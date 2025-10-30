Top Miro PI-planning-sjablonen voor Agile-teams in 2025

Stel je voor dat je hele Agile team naadloos samenwerkt in één visuele ruimte, met duidelijke verantwoordelijkheden, afhankelijkheden, prioriteiten en synchronisatie van tijdlijnen.

Dat is wat er gebeurt als PI-planning goed klaar wordt gemaakt.

PI-planning (Program Increment) is een belangrijk onderdeel van het Agile-proces, waarbij teams samenkomen om doelen af te stemmen, prioriteiten te stellen en in kaart te brengen wat ze in de komende sprints gaan opleveren. Met de juiste structuur kunt u verwarring, vertragingen en miscommunicatie uit uw werkstroom elimineren.

Dit artikel bevat de beste Miro PI-planningssjablonen die zijn ontworpen voor Agile-teams die sprints op schema willen bijhouden. En als u op zoek bent naar alternatieven, hebben we ook de beste ClickUp PI-planningssjablonen op een lijst gezet.

De beste Miro PI-planningssjablonen in één oogopslag

Hier volgt een overzicht met de beste Miro- en ClickUp PI-planningssjablonen met functie:

Wat maakt een goede Miro PI-planningssjabloon?

De juiste Miro PI-planningssjabloon moet uw planningsessies soepeler maken, niet verwarrender. Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van een solide Miro PI-planningssjabloon 👇

Duidelijke team swimlanes: Zoek een sjabloon dat het werk van elk team visueel scheidt, zodat er geen verwarring ontstaat over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Sprint-tijdlijnen: Zorg ervoor dat uw sjabloon een zichtbare sprintkalender bevat, zodat uw team het werk over meerdere iteraties heen duidelijk in kaart kan brengen.

PI-doelstellingen: kies een sjabloon waarmee je je belangrijkste doelen kunt instellen en benadrukken, zodat iedereen gefocust blijft op gedeelde resultaten.

Afhankelijkheid in kaart brengen: zoek naar sjablonen met ruimte om taakafhankelijkheden weer te geven, met name tussen teams, om misalignment en blokkades te voorkomen.

Risico- en blokkeringsbord: Zorg ervoor dat uw sjabloon een sectie bevat voor risico's of knelpunten, zodat deze vroegtijdig worden aangepakt en uw plan niet in de war sturen.

Teamnotities en opmerkingen: Kies een sjabloon waarin sticky notes of opmerkingen kunnen worden geplaatst, zodat feedback, vragen en ideeën tijdens de samenwerking op één plek blijven staan.

Past bij uw Agile-framework: zorg ervoor dat de lay-out uw Agile-proces ondersteunt, of u nu SAFe, Scrum@Scale of een aangepaste installatie volgt.

👀 Wist u dat? DSDM was al Agile voordat Agile populair werd! Dynamic Systems Development Method (DSDM) werd voor het eerst gelanceerd in 1994 en behoorde tot de eerste Agile-projectframeworks. Lang voor het Agile Manifesto (2001) promootte DSDM al principes als actieve betrokkenheid van gebruikers, frequente levering en vaste tijdschema's.

Miro PI-abonnementsjablonen

Miro biedt een mooie verzameling PI-planningssjablonen om Agile-teams te helpen bij het organiseren van productieve PI-sessies door het afstemmen van doelstellingen, het in kaart brengen van taken en het bevorderen van samenwerking in realtime.

Laten we eens kijken naar de beste 👇

1. PI-abonnementsjabloon

De PI-planningssjabloon van Miro stroomlijnt het volledige PI-planningsproces voor Agile-teams. Het biedt een collaboratieve digitale werkruimte waar teams hun strategie kunnen afstemmen, teamoverschrijdende afhankelijkheden kunnen identificeren en planningsbeslissingen kunnen omzetten in uitvoerbare taken.

Deze sjabloon helpt ervoor te zorgen dat iedereen aan een gezamenlijke visie werkt door realtime input te faciliteren en alle PI-planningsartefacten op één plek te bewaren. Dankzij de intuïtieve lay-out kunnen teams functies opsplitsen, risico's in kaart brengen en de volgende stappen voor de komende programma-increment synchroniseren.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Maak een lijst van functies, verhalen en taken in de programmatie en geef ze prioriteit voordat u met de planning begint.

Visualiseer en verbind afhankelijkheden op een interactief programmatabel met behulp van intuïtieve drag-and-drop-verbindingen.

Werk in realtime samen met teams op afstand met behulp van ingebouwde communicatie- en updatetools.

Synchroniseer naadloos met Jira met behulp van tweerichtingsintegratie om handmatige updates te vermijden en afgestemd te blijven tussen verschillende platforms.

✅ Ideaal voor: Agile Release Trains en grote teams die het SAFe-framework gebruiken en een centrale plek willen om hun Program Increment-planning te beheren en af te stemmen.

🗂️ Heb je moeite om overeenstemming te bereiken over wat het belangrijkst is? Deze tools voor het prioriteren van werk helpen teams om afhankelijkheden in evenwicht te brengen en zich te concentreren op wat de grootste impact heeft. Perfect voor snel werkende Agile-teams die duidelijkheid nodig hebben over sprints, releases en cross-functionele werkstroom.

2. Alles-in-één PI-abonnementsjabloon

via Miro. com

De Miro All-in-one PI Planning Template biedt een uitgebreid raamwerk dat alle belangrijke aspecten van SAFe PI-planning op één Miro-bord omvat. Hiermee kunnen teams samen PI-doelstellingen vaststellen, teambreakouts uitvoeren en een programmabord met functies en afhankelijkheden beheren binnen één ruimte.

Door sleutelcomponenten, zoals doelstellingen, agenda, risicobijhouden en het programmabord, samen te brengen, helpt deze sjabloon ervoor te zorgen dat elk detail in aanmerking wordt genomen. Teams kunnen deze sjabloon gebruiken om prioriteiten te visualiseren en zowel binnen als tussen Agile-teams te coördineren, waardoor afstemming en synchronisatie binnen de hele organisatie worden bevorderd.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Plan over verschillende tijdzones heen door PI-planningsevenementen en sub-evenementen te organiseren met duidelijke, tijdzone-specifieke agenda's.

Beheer teamoverschrijdende afhankelijkheden met behulp van speciale Solution en Program Boards om capaciteiten binnen meerdere ART's op elkaar af te stemmen.

Blijf bijhouden en los risico's op met een gestructureerd ROAM-bord dat helpt bij het toewijzen van eigenaren, het accepteren van risico's of het plannen van risicobeperkende maatregelen.

Meet de afstemming binnen het team met een visueel onderdeel voor vertrouwensstemmen, waarmee zorgen vroegtijdig worden gesignaleerd en transparantie wordt bevorderd.

✅ Ideaal voor: Agile coaches en RTE's die multi-ART, cross-locatie PI-gebeurtenissen plannen en een kant-en-klare, uitgebreide werkruimte nodig hebben.

⭐ Maak PI-planning slimmer met ClickUp Brain ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-assistent die in ClickUp is geïntegreerd. Het vormt de verbinding tussen al uw werk, inclusief taken, documenten, chats, doelen en meer, en geeft u direct antwoorden, samenvattingen en automatiseringen. ClickUp Brain helpt uw Agile team: Vat planningsupdates in realtime samen : blijf op de hoogte, zelfs als je een synchronisatie of stand-up hebt gemist.

Breng belemmeringen direct aan het licht : ontvang meldingen over mogelijke risico's voordat ze uw Sprint doen ontsporen.

Maak contextuele rapporten op aanvraag : genereer PI-voortgangsrapporten, backlog-inzichten of capaciteit-plannen met één enkele prompt.

Automatiseer beheerder-taken : laat Brain terugkerende planningsrituelen afhandelen, zoals het opstellen van retro's, het bijwerken van sprintdoelen of het toewijzen van follow-ups.

Maak verbinding met uw hele werkruimte: Brain put uit taken, documenten, chat, integraties en zelfs uw agenda om antwoorden te geven met volledige context. Geef de volgende opdracht: "Vat de drie belangrijkste risico's van ons huidige PI-bord samen en stel manieren voor om deze aan te pakken voordat Sprint 2 begint." Gebruik ClickUp Brain om sleutel PI-risico's te identificeren en ontvang direct suggesties om deze op te lossen voordat de volgende Sprint van start gaat.

3. SAFe PI-abonnementsjabloon

via Miro. com

De Miro SAFe PI-planningssjabloon is speciaal ontworpen om de kerngebeurtenis van PI-planning voor Agile Release Trains te faciliteren. Het biedt een gestructureerd, geschaald Agile-raamwerk om zakelijke/technische doelstellingen vast te stellen, onderlinge afhankelijkheden te identificeren en werk in iteraties te ordenen.

De sjabloon begeleidt teams door de standaard PI-planningsagenda, waardoor het eenvoudig is om teamtoewijzingen en belangrijke elementen, zoals het programmabord, te visualiseren. Dankzij transparantie en afstemming op doelstellingen stelt het organisaties in staat om incrementen te plannen die op grote schaal waarde opleveren met voorspelbaarheid.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Blijf bij en beheer functies binnen teams met een geïntegreerde programmabacklog en PI-planningsbord.

Verdeel het werk zelfstandig met behulp van speciale teamborden met een gerichte planningsruimte.

Breng teams en ART's op één lijn met een ingebouwde Scrum of Scrums (SoS)-checklist voor coördinatie.

Reflecteer en verbeter na elke PI met een gestructureerd retrospectief sjabloon om geleerde lessen vast te leggen.

✅ Ideaal voor: Teams die SAFe strikt volgen en een kant-en-klaar bord willen om PI-planninggebeurtenissen op afstand of hybride te ondersteunen.

4. SAFe-sjabloon voor PI-planningvoorbereiding

via Miro. com

De Miro PI Planning Preparation SAFe Template helpt Agile teams om alles op orde te krijgen vóór het grote PI-planning-gebeurtenis.

Het stroomlijnt pre-PI-activiteiten, zoals het verzamelen van bedrijfscontext, het verfijnen van backlogs en het afstemmen van de visie, zodat de daadwerkelijke PI-planningssessie efficiënter verloopt.

De sjabloon bevat secties om feedback van belanghebbenden te verzamelen, de productvisie te definiëren, een lijst met doelstellingen op te stellen en de tools/integraties voor te bereiden die nodig zijn voor het evenement. Door ervoor te zorgen dat belangrijke input klaar is en teams een gemeenschappelijke context delen, vermindert deze sjabloon chaos en zorgt hij ervoor dat de PI-planning een succes wordt.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Breng alle teams vroeg op één lijn met een speciale ruimte om de bedrijfscontext en productvisie te documenteren.

Verzamel vooraf essentiële input met behulp van een geïntegreerde checklist voor pre-planning voor feedback van belanghebbenden.

Test uw planningsproces van tevoren met een ingebouwd proefgedeelte om het te verfijnen voordat de echte sessie begint.

✅ Ideaal voor: Teams die chaos vóór PI-planning willen verminderen en volledig voorbereid willen zijn met duidelijke doelstellingen en tools die al aanwezig zijn.

📮 ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met behulp van kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen op werk gezet. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan vrije plekken in uw agenda op basis van prioriteit. U kunt ook aangepaste automatisering instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

5. PI-planningsoverzicht en tracker SAFe-sjabloon

via Miro. com

De Miro PI Planning Wrap Up & Tracker Template is een tool voor na de PI-planning om resultaten vast te leggen en de voortgang tijdens de PI te volgen. Het dient als een uitgebreid verslag van wat er is besloten: definitieve PI-doelstellingen, teamplannen, risico's, afhankelijkheden en actiepunten uit de planningsgebeurtenis.

De sjabloon maakt gebruik van de AI van Miro om onderwerpen te groeperen en discussies samen te vatten, waardoor follow-ups eenvoudiger worden. Productmanagers en RTE's kunnen dit bord gebruiken als een levende tracker gedurende de hele PI om de status bij te werken, programmarisico's te beheren en ervoor te zorgen dat teams op één lijn blijven met betrekking tot de PI-toewijzingen.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Documenteer de eindresultaten duidelijk met speciale afsluitende secties voor PI-objectieven, risico's en follow-ups.

Vat discussies sneller samen met Miro AI om gerelateerde ideeën te groeperen op trefwoord of toon.

Volg afhankelijkheden tussen teams visueel met een geïntegreerde app voor het in kaart brengen van afhankelijkheden.

Monitor deliverables na afloop van het evenement via een gedetailleerde tijdlijn en mijlpaal-bijhouden.

✅ Ideaal voor: Teams die de voortgang na PI-planning willen bijhouden en ervoor willen zorgen dat alle actiepunten, risico's en afhankelijkheden worden aangepakt en opgevolgd.

📦 PI-planningstips voor RTE's: Zorg ervoor dat logistieke zaken zoals pauzes, snacks en technische installaties van tevoren worden geregeld.

Communiceer de visie en strategische boodschap van de PI duidelijk aan het begin.

Plan energieke ijsbrekers of sociale activiteiten om de betrokkenheid te vergroten.

Begin de dag niet eerder dan ~9 uur 's ochtends voor een optimale opkomst en focus.

Bereid sleutel-content voor, maar vermijd overbelasting; laat ruimte voor samenwerking tussen teams.

Gebruik programma (ART)-borden om functies, tijdlijnen en afhankelijkheden zichtbaar te maken.

6. SAFe-programmasjabloon

De Miro SAFe Program Board Template helpt Agile-teams om het totaalbeeld van een Program Increment te visualiseren, door functies, projecttijdlijnen en afhankelijkheden tussen teams op één bord weer te geven. Zelfs buiten een formele PI-planningssessie is een program board nuttig om ontwikkelingsdoelstellingen af te stemmen op bedrijfsdoelen, afhankelijkheden tussen teams te verduidelijken en samenwerking tussen teams en belanghebbenden te bevorderen.

Deze Miro-sjabloon biedt een gestructureerd maar flexibel bord waarop teams iteraties, leveringsdata van functies en afhankelijkheidslinks kunnen markeren.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Wijs eenvoudig functies en enablers toe met behulp van een gestructureerd team-per-iteratie-raster.

Volg leveringsdoelen visueel met een tijdlijn met mijlpalen en release-controlepunten.

Sleep teamleden met behulp van de People Widget direct naar functies.

Signaleer en los belemmeringen vroegtijdig op door middel van teamoverschrijdende in kaart brengen van de afhankelijkheden.

✅ Ideaal voor: Agile teams en programmamanagers die afhankelijkheden en mijlpalen duidelijk willen visualiseren, vooral tijdens gedistribueerde of complexe planningsinspanningen.

💡 Pro-tip: Gebruik aan het einde van de PI-planning de Fist-of-Five (0-5 vingers) om van uw team te horen of zij vertrouwen in het behalen van de PI-doelen. Als het gemiddelde lager is dan 4, is dat een teken om even te pauzeren, opnieuw te plannen en opnieuw te stemmen. Zo weet je zeker dat het plan realistisch is, op elkaar is afgestemd en door het team is goedgekeurd voordat je verdergaat.

7. SAFe Roam Board-sjabloon

De Miro SAFe ROAM Board Template maakt risico's goed zichtbaar door teams een gedeelde ruimte te bieden om elk geïdentificeerd risico vast te leggen en te categoriseren.

Teams beoordelen de waarschijnlijkheid en impact van elk risico en beslissen vervolgens over een ROAM-status (bijv. nu oplossen of accepteren) om het aan te pakken. Door het ROAM-bord tijdens de planning en uitvoering up-to-date te houden, blijft iedereen op de hoogte van obstakels en hoe deze worden aangepakt, wat het vertrouwen in het behalen van PI-doelstellingen vergroot.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Categoriseer risico's effectief met behulp van een vooraf gebouwd ROAM-raamwerk met vier duidelijk gedefinieerde zones.

Geef samen prioriteit aan risico's met grote impact via een gedeelte voor gezamenlijke teamstemming.

Beoordeel en update risico's naadloos tijdens de planning, en PO synchroniseert met een begeleid risicobeheersingsproces.

Synchroniseer risico's moeiteloos tussen tools met behulp van Jira-kaartintegratie voor betere zichtbaarheid en tracking.

✅ Ideaal voor: Teams die risicobeheer tijdens PI-planning openbaar willen maken en snellere, beter afgestemde beslissingen willen nemen over mogelijke belemmeringen.

8. Scrum of Scrums-vergadering SAFe-sjabloon

via Miro. com

De Miro Scrum of Scrums Meeting SAFe Template helpt bij het coördineren van meerdere Scrum-teams die aan een groot project of Agile Release Train werken. Het biedt een gestructureerde agenda en werkruimte voor de 'Scrum of Scrums', d.w.z. een regelmatige vergadering waar vertegenwoordigers van elk team de voortgang en belemmeringen op elkaar afstemmen.

Deze sjabloon zorgt ervoor dat alle teams op één lijn blijven door afhankelijkheden in kaart te brengen, problemen bij te houden en actiepunten samen te vatten (met AI-ondersteuning voor themasamenvattingen).

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Leg realtime teamupdates vast in een speciale SoS-vergadering voor zichtbaarheid in afhankelijkheden en belemmeringen.

Houd soepele SoS-vergaderingen met een gestructureerde agenda en Scrum Master-updatesecties.

Wijs duidelijke follow-ups toe in de vergaderzone 'Meet After' met eigenheid en volgende stappen.

Visualiseer de voortgang van verschillende teams door updates rechtstreeks in het Program Board te integreren.

✅ Ideaal voor: Agile Release Trains en RTE's die teamoverschrijdende synchronisaties en SoS-vergaderingen uitvoeren in middelgrote tot grote SAFe-implementaties.

🛡️ Agile Bonus: Wat betekent ROAM in PI-planning? ROAM is een eenvoudige maar krachtige tool voor risicobeheer die wordt gebruikt in SAFe PI Planning en teams helpt risico's te categoriseren om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Dit is waar het voor staat: R – Opgelost: Het risico is volledig aangepakt, verdere actie is niet nodigO – Eigendom: Iemand neemt de verantwoordelijkheid op zich om het risico te beherenA – Geaccepteerd: Het team gaat akkoord met het risico zoals het isM – Beperkt: Er is een plan om de impact ervan te verminderen

9. Sjabloon voor scenarioplanning

via Miro. com

De scenario-planningssjabloon van Miro helpt teams om op een gestructureerde manier strategieën te ontwikkelen en zich voor te bereiden op verschillende toekomstscenario's.

Het is geen PI-specifieke tool, maar een strategische planningstool die PI-planning kan aanvullen door 'wat als'-scenario's te verkennen. De tool biedt verschillende secties om verschillende scenario's te definiëren, mogelijke effecten te analyseren en actieplannen op te stellen.

Dit duidelijke kader bevordert gestructureerd denken. Teams kunnen op logische wijze van scenariodefinitie naar conclusies gaan, overzichtelijkheid vergroten en zorgen voor een uitgebreide planning, waardoor het bijzonder nuttig is voor risicobeperking en langetermijnplanning.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Navigeer met gemak door onzekerheden met behulp van stapsgewijze scenario's die u door het planningsproces leiden.

Pas de layout aan voor zakelijke, creatieve of academische scenario's zonder beperkingen.

Sleep afbeeldingen zoals grafieken of artefacten naar de juiste plek om datagestuurde planning te ondersteunen.

Werk in realtime samen met functies die de input van het team direct vastleggen.

✅ Ideaal voor: Teams die meerdere toekomstscenario's willen visualiseren en flexibele, vooruitstrevende strategieën willen ontwikkelen voordat ze aan een grote Sprint of initiatief beginnen.

10. Sprintplanningssjabloon

In Miro biedt de Sprint Planning Template een duidelijke visuele layout voor sprintdoelen, geplande verhalen/taken en teamcapaciteit, waardoor de samenwerking en communicatie binnen het team tijdens de sprintplanning wordt verbeterd.

Het interactieve ontwerp (indien nodig geïntegreerd met tools zoals Jira) zorgt ervoor dat iedereen kan bijdragen aan het prioriteren van de backlog en het definiëren van de sprintscope. Door het team op één lijn te brengen over wat er geleverd zal worden en hoe, helpt deze sjabloon om sprints te starten met een gedeeld begrip en een gedeelde toewijzing.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Definieer en groepeer sprintitems met behulp van bewerkbare taakkaarten die tijdens de planning vrij kunnen worden verplaatst.

Integreer taken met Jira-integratie om werk in verschillende tools bij te houden zonder dubbel werk te doen.

Verrijk planningsgesprekken door artefacten zoals bestanden, links of referentienotities te uploaden.

Breng sprintdoelstellingen duidelijk in kaart met een gestructureerd overzicht om eigenaren toe te wijzen en prioriteiten op elkaar af te stemmen.

✅ Ideaal voor: Scrum-teams die snelle, efficiënte Sprint-planningsvergaderingen willen houden met minimale installatie en maximale duidelijkheid.

Limieten van Miro

Hoewel Miro wordt geprezen om zijn visuele flexibiliteit, melden veel gebruikers knelpunten die van invloed kunnen zijn op de productiviteit en bruikbaarheid. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende knelpunten:

Steile leercurve maakt het voor nieuwe gebruikers moeilijk om zonder begeleiding aan de slag te gaan.

De prestaties van het bord vertragen wanneer er te veel elementen of medewerkers aanwezig zijn.

Het beheer van het bord is onvoldoende gecontroleerd , wat leidt tot onbedoelde bewerkingen of verwijderingen tijdens live sessies.

Tekstopmaak blijft met limiet , niet ondersteund voor gemengde lettertypes of opmaak in één tekstvak.

De mobiele app schiet tekort, met minder mogelijkheden voor bewerking in vergelijking met de desktop-versie.

⚡ Sjabloonarchief: Op zoek naar meer dan alleen Miro-borden? Gebruik deze Agile-projectsjablonen om sprints te organiseren, afhankelijkheden in kaart te brengen en leveringscycli voor te blijven.

Alternatieve Miro Pi-abonnementssjablonen

Hoewel Miro uitstekend geschikt is voor realtime samenwerking, geven sommige teams de voorkeur aan de structuur, het taakbeheer en de native Agile-functies die ClickUp biedt.

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Miro voor PI-planningssjablonen die planningborden combineren met bruikbare werkstroom, biedt ClickUp solide opties binnen je projectmanagementstack.

Hier zijn enkele krachtige ClickUp PI-planningssjablonen die u kunt gebruiken om uw volgende programma-increment efficiënt te plannen.

1. ClickUp PI-abonnementsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp PI-planningssjabloon om te plannen, problemen creatief op te lossen, risico's te beperken en uw backlog in realtime te zien evolueren.

De ClickUp PI-planningssjabloon biedt een gecentraliseerde ruimte om programma-incrementplanning uit te voeren via gestructureerde whiteboards en visuele taakregistratie. De sessie is onderverdeeld in vier belangrijke borden: Teams, Programma, Agenda en ROAM, zodat uw team gemakkelijk afhankelijkheden, risico's en sprintresultaten in kaart kan brengen.

Deze sjabloon helpt Agile-teams om georganiseerd te blijven, doelstellingen op elkaar af te stemmen en de overgang van discussie naar uitvoering te stroomlijnen.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Deel objecten op en wijs iteraties toe met een teamboard dat individuele verantwoordelijkheden verduidelijkt.

Houd mijlpalen, afhankelijkheden en leveringstijdlijnen bij met behulp van een functiegerichte programmabordweergave.

Plan sessies en voeg facilitatornotities toe met een gestructureerde agendlayout die elk gebeurtenis op schema houdt.

Sorteer en beheer risico's effectief door ze te categoriseren als Opgelost, Eigendom, Geaccepteerd of Beperkt op het ROAM-bord.

Synchroniseer whiteboard-plakantekeningen in realtime met ClickUp Dashboard om naadloze samenwerking tussen tools te garanderen.

✅ Ideaal voor: Agile teams en Release Train Engineers die gestructureerde PI-planningssessies willen houden met realtime updates en end-to-end zichtbaarheid in ClickUp.

📚 Lees meer: Hoe maak je een communicatieplan voor een project?

2. ClickUp PI-planningsvergadering agendasjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik deze ClickUp PI-planningsvergadering-sjabloon om de details van de vergadering vast te leggen, rollen toe te wijzen en alle deelnemers op één lijn te brengen voordat de sessie begint.

De ClickUp PI Planning Meeting Agenda Template is een gestructureerde documentsjabloon die Agile-teams door de agenda van een PI-planninggebeurtenis loodst. Het zorgt ervoor dat alle noodzakelijke onderwerpen aan bod komen, van teamintroducties en het vaststellen van de visie tot het beoordelen van de backlog, capaciteitplanning en het bespreken van risico's.

Deze sjabloon is zeer geschikt voor samenwerking, omdat teams deze in realtime kunnen bewerken, opmerkingen kunnen toevoegen en versiebeheer kunnen gebruiken om wijzigingen bij te houden.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Breng discussiepunten in kaart en stem activiteiten af op de volledige tijdlijn van de vergadering met een interactieve agendabeeld.

Verduidelijk de teamdoelen en verdeel ze in meetbare, geprioriteerde objecten met ClickUp Goals

Wijs tijdsblokken toe aan elk item en beheer de agenda nauwkeurig.

Houd alle updates van de agenda bij, zodat iedereen met de nieuwste versie werkt en eerdere versies kan raadplegen.

Betrek alle deelnemers bij de besluitvorming via commentaarthreads en updates.

✅ Ideaal voor: Agile teams die een gestructureerde PI-vergadering layout willen met duidelijke doelen, tijdvakken en verantwoordelijkheden voor elk segment.

3. ClickUp-sjabloon voor programma-incrementbord

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp Program Increment Board Sjabloon om een duidelijke visuele tijdlijn op te stellen en werkstroom eenvoudig te organiseren.

De ClickUp Program Increment Board Template werkt op dezelfde manier als een SAFe-programabord, waar teams alle sprints/releases op één plek kunnen zien, ideeën voor verbeteringen kunnen delen en de levering ten opzichte van deadlines kunnen controleren.

Het helpt iedereen op één lijn te houden door te laten zien welke functies of projecten in welke sprint zitten en hoe deze aansluiten op de algemene tijdlijn. Met nauwkeurige voortgangsmeten en één centraal weergave kunnen teams gemakkelijk zien of ze op target liggen om de PI-doelen te halen en indien nodig aanpassingen doorvoeren.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Houd de totale capaciteit en belasting per team bij voor een evenwichtige toewijzing van middelen.

Identificeer direct de verantwoordelijkheden van het team met kleurrijke rijen die opdrachten in één oogopslag overzichtelijk weergeven.

Stem teamactiviteiten af op belangrijke data door mijlpalen rechtstreeks op uw visuele tijdlijn bij te houden.

Benadruk taakrelaties duidelijk met behulp van connectoren die teamoverschrijdende afhankelijkheden in kaart brengen.

Pas en pas abonnementen direct aan door sticky notes voor de activiteiten van elk team te verslepen.

✅ Ideaal voor: Teams die Agile Release Train-frameworks gebruiken en op zoek zijn naar een duidelijke en interactieve manier om programma-incrementen over meerdere afdelingen te structureren.

4. ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplan

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik het ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplannen om georganiseerd te blijven, belangrijke fasen te visualiseren en uw team op één lijn te houden om elke mijlpaal op tijd te halen.

De ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplannen fungeert als een blauwdruk om een projectplan te realiseren. Projectmanagers kunnen alles in kaart brengen, van de omvang en doelstellingen van het project tot tijdlijnen, mijlpalen en middelen in een gedetailleerd plan.

Deze sjabloon biedt ook een duidelijke werkstroom in ClickUp: je kunt een lijst maken van alle taken van begin tot eind, deadlines en afhankelijkheden instellen en middelen op de juiste manier toewijzen via ClickUp gantt-grafieken en aangepaste statussen en velden.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Markeer belangrijke mijlpalen en koppel taken aan elkaar met behulp van visuele tools zoals Gantt of tijdlijn om afhankelijkheden te benadrukken.

Leg sleutel projectdetails vast en houd ze bij met 11 robuuste aangepaste velden voor risico's, goedkeuringen, teams en meer.

Beheer elk aspect van het project op één plek door te schakelen tussen zes weergaven, zoals Project Phase View en lijstweergave.

Houd projectuitgaven eenvoudig bij en beheer ze met een speciale kostentabel voor salarissen, tools en toewijzing van middelen.

✅ Ideaal voor: Teams die elke fase van een PI willen plannen, uitvoeren en monitoren met gedetailleerde tijdlijnen, duidelijke eigendom en verantwoordelijkheid voor middelen.

💡Pro-tip: Wilt u de manier waarop uw team werkt verbeteren? Projecten mislukken vaak niet door slechte planning, maar door onduidelijke processen en onzichtbare inefficiënties. Gebruik een tool voor procesverbetering om complexe werkstroom op te splitsen, terugkerende knelpunten te identificeren en soepelere, slimmere systemen te bouwen die meegroeien met uw team.

5. ClickUp-sjabloon voor programmabeheer

Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp-sjabloon voor programmabeheer biedt u alle tools die u nodig hebt om uw programma van begin tot eind succesvol uit te voeren.

Met functies zoals taakafhankelijkheid, risicobeoordeling, financiële bijhouding en ingebouwde tijdlijnen biedt de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement projectleiders een hoogwaardige map om alle onderdeelprojecten te overzien, terwijl ze toch kunnen inzoomen op taken.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Visualiseer taken, deadlines en mijlpalen op één plek met de Gantt-weergave voor volledige zichtbaarheid in het project.

Houd het projectbudget nauwlettend in de gaten door geplande en werkelijke kosten te vergelijken met behulp van geautomatiseerde formules in de tabel Financiën.

Organiseer taken op fase of prioriteit met de Kanban-achtige Board View van ClickUp , waarmee teams gefocust blijven op wat er nog moet gebeuren.

Blijf bij en los problemen sneller op met behulp van aangepaste velden en flexibele bord-/lijstweergaven voor het opsporen van knelpunten.

Plan en beperk risico's proactief met een aanpasbare risicobeoordelingsweergave om bedreigingen vroeg in het project te evalueren.

✅ Ideaal voor: Programma- en projectmanagers die op zoek zijn naar een complete oplossing om deliverables bij te houden, risico's te beheren, budgetten te bewaken en stakeholders in elke fase op één lijn te houden.

⚡ Sjabloonarchief: Planning is het halve werk; het beperken van risico's is het andere. Gebruik deze sjablonen voor risicobeoordeling om te ontdekken wat er mis kan gaan voordat het gebeurt, en blijf bij elk project twee stappen voor.

6. ClickUp-sjabloon voor projectbronnenmatrix

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp Project Resource Matrix-sjabloon om middelen efficiënt te plannen en de totale verwachte kosten van alle beschikbare middelen te berekenen.

Als je op zoek bent naar een duidelijke matrix om alle middelen (teamleden, apparatuur, faciliteiten, software, enz.), hun beschikbaarheid en hun toewijzing aan verschillende projecten of taken bij te houden, schakel dan over naar ClickUp's Project Resource Matrix Sjabloon.

Het helpt de samenwerking binnen het team te optimaliseren door duidelijk te maken wie aan wat werkt en of er sprake is van overbezetting of onderbenutting van middelen. U kunt taken uitsplitsen naar type middel, afdeling en tijdlijn om een uitgebreide weergave te krijgen van wat er nodig is, wanneer en tegen welke kosten.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Bekijk alle bronnen met gecategoriseerde lijstweergaven die de realtime status tonen, zoals gepland, gestart of in wachtstand.

Houd het gebruik en de status van middelen bij met een overzichtelijke bordweergave voor snelle controles van de voortgang van projecten.

Pas toewijzingen eenvoudig aan met behulp van de tijdlijnweergave met slepen en neerzetten om startdata en deadlines nauwkeurig af te stemmen.

Vereenvoudig resourceaanvragen met invoerformulieren waarmee teamleden vereisten kunnen indienen zonder heen en weer te hoeven communiceren.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers die complexe projecten beheren en een visuele tool nodig hebben om middelen effectief bij te houden, te analyseren en toe te wijzen.

⚡ Sjabloonarchief: Een goede projectuitvoering begint met de juiste structuur. Deze projectmanagement-sjablonen geven je een duidelijke voorsprong bij het stroomlijnen van taakplanning, tijdlijnen, afhankelijkheden en teamverantwoordelijkheden.

7. ClickUp-sjabloon voor projectwerkplan

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor projectwerkplannen om de projectplanning te stroomlijnen door werkuren bij te houden, prioriteiten te stellen en uw planning eenvoudig aan te passen.

De ClickUp-sjabloon voor projectwerkplannen helpt teams om realistische doelen en tijdlijnen voor elke projectfase vast te stellen, taken met duidelijke eigendom te organiseren en de voortgang en mijlpalen in realtime te volgen.

Met ingebouwde tools zoals de Gantt-weergave, het taakverzendformulier en aangepaste velden gaat deze sjabloon verder dan eenvoudige taakbijhouden en biedt het een geïntegreerd visueel systeem om te zien hoe dicht uw team bij het behalen van zijn mijlpalen is met behulp van RAG-statusindicatoren (rood, oranje, groen), vertragingen in dagen en inspanningsscores.

💫 Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamel taken eenvoudig met een verzendformulier dat invoer automatisch sorteert op projectfase tijdens PI-planning.

Verduidelijk de omvang en voortgang met aangepaste velden voor prioriteit, voortgang, vertraging (in dagen) en inspanning (schaal van 1-5).

Visualiseer de prestaties van de planning met velden die de geplande en werkelijke duur vergelijken, zodat u timingproblemen vroegtijdig kunt opsporen.

Maak een slimme inschatting van de inspanning door inspanningsscores toe te kennen om de werklast in evenwicht te brengen en de capaciteitplanning van het team te verbeteren.

✅ Ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar een dynamische maar gedetailleerde projectplanningssjabloon die in realtime afwijkingen van de planning, schattingen van de benodigde inspanning, vergelijkingen van de duur van taken en voortgang weergeeft.

⚡ Sjabloonarchief: Op zoek naar een snelle manier om iedereen op één lijn te krijgen? Gebruik deze sjablonen voor projectoverzichten om tijdlijnen in kaart te brengen, doelen te definiëren en belangrijke deliverables bij te houden.

Zet uw PI-planning om in actie met ClickUp

Voor PI-planning is meer nodig dan alleen een whiteboard. Miro is geweldig voor het in kaart brengen van ideeën en realtime samenwerken, maar ClickUp helpt je om je plannen om te zetten in actie.

Met kant-en-klare sjablonen voor tijdlijnen, middelen, doelen en het bijhouden van taken brengt ClickUp structuur in uw Agile-planning. U krijgt aanpasbare weergaven, eenvoudige rapportage en volledig inzicht op één plek.

Als u op zoek bent naar een tool die niet alleen samenwerking ondersteunt, maar u ook helpt uw plannen te realiseren, dan is ClickUp wellicht uw volgende slimme zet.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en breng duidelijkheid in elke planningssessie.

Veelgestelde vragen

PI-planning (Program Increment) wordt georganiseerd door alle teams die bij een programma betrokken zijn samen te brengen om de doelstellingen, prioriteiten en afhankelijkheden voor de komende increment, die doorgaans 8 tot 12 weken duurt, op elkaar af te stemmen. Het proces begint met de voorbereiding, waaronder het opstellen van de agenda, het definiëren van de zakelijke context en het zorgen dat alle benodigde gegevens en belanghebbenden beschikbaar zijn. Tijdens het evenement bekijken de teams de visie, bespreken ze functies, identificeren ze risico's en verdelen ze het werk in iteraties. Samenwerking en open communicatie zijn sleutel, met regelmatige checkpoints en mogelijkheden voor teams om zorgen of afhankelijkheden aan te kaarten. Het gebeurtenis wordt afgesloten met een vertrouwensstemming en een duidelijke reeks doelstellingen en toewijzingen voor de PI.

Een PI-plan is een gestructureerd document of bord dat de doelstellingen, functies en deliverables voor de programma-increment beschrijft. Het bevat doorgaans een tijdlijn die is onderverdeeld in iteraties of sprints, een lijst met geprioriteerde functies of user stories, teamopdrachten, geïdentificeerde risico's en afhankelijkheden tussen teams. Het plan belicht ook belangrijke mijlpalen en bevat een samenvatting van de bedrijfsdoelstellingen en succescriteria. Visuele hulpmiddelen zoals programmaborden of digitale planningsborden worden vaak gebruikt om het plan toegankelijk en gemakkelijk bij te houden gedurende de hele increment.

Hoewel traditionele PI-planningsgebeurtenissen over twee dagen worden gepland om grondige discussie, samenwerking en aanpassingen mogelijk te maken, is het mogelijk om een verkorte PI-planningssessie in één dag te houden, vooral voor kleinere teams of minder complexe programma's. Het inkorten van het schema kan echter de diepgang van de discussie en de identificatie van risico's een limiet stellen, dus het is belangrijk om goed voorbereid en gefocust te zijn. Virtuele tools en voorbereidend werk kunnen helpen om het proces te stroomlijnen, maar teams moeten ervoor zorgen dat alle cruciale afstemmings- en planningsactiviteiten nog steeds aan bod komen.

Ja, Jira kan worden gebruikt voor PI-planning, vooral wanneer het wordt geïntegreerd met agile-at-scale-frameworks zoals SAFe. Met Jira kunnen teams programmatabellen maken en beheren, functies en user stories bijhouden, afhankelijkheden visualiseren en de voortgang gedurende de PI monitoren. Met behulp van plug-ins of add-ons zoals Jira Align of Advanced Roadmaps kunnen organisaties de mogelijkheden van Jira uitbreiden om teamoverschrijdende planning, het bijhouden van doelstellingen en rapportage te ondersteunen, waardoor het een praktisch hulpmiddel is voor digitale PI-planninggebeurtenissen.