15 beste Quso.ai-alternatieven voor makers van content in 2025

Waarom kiezen voor alternatieven voor Quso.ai?

Als je het al een tijdje gebruikt, zul je je waarschijnlijk in een aantal van deze punten herkennen 👇

Geen geavanceerde bewerkingstools: U kunt geen overgangen verfijnen, animaties toevoegen of uw media-assets volledig van uw merk voorzien, zoals professionele editors dat kunnen

Beperkte sjablonen : Het biedt slechts een handvol basisopdrachten, die niet goed werken voor nichecontent of langere teksten

Trage en glitchy gebruikersinterface : De interface kan vertragen of vastlopen, vooral bij het werken aan langere stukken of bij multitasking

Moeilijk aan te passen toon : u kunt de tool niet trainen om het aanmaken van content te automatiseren volgens uw stem, waardoor alles hetzelfde klinkt

Beperkte ondertitelingsopties bij het gratis abonnement: Je hebt niet veel flexibiliteit om ondertitels te stylen, verplaatsen of corrigeren, tenzij je een upgrade uitvoert

AI-trims kunnen onnauwkeurig zijn: De functie voor automatisch knippen snijdt clips soms onhandig, waardoor belangrijke momenten of overgangen verloren gaan

📊 Wist u dat? De wereldwijde markt voor AI-videogeneratoren zal naar verwachting in 2030 een waarde van 1,96 miljard dollar bereiken, met een CAGR van 19,9% vanaf 2024.

Beste Quso. ai AI-alternatieven in één oogopslag

Wilt u een kort overzicht? Bekijk onze vergelijkingen om elke tool in één oogopslag te evalueren en de beste keuze voor uw behoeften te vinden.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* (USD/gebruiker/maand) ClickUp AI-schrijfassistent, ClickUp Docs, kalendersjablonen Solopreneurs, bedrijven en marketingteams van elke grootte Gratis abonnement beschikbaar; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Vizard. ai AI-clips, tekst synchroniseren, direct publiceren Marketeers, makers van content en socialemediamanagers bij kleine tot middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand InVideo Stemklonen, AI-videoscriptgenerator, AI-avatar Individuele makers, kleine bedrijven en marketeers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand Opus Clip Dynamische ondertitels, B-Roll-invoeging, AI-copiloot YouTubers, docenten en contentmarketeers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Buffer Engagement inbox, A/B-testen, post tagging Social media managers, freelancers en kleine tot middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6/maand 2short. ai Geanimeerde ondertitels, bijhouden van sprekers, merkvoorinstellingen Solo YouTubers en makers van content Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,90/maand SocialPilot AI-planner, video-editor, geavanceerde analyses en rapportages Kleine bureaus, klantgerichte teams en marketingprofessionals 14 dagen gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 23,34/maand Veed Automatische ondertitels, AI-tools voor opschonen, stockmateriaal Online makers en teams die toegankelijkheid hoog in het vaandel hebben staan Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5,82/maand Beschrijving Stemklonen, scriptgenerator, teamsamenwerking Podcasters en middelgrote tot grote marketingteams Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand Hootsuite OwlyWriter AI, ingebouwde video-editor, teamtoestemming Ondernemingen, grote sociale teams en marketingbureaus 30 dagen gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 30,34/maand Sprout Social Video-editor, AI voor het maken van posts, sociale CRM Marketingteams van ondernemingen, makers die zich richten op analytics en socialemediastrategen 30 dagen gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 199/maand GetMunch Trenddetectie, scène uitsnijden, SEO-optimalisatie Videomarketeers, social media editors en contentstrategen bij grote bureaus en bedrijven Betaalde abonnementen beginnen bij $ 49/maand Ondertiteling AI Ondertiteling opmaken, automatisch knippen, teleprompter Influencers en socialemediagebruikers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand Repurpose. io Automatisch hergebruiken, geautomatiseerde publicatie, weergave in kalender Digitale marketeers, teams die zich richten op automatisering en contentdistributeurs 14 dagen gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand CapCut Slim bijsnijden, audioverbetering, sjablonen voor memes Makers van korte content en social media influencers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,99/maand

Beste alternatieven voor Quso.ai

Laten we eens nader bekijken wat elke tool te bieden heeft.

1. ClickUp (het beste voor contentplanning en beheer van gezamenlijke werkstromen)

Plan campagnes, beheer taken, bewerk contentbriefs en houd tijdlijnen bij met ClickUp voor marketingteams

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is een volledige werkruimte die makers van content helpt bij het plannen, schrijven, bewerken en publiceren van content.

Met ClickUp voor marketing kunt u alles beheren, van dagelijkse contentkalenders tot wereldwijde campagnelanceringen, op één plek. De AI-aangedreven tool met een gebruiksvriendelijke interface brengt uw team, middelen en werkstromen samen, zodat u nooit meer tussen tools hoeft te schakelen.

U kunt beginnen met ClickUp Docs om sociale bijschriften op te stellen, videoscripts te schetsen en media of feedback rechtstreeks in uw content in te sluiten.

Maak een visuele schets en structuur van uw videoscripts met ClickUp Docs

Voeg vervolgens ClickUp Brain toe, de AI-assistent van het platform, om uw creatieve proces te versnellen. Het kan uw concepten beoordelen, zwakke delen herschrijven, bewerkingen voorstellen of zelfs nieuwe contentideeën genereren, zodat u uw video's kunt oppoetsen of virale korte hooks kunt maken.

Genereer direct virale ideeën voor korte video's met ClickUp Brain

Vervolgens heb je ClickUp Clips, waarmee je je scherm, camera of audio kunt opnemen zonder je werkruimte te verlaten.

Deze clips kunnen worden gedownload, aan taken worden toegevoegd, met uw team worden gedeeld of later worden bekeken, en ze worden automatisch getranscribeerd door ClickUp Brain, zodat u binnen enkele seconden citaten kunt ophalen, content kunt hergebruiken of bijschriften kunt maken.

Om alles samen te brengen, biedt ClickUp Kalender een visuele planner met slepen en neerzetten voor het plannen van berichten, campagnes of deliverables. En als u helemaal vanaf nul begint, kunt u gratis sjablonen voor sociale media gebruiken, zoals de ClickUp-sjabloon voor videoproductie, om tijd te besparen en consistent te blijven.

Met de sjabloon voor het plannen van posts op sociale media van ClickUp kunt u uw dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse posts op verschillende sociale mediaplatforms in kaart brengen, zodat u nooit een moment mist om in contact te komen met uw publiek.

Gratis sjabloon Beheer wekelijkse en eenmalige taken voor sociale media met de sjabloon voor het plannen van posts op sociale media van ClickUp

Beste functies van ClickUp

ClickUp Whiteboards: Een visuele werkruimte om ideeën in realtime in kaart te brengen; ideaal voor het maken van storyboards, het plannen van de content-werkstroom of het opschrijven van scriptpunten

Aangepaste velden van ClickUp: Pas taken aan met details zoals contenttype, platform, status en deadlines, zodat u elk stukje content eenvoudig kunt organiseren en bijhouden in de lijst- of bordweergave

: Visualiseer de voortgang en deadlines van projecten, blijf op schema met automatische meldingen en voorkom gemiste publicatiedata ClickUp Dashboards: Visualiseer de voortgang en deadlines van projecten, blijf op schema met automatische meldingen en voorkom gemiste publicatiedata

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden van het platform kunnen een leercurve betekenen voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent zei over ClickUp:

We hebben een ingewikkeld proces voor videoproductie waarbij meerdere mensen in verschillende fasen van het proces betrokken zijn, meerdere beoordelingsrondes, en waarbij elk uniek eindproduct zijn eigen deadline heeft. Ik kan dit alles stroomlijnen door gebruik te maken van de automatisering in ClickUp, waardoor alles op schema blijft.

We hebben een ingewikkeld proces voor videoproductie waarbij meerdere mensen in verschillende fasen van de pijplijn betrokken zijn, meerdere beoordelingsrondes, waarbij elk uniek eindproduct zijn eigen deadline heeft. Ik kan dit alles stroomlijnen door gebruik te maken van de automatisering in ClickUp, waardoor alles op schema blijft.

2. Vizard. ai (het beste voor het snel knippen van lange video's met AI tot korte filmpjes die klaar zijn voor sociale media)

Vizard. ai is een AI-aangedreven tool voor videobewerking en -clips waarmee je met minimale inspanning lange video's kunt omzetten in deelbare korte clips.

Het Spark AI-model detecteert de meest boeiende delen van een video (zoals sleutelcitaten of spannende momenten) en maakt automatisch korte clips met bijschriften en opmaak die zijn geoptimaliseerd voor platforms zoals TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts.

Naast knippen biedt Vizard.ai ook tekst-naar-video-functies om boeiende video's te genereren op basis van scripts en een aangepaste merkkit om de consistentie van het merk te behouden door logo's, lettertypes en kleurenschema's op te slaan en toe te passen in alle video's.

Vizard. ai beste functies

Tekstsynchronisatie: Breng ondertitels in lijn met gesproken woorden, zodat uw ondertitels perfect getimed en kijkvriendelijk zijn

Sociale kalender: Plan, schedule en publiceer content op meerdere platforms om een consistente online aanwezigheid te garanderen

Direct publiceren en delen: Download clips of publiceer ze direct vanuit de app op sociale platforms, of deel ze via een link zonder van tool te wisselen

Beperkingen van Vizard.ai

Gebruikers hebben gevallen gemeld waarin de door AI gegenereerde output, zoals bijschriften of videosegmenten, niet aan de verwachtingen voldoet

Prijzen van Vizard.ai

Free

Maker: $29/maand

Business: $39/maand

Beoordelingen en recensies van Vizard.ai

G2: 4,7/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vizard.ai?

Dit is wat een G2-recensent zei over Vizard.ai:

Ik vind de Vizard-software erg fijn, omdat het super eenvoudig is om veel korte content te genereren door slechts één lange video te uploaden. Dit bespaart me veel tijd. Bovendien voegt het ook ondertitels toe in mijn moedertaal. Het bespaart me enorm veel tijd. Het is het geld absoluut waard.

Ik vind de Vizard-software geweldig, omdat het super eenvoudig is om veel korte content te genereren door slechts één lange video te uploaden, wat me veel tijd bespaart. Bovendien voegt het ook ondertitels toe in mijn moedertaal. Het bespaart me enorm veel tijd. Het is het geld meer dan waard.

3. InVideo (het beste voor het aanmaken van video's op basis van sjablonen met AI-ondersteuning)

via InVideo

InVideo is een online tool voor het aanmaken van video's die duizenden sjablonen, een uitgebreide mediabibliotheek en een eenvoudige editor met slepen en neerzetten biedt, waardoor het gemakkelijk is om scripts of ideeën snel om te zetten in boeiende video's.

Met de AI Video Generator kunt u een video-idee in tekst beschrijven en direct een conceptvideo krijgen met scènes, stockclips en voice-over.

U kunt ook de Magic Box-functie gebruiken om in realtime bewerkingen in uw video's aan te brengen met commando's als 'muziek wijzigen' of 'ondertiteling toevoegen', waarna de rest binnen enkele seconden wordt afgehandeld.

Beste functies van InVideo

AI-stemklonen en automatische voice-overs: Genereer realistische voice-overs in verschillende accenten of kloon uw eigen stem voor vertellingen

AI-scriptgenerator: Maak gestructureerde scripts met boeiende hooks en call-to-actions

AI-avatar: Maak een digitale avatar van jezelf om content te presenteren en voeg een persoonlijk tintje toe aan je video's

Beperkingen van InVideo

De tool kan prestatieproblemen of langere rendertijden ondervinden bij het verwerken van langere video-projecten

Prijzen van InVideo

Free

Plus: $35/maand

Max: $60/maand

Generatief: $ 120/maand

Team: $ 999/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van InVideo

G2: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over InVideo?

Dit is wat een G2-recensent zei over InVideo:

Ik heb onlangs besloten om virale video's voor sociale media te gaan maken. Met Invideo heb ik letterlijk mijn script ingevoerd en het heeft de HELE video gemaakt, inclusief V/O, graphics, muziek, geluidseffecten, AI-content en stockcontent, en het was precies goed!

Ik heb onlangs besloten om virale video's voor sociale media te gaan maken. Met Invideo heb ik letterlijk mijn script ingevoerd en het heeft de HELE video gemaakt, inclusief V/O, graphics, muziek, geluidseffecten, AI-content en stockcontent, en het was precies goed!

4. Opus Clip (het beste voor het hergebruiken van lange video's in virale korte clips)

via Opus Clip

Opus Clip is een andere AI-tool voor videobewerking die gespecialiseerd is in het hergebruiken van lange video's tot virale korte clips. Het maakt gebruik van een eigen hook-detectiemodel (aangedreven door GPT-4) om impactvolle momenten te selecteren, de context te waarborgen door content naar behoefte te herschikken en een gestructureerde clip uit te voeren die is ontworpen om de aandacht te trekken.

Het biedt ook een "AI Viral Score" voor elke gegenereerde clip - in feite een voorspelling van hoe groot de kans is dat de clip goed zal presteren, zodat u de beste clips met voorrang kunt posten.

De tool biedt ook functies zoals AI-curatie om overbodige elementen te verwijderen en gezichtsherkenning om de spreker correct in een verticaal format te kaderen.

Beste functies van Opus Clip

Dynamische bijschriften met emoji-highlights: voeg automatisch grote, opgemaakte ondertitels toe aan elke clip en markeer opvallende woorden met emoji's of gekleurde tekst

AI B-Roll-generatie: voeg B-Roll-beelden toe als aanvulling op je hoofdclip en houd de beelden dynamisch

AI Co-Pilot: Krijg aanbevelingen voor optimale cuts, bewerkingen en formats voor verschillende platforms

Beperkingen van Opus Clip

Beperkte geavanceerde bewerkingsopties, waaronder minimale controle over overgangen, animaties en fijnafstemming van visuele aanpassingen

Prijzen van Opus Clip

Free Forever

Starter: $15/maand

Pro: $29/maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Opus Clip

G2: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Opus Clip?

Dit is wat een G2-recensent zei over Opus Clip:

Ik gebruik OpusClip nu ongeveer twee maanden als Pro-gebruiker. Dit bespaart me ongelooflijk veel tijd! Ik upload meestal dagelijks een video van 12-15 minuten en maak daar 10-15 clips van, variërend van 30 seconden tot twee minuten (met de automatische instellingen), elk voorzien van kleuren en een logo naar keuze.

Ik gebruik OpusClip nu ongeveer twee maanden als Pro-gebruiker. Dit bespaart ongelooflijk veel tijd! Ik upload meestal dagelijks een video van 12-15 minuten en maak daar 10-15 clips van, variërend van 30 seconden tot twee minuten (met de automatische instellingen), elk voorzien van kleuren en een logo naar keuze.

📈 Snelle statistiek: 93% van de marketeers geeft aan dat korte video's de sleutel zijn tot het werven van meer klanten.

5. Buffer (het beste voor eenvoudige planning van sociale media en wachtrijbeheer)

via Buffer

Buffer stelt makers van content en social media managers in staat om vanuit één eenvoudig dashboard posts te plannen, in te plannen en te publiceren op meerdere platforms, waaronder Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

De kalenderweergave biedt een visuele manier om content van tevoren te plannen. Voor Instagram ondersteunt het ook het plannen van eerste reacties, handig om hashtags apart te plaatsen om het bereik te optimaliseren.

Het heeft ook een AI-assistent, onderdeel van de groeiende golf van AI voor sociale media, die boeiende bijschriften schrijft die zijn afgestemd op verschillende sociale mediaplatforms en waarmee gebruikers de toon, lengte en stijl kunnen aanpassen aan hun merkstem.

Beste functies van Buffer

Engagement inbox: Verzamel reacties en berichten van verschillende platforms, zodat u kunt reageren zonder van tabblad te wisselen

A/B-testen : experimenteer met verschillende postvarianten om te bepalen wat het beste aanslaat bij uw publiek

Content tagging: Organiseer ideeën op thema, ruim je backlog op en vereenvoudig je planning in één oogopslag

Buffer-limieten

Heeft geen geïntegreerde AI-functionaliteiten voor videobewerking, scriptgeneratie of automatische ondertiteling

Prijzen van Buffer

Free Forever

Essentials: $ 6/maand

Team: $ 12/maand

Beoordelingen en recensies van Buffer

G2: 4,3/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buffer?

Dit is wat een Capterra-recensent over Buffer zei:

Ik gebruik Buffer al jaren met tussenpozen, maar nu al meer dan zes maanden regelmatig. Het is een interessante ervaring geweest. Ik vind het erg handig dat ik op drie platforms kan publiceren: Instagram, Facebook en Twitter.

Ik gebruik Buffer al jaren met tussenpozen, maar nu al meer dan zes maanden regelmatig. Het is een interessante ervaring geweest. Ik vind het erg handig dat ik op drie platforms kan publiceren: Instagram, Facebook en Twitter.

6. 2short. ai (Beste voor geautomatiseerd knippen en ondertitelen van korte video's op grote schaal)

2short. ai is een AI-aangedreven hergebruikstool vergelijkbaar met Vizard die lange video's snel omzet in korte, deelbare fragmenten. Het automatiseert het proces van het vinden van hoogtepunten in uw content en het knippen ervan tot kant-en-klare clips met bijschriften.

Met de functie tekstgebaseerde bewerking kunt u uw video eenvoudig bewerken door het transcript te bewerken. Het maakt ook gebruik van AI-spreker-tracking en gezichtsherkenning om de hoofdspreker perfect gecentreerd te houden bij het overschakelen van liggend naar staand formaat. Dit zorgt ervoor dat uw clips er professioneel uitzien en correct zijn ingekaderd voor een publiek dat vooral mobiel kijkt.

2short. ai beste functies

Geanimeerde ondertitels : genereer dynamische, gemakkelijk leesbare ondertitels die zijn afgestemd op het tempo van de video

Overgangen automatisch toevoegen : voeg automatisch overgangen tussen scènes in om de werkstroom te verbeteren en video's van professionele kwaliteit te maken

Merkvoorinstellingen en sjablonen: stel uw merkelementen (logo's, lettertypes, kleuren) in en pas ze automatisch toe op al uw clips

2short. ai beperkingen

De AI mist af en toe belangrijke momenten in de video, wat betekent dat u handmatig moet ingrijpen en clips moet bijwerken

prijzen van 2short.ai

Starter: Gratis

Lite: $9,90/maand

Pro: $19,90/maand

Premium: $49,90/maand

2short. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over 2short.ai?

Dit is wat een G2-recensent zei over 2short.ai:

Supersnel als het gaat om het opsplitsen van een video in korte filmpjes, geeft het je tekstversies van elk filmpje, zodat je sneller kunt beslissen welke clip je wilt gebruiken.

Supersnel als het gaat om het opsplitsen van een video in korte fragmenten, geeft het u tekstversies van elk fragment, zodat u sneller kunt beslissen welke clip u wilt gebruiken.

7. SocialPilot (het beste voor sociale planning op meerdere platforms met teamsamenwerking)

via SocialPilot

SocialPilot is een volledig social media management platform dat is gebouwd om contentplanning, teamsamenwerking en het bijhouden van prestaties op grote schaal te verzorgen. Het ondersteunt het plannen van meer dan 500 posts op meerdere platforms zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en zelfs Google My Business, allemaal vanuit één dashboard.

De ingebouwde AI-assistent helpt bij het genereren van ideeën voor posts op sociale media, bijschriften en hashtags die zijn aangepast aan de toon en het format van elk platform.

Voor teams kunt u medewerkers uitnodigen, rollen toewijzen (zoals beheerder, bijdrager of client) en goedkeuringswerkstromen instellen, zodat content wordt beoordeeld voordat deze live gaat.

Beste functies van SocialPilot

en editor: Gebruik AI-tools zoals tekst-naar-video-conversie, aanpasbare sjablonen, bewerking met slepen en neerzetten, voice-over-opname en brandingfuncties AI-videogeneratoren editor: Gebruik AI-tools zoals tekst-naar-video-conversie, aanpasbare sjablonen, bewerking met slepen en neerzetten, voice-over-opname en brandingfuncties

Geavanceerde analyses en rapporten: Genereer analyses over betrokkenheid, publieksgroei en topberichten en plan PDF-rapporten om naar clients te sturen

AI Scheduler: krijg aanbevelingen voor de beste publicatietijden op basis van wanneer uw publiek het meest actief is

Beperkingen van SocialPilot

Het ontbreekt aan een functie voor het in bulk verwijderen van geplande berichten, waardoor gebruikers elk bericht afzonderlijk moeten verwijderen

Prijzen van SocialPilot

14 dagen gratis proefversie

Standaard: $ 23/maand (ongeveer)

Premium: $70/maand (ongeveer)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SocialPilot

G2: 4,5/5 (830+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (370+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SocialPilot?

Dit is wat een Capterra-recensent zei over SocialPilot:

Ik vind het fijn dat ik er zoveel accounts aan kan toevoegen zonder dat ik voor het duurste pakket hoef te kiezen. Het beheren van meer dan 3 accounts op elk sociaal platform is erg duur met andere software.

Ik vind het fijn dat ik er zoveel accounts aan kan toevoegen zonder dat ik voor het duurste pakket hoef te kiezen. Het beheren van meer dan 3 accounts op elk sociaal platform is erg duur met andere software.

8. Veed. io (het beste voor snelle, online video-bewerking met uitgebreide AI-functies)

via Veed

Veed. io is een populaire online video-editor die een uitgebreide set bewerkingstools biedt, van basisbewerkingen, overgangen en filters tot het automatisch genereren van ondertitels in tientallen talen. Het heeft zelfs een 'AI Video'-sectie met tools zoals een scriptgenerator, een GPT-3-aangedreven tekst-naar-video-maker en AI-avatars om uw video's te vertellen.

Het platform biedt ook sjablonen voor bijschriften in memestijl, voortgangsbalkjes, TikTok-achtige jump cuts, enz. , zodat u snel ruwe beelden kunt omzetten in boeiende posts.

Er is ook een teleprompter-modus om jezelf op te nemen terwijl je een script voorleest (zodat je oogcontact kunt houden), wat ideaal is voor talking-head-video's en ervoor zorgt dat je achteraf nauwkeurige ondertitels krijgt.

Beste functies van Veed. io

Automatische ondertiteling en vertaling: Transcribeer spraak en voeg ondertitels toe aan video's in verschillende stijlen en talen

AI-tools voor 'automatische bewerking': verwijder stopwoorden zoals 'eh' en 'um', verminder achtergrondgeluiden en maak audio helder met één enkele klik

Contentbibliotheek: krijg stockvideo's, muziek, stickers, GIF's en meer om rechtstreeks naar je tijdlijn te slepen en neer te zetten

Beperkingen van Veed. io

Bij het werken met grote videobestanden treden soms prestatieproblemen op, wat leidt tot tragere verwerking of vertraging

Prijzen van Veed. io

Free

Lite: $5,80 per editor/maand (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 13,94 per editor/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Veed. io

G2: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 3,3/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Veed. io?

Dit is wat een G2-recensent zei over Veed. io:

Super eenvoudig om video's te bewerken – om ze klaar te maken voor sociale media, groottes aan te passen, videoclips te maken, ondertitels toe te voegen, achtergrondmuziek toe te voegen, stilte te verwijderen, uhhs en aahs te verwijderen, merkelementen toe te voegen en de algehele bruikbaarheid van videocontent te verbeteren

Super eenvoudig om video's te bewerken – om ze klaar te maken voor sociale media, groottes aan te passen, videoclips te maken, ondertitels toe te voegen, achtergrondmuziek toe te voegen, stilte te verwijderen, uhhs en aahs te verwijderen, merkelementen toe te voegen en de algehele bruikbaarheid van videocontent te verbeteren

🤯 Leuk weetje: De eerste video die ooit op YouTube werd geüpload, was "Me at the zoo" van medeoprichter Jawed Karim. Deze video is nog steeds online!

9. Descript (het beste voor tekstgebaseerde videobewerking en AI-voice-overmogelijkheden)

via Descript

Descript is een video- en audiobewerkingstool die meer aanvoelt als werken in een document dan in een traditionele editor. Je kunt de content bewerken door simpelweg het transcript te bewerken. Wanneer je een woord, pauze of zin uit de tekst verwijdert, wordt de tijdlijn van de video of audio automatisch aangepast.

De AI-functies doen het zware werk: Descript kan met één klik vulwoorden zoals 'eh' of 'zoals' verwijderen, ondertitels genereren en zelfs uw audio opschonen voor meer duidelijkheid.

U kunt ook uw scherm opnemen, visuele elementen toevoegen en met meerdere audiotracks werken.

Beste functies van Descript

Overdubben van stemmen: Kloon uw stem of gebruik standaard AI-stemmen om nieuwe voice-overs te creëren door simpelweg het script in te typen

AI-scriptgenerator: Genereer scripts voor podcasts, video's en marketingmateriaal met behulp van eenvoudige prompts

Functies voor samenwerking: Nodig teamgenoten uit om in realtime te bewerken, commentaar te geven en samen te werken aan projecten

Beperkingen van Descript

De organisatorische tools van het platform zijn misschien niet zo robuust, wat kan leiden tot problemen bij het bijhouden en bewerken van meerdere video- of audiobestanden tegelijkertijd

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $24 per persoon/maand

Maker: $35 per persoon/maand

Business: $ 65 per persoon/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2 : 4,6/5 (770+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Dit is wat een Capterra-recensent zei over Descript:

Zeer gebruiksvriendelijk. Ik kon meteen aan de slag met het bewerken van audiobestanden. Deze software is zo eenvoudig te gebruiken en versnelt het bewerkingsproces aanzienlijk.

Zeer gebruiksvriendelijk. Ik kon meteen aan de slag met het bewerken van audiobestanden. Deze software is zo eenvoudig te gebruiken en versnelt het bewerkingsproces aanzienlijk.

10. Hootsuite (het beste voor socialemediabeheer en -planning op bedrijfsniveau en op grote schaal)

via Hootsuite

Hootsuite is een social media campagnemanagementtool voor ondernemingen waarmee u berichten in bulk kunt plannen en honderden profielen op verschillende social mediaplatforms kunt beheren. Het houdt ook realtime activiteiten bij via de functie Streams, waarmee u vermeldingen van uw merk, hashtags, trefwoorden en berichten van concurrenten kunt monitoren.

Het biedt ook geavanceerde functies zoals social listening, werkstromen voor teams (zoals het toewijzen van een klantbericht aan een teamgenoot) en integraties met CRM's en advertentietools.

De analyses van het platform zijn zeer gedetailleerd, met aanpasbare rapportage, zodat u kunt meten wat werkt en inzichten kunt delen met clients of leidinggevenden.

De beste functies van Hootsuite

Ingebouwde video-editor: Maak en bewerk video's door audiotracks, tekst, afbeeldingen, stickers en filters toe te voegen

OwlyWriter AI : Genereer bijschriften en postideeën met behulp van beproefde copywritingformules zoals HOOK, AIDA en WIIFM

Teamsamenwerking en goedkeuringen: Krijg ondersteuning voor teams met meerdere gebruikers met goedkeuringen achteraf en audit trails voor volledige verantwoordingsplicht

Beperkingen van Hootsuite

Gebruikers hebben opgemerkt dat de kalender visueel rommelig kan worden, vooral bij het beheren van een groot aantal geplande berichten

Prijzen van Hootsuite

Gratis proefversie van 30 dagen

Standaard: $ 30 per gebruiker/maand

Geavanceerd: $ 122 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2 : 4,2/5 (meer dan 6.200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Dit is wat een G2-recensent zei over Hootsuite:

Ik ben dol op de analysefunctie waarmee ik diepgaand inzicht krijg in de statistieken van mijn sociale merkaccounts. Het geeft me een gedetailleerd overzicht van hoe mijn sociale profielen hebben gepresteerd, allemaal op één plek. Het biedt me ook luisterfuncties waarmee ik de sentimenten van klanten kan begrijpen.

Ik ben dol op de analysefunctie waarmee ik diepgaand inzicht krijg in de analyses van mijn sociale merkaccounts. Het geeft me een gedetailleerd overzicht van hoe mijn sociale profielen hebben gepresteerd, allemaal op één plek. Het biedt me ook luisterfuncties waarmee ik de sentimenten van klanten kan begrijpen.

11. Sprout Social (het beste voor diepgaande analyses van sociale media, luisteren en publiceren op grote schaal)

via Sprout Social

Sprout Social is een datagestuurde tool voor socialemediabeheer, ontwikkeld voor teams die zowel strategie als prestaties belangrijk vinden.

Met de publicatiefuncties kunt u berichten op verschillende platforms plannen, campagnes beheren in een visuele kalender en automatisch publiceren op optimale tijdstippen op basis van trends in de betrokkenheid van het publiek.

U krijgt ook krachtige rapportagetools die de betrokkenheid, de groei van het aantal volgers, de prestaties van hashtags en de activiteiten van concurrenten analyseren.

Een ingebouwde Smart Inbox verzamelt alle berichten en reacties op één plek, terwijl de sociale CRM u helpt volgers te profileren, gesprekken bij te houden en outreach te organiseren met tags en geschiedenislogboeken.

De beste functies van Sprout Social

Ingebouwde video-editor in Compose: video's direct bijsnijden, inkorten en sjablonen toepassen tijdens het opstellen van berichten

AI-assistent voor het aanmaken van posts: Genereer bijschriften op basis van best presterende posts of aangepaste onderwerpen, met een 'Verbeter'-optie om de toon en stijl aan te passen voor merkconsistentie

Module voor social listening: Houd trefwoorden, trends in de branche en vermeldingen van merken op verschillende platforms bij met behulp van Booleaanse queries

Beperkingen van Sprout Social

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de tagfuncties van Sprout Social, met name bij het beheren van meerdere programma's of partnerbedrijven

Prijzen van Sprout Social

Gratis proefversie van 30 dagen

Standaard: $ 249 per zetel/maand

Professioneel: $399 per zetel/maand

Geavanceerd: $ 499 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2 : 4,4/5 (4100+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sprout Social?

Dit is wat een G2-recensent zei over Sprout Social:

Sprout Social is een essentieel onderdeel geworden van onze marketingtoolkit. De rapportagefuncties zijn bijzonder sterk: duidelijk, aanpasbaar en gemakkelijk te delen met belanghebbenden.

Sprout Social is een essentieel onderdeel geworden van onze marketingtoolkit. De rapportagefuncties zijn bijzonder sterk: duidelijk, aanpasbaar en gemakkelijk te delen met belanghebbenden.

12. Munch (het beste voor AI-gestuurde hergebruik van lange video's in meerdere sociale clips met trendinzichten)

via Munch

Munch, een AI-aangedreven tool voor het hergebruiken van video's, helpt bij het omzetten van lange content in korte, impactvolle clips die zijn afgestemd op platforms zoals TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts en LinkedIn. Het analyseert elke video om sleutel momenten te identificeren op basis van engagement potentieel, past vervolgens marketing intelligence toe om ze te optimaliseren voor prestaties, en helpt je zelfs bij het toepassen van branding zoals logo's of outro's.

De AI biedt ingebouwde SEO-optimalisatie door uw videocontent te analyseren en automatisch relevante trefwoorden en bijschriften te genereren. U krijgt ook bruikbare prestatie-inzichten en aanbevelingen om uw strategie voor korte video's voortdurend te verfijnen.

De beste functies van Munch

Voorbeeld van veilige zones: Bekijk hoe uw clip er op verschillende platforms uit zal zien, zodat u onhandige uitsnijdingen of afgekapte tekst kunt voorkomen

Trendgestuurde bewerking : analyseer actuele sociale trends en selecteer segmenten die het meest waarschijnlijk viraal gaan op basis van het gedrag van het publiek

Scènedetectie en bijsnijden: detecteer automatisch scènewisselingen en pas het formaat van clips aan voor verticale, vierkante of liggende formaten

Munch-beperkingen

Veel gebruikers hebben opgemerkt dat de AI soms videosegmenten selecteert die context of relevantie missen

Munch-prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Munch

G2 : 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Munch?

Dit is wat een G2-recensent over Munch zei:

Ik ben dol op de grote hoeveelheid variaties die Munch creëert op basis van video's die ik heb bewerkt. Ook de Magic Posts-tool is geweldig, omdat ik meestal de bijschriften voor alle video's die ik maak zelf moet bedenken. Dat scheelt me enorm veel tijd!

Ik ben dol op de grote hoeveelheid variaties die Munch creëert op basis van video's die ik heb bewerkt. Ook de Magic Posts-tool is geweldig, omdat ik meestal zelf de bijschriften voor al mijn video's moet maken. Dat bespaart me zoveel tijd!

13. CaptionsAI (het beste voor directe AI-ondertiteling en teleprompterfunctionaliteit)

via Captions AI

Caption AI is een mobiele AI-videobewerkingsstudio die gespecialiseerd is in automatische ondertiteling met geanimeerde stijlen zoals karaoke-highlights, typemachine en bounce. De ondertitels zijn volledig bewerkbaar, zodat u elk woord kunt corrigeren of de stijl eenvoudig kunt aanpassen.

De app wordt geleverd met een ingebouwde teleprompter waarmee je vol vertrouwen video's kunt opnemen terwijl je oogcontact houdt. Zodra je klaar bent met opnemen, transcribeert Captions AI ook onmiddellijk je spraak en voegt het stilistische bijschriften (met dynamische effecten, timing en zelfs emoji's) toe aan de video.

Je kunt zelfs een AI-avatar maken om je video's te vertellen als je niet voor de camera wilt staan.

De beste functies van Captions AI

AI-bewerking en effecten: verwijder stiltes en versterk het geluid voor een heldere audio met tools die u met één tik kunt gebruiken

Auto Cursor voor herkaderen: Vraag de tool om je gezicht bij te houden en brede 16:9-beelden te herkaderen naar een verticaal 9:16-format

Trending filters en stickers: Voeg leuke, creatieve tools toe, zoals geanimeerde filters, stickers en achtergrondmuziek om uw video's extra flair te geven

Beperkingen van Captions AI

Gebruikers hebben problemen gemeld bij het aanpassen van het uiterlijk van ondertitels, zoals het aanpassen van het lettertype, de grootte en de kleur

Prijzen van Captions AI

Free

Pro: $9,99/maand

Max: $24,99/maand

Schaal: $69,99/maand

Business: $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Captions AI

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Captions AI?

Dit is wat een G2-recensent zei over Captions AI:

Met behulp van geavanceerde spraakherkenningstechnologie zet de site audio snel om in leesbare tekst, wat tijd en moeite bespaart. Ideaal voor makers van content, bedrijven en professionals.

Met behulp van geavanceerde spraakherkenningstechnologie zet de site audio snel om in leesbare tekst, wat tijd en moeite bespaart. Ideaal voor makers van content, bedrijven en professionals.

14. Repurpose. io (het beste voor het automatiseren van de verdeling van content en hergebruik op verschillende platforms)

Repurpose. io is een tool voor content automatisering die uw voltooide video's of audiobestanden automatisch opnieuw formatteert en publiceert op meerdere platforms op basis van door u gedefinieerde aangepaste werkstromen.

U kunt bijvoorbeeld een regel instellen zoals: "Telkens wanneer ik een YouTube-video upload, knip ik een clip van 60 seconden en plaats ik deze op TikTok en Instagram Reels." Repurpose.io zorgt ervoor dat dit achter de schermen gebeurt.

U kunt het uiterlijk van uw hergebruikte content aanpassen met kant-en-klare sjablonen die horizontale video's automatisch converteren naar verticaal format, dynamische bijschriften toevoegen en uw logo of merkelementen toepassen.

De tool ondersteunt ook het knippen van langere video's in kortere segmenten of het converteren van audio naar geanimeerde audiogrammen.

Repurpose. io beste functies

Contentkalender: Krijg een overzicht van alle geplande content en stroomlijn uw hergebruikstrategie

Highlight-extractie: gebruik AI om de meest boeiende delen van uw video of podcast te identificeren en eruit te halen

Geautomatiseerde publicatie: publiceer content direct of volgens een schema op platforms zoals YouTube, TikTok, Instagram, Facebook en LinkedIn

Beperkingen van Repurpose.io

Geen offline toegang en speciale mobiele functionaliteit

Prijzen van Repurpose.io

Free

Starter: $35/maand

Pro : $79/maand

Bureau: $179/maand

Beoordelingen en recensies van Repurpose. io

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Repurpose. io?

Dit is wat een Trustpilot-recensent zei over Captions AI:

Ik begon met een eenvoudig doel: mijn YouTube-kanaal laten groeien en tegelijkertijd content hergebruiken voor Instagram, TikTok, Pinterest en meer, zonder extra inspanningen. Repurpose. io maakte dit mogelijk door mijn volledige content-werkstroom te automatiseren.

Ik begon met een eenvoudig doel: mijn YouTube-kanaal laten groeien en tegelijkertijd content hergebruiken voor Instagram, TikTok, Pinterest en meer, zonder extra inspanningen. Repurpose. io maakte dit mogelijk door mijn volledige content-werkstroom te automatiseren.

15. Capcut (Beste voor gratis, snelle videobewerking met ondertitels en effecten)

via CapCut

CapCut, gemaakt door de makers van TikTok, is een krachtige gratis tool voor videobewerking. Het heeft een volledig uitgeruste tijdlijn-editor waarmee je clips kunt inkorten, muziek kunt toevoegen, tekst of stickers kunt invoegen en filmische filters en overgangen kunt toepassen.

De app bevat geavanceerde tools zoals Smart Crop, die horizontale video's automatisch bijsnijdt tot verticale video's door het onderwerp scherp in beeld te houden.

CapCut biedt ook gestileerde sjablonen die passen bij trending formats, zodat u snel uw clips kunt invoegen en een gepolijst, viraal resultaat krijgt. U kunt uw video's ook verbeteren met een breed bereik aan gelicentieerde muzieknummers, geluidseffecten en voice-overmogelijkheden om de auditieve ervaring te verbeteren.

Beste functies van Capcut

Automatische ondertiteling: Genereer automatisch ondertitels met een hoge nauwkeurigheid en kies uit meerdere geanimeerde ondertitelstijlen

Tekst-naar-spraak-vertelling: Typ uw script en kies uit een verscheidenheid aan AI-stemmen om het voor te lezen; ideaal voor reels en meme-content

Audioverbetering en stemklonen: verwijder achtergrondgeluiden uit uw opnames en gebruik stemklonen zodat u niet elke keer opnieuw hoeft op te nemen

Beperkingen van Capcut

Gebruikers hebben vermeld dat CapCut vertraging of trage prestaties kan vertonen bij het verwerken van grote of complexe projecten.

Prijzen van Capcut

Aangepaste prijzen

Capcut beoordelingen en recensies

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Capcut?

Zoals een Reddit-recensent deelde:

Capcut heeft zeker een aantal sterke punten. De layouts zijn beter voor het maken van snelle dingen en het is gestroomlijnd voor sociale media.

Capcut heeft zeker een aantal sterke punten. De layouts zijn beter voor het maken van snelle dingen en het is gestroomlijnd voor sociale media.

