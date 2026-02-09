Hoe u kantoorwerk kunt automatiseren met AI: tools, voorbeelden en strategieën

Tegen de tijd dat u handmatig wekelijkse check-ins hebt gepland, uw statusrapport uit verschillende bronnen hebt samengesteld en terugkerende follow-up-e-mails hebt geschreven, is de helft van uw werkdag voorbij.

Door te leren hoe u kantoorwerk met AI kunt automatiseren, kunt u dit alles en nog veel meer voorkomen en de productiviteit en efficiëntie op de werkplek verbeteren.

In deze blogpost bekijken we hoe automatisering handmatig werk vermindert en waarom platforms zoals ClickUp de moeite waard zijn als je meer werk wilt verzetten. En tegelijkertijd meer ruimte wilt om te ademen.🧰

Wat is automatisering van kantoorwerkzaamheden?

Automatisering van kantoorwerkzaamheden omvat de integratie van digitale tools, systemen en software om dagelijkse administratieve taken te stroomlijnen, waaronder handmatige gegevensinvoer, documentbeheer, communicatie en planning.

Zo helpt AI op de werkplek bij de automatisering van kantoorwerkzaamheden:

Elimineert repetitieve, handmatige taken die de productiviteit vertragen

Verhoogt de nauwkeurigheid door menselijke fouten in routinematige processen te verminderen

Stroomlijnt samenwerking met realtime documentdeeling en updates over Taaken

Verbetert de besluitvorming met snellere toegang tot georganiseerde, actuele informatie

Verlaagt de operationele kosten en minimaliseert de tijd die wordt besteed aan taken met een lage waarde.

Verhoogt de tevredenheid van werknemers door teams de ruimte te geven om zich te concentreren op creatief en strategisch werk.

Versterkt de veiligheid van de gegevens door middel van gecontroleerd, digitaal documentbeheer.

📌 Voorbeeld: Een marketingteam gebruikt ClickUp om hun contentcreatieproces te beheren. In plaats van handmatig taken toe te wijzen en deadlines op te volgen, stellen ze automatiseringsregels in binnen de tool. Wanneer een taak naar de fase 'In beoordeling' gaat, wijst het platform deze automatisch toe aan de editor, voegt een deadline toe en stuurt hen een herinnering.

📮 ClickUp Insight: 45% van de werknemers heeft wel eens nagedacht over het gebruik van automatisering, maar heeft de sprong nog niet gewaagd. Factoren zoals beperkte tijd, onzekerheid over de beste tools en een overweldigend aanbod aan keuzes kunnen mensen ervan weerhouden om de eerste stap naar automatisering te zetten. ⚒️Met zijn eenvoudig te bouwen AI-agents en op natuurlijke taal gebaseerde commando's maakt ClickUp het gemakkelijk om met automatisering aan de slag te gaan. Van het automatisch toewijzen van taken tot door AI gegenereerde projectsamenvattingen: u kunt krachtige automatisering ontgrendelen en zelfs binnen enkele minuten aangepaste AI-agents bouwen, zonder dat u daarvoor een leercurve hoeft te doorlopen. 💫 Echte resultaten: QubicaAMF heeft de tijd voor rapportage met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

Belangrijkste kantoortaken die u kunt automatiseren met AI

Kunstmatige intelligentie verandert de manier waarop kantoorwerk wordt gedaan en neemt tijdrovende taken over, zodat u zich kunt concentreren op doelen met een grotere impact.

Hier is een korte video over hoe u AI kunt gebruiken om taken te automatiseren en de productiviteit te verhogen.

En voor degenen onder u die zich graag verdiepen in de details: lees verder!

1. E-mailbeheer

AI in e-mailbeheer filtert en prioriteert uw inbox op basis van gedragspatronen, de reputatie van de afzender en de urgentie van de content. Het kan antwoorden opstellen, lange e-mailthreads samenvatten en reacties voorstellen die passen bij uw voorkeurstoon, terwijl de context intact blijft.

✅ Probeer dit eens: Train uw AI-e-mailassistent door e-mails regelmatig te labelen als 'urgent', 'voor later' of 'niet belangrijk'. Dit gedrag zorgt voor een leercirkel, waardoor het systeem begrijpt wat voor u belangrijk is en zijn filters kan aanpassen.

De Chrome-extensie ClickUp Brain MAX is uw geheime wapen om een chaotische e-mailinbox te temmen. Wanneer u te maken hebt met lange e-mailthreads (waarbij vijf mensen op 'Allen beantwoorden' klikken), springt deze extensie in om het gesprek rechtstreeks in uw browservenster samen te vatten.

Gebruik de Brain MAX Chrome-extensie om AI toe te passen op elk browsertabblad waarmee u werkt.

En als u al e-mail gebruikt binnen uw ClickUp-werkruimte, kunt u ClickUp Brain, uw ingebouwde, contextbewuste AI-assistent, vragen om hetzelfde te doen. Zonder zelfs maar ClickUp te verlaten!

Vaarwel contextwisselingen.

Vraag ClickUp Brain om e-mailthreads samen te vatten binnen uw ClickUp-werkruimte

De AI-tool leest de volledige context en biedt u:

Een overzichtelijke, actiegerichte samenvatting van wat er is besproken.

Voorgestelde volgende stappen en/of actiepunten

Een conceptantwoord dat uw toon weerspiegelt en het gesprek vooruit helpt.

📌 Voorbeeldprompt: Vat deze e-mailthread samen en stel een antwoord op waarin je om definitieve goedkeuring van het nieuwe campagneplan vraagt.

2. Kalender-Agenda-planning

AI analyseert uw beschikbaarheid, vergaderpreferenties en focusuren om optimale tijden voor vergaderingen voor te stellen. U kunt AI gebruiken voor dagelijkse taken, zoals het automatisch versturen van uitnodigingen, het opnieuw plannen van conflicten en het rekening houden met tijdzones en prioriteiten van teamleden.

Stel dat u uw ClickUp-werkruimte opent en beseft dat uw week vol zit: deadlines voor content, stand-ups en die strategiesessie die steeds wordt uitgesteld. Stressvol, toch?

In plaats van kalender-Tetris te spelen, kunt u beter ClickUp Calendar gebruiken.

Omdat Google Agenda volledig gesynchroniseerd is, weet het al wat u nog te doen heeft. ClickUp Brain scant uw bestaande gebeurtenissen, uw takenlijst en zelfs uw 'Niet storen'-voorkeuren, en diepgaand werk elke donderdagmiddag.

Laat ClickUp Brain uw agenda organiseren voor maximale productiviteit binnen de AI-aangedreven kalender van ClickUp

Stel dat u vijf taken hebt gemarkeerd als 'Hoge prioriteit', maar deze week beperkte tijd hebt. U geeft ClickUp Brain de volgende opdracht: Herschik mijn vijf taken met de hoogste prioriteit op basis van mijn beschikbare tijd deze week en blokkeer tijd om ze te voltooien zonder dat ze overlappen met vergaderingen. En binnen enkele seconden wordt alles opnieuw in evenwicht gebracht.

✅ Probeer dit eens: Bescherm uw concentratietijd door instellingen in te stellen zoals 'geen vergaderingen voor 10 uur 's ochtends' of 'slechts twee vergaderingen per dag'. AI kan dan automatisch tijd blokkeren voor diepgaand werk en minder belangrijke vergaderingen daar omheen plannen.

3. Aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen

U kunt AI gebruiken om notulen van vergaderingen vast te leggen, gesprekken in realtime te transcriberen, actiepunten te extraheren, beslissingen samen te vatten en aantekeningen te ordenen onder vooraf gedefinieerde categorieën, zoals 'discussiepunten' of 'volgende stappen'.

✅ Probeer dit eens: Gebruik tijdens vergaderingen consistente verbale signalen zoals 'Laten we beslissen over...' of 'De volgende actie is...'. Deze signalen helpen AI om beslissingen en taken te herkennen voor automatische tagging of het aanmaken van follow-ups.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. De vergadering is voorbij en plotseling is het stil.

De ClickUp AI Notetaker redt de dag zonder dat u op 'opnemen' hoeft te drukken of haastig aantekeningen hoeft te typen.

Automatiseer aantekeningen van vergaderingen en ontvang transcripties rechtstreeks in uw ClickUp-inbox – met ClickUp's AI Notetaker.

Zo helpt het tijdens de vergadering:

Transcribeert het hele gesprek in realtime

Haal actiepunten en belangrijke beslissingen naar voren terwijl u praat.

Organiseer alles in duidelijke, doorzoekbare transcripties binnen ClickUp Documenten.

Helpt bij het toewijzen van follow-ups en taken binnen uw werkruimte.

U kunt ClickUp Brain ook vragen om deze discussies samen te vatten, sleutelbeslissingen en updates op te halen met behulp van natuurlijke taalcommando's en follow-ups te maken op basis van uw transcripties.

4. Gegevensinvoer en automatisering van spreadsheets

Het handmatig invoeren van gegevens is voor niemand leuk; het is tijdrovend, foutgevoelig en meestal het eerste dat op de achtergrond raakt. AI kan gegevensvelden automatisch invullen, inconsistenties detecteren, dubbele invoer opschonen en zelfs formules of samenvattingen genereren op basis van instructies in natuurlijke taal.

Vul taakeigenschappen, zoals toegewezen personen, prioriteiten en samenvattingen, automatisch in met behulp van ClickUp AI

Stel dat u een intern proces voor de rapportage van problemen uitvoert. U hoeft geen DM-berichten te sturen of een willekeurig spreadsheet in te vullen. U kunt gewoon een ClickUp-formulier maken.

Voeg dropdownmenu's toe voor de ernst van het probleem, een functie voor het uploaden van schermafbeeldingen en verborgen velden voor intern gebruik (zoals naar welk team het wordt doorgestuurd). Wanneer iemand het formulier indient, maakt ClickUp automatisch een Taak aan en wijst ClickUp AI deze toe aan de juiste ontwikkelaar en tagt deze met het juiste niveau van prioriteit.

🎥 Bekijk hoe AI Autofill werkt – deze video toont AI Assign en AI Prioritize in actie:

Zodra de gegevens binnenkomen, biedt ClickUp Table View u een overzichtelijke, spreadsheetachtige weergave om alles te beheren. Elke taak uit het formulier wordt weergegeven als een rij en elk veld wordt een kolom met status, tags, indiener en deadlines. U kunt rijen in bulk bewerken, prioriteitsfilters toepassen en bugs groeperen op status of eigenaar.

Zet reacties op formulieren om in bruikbare gegevens binnen de tabelweergave van ClickUp

Nu komt het leuke gedeelte: het grote geheel zien zonder door rijen te hoeven spitten.

Maak een ClickUp-dashboard dat gegevens uit uw takenlijst haalt. Voeg kaarten toe zoals 'Taken per status', 'Openstaande bugs per team' of 'Gemiddelde oplostijd'.

Visualiseer specifieke KPI's met kaarten in ClickUp dashboards

Stel uw dashboard in op automatisch vernieuwen, zodat u altijd realtime gegevens ziet. Dit is ideaal voor wekelijkse check-ins of om te delen met het management. U kunt zelfs gegevens omzetten in een klantgericht dashboard, waarin alleen gefilterde inzichten worden weergegeven.

Deze video leidt u stap voor stap door het proces!

🧠 Leuk weetje: De archiefkast werd in 1898 gepatenteerd door Edwin G. Seibels. Daarvoor werden de meeste kantoorstukken bewaard in gestapelde dozen, enveloppen of gebonden boeken. De verticale archiefkast veranderde de manier waarop kantoren informatie organiseerden en leidde tot de opkomst van de papierrijke bureaucratie in de 20e eeuw.

AI houdt taken bij, detecteert veranderingen in status of urgentie en past de tijdlijnen van de projecten daarop aan. Het kan herverdelingen voorstellen, knelpunten signaleren en dagelijkse samenvattingen of stand-up updates genereren.

Met ClickUp-automatiseringen lopen uw projecten praktisch vanzelf. Van het verschuiven van tijdlijnen tot het informeren van de juiste personen, deze tool zorgt ervoor dat updates plaatsvinden voordat u erom hoeft te vragen.

Creëer geautomatiseerde werkstroomen met aangepaste ClickUp-automatisering

Automatisering werkt volgens een eenvoudige regel: 'Als dit gebeurt, doe dan dat'. U kunt triggers instellen zoals:

De taakstatus verandert in 'In uitvoering' → Wijs deze toe aan de teamleider

Prioriteit gemarkeerd als 'Urgent' → Naar bovenaan de lijst verplaatsen + manager op de hoogte stellen

Subtaak voltooid → Voortgangsbalk wordt automatisch bijgewerkt

Wanneer een bugfix bijvoorbeeld naar 'Review' wordt verplaatst, wijst ClickUp deze automatisch toe aan QA en stuurt een notificatie naar de reviewer. Bovendien signaleert ClickUp Brain knelpunten en stelt het wijzigingen voor om de tijdlijn op schema te houden.

📌 Voorbeeldprompt: 'Welke taken zijn consequent te laat?' of 'Wat veroorzaakt knelpunten in deze Sprint?' Geef prioriteit aan taken voor actie vanuit uw werkruimte met behulp van de contextbewuste reacties van ClickUp Brain.

💡 Pro-tip: Zodra uw automatiseringen de voorspelbare stappen afhandelen, kunt u een stapje verder gaan met ClickUp Super Agents. Gebruik deze wanneer een werkstroom niet alleen regels, maar ook beoordelingsvermogen vereist. 📌 In plaats van één enkele taak te triggeren, kan een Super Agent bijvoorbeeld: Lees een binnenkomend verzoek

Classificeer de prioriteit op intelligente wijze

Maak automatisch de juiste taken aan

Wijs ze toe op basis van de bestaande werklast van uw team, en

Breng belanghebbenden op de hoogte Het is het verschil tussen de automatisering van stappen en de automatisering van eigendom. Met ClickUp Super Agents kunt u volledige werkstroomen beheren, niet alleen afzonderlijke acties, zodat uw projecten blijven lopen, zelfs als er niemand toezicht houdt.

6. Interne documentatie

AI kan eerste versies van interne documenten genereren, complexe teksten vereenvoudigen, content ordenen op basis van kopteksten en verouderde of tegenstrijdige informatie in bestaande documenten identificeren.

Het maken van interne documenten hoeft geen eenzame taak te zijn. ClickUp Docs maakt het samenwerken, interactief en leuk. Als u SOP's, bedrijfsbeleid, vergaderagenda's of onboardinggidsen opstelt, helpt Docs u bij het maken van levendige, dynamische documenten, die door uw team rechtstreeks in uw werkstroom worden bewerkt.

Dit kunt u doen met Documents in ClickUp:

Gebruik slash-commando's om snel kopteksten, callouts, checklists, embeds en meer toe te voegen.

Bekijk hoe teamgenoten live de bewerkingen uitvoeren, reacties plaatsen met vermeldingen en gesprekken in context houden.

Voeg taaklinks toe, wijs checklistitems toe met deadlines en geef dashboards of kalenders weer in uw document.

Sla documenten op als AI-promptsjablonen per ruimte, map of lijst en vind direct wat u nodig hebt met behulp van de Docs Hub.

Maak dynamische documentatie in Docs met ClickUp Brain

Zodra het document is geopend, helpt de AI-schrijver van ClickUp Brain u bij het schrijven, herschrijven en controleren van content. Het stelt eerste versies op aan de hand van eenvoudige prompts, herschrijft verwarrende passages en organiseert informatie onder slimme kopteksten.

📌 Voorbeeldprompt: Maak een SOP voor het onboarden van clients met vijf stappen, deadlines en rollen voor eigenaars. U kunt ook een rommelige alinea markeren en de prompt geven: Maak dit beknopter voor een interne kennisbank.

🧠 Leuk weetje: Typemachines zorgden eind 19e eeuw voor een revolutie in kantoorwerk, maar de eerste modellen maakten zoveel lawaai dat bedrijven typepools gingen ontwerpen – kamers vol typisten – om het lawaai weg te houden van leidinggevenden. Tegenwoordig zijn er AI-tools voor spraak-naar-tekst die voor u kunnen typen! Geen getik meer, alleen uw stem, omgezet in tekst. Een van die tools, Talk to Text van ClickUp, helpt u bij het dicteren van aantekeningen, documenten en taken – vier keer sneller dan typen!

Hoe u uw kantoorwerk kunt automatiseren met AI (stap voor stap)

U bent er dus klaar voor om tijd te besparen, routinewerk te verminderen en eindelijk te stoppen met elke dag dezelfde tien dingen te doen. Maar hoe realiseert u de automatisering van uw kantoorwerk met AI?

Hier volgt een stapsgewijze handleiding voor het uitvoeren van AI-werkstroomautomatisering. 👇

Stap 1: Zoek naar de gemakkelijke overwinningen

Laten we beginnen met de basis. U moet het volgende uitzoeken: Wat kan worden geautomatiseerd?

Kijk eens rond op uw werkdag. Zijn er taken die elke keer dat u ze uitvoert een déjà vu-gevoel geven?

Hier zijn enkele voorbeelden:

Dezelfde soort gegevens invoeren in dezelfde soort activa

Rapporten uit dezelfde bronnen halen

Vergaderingen plannen

E-mails sorteren of beantwoorden

Zo ja, dan zijn die goud waard voor AI-taakautomatisering. De vuistregel? Begin met dingen die repetitief, op regels gebaseerd en weinig risicovol zijn. Laat de ingewikkelde besluitvorming over aan mensen.

🔍 Wist u dat? De allereerste e-mail werd in 1971 verstuurd door Ray Tomlinson, die als ingenieur werkte bij Bolt, een computerbedrijf.

Stap 2: Breng het proces in kaart

Voordat u de bots inzet, is het handig om te weten wat u automatiseert. Noteer het volgende:

Waar de taak of werkstroom begint , bijvoorbeeld wanneer een factuur binnenkomt

Wat gebeurt er tussendoor , zoals taggen, goedkeuringen en archiveren?

Waar het eindigt, zoals het opslaan van de betaalde kopie in de financiële map

Zo wordt het gemakkelijker om te zien waar AI kan helpen en waar niet. Vraag uzelf daarbij af: wat is het doel? Tijd besparen? Fouten verminderen? Als u weet waarom, kunt u later de resultaten beter meten.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp Whiteboards zijn ideaal om individueel te brainstormen over werkstroom-ontwerpen. U kunt tabellen, plaknotities en verschillende visuele elementen toevoegen om problemen te noteren die kunnen worden geautomatiseerd. Deze aantekeningen worden vervolgens direct omgezet in taken of documenten, waardoor u de duidelijkheid krijgt die u nodig hebt voordat u begint met automatisering. Visualiseer, breng in kaart en optimaliseer processen of werkstroomen samen op ClickUp Whiteboards

Nu komt het leuke gedeelte: het kiezen van uw tech stack. Als u nog niet bekend bent met automatisering, heeft u tools nodig die:

Geen of weinig code nodig, dus u hebt geen IT nodig om ze in te stellen.

Compatibel met uw bestaande tools zoals Gmail, Excel of wat u ook al gebruikt.

Geïntegreerd in dagelijkse werkstroomen, zodat AI verschijnt waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt – niet in weer een andere app om te controleren.

Dit is waar veel teams de fout ingaan. Ze voegen zelfstandige AI-tools toe voor schrijven, vergaderen of automatisering, maar creëren daarmee alleen maar meer contextwisselingen en meer plekken waar werk verloren kan gaan. Dit heeft als resultaat kostbare AI-wildgroei.

Een betere aanpak is om te consolideren rond een Converged AI-werkruimte: één platform waar projecten, documenten, communicatie en automatisering samenkomen en AI volledig zichtbaarheid heeft in waar uw team mee bezig is. Een platform zoals ClickUp!

Want wanneer AI uw taken, deadlines en gesprekken begrijpt, kan het meer doen dan alleen tekst genereren of vragen beantwoorden. Het kan uw werk daadwerkelijk vooruithelpen.

📮 ClickUp Insight: Kan uw AI-assistent of Copilot proactief problemen signaleren? Slechts 9% van de respondenten van onze AI-volwassenheidsenquête zegt dat hun AI zelfstandig problemen kan anticiperen en oplossen. Dat komt omdat de meeste AI-tools binnen losstaande apps werken en geen zichtbaarheid hebben op afhankelijkheden of blokkades. Wanneer een AI-systeem de verbindingen tussen werkstroomen niet kan visualiseren, kan het risico's niet vroegtijdig signaleren of teams helpen om voorop te blijven lopen. ClickUp Brain werkt binnen een geconvergeerde AI-werkruimte waar afhankelijkheden, deadlines en projectvoortgang allemaal met elkaar verbonden zijn. Het kan u informeren over wat er tijdens de vergadering van vorige week is besproken, welke taken nu vertraging hebben opgelopen, en u zelfs helpen uw weekschema aan te passen op basis van de gedefinieerde prioriteiten.

Stap 4: Test uw eerste automatisering

U hoeft niet uw hele werkstroom te herzien om resultaten te zien. Hier is een mini-automatisering die u deze week kunt uitproberen:

Stel ClickUp automatiseringen in om uw inbox te controleren op e-mails met 'factuur' in het onderwerp.

Laat het automatisch naar een map verplaatsen of tag ze in uw taakbeheerder.

Laat het een paar dagen draaien om te zien of het werkt zoals verwacht. Breng indien nodig aanpassingen aan.

🔍 Wist u dat? Lang voordat kalenderapps zoals Google Agenda of Outlook bestonden, waren professionals sterk afhankelijk van fysieke papieren agenda's en bureauplanners om afspraken, deadlines en taken te beheren. Producten zoals Day-Timer en soortgelijke agenda's waren standaardtools voor kantoorplanning, zozeer zelfs dat vroege software voor persoonlijk informatiebeheer, zoals Borland Sidekick (jaren 80), werd ontworpen om papieren kalenders en planners te vervangen door een digitale afsprakenagenda met aantekeningen en herinneringen.

Stap 5: Train uw team

Nu je een systeem hebt opgezet, is het tijd om mensen erbij te betrekken:

Geef leden van het team een korte demo en benadruk de tijdwinst.

Deel spiekbriefjes of korte uitlegvideo's voor veelgestelde vragen.

Stel mensen gerust dat AI er niet is om hun baan over te nemen, maar om hen te helpen de saaie taken uit handen te nemen.

🚀 Voordeel van ClickUp: Neem een ClickUp-Clip op om uw AI-installatie uit te leggen, en ClickUp Brain zal deze automatisch transcriberen en samenvatten. Dus zelfs als iemand later toetreedt of de details vergeet, kan hij of zij gewoon zoeken en vinden wat hij of zij nodig heeft.

Stap 6: Blijf bouwen

Hier zijn enkele AI-hacks om uw nieuwe systeem voor automatisering effectief te gebruiken:

Meet de bespaarde tijd, de vermeden fouten en hoe dit het team beïnvloedt.

Verbeter ze op basis van feedback; misschien moet een regel worden aangepast of moet er een nieuwe stap worden toegevoegd.

Bouw voort op uw succes zodra uw team er vertrouwd mee is; automatiseer agenda-uitnodigingen, rapporten, reacties van klanten, noem maar op.

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

Te vaak haasten teams zich om automatisering in te voeren zonder processen in kaart te brengen, eigendom te definiëren of resultaten te valideren. Het echte voordeel van AI komt voort uit hoe u het implementeert, niet alleen uit wat u automatiseert.

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die u moet vermijden en oplossingen daarvoor:

Een gebrekkig proces automatiseren: Controleer het proces handmatig voordat u AI implementeert. Gebruik een raamwerk zoals SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) om elke stap te visualiseren, knelpunten op te sporen en overtolligheden te elimineren.

Vage triggers en voorwaarden instellen: Definieer regels altijd duidelijk; gebruik als-dan-logica om consistent gedrag van de automatisering te garanderen.

AI-output als definitief beschouwen: Gebruik de R-A-R-methode ; laat AI de ruwe versie maken, beoordeel deze op nauwkeurigheid en verfijn vervolgens de toon en context.

Automatiseringseigendom vermijden: Wijs een automatiseringsbeheerder aan, iemand die verantwoordelijk is voor het bewaken van werkstroomprocessen, het controleren van outputs en het vroegtijdig opsporen van fouten voordat deze zich uitbreiden.

Overmatige automatisering van routinematige werkstroomen: bouw handmatige overschrijvingen of uitzonderingspaden in. Vermijd het automatiseren van repetitieve taken die menselijk oordeel vereisen of vaak veranderen op basis van de context.

Feedbackloops negeren: Schakel feedbackvelden in, zoals 'Was dit nuttig?' of 'Bewerking voorgesteld'. Hierdoor kan AI leren en verbeteren, waardoor toekomstige outputs worden verfijnd op basis van gebruik in de praktijk.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve, alledaagse taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀). ClickUp AI Agents helpen u deze sleur te doorbreken. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, vergadernotities, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end werkstroomen! Dat alles (en meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, uw alles-in-één app voor op het werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer met behulp van ClickUp-automatiseringen, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

Maak van ClickUp uw AI-automatiseringspartner

AI neemt een verrassende hoeveelheid werk uit handen. Automatisering moet echter binnen uw werkruimte plaatsvinden, niet verspreid over verschillende tools.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, is de perfecte tool die u alles biedt wat u nodig hebt in één werkruimte. Met ClickUp Brain, dat u helpt bij het schrijven, samenvatten en formatten van tekst terwijl het routinetaken voor u uitvoert, krijgt u een AI-assistent die voor u meedenkt.

Combineer dat met ClickUp's projectmanagement, automatiseringen en Agents, en je hoeft niet langer verschillende tools aan elkaar te koppelen – je werkt met een intelligent systeem dat meegroeit met je team.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en probeer het zelf! ✅