stel een betalingsstructuur op, terwijl u instellingen stelt voor ongebruikte uren of naderende limieten✅ Integreer tijdsregistratie met facturering om automatisch facturen te genereren voor voltooide taken✅ Automatiseer het factureringsproces met ondersteuning voor verschillende retainermodellen, waaronder vaste prijzen of doorlopende retainers✅ Krijg realtime inzichten met dashboard die het gebruik, de prestaties en clientgegevens weergeven✅ Bied een client-facing portaal voor meer transparantie en om de klanttevredenheid te verbeteren

💡 Pro-tip: Heb je als consultant te maken met onvoorspelbare inkomsten? Hoe werken retainers voor consultants laat je zien hoe je met de juiste retainer-opzet een stabiel, terugkerend inkomen kunt veiligstellen.

De 10 beste softwareprogramma's voor het beheer van vaste klanten

De beste oplossingen voor het beheer van vaste klanten kunnen worden geïntegreerd met uw projectmanagementtools, automatiseren de tijdsregistratie en bieden realtime inzicht in het gebruik van vaste klanten.

Hier zijn 10 tools die dat allemaal bieden – en nog veel meer.

1. ClickUp (het beste voor efficiënt beheer van vaste klanten en naadloze teamwerkstroom)

Het is van cruciaal belang om uw software voor het beheer van vaste klanten te integreren met uw projectmanagement-systeem. Toch kampen veel bureaus nog steeds met hiaten wanneer sleutelinformatie verspreid is over verschillende tools.

ClickUp overbrugt die kloof door uw projectmanagementwerkruimte om te vormen tot een volledig functionele hub voor retentiebeheer binnen één platform. Hieronder ziet u hoe alle functies samenkomen.

breng uw team op één lijn met ClickUp Docs*

Elke retainerperiode moet een weerspiegeling zijn van bijgewerkte diensten, deliverables, prijzen en retainervoorwaarden om ervoor te zorgen dat uw team en de client op één lijn zitten. Met ClickUp Docs kunt u eenvoudig retainerovereenkomsten maken, herzien en delen vanuit uw werkruimte.

Maak, update en verstuur eenvoudig overeenkomsten tijdens elke retainerperiode met ClickUp Document

U kunt elk document koppelen aan relevante taken en tijdlijnen voor een contextrijke samenwerking.

Standaardiseer uw processen met ClickUp-sjablonen

Zodra uw retainermodel is gestructureerd, kunt u ClickUp-sjablonen maken voor onboarding, servicepakketten of projectplannen. Deze methode standaardiseert werkstroom voor alle clients, vermindert handmatig werk en helpt uw team zich te concentreren op het leveren van resultaten in plaats van het opzetten van processen.

💡 Pro-tip: Als u juridische bescherming voor consultants en clients wilt garanderen, is het sjabloon voor consultancyovereenkomsten van ClickUp de juiste keuze. Ontvang een gratis sjabloon Formaliseren client-relaties zonder elke keer opnieuw te beginnen met de ClickUp Consulting Agreement sjabloon

Deze consultingsjabloon standaardiseert termen met betrekking tot reikwijdte, betalingen en verantwoordelijkheden, waardoor misverstanden worden voorkomen en de instelling wordt gelegd voor een soepele, professionele relatie.

blijf de input van uw team bij met ClickUp Tijdsregistratie*

Nu uw werkstroom is ingesteld, is het tijd om de uren te monitoren die aan lopende klantwerk worden besteed. De tijdsregistratie-functie van ClickUp registreert uren rechtstreeks binnen taken, zodat u automatisch facturen kunt genereren die de daadwerkelijk geleverde inspanningen weergeven.

Leg elke factureerbare minuut vast om correcte facturen te genereren met de tijdsregistratie-functie van ClickUp

Deze stap is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat clients betalen voor voltooid werk en dat er geen ongebruikte uren verloren gaan.

Voorkom burn-outs met ClickUp Weergaven

U wilt resterende tijd of bandbreedte herverdelen naarmate contracten evolueren of aflopen. Met ClickUp's werklast en kaderweergave kunt u de tijd van uw team opnieuw in evenwicht brengen, waardoor gaten in productiviteit worden voorkomen en uw retainerprojecten efficiënt bemand blijven.

Beheer de bandbreedte van uw team en draag inspanningen over tussen retainercontracten met ClickUp's werklastweergave

Verdeel taken en deel feedback met ClickUp-taak en live samenwerking

Zodra uw projecten live zijn, kunt u ClickUp-taak gebruiken om elke deliverable op te splitsen, afhankelijkheden toe te wijzen en prioriteiten te stellen voor het werk gedurende de retainerperiode. Omdat elke taak is gekoppeld aan uw documenten, tijdlijnen en tijdregistraties, weet uw team altijd wat de volgende stap is.

Nu de middelen zijn afgestemd en de taken in gang zijn gezet, moet u ervoor zorgen dat iedereen in verbinding blijft.

Of het nu gaat om uw interne team, freelancers of klanten, de samenwerkingstools van ClickUp – live bewerking, opmerkingen bij taken en realtime updates – ondersteunen consistente communicatie bij alle lopend werk.

Werk naadloos samen binnen één platform met de samenwerkingsfuncties van ClickUp

krijg een 360-gradenoverzicht van de voortgang van projecten met ClickUp Dashboards*

Ten slotte wordt zichtbaarheid essentieel naarmate het werk vordert. ClickUp Dashboards bieden realtime inzicht in het gebruik van retainers, deliverables, tijdsregistratie en statusupdates, zodat u waarde kunt aantonen en de klanttevredenheid kunt verbeteren.

Krijg realtime zichtbaarheid in hun retainergebruik en projectstatus met behulp van ClickUp Dashboard

Hier vindt u een korte handleiding voor het gebruik van ClickUp Dashboard voor maximale output.

ClickUp voor freelancers is een andere handige manier om client-projecten te organiseren, lopende opdrachten te beheren en controle te houden over uw freelance-werkstroom. Van intakeformulieren tot tijdsregistratie en automatisering: freelancers kunnen elk onderdeel van hun client-werk vereenvoudigen zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools.

💡 Pro-tip: Meerdere clients tegelijkertijd bedienen zonder fouten te maken? De beste projectmanagementsoftware voor freelancers helpt u tools te vinden om georganiseerd te blijven, deadlines te halen en elk project op schema te houden.

💜 Bonus: ClickUp Brain Max : Geef uw retainer-activiteiten een boost met Talk to Text Zet elk contactmoment met de client om in factureerbare duidelijkheid. Met Brain Max op uw desktop kunt u Talk to Text gebruiken om telefoongesprekken met clients, stand-ups en spraaknotities vast te leggen, waarna u direct: Maak taken aan met toegewezen personen, deadlines en gekoppelde retainers

Stel notulen van vergaderingen, SOW-updates en maandelijkse overzichten van retainers op

Genereer automatisch actiepunten voor goedkeuringen van overschrijdingen en voorbereiding van verlengingen

Voeg tijdseinvoegingen toe aan de juiste client/het juiste project terwijl u spreekt Resultaat: duidelijkere overdrachten, nauwkeurige facturering en snellere maandelijkse rapportages – zonder dat u zich hoeft te verdiepen in spreadsheets.

De beste functies van ClickUp

Stel retentieovereenkomsten op, herzie ze en deel ze met behulp van ClickUp Docs, met koppelingen naar taken en tijdlijnen

Maak aangepaste sjablonen voor retainerprojecten, onboardingwerkstroom en dienstverlening

Gebruik de ingebouwde tijdsregistratie om uren bij te houden, ongebruikte uren te vermijden en een nauwkeurige facturering te garanderen

Werk in realtime samen met clients en aannemers via documenten, opmerkingen en het deel van taken

Visualiseer het gebruik van retainers, leveringstermijnen en prestaties met aanpasbare dashboard

Limieten van ClickUp

Kan overweldigend zijn voor kleine teams zonder speciale onboarding

De installatie van complexe retainer-werkstroom kan in het begin wat tijd kosten

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

ClickUp is een aangepaste oplossing voor een breed scala aan problemen die mijn bedrijf moet oplossen. We kunnen projecten op een efficiënte en collaboratieve manier bijhouden, waardoor iedereen georganiseerd en op één pagina blijft, terwijl we ook belangrijke informatie bewaren waartoe onze gebruikers toegang moeten hebben om een taak te voltooien.

ClickUp is een aangepaste oplossing voor een breed scala aan problemen die mijn bedrijf moet oplossen. We kunnen projecten op een efficiënte en collaboratieve manier bijhouden, waardoor iedereen georganiseerd en op één pagina blijft, terwijl we ook belangrijke informatie bewaren waartoe onze gebruikers toegang moeten hebben om een taak te voltooien.

2. Accelo (het beste voor automatisering van de volledige offerte-tot-betaling-cyclus)

via Accelo

Een van de grootste uitdagingen bij het beheer van retainers is het samenbrengen van alle fasen van de client-cyclus: versnipperde tools voor offertes, losstaande projecttracking, vertraagde facturering en rommelige spreadsheets voor het gebruik van retainers.

Deze versnippering kost tijd, verhoogt het aantal fouten en maakt het moeilijker om consistente waarde te leveren aan retainerclients.

Accelo lost deze problemen op met een echt quote-to-cash-platform dat alles centraliseert: van eerste voorstellen en retainerovereenkomsten tot taakuitvoering, tijdsregistratie en facturering.

Accelo is speciaal ontworpen als adviessoftware voor dienstverlenende bedrijven en combineert bedrijfsvoering, levering en financiën, zodat uw team lopend client werk op één plek kan beheren.

De beste functies van Accelo

Beheer retainerovereenkomsten, offertes en projectomvang op één plek met behulp van clientportals en pijplijntools

Automatiseer de facturering van retainers , het bijhouden van uitgaven en terugkerende facturen met volledige zichtbaarheid in het gebruik van retainers en de financiële gegevens

Monitor de capaciteit van uw team en de toewijzing van middelen met inzichten in het gebruik

Houd tijd bij met intuïtieve logboeken en urenregistratie, zodat elk factureerbaar uur tijdens de retainerperiode wordt geregistreerd

Krijg realtime inzichten met ingebouwde dashboards die helpen bij het voorspellen van de werklast

Limietten van Accelo

Steile leercurve, vooral tijdens onboarding en configuratie

Door de minimale zetelvereisten is het minder geschikt voor zeer kleine teams

De interface kan rommelig aanvoelen wanneer u meerdere client-werkstroom beheert

Prijzen van Accelo

Professioneel abonnement : aangepaste prijzen

*business-abonnement: aangepaste prijzen

Geavanceerd abonnement: aangepaste prijzen

Accelo-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 520 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Accelo?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Accelo is geweldig omdat we hiermee al onze aangepaste klantinformatie op één plek kunnen organiseren, inclusief aantekeningen, facturen, betalingen en openstaande taken.

Accelo is geweldig omdat we hiermee al onze aangepaste klantinformatie op één plek kunnen organiseren, inclusief aantekeningen, facturen, betalingen en openstaande taken.

3. Scoro (het beste voor financieel zichtbaarheid in retainerprojecten)

via Scoro

Een van de moeilijkste aspecten voor bureaus die met retainerovereenkomsten werken, is niet het bijhouden van tijd, maar het bijhouden van geld.

Dat is waar Scoro zich onderscheidt: deze software integreert projectmanagement en financiële controle in één systeem, waardoor gebruikers volledige zichtbaarheid hebben in inkomsten, kosten en bestede tijd voordat de factuur wordt verstuurd.

In plaats van te jongleren met spreadsheets en tools, helpt Scoro u bij het opstellen van offertes, het toewijzen van taken, het bijhouden van tijd en het genereren van facturen, terwijl u tegelijkertijd de geplande budgetten in realtime kunt vergelijken met de werkelijke cijfers.

De beste functies van Scoro

Houd factureerbare uren bij met handmatige en realtime tijdsregistratie, synchroniseerd tussen taken en retainer clients

Maak offertes die automatisch worden omgezet in gestructureerde projecten met gedefinieerde budgetten en tijdlijnen

Houd de financiën bij met behulp van aanpasbare dashboard en realtime rapportage voor kosten, marges en gebruik van retainers

Maak prognoses van de werklast en omzet met tools voor financiële planning, beschikbaarheid van middelen en winstbijhouden

Limieten van Scoro

Steile leercurve, vooral tijdens de onboarding

Prijzig voor kleine teams en freelancers

Rapportage en geavanceerde financiële tools zijn voorbehouden aan duurdere abonnementen

Prijzen van Scoro

Core : $ 23,90/maand per gebruiker

Groei : $ 38,90/maand per gebruiker

Prestaties : $ 59,90/maand per gebruiker

onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Scoro

G2 : 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Scoro?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik waardeer de offertefunctie van Scoro, omdat deze het aanmaken van gestandaardiseerde offertes voor onze clients vergemakkelijkt. De sjabloonbenadering verhoogt onze efficiëntie doordat we snel en moeiteloos vooraf ontworpen projectontwerpen kunnen verkrijgen.

Ik waardeer de offertefunctie van Scoro, omdat deze het aanmaken van gestandaardiseerde offertes voor onze clients vergemakkelijkt. De sjabloonbenadering verhoogt onze efficiëntie doordat we snel en moeiteloos vooraf ontworpen projectontwerpen kunnen verkrijgen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Scoro voor projectmanagement en taakbeheer

✨ Leuk weetje: In de jaren 80 verschoof de marketingwereld van het louter werven van nieuwe klanten naar het opbouwen van duurzame relaties met bestaande klanten. Deze aanpak, bekend als relatie-marketing, benadrukt klanttevredenheid en loyaliteit als sleutelcomponenten voor zakelijk succes op de lange termijn.

4. Paymo (het beste voor het naadloos koppelen van tijdsregistratie aan facturering van retainers)

via Paymo

Het beheren van retainerprojecten betekent vaak worstelen met gefragmenteerde werkstroom, vooral wanneer tijdsregistratie en facturering in aparte tools worden afgehandeld.

Deze kloof leidt tot onnauwkeurige facturering, gemiste uren en vertragingen in de cashflow. Paymo onderscheidt zich door tijdsregistratie, taakuitvoering en facturering van retainers nauw te integreren in één overzichtelijke interface.

In tegenstelling tot de meeste software voor het beheer van vaste klanten, is de ingebouwde timer van Paymo rechtstreeks in verbinding met de facturering, zodat u tijd kunt bijhouden, factureerbare tarieven kunt toewijzen en automatisch terugkerende facturen kunt genereren zonder van platform te wisselen.

De beste functies van Paymo

koppel factureerbare uren* aan facturen met behulp van een live tijdsregistratie widget op desktop en mobiel

Automatiseer de facturering van retainers met terugkerende facturen, schattingen en bijgehouden uitgaven

Visualiseer tijdlijnen en taakafhankelijkheid met behulp van Gantt-grafieken, takenlijsten en projectplanningstools

Werk samen aan taken, deel bestanden en vraag om visuele feedback via geïntegreerde proefdruktools

Maak flexibele toewijzing van middelen mogelijk met behulp van werklastweergaven, personeelsplanning en verlofbijhouden

Limiet van Paymo

Mist uitgebreide CRM-functies voor het bijhouden van langdurige relaties voor clientbeheer

Onboarding kan traag verlopen voor niet-technische teams vanwege de gelaagde functie

Limiet geschikt voor grote ondernemingen of zeer gespecialiseerde sectoren

Prijzen van Paymo

Free

Starter : $ 5,90/maand per gebruiker

Klein kantoor : $ 10,90/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 16,90/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Paymo

G2 : 4,6/5 (meer dan 590 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (690+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Paymo?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Eenvoudig om tijdsregistratie bij te houden en de kalenderweergave op urenregistratie te bekijken om uw dag te visualiseren. Eenvoudig om een project aan te maken en geweldig om verschillende weergaveopties te zien, zoals tabel of gantt, afhankelijk van hoe u een project wilt visualiseren.

Eenvoudig om tijd bij te houden en de kalenderweergave op urenregistratie te bekijken om uw dag te visualiseren. Eenvoudig om een project aan te maken en geweldig om verschillende weergaveopties te zien, zoals tabel of gantt, afhankelijk van hoe u een project wilt visualiseren.

📖 Lees ook: Topalternatieven en concurrenten van Paymo

5. FunctionFox (het meest geschikt voor creatieve teams die retainers beheren met limiet overheadkosten)

via FunctionFox

FunctionFox pakt veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van retainers aan door een gestroomlijnd systeem aan te bieden dat speciaal is ontworpen voor creatieve professionals die behoefte hebben aan duidelijkheid over tijdsregistratie, budgettering en projectupdates.

Of u nu werkt met vaste servicepakketten of maandelijkse facturering van retainer-kosten, het platform houdt het gebruik van retainers gedetailleerd bij.

FunctionFox wordt ook geleverd met ingebouwde urenregistratie en geautomatiseerde herinneringen, zodat u de retainerperiode voor kunt blijven en kunt voorkomen dat ongebruikte uren verloren gaan.

De beste functies van FunctionFox

Houd factureerbare en niet-factureerbare tijd nauwkeurig bij met behulp van urenregistratie en tijdsregistratie op basis van een stopwatch

Monitor en rapporteer het gebruik van retainers, budgetten en daadwerkelijk gewerkte uren met CEO-desktopinzichten en gedetailleerde rapportage

Centraliseer de communicatie binnen uw team met projectblogs en interne aantekeningen

Vereenvoudig het toezicht op projecten met projectsjablonen, weergaven van de toewijzing van middelen en realtime statusregistratie

Verstuur offertes en genereer facturen op basis van voltooide taken of vooraf gedefinieerde retainerstructuren

Limieten van FunctionFox

Limiet integraties met derde partijen en geen open API voor aangepaste werkstroom

Geen Agile-specifieke tools zoals Kanban- of Scrum-borden

Leercurve voor teams die niet bekend zijn met zelfstandige softwareoplossingen voor retentiebeheer

Prijzen van FunctionFox

Classic : $ 12/maand per gebruiker

Premier : $ 18/maand per gebruiker

Intern: Aangepaste prijzen

FunctionFox-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over FunctionFox?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vond het overzicht van de planning erg prettig. Aan de hand van visuele aanwijzingen kon ik zien hoeveel werk er elke dag aan elk van mijn medewerkers was toegewezen. Zo kon ik zien waar er knelpunten of vertragingen konden ontstaan.

Ik vond het overzicht van de planning erg prettig. Aan de hand van visuele aanwijzingen kon ik zien hoeveel werk er elke dag aan elk van mijn medewerkers was toegewezen. Zo kon ik zien waar er knelpunten of vertragingen konden ontstaan.

📮 ClickUp Insight: Een derde van onze respondenten zegt vooral geïnteresseerd te zijn in het gebruik van AI voor de ontwikkeling van vaardigheden. Een niet-technisch teamlid zou bijvoorbeeld met behulp van AI de basiscode voor een webpagina willen genereren. In deze scenario's presteert AI het beste wanneer het uw werkcontext begrijpt – en dat is waar ClickUp zich onderscheidt. Als alles-in-één werkplatform is de AI van ClickUp op de hoogte van uw projecten en kan het op maat gemaakte acties voorstellen of zelfs taken zoals het genereren van codefragmenten met gemak uitvoeren.

💡 Pro-tip: Wilt u uw geloofwaardigheid vergroten en u onderscheiden in een concurrerende consultancymarkt? Consulting Certifications to Build Your Career, samen met doorlopend ondersteunen, belicht de meest erkende certificeringen om uw expertise te vergroten en het vertrouwen van clients te winnen.

6. Toggl Plan (het meest geschikt voor kleine teams die behoefte hebben aan eenvoudige visuele planning en duidelijkheid over de tijdlijn)

via Toggl abonnement

Wanneer kleine teams te maken hebben met overlappende deliverables, doet zich vaak het volgende scenario voor: u weet misschien wat er nog te doen is, maar niet wanneer, door wie of hoe dit de rest van het team beïnvloedt.

Toggl Plan is ontwikkeld om precies dit probleem op te lossen door een visueel aantrekkelijke tool voor werkplanning te bieden die prioriteit geeft aan tijdlijnen, beschikbaarheid en taak eigendom.

In tegenstelling tot traditionele software voor het beheer van vaste klanten of taakvolgsystemen, vereenvoudigt Toggl Plan de coördinatie met teamtijdlijnen, beschikbaarheidsweergaven en drag-and-drop-schema's.

De beste functies van Toggl abonnement

Visualiseer werklasten met behulp van team-tijdlijnen en sleep taken naar de kalender om ze binnen enkele seconden opnieuw toe te wijzen of te herplannen

Houd de beschikbaarheid van teams en verlofschema's bij met de capaciteit-weergave om burn-out te voorkomen en de bezettingsgraad te verbeteren

Beheer taken met borden en terugkerende schema's, voltooid met mijlpalen en segmenten voor verschillende fasen van het werk

Deel alleen-lezen tijdlijnen met clients of belanghebbenden voor volledige zichtbaarheid zonder interne werkstroom te verstoren

Integreer met Toggl Track en Google Agenda om planning en tijdsregistratie met elkaar in verbinding te houden

Limiet van het Toggl-abonnement

Geen taakafhankelijke limiet, wat het bijhouden van kritieke paden limiet stelt

Mist financiële bijhouden- of factureringsfuncties die wel in tools voor het beheer van vaste klanten te vinden zijn

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor complexe werkstroom zijn beperkt in vergelijking met tools voor grote ondernemingen

Prijzen van Toggl abonnement

Free

Starter : $ 10/maand per gebruiker

Premium : $ 20/maand per gebruiker

*onderneming: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Toggl Plan

G2 : 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2570 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Toggl abonnement?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik gebruik Toggl track al enkele jaren af en toe, maar sinds ik dit jaar meer op basis van gewerkte uren word betaald, houd ik al mijn tijd bij. De rapporten helpen me echt om inzicht te krijgen in hoe ik werk en om mijn werklast en tijd iets beter te kunnen plannen.

Ik gebruik Toggl track al enkele jaren af en toe, maar sinds ik dit jaar meer op basis van gewerkte uren word betaald, houd ik al mijn tijd bij. De rapporten helpen me echt om inzicht te krijgen in hoe ik werk en om mijn werklast en tijd iets beter te kunnen plannen.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Toggl voor tijdsregistratie

7. Hubstaff (het meest geschikt voor kantoorteams die tijdsregistratie en monitoring van productiviteit nodig hebben)

via Hubstaff

Wanneer projecten lang duren of de productiviteit van het team daalt, is dat zelden te wijten aan een gebrek aan inzet, maar meestal aan een gebrek aan zichtbaarheid.

Zo lost Hubstaff dat op: deze tool is ontwikkeld voor teams die op kantoor en op afstand werken en combineert tijdsregistratie, activiteitsmonitoring en projectbudgettering om managers een duidelijk beeld te geven van wie er werkt, wanneer en hoe effectief.

Hubstaff maakt het eenvoudig om nauwkeurig te factureren, urenregistraties goed te keuren en de salarisadministratie te triggeren via integraties zoals Gusto of QuickBooks.

De beste functies van Hubstaff

Houd tijd bij op desktop, mobiel, Chrome-extensie of kiosk, met instellingen om handmatige bewerkingen te voorkomen

Leg activiteitsniveaus , wazige schermafbeeldingen, apps en URL-gegevens vast voor inzicht in de productiviteit

Gebruik projectbudgetten en factureerbare tarieven om de kosten te beheersen en managers te waarschuwen wanneer drempels worden bereikt

Beheer overuren, pauzes en vrije dagen met configureerbare nalevingsinstellingen

Integreer met tools zoals QuickBooks, Gusto, Trello, Asana en meer dan 30 andere voor facturering en automatisering

Limieten van Hubstaff

Mobiele geofencing voorkomt niet dat er buiten de werkzones wordt ingeklokt

De planning mist details op project-/taakniveau en detecteert geen overlappende diensten

Geen biometrische of gezichtsverificatie voor validatie van de tijdklok

Prijzen van Hubstaff

Free

Premium: $ 5/maand per gebruiker

Hubstaff-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1380 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1540 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Hubstaff

Een G2-gebruiker zegt:

Tijdsregistratie met bewijs van werk. U kunt uren bijhouden met optionele schermafbeeldingen, activiteitsniveaus en app-/URL-gebruik. Het is perfect voor teams op afstand of freelancers die behoefte hebben aan transparantie.

Tijdsregistratie met bewijs van werk. U kunt uren bijhouden met optionele schermafbeeldingen, activiteitsniveaus en app-/URL-gebruik. Het is perfect voor teams op afstand of freelancers die behoefte hebben aan transparantie.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten van Hubstaff

8. Wrike (het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan beheerder- en projectbeveiligingsmaatregelen op bedrijfsniveau)

via Wrike

Als u ooit een groot project met meerdere bewegende delen hebt beheerd, weet u hoe snel dingen uit de hand kunnen lopen: gemiste updates, onduidelijke verantwoordelijkheden en te veel tools in de mix.

Volgens Gartner is dit waarschijnlijk de reden waarom het bedrijf ongeveer 80% van de IT-projecten als mislukt beschouwt.

Wrike helpt chaos te organiseren. Teams die sterk toezicht nodig hebben, zoals marketingafdelingen, operationele teams of teams in gereguleerde sectoren, zullen de functies van beheerder en veiligheid waarderen.

De beste functies van Wrike

Beheer projecten met gantt-grafieken, Kanban-borden, kalenders en dynamische rapporten

Schrijf scopes met AI, voorspel risico's en vat discussies samen

Pas dashboard aangepast met gedetailleerde analyses en automatisering triggers

Stel gedetailleerde toestemming voor gebruikers, IP-beperkingen, SSO en tweefactorauthenticatie in

Integreer met meer dan 400 tools, waaronder Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack en Power BI

Limieten van Wrike

Voor de realtime bewerking van documenten is externe software nodig en ontbreekt het aan native samenwerkingsmogelijkheden

Premium-integraties (bijv. QuickBooks, Salesforce) zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Add-ons zoals Wrike Lock en Datahub verhogen de totale kosten aanzienlijk

Prijzen van Wrike

Free

Team : $ 10/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 25/maand per gebruiker

onderneming : aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2790 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Wrike?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Wrike heeft ons in staat gesteld om een centrale bron van informatie te creëren en meer transparantie in onze projectportfolio te brengen. De automatisering heeft handmatige activiteiten overbodig gemaakt en de mogelijkheid om te integreren met andere platforms zorgt voor meer efficiëntie.

Wrike heeft ons in staat gesteld om een centrale bron van informatie te creëren en meer transparantie in onze project portfolio te brengen. De automatisering heeft handmatige activiteiten overbodig gemaakt en de mogelijkheid om te integreren met andere platforms zorgt voor meer efficiëntie.

📖 Lees ook: We hebben de beste alternatieven en concurrenten van Wrike getest

9. Zoho Projects (het meest geschikt voor kleine teams die behoefte hebben aan betaalbare taak- en budget bijhouden)

via Zoho Projects

De meeste projectmanagers zitten vast in een vicieuze cirkel van plakantekeningen, spreadsheets en "nog één korte statusvergadering".

Ondanks dit alles kan Zoho Projects als een verfrissende verandering aanvoelen.

Het is ontworpen met het oog op eenvoud en bevat essentiële functies zoals taakafhankelijkheid, tijdsregistratie en visuele projectweergaven, zonder dat u daarvoor een steile leercurve hoeft te doorlopen.

Wat maakt deze software zo bijzonder? Hij is budgetvriendelijk (slechts $ 4 per gebruiker), eenvoudig te leren en heeft zelfs een ingebouwde AI-assistent genaamd Zia om u te helpen bij het beheren van deadlines en het verkrijgen van inzichten.

Bovendien kan het naadloos worden geïntegreerd als uw team al andere Zoho-tools gebruikt, zoals CRM of Books.

De beste functies van Zoho Projects

Wijs meerdere gebruikers per taak toe met afhankelijkheden en subtaak

Krijg data-inzichten en planningssuggesties van Zia, de AI-assistent

Automatiseer terugkerende taken en goedkeuringen met Blueprint-werkstroom

Houd tijdsregistratie, projectbudgetten en resourcegebruik bij met visuele dashboards

Weergave van projecten in Kanban-, gantt- en kalender format voor meer flexibiliteit

Limieten van Zoho Projects

Telefonisch ondersteunen en 24/7 assistentie zijn alleen beschikbaar met premium add-ons

De meeste integraties van derden hebben een limiet tot het ecosysteem van Zoho

Aangepaste velden en rollen zijn alleen beschikbaar in het Enterprise-abonnement

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium : $ 4/maand per gebruiker

onderneming: $ 9/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2 : 4,1/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho Projects?

Een G2-gebruiker zegt:

Zoho One heeft allerlei modules die een klein bedrijf nodig heeft. Van projectmanagement tot HR, CRM, online aanmelden, e-mail en kalender, enquêtes en meer. Perfect voor een alles-in-één-systeem. We gebruiken het dagelijks voor ons hele team.

Zoho One heeft allerlei modules die een klein bedrijf nodig heeft. Van projectmanagement tot HR, CRM, online aanmelden, e-mail en kalender, enquêtes en meer. Perfect voor een alles-in-één-systeem. We gebruiken het dagelijks voor ons hele team.

📖 Lees ook: Beste software voor tijdsregistratie voor freelancers

🧠 Wist u dat: 87% van de bedrijven te maken heeft met betalingsachterstanden, vaak als gevolg van onduidelijke facturen. Hoe u uw client factureert, laat u zien hoe u sneller betaald krijgt met minder follow-ups.

10. Proposify (het meest geschikt voor verkoopteams die behoefte hebben aan verzorgde, traceerbare offertes)

via Prop o sify

Als u ooit op het laatste moment een offerte in Google Documenten hebt moeten samenstellen en u zich afvroeg of de client deze wel heeft geopend, dan kan Proposify u wellicht helpen.

Deze software is ontworpen voor moderne verkoopteams die strakke, indrukwekkende offertes willen maken die bij het merk passen en elke interactie tot op de seconde nauwkeurig willen bijhouden.

Bovendien biedt Proposify zichtbaarheid in de complexe wereld van het opvolgen van offertes. U weet wie de offerte heeft geopend, bij welke sectie ze zijn blijven hangen en wanneer ze hebben getekend.

De beste functies van Proposify

Blijf de clientinteracties bij met documentanalyse , zoals weergave-tijd, bezochte secties en herhaaldelijk openen

Maak strakke, interactieve offertes met ingesloten afbeeldingen, video's en prijstabellen

Verzamel juridisch bindende elektronische handtekeningen rechtstreeks in offertes

Houd de status van offertes en het aantal gesloten deals bij via metrics dashboard en pipeline-weergaven

Maak gebruik van een bibliotheek met aanpasbare sjablonen voor retainerovereenkomsten of maak uw eigen sjablonen vanaf nul

Limieten van Proposify

Limiet aanpassing bij het werk met sjablonen

Bewerking van offertes kan omslachtig zijn voor teams die gewend zijn aan volledige controle over het ontwerp

Het basisabonnement heeft strikte gebruikslimieten (bijv. vijf keer openen per maand)

Prijzen van Proposify

Basis : $ 29/maand per gebruiker

Team : $ 49/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 65/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Proposify

G2 : 4,6/5,0 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5,0 (meer dan 290 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Proposify?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik heb alle tools en functies van Proposify gebruikt en heb nog nooit problemen gehad om het te laten doen wat ik wil. De statistieken en meetgegevens waartoe we toegang hebben, zijn bijzonder nuttig voor mijn team: onze omzet is verdubbeld sinds we met Proposify werken.

Ik heb alle tools en functies van Proposify gebruikt en heb nog nooit problemen gehad om het te laten doen wat ik wil. De statistieken en meetgegevens waartoe we toegang hebben, zijn bijzonder nuttig voor mijn team: onze omzet is verdubbeld sinds we met Proposify werken.

💡 Pro-tip: Wilt u uw expertise omzetten in een fulltime carrière als consultant? How to Become a Consultant loodst u door elke stap om clients binnen te halen, geloofwaardigheid op te bouwen en echt impact te maken.

Hier zijn drie aanvullende tools die door bureaus en consultants worden gebruikt voor lopende client-opdrachten:

Bonsai : biedt contracten voor vaste klanten, tijdsregistratie, facturering en belastingbeheer, allemaal in één gestroomlijnd platform : biedt contracten voor vaste klanten, tijdsregistratie, facturering en belastingbeheer, allemaal in één gestroomlijnd platform

HoneyBook : Ondersteunt klantregistratie, sjablonen voor retainercontracten, geautomatiseerde werkstroom en terugkerende retainerbetalingen voor lopende diensten in één client werkstroomplatform : Ondersteunt klantregistratie, sjablonen voor retainercontracten, geautomatiseerde werkstroom en terugkerende retainerbetalingen voor lopende diensten in één client werkstroomplatform

FreshBooks : biedt een boekhoud- en factureringstool met ingebouwde tijdsregistratie en geautomatiseerde functies voor terugkerende facturering om retainers soepel te beheren : biedt een boekhoud- en factureringstool met ingebouwde tijdsregistratie en geautomatiseerde functies voor terugkerende facturering om retainers soepel te beheren

Houd clients gemakkelijk vast met ClickUp

U begrijpt waarschijnlijk inmiddels dat retentiebeheer de ruggengraat vormt van duurzame client-client-relaties en voorspelbare inkomsten, vooral wanneer u te maken heeft met terugkerende clients.

ClickUp helpt u daarbij.

Van het opstellen en bijwerken van overeenkomsten met ClickUp Document tot het bijhouden van factureerbare uren en het visualiseren van het gebruik met dashboard: elk onderdeel van de retainer-levenscyclus wordt naadloos en op één plek bijgehouden.

En het gaat niet alleen om het behouden van clients. Zoals Shikha Chaturvedi, bedrijfsanalist bij Cedcoss Technologies Private Limited, het in haar recensie verwoordde:

We houden alle zakelijke problemen op één plek bij en kunnen ons via ClickUp tegelijkertijd op elk probleem concentreren. Het helpt ons ook om onze taken te beheren en de tijd bij te houden die we aan bepaalde taken besteden.

We houden alle zakelijke problemen op één plek bij en kunnen ons via ClickUp tegelijkertijd op elk probleem concentreren. Het helpt ons ook om onze taken te beheren en de tijd bij te houden die we aan bepaalde taken besteden.

Begin met het slimmer beheren van retainers – meld u vandaag nog aan voor ClickUp.

Veelgestelde vragen

Het is een tool die bureaus, consultants en dienstverleners helpt bij het beheren van lopende client-relaties door budgetten bij te houden, facturen te automatiseren en ervoor te zorgen dat terugkerend werk nauwkeurig wordt gefactureerd.

Consultants, marketingbureaus, advocatenkantoren, creatieve studio's en freelancers die werken met doorlopende client-contracten.

Een retainer zorgt ervoor dat een client gereserveerde toegang heeft tot consultants, marketingbureaus, advocatenkantoren, creatieve studio's en freelancers die werken met doorlopende klantcontracten.