Top 10 monday.com-sjablonen voor boekhouding in 2025

Voor eigenaren van kleine bedrijven, accountants en financiële teams kan het regelmatig beheren van en rapporteren over cashflow, budgetten of financiële rapporten een hele klus zijn.

Daarom hebben we de beste monday.com-sjablonen voor boekhouding verzameld om uw leven een beetje gemakkelijker te maken.

Van het bijhouden van uitgaven tot het beheren van balansen, deze sjablonen zijn gemaakt om u te helpen problemen vroegtijdig op te sporen, de voortgang bij te houden en uw boekhoudkundige werkstromen soepel te laten verlopen, zonder dat u wordt overspoeld door tabbladen.

We laten je ook kennismaken met een solide alternatief voor een Monday.com-sjabloon voor boekhouding: de reeks sjablonen voor boekhouding van ClickUp!

Wat maakt een goede monday.com-sjabloon voor boekhouding?

Als je ooit tijdlijnen hebt gemaakt die je team negeerde of takenborden die ze niet gebruikten, is het tijd om betere functies te gaan gebruiken. Dit is waar je op moet letten in een goede monday.com -sjabloon voor boekhouding :

Vereenvoudig invoer met vooraf in kaart gebrachte velden voor datums, bedragen, begunstigden, factuurlink en meer

Automatiseer herinneringen voor deadlines, salariscycli en afstemmingstaken om paniek aan het einde van de dag te voorkomen

Synchroniseer updates voor budgettering, facturering en goedkeuringen met behulp van gekoppelde borden en spiegelkolommen

Maak snelle bewerkingen vanaf mobiel of desktop mogelijk, zodat teamleden geen gebruik hoeven te maken van plakbriefjes of aparte persoonlijke trackers

10 monday.com-sjablonen voor boekhouding

Deze monday.com-sjablonen voor boekhouding bieden boekhoudkantoren en kleine teams de duidelijkheid die ze nodig hebben om sneller cruciale beslissingen te nemen. Laten we ze samen bekijken!

1. Sjabloon voor het bijhouden van uitgaven

Wanneer teamleden een nieuwe uitgave toevoegen, kunnen ze deze snel taggen met vooraf ingestelde categorieën zoals reizen, kantoorbenodigdheden of apparatuur in de monday.com-sjabloon voor het bijhouden van uitgaven. De sjabloon berekent automatisch totalen en stroomlijnt berekeningen.

Met dit sjabloon kunt u:

Leg dagelijkse uitgaven direct vast met aanpasbare categorieën

Controleer in realtime het budget ten opzichte van de werkelijke uitgaven via ingebouwde berekeningen

Genereer gedetailleerde onkostendeclaraties op datum, categorie of project voor vergaderingen met belanghebbenden

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven en financiële teams die op zoek zijn naar een betrouwbare manier om uitgaven te monitoren en beheren.

2. Factuursjabloon

Voert u steeds handmatig dezelfde klantgegevens in? De factuursjabloon van monday.com bevat een layout met slepen en neerzetten, geautomatiseerde velden en synchroniseringsopties om dit proces te vereenvoudigen.

Met dit sjabloon kunt u:

Vul factuurvelden automatisch in met client- en projectgegevens via integraties of gekoppelde borden

Houd de status van facturen bij, van verzonden tot betaald, met kleurgecodeerde statusindicatoren en deadlines

Synchroniseer factuurupdates met dashboards om factureringstrends te bekijken en proactief te late betalingen te signaleren

🔑 Ideaal voor: Freelancers en kleine bedrijven die snel en professioneel willen factureren zonder herhaalde invoer.

3. Account Management Sjabloon

Als u het kwartaal afsluit terwijl u jongleert met clientrelaties, lopende contracten en juridische goedkeuringen, is de monday.com sjabloon voor accountbeheer wellicht de moeite waard.

Het brengt verkoop- en financiële teams samen in één georganiseerde werkruimte, zodat u uw pijplijn kunt bijhouden, de voortgang van contracten kunt volgen en de communicatie kunt beheren, zonder eindeloze e-mailthreads of chaos in spreadsheets.

Deze sjabloon helpt u daarbij:

Visualiseer fasen in de pijplijn met statusfilters die mijlpalen in contracten, clienttypes en de waarde van deals weergeven

Gebruik de tijdlijn of kalenderweergave om deadlines te beheren voor het onboarden van clients, verlengingen en werkstromen voor compliance

Pas borden aan met velden zoals contractgrootte, juridische status en accountmanager voor volledige zichtbaarheid

🔑 Ideaal voor: Teams die zich bezighouden met inkomsten en bedrijfsvoering en die jongleren met accounts, contracten en interne samenwerking.

4. Sjabloon voor financiële verzoeken

Stel je voor dat je financiële inbox uitpuilt: de ene medewerker vraagt om een upgrade van zijn laptop, een andere dient een onkostendeclaratie van een client in en weer iemand anders heeft goedkeuring nodig voor een budget.

Met de monday.com-sjabloon voor financiële verzoeken kunt u alles in één centraal systeem beheren. Van goedkeuringen van aankopen tot onkostenvergoedingen: u kunt het proces aanpassen voor zowel aanvragers als beoordelaars, alles soepel laten verlopen en ervoor zorgen dat alles compliant en auditklaar blijft, zonder chaos in de inbox.

Gebruik dit sjabloon en:

Verzamel verzoeken via aanpasbare formulieren die worden doorgestuurd naar een centraal bord met vooraf ingevulde informatie over het verzoek

Houd goedkeuringen, afwijzingen of openstaande items bij met kolommen voor status en formules voor kostenberekeningen

Automatiseer herinneringen en statuswijzigingen om beoordelingen en budgetupdates op schema te houden

🔑 Ideaal voor: Financiële en operationele teams die grote hoeveelheden interne budget- en inkoopaanvragen verwerken.

5. Sjabloon voor ondersteunend verkoopmateriaal

De monday.com-sjabloon voor ondersteunend verkoopmateriaal brengt al uw content voor verkoopondersteuning – brochures, casestudy's, e-mailsjablonen, presentaties, whitepapers – samen in één georganiseerde ruimte waar u samen kunt werken.

Het helpt uw verkoop- en marketingteams om op één lijn te blijven, de juiste middelen sneller te leveren en deals te sluiten zonder last-minute gedoe of verouderde bestanden.

Gebruik dit sjabloon om:

Sla alle verkoopmiddelen (casestudy's, brochures, presentaties) op in één bord met filters op type middel of team

Houd de werkstromen voor het aanmaken bij met taken eigendom, status velden en deadlines voor beoordeling

Breng vertegenwoordigers direct op de hoogte wanneer er nieuw materiaal beschikbaar is met automatisering gekoppeld aan statusupdates

🔑 Ideaal voor: Sales enablement- en marketingteams die de productie en verdeling van marketingmateriaal beheren.

🧠 Leuk weetje: De term 'accountant' heeft Latijnse wortels. Het komt van het Oudfranse 'compter', afgeleid van het Latijnse 'computare', wat 'berekenen' betekent

6. Sjabloon voor budgetbewaking

Met de monday. com Budget Tracker-sjabloon kunt u kosten per categorie uitsplitsen, bonnen of ondersteunende documenten uploaden en goedkeuringen of waarschuwingen automatiseren wanneer limieten worden bereikt. Het geeft u een realtime weergave van waar uw geld naartoe gaat, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen zonder te gissen.

Pas dit sjabloon aan om:

Splits uitgaven op team of initiatief met behulp van gegroepeerde items en geneste categorieën

Houd de verwachte en werkelijke uitgaven in realtime bij met kolommen met formules en visuele overzichten

Voeg bonnen, offertes of beleidsdocumenten rechtstreeks toe aan budgetitems voor een contextuele kostenuitsplitsing

🔑 Ideaal voor: Afdelingshoofden en projectmanagers die dynamische budgetten voor meerdere categorieën beheren.

7. Sjabloon voor factuurbeheer

Wilt u bijhouden wie wat, wanneer en hoe heeft betaald? De monday. com Bill Tracker Template biedt u een duidelijke, betrouwbare manier om verkopen te documenteren, betalingen te controleren en georganiseerd te blijven, vooral wanneer u meerdere transacties voor verschillende clients of afdelingen beheert.

Met dit sjabloon kunt u:

Registreer elke transactie met aangepaste kolommen zoals de naam van de client, het bedrag, de betaalmethode en de status

Controleer achterstallige betalingen door te sorteren op deadline of te filteren op status 'onbetaald'

Upload verkoopbonnen, ondertekende overeenkomsten of gerelateerde bestanden om een overzichtelijke administratie bij te houden

🔑 Ideaal voor: Freelancers en kleine teams die facturen willen sturen naar clients en tegelijkertijd de verkoop en dienstverlening willen regelen.

8. Sjabloon voor financiële overzichten

Bent u zich aan het voorbereiden op een kwartaaloverzicht of een presentatie voor investeerders en jongleert u met resultatenrekeningen, werkstroomoverzichten en balansen in verschillende tools?

De monday. com-sjabloon voor financiële overzichten brengt al uw financiële sleuteldata samen in één gecentraliseerd dashboard. Het houdt uw boekhoudteam, leidinggevenden en belanghebbenden op één lijn en biedt een duidelijk overzicht van de financiële gezondheid van uw bedrijf, zonder gedoe met versiebeheer.

Met dit sjabloon kunt u:

Stel gestructureerde financiële overzichten op met behulp van aanpasbare borden met velden voor kapitaal, verplichtingen en werkstroom

Houd terugkerende deadlines voor rapportage en tijdlijnen voor audits bij met automatisering en herinneringen

Visualiseer trends in inkomsten, uitgaven en schulden met dashboards of grafiek widgets

🔑 Ideaal voor: Financiële leiders die rapportage en investeerdersklare financiële gegevens moeten centraliseren.

9. Sjabloon voor projectkostenbeheer

Als u ooit moeite heeft gehad om projectuitgaven bij te houden, binnen het budget te blijven of kostenwijzigingen direct te beheren, kan de monday.com-sjabloon voor projectkostenbeheer u helpen. Deze sjabloon biedt een gecentraliseerde, aanpasbare werkruimte om budgetten te plannen, werkelijke uitgaven te controleren en eenvoudig realtime aanpassingen te maken.

Met ingebouwde automatisering, visuele dashboards en tools voor samenwerking helpt dit sjabloon u om afgestemd te blijven met belanghebbenden en elk financieel detail onder controle te houden, zonder dat u spreadsheets nodig hebt.

Met dit sjabloon kunt u:

Houd budgetten en werkelijke kosten in realtime bij om overschrijdingen te voorkomen en projecten financieel op schema te houden

Centraliseer alle kosten-gerelateerde gegevens — van schattingen van middelen tot leveranciersuitgaven — in één aanpasbare werkruimte

Neem snel datagestuurde beslissingen met ingebouwde dashboards, statusupdates en visuele budgetoverzichten

🔑 Ideaal voor: Financiële managers en project eigenaren die budgetten ter goedkeuring voorleggen of werkstromen voor offertes beheren.

10. Accountbeheer door Compass Sjabloon

Als u ooit hebt jongleert met accounts met een hoge waarde, moeite hebt gehad om follow-ups te standaardiseren of het zicht op de gezondheid van clients bent kwijtgeraakt, dan is de sjabloon monday. com Account Management by Compass er om u te helpen.

Het biedt een centrale ruimte om interacties te registreren, accountprestaties te monitoren en onboarding te stroomlijnen, zodat uw strategische relaties georganiseerd en proactief blijven.

Met dit sjabloon kunt u:

Leg vergaderingen, feedback, KPI's, verlengingen en risico-indicatoren allemaal op één plek vast

Wijs follow-ups en taken toe aan specifieke eigenaren, waardoor handmatige coördinatie wordt verminderd

Segmenteer clients op grootte, omzet of gezondheidsscore om prioriteiten te stellen

🔑 Ideaal voor: Boekhouders en bedrijven die op grote schaal debiteuren en crediteuren beheren.

monday. com Beperkingen

Hoewel monday.com flexibele sjablonen en visuele werkstromen biedt, kan het tekortschieten voor complexe boekhoudkundige of financiële behoeften.

Hier zijn enkele redenen waarom u monday-alternatieven zou moeten overwegen:

Ontbreekt essentiële boekhoudfuncties zoals dubbele boekhouding, grootboekbeheer en automatische bankafstemmingen

Biedt beperkte native integraties met sleuteltools zoals QuickBooks of Xero

Bevat geen ingebouwd clientportaal voor het veilig delen van documenten of communicatie

Vereist aanzienlijke aanpassingen en training om aan te sluiten bij de werkstromen van de meeste boekhoudteams

Alternatieve monday.com-sjablonen voor boekhouding

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert projectmanagement, kennismanagement en chatten, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

In tegenstelling tot monday.com, waar taken, documenten en communicatie vaak in afzonderlijke silo's staan, biedt ClickUp een uniforme ruimte om boekhoudprocessen van begin tot eind te beheren.

In een vergelijking tussen ClickUp en monday.com onderscheidt ClickUp zich echt door de mate waarin u het kunt aanpassen: geen rigide sjablonen of beperkte weergaven. En met ingebouwde AI voor verbeterde boekhouding kan uw team financiële werkstromen stroomlijnen zonder in te boeten aan nauwkeurigheid, samenwerking of controle.

Wij hebben alles voor u geregeld met kant-en-klare sjablonen voor boekhouding:

1. De sjabloon voor crediteurenadministratie van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Vervang papieren documenten door gedigitaliseerde informatie met de sjabloon voor crediteurenadministratie van ClickUp

Stel dat u meerdere facturen van leveranciers beheert terwijl u teamverzoeken afhandelt en de belastingaangifte moet doen. En dan gebeurt het: de gegevens van de ene betaling raken verstrikt in die van de andere. Chaos, toch?

Met de sjabloon voor crediteurenadministratie van ClickUp voorkom je deze fouten door een gecentraliseerde weergave van alle facturen, statussen en deadlines. Je kunt de voortgang van betalingen bijhouden en fouten in de boekhouding verminderen.

Pas dit sjabloon aan om:

Registreer deadlines, betalingstypen en saldo-uitsplitsingen met aangepaste velden om leveranciers en teamleden op één lijn te houden

Monitor betalingswerkstromen met ClickUp-weergaven zoals een lijst en een bord die duidelijk maken wat er nog in behandeling, goedgekeurd of voltooid is

Organiseer rapportages met realtime updates die helpen bij prognoses en budgettering

🔑 Ideaal voor: Boekhouders en financiële teams die terugkerende leveranciersbetalingen en goedkeuringswerkstromen beheren.

🧠 Leuk weetje: 10 november is Internationale Boekhouddag. Deze dag wordt jaarlijks gevierd ter ere van het beroep en ter herdenking van de publicatie van Pacioli's baanbrekende werk over boekhouding in 1494.

2. Het sjabloon voor het boekhoudingsjournaal van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Neem weloverwogen financiële beslissingen met de sjabloon voor het boekhoudingsjournaal van ClickUp

Moet u elke debet- en kredietinvoer op meerdere accounts registreren? Met de sjabloon voor het boekhoudingsjournaal van ClickUp kunt u transacties nauwkeurig registreren, overzichtelijk ordenen en omzetten in handige rapporten voor maandelijkse en driemaandelijkse evaluaties.

Gebruik dit sjabloon om:

Krijg eenvoudig een overzicht van uw boekhouding door aangepaste velden en status bijhouden op elkaar af te stemmen

Bewaar bonnen en bewijzen bij elke transactie voor documentatie en naleving

Maak financiële overzichten met ClickUp Documenten en koppel ze aan journaalboekingen ter referentie

🔑 Ideaal voor: Boekhouders die een betrouwbaar, georganiseerd grootboeksysteem nodig hebben voor dubbele boekhouding.

💡 Pro Tip: Met ClickUp Brain kunnen teams automatisch samenvattingen genereren, concept-follow-upberichten opstellen en financiële documenten invullen met minder handmatige stappen. Dat betekent minder kopiëren en plakken en meer tijd voor beslissingen die het bedrijf echt vooruit helpen.

3. De ClickUp-sjabloon voor boekhouding

Gratis sjabloon downloaden Houd debiteuren en crediteuren bij met de ClickUp-sjabloon voor boekhouding

Als u een klein boekhoudkantoor runt, kan een aanpasbare werkstroom voor het beheren van facturen en inkomstenprognoses handig zijn. De ClickUp-sjabloon voor boekhouding biedt u een werkruimte waar uw financiën, facturen en rapporten harmonieus samenkomen, waardoor het bijhouden eenvoudiger wordt.

Met dit sjabloon kunt u:

Werk in realtime samen met uw team of accountant om invoer bij te werken of problemen te signaleren

Gebruik meerdere ClickUp-weergaven, zoals Kalender en Tabel, om financiële evaluaties of deadlines te plannen

Stel AR/AP-werkstromen in, zodat u zowel inkomende als uitgaande betalingen kunt bijhouden en betalingen zonder vertraging kunt vragen

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven en freelancers die een veelzijdig systeem willen om hun financiën holistisch te beheren.

👀 Wist u dat? Slechts 44% van de bedrijven heeft hun debiteurenprocessen geautomatiseerd om hun financiële prestaties te verbeteren.

4. De ClickUp-factuursjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw facturatieproces met de ClickUp-factuursjabloon

Stel je voor dat je een freelancer bent die elke maand handmatig facturen maakt en meer tijd besteedt aan het opmaken van kolommen dan aan het werken met clients. Dat is waar de ClickUp-factuursjabloon echt een verschil kan maken.

In plaats van te jongleren met spreadsheets en verspreide e-mailthreads, kunt u profiteren van een volledig aanpasbare sjabloon met uw eigen huisstijl die uw factureringscyclus stroomlijnt. Zo blijft alles, van klantgegevens tot de status van betalingen, overzichtelijk op één plek, zodat u zich meer op uw werk kunt concentreren en minder op het bijhouden van totalen.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Ontwerp professionele factuursjablonen met aangepaste velden voor items, deadlines en betalingsvoorwaarden

Houd verzonden facturen bij met ClickUp Documenten met ingesloten links, opmerkingen en goedkeuringen

Automatiseer follow-ups met ClickUp-automatisering voor onbetaalde facturen via taakgebaseerde herinneringen

🔑 Ideaal voor: Freelancers en service providers die een gepolijst, herhaalbaar systeem nodig hebben om clients consistent te factureren.

5. De sjabloon voor het bijhouden van facturen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak en verstuur facturen met één klik met behulp van de sjabloon voor factuurbeheer van ClickUp

Als u tientallen facturen van clients beheert en moeite heeft om bij te houden wie wat heeft betaald, is de sjabloon voor factuurregistratie van ClickUp de oplossing voor u. Deze sjabloon biedt realtime inzicht in de status van elke factuur, zodat u altijd weet of u deze als voltooid kunt markeren of moet opvolgen.

Deze sjabloon helpt u:

Betaaltrends monitoren en late betalers markeren voor follow-up

Automatiseer herinneringen voor achterstallige betalingen, zodat u altijd een stap voor bent bij het innen van betalingen

Visualiseer uw werkstroom met grafieken en ClickUp Dashboards

🔑 Ideaal voor: Boekhoudteams en bedrijfseigenaren die een groot aantal facturen van clients beheren en behoefte hebben aan meer zichtbaarheid.

Escritorio E., eigenaar van een klein bedrijf, zegt op G2: ClickUp heeft ons geholpen veel problemen op ons boekhoudkantoor op te lossen. Voordat we het gebruikten, was het moeilijk om alle taken bij te houden die we voor verschillende clients en projecten moesten uitvoeren. Nu, met ClickUp, hebben we alles op één plek georganiseerd. Ik kan gemakkelijk zien wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is... Een van de beste dingen is dat we terugkerende taken kunnen instellen voor de dingen die we elke maand moeten doen, wat ons tijd bespaart en ervoor zorgt dat we niets vergeten. Het is ook erg handig om al het werk van het team te kunnen zien, zodat we deadlines kunnen halen en betere beslissingen kunnen nemen over wie aan wat moet werken. Dankzij ClickUp is ons kantoor veel beter georganiseerd en kunnen we meer werk verzetten zonder ons overweldigd te voelen. Het heeft een groot verschil gemaakt in hoe we onze clients en ons dagelijkse werk beheren.

6. De sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Krijg eerlijke prijzen met de sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp

U bent op zoek naar een nieuwe leverancier voor uw groeiende bedrijf en moet meerdere offertes vergelijken. Maar uw inbox is rommelig, spreadsheets zijn inconsistent en u weet niet wie er nog moet reageren. Los dit probleem op met de sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp.

Gebruik dit sjabloon voor offertes om:

Maak gestandaardiseerde offerteaanvragen met ClickUp Documenten om ervoor te zorgen dat alle leveranciers met dezelfde vereiste gegevens reageren

Organiseer leveranciersinformatie in ClickUp Board View om prijzen, tijdlijnen en voorwaarden in één oogopslag te vergelijken

Documenteer definitieve beslissingen voor auditgereedheid en cross-functionele zichtbaarheid

Creëer een gestructureerde, herhaalbare werkstroom voor het verzamelen, bijhouden en evalueren van reacties van leveranciers zonder van app te wisselen

🔑 Ideaal voor: Operations managers en inkoopteams die leveranciers moeten beheren en beslissingen moeten nemen.

7. De sjabloon voor een overzicht van financiële accounts van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd de financiële situatie van uw bedrijf bij met de sjabloon 'Overzicht financiële rekeningen' van ClickUp

Haal je rapporten uit vijf verschillende bronnen om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf? Dat leidt ongetwijfeld tot verwarring binnen je teams. De sjabloon 'Overzicht financiële rekeningen' van ClickUp consolideert al deze gegevens, zodat je cashflow, accountsaldi en prestatietrends duidelijk en eenvoudig te volgen zijn.

Met dit sjabloon kunt u:

Groepeer accounts in categorieën (bijv. operationele fondsen versus reservefondsen) voor meer focus en een betere organisatie

Gebruik de tabelweergave van ClickUp om accountgegevens te bekijken of afwijkingen in de tijd op te sporen

Stel ClickUp Dashboards in om balanswijzigingen, verouderingssamenvattingen of prestatiestatistieken te visualiseren

🔑 Ideaal voor: Financiële analisten en accounting managers die een realtime, hoogwaardige weergave van alle bedrijfsaccounts willen.

💡 Pro tip: Gebruikt u monday. com al? Migreer al uw projecten, sjablonen en aangepaste velden naar ClickUp met slechts één klik. Ga naar Instellingen werkruimte > Kies 'Importeren' > Selecteer monday. com. Breng gebruikers, taken, borden en meer over; ClickUp brengt ze automatisch in kaart.

8. De sjabloon voor financieel beheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Analyseer uw financiële prestaties met de sjabloon voor financieel beheer van ClickUp

De sjabloon voor financieel beheer van ClickUp is voor u bedoeld als u regelmatig kwartaaloverzichten maakt, budgetgoedkeuringen beheert en de uitgaven van meerdere afdelingen bijhoudt. Het automatiseert budgetbeheer, houdt doelen bij en zorgt voor zichtbaarheid op elk niveau van financiële planning en uitvoering.

Met dit sjabloon kunt u:

Stel financiële doelen en KPI's vast met ClickUp-documenten, aangepaste velden en ClickUp-dashboards om uw team op één lijn te brengen

Gebruik waarschuwingen en notificaties voor taakafhankelijkheid om knelpunten tijdens goedkeuringen of rapportage te voorkomen

Werk in realtime samen met belanghebbenden aan budgetbeoordelingen, prognoses en financiële planning

🔑 Ideaal voor: Financiële teams en afdelingshoofden die complexe financiële projecten beheren over teams en tijdschema's heen.

9. De sjabloon voor maandelijkse onkostendeclaraties van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Krijg inzicht in hoe u elke maand uw geld uitgeeft met de sjabloon voor maandelijkse onkostendeclaraties van ClickUp

Het einde van elke maand brengt uitdagingen met zich mee, zoals het verzamelen van bonnen, het invoeren van gegevens of het samenvatten van de uitgaven van afdelingen vóór deadlines. Gebruik de sjabloon voor maandelijkse onkostendeclaraties van ClickUp om dit proces te vereenvoudigen. Registreer, controleer en rapporteer uw zakelijke uitgaven met vertrouwen met dit kant-en-klare document.

Gebruik deze beschikbare sjabloon om:

Registreer elke transactie met details zoals datum, categorie, bedrag en aantekeningen voor transparantie

Gebruik de tabelweergave om uitgaven te filteren en te bekijken op type, afdeling of medewerker

Ontdek trends in de tijd door uitgaven te visualiseren in ClickUp Dashboards of grafieken met werklast

🔑 Ideaal voor: Financiële managers en teamleiders die maandelijks hun uitgaven moeten controleren en rapporteren.

10. De sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapportage van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blijf voldoen aan financiële regelgeving met behulp van de sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapportage van ClickUp Business

Uw zakelijke team reist, ontmoet klanten en betaalt voor koffie, terwijl uw boekhoudafdeling probeert de bonnen snel te verwerken. Met de sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapportage van ClickUp kunt u beide teams op één pagina houden om uitgaven bij te houden, van verzenden tot goedkeuren.

Gebruik dit sjabloon om:

Verzamel onkostendetails en bonnen van teamgenoten met behulp van de ingebouwde ClickUp-formulieren

Organiseer rapporten op werknemer, afdeling of periode met behulp van ClickUp Views

Werk samen aan opmerkingen en voeg documentatie rechtstreeks toe aan elke ClickUp-taak

🔑 Ideaal voor: Financiële teams en operations managers die toezicht houden op het bijhouden van uitgaven en onkostenvergoedingen van meerdere werknemers.

11. De sjabloon voor boekhoudkantoren van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Voorzie uw team van klantvriendelijke tools met de sjabloon voor boekhoudkantoren van ClickUp

Stel dat u een klein boekhoudkantoor runt en meerdere clients, deadlines en financiële rapportages beheert. Door de sjabloon voor boekhoudkantoren van ClickUp toe te voegen, kunt u structuur aanbrengen in die eindeloze chaos.

Van het onboarden van nieuwe clients tot het beheren van terugkerende taken zoals afstemmingen, maandelijkse rapportages en follow-ups, deze sjabloon biedt een duidelijk kader voor het organiseren van uw werkstromen zonder dat u door spreadsheets of plakbriefjes hoeft te spitten.

Met dit sjabloon kunt u:

Beheer de werkruimtes van clients met een mapstructuur die taken scheidt per account of service

Organiseer deliverables en plan maandelijks taakbeheer met behulp van tabel- en lijstweergave

Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe met ClickUp-taken om ervoor te zorgen dat geen enkele invoer of rapportage over het hoofd wordt gezien

🔑 Ideaal voor: Boekhoudkantoren en zelfstandige accountants die veel clients beheren en behoefte hebben aan gestructureerde werkstromen.

12. Het sjabloon voor betalingsformulieren van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer online betalingen beter met het sjabloon voor betalingsformulieren van ClickUp

Of u nu een evenement organiseert, diensten aanbiedt of interne bestellingen afhandelt, het ClickUp-sjabloon voor betalingsformulieren kan een handige aanvulling zijn. Hiermee kunt u veilig betalingsgegevens verzamelen, de status van transacties controleren en automatische follow-ups triggeren, allemaal zonder uw ClickUp-werkstromen te verlaten. Het is een eenvoudige manier om georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt als er geld in het spel is.

Met dit sjabloon kunt u:

Maak betaalformulieren met uw eigen huisstijl die gemakkelijk in te vullen zijn voor clients of klanten

Verzamel sleutelgegevens zoals totale kosten, betaalmethode, hoeveelheid en ondersteunende documenten

Automatiseer herinneringen voor openstaande betalingen of follow-ups met ClickUp Automatisering voor mensen die niet reageren

🔑 Ideaal voor: Retailers, service providers of interne financiële teams die betalingen verwerken via formulieren en werkstromen.

Uw boekhoudkundige werkstroom verdient meer dan alleen sjablonen

Sjablonen zijn een geweldige manier om informatie te stroomlijnen, maar voor echte boekhoudkundige efficiëntie heb je meer nodig dan alleen een basisstructuur. Je systeem moet zich aanpassen aan het tempo van je team en meegroeien met je bedrijf.

Hoewel monday.com verschillende sjablonen voor boekhouding biedt, ontbreekt het vaak aan de flexibiliteit, samenwerkingstools en uniforme weergave die moderne teams nodig hebben.

ClickUp biedt u daarentegen een volledig aanpasbare werkruimte waar boekhouding, het bijhouden van projecten, documentatie en communicatie allemaal gesynchroniseerd blijven. U kunt financiën, taken en updates organiseren in één overzichtelijke ruimte, zonder verspreide tools of dubbel werk.

Als uw huidige werkstroom gefragmenteerd of te handmatig aanvoelt, schakel dan over naar iets dat is gebouwd voor duidelijkheid en snelheid. Meld u aan voor ClickUp; u kunt gratis aan de slag.