13 gratis sjablonen voor verhuurwoningen om te gebruiken in 2025

Het beheren van een verhuurwoning is geen gemakkelijke bron van passief inkomen. U moet een evenwicht vinden tussen het bijhouden van de huur, het verlengen van huurovereenkomsten, onderhoudsproblemen en belastingvoorbereiding.

Zelfs een enkele woning kan tientallen bewegende delen en eindeloze tabbladen op uw laptop betekenen. Een sjabloon voor verhuurwoningen kan helpen om orde te scheppen in die chaos.

Van huurderinformatie en huurovereenkomsten tot maandelijkse huur en borgsommen: deze sjablonen stroomlijnen de details, zodat u zich kunt concentreren op het uitbreiden van uw verhuur Business.

We hebben de beste gratis sjablonen verzameld om verhuurders, vastgoedbeheerders en vastgoedinvesteerders te helpen de controle te behouden zonder te verdrinken in spreadsheets of plakantekeningen. Laten we wat structuur aanbrengen in uw verhuurstrategie!

Wat zijn sjablonen voor verhuurwoningen?

een sjabloon voor verhuurwoningen is een kant-en-klaar document of digitale tool die is ontworpen om verhuurders, investeerders en vastgoedbeheerders te helpen bij het organiseren, bijhouden en beheren van essentiële taken met betrekking tot onroerend goed. *

Deze sjablonen omvatten doorgaans alles, van details van huurovereenkomsten en huuraanvragen tot het bijhouden van maandelijkse huur, veiligheid, onderhoudsschema's en berekeningen van huurinkomsten.

In plaats van zelf aangepaste spreadsheets te maken of formulier helemaal opnieuw samen te stellen, biedt een sjabloon voor verhuurwoningen u een gestructureerd uitgangspunt, waardoor u tijd bespaart en handmatige fouten vermindert.

Voor kleine verhuurbedrijven zijn deze sjablonen bijzonder waardevol. Ze zorgen voor consistentie in de manier waarop u betaalde huur bijhoudt, deadlines beheert of aftrekposten berekent voor Schedule E-rapportage, terwijl uw administratie overzichtelijk blijft en uw activiteiten aan de regels voldoen.

Sjabloon voor verhuur van onroerend goed

Sjabloon voor verhuur van onroerend goed

Van het screenen van huurders tot het bijhouden van betalingen: deze gratis sjablonen zijn ontworpen om elk aspect van uw verhuur Business te stroomlijnen.

Of u nu één woning beheert of een portfolio met meerdere panden, ClickUp —de alles-in-één app voor werk— helpt u bij het organiseren, automatisering en groeien.

1. ClickUp-sjabloon voor CRM-platform voor verhuur van onroerend goed

Houd klantinteracties bij en stroomlijn het boekingsproces met het ClickUp Property Rental Platform CRM

Wilt u het bijhouden van huurders en de communicatie met hen tot een goed geoliede machine maken? Met de ClickUp Property Rental Platform CRM-sjabloon beschikt u over gecentraliseerd leadbeheer, boekingsautomatisering en een overzicht van de geschiedenis van uw gasten binnen handbereik.

Met deze sjabloon kunt u zich concentreren op het uitbreiden van uw vastgoedinvesteringen, in plaats van achter deadlines en huurders aan te zitten. Zo werkt het:

Vereenvoudig dagelijkse werkzaamheden zoals het bijhouden van betalingen, het beheren van onderhoudsverzoeken en het opslaan van sleutel huurvoorwaarden

Beheer potentiële huurders, huurovereenkomsten en aanvragen op één plek

Automatiseer herinneringen voor deadline van huur, einddata van huurovereenkomsten en terugkerende onderhouds- en huurincassotaak met ClickUp-automatisering

Houd de maandelijkse huur, de bedragen van de borgsommen van huurders en de betaalde huur per eenheid bij met aangepaste statussen

Visualiseer huurinkomsten, Schedule E-gegevens en eigendomskosten via ClickUp aangepaste dashboards

💡 Ideaal voor: Vastgoedbeheerders en verhuurders die een centraal CRM-systeem nodig hebben om hun activiteiten te stroomlijnen, huur te innen en uitgaven voor verschillende panden bij te houden



2. ClickUp-sjabloon voor huurcontracten

Zorg ervoor dat zowel de verhuurder als de huurder een duidelijk beeld hebben van hun rechten en plichten met de ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomsten

Vermijd heen-en-weer-gepraat en stel duidelijke, ondertekende huurovereenkomsten op. Met de ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomsten kunt u samenwerken, betalingen registreren en alle huurcontracten bijhouden in één gestroomlijnde ruimte.

Hiermee kunt u:

Gebruik ClickUp aangepaste velden om huurovereenkomsten gedetailleerd weer te geven, inclusief de einddatum van de huurovereenkomst en de maandelijkse huurprijs

Stel automatische herinneringen in voor deadlines, zodat u verzekerd bent van tijdige huurbetalingen en minder gemiste betalingen

Plan en beheer bezichtigingen van woningen en belangrijke data in ClickUp kalender weergave

Vergemakkelijk de communicatie tussen vastgoedbeheerders en huurders met geïntegreerde commentaarsecties en notificaties

Houd een uitgebreid overzicht bij van huurinkomsten en -uitgaven, wat helpt bij het opstellen van Schedule E en financiële analyses

💡 Ideaal voor: Verhuurders, vastgoedbeheerders en vastgoedbeleggers die op zoek zijn naar een betrouwbare en efficiënte methode om huurcontracten te beheren, betalingen bij te houden en naleving van de regels voor hun huurwoningen te waarborgen.

3. ClickUp-sjabloon voor vastgoednieuwsbrief

Blijf in beeld bij uw clients en leg contact met potentiële kopers met de ClickUp-nieuwsbriefsjabloon voor onroerend goed

Houd clients op de hoogte (zonder dat u zich schuldig hoeft te voelen over spam) – met dit ClickUp-sjabloon voor vastgoednieuwsbrieven kunt u verzorgde nieuwsbrieven samenstellen, plannen en versturen waarin u aanbiedingen, trends en tips onder de aandacht brengt.

U kunt de sjabloon ook gebruiken om:

Pas aangepaste content aan om markttrends, nieuwe vastgoedlijsten en waardevolle tips onder de aandacht te brengen

Gebruik aangepaste velden en statussen om de werkstroom voor het aanmaken en de verdeling van nieuwsbrieven te beheren

Gebruik ClickUp Documenten om samen content op te stellen en te bewerken

Plan en houd het versturen van nieuwsbrieven bij met behulp van ClickUp Gantt Chart Weergaven

Versterk de betrokkenheid van de client door tijdige en relevante informatie te verstrekken als provider

💡 Ideaal voor: Makelaars en marketingteams die regelmatig met clients willen communiceren, hun expertise willen laten zien en betrokkenheid willen stimuleren via informatieve nieuwsbrieven.

4. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement in de vastgoedsector

Houd alle gegevens en taken overzichtelijk met de ClickUp-sjabloon voor vastgoedprojectmanagement

Houdt u zich bezig met het opknappen of renoveren van meerdere woningen? Deze ClickUp-sjabloon voor vastgoedprojectmanagement is een alles-in-één tracker die budgetten, Gantt-tijdlijnen, teamtaken en kostenoverzicht samenbrengt in één overzichtelijke werkruimte.

Deze sjabloon voor vastgoedprojectmanagement biedt u een centraal hub om alles te beheren, van voorverkoop tot oplevering, waardoor complexe vastgoedprojecten eenvoudiger te behandelen zijn. Met deze sjabloon kunt u:

Gebruik aangepaste velden voor geschatte kosten, duur, afwijkingsdagen, afwijkingskosten en opmerkingen

Wijs ClickUp-taaken toe aan teamleden, stel prioriteiten in, voeg deadlines toe en nest subtaaken voor gedetailleerde projectuitsplitsingen

Tag belanghebbenden, voeg geneste subtaaken toe, wijs meerdere teamleden toe en prioriteer taken

Houd verhuurgerelateerde uitgaven en projectbudgetten bij om een nauwkeurige analyse van huurinkomsten en kosten te ondersteunen

Gebruik de ClickUp AI-kalender om vergaderingen, taken en deadlines te integreren, terwijl u automatisch schema's aanpast en herinneringen verstuurt

💡 Ideaal voor: Projectmanagers en investeerders in onroerend goed die meerfasige bouw- of renovatieprojecten moeten coördineren, budgetten en tijdlijnen op koers moeten houden en financiële en planningsrisico's moeten minimaliseren

🎥 Bent u het beu om de deadlines voor huur, belastingen, onderhoud en meer bij te houden? Schaf dan een AI-kalender aan waarmee u uw verhuurportefeuille perfect kunt beheren. Bekijk hieronder hoe dat werkt! 👇🏼

5. ClickUp-spreadsheet-sjabloon voor onroerend goed

Blijf georganiseerd en neem abonnement met het ClickUp-spreadsheet-sjabloon voor onroerend goed

Wilt u volledig financieel inzicht in uw portfolio? Dit spreadsheet-achtige ClickUp Real Estate Spreadsheet Sjabloon brengt leads, hypotheken, huurinkomsten en uitgaven samen in één overzichtelijke weergave.

Gebruik het om elke woning te registreren, uitgaven en inkomsten bij te houden en een duidelijk, geconsolideerd weergave van uw hele portfolio te behouden. U kunt ook:

Maak aangepaste velden aan, zoals netto-inkomsten, verzekeringskosten, aankoopprijs en oppervlakte in vierkante meters

Gebruik statussen zoals 'Te koop', 'Onderhandeling' en 'Verkocht' om de levenscyclus van elke woning bij te houden

Gebruik ClickUp Tabel Weergave om al uw vastgoedgegevens, zoals eigendommen, deals en client, te centraliseren in een aanpasbaar, spreadsheetachtig format dat snelle, datagestuurde beslissingen ondersteunt

Bereken het rendement op investering, houd de maandelijkse huur bij en leg de huurinkomsten versus kosten vast voor een snelle voorbereiding van Schedule E

Gebruik realtime rapportage om kansen en verbeterpunten in uw portfolio te identificeren

💡 Ideaal voor: vastgoedbeleggers, verhuurders en vastgoedbeheerders die een hoogwaardige spreadsheet nodig hebben om uitgaven, huurinkomsten, ROI en de status van onroerend goed bij te houden



6. ClickUp-sjabloon voor vastgoedmarketing

Zorg voor een evenwicht tussen strategische planning en tactische uitvoering om succes te garanderen met de sjabloon voor vastgoedmarketing van ClickUp

Als u uw vastgoed onder de aandacht wilt brengen, dan is deze sjabloon precies wat u zoekt. De ClickUp-sjabloon voor vastgoedmarketing brengt campagnestrategieën, budgetten, kanalen en prestaties op één plek samen.

Dit is waarom u er dol op zult zijn:

Houd marketingcampagnes voor uw verhuurwoningen bij, zodat u sneller potentiële huurders kunt aantrekken en leegstand kunt opvullen

Breng uw team op één lijn rond gedeelde doelen om het rendement op uw investering te maximaliseren

Gebruik aangepaste velden zoals hashtags, toon, campagnelink en marketingkanaal

Visualiseer uw strategie in verschillende weergaven: planning, berichten, campagnes en vastgoed in kaart brengen

Houd de marketingkosten voor onroerend goed bij en koppel campagnes aan mogelijkheden voor huurinkomsten

Gebruik automatisering, tags en voortgangsbalkjes om uw lijsten eenvoudig te beheren en promoties te plannen (zoals het aanbieden van korting op een maand huur)

💡 Ideaal voor: Verhuurders, vastgoedbeheerders en vastgoedbeleggers die een professionele marketingwerkstroom willen om lijsten te promoten, potentiële huurders aan te trekken en de huurinkomsten te maximaliseren



7. ClickUp-sjabloon voor checklist onroerendgoedtransacties

Houd de voortgang bij van taken met betrekking tot onroerendgoedtransacties met de ClickUp-sjabloon voor onroerendgoedtransacties

De ClickUp-sjabloon voor de checklist voor onroerendgoedtransacties verdeelt elke transactiecyclus in duidelijke, uitvoerbare stappen. Van het opstellen van overeenkomsten en het screenen van huurders tot het afronden van huurovereenkomsten en herinneringen voor huurbetalingen: deze checklist zorgt ervoor dat alles wordt afgevinkt. Of u nu een nieuwe woning verhuurt of bestaande huurcontracten verlengt, u kunt de sjabloon ook gebruiken om:

Gebruik ClickUp-taak checklist om belangrijke stappen zoals het accepteren van aanbiedingen, inspecties en het afsluiten van documenten bij te houden

Houd de status van huuraanvragen, antecedentenonderzoeken en ondertekeningen van huurovereenkomsten op één plek bij

Stel herinneringen in voor deadlines, zoals aanbetalingen, contractuele voorbehouden en tijdlijnen voor het innen van huur

Werk samen met makelaars, verhuurders en vastgoedbeheerders om transacties te versnellen en fouten te verminderen met ClickUp Document

Pas aangepaste secties voor transacties met betrekking tot woningen, bedrijfsruimten en huurwoningen, van eenvoudige huurovereenkomsten tot complexe vastgoedtransacties

💡 Ideaal voor: Verhuurders, vastgoedbeheerders en vastgoedbeleggers die de transactie willen stroomlijnen, vertragingen willen voorkomen en naleving willen garanderen in elke fase van de verhuur van onroerend goed als Business.

💡 Bonus: Als u hulp wilt bij de automatisering van uw verhuur Business, inclusief: Direct zoeken in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en het internet

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven aan uw werk met uw stem – handsfree, waar u ook bent.

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Perplexity door één enkele, LLM-agnostische oplossing die klaar is voor gebruik in uw onderneming Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Dit is niet zomaar een AI-tool om aan uw verzameling toe te voegen. Dit is de eerste contextuele AI-app die alle andere apps vervangt.

8. ClickUp-sjabloon voor checklist bij afronding van onroerendgoedtransacties

Zorg ervoor dat alle nodige stappen worden genomen om de onroerendgoedtransacties correct af te ronden met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de checklist voor het afronden van onroerendgoedtransacties

U verdient een rustige afsluitingsdag. De ClickUp-sjabloon voor de afsluitingschecklist voor onroerend goed begeleidt u bij elke taak met een vaste periode, zodat alle partijen op tijd tekenen, de huurvoorwaarden duidelijk worden vastgelegd en uw balans elke laatste betaling en aanbetaling weergeeft.

U kunt alles bijhouden, of u nu een huurovereenkomst afsluit of een vastgoedtransactie afrondt. Met deze sjabloon kunt u:

Upload en organiseer alle vereiste documenten (inspectierapporten, titelverzekering, hypotheekpapieren) rechtstreeks in ClickUp

Registreer huurovereenkomsten, huuraanvragen en afsluitingsdocumenten met aangepaste velden

Wijs Taken toe aan vastgoedbeheerders, makelaars of juridische Teams voor een duidelijke accountability

Stel automatische herinneringen in voor betalingstermijnen, huurstartdata en nalevingscontroles

Gebruik bord- of lijstweergaven om de voortgang van meerdere vastgoedtransacties te visualiseren

💡 Ideaal voor: Verhuurders, vastgoedprofessionals en vastgoedbeheerders die meerdere transacties beheren en een herhaalbaar proces willen om last-minute verrassingen te verminderen en elke transactie te stroomlijnen

9. ClickUp-sjabloon voor vastgoedmarktrapport

Krijg inzicht in de huidige trends en voorspel de toekomstige prestaties van de vastgoedsector met de ClickUp-sjabloon voor vastgoedmarktrapporten

Wilt u uw vastgoedlijst optimaliseren? Begin dan met lokale inzichten. Met deze ClickUp-sjabloon voor vastgoedmarktrapportage kunt u realtime huurtrends, prijsveranderingen en marktrealiteiten analyseren in één overzichtelijk dashboard.

Van het bijhouden van de gemiddelde huurprijs tot het documenteren van de waardestijging van onroerend goed en de vraag van kopers, met deze sjabloon kunt u consistente, nauwkeurige rapportage genereren voor meerdere markten, of u nu verhuurt in New Hampshire, investeert in Rhode Island of het rendement op investeringen in West Virginia vergelijkt. Met deze sjabloon kunt u:

Gebruik aangepaste velden om de waarde van onroerend goed, lokale gemiddelde huurprijzen, vraag- en aanbodcijfers en waardestijgingspercentages bij te houden

Visualiseer trends met dynamische grafieken en dashboard om financiële planning en huurprijsstelling te ondersteunen

Centraliseer gegevens uit meerdere regio's voor snelle marktvergelijkingen en verhuurstrategieën voor meerdere staten

Integreer gegevens met uw vastgoed-CRM om marktinzichten in verbinding te brengen met huurdersscreening en huurovereenkomstbeslissingen

💡 Ideaal voor: Vastgoedbeleggers, verhuurders en vastgoedbeheerders die een datagestuurde aanpak willen voor marktanalyse, huurprijsstrategieën en het uitbreiden van hun vastgoed portfolio in verschillende regio's

💡 Pro-tip: Makelaars kunnen de checklist voor onroerendgoedtransacties en -afsluitingen in hun CRM integreren om automatisch taken voor elke nieuwe lijst te triggeren, waardoor ze tijd besparen en ervoor zorgen dat er geen stap wordt overgeslagen tijdens transacties.

10. ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomsten

Maak en beheer hun huurovereenkomsten op één plek met de ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomsten

De ClickUp-sjabloon voor huurovereenkomsten biedt een juridisch verantwoorde en gebruiksklare structuur voor het opstellen van huurovereenkomsten voor woningen die voldoen aan de nationale regelgeving.

Deze sjabloon legt essentiële huurgegevens vast, automatiseert uw verkoopprocessen en geeft herinneringen voor de deadline van de huur. Met deze sjabloon kunt u:

Pas de aangepaste huurvoorwaarden aan, zoals de maandelijkse huurprijs, de start- en einddatum van de huurovereenkomst en de betrokken partijen

Voeg clausules toe die specifiek zijn voor uw staat, zoals opzegperiodes voor verhuurders en informatie over de voorwaarde van het onroerend goed

Bewaar digitale kopieën van ondertekende huurovereenkomsten en documenten van huurders op één locatie met hoge veiligheid

Automatiseer herinneringen voor betaaldeadlines, huurcontractverlengingen en achtergrondcontroles van huurders

Houd betaalde huur, borgsommen en gegevens over de woning bij om uw financiële planning en belastingaangifte (Schedule E) te ondersteunen

💡 Ideaal voor: Verhuurders, vastgoedbeleggers en vastgoedbeheerders die op zoek zijn naar een conform, gestructureerd en geautomatiseerd huurovereenkomstensysteem voor hun verhuur portfolio.

11. ClickUp-sjabloon voor aanvraagformulier faciliteiten

Verzamel gegevens over soorten verzoeken, prioriteiten en statussen op één plek met het ClickUp-sjabloon voor faciliteitenverzoekformulier

Het ClickUp-sjabloon voor onderhoudsverzoekformulier stroomlijnt de manier waarop verhuurders, vastgoedbeheerders en huurders onderhoudsproblemen in huurwoningen rapporteren en beheren. Dit maakt een einde aan de chaos van verspreide verzoeken en handmatig bijhouden.

Bovendien kunt u de sjabloon ook gebruiken om:

Gebruik ClickUp Formulieren om onderhoudsverzoeken van huurders te verzamelen met specifieke details zoals het type probleem, de locatie, de urgentie en foto's

Automatiseer het aanmaken van taken, toewijzingen en deadlines op basis van verzonden formulieren

Houd de status van verzoeken bij met aangepaste velden zoals 'Reparatie nodig', 'In uitvoering', 'Gepland' en 'Voltooid'

Houd een overzichtelijke administratie bij van onderhoudslogboeken voor Schedule E en documentatie voor verhuurdersverzekeringen

Zorg ervoor dat u aan alle regels voldoet door servicegeschiedenis, uitgaven en gegevens van repair provider als bijlage toe te voegen

💡 Ideaal voor: Verhuurders en vastgoedbeheerders die toezicht houden op verhuurwoningen met één of meerdere units en die een gestroomlijnd systeem nodig hebben om onderhoudsverzoeken af te handelen, uitgaven bij te houden en aan de regels te blijven voldoen



12. ClickUp-sjabloon voor Servicevoorwaarden

Definieer de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen met de ClickUp-sjabloon voor Servicevoorwaarden

Als u technisch onderlegd bent en een online portaal of app aan huurders aanbiedt, dan legt dit op documenten gebaseerde sjabloon de basisregels vast – van aansprakelijkheid tot gegevensprivacy – zonder juridisch jargon.

De ClickUp-sjabloon voor Servicevoorwaarden creëert juridisch verantwoorde en transparante overeenkomsten voor uw huurders die toegang hebben tot online diensten, boekingsplatforms of digitale applicaties voor de verkoop van huurwoningen.

Met deze sjabloon kunt u:

Stel uw Servicevoorwaarden op, voer bewerking uit en werk er samen aan in een speciaal ClickUp Doc-document, zodat u de secties gemakkelijk kunt ordenen en voor duidelijkheid kunt zorgen

Houd de voortgang van de ontwikkeling van uw Servicevoorwaarden bij (bijv. in concept, in beoordeling, afgerond), zodat u altijd weet in welke fase elke sectie zich bevindt

Wijs taken voor onderzoek, opstellen, juridische beoordeling en publicatie toe aan relevante belanghebbenden, met deadlines en prioriteiten om het proces op gang te houden

Houd de algehele voortgang, openstaande taken en knelpunten in uw Servicevoorwaarden-project bij vanuit één enkel, aanpasbaar dashboard

Koppel uw Servicevoorwaarden rechtstreeks aan huuraanvragen of documenten voor het onboarden van huurders

💡 Ideaal voor: Vastgoedbeheerders, verhuurders en vastgoedteams die digitale diensten of huurdersportalen aanbieden en die transparantie en juridische dekking moeten handhaven

13. ClickUp-sjabloon voor commerciële huurovereenkomsten

Maak en bewaar digitale records van alle voorwaarden van de commerciële huurovereenkomst met behulp van de ClickUp-sjabloon voor commerciële huurovereenkomsten

Commerciële transacties gaan gepaard met grote bedragen en clausules. Met de ClickUp-sjabloon voor commerciële huurovereenkomsten kunt u de huurprijs, normen voor waarborgsommen en onderhoudsverplichtingen vastleggen in een overzichtelijk, aanpasbaar document.

De sjabloon vereenvoudigt het opstellen en beheren van huurovereenkomsten voor kantoorruimtes, winkelpanden, magazijnen en andere commerciële panden. Met deze sjabloon kunt u:

Pas aangepast veld aan om de namen van huurders, startdatum en einddatum van huurcontracten, maandelijkse huur en veiligheid te specificeren

Verduidelijk de verantwoordelijkheden met betrekking tot onderhoud, reparaties en voorwaarden voor commercieel gebruik

Automatiseer huurbetalingen en herinneringen voor huurverlenging

Gebruik ClickUp Document om bijlagen, verzekeringsbewijzen en plattegronden toe te voegen voor een gecentraliseerde administratie

Zorg ervoor dat u voldoet aan de verschillende vereisten van verschillende staten (bijv. Texas, Rhode Island, New Hampshire) met bewerkbare clausules

Organiseer de inkomsten en uitgaven van commercieel vastgoed voor eenvoudige rapportage volgens Schedule E

💡 Ideaal voor: Verhuurders, verhuurmakelaars en beheerders van commercieel vastgoed die het aanmaken van huurovereenkomsten willen stroomlijnen, de naleving willen handhaven en commerciële verhuuractiviteiten efficiënt willen beheren

Wat maakt een goede sjabloon voor verhuurwoningen?

Maar hoe kiest u de juiste sjabloon voor verhuurwoningen?

Een goed opgebouwde sjabloon moet uw verhuurfinanciën organiseren en het beheer van uw vastgoed vergemakkelijken. Hier zijn enkele functies waar u op moet letten:

aanpasbare vastgoedvelden*: aan te passen voor enkele woningen, meergezinswoningen of een volledige verhuur portfolio

Huurders en huurovereenkomsten bijhouden : registreer gegevens van huurders, huurvoorwaarden, einddata van huurovereenkomsten en betrokken partijen

huur- en betalingsgegevens*: houd de maandelijkse huur, deadlines, betaalde huur en veiligheid bij met overzichtelijke velden

Onderhouds- en reparatielogboeken : documenteer lopende reparaties, onderhoudsschema's en gerelateerde uitgaven

Klaar voor Schedule E : organiseer huurinkomsten, kosten, aftrekposten en eigendom-informatie voor eenvoudige belasting-rapportage

Flexibiliteit voor meerdere staten : pas sjablonen aan voor woningen in verschillende regio's, of het nu West Virginia, Rhode Island, New Hampshire of New Mexico is

velden voor uitgaven en verzekeringen*: Voeg secties toe voor energierekeningen, verhuurdersverzekering en andere terugkerende uitgaven voor vastgoedbeheer

Compliance-meldingen : voeg herinneringen toe voor antecedentenonderzoeken, kredietcontroles en documentatie met betrekking tot redelijke opzegtermijnen

automatisering-klare structuur*: Ontworpen voor gebruik in digitale tools om verhuurders en vastgoedbeheerders te helpen tijd te besparen en fouten te verminderen

Beheer uw verhuur vastgoed eenvoudig met ClickUp

Van huurovereenkomsten en het bijhouden van huurbetalingen tot het screenen van huurders en marketing: voor het beheer van huurwoningen is meer nodig dan een spreadsheet en een goed geheugen.

Deze gratis sjablonen voor verhuur van onroerend goed bieden u een kant-en-klare toolkit waarmee u tijd bespaart, aan de regels voldoet en uw verhuuractiviteiten kunt opschalen.

Met de aanpasbare sjablonen, automatiseringsfuncties en realtime samenwerkingstools van ClickUp organiseert u niet alleen uw zaken, maar tilt u uw hele verhuur Business naar een hoger niveau.

Meld u nu aan bij ClickUp en begin met het gebruik van gratis sjablonen voor verhuurwoningen om al uw activiteiten te stroomlijnen.