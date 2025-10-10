17 gratis sjablonen voor clientbeoordelingen om feedback te verzamelen

U levert al uitstekend werk. Maar zelfs bij de beste projecten kunnen clients onuitgesproken feedback hebben: dingen die ze waardeerden, dingen die niet helemaal aansloegen of suggesties die uw volgende opdracht kunnen vormen.

Om het verzamelen en toepassen van dergelijke feedback te vergemakkelijken, hebt u sjablonen voor clientbeoordelingen nodig. Deze bieden u de mogelijkheid om directe inzichten vast te leggen over wat goed werkt, wat beter kan en wat anders misschien onuitgesproken zou blijven. Na verloop van tijd zal die feedback uw online reputatie versterken, positieve beoordelingen stimuleren en u helpen om op te vallen in de zoekresultaten.

De enige uitdaging is om eerlijke, waardevolle feedback te krijgen zonder dat dit ongemakkelijk of tijdrovend is. Deze gratis sjablonen voor clientbeoordelingen helpen u om dit proces vlot te laten verlopen.

Wat zijn sjablonen voor client-beoordelingen?

Sjablonen voor clientbeoordelingen zijn vooraf ontworpen, gestructureerde frameworks of documenten die door bedrijven, freelancers of bureaus worden gebruikt om feedback, evaluaties of getuigenissen van clients te verzamelen over hun diensten, producten of algehele ervaring.

Enkele van de sleutelonderdelen die sjablonen voor client-beoordelingen of feedbackformulieren moeten bevatten 👇 ✅ Inleidende verklaring: een beknopte, professionele opening die de toon zet, de client bedankt en het doel van de feedback verduidelijkt (bijv. het verbeteren van diensten of het tonen van getuigenissen) ✅ Target vragen: specifieke, branchegerelateerde vragen zoals 'In hoeverre hebben we uw projectdoelen effectief bereikt?' of 'Hoe gebruiksvriendelijk is ons product?' om gedetailleerde antwoorden te krijgen ✅ Kwantitatieve statistieken: schalen voor beoordeling (bijv. 1-5 sterren, Net Promoter Score) voor meetbare gegevens over tevredenheid, kwaliteit of leveringssnelheid ✅ Kwalitatieve vragen: Open velden voor suggesties, kritiek of hoogtepunten, bijvoorbeeld: 'Wat kunnen we doen om de volgende keer een 5-sterrenbeoordeling te krijgen? ✅ Toestemming: een sectie waarin toestemming wordt gevraagd om positieve feedback te gebruiken voor marketingdoeleinden, waarbij wordt voldaan aan de privacywetgeving (bijv. AVG of CCPA) ✅ Follow-upopties: velden waar clients een telefoontje kunnen aanvragen of verwijzingen kunnen geven, wat helpt om relaties te versterken

Wat maakt een goed sjabloon voor client-beoordelingen?

Duidelijk en beknopt: een goed sjabloon is kort en gemakkelijk te begrijpen. Het respecteert de tijd van clients. Streef naar 5-7 heldere vragen, zodat uw clients slechts 2-3 minuten nodig hebben om beoordelingen achter te laten

🔖 Voorbeeld: 'Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening? (1-10)' is direct en snel.

Relevant voor uw doelstellingen: Vragen moeten aansluiten bij verschillende aspecten van uw zakelijke behoeften, zoals het verbeteren van producten of het verzamelen van getuigenissen. Pas ze aan uw branche en type client aan voor persoonlijke aanbevelingen en bruikbare inzichten

🔖 Voorbeeld: Een SaaS-bedrijf kan vragen: 'Hoe gebruiksvriendelijk was onze software?', om toekomstige productupdates te sturen.

Evenwichtige mix van vragen: gebruik zowel beoordelingsschalen als open vragen om meetbare gegevens en gedetailleerde feedback te verkrijgen. Deze combinatie brengt trends en specifieke pijnpunten aan het licht zonder clients te overweldigen

🔖 Voorbeeld: Combineer 'Beoordeel onze ondersteuning (1-5)' met 'Wat kunnen we beter doen?'

Bruikbare resultaten: elke vraag moet leiden tot resultaatgerichte beslissingen, zoals het oplossen van problemen of het creëren van door gebruikers gegenereerde content. Beoordelingsschalen en specifieke vragen maken het gemakkelijk om : elke vraag moet leiden tot resultaatgerichte beslissingen, zoals het oplossen van problemen of het creëren van door gebruikers gegenereerde content. Beoordelingsschalen en specifieke vragen maken het gemakkelijk om feedback van klanten te analyseren en ernaar te handelen

🔖 Voorbeeld: 'Wat was voor u de aanleiding om deze beoordeling te geven?' verklaart een lage score en geeft uw team een idee hoe ze dergelijke omstandigheden kunnen vermijden.

Sjablonen voor clientbeoordelingen

Als u zich wilt onderscheiden en een echt concurrentievoordeel wilt behalen, maken deze 17 sjablonen voor client-beoordelingen het verzamelen van feedback eenvoudiger en effectiever:

1. ClickUp-feedbackformuliersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Weergave en organiseer feedback van klanten met behulp van het feedbackformulier-sjabloon van ClickUp

Met het feedbackformulier-sjabloon van ClickUp kunnen product- en klantervaringsteams feedback verzamelen die door alle afdelingen kan worden gebruikt.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik het om aangepaste enquêtes te ontwerpen met beoordelingsschalen, meerkeuzevelden en open vragen die zowel kwalitatieve inzichten als meetbare trends aan het licht brengen

Groepeer reacties per client, categorie of teamlid, filter feedback op score en ontdek terugkerende thema's in enkele seconden

Zodra het formulier is ingediend, wordt elk antwoord automatisch omgezet in een ClickUp-taak in uw werkruimte

Teams kunnen eigenaren taggen, prioriteiten stellen en oplossingen voor klantproblemen bijhouden zonder dat daarvoor een aparte tool nodig is

Dit is vooral handig voor teams die productlanceringen, onboarding-feedback of klanttevredenheidsonderzoeken beheren, waarbij een snelle follow-up echt het verschil maakt.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en customer success teams die op zoek zijn naar een gestructureerde, bruikbare manier om feedback van klanten te verzamelen en daarop te reageren

2. ClickUp-sjabloon voor productfeedbackenquête

Gratis sjabloon downloaden Blijf bijhouden producttevredenheid, gebruikspatronen en feedbacksuggesties met de ClickUp-sjabloon voor productfeedback

Als u deel uitmaakt van een product- of UX-team, biedt de ClickUp-sjabloon voor productfeedback u een gestructureerde, herhaalbare manier om feedback van klanten te verzamelen en te analyseren. Hiermee kunt u enquêteresultaten centraliseren, sentimenttrends bijhouden en terugkerende pijnpunten gemakkelijk opsporen, zelfs zonder toegang tot speciale productfeedbacksoftware.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Elke reactie kan worden gecategoriseerd op producttype, tevredenheidsniveau en feedbackthema

De ingebouwde weergaven, zoals 'Te beoordelen', 'In beoordeling' en 'Beoordeeld', helpen bij het prioriteren van volgende stappen en voorkomen dat belangrijke inzichten verloren gaan in inboxen of spreadsheets

Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om de gebruiksfrequentie, tevredenheidsscore en verbeteringssuggesties voor het product vast te leggen, zodat beslissingen altijd op gegevens zijn gebaseerd.

✅ Ideaal voor: Product- en UX-leads die de gebruiker tevredenheid willen verbeteren en productroadmaps willen onderbouwen met gestructureerde feedback

Gratis sjabloon downloaden Weergave en beheer binnenkomende verzoeken voor klantenservice met de ClickUp-sjabloon voor klantcontactformulieren

Met het ClickUp-sjabloon voor klantcontactformulieren kunnen ondersteuningsteams elke interactie met klanten sneller en overzichtelijker op één plek vastleggen.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Elk verzoek wordt via een gestructureerd intakeformulier verwerkt en overzichtelijk geordend op basis van prioriteit, soort zorg of status van het probleem

Van het bijhouden van urgente tickets tot het documenteren van follow-ups, deze sjabloon brengt duidelijkheid in uw communicatieprocessen met klanten

U kunt het sjabloon gebruiken om onopgeloste berichten te filteren, vervolgstappen toe te wijzen en ervoor te zorgen dat geen enkele query wordt gemist

De functie beschikt over de ClickUp-lijstweergave en -bordweergave , zodat uw team problemen kan triëren, context kan toevoegen en verzoeken kan doorsturen zonder tijd te verspillen aan het verzamelen van context uit meerdere bronnen.

✅ Ideaal voor: klantenserviceteams die productvragen, terugbetalingsverzoeken en bestelling via verschillende kanalen ondersteunen

4. ClickUp-sjabloon voor klantenservicemanagement

Gratis sjabloon downloaden Houd eenvoudig binnenkomende tickets van de klantenservice bij met de ClickUp-sjabloon voor klantenservicemanagement

De ClickUp-sjabloon voor klantenservicemanagement is ontwikkeld voor ondersteuningsteams die alle soorten klantvragen willen verzamelen, ordenen en oplossen. Zodra een klant het serviceaanvraagformulier invult, wordt zijn of haar invoer direct omgezet in een taak en doorgestuurd naar uw ticketlijst. Elke aanvraag wordt bijgehouden met velden zoals de toegewezen persoon, de deadline, het e-mail van de aanvrager en de tevredenheidsscore, zodat niets in uw inbox verdwijnt.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Groepeer taken automatisch op status, zoals Opgelost, In uitvoering, Verduidelijking nodig, Geëscaleerd of In afwachting

Label tickets met kleurcode-categorieën zoals Feedback, Bug, Klacht of Annulering, zodat uw team direct duidelijkheid heeft over het soort probleem waarmee ze te maken hebben

Als een taak moet worden geëscaleerd, kunt u deze eenvoudig naar een nieuwe status verplaatsen en binnen enkele seconden opnieuw toewijzen

ClickUp maakt het ook gemakkelijk om te filteren op klanttevredenheid of SLA-urgentie met behulp van aangepaste tags en beoordelingen, zodat uw team de juiste gesprekken prioriteit kan geven

✅ Ideaal voor: Klantenservicemanagers en supportmedewerkers die grote hoeveelheden serviceverzoeken afhandelen

5. ClickUp-sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek

Gratis sjabloon downloaden Weergave van klanttevredenheidsbeoordelingen op basis van kennis, behulpzaamheid en duidelijkheid met behulp van het ClickUp-sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken

Het ClickUp-sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken helpt QA-managers interne processen te begrijpen en te verbeteren om clients tevredener te maken. Met ingebouwde ClickUp-formulieren, aangepaste beoordelingen en slimme categorisering kunt u op één plek gegevens verzamelen over tevredenheid met betrekking tot service, duidelijkheid, behulpzaamheid en probleemoplossing.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Zodra de reacties binnenkomen, sorteert u de feedback op thema of score om te bepalen op welke gebieden werk nodig is

Blijf bij patronen, zoals onopgeloste queries of lage beoordelingen

Wijs act-items toe aan de juiste teamgenoot, zodat u uw klantenservicedoelen kunt behalen

✅ Ideaal voor: ondersteuningsmedewerkers en QA-teams die signalen over klanttevredenheid willen bijhouden en daarop willen reageren

💡 Pro-tip: Wilt u een manier om klantfeedback uit uw ClickUp-formulieren automatisch op sentiment te sorteren? Probeer dan de contextuele AI- assistentie van ClickUp Brain rechtstreeks vanuit uw werkruimte. Deze slimme AI-assistent begrijpt uw werkruimtegegevens – taken, documenten, mensen – en geeft u inzichten die belangrijk zijn voor uw rollen, bedrijf en branche. Analyseer klantfeedback en sentiment in realtime en krijg AI-inzichten met ClickUp

Bekijk deze video voor meer informatie over het gebruik van AI in de klantenservice:

6. ClickUp-sjabloon voor analyse van klantbehoeften

Gratis sjabloon downloaden Houd onderzoekstaken bij en stem uw productstrategie af met behulp van het sjabloon voor klantbehoefteanalyse van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor klantbehoefteanalyse biedt product- en CX-teams een herhaalbare structuur om te organiseren, analyseren en handelen op basis van wat nieuwe klanten echt willen.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Het combineert gekoppelde velden voor externe gegevens (zoals evaluatieformulieren en enquêteresultaat) met duidelijke voortgang, rolspecifieke opdrachten en visuele mijlpalen in elke onderzoeksfase

Van het identificeren van besluitvormers tot het in kaart brengen van behoeften en uw aanbod, alles is zo ontworpen dat u snel kunt handelen zonder stappen over te slaan

U krijgt ook 12 vooraf opgestelde subtaaken die uw team door het hele traject begeleiden, zoals het verzamelen van gegevens, analyse, documentatie en GTM-afstemming

✅ Ideaal voor: CX-leads en productmanagers die gebruikeranalyses uitvoeren of voorafgaand aan de lancering klantonderzoek doen

Natuurlijk is het zelfs met een duidelijk plan gemakkelijk om je in tien verschillende richtingen getrokken te voelen. Dat is een ander gebied waarop ClickUp Brain echt uitblinkt. Vraag het gewoon: 'Waar moet ik me vandaag op concentreren?' en het zal je taken sorteren en je precies vertellen wat je aandacht nodig heeft.

Vraag ClickUp Brain om actiepunten te genereren, te helpen bij het prioriteren van taken en u binnen enkele seconden tijdlijnen te geven voor uw hele werkruimte

📮 ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet contact hebben met gemiddeld 6 mensen om zijn werk te kunnen doen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet opnemen met 6 belangrijke contactpersonen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. Het is een echte uitdaging: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en black holes in de zichtbaarheid tasten de productiviteit van het team aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct binnen handbereik te maken.

7. ClickUp-sjabloon voor klantprobleemverklaring

Gratis sjabloon downloaden Documenteer frustraties en belemmeringen van klanten voor verschillende soorten problemen met de ClickUp-sjabloon voor klantprobleemverklaringen

De ClickUp-sjabloon voor klantprobleemverklaringen helpt UX-onderzoekers en productmanagers om barrières weg te nemen die klanten beletten hun doelen te bereiken. Het bevat documenten voor het profileren van de klant, het identificeren van hun doelen, het in kaart brengen van obstakels en het opsporen van de oorzaak achter die barrières.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Elke sectie vraagt aan teams om onmiddellijk te evalueren waarom deze problemen bestaan en welke emotionele lading ze hebben

Het helpt u prioriteit te geven aan veranderingen die echt een verschil maken

U kunt het gebruiken als uitgangspunt om interviews te begeleiden, inzichten te consolideren en interne teams op één lijn te brengen rond belangrijke klantproblemen

✅ Ideaal voor: UX-teams en productmanagers die knelpunten in kaart brengen om product- of serviceverbeteringen te begeleiden

8. ClickUp-sjabloon voor klantensuccesplan

Gratis sjabloon downloaden Blijf de voortgang van klanten in alle fases van de levenscyclus bijhouden met behulp van een Kanban-achtig bord met het ClickUp-sjabloon voor klantensuccesplannen

Beheert u tientallen clients met verschillende soorten diensten, contractfases en verwachtingen? Deze ClickUp-sjabloon voor klantensucces houdt alle details, zoals contractwaarde, type dienst en contactgegevens, op één plek bij voor klantensuccesteams.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Het werkt ongeveer zoals klantensuccessoftware en helpt u bij het bijhouden van het serviceniveau, het overeengekomen tarief, de voortgang van het project en de successtatus van elke client

Elke client kaart fungeert als een live dashboard, waarop de locatie, PDF-contracten en een visuele voortgangsbalk worden weergegeven

U kunt clients groeperen op basis van hun levenscyclusfase (zoals onboarding, retentie of risico), eigendom toewijzen aan interne teamleden en direct zien waar het ondersteunen achterblijft

Het helpt u om de verwachtingen van clients te beheren , consistente waarde te leveren en de retentie te verbeteren door middel van zichtbaarheid en automatisering

✅ Ideaal voor: Customer success managers en onboarding leads die het klanttraject in meerdere fases willen bijhouden

9. ClickUp-sjabloon voor client-succes

Gratis sjabloon downloaden Houd de gezondheid, ondersteuningsniveaus en betrokkenheidsscores van clients bij met het ClickUp-sjabloon voor klantensucces

De ClickUp Client Success Sjabloon biedt uw onboarding- en customer success-teams een gestructureerde manier om de gezondheid van clients bij te houden, overdrachten te organiseren en risico's aan te pakken voordat ze uit de hand lopen.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Houd uw team synchronisatie met weergaven gegroepeerd op accountstatus en vooraf gedefinieerde velden voor NPS-scores, betrokkenheidsniveaus en laatste contactmomenten

Houd de status van elke client bij, standaardiseer onboarding- en ondersteunende processen en zorg ervoor dat geen enkel account wordt verwaarloosd

Gebruik checklists om onboarding- of verlengingsstappen op te splitsen in herhaalbare werkstroom

Om tijd te besparen, trigger ClickUp Automatisering updates wanneer mijlpalen worden bereikt, stuurt het waarschuwingen wanneer de gezondheid van client achteruitgaat of stelt het eigenaren op de hoogte wanneer follow-ups moeten worden uitgevoerd

✅ Ideaal voor: Customer success managers en onboardingteams die de clientretentie willen verbeteren en proactief willen blijven met elke client

Wilt u meer weten over hoe u de automatisering kunt toepassen op het grootste deel van uw dagelijkse, routinematige werkstroom? Bekijk dan deze video!

10. ClickUp-sjabloon voor klantenservice

Gratis sjabloon downloaden Geef klanttickets weer met velden voor de toegewezen persoon, prioriteit, type verzoek en contactgegevens met de ClickUp-sjabloon voor klantenservice

Het ClickUp-sjabloon voor klantenservice biedt uw ondersteuningsafdeling een tweeledige structuur om ondersteuningsverzoeken te beheren op basis van urgentie, complexiteit en escalatiepad. U kunt ook alles in weergave bekijken vanuit één commandocentrum: open tickets, voortgangsbalken, gemarkeerde prioriteiten, contactgegevens en werklasten van toegewezen personen.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Groepeer taken op status (zoals 'in behandeling' of 'in voortgang')

Tag problemen op type (producthulp, bugrapport, verbeteringsverzoek)

Wijs problemen automatisch toe aan de juiste persoon voor de taak met behulp van AI Assign

Heeft u een ticket dat maar niet opgelost raakt? Verplaats het met één klik naar Tier 2 en breng het onder de aandacht van een senior agent

Gebruik ClickUp Dashboard om precies te weten waar dingen vastlopen, wat er achterstallig is en hoeveel werk er nog niet is toegewezen

✅ Ideaal voor: klantenserviceteams, support managers en helpdeskmanagers die streven naar duidelijkere werkstroom en snellere oplossingen

Bekijk hoe u AI kunt gebruiken om taken toe te wijzen en prioriteiten te stellen in ClickUp:

📚 Lees ook: Sjablonen voor aangepaste klantenservice

11. ClickUp-sjabloon voor escalatie van klantenservice

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en los escalaties van de klantenservice sneller op met de ClickUp-sjabloon voor escalaties van de klantenservice

Het ClickUp-sjabloon voor escalatie van klantenservice helpt bij het stroomlijnen van ticketoplossingen door verzoeken te ordenen in Tier 1- en Tier 2-categorieën. Voordat u uw escalatiewerkstroom opzet, kunt u definiëren wat kwalificeert als een verzoek met lage prioriteit en wat een kritiek probleem is dat onmiddellijke aandacht vereist.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Zodra de prioriteiten zijn bepaald, kunt u eenvoudig taken aanmaken en verantwoordelijkheden delegeren op basis van het type probleem, de urgentie of de specialisatie van het team met ClickUp-taak

Met een gecentraliseerde weergave van de status, de toegewezen persoon en de categorie kan uw team uitdagingen op het gebied van klantenservice , zoals terugbetalingen, vervangingen en follow-ups, met duidelijkheid en verantwoordelijkheid aanpakken

Geen enkel ticket blijft onopgemerkt en elk belangrijk probleem wordt op het juiste moment naar de juiste persoon doorgestuurd

✅ Ideaal voor: Klantenserviceleads en escalatieteams die grote hoeveelheden tickets of responstijden voor service level agreements (SLA's) afhandelen

12. ClickUp-sjabloon voor analyse van klantbehoeften

Gratis sjabloon downloaden Analyseer feedback van klanten en stem uw strategie af op de werkelijke behoeften van gebruikers met behulp van het ClickUp-sjabloon voor analyse van klantbehoeften

Voordat u de klanttevredenheid kunt verbeteren, moet u precies begrijpen wat uw huidige en potentiële klanten nodig hebben.

Met het ClickUp-sjabloon voor klantbehoefteanalyse kunt u pijnpunten verzamelen, feedback ordenen en inzichten omzetten in actie. Van het identificeren van de belangrijkste besluitvormers tot het afstemmen van uw aanbod op de verwachtingen van potentiële klanten: elke stap wordt weergegeven als een duidelijke, beheersbare taak.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Begin met het definiëren van uw analyse rechtstreeks in ClickUp Doelen

Stel duidelijke doelstellingen vast rond wat u wilt leren en hoe die informatie uw product- of dienststrategie zal vormen

Gebruik de ingebouwde subtaaken om echte klantinzichten te verzamelen, analyseren en ernaar te handelen, zodat uw team vanaf de ontdekking tot de implementatie op één lijn blijft

Aan het einde van deze werkstroom beschikt u over een gedocumenteerd abonnement om de klanttevredenheid te verbeteren en een duidelijke strategie die is afgestemd op zowel bestaande als potentiële klanten.

✅ Ideaal voor: marketingteams, productmanagers en customer experience leads die de ontwikkeling van producten of diensten willen afstemmen op de werkelijke behoeften van potentiële en bestaande klanten

13. ClickUp Helpdesk-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Blijf bijhouden en prioriteer klantenservice-tickets op basis van abonnement, type probleem en klantniveau met behulp van de ClickUp Help Desk-sjabloon

Ondersteuningsteams hebben vaak te maken met honderden binnenkomende problemen – factureringsproblemen, productvragen, technische bugs – van klanten met verschillende behoeften, niveaus en urgentiegraden. De ClickUp Help Desk-sjabloon wordt geleverd met een gecentraliseerd, filterbaar bordweergave, waar elke ticket wordt geordend op basis van QA-score, type probleem, klantsegment en abonnement.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

U kunt tickets groeperen op prioriteit, eigenaren toewijzen, problematische accounts markeren en subtaaken toevoegen voor vervolgacties

Gebruik de QA-scorekolommen om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen of trends in klanttevredenheid en soorten problemen bij te houden

Uw team kan bijvoorbeeld snel vergelijken hoe VIP-klanten de snelheid van probleemoplossing beoordelen in vergelijking met gewone klanten. Na verloop van tijd levert dit bruikbare inzichten op om het personeelsbestand, de training of de escalatieprocedures aan te passen.

✅ Ideaal voor: Supportmanagers die helpdeskprocessen willen stroomlijnen, responstijden willen verkorten en de servicekwaliteit willen verbeteren

14. ClickUp-sjabloon voor samenwerking met succesvolle client

Gratis sjabloon downloaden Begeleid clients van onboarding tot volledige goedkeuring met behulp van het ClickUp-sjabloon voor samenwerking bij klantensucces

U kunt geen goede klantbeoordelingen verzamelen zonder eerst een uitstekende klantervaring te creëren. En voor het beheren van de klantervaring is een gedeeld systeem nodig waarin verkoop-, onboarding- en leveringsteams de voortgang kunnen bijhouden en elke klant vooruit kunnen helpen. De ClickUp Client Success Collaboration Template biedt u dat systeem.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Begin met het nieuwe aanbevelingsformulier voor clients om belangrijke context vast te leggen vanaf het eerste contactmoment

Vul tijdens de onboarding het aanbevelingsdocument in ClickUp Docs in om doelen, belemmeringen en kansen vast te leggen. De verkoopafdeling kan zich concentreren op de doelstellingen, terwijl de productieafdeling technische behoeften of functieafstemmingen aantekening maakt

Dit alles wordt opgenomen in de Endorsement Pipeline, een visueel bord dat laat zien waar elke client staat, van nieuw tot aanbevolen

U kunt kaarten door elke fase slepen en actiepunten opsplitsen in subtaaken. Dit maakt het gemakkelijk om tussen teams te coördineren en het momentum vanaf de start tot aan de volledige goedkeuring vast te houden

✅ Ideaal voor: succes- en onboardingteams die sterke client-relaties willen omzetten in zelfverzekerde, goed getimede getuigenissen en langdurige ambassadeurschap

15. ClickUp Likert-schaalsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak gestructureerde, schaalbare client-enquêtes om tevredenheid, intensiteit en sentiment te meten met de ClickUp Likert-schaalsjabloon

Met de ClickUp Likert-schaalsjabloon kunnen marketing- en productteams enquêtes maken om de mening van klanten over uw product, dienst of ervaring te peilen. Als het gaat om tevredenheid, gebruiksgemak of de kans dat klanten uw product of dienst aanbevelen, biedt deze sjabloon de structuur die u nodig hebt om duidelijke, bruikbare antwoorden te verzamelen.

Waarom u dit sjabloon leuk zult vinden:

Pas uw beoordeling aan met velden gemarkeerd met 1-5 om de intensiteit of frequentie van het klantensentiment weer te geven

Voeg aangepaste velden toe, zoals afdeling, e-mail of productniveau, om reacties te segmenteren en trends bij verschillende soorten clients te ontdekken

Gebruik de ingebouwde checklist om snel reacties te scoren en te evalueren hoe klanten uw productpositionering ervaren

Omdat het format eenvoudig en vertrouwd is, kunnen clients het gemakkelijk voltooien en kan uw team het nog gemakkelijker analyseren. Als u gestructureerde, schaalbare klantbeoordelingen wilt verzamelen die gemakkelijk te kwantificeren zijn, is dit sjabloon een uitstekend startpunt.

✅ Ideaal voor: marketingteams en productmanagers die feedback van klanten willen kwantificeren

16. Sjabloon voor jaarlijkse client-beoordeling door Template. Net

Dit sjabloon voor jaarlijkse clientbeoordeling door Template. Net biedt accountmanagers een gestructureerd format om omzetresultaten, klantretentiegegevens en gezamenlijke successen te presenteren, terwijl er ook ruimte wordt gecreëerd voor open feedback van clients.

U kunt het gebruiken om prestaties uit het verleden te evalueren, markttrends te delen en toekomstige doelen af te stemmen. Met secties voor input van clients fungeert het ook als een sjabloon voor klantbeoordelingen waarmee u inzichten kunt verzamelen die u later kunt gebruiken om uw dienstverlening te verbeteren of zelfs online beoordelingen en promotieprogramma's te onderbouwen.

Dit is handig wanneer er meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn en duidelijkheid over doelen, feedback en volgende stappen essentieel is.

✅ Ideaal voor: Accountmanagers die formele jaarlijkse beoordelingen uitvoeren met strategische of waarde-clients

17. Sjabloon voor feedback van klanten door Template. Net

Het sjabloon voor feedback van verkoopklanten van Template. Net helpt clients om gedetailleerde feedback te delen over hun ervaringen met uw verkoopteam. Het omvat specifieke categorieën zoals tijdigheid, productkennis, consistentie in de opvolging en personalisatie.

Dit is handig na het sluiten van een deal of tijdens driemaandelijkse accountcontroles, zodat clients hun mening kunnen geven. Een tevreden klant kan aangeven wat de ervaring zo uitzonderlijk maakte, terwijl anderen constructieve input kunnen geven om uw verkoopproces te versterken.

✅ Ideaal voor: Verkoopmanagers en client-facing teams die feedback na de verkoop verzamelen om langdurig clientvertrouwen op te bouwen

Zet clientfeedback om in actie met ClickUp

Het vragen om feedback van client kan ongemakkelijk aanvoelen, en het sorteren ervan nog meer. U bent op zoek naar reacties, probeert verspreide antwoorden te begrijpen en vraagt zich af of iets daarvan ook echt nuttig is. Dat is veel tijdverspilling aan inzichten die u misschien kunt gebruiken.

ClickUp maakt dit allemaal verleden tijd. Met vooraf gebouwde sjablonen voor elk soort client – van onboarding tot productfeedback tot succescheck-ins – kunt u beoordelingen verzamelen, ordenen en ernaar handelen zonder een spreadsheet te hoeven openen. Formulieren worden rechtstreeks in taken ingevoerd, terwijl automatiseringen de follow-ups afhandelen. Ondertussen helpen aangepaste velden u om reacties te filteren op product, klanttype of sentiment, zodat uw team altijd weet waar het zich vervolgens op moet richten.

U hoeft niet langer te raden wat clients denken. Gewoon gestructureerde, bruikbare input die uw diensten scherper maakt en uw relaties versterkt.

Profiteer ervan. Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp!