Free sjablonen voor beleggingsportfolio's om uw activa bij te houden en te beheren

Investeren is een slimme stap om de veiligheid van uw financiële toekomst te garanderen, maar het beheren ervan hoeft geen fulltime baan te zijn (tenzij dat wel het geval is, maar zelfs dan is het nog steeds erg handig om alles goed te organiseren!).

Het is essentieel om uw beleggingen goed bij te houden om uw rendement op lange termijn te optimaliseren en te begrijpen wat wel en niet werkt. Deze gewoonte helpt u niet alleen om meer te sparen en uw schulden te verminderen, maar geeft u ook gemoedsrust. Als u financieel goed voorbereid bent, kunt u alle onverwachte gebeurtenissen in het leven aan.

Sjablonen voor beleggingsportfolio's zijn hiervoor de beste manier om nog te doen. Deze tools maken het gemakkelijker om uw financiën te organiseren, uw beleggingsprestaties te volgen en uw portfolio te diversifiëren.

In dit artikel hebben we de handigste sjablonen en portfolio-trackers voor u op een rijtje gezet.

Wat is een sjabloon voor een beleggingsportfolio?

Een sjabloon voor een beleggingsportfolio is een gestructureerde tool die is ontworpen om individuele beleggers, financiële adviseurs en professionals te helpen bij het bijhouden, beheren en analyseren van een breed bereik aan persoonlijke beleggingen. Deze omvatten aandelen, obligaties, onroerend goed en beleggingsfondsen.

Zie het als uw beleggingsdashboard, dat een duidelijk beeld geeft van uw huidige portfolio, de prestaties ervan en hoe het uw financiële doel ondersteunt.

Deze sjablonen zijn meestal beschikbaar in de vorm van spreadsheets (zoals Google Spreadsheets of Microsoft Excel) of dashboards, waarin sleutelgegevens worden gecombineerd, zoals aankoopprijs, huidige prijs, huidige marktwaarde en winst/verlies, om actuele informatie en waardevolle inzichten te bieden.

Dit kunt u nog te doen hebben met een sjabloon voor een beleggingsportfolio: Registreer alle activa in uw portfolio, inclusief details zoals transactiedatum, waarde en categorie

Gebruik interactieve grafieken en staafdiagrammen om de prestaties en historische gegevens van uw portfolio te visualiseren

Identificeer risiconiveaus voor alle beleggingen om strategieën voor risicobeheer van de portfolio te ondersteunen

Definieer korte-, middellange- en langetermijnbeleggingsdoelen, zoals pensioen of het kopen van onroerend goed (bekijk hier echte voorbeelden van financiële doelen voor 1, 5 en 10 jaar

Neem slimmere beslissingen met realtime gegevens, zodat u potentiële beleggingskansen in de huidige markt kunt benutten

Of u nu een beginner bent of een doorgewinterde belegger, met een robuuste beleggingsvolger kunt u uw beleggingsreis volgen, uitgebreide analyses uitvoeren en weloverwogen beslissingen nemen – allemaal op één plek.

Beste sjablonen voor beleggingsportfolio's

Hier zijn de beste sjablonen voor beleggingsportfolio's om financiële onafhankelijkheid te bereiken:

1. ClickUp-sjabloon voor portfoliobeheer

Ontvang een gratis sjabloon Stem projecten op elkaar af, houd de voortgang bij en houd belanghebbenden op de hoogte met de ClickUp-sjabloon voor portfoliobeheer

De ClickUp-sjabloon voor portfoliobeheer is een uitgebreide tool die is ontworpen om efficiënt portfoliobeheer te vereenvoudigen voor individuen en teams die met meerdere investeringen jongleren. Het centraliseert alles in één dynamische werkruimte wanneer u uw aandelen, activa en organisatorische taken beheert.

Met functies zoals realtime gegevens, ClickUp aangepaste weergaven en geautomatiseerde bijhouden, kunt u de prestaties van uw portfolio beter in de gaten houden, middelen verstandig toewijzen en projecten afstemmen op strategische financiële doel. Dit is vooral handig voor mensen die complexe beleggingsportfolio's willen beheren zonder deadlines, budgetten of prioriteiten uit het oog te verliezen.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd projectfasen duidelijk bij met 16 aangepaste statussen (zoals Nieuw, In uitvoering, Risicovol, Voltooien)

Houd uitgaven, teamtoewijzingen, geschatte kosten en voortgang bij met aangepaste velden

Analyseer gegevens snel met ingebouwde interactieve grafieken en staafdiagrammen

Organiseer uw werk met behulp van aangepaste weergaven, waaronder de hoofdlijst van de portefeuille, SOP's en de handleiding voor beginners

Visualiseer tijdlijnen en mijlpalen met Gantt-grafieken en

Gebruik ClickUp Dashboards om eenvoudig de voortgang van al uw beleggingen in één weergave te bekijken

Registreer en koppel de tijd die aan elke beleggingsportfolio-taak wordt besteed met ClickUp Tijdsregistratie en houd de toewijzing van middelen in de gaten om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen

🔑 Ideaal voor: Het organiseren en beheren van activa met een gestructureerde, datagestuurde aanpak.

2. ClickUp-sjabloon voor beleggingsovereenkomst

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor investeringsovereenkomsten om investeringsvoorwaarden duidelijk te organiseren en verwarring achteraf te voorkomen

Wilt u uw persoonlijke beleggingen wat beter organiseren? De ClickUp-sjabloon voor beleggingsovereenkomsten helpt u daarbij. Of u nu ondernemer, oprichter van een start-up of solo-investeerder bent, dit is een eenvoudige manier om voorwaarden, verantwoordelijkheden en verwachte rendementen op één plek vast te leggen.

Dit is vooral handig voor het beheren van risico's en het juridisch alles knop, zodat iedereen op lange termijn op één lijn blijft.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd de aankoopprijs, voortgang van contracten en onderhandelingen bij met aangepaste statussen en velden

Abonnement flexibel met behulp van verschillende documentweergaven, zoals Gantt, Kalender en Lijst

Houd medewerkers op de hoogte met realtime notificaties en opmerkingen

Deel overeenkomstonderdelen (bijv. clausules, goedkeuringen) op met behulp van mappen en subtaaken met ClickUp-taak

Maak gedetailleerde rapporten in ClickUp Document over de status van overeenkomsten en verantwoordelijkheden in de loop van de tijd

🔑 Ideaal voor: Het opstellen en beheren van beleggingsovereenkomsten met transparantie en gemak.

💡 Pro-tip: Als u nieuw bent in de wereld van beleggen, kan het boek Psychology of Money u helpen om het gedrag achter slimme financiële beslissingen te begrijpen , voordat u uw volgende overeenkomst op papier zet.

3. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement portfolio

Ontvang een gratis sjabloon Houd meerdere projecten in de gaten en krijg volledig zichtbaarheid in alle Teams met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement portfolio's

Heeft u meerdere projecten tegelijkertijd lopen? De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement zorgt ervoor dat alles overzichtelijk blijft. Het brengt al uw projecten – marketing, productontwikkeling, bedrijfsvoering – onder één dak, zodat u de voortgang kunt bijhouden en uw doelen kunt bereiken zonder dat u zich daarvoor in het zweet hoeft te werken.

Deze sjabloon biedt realtime samenwerking, aangepaste werkstroom en volledige zichtbaarheid, zodat u sneller kunt werken zonder fouten te maken.

Met deze sjabloon kunt u:

Bekijk de voortgang van projecten in één oogopslag met 6 aangepaste statussen (zoals Niet gestart, In uitvoering, Voltooien en meer)

Houd deliverables, projectfasen, budgetten, prioriteiten en belanghebbenden bij met aangepaste velden

Consolideer projectgegevens en verkrijg realtime inzichten met behulp van dashboard in portfolio-stijl

Pas aangepaste zichtbaarheid met weergaven zoals de portfolio-lijst, tijdlijn, werklast en Kanban-bord

Beheer mijlpalen en deadlines eenvoudig met behulp van Gantt-grafieken en kalender-weergaven

Trigger automatisch acties, zoals het bijwerken van taakstatus, het toewijzen van teamleden, het verzenden van notificaties of het bijhouden van tijdsregistratie, op basis van specifieke gebeurtenissen zoals statuswijzigingen met ClickUp automatisering

🔑 Ideaal voor: Het overzien van meerdere projecten met een hoog niveau van zichtbaarheid en controle.

Bekijk een inleiding over het gebruik van de sjabloon voor projectmanagementportefeuilles:

4. ClickUp-sjabloon voor activabeheer

Ontvang een gratis sjabloon Krijg volledige controle over activa, van inventaris tot apparatuur, allemaal op één plek, met de ClickUp-sjabloon voor activabeheer

De ClickUp Asset Management Sjabloon is een gecentraliseerde tool voor Business die hun fysieke of digitale activa effectiever willen bijhouden, beheren en onderhouden. Met deze sjabloon weet u eenvoudig welke fysieke activa u bezit, waar ze zich bevinden en in welke voorwaarde ze verkeren. U kunt deze ook aangepast maken voor digitale activa zoals NFT's of cryptovaluta.

U krijgt velden voor alle gedetailleerde informatie over activa, plus weergaven voor het bijhouden van kosten en reparaties. Het is een uitkomst voor het optimaliseren van het gebruik van activa en het terugdringen van verspilling.

Met deze sjabloon kunt u:

Leg de status van activa voorwaarde vast met de 5 aangepaste statussen, zoals Voltooid, Functioneel, Aankoop, Reparatie en Verkoop

Registreer het type activa, serienummer, waarde, fabrikant en meer met aangepaste velden

Focus op bijhouden met vooraf gebouwde weergaven, waaronder de reparatiekalender, reparatiekostenlijst en reparatiekostentabel

Maak geavanceerd toezicht mogelijk met projectmanagementtools zoals tijdsregistratie, tag en afhankelijkheidswaarschuwingen

Werk naadloos samen via gedeelde taken, opmerkingen en toegewezen persoon

Nodig teamleden of gasten uit om samen te werken en activagegevens in realtime bij te werken met ClickUp Document

🔑 Ideaal voor: Het duidelijk en efficiënt bijhouden van het gebruik, reparaties en levenscycli van activa.

💡 Pro-tip: Als u budgetten voor uw activa beheert, bekijk dan ClickUp's favoriete Excel-budgetsjablonen om financiële planning te ondersteunen.

5. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van activa

Ontvang een gratis sjabloon Houd alle activa bij met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van activa, ontworpen om fysieke en digitale tracking te vereenvoudigen

Als uw activabewaking niet optimaal verloopt, lost dit sjabloon dat snel op. Het ClickUp-sjabloon voor activabewaking is ontworpen voor inventaris, apparatuur en digitale activa en helpt u bij het beheren van elke fase, van aankoop tot buitengebruikstelling.

Met automatisering-klare velden en eenvoudige weergaven blijft u georganiseerd en up-to-date zonder oude spreadsheets te hoeven doorzoeken.

Met deze sjabloon kunt u:

Geef verschillende fasen van het bijhouden van activa weer, van nieuwe aankoop tot verkoop, met aangepaste statussen

Houd naleving en budgettering bij met behulp van aangepaste velden zoals Auditjaar en Totale activawaarde

Gebruik de tabelweergave voor aangepaste activarapporten

Wijs taken toe en houd deze bij die verband houden met het invullen van de sjabloon voor het bijhouden van activa.

Trigger werkstroom of breng belanghebbenden automatisch op de hoogte van updates met de ingebouwde ClickUp-automatisering

Beheer activagerelateerd werk efficiënt met behulp van functies voor tijdsregistratie en taaktoewijzing

Houd auditklare gegevens bij om de consistentie van gegevens te waarborgen, met name tijdens inventarisbeoordelingen

🔑 Ideaal voor: Het met voltooide nauwkeurigheid registreren en controleren van activa gedurende hun hele levenscyclus.

6. ClickUp-sjabloon voor financieel beheer

Ontvang een gratis sjabloon Abonnement, houd bij en beheer uw financiën zonder stress met behulp van de ClickUp-sjabloon voor financieel beheer

Budgetten, uitgaven, planning: het wordt allemaal eenvoudiger met de ClickUp-sjabloon voor financieel beheer. Of u nu zakelijke financiën of persoonlijke accounts beheert, deze sjabloon biedt u één ruimte om elke dollar bij te houden, te plannen en te beheren.

Met dit raamwerk kunt u doelen instellen, teammiddelen beheren en gezondere financiële gewoonten ontwikkelen zonder te verdrinken in losstaande tools.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd de fase van elke financiële taak bij met 28 aangepaste statussen, waaronder Nog te doen, Ondertekend, In uitvoering en Goedgekeurd

Organiseer budgetcategorieën, financiële doelen en cashflowgegevens met behulp van aangepaste velden

Wijs ClickUp-doelen toe aan budgetten of Taken en houd automatisch bij hoe dicht u bij het behalen ervan bent

Krijg realtime zichtbaarheid in uw financiën via aangepaste weergaven, zoals Lijst en Kalender

Koppel gerelateerde financiële taken, zoals goedkeuringen, budgetbeoordelingen en onkostenbijhouden, aan ClickUp-afhankelijkheid , zodat u financiële processen in de juiste bestelling kunt beheren

🔑 Ideaal voor: Het beheren van financiën, budgetten en prognoses in een gecentraliseerde werkruimte.

7. ClickUp-sjabloon voor pensioenchecklist

Ontvang een gratis sjabloon Bereid u vol vertrouwen voor op de toekomst met de ClickUp-sjabloon voor uw pensioenchecklist, die is ontwikkeld om u stap voor stap te begeleiden bij uw planning

De ClickUp-sjabloon voor uw pensioenchecklist is een gedetailleerd abonnement voor iedereen die zich wil voorbereiden op een veilig en zorgeloos pensioen. Het verandert het vaak overweldigende pensioenproces in een gestructureerde, beheersbare en doel-gerichte werkstroom.

Van inkomstenprognoses en spaardoelen tot gezondheidszorgplanning en aanpassingen in levensstijl: dit sjabloon zorgt ervoor dat elke cruciale stap duidelijk en nauwkeurig in account wordt gebracht. Het is ontworpen om u te helpen bij het abonnement, uitvoeren en evalueren van uw pensioenvoorbereiding op één plek.

Met deze sjabloon kunt u:

Bereken en categoriseer verwachte inkomsten, uitgaven en spaardoelen met behulp van aangepaste velden

Stel doelen op en document uw pensioenabonnement rechtstreeks in ClickUp Docs, zodat al uw aantekeningen en bronnen overzichtelijk blijven

Visualiseer tijdlijnen met aangepaste weergaven, waaronder lijst, kalender, gantt en werklast

Stel automatisering in om herinneringen te triggeren, statussen bij te werken of u te waarschuwen wanneer taken moeten worden uitgevoerd of zijn voltooid

Plan regelmatig evaluaties van uw pensioenabonnement, budget of beleggingsprestaties met ClickUp-terugkerende taken

Houd zowel korte- als langetermijndoelen op financieel en lifestylegebied uitgebreid bij

🔑 Ideaal voor: Het abonnement op uw pensioen met een overzichtelijke en bruikbare checklist.

💡 Pro-tip: Wanneer u een sjabloon voor een beleggingsportfolio of spreadsheet gebruikt voor uw pensioenplanning, houd dan niet alleen uw huidige activa bij, maar neem ook toekomstige bijdragen en geschatte rendementen mee. Zo kunt u beter inschatten of u op schema ligt om uw pensioen doelen te halen en kunt u uw strategie indien nodig vroegtijdig aanpassen.

8. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke begroting

Ontvang een gratis sjabloon Bereik uw financiële doelen met het ClickUp Personal Budget sjabloon, een eenvoudige tool om inkomsten, uitgaven en spaargeld te beheren

Wie wil er nu geen eenvoudige manier om geld te beheren? Deze sjabloon biedt u precies dat. De ClickUp-sjabloon voor persoonlijke budgettering geeft een weergave van uw uitgaven, inkomsten en spaargeld. Deze sjabloon is perfect voor dagelijkse budgettering of langetermijnplanning, houdt u gefocust op uw financiële doelen en helpt u goede uitgavenpatronen te ontwikkelen.

Met deze sjabloon kunt u:

Categoriseer inkomsten, spaargeld, noodzakelijke uitgaven, discretionaire uitgaven en schuldaflossingen met aangepaste velden

Houd de cashflow in de gaten en blijf binnen de maandelijkse of wekelijkse budget targets met behulp van de vooraf opgestelde layout

Beoordeel in één oogopslag de financiële gezondheid met visuele dashboards en analyses

Houd taken bij zoals het betalen van rekeningen, bijdragen aan doelen en mijlpalen op het gebied van sparen met aangepaste statussen

Pas budgetteringsstrategieën aan op basis van uw veranderende levensstijl of doel met behulp van bewerkbare werkstroom

Organiseer deadlines, ontvang slimme herinneringen en plan automatisch budgetbeoordelingen met de ClickUp AI-kalender om uw financiële doelen te bereiken met minder handmatig werk.

🔑 Ideaal voor: Het opbouwen van duurzame budgetteringsgewoonten en het beheren van persoonlijke financiën.

9. Financiële portfolio sjabloon van CFI

De Financial Portfolio Sjabloon van het Corporate Finance Institute (CFI) is een gespecialiseerde Excel-tool die is ontworpen om financiële professionals en studenten te helpen bij het analyseren van portfolio-risico's door middel van bèta-berekeningen. Het is met name nuttig voor diegenen die het Capital Asset Pricing Model (CAPM) toepassen om de volatiliteit van individuele veiligheden of hele portefeuilles ten opzichte van de markt te beoordelen.

Deze sjabloon vereenvoudigt het berekenen van bèta-coëfficiënten, waardoor gebruikers historische prijsgegevens kunnen invoeren en bèta-waarden kunnen verkrijgen die de gevoeligheid van het rendement van een veiligheid voor marktbewegingen aangeven.

Met deze sjabloon kunt u:

Gebruik een vooraf opgebouwd Excel-raamwerk voor het berekenen van bèta-coëfficiënten met historische prijsgegevens

Pas het Capital Asset Pricing Model (CAPM) eenvoudig toe

Beoordeel de volatiliteit en het systematische risico van individuele veiligheden

Vergelijk de risicoprofielen van verschillende beleggingen binnen een portfolio

Gebruik deze tool voor educatieve doeleinden en professionele financiële analyse

Stroomlijn risicobeoordelingsprocessen in portfoliobeheer

🔑 Ideaal voor: Het berekenen en interpreteren van bèta-waarden om het risicoprofiel van een portfolio te beoordelen.

10. Spreadsheet-sjabloon voor het bijhouden van beleggingsportfolio's door rijen

via Rij

Deze is gemaakt voor moderne beleggers die realtime updates willen zonder de hele dag nummers in te voeren. De Spreadsheet Investment Portfolio Tracker Sjabloon synchroniseert met live gegevens om aandelen, ETF's en crypto moeiteloos bij te houden. Met grafieken, duidelijke visuals en integratieopties is het ideaal voor iedereen die een slimmer, geautomatiseerd dashboard wil.

Met deze sjabloon kunt u:

Integreer realtime gegevens om activaprijzen automatisch bij te werken

Analyseer prestaties met winst- en verliesgrafieken en uitsplitsingen van de activaspreiding

Sluit live grafieken en tabellen in externe documenten en platforms in

Houd een breed bereik aan activa bij, waaronder aandelen, ETF's en cryptovaluta's

Pas de aangepaste installatie aan uw persoonlijke voorkeuren voor het bijhouden van beleggingen aan

🔑 Ideaal voor: Het bijhouden en analyseren van investeringen met een realtime, geautomatiseerde spreadsheet.

11. Excel-sjabloon voor het bijhouden van beleggingen door Vertex42

via Vertex42

Op zoek naar iets eenvoudigs en efficiënts om uw beleggingsaccounts bij te houden? De Excel-sjabloon voor het bijhouden van beleggingen houdt uw beleggingen bij en berekent uw rendement met behulp van XIRR – geen geavanceerde formules nodig. U voert uw bedragen en waarden in en u krijgt een duidelijk beeld van hoe uw portfolio in de loop van de tijd presteert.

Met deze sjabloon kunt u:

Vergelijk de waarde of het totale rendement van verschillende beleggingen

Geniet van een gebruiker-vriendelijk ontwerp dat geschikt is voor zowel beginnende als ervaren beleggers

Pas de aangepaste Excel-begrotingssjabloon aan uw individuele behoeften op het gebied van beleggingsbijhouden

🔑 Ideaal voor: Het monitoren van beleggingsprestaties met behulp van een eenvoudige, op Excel gebaseerde tracker.

Wat maakt een goede sjabloon voor een beleggingsportfolio?

Als u tot hier hebt gelezen, vraagt u zich misschien af wat de beste beleggings-portfolio sjabloon voor u is?

Een effectief sjabloon voor beleggingsportfolio's is een uitgebreide tool voor individuele beleggers, financiële adviseurs en professionals die hun portfolio's efficiënt willen beheren.

Sleutel functies die een sjabloon van hoge kwaliteit onderscheiden, zijn onder meer:

houd al uw activa op één plek bij: Registreer alles, van aandelen en obligaties tot beleggingsfondsen en onroerend goed, inclusief aankoopprijs, huidige waarde en aankoopdatumHoud het eenvoudig en overzichtelijk: Kies een layout die gemakkelijk te navigeren en aangepast is, zonder ingewikkelde formule of een rommelig ontwerp dat u in de weg zitStem af op uw beleggingsdoelen: Of u nu gericht bent op langetermijngroei, snel rendement of diversificatie, de sjabloon moet flexibel zijn en aansluiten bij uw strategieGebruik consistente gegevensinvoer: Houd u aan gestandaardiseerde velden zoals transactiedatum, activatype en marktwaarde om het bijhouden en rapportage naadloos te laten verlopenConcentreer u op wat het belangrijkst is: *In plaats van te verdrinken in nummers, kiest u een sjabloon die u helpt trends te herkennen, zwakke prestaties te signaleren en de prestaties van uw portfolio te optimaliseren

Neem de controle over uw financiën en beleggingen met ClickUp!

Het beheren van uw financiën hoeft niet ingewikkeld te zijn. Van het budgetteren van dagelijkse uitgaven tot het nemen van een pensioenabonnement of het uitbreiden van uw beleggingsportfolio: duidelijkheid komt voort uit het hebben van het juiste systeem.

ClickUp biedt u dat systeem: een combinatie van krachtige automatisering, realtime tracking en aanpasbare sjablonen om elk aspect van uw financiële leven te stroomlijnen. U kunt uw uitgaven visualiseren, de prestaties van uw portfolio bijhouden, langetermijndoelen stellen en alles op één plek georganiseerd houden.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en maak uw financiële doelen werkelijkheid!