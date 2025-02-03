10 Beste Project Portfolio Management Software (PPM-tools) in 2025

Ondanks de grappen en grollen op kantoor, is software voor projectmanagement je beste keuze van uw projectmanager echte beste vriend.

Welk project je bedrijf ook heeft aangenomen, gecreëerd of afgesloten, je PPM-software (Project Portfolio Management) heeft het allemaal gezien en onthoudt het!

Met veel van dezelfde kwaliteiten als je favoriete software voor projectmanagement pPM-tools leggen een verbinding tussen strategie en implementatie met functies zoals dashboards, taakbeheer meerdere toegewezen personen, voortgang bijhouden en meer.

Maar heeft jouw business PPM-software nodig om efficiënt te werken?

TBH, jij waarschijnlijk wel. Als je in dit schuitje zit, of als je ingewikkelde systemen hebt ingevoerd om dezelfde functie te vervullen als PPM-software, dan is dit artikel voor jou.

We hebben de beste PPM-tools onderzocht, getest en getest om je de 10 beste op de markt van vandaag voor te stellen, inclusief gedetailleerde functiebeschrijvingen, nadelen, prijzen en meer.

Wat is Project Portfolio Management Software?

Software voor projectmanagement wordt gebruikt om alle projecten van een bedrijf te organiseren en te beheren met behulp van analyses op hoog niveau en rapportage om het succes van de strategie-implementatie en de lopende prestaties te bewaken. Denk aan de manier waarop fotografen hun afdrukken organiseren in nette en strategisch gerangschikte fotoalbums, behalve dat PPM-software veel meer functies heeft, meer samenwerkt en meer gegevens genereert.

Deze tool kan worden gebruikt om potentiële projecten goed of af te keuren op basis van de inzichten die het verschaft en het succes ervan hangt af van het vermogen om alle ideeën op één lijn te houden met de grote doelen van het bedrijf.

Vooral als je bedrijf snel groeit of als je op een goudmijn van nieuwe ideeën zit, kunnen PPM-tools worden gebruikt om de chaos te organiseren en de toevloed van nieuwe projectideeën te prioriteren met behulp van krachtige functies voor projectmanagement en strategieën op basis van gegevens.

Visualiseer uw projecten, taken en voortgang vanuit elke hoek met meer dan 15 weergaven in ClickUp

Terwijl PPM-software een deel van de selectie van projectmanagement functies deelt als andere soorten tools, maar de verschillen zitten in de kracht van de dashboards en de functies voor rapportage.

Functies voor rapportage en analyse zijn van cruciaal belang bij het vinden van de beste PPM-software en het is belangrijk om te weten hoe ver die functionaliteit reikt voordat je in zee gaat met een willekeurige tool!

Het goede nieuws is dat wij daarvoor hier zijn. 🏆

Gebruik deze gedetailleerde vergelijking van de beste tools voor projectmanagement als leidraad bij uw zoektocht. We hebben ons huiswerk gedaan en de belangrijkste functies, nadelen, prijzen en beoordelingen van elke software op een rijtje gezet, zodat u de tool kunt vinden die het beste past bij de werkstijl en processen van uw team.

1. ClickUp

Maak aangepaste dashboards in ClickUp om een overzicht op hoog niveau te krijgen van al uw werk

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met honderden visualisatiehulpmiddelen om de prestaties van projecten te analyseren vanuit één enkele werkruimte. U hebt een beter overzicht over de voortgang van alle projecten en de mogelijkheid om te rapporteren over wat er is bereikt. Dit maakt het voor alle betrokkenen gemakkelijker om bij te blijven met hun individuele rollen en verantwoordelijkheden en tegelijkertijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen!

De strategische en tactische kant van projectmanagement is een groepsinspanning. Met ClickUp kunnen teams een hoge mate van productiviteit en efficiëntie bereiken, waardoor ze zich kunnen concentreren op grotere uitdagingen en succes boeken bij het opleveren van succesvolle projecten. ClickUp heeft de functies die u nodig hebt en integraties met uw favoriete apps om alles bij te houden. Aan de slag in dagen, geen weken!

Bekijk_ ClickUp Dashboard voorbeelden om vandaag nog te beginnen.

ClickUp beste functies

Agile Dashboards voor een overzicht op hoog niveau van de snelheid, cumulatieve werkstroom, doorlooptijd en cyclustijd van uw project en meer

Risicomanagement om te beoordelen hoe meerdere projecten presteren ten opzichte van strategische doelstellingen

15+ aanpasbare weergaven van projecten om aan te passen aanAgile, Scrum , Kanban of een andere projectstijl

Volledig transparant platform om leden van het team op één lijn te brengen wat betreft doelen, prioriteiten en tijd

Aangepaste statussen voor taken voor directe voortgangsupdates in een oogopslag

Meerdere toegewezen personen op taken voor totale transparantie in alle voortgang

Free en toegankelijke hulpbronnen , webinars en online ondersteuning

Een uitgebreid Sjabloonbibliotheek voor elk gebruik

ClickUp limieten

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

De uitgebreide set functies kan een leercurve creëren voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement

Onbeperkt Plan: $5/maand per lid

$5/maand per lid Business-abonnement: $12/maand per lid

$12/maand per lid Business Plus-abonnement: $19/maand per lid

$19/maand per lid Enterprise-abonnement: Neem contact op met Verkoop voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

Capterra : 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (5.400+beoordelingen)

2. Planview

via Planview Planview is een softwareoplossing die projectmanagers helpt met projectmanagement. Het biedt een handige manier om werklasten bij te houden, taken prioriteren en de voortgang bewaken. De tool heeft ook krachtige analysemogelijkheden om de dynamiek van uw projecten beter te begrijpen, mogelijke problemen te voorspellen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Planview maakt het eenvoudig om uitgebreide portfolio abonnementen op te stellen, zodat toekomstige projecten op tijd en binnen budget worden Voltooid. Met functies zoals real-time rapportage en flexibele aanpassingsopties geeft Planview projectmanagers de tools die ze nodig hebben om hun gehele projectmanagement portfolio succesvol te beheren.

Planview beste functies

Project portfolio abonnement om portfolio's te rangschikken op basis van prioriteiten en drijfveren

Scenarioanalyse en prioritering van projecten

Projectintake en vraagbeheer

Middelenbeheer encapaciteit abonnement Planview beperkingen

Verouderde interface in vergelijking met andere projectensoftware voor portfoliobeheer Taakbeheer functies ontbreken



Planview prijzen

Neem contact op met Planview voor prijzen

Planview beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (170+ beoordelingen)

4.2/5 (170+ beoordelingen) G2: 4,2/5 (500+ beoordelingen)

3. Celoxis

via Celoxis Celoxis is software voor projectmanagement op enterprise-niveau, ontworpen om ondernemingen te helpen bij het analyseren van de prestaties van projecten. Met zijn intuïtieve interface en krachtige functies zorgt Celoxis ervoor dat projectmanagers alle hulpmiddelen hebben die ze nodig hebben om vergaderingen te houden met hun doelstellingen.

Celoxis biedt uitgebreide mogelijkheden voor portfoliobewaking om managers te helpen hun werk goed in de gaten te houden. Met de software kunnen gebruikers snel kosten en budgetten bijhouden voor meerdere projecten, zodat resources efficiënt worden toegewezen en kosten binnen het budget blijven. Het biedt ook projectplanning mogelijkheden om managers te helpen projecten van tevoren te plannen en potentiële problemen te identificeren voordat ze zich voordoen. Bovendien kunnen managers dankzij geavanceerde analyses op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen.

Celoxis beste functies

Project portfolio monitoring met deep dive mogelijkheden

Beheer van resources

Aangepaste werkstroom apps

Tijdsregistratie

Celoxis limieten

Beperkte schaalbaarheid voor complexe programma's en projecten

2GB bestandsruimte per gebruiker op het abonnement Cloud

Prijzen van Celoxis

Cloud : $22,50/maand voor minimaal 5 gebruikers

: $22,50/maand voor minimaal 5 gebruikers Op Premise: Neem contact op met Celoxis voor meer informatie

Celoxis beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4. Eenvoudige projecten

via Eenvoudige projecten Easy Projects biedt een bereik aan functies die zijn ontworpen om het hele projectproces te stroomlijnen, van het initiëren en abonneren tot de uitrol en projectafsluiting . Deze software biedt uitgebreide zichtbaarheid over alle projecten in uitvoering, zodat projectmanagers de voortgang in de gaten kunnen houden en op tijd en binnen budget kwaliteitsproducten kunnen leveren.

Het platform stelt gebruikers in staat om het volgende in te stellen automatisering van werkstromen met meerdere organisatorische fases en verantwoordelijkheden. Het helpt teams projecten op te splitsen in kleinere subtaken, de voortgang bij te houden door middel van rapportages en kPI's te analyseren (Key Performance Indicators) in realtime. Met het geautomatiseerde workflowsysteem hoeven teams zich geen zorgen te maken over het bijhouden van individuele taken en kunnen ze zich richten op het behalen van strategische doelstellingen.

Easy Projects beste functies

Archiveringstool voor een duidelijkere weergave van programma's en projecten

Tijdlijnaanpassingen met één klik om de voortgang van projecten te ondersteunen

Rapporten over vraagprognoses voor het afhandelen van projectbehoeften

Gegevensbeperkingen voor gebruikers, portfolio's en projecten

beperkingen van #### Eenvoudige projecten

Geavanceerde functies vereisen integraties met andere toepassingen

Functie afhankelijkheid tussen projecten is alleen beschikbaar op Enterprise-abonnementen

Prijzen voor eenvoudige projecten

Teams : Begint bij $12,58/gebruiker per maand

: Begint bij $12,58/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met Easy Projects voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Easy Projects

Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (200+ beoordelingen)

5. Microsoft Project

via Microsoft projectMicrosoft Project is software voor projectmanagement waarmee teams projecten en programma's beter kunnen beheren. Het is gebruiksvriendelijk en heeft krachtige mogelijkheden, waarmee teams projecten van clients kunnen plannen, inplannen, prioriteren, bewaken en rapporteren.

Deze software is ontworpen om de samenwerking tussen teams te optimaliseren en verantwoording een fluitje van een cent te maken. Alle taken worden in realtime weergegeven, zodat de voortgang van iedereen kan worden bijgehouden, waar ze ook zijn. Het biedt krachtige cloud-gebaseerde functies, waardoor teamgenoten gemakkelijk kunnen samenwerken, zelfs als ze op afstand zijn. Bovendien helpt de integratie met populaire apps van Microsoft, zoals Office 365 en Outlook, teams hun operationele efficiëntie te verhogen.

Ontdek de_ beste Microsoft Project alternatieven !

Microsoft Project beste functies

Dynamische planning op basis van vereiste projectinspanningen, duur van het project en toegewezen leden van het team

Vooraf opgestelde rapporten om de voortgang van uw projecten, resources, programma's en portfolio's bij te houden

Raster, Board en Tijdlijn (Gantt grafiek) weergaven om planningen te overzien

Gebruik van middelen en beheer

Beperkingen van Microsoft Project

Beperkte integraties met andere niet-Microsoft producten

Voor samenwerking in teams moet de toepassing Microsoft Teams worden gebruikt

Prijzen van Microsoft Project

Microsoft Project biedt twee betaalde prijsoplossingen, afhankelijk van je team en softwarevereisten: Op cloudbasis en Op locatie

Beoordelingen en recensies van Microsoft Project

Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) G2: 4/5 (1.500+ beoordelingen)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab ActiveCollab is een alles-in-één tool voor projectmanagement ontworpen om bureaus te helpen bij het eenvoudig beheren van clients en projecten. U kunt gedetailleerde abonnementen maken, taken toewijzen aan teamleden, de voortgang volgen, deadlines bijhouden en projecten bespreken in een samenwerkingsomgeving.

ActiveCollab biedt uw bureau alle benodigde tools voor een soepele werkstroom, van het plannen van taken en het instellen van deadlines tot het bijhouden van de voortgang en het uitwisselen van feedback in realtime. Al deze functies helpen je om op de hoogte te blijven van de wensen van de client zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat je iets vergeet. Het is een geweldige oplossing voor bureaus die hun processen voor projectoplevering willen verbeteren.

ActiveCollab beste functies

Lijsten-, kolom- en tijdlijnweergaven om lopende projecten te beheren

Project planning en planning

In-app budget, tijdsregistratie en onkosten bijhouden

Monsters van projecten ter inspiratie

ActiveCollab limieten

Beperkte schaalbaarheid voor complexe programma's en projecten

Geavanceerde rapportage is beschikbaar op dure abonnementen

ActiveCollab prijzen

Pro : $8/maand per lid

: $8/maand per lid Plus : $9,50/maand voor 3 leden

: $9,50/maand voor 3 leden Pro + Get Paid: $11,75/maand per lid

ActiveCollab beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

7. Jira Portfolio

via JiraJira Portfolio is een softwaretool die is ontworpen om productmanagers en agentschappen te helpen hun ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen. Met Jira Portfolio kunnen teams snel en eenvoudig gedetailleerde productroutekaarten maken die richting geven aan sleutel mijlpalen begeleiden en te leveren onderdelen gedurende de gehele levenscyclus van portfolio-ontwikkeling.

Teams kunnen diepgaande Gantt grafieken maken om afhankelijkheid tussen taken te identificeren en redelijke tijdlijnen voor voltooiing vast te stellen. Door een beter georganiseerd overzicht van alle projectelementen te bieden, kunnen teams erop vertrouwen dat hun roadmaps van begin tot eind accuraat zijn.

Jira Portfolio beste functies

Project- en teamoverschrijdende afhankelijkheid

Roadmap testen om verschillende benaderingen uit te proberen

Planningsalgoritme om projecten uit te voeren

Verwachte snelheid van Sprint voorspellen

Jira Portfolio beperkingen

Beperkt vermogen om te gaan metverschillende werkstijlen en voorkeuren in vergelijking met andere tools voor project- en portfoliomanagement zoals ClickUp

Ontworpen voor teams die ervaring hebben met de SCRUM-methodologie

Jira Portfolio prijzen

Neem contact op met Jira voor prijzen

Jira Portfolio beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) G2: N/A

Bekijk deze_ Jira alternatieven !

8. Basecamp

via BasecampBasecamp is software voor projectmanagement die ontworpen is om teams te helpen de voortgang van projecten visueel bij te houden en in realtime samen te werken. Deze tool biedt gebruikers de mogelijkheid om aangepaste projectplanningen te maken, taken toe te wijzen en te prioriteren, herinneringen en notificaties in te stellen, documenten en bestanden op te slaan en nog veel meer.

Bovendien biedt het gemakkelijk toegang tot realtime rapportages en analyses, zodat managers gebieden kunnen identificeren die verbetering behoeven. Zo kunnen managers bijvoorbeeld snel identificeren welke activiteiten te lang duren en hun resources aanpassen voordat ze een blokkade vormen voor de productiviteit.

Basecamp beste functies

Heuvels grafieken om visueel de voortgang bergop of bergaf te zien in de tijd

LineUp tijdlijn om projecten van begin tot eind weer te geven

Dashboard voor projecten, opdrachten en planningen op één pagina

Real-time chatten en berichtensysteem

Basecamp limieten

Mist geavanceerde functies voor het bijhouden van voortgang

Geen prioriteiten voor taken

Prijzen Basecamp

Onbeperkt aantal gebruikers : $299/maand, jaarlijks gefactureerd

: $299/maand, jaarlijks gefactureerd Voor freelancers, starters of kleinere teams: $15/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Basecamp

Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

9. 4castplus

via 4castplus 4castplus is een platform voor projectmanagement dat het voor projectmanagers gemakkelijk maakt om taken, middelen, tijdschema's en budgetten te organiseren. Met een krachtige combinatie van functies stroomlijnt 4castplus het projectplanningsproces van begin tot eind.

Dit maakt het voor managers gemakkelijk om de activiteiten voor elk programma efficiënt te abonneren en te bewaken voor een willekeurig aantal teams of locaties. Teams kunnen een project ook opsplitsen in duidelijke deliverables zodat iedereen de status en metrische prestaties onderweg kan bijhouden.

4castplus beste functies

Voortgangsmetingen voor lopende projecten

Beheer van bestellingen

Budgettering en prognose

Beheer van middelen en beoordelingen

4castplus limieten

De interface is verouderd vergeleken met andere software voor projectmanagement

Beperkte mogelijkheid om teams op afstand te beheren

4castplus prijzen

Neem contact op met 4castplus voor meer informatie over prijzen

4castplus beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (8 beoordelingen)

10. Asana

via Asana Asana is een tool voor projectmanagement die u helpt om bovenop al uw projecten en taken te blijven. U kunt er gemakkelijk werk mee organiseren, bijhouden en samenwerken met uw team. Met Asana kunt u taken aanmaken en toewijzen aan leden van uw team, deadlines instellen, opmerkingen toevoegen, bestanden bijvoegen en nog veel meer. U kunt ook de voortgang van een project in realtime weergeven door aan elke taak een status van voortgang toe te wijzen of deze van een kleurcode te voorzien zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden.

Asana heeft krachtige filter- en zoekmogelijkheden, evenals tools voor rapportage en analyse. Dit helpt alle leden van het team om een beter inzicht te krijgen in de voortgang van projecten. Rapporten zijn aanpasbaar, zodat u meerdere gelijktijdige projecten op één dashboard en individuele projecten op een ander dashboard kunt weergeven.

Bekijk de_ top Asana alternatieven !

Asana beste functies

Kleur categorisatie in project kalenders die dubbel als een aangepast veld waarde

Regels voor automatisering om verzoeken naar leden van teams of projecten te sturen

Verschillende kalenderweergaven voor persoonlijke projecten of teamprojecten

Uitgebreide tijdlijnen om het gebruik van middelen te optimaliseren

Asana beperkingen

Niet geschikt voor complexe programma's of projecten

Geen functie voor meerdere toegewezen personen

Asana prijzen

Basic: Free

Free Premium : $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business : $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Asana voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

4.5/5 (11.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

Aangepaste dashboards voor vrijwel alles in ClickUp

Wat is er uitdagender dan het vinden van de beste PPM-software voor je team? Effectieve dashboards bouwen en de tool introduceren bij het team.

Tenzij je ClickUp gebruikt. 🙌🏼

Projectmijlpalen visualiseren met weergave in Gantt in ClickUp

De aanpasbare Dashboards van ClickUp zijn de ideale bron om uw voortgang naar voltooiing visueel bij te houden, werklasten te controleren en binnen het budget te blijven. Met meer dan 1000 integraties en honderden functionele functies is ClickUp de enige PPM-tool die echt krachtig genoeg is om al uw werk in verschillende apps te centraliseren in één dynamisch en collaboratief platform.

En nog te doen over de uitgebreide bibliotheek met vooraf gebouwde extensies sjablonen voor portfolio's van projecten ?

Leer het platform efficiënter kennen en geef je PPM-proces een kickstart met behulp van de Sjabloon voor portfoliobeheer door ClickUp .

Houd toezicht op procedures, technieken en hulpmiddelen om vroegere, huidige en toekomstige projecten te evalueren in ClickUp

Waar wacht je nog op? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp .