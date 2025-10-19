11 beste softwaretools voor werkruimte voor 2025

Elke manager heeft het wel eens meegemaakt: een teamlid vertrekt en plotseling verdwijnt ook de context achter de helft van uw projecten.

Waarom is deze deadline in instelling? Wat is het laatste nieuws over dat telefoongesprek met de leverancier? Waar zijn de bestanden die ze beloofden te delen?

Als het werk van uw team zich in mensen afspeelt in plaats van in gedeelde ruimtes, moet u werkruimte-software eens proberen. In deze blogpost hebben we 11 van de beste tools op een rijtje gezet om de rust te herstellen nadat de storm is gaan liggen. ⚒️

De beste werkruimte-software in één oogopslag

Hier is een voorproefje van alle gratis projectmanagementsoftware. 📊

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Aanpasbare, alles-in-één werkruimte voor teamsTeamgrootte: Ideaal voor ontwerp-, marketing- en bureau-teams die meerdere client-projecten beheren Taken, AI-assistentie (ClickUp Brain), documenten, kennisbeheer, dashboard Free Forever; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Google Workspace Uniforme communicatie binnen het Office 365-ecosysteem Teamgrootte: Ideaal voor projectmanagers en middelgrote bureaus Realtime samenwerking in document/Sheets, AI Gems-chatbots aangedreven door Gemini Vanaf $ 8,40 per maand per gebruiker Microsoft Teams Uniforme communicatie binnen het Office 365-ecosysteem Teamgrootte: Ideaal voor projectmanagers en middelgrote bureaus Copilot AI voor live transcripties van vergaderingen, samenvattingen en het genereren van taken Gratis; vanaf $ 9,99/maand per gebruiker Basecamp Eenvoudige, client-vriendelijke projectcoördinatie Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote bureaus en adviesbureaus Client Access, Hill Charts, prikborden, rapporten, nog te doen bijhouden Gratis; vanaf $ 15 per maand per gebruiker Trello Intuïtieve manier om Kanban-stijl taak bij te houden Teamgrootte: Ideaal voor freelancers en creatieve medewerkers Kanban-borden, kaartomslagen, Slide Power-Up, tijdlijn weergave Free; vanaf $ 6 per maand per gebruiker Wrike Gestructureerde projectportfolio's met gantt en rapportageTeamgrootte: Ideaal voor kleine bedrijven en freelancers Gantt-grafieken met afhankelijkheden, bijhouden van middelen en budgetten Free; vanaf $ 10 per maand per gebruiker Zoho Projects Betaalbaar, volledig uitgerust projectmanagementTeamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote bureaus die hun leveringen willen opschalen Taak-afhankelijkheid, resourcebeheer, portals voor client/leveranciers Gratis; vanaf $ 5 per maand per gebruiker Airtable Flexibele, datagestuurde apps bouwen met visuele diversiteit Teamgrootte: Ideaal voor teams die controle op databasegebied nodig hebben Relationele tabellen, interfaceontwerper, automatiseringregels Gratis; vanaf $ 20 per maand per gebruiker Coda Doc-as-app-werkstroom met interactieve bouwstenen Teamgrootte: Ideaal voor strategieteams, kennisoperaties en hybride teams Interactieve tabellen, pakketten, automatiseringen, vergader- en productiviteit-sjablonen Gratis; vanaf $ 12 per maand per gebruiker ProofHub Uitgebreide projectcontrole en redactie Teamgrootte: Ideaal voor interne communicatie, training en creatieve beoordelingsteams Redactie-tools, ingebouwde chat, op rollen gebaseerde toegang Gratis; vanaf $ 50 per maand Zoom Hybride teams die naadloze video-, AI- en asynchrone tools nodig hebben Teamgrootte: Ideaal voor gedistribueerde teams binnen ondernemingen die regelmatig vergaderingen houden HD video, breakout rooms, AI Companion, whiteboards Gratis; vanaf $ 16,99/maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij werkruimte-software?

Hier zijn enkele onmisbare functies die een werkruimte-softwaretool effectief maken voor uw digitale transformatiestrategie:

Realtime samenwerking en communicatie: ondersteunt instant chat, videoconferenties, annotaties en live co-bewerking.

Uniform beheer van taken, bestanden en werkstroom: combineert het bijhouden van taken, het delen van bestanden, opmerkingen, goedkeuringen en projectborden in één interface.

Automatisering- en AI-functies: neemt routinetaken voor zijn rekening en gebruikt AI om content samen te vatten, herinneringen te genereren of gegevens te analyseren.

Meerdere visuele weergaven: Biedt verschillende manieren om uw werk te bekijken, zoals Kanban-borden, kalenders, tijdlijnen en gantt-grafieken.

Integraties en uitbreidbaarheid: maakt verbinding met bestaande tools in uw werkruimte en biedt een API voor aangepaste werkstroom.

Veiligheid en beheersfuncties: biedt robuuste gebruikerrechten, versleuteling, SSO-ondersteunen en compliance-tools om de toegang tot gegevens binnen verspreide teams veilig te beheren.

🔍 Wist u dat? Volgens het boekThe History of Projectmanagement van Mark Kozak-Holland werden bij historische projecten, van oude bouwwerken tot initiatieven op imperiale schaal, veel van dezelfde principes gebruikt als vandaag de dag: projectsponsoring, gedefinieerde teams en gestructureerde processen.

De beste werkruimte-software

Dit zijn onze keuzes voor de beste werkruimte-software. 👇

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

ClickUp (het beste voor een aanpasbare, alles-in-één werkruimte voor teams)

Creëer de werkruimte van uw team in ClickUp Pas uw werkruimte aan in ClickUp

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor we vertraging oplopen.

De ClickUp projectmanagement-software lost dit op met de alles-in-één-app voor werk, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Verdeel het werk met ClickUp-taak

ClickUp-taak is waar planning wordt omgezet in uitvoering. Deze bouwstenen fungeren als stappen om uw teams te helpen zien wat er nog te doen is, wanneer en door wie.

Voeg afhankelijkheden toe aan ClickUp-taak om de juiste volgorde voor uw werk in te stellen

Stel dat u een productlancering beheert. Maak een taak aan voor 'Launch Landing Page' en splits deze vervolgens op in subtaaken voor copywriting, ontwerp, dev-integratie, testen en go-live. Elk onderdeel heeft zijn eigen toegewezen persoon, deadline en afhankelijkheden.

Wilt u uw werkstroom aanpassen? Voeg dan ClickUp aangepaste velden toe om zaken als kanaaltype, regio of activatype bij te houden. Bovendien kunt u aangepaste taakstatus in ClickUp gebruiken om weer te geven hoe uw team werkt, bijvoorbeeld 'In juridische beoordeling' of 'Geblok door Dev'.

Werk slimmer met ClickUp Brain

Nu wordt uw werkruimte pas echt krachtig.

ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-assistent die in elk onderdeel van uw werkruimte is geïntegreerd.

Vraag ClickUp Brain alles over uw werkruimte en krijg direct bruikbare antwoorden

Hulp nodig bij het schrijven van taakbeschrijvingen of het samenvatten van updates? Gebruik ClickUp Brain om volgende stappen te genereren, voortgang samen te vatten of zelfs uw agenda automatisch te blokkeren op basis van uw werklast.

Probeer je een week achterstand in te halen? Vraag gewoon: Wat is er vorige week veranderd in het onboardingproject? Of welke taken zijn achterstallig in het herontwerp van de website?

ClickUp Brain doorzoekt uw hele werkruimte, zoals opmerkingen, updates, documenten, chats en tijdlijnen, om u duidelijke, bruikbare antwoorden te geven. U kunt zelfs taken toevoegen, gerelateerde documenten koppelen en AI gebruiken om automatisch beeldconcepten of campagnes te genereren.

💡 Maximaliseer uw werkruimte met ClickUp Brain MAX

Hulp nodig bij het opstellen van rapporten, het samenvatten van updates of het omzetten van ruwe ideeën in uitvoerbare taken – zonder alles uit te typen? ClickUp Brain MAX is uw AI-copiloot, gebouwd voor snelheid, duidelijkheid en diepe integratie in de werkruimte.

Ontdek hoe ClickUp Brain MAX elke taak omzet in een intelligente werkruimte: updates samenvatten, belemmeringen blootleggen en automatisch volgende acties voorstellen

Of u nu achter elkaar vergaderingen hebt of lange projectbriefings verwerkt, Brain MAX helpt u:

Dicteer ideeën handsfree : zet gesproken gedachten, audio-opnames van vergaderingen of schermopnames om in gestructureerde documenten met tijdstempels, samenvattingen en actiepunten

Vraag en zoek slimmer : krijg direct antwoorden uit uw hele werkruimte – documenten, taken, opmerkingen en bestanden – allemaal in één query

Automatisch schone content genereren: stel binnen enkele seconden conceptvoorstellen voor clients, projectupdates of kennisbankartikelen op met behulp van taakcontext en eerdere documentatie

Voorbeeld van een gebruikssituatie: Stel dat uw marketingteam net een debriefing over een productlancering heeft afgerond. In plaats van handmatig notulen te schrijven, kunt u de discussie opnemen, deze uploaden naar Brain MAX en een kant-en-klaar document krijgen waarmee u alles wat belangrijk is kunt delen en alle volgende stappen kunt opnemen.

💡 Pro-tip: Combineer ClickUp Brain MAX met Docs Hub en terugkerende taken om geautomatiseerde review-werkstroom in te stellen die uw interne kennis up-to-date en bruikbaar houdt, zonder dat u deze handmatig hoeft bij te werken.

Zet ideeën om in kennis met ClickUp Document

Zodra de taken op gang zijn gekomen en uw team op één lijn zit, is de volgende uitdaging om uit te zoeken waar alle kennis naartoe gaat.

ClickUp Document is de plek waar uw team wiki's opstelt, SOP's bewerkt en in realtime samenwerkt, of het nu gaat om productspecificaties, een onboarding checklist of een lanceringsplan.

Voeg checklist en uitgebreide format toe in ClickUp Document

Stel dat uw team werkt aan die 'Landing Page'-taak van eerder. U opent een document direct in de taak om een conceptversie te schrijven. Marketing komt erbij om bewerking uit te voeren, Product plaatst opmerkingen en Juridische Zaken geeft de definitieve goedkeuring, allemaal op één plek.

Het maken van een document is één ding. Ervoor zorgen dat het over zes maanden nog steeds georganiseerd, toegankelijk en bruikbaar is, is iets heel anders.

Dat is waar het ClickUp Knowledge Management-systeem om de hoek komt kijken. Elk document dat uw team aanmaakt, wordt automatisch geïndexeerd in de Docs Hub, een centrale plek waar u documenten kunt ordenen per map, taggen per onderwerp en de toegang kunt beheren met geavanceerde toestemming.

Visualiseer de voortgang met ClickUp Dashboards

Naarmate uw project vordert, bieden ClickUp Dashboards u de zichtbaarheid die u nodig hebt om alles onder controle te houden. Met deze alles-in-één software kunt u aangepaste dashboards bouwen met behulp van visuele kaarten voor taakstatus, sprintsnelheid, tijdsregistratie, doelen, burndown-grafieken en meer.

Houd elke taak, deadline en team werklast in realtime bij met ClickUp Dashboards

Stel dat u een productlancering in het derde kwartaal plant. Stel dan een dashboard in met een widget voor de werklast om te controleren of het ontwerp of de ontwikkeling overbelast is, een burndown-grafiek om de voortgang van taken bij te houden, een doelvolger die gekoppeld is aan mijlpalen voor de lancering en een tijdsregistratiekaart om de factureerbare uren of focus in de gaten te houden.

De beste functies van ClickUp

Werkstroom visueel verbinden: Bouw werkstromen en wijs werk toe met gekoppelde taken en live samenwerking binnen boeiende Bouw werkstromen en wijs werk toe met gekoppelde taken en live samenwerking binnen boeiende ClickUp Whiteboards

Werk sneller: gebruik kant-en-klare gebruik kant-en-klare ClickUp-sjablonen voor HR, Product, Agile en meer om de installatie over te slaan en meteen aan de slag te gaan

Houd bij wat belangrijk is: Stel teamdoelen, OKR's en KPI's vast met Stel teamdoelen, OKR's en KPI's vast met ClickUp Goals , maak verbinding met echte taken en volg de voortgang automatisch

*houd contextuele gesprekken gaande: gebruik ClickUp Chat om een gesprek te starten, updates te delen of vragen te stellen, en laat AI sleutelberichten omzetten in taken

werk in realtime samen: *Deel feedback via de sociale intranetfuncties , zoals opmerkingen, chat en proeflezen, die allemaal rechtstreeks aan uw werkruimte zijn gekoppeld

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies en aangepaste opties van ClickUp kan in het begin overweldigend zijn, vooral voor teams die nog niet bekend zijn met volledige projectmanagementtools

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

ClickUp heeft de manier waarop we onze interne taken bij het bureau beheren volledig veranderd. Hiermee kan ik de werkstroom van het hele team op één plek bijhouden, urgente zaken prioriteren en de communicatie gecentraliseerd houden. De mogelijkheid om processen te automatiseren, te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals lijst, bord en kalender) en te integreren met andere tools heeft mijn dagelijkse productiviteit aanzienlijk verhoogd. Het is een alles-in-één platform dat perfect aansluit bij onze werkstroom en het teammanagement veel efficiënter maakt.

ClickUp heeft de manier waarop we onze interne taken bij het bureau beheren volledig veranderd. Hiermee kan ik de werkstroom van het hele team op één plek bijhouden, urgente zaken prioriteren en de communicatie gecentraliseerd houden. De mogelijkheid om processen te automatiseren, te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals lijst, bord en kalender) en te integreren met andere tools heeft mijn dagelijkse productiviteit aanzienlijk verhoogd. Het is een alles-in-één platform dat perfect aansluit bij onze werkstroom en het teammanagement veel efficiënter maakt.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context in verbinding, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

2. Google Workspace (het beste voor naadloze samenwerking en productiviteit met ingebouwde AI)

via Google Workspace

Google Workspace, voorheen bekend als Google Apps en daarna als G Suite, is een cloudgebaseerde suite voor productiviteit en samenwerkingsmiddelen ontwikkeld door Google. Het combineert essentiële tools, waaronder Gmail, Kalender, Drive, Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Meet en Chat.

De toolstack biedt een collaboratieve werkruimte met functies zoals aangepaste zakelijke e-mailadressen, gedeelde cloudopslag, videoconferenties, instant messaging en geïntegreerde AI-assistentie.

De beste functies van Google werkruimte

Gebruik Gemini AI om te schrijven en samen te vatten in Gmail, inzichten te genereren in Sheets, dia's te ontwerpen en te brainstormen in documenten

Upload documenten, briefings of rapporten in NotebookLM en ontvang samengevatte overzichten of audio-overzichten

Bouw zonder code apps met AppSheet voor teamonderzoeken, goedkeuringswerkstroom of het bijhouden van bedrijfsmiddelen

Gebruik Google Agenda om clients en teamgenoten automatisch tijd met u te laten boeken via uw gepersonaliseerde boekingspagina

Limieten van Google Werkruimte

Het is niet ideaal voor teams die complexe werkstroom of diepgaande administratieve controle nodig hebben, waardoor gebruikers worden aangemoedigd om alternatieven voor Google werkruimte te zoeken

De desktopversie van Google Drive kan crashen zonder duidelijke oplossing

Prijzen van Google werkruimte

Business Starter: $ 8,40/maand per gebruiker

Business Standard: $16,80/maand per gebruiker

Business Plus: $26,40/maand per gebruiker

Onderneming Plus: $ 42/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Google Werkruimte

G2: 4,6/5 (meer dan 43.300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Werkruimte?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had:

Google is gewoonweg beter dan alle anderen als het gaat om het ontwerpen van een werkruimte waarmee u zo snel mogelijk zoveel mogelijk kunt doen. Het crasht echter wel vaker dan Microsoft 365.

Google is gewoonweg beter dan alle anderen als het gaat om het ontwerpen van een werkruimte waarmee u zo snel mogelijk zoveel mogelijk kunt doen. Het crasht echter wel vaker dan Microsoft 365.

🔍 Wist u dat? De negen kennisgebieden van projectmanagement, gedefinieerd door PMBOK®, omvatten alles wat nodig is om een project effectief te beheren: integratie, omvang, tijd, kosten, kwaliteit, human resources, communicatie, risico's en inkoop.

3. Microsoft Teams (het beste voor uniforme communicatie binnen het Office 365-ecosysteem)

via Microsoft

Microsoft Teams is een cloudgebaseerd samenwerkingsplatform, onderdeel van de Microsoft 365-suite, ontworpen voor chatten, vergaderen, bellen, bestanden delen en app-integratie. De tool combineert realtime groeps- en één-op-één-chats met hoogwaardige video- en audioconferenties.

In vergelijking met Google Workspace krijgt u meer gedetailleerde administratieve controle. Het stelt gebruikers in staat om speciale 'teams' of kanalen rond projecten, afdelingen of onderwerpen te creëren, waardoor gesprekken in threads, het delen van rijke media en doorzoekbare geschiedenissen mogelijk worden.

De beste functies van Microsoft Teams

Intelligent Recap binnen merkgebonden Gebruik AI-aangedreven tools zoalsbinnen merkgebonden sjablonen voor vergaderingen en communicatieplannen om elk gesprek gerichter en actiever te maken

Vervang traditionele bureautelefoons door Teams Phone , dat call routing, voicemail, automatische telefonisten en direct inward dialing ondersteunt

Bewerk Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden rechtstreeks in Teams met versienotities en opmerkingen

Limieten van Microsoft Teams

Bevriezingen, onderbroken telefoongesprekken en storingen bij het delen van schermen komen nog steeds vaak voor tijdens vergaderingen

Hosts hebben onvoldoende controle en vergaderrollen kunnen per ongeluk als standaard worden ingesteld voor vroege deelnemers

Prijzen van Microsoft Teams

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 364 Personal: $ 9,99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Family: $ 12,99/maand per gebruiker

Microsoft Teams Essential: $ 4,80/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 16.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: 1954 was een belangrijk jaar voor het moderne management. In dat jaar bedacht generaal Bernard Schriever van de Amerikaanse luchtmacht de term 'projectmanagement' en introduceerde Peter Drucker Management by Objectives in zijn boek The Practice of Management.

4. Basecamp (het beste voor eenvoudige, client-vriendelijke projectcoördinatie)

via Basecamp

Basecamp is een gestroomlijnd, browsergebaseerd platform voor projectmanagement en teamsamenwerking, ontworpen door 37signals (nu weer terug bij de oorspronkelijke naam). Het helpt u werkruimten te creëren waar elk project omvat: takenlijsten, prikborden, bestandsopslag, realtime groepschat (Campfire) en geïntegreerde planningen.

Het platform biedt ook geautomatiseerde check-in-vragen, die teamgenoten vragen om te reageren op terugkerende queries zoals 'Waar heb je vandaag aan gewerkt?'.

De beste functies van Basecamp

Krijg inzicht in waar het werk soepel verloopt en waar het vastloopt met Hill Charts

Houd werkbelastingen bij, signaleren planningsconflicten en stem tijdlijnen voor meerdere projecten op elkaar af met LineUp en Mission Control

Vereenvoudig de communicatie met Pings en het Hey! menu voor directe berichten en notificaties

Limiet van Basecamp

Ontbreekt diepgaande dashboards en prestatie-inzichten

Zonder slimme filtering of prioritering kunnen waarschuwingen zich opstapelen

Prijzen van Basecamp

Free

Basecamp Plus: $15/maand per gebruiker

basecamp Pro onbeperkt: *$299/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het is geschikt voor het bijhouden van projecttaken en gebruikers kunnen het vrij snel in de instelling zetten en gebruiken. Maar de gebruikersinterface is niet zo geweldig en enigszins met limiet/overladen met dingen... De gebruikersinterface is niet zo geweldig en enigszins met limiet/overladen met dingen. Als er te veel openstaande punten zijn, wordt het moeilijker om bij te houden, dus we moeten nog steeds andere, overzichtelijkere tools gebruiken voor nog te doen taken. Beperkte integratie.

Het is geschikt voor het bijhouden van projecttaken en gebruikers kunnen het vrij snel in de instelling zetten en gebruiken. Maar de gebruikersinterface is niet zo geweldig en enigszins met limiet/overladen met dingen... De gebruikersinterface is niet zo geweldig en enigszins met limiet/overladen met dingen. Als er te veel openstaande punten zijn, wordt het moeilijker om bij te houden, dus we moeten nog steeds andere, overzichtelijkere tools gebruiken voor nog te doen taken. Beperkte integratie.

5. Trello (het beste voor intuïtieve bijhouden van Kanban-stijl taken)

via Trello

Trello is ontwikkeld voor teams die in beweging denken. De visuele borden helpen om verspreide ideeën en taken om te zetten in georganiseerde werkstroom die gemakkelijk te beheren en nog gemakkelijker uit te voeren zijn.

U kunt elke werkstroom opsplitsen in stappen, taken toewijzen, deadlines instellen, checklist toevoegen en zelfs acties automatiseren met de ingebouwde AI-assistent Butler. Bovendien kunt u PowerUps gebruiken om de functionaliteit van Trello uit te breiden met kalenders, tijdsregistratie, analyses en diepere integratie in uw ecosysteem.

De beste functies van Trello

Leg alles vast met Trello Inbox om taken, ideeën en actiepunten uit e-mails, Slack of Teams direct op te slaan

Organiseer uw werk visueel met Trello Boards om weer te geven hoe uw team te werk gaat, met behulp van kolommen, kaarten, checklist en deadlines

Spiegel taken tussen verschillende borden met Card Mirroring om dezelfde Nog te doen op meerdere plaatsen bij te houden

Limieten van Trello

Ontbreekt aan diepgaande inzichten en native rapportage-tools

Gebruikers moeten kaarten archiveren voordat ze deze kunnen verwijderen, wat onnodige klikken met zich meebrengt

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,50/maand per gebruiker

onderneming: *$17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trello-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Uit onderzoek blijkt dat mensen sneller en daadkrachtiger reageren op kortere deadlines, niet alleen vanwege de urgentie, maar ook omdat deze deadlines beter aansluiten bij actiegerichte doelen. Deadlines alleen zijn echter niet voldoende. Ze zijn het meest effectief wanneer ze aansluiten bij de huidige mindset van de persoon.

6. Wrike (het meest geschikt voor gestructureerde projectportfolio's met gantt en rapportage)

via Wrike

Wrike is een cloudgebaseerd, ondernemingswaardig werkbeheerplatform dat teams helpt bij het efficiënt plannen, bijhouden en uitvoeren van zowel eenvoudige als complexe projecten. Het platform onderscheidt zich door zijn aanpasbaarheid wanneer projecten worden opgeschaald. U kunt aangepaste dashboards maken om precies te zien wat belangrijk is: de werklast van teams, de status van projecten, achterstallige items of campagnes met hoge prioriteit.

Voor creatieve teams biedt Wrike Proof bovendien ingebouwde tools voor markeringen en versie. U kunt pdf's, afbeeldingen en video's bekijken, opmerkingen met tijdstempel achterlaten, bestandsversies vergelijken en bestanden ter goedkeuring doorsturen.

De beste functies van Wrike

Standaardiseer de manier waarop werk in uw projectmanagement-systeem wordt ingevoerd met aanvraagformulieren

Visualiseer team samenwerking met deel Whiteboards , mogelijk gemaakt door Klaxoon, voor realtime ideevorming, brainstormen en planning

Automatiseer herhaalbare werkstroom met Work Intelligence om blokkades automatisch te escaleren en overdrachten te triggeren

Voorspel projectproblemen en mogelijke vertragingen vroegtijdig met AI Risk Prediction

Limieten van Wrike

Het synchroniseren van Wrike met uw bestaande tech stack verloopt niet altijd vlekkeloos

Sommige gebruikers hebben moeite met onvolledige of starre filteropties, vooral bij het beheren van grote projecten

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 25/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Dit is wat een echte gebruiker te zeggen had:

Ik waardeer het dat ik mijn verzoeken gemakkelijk kan indienen en kan volgen waar alles zich in de stappen bevindt. Het zou fijn zijn als ik de briefing rechtstreeks in de applicatie zou kunnen schrijven, in plaats van deze elders te moeten schrijven en vervolgens te uploaden.

Ik waardeer het dat ik mijn verzoeken gemakkelijk kan indienen en kan volgen waar alles zich in de stappen bevindt. Het zou fijn zijn als ik de briefing rechtstreeks in de applicatie zou kunnen schrijven, in plaats van deze elders te moeten schrijven en vervolgens te uploaden.

7. Zoho Projects (het beste voor betaalbaar, volledig uitgerust projectmanagement)

via Zoho Projects

Zoho Projects houdt uw werk georganiseerd met takenlijsten, mijlpalen en gantt-grafieken die worden bijgewerkt wanneer uw plannen veranderen. Tijdsregistratie is ingebouwd: u kunt uren registreren via timers en urenstaten zonder het platform te verlaten.

Om repetitief werk te verminderen, biedt het platform bovendien werkstroom, SLA's, webhooks en geplande bedrijfsregels. Zoho Projects kan ook worden geïntegreerd met andere Zoho-apps en externe tools zoals Slack en Microsoft Teams, en bevat een functie voor mobiele apparaten voor updates onderweg.

De beste functies van Zoho Projects

Blueprints , waarmee u complexe werkstroom kunt standaardiseren en als resultaat Automatiseer uw werk met, waarmee u complexe werkstroom kunt standaardiseren en als resultaat uw team beter kunt aansturen

Stroomlijn het oplossen van bugs met Issue Tracking , dat problemen categoriseert, statusupdates automatiseert en integreert met GitHub en Bitbucket

Maak het projectdashboard compleet, pas de toon in updates automatisch aan en vertaal content met Zia AI

Gebruik drag-and-drop-tools om aangepaste werkstroom te ontwerpen en taakfasen te definiëren met de Blueprint Editor

Limieten van Zoho Projects

Deze werkruimte-software vereist een aanzienlijke investering in onboarding en training

Zodra u meer dan 10 projecten hebt, kunnen configuratie, navigatie en de installatie van sjablonen omslachtig worden

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium: $5/maand per gebruiker

Onderneming: $10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De 80/20-regel achter Pareto-grafieken betekent dat 80% van uw gemiste deadlines mogelijk voortkomt uit slechts 20% van uw taaksoorten. Met één grafiek kunt u die probleemveroorzakers snel opsporen, waardoor het een must-have is voor het vereenvoudigen van retro's en post-mortems.

8. Airtable (het meest geschikt voor het bouwen van flexibele, datagestuurde apps met visuele diversiteit)

via Airtable

Airtable is cloudgebaseerde werkpleksoftware die de vertrouwdheid van een spreadsheet combineert met de kracht van een relationele database. U bouwt bases, die lijken op mini-apps, bestaande uit tabellen waarin u velden definieert (bijv. tekst, bijlagen, vervolgkeuzelijsten) en records tussen tabellen koppelt om relaties te modelleren.

Begin met het instellen van tabellen en deze aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld door clients aan projecten te koppelen of voorraad aan bestellingen. Schakel vervolgens tussen verschillende weergaven: raster (zoals een spreadsheet), Kanban, kalender, galerij of tijdlijn/Gantt, afhankelijk van de verschillende werkstroombehoeften.

De beste functies van Airtable

Bouw direct apps met AI App Builder en zet ruwe data om in volwaardige zakelijke tools.

Implementeer intelligente werkstroom met AI-agents die actie ondernemen binnen uw apps op basis van contextuele triggers en taken.

Maak verbinding met grote datasets via HyperDB om miljoenen records uit bronnen zoals Snowflake en Databricks te importeren en daar vervolgens apps op te bouwen.

Limieten van Airtable

Grote, complexe werkruimten kunnen vertragingen ondervinden.

Het exporteren van gegevens is niet intuïtief en gebruikers hebben aangegeven dat ze gefrustreerd raken wanneer ze velden proberen samen te voegen.

Prijzen van Airtable

Free

Team: $20/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Zakelijk: $ 45/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2: 4,6/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Airtable?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Airtable is een uitstekende gegevensopslagplaats die de eenvoud van spreadsheets combineert met app-achtige functionaliteit, waardoor het zeer flexibel is voor verschillende gebruikssituaties. Airtable is echter mogelijk niet de beste keuze voor projecten met grote datasets, omdat de limiet aan records een bottleneck kan vormen, afhankelijk van uw behoeften.

Airtable is een uitstekende gegevensopslagplaats die de eenvoud van spreadsheets combineert met app-achtige functionaliteit, waardoor het zeer flexibel is voor verschillende gebruikssituaties. Airtable is echter mogelijk niet de beste keuze voor projecten met grote datasets, omdat de limiet aan records een bottleneck kan vormen, afhankelijk van uw behoeften.

9. Coda (het meest geschikt voor doc-as-app-werkstroom met interactieve blokken)

via Coda

Coda is wat je krijgt als een document volwassen wordt en je hele werkruimte gaat beheren. Of je nu beslissingen documenteert, interne tools bouwt of aangepaste apps ontwikkelt, met deze digitale werkpleksoftware voelt het net zo eenvoudig als het schrijven van een document (maar dan veel nuttiger).

Het platform combineert uitgebreide tekstbewerking met tabellen die naar elkaar kunnen verwijzen, overal formules ondersteunen en als minidatabases fungeren. Bovendien kunt u aangepaste apps bouwen met Formules en Knoppen zodat iedereen, ongeacht zijn of haar programmeervaardigheden, nichetools kan vervangen of repetitief werk kan automatiseren.

De beste functies van Coda

Verander statische documenten in dynamische tools met Smart Tables die bewerkingen synchroniseren, weergaven personaliseren en gegevens bijwerken.

Genereer antwoorden en automatiseer acties met Coda Brain , een AI-assistent die geschikt is voor ondernemingen.

Maak intelligente dashboard en rapportage met Live Queries , mogelijk gemaakt door Coda + Snowflake, voor realtime data-inzichten.

Integreer apps zoals Slack, Jira en Salesforce rechtstreeks in uw documenten met Coda Packs.

Limieten van Coda

Alleen gebruikers met een betaalde 'Doc Maker'-rol kunnen interne kennisbanken aanmaken of bewerken.

Voor veel functies is een specifieke Coda-training of een technisch onderlegde beheerder vereist.

Prijzen van Coda

Free

Pro: $12/maand per gebruiker

Team: $36/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Coda-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Controleer wekelijks de op rollen gebaseerde toestemming en toegangslogboeken van uw werkruimtesoftware. Voorzorgsmaatregelen voor gegevensveiligheid beginnen met weten wie wat kan zien en wanneer.

10. ProofHub (het beste voor alles-in-één projectbeheer en redactie)

via ProofHub

De werkpleksoftware van ProofHub biedt teams mogelijkheden voor projectplanning, realtime samenwerking en proeflezen. U kunt projecten opzetten, taken delegeren en de voortgang weergeven in Kanban-borden, gantt-grafieken, tabellen of kalenders.

Communicatie verloopt via groepen en één-op-één chatten, thread-discUSSIONS, aankondigingen en inline proefleesfuncties waarmee u bestanden kunt markeren en de versiegeschiedenis kunt beheren.

De beste functies van ProofHub

Start gerichte threads om in context samen te werken en ideeën, bestanden en feedback te delen met Discussions

Versnel de onboarding met sjablonen om beproefde werkstroom en projectinstallatie voor terugkerend werk te hergebruiken

Blijf op de hoogte met Team Announcements en Kalenderweergave, zodat iedereen op de hoogte blijft van mijlpalen, successen en aankomende deadlines

Limieten van ProofHub

ProofHub mist ingebouwde AI-werkstroomautomatisering voor repetitieve taken

Het biedt geen native add-ons voor populaire tools zoals Slack of Google Agenda

Prijzen van ProofHub

Free

Essentieel: $50/maand

Ultieme controle: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van ProofHub

G2: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProofHub?

Volgens een recensent:

Ik vind ProofHubs gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers in ons team. Ik vind de gebruikersinterface voor het ontwikkelen van afhankelijkheden wel een beetje lastig.

Ik vind ProofHubs gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers in ons team. Ik vind de gebruikersinterface voor het ontwikkelen van afhankelijkheden wel een beetje lastig.

via Zoom

Zoom begon in 2011 als een eenvoudige, hoogwaardige tool voor videovergaderingen en is sindsdien uitgegroeid tot een platform voor werk op afstand dat vaak Zoom Workplace wordt genoemd. Het blijft een populaire keuze met gebruiksvriendelijke HD-videovergaderingen, schermdelen, opname, breakout rooms, virtuele achtergronden en veiligheidfuncties zoals wachtkamers en end-to-end-encryptie.

Het is meer dan alleen een app voor teamcommunicatie: het biedt een module waarmee teams samen documenten kunnen schrijven, taken kunnen plannen en wiki's kunnen bouwen.

Beste functie van Zoom

Stel prioriteiten en volg actiepunten op met de AI Companion , die belangrijke punten uit vergaderingen vastlegt, e-mails opstelt en taken weergeeft

Breng communicatie samen met Team Chat en de Scheduler om uw volledige werkstroom te behouden

Houd hybride werk georganiseerd met Workspace Reservation en Digital Signage, zodat teams precies weten waar ze elkaar kunnen ontmoeten voor vergaderingen, waar ze kunnen werken en waar ze samen kunnen werken in verspreide kantoren

Limiet van Zoom

U kunt geen co-hostrollen vooraf toewijzen aan mensen buiten uw organisatie

Bepaalde ontwerpelementen maken het voor hosts en co-hosts iets moeilijker om vergaderingen te beheren

Prijzen van Zoom

Free

Pro: $16,99/maand (1-99 gebruikers)

Zakelijk: $ 21,99/maand (1-250 gebruikers)

Zoom-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 54.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.300 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering tot een uur duurt. Dit vertaalt zich in een duizelingwekkende hoeveelheid collectieve tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed. Wat als u die tijd terug zou kunnen winnen? De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan u helpen uw productiviteit met wel 30% te verhogen door middel van directe vergaderverslagen, terwijl ClickUp Brain helpt met het automatisch aanmaken van taken en gestroomlijnde werkstroom, waardoor urenlange vergaderingen worden omgezet in bruikbare inzichten.

Uw werkruimte heeft ClickUp nodig

Hoewel alle softwaretools voor werkruimtes in deze lijst unieke sterke punten hebben, onderscheidt ClickUp zich als de alles-in-één-app die taken, documenten, communicatie en AI op één plek samenbrengt.

Het biedt alles wat u nodig hebt, inclusief complexe projecten, cruciale campagnestrategieën en interne kennis hubs, allemaal op één platform. De dynamische documenten, het robuuste taakbeheer en ClickUp Brain van ClickUp geven u de controle en duidelijkheid om sneller te werken.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅