Baserow vs. Airtable: welke database-tool zonder code is het beste voor u?

Een paar jaar geleden betekende het bouwen van een aangepaste app het inhuren van ontwikkelaars, het schrijven van code en het overschrijden van uw budget. Tegenwoordig kunt u binnen enkele minuten een krachtige gratis database-tool lanceren zonder dat u hoeft te coderen.

No-code platforms zoals Airtable en Baserow hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop teams gegevens beheren, taken automatiseren en realtime samenwerking faciliteren.

Ze hanteren echter zeer verschillende benaderingen voor het optimaliseren van de werkstroom. Airtable is gepolijst, snel en boordevol dynamische weergaven, terwijl Baserow open source is, zelf te hosten en gemaakt voor technisch onderlegde teams.

In deze blogpost vergelijken we Baserow en Airtable, laten we zien waar elke tool in uitblinkt en welke het beste bij u past. En als u het beu bent om tussen tools te schakelen voor toegang tot basisfuncties zoals documenten, taken en tabellen, is er ook nog een slimme bonusoptie. Ja, dat is ClickUp!

Baserow vs. Airtable in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van Baserow versus Airtable:

Functie Baserow Airtable Bonus: ClickUp 🥇 Interface en gebruikerservaring Minimale, overzichtelijke gebruikersinterface met minder afleiding Verfijnde interface in spreadsheetstijl; eenvoudig voor niet-technische gebruikers Moderne, aanpasbare gebruikersinterface; combineert taken, documenten en databases op één plek Aanpassing en controle voor ontwikkelaars Volledig open source en zelf te hosten Beperkt tot API's en scripting; gesloten backend Zeer aanpasbare werkstromen, automatisering en integraties; niet open source Samenwerking en toestemming Open source en zelf te hosten Realtime bewerking, @vermeldingen, krachtig beheer van toestemmingen Realtime samenwerking, gedetailleerde toestemmingen, opmerkingen, chatten en @vermeldingen Weergave en visualisatie Biedt standaard weergaven (raster, formulier, Kanban, enz.); minder dynamisch Uitgebreide interactieve weergaven voor verschillende werkstromen Meerdere weergaven (lijst, bord, kalender, Gantt, mindmap, enz.); dashboards en rapportage Open source en zelf te hosten Ja, ideaal voor privacygerichte en flexibele implementaties Nee, alleen cloud, gesloten bron Nee, cloudgebaseerd; niet open source of zelf gehost Prijzen en schaalbaarheid Transparante prijzen; lagere totale kosten via zelfhosting Hogere kosten bij schaalvergroting; genereus gratis abonnement, maar de kosten lopen snel op Flexibele prijzen; gratis abonnementen beschikbaar, schaalbaar voor teams van elke grootte

Wat is Baserow?

via Baserow

Baserow is een open-source platform zonder code waarmee u aangepaste databases en applicaties kunt maken zonder ook maar één regel code te schrijven. Het is super intuïtief: u krijgt een overzichtelijke interface met drag-and-drop-tools, kant-en-klare layouts en zelfs sjablonen voor projectmanagement, zodat installatie en organisatie een fluitje van een cent zijn.

Moet u het verbinden met uw bestaande tools? Geen probleem. Baserow kan naadloos worden geïntegreerd met platforms zoals Zapier, n8n en Make, zodat u uw systeem eenvoudig kunt uitbreiden.

Met Baserow krijgt u vanaf het begin controle over alles. U installeert het op uw servers, verdiept zich in de broncode en past deze aan zodat deze precies aansluit op uw installatie. Het open-source model biedt u volledige vrijheid en ondersteunt tegelijkertijd geavanceerde functies zoals automatisering van werkstromen, aangepaste toestemmingen en schaalbare samenwerking.

👀 Wist u dat? No-code ontwikkeling begon met visuele tools en vierde generatie programmeertalen (4GL's) in de jaren 80 en 90. Het kwam echter pas echt op gang aan het einde van de jaren 2000, dankzij verbeterd UI-ontwerp en de opkomst van cloud computing.

Functies van Baserow

Baserow biedt een bereik van tools, waaronder een applicatiebouwer, databasebouwer, aanpasbare dashboards en meer. Elke functie ondersteunt echte gebruikssituaties zonder complexiteit toe te voegen of technische vaardigheden te vereisen.

Laten we eens naar enkele daarvan kijken.

Functie #1: Applicatiebouwer

via Baserow

De Application Builder heeft een eenvoudige interface die tabellen, formulieren en weergaven ondersteunt. U kunt interne tools bouwen, openbare mappen lanceren of portals publiceren die live gegevens rechtstreeks uit een verbonden Baserow-tabel halen.

Begin met kant-en-klare layouts, voeg logica toe en bouw systemen die direct reageren op updates. Met stylingopties kunt u kleuren, lettertypes en knopontwerpen op globaal en individueel elementniveau definiëren.

Functie #2: Bestanden analyseren met Baserow AI

via Baserow

Baserow AI leest documenten, facturen en lange teksten om details te extraheren of zelfs conceptcontent te genereren met meer snelheid en nauwkeurigheid. Het voert taken uit zoals gegevensclassificatie, samenvatting en contentgeneratie met behulp van natuurlijke taalmodellen die zijn ontworpen voor gestructureerde output.

Deze functie is alleen beschikbaar bij betaalde premium abonnementen en kan rechtstreeks in uw tabellen worden geïntegreerd, waardoor intelligente documentverwerking mogelijk wordt.

Functie #3: Database Builder

via Baserow

Met de Database Builder van Baserow kunt u databases beheren, meerdere tabellen koppelen met behulp van relationele velden en inzichten halen uit gelaagde datasets. U koppelt complexe records tussen tabellen en stelt logica in om met gestructureerde of ongestructureerde gegevens te werken.

Als u iets geavanceerder bouwt, kunt u met de open API directe integraties of externe apps maken die u in uw installatie kunt integreren. Met snapshots kunt u versies bijhouden, wijzigingen ongedaan maken en met auditlogboeken bijhouden wie wat heeft gedaan.

📖 Lees ook: Beste gratis databasesoftware

Functie #4: Aanpasbaar dashboard

via Baserow

De dashboards passen zich volledig aan uw layout en contentbehoeften aan met drag-and-drop-tools voor tabellen, widgets en grafieken. U kunt gegevens filteren, weergaven sorteren en thema's toepassen om een interface te creëren die past bij uw visuele en structurele voorkeuren.

Verbind gegevens uit bronnen zoals PostgreSQL of MySQL en geef ze weer via volledig aanpasbare componenten. U kunt ook rollen toewijzen om gebruikers alleen de informatie te tonen die relevant is voor hun taken, waardoor dashboards robuust en veilig zijn.

Prijzen van Baserow

Wat is Airtable?

via Airtable

Airtable is een cloudgebaseerd Software-as-a-Service (SaaS)-platform dat de gebruiksvriendelijke interface van spreadsheets zoals Excel combineert met de mogelijkheden van een relationele database.

De layout voelt vertrouwd aan, maar kan toch complexe relaties tussen taken, contacten, projecten en content aan zonder dat er code nodig is. U kunt applicaties bouwen die het opslaan, delen en organiseren van data binnen uw team vereenvoudigen. Gebruik tabellen, weergaven en aangepaste werkstromen naar behoefte.

Airtable bevat functies zoals gekoppelde records en meerdere weergaven, waaronder Grid, Kalender en Kanban, voor verbeterde zichtbaarheid en organisatie van gegevens. Het ondersteunt samenwerking door middel van opmerkingen, realtime updates, notificaties en op rollen gebaseerde toestemmingen die bepalen wat gebruikers kunnen zien of doen.

Populaire tools zoals Slack, Salesforce en Jira kunnen rechtstreeks met Airtable worden geïntegreerd via native integraties, zodat u uw systeem verbonden kunt houden zonder tussen apps te schakelen.

🧠 Leuk weetje: Online bronnen voor coderen zijn in populariteit gestegen van 70% naar 80%! Tieners leren graag van online bronnen (bijv. video's, blogs, forums), terwijl 25- tot 34-jarigen nog steeds vertrouwen op traditioneel schoolonderwijs (55%), zelfs als ze al tal van certificaten hebben behaald!

Functies van Airtable

De interface van Airtable voelt strak en modern aan, maar blijft vertrouwd voor gebruikers die met traditionele spreadsheetsoftware hebben gewerkt.

Zelfs gebruikers zonder technische achtergrond kunnen complexe installaties bouwen en beheren zonder te verdwalen in configuratiestappen of codering. Hoewel de basis mensen aantrekt, onderscheiden geavanceerde functies het platform van eenvoudige Airtable-alternatieven.

Functie #1: Interfaceontwerper

via Airtable

Met de Interface Designer van Airtable kunt u aangepaste interfaces voor verschillende gebruikers bouwen wanneer uw database te veel bevat om alles in één keer weer te geven. Het sorteren van meerdere weergaven kan rommelig worden, dus met deze tool hebt u volledige controle over wat elke teamgenoot ziet.

Gebruik de componenten die u kunt verslepen om pagina's te maken die aansluiten bij hoe elke persoon werkt, zonder backend-logica. Uw marketingteam kan campagnes bekijken, terwijl uw financiële team zich concentreert op budgetten, allemaal vanuit dezelfde basis.

Functie #2: Portals

via Airtable

Met Airtable Portals kunt u samenwerken met clients, leveranciers of partners buiten uw organisatie zonder hen volledige toegang te verlenen. Ze loggen in via een beveiligde pagina en hebben alleen toegang tot de records of formulieren die u aan hen toewijst.

U kunt op elk moment toegang verlenen of intrekken om uw informatie veilig te houden zonder flexibiliteit te verliezen.

Pas het ontwerp van het portaal aan de huisstijl van uw merk aan met aangepaste kleuren, logo's en achtergrondafbeeldingen voor een gepolijste en consistente ervaring. (Dit is een van de meer geavanceerde functies van Airtable, die alleen beschikbaar is voor Business- en Enterprise-abonnementen. )

Functie #3: Verbonden gegevens

via Airtable

Met tools voor verbonden gegevens kunt u enorme datasets in Airtable importeren en updates direct tussen teams synchroniseren met HyperDB. Haal informatie uit bronnen zoals Snowflake en Databricks en schaal op tot tientallen miljoenen records, waarbij complexe databases worden ondersteund die realtime synchronisatie vereisen.

Met deze functie kunt u databases, apps en systemen binnen uw bedrijf koppelen: één wijziging wordt overal doorgevoerd zonder dat u extra stappen hoeft te ondernemen. Wanneer gegevens in Airtable binnenkomen, kan uw team apps bouwen die gebruikmaken van actuele records en gedeelde toegang.

📖 Lees ook: Hoe exporteer je gegevens uit Airtable naar andere apps?

Functie #4: Airtable Assistant

via Airtable

Airtable Assistant beantwoordt complexe zakelijke vragen op basis van gegevens uit uw verbonden tabellen en gekoppelde records. U kunt vragen stellen over trends, samenvattingen of feedback van klanten en duidelijke antwoorden krijgen zonder duizenden rijen te doorzoeken.

Het leest lange documenten, markeert belangrijke problemen en haalt relevante inzichten naar voren in gestructureerde formats waarop u kunt acteren. Gebruik de AI om contracten te beoordelen, rapporten te scannen of prestatiegegevens uit verschillende teams te extraheren zonder regels of voorwaarden in te stellen.

Functie #5: Airtable Cobuilder

via Airtable

Met Airtable Cobuilder kunt u aangepaste applicaties bouwen die uw gegevens verbinden en weergeven in overzichtelijke, gemakkelijk te navigeren layouts. Kies uit weergaven zoals Grid, Gallery of Kalender om aan te passen hoe gebruikers met de gegevens omgaan, en pas de toegang aan op basis van rollen om alles veilig en relevant te houden.

Wilt u de layout aanpassen? Sleep velden, componenten en elementen gewoon naar de gewenste plek voor snelle visuele aanpassingen. Met Cobuilder kunt u ook eenvoudig gepersonaliseerde ervaringen creëren. Gebruikers zien alleen de gegevens die ze nodig hebben, waardoor de interface overzichtelijk en gefocust blijft.

Prijzen van Airtable

Free Forever

Team: $ 24/maand per gebruiker

Business : $ 54/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Baserow vs. Airtable: functies vergeleken

Baserow en Airtable zijn krachtige no-code platforms die voorzien in verschillende behoeften van gebruikers. Laten we nu Airtable en Baserow vergelijken om te zien hoe ze verschillen in het echte gebruik.

Functie #1: Interface en gebruikerservaring

Airtable bootst de vertrouwdheid van spreadsheets na en biedt een visueel aantrekkelijke ervaring die de onboarding soepeler maakt voor teams die gewend zijn aan Excel of Google Spreadsheets. U kunt met slechts een paar klikken schakelen tussen weergaven, en functies zoals slepen en neerzetten van records en kleurgecodeerde labels zorgen voor extra visuele aantrekkingskracht.

Baserow houdt het daarentegen eenvoudiger en functioneler. De minimalistische gebruikersinterface is misschien niet erg opvallend, maar leidt niet af en richt zich op de kernfunctionaliteit. Het mist de interactieve verfijning die Airtable biedt, vooral voor gebruikers die dynamische UI-elementen verwachten.

🏆 Winnaar: Airtable Als u een algemene gebruiker bent die waarde hecht aan een gepolijste gebruikersinterface, ingebouwde automatisering en een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, dan is Airtable de beste keuze.

Functie #2: Aanpassing en controle voor ontwikkelaars

Baserow is volledig open source, waardoor ontwikkelaars de vrijheid hebben om de broncode aan te passen, plug-ins toe te voegen en zelf te hosten. U kunt het op uw eigen servers uitvoeren, de backend-functionaliteit aanpassen en volledige controle over uw gegevensstructuur behouden, zonder dat u daarvoor diepgaande technische kennis nodig hebt om aan de slag te gaan.

Airtable biedt daarentegen API's en scriptingblokken voor automatisering, maar werkt in een gesloten omgeving. Ontwikkelaars kunnen extensies en aangepaste scripts bouwen, maar alleen binnen de door Airtable gedefinieerde limieten. U hebt geen toegang tot kernback-endsystemen of implementatiebeheer.

🏆 Winnaar: Baserow Baserow is een betere keuze voor aangepaste builds, zelfhosting en vrijheid aan de achterkant.

Functie #3: Samenwerking en toestemmingen

Airtable biedt realtime bewerking, gedetailleerde toestemmingsniveaus (editor, commentator, kijker, enz.) en indrukwekkende functies zoals @vermeldingen en commentaarthreads. Het platform ondersteunt ook realtime gezamenlijke bewerking van tabellen en stelt u in staat om aangepaste weergaven te maken, zoals Kanban-borden, kalenders en galerijen.

Baserow bevat samenwerkingstools en ondersteunt meerdere gebruikers, maar de opties voor toestemming zijn beperkter, vooral bij het gratis abonnement.

Voor gedetailleerde toegangscontrole hebt u de premiumversie nodig, aangezien de gratis versie beperkte functies biedt voor teams die geavanceerde instellingen voor toestemming nodig hebben. Zelfs dan komt het niet helemaal overeen met de volwassenheid van Airtable op dit gebied.

🏆 Winnaar: Airtable Airtable onderscheidt zich hier, vooral voor teams en gebruik binnen verschillende afdelingen.

Functie #4: Weergaven en visualisatieopties

Baserow biedt u meerdere manieren om uw gegevens weer te geven, zodat u taken vanuit verschillende perspectieven tegelijkertijd kunt beheren. Het modale venster voor weergave is opgesplitst in twee hoofdgedeelten: het ene gedeelte toont alle opgeslagen weergaven in de geselecteerde tabel en het andere gedeelte geeft een lijst met beschikbare weergavetypen.

Baserow kan goed overweg met tabelgegevens, maar biedt nog niet dezelfde flexibiliteit in datavisualisatie als Airtable. Dat kan een nadeel zijn voor gebruikers die zeer dynamische, gebruikersgerichte layouts nodig hebben.

Als alternatief biedt Airtable een verscheidenheid aan weergaveopties die aansluiten bij verschillende werkstromen, waaronder Kanban voor projectmanagers, Kalender voor marketeers, Gantt voor PM's, Galerij voor ontwerpers en Tijdlijn voor operationele medewerkers.

🏆 Winnaar: Airtable Airtable blijft de betere keuze dankzij de aanpasbare datavisualisatie in meerdere formats.

Functie #5: Open source en mogelijkheden voor zelfhosting

Airtable ondersteunt geen zelfhosting. Het is een cloud-only platform met gesloten broncode, dus u bent gebonden aan de infrastructuur en het gegevensbeleid.

Baserow is open source, zelf te hosten en gebouwd voor teams die privacy belangrijk vinden. U kunt het lokaal of in een privé cloud uitvoeren, waardoor u volledige controle hebt over uw infrastructuur, prestaties en veiligheid.

🏆 Winnaar: Baserow Baserow is de duidelijke winnaar voor teams die prioriteit geven aan privacy, compliance of flexibiliteit van de infrastructuur.

Baserow vs. Airtable op Reddit

We houden van eerlijke beoordelingen van gebruikers. En niets staat zo voor eerlijkheid als Reddit.

Op basis van de Reddit-thread r/Airtable lijkt de tool vrij algemeen door gebruikers te worden gebruikt, maar tegelijkertijd plaatsen zij vraagtekens bij het gesloten model en de prijzen.

Een gebruiker prees de API van Airtable en benadrukte de filtermogelijkheden:

De API van Airtable is geweldig en je kunt een filterByFormula parameter toevoegen waarmee je bijvoorbeeld een fuzzy zoekopdracht kunt uitvoeren.

De API van Airtable is geweldig en je kunt een filterByFormula parameter toevoegen waarmee je bijvoorbeeld een fuzzy zoekopdracht kunt uitvoeren.

Een andere gebruiker was het echter niet eens met die beoordeling en wees op een beperking:

Ik heb gelezen over de parameter filterByFormula, maar het lijkt ingewikkelder dan nodig is om alleen een fuzzy zoekopdracht uit te voeren. Het lijkt mij dat ze al je records eruit halen en ze allemaal door de parameter halen om te filteren, wat nogal inefficiënt is? Stel dat ik 2 kolommen heb – titel en beschrijving – en ik wil een fuzzy zoekopdracht uitvoeren op beide kolommen, waarbij ik een hogere waarde toeken aan titel. Het lijkt erop dat dit niet eenvoudig te doen is via de parameter.

Ik heb gelezen over de parameter filterByFormula, maar het lijkt ingewikkelder dan nodig is om alleen een fuzzy zoekopdracht uit te voeren. Het lijkt mij dat ze al uw records ophalen en ze allemaal door de parameter halen om te filteren, wat nogal inefficiënt is. Stel dat ik 2 kolommen heb – titel en beschrijving – en ik wil een fuzzy zoekopdracht uitvoeren op beide kolommen, waarbij de titel een hogere waarde krijgt. Het lijkt erop dat dit niet eenvoudig te doen is via de parameter.

Baserow daarentegen trekt de aandacht omdat het open source is, maar de relatief nieuwe status roept vragen op. Een Redditor deelde zijn eerste ervaringen:

Baserow (en de andere in de titel vermelde tools) zijn open source. Baserow lijkt erg nieuw. Ik heb een versie lokaal geprobeerd en ik denk dat het uploaden van afbeeldingen niet goed werkt.

Baserow (en de andere in de titel vermelde tools) zijn open source. Baserow lijkt erg nieuw. Ik heb een versie lokaal geprobeerd en ik denk dat het uploaden van afbeeldingen niet goed werkt.

Reddit-gebruikers erkennen de volwassenheid en integraties van Airtable, maar Baserow krijgt krediet voor transparantie en lokale controle, ook al moet het nog wat worden bijgeschaafd.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Baserow en Airtable

Als u op zoek bent naar een platform dat krachtige databases, taakbeheer en geavanceerde samenwerking verenigt, kunnen de bovenstaande tools aanvoelen als puzzelstukjes die niet helemaal in elkaar passen.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken als de alles-in-één app voor werk!

Stel je voor: je beheert een productlancering met vijf verschillende tools. Taken zijn verspreid over Airtable, feedback van gebruikers staat in Google Documenten, tijdlijnen staan in Notion en updates worden heen en weer gestuurd tussen Slack en e-mail. Een ontwikkelaar mist een belangrijke specificatie-update, een ontwerper werkt met een verouderd bestand en jij bent de hele nacht bezig met het bijhouden van wijzigingen die gesynchroniseerd hadden moeten worden.

ClickUp maakt een einde aan deze chaos door uw taken, documenten en werkstromen te combineren in één enkele, uniforme werkruimte. In plaats van losse apps aan elkaar te koppelen, vindt u alles wat u nodig hebt – van productspecificaties en tijdlijnen tot feedbackloops en uitvoering – op één plek, volledig geïntegreerd en overzichtelijk weergegeven.

Het is niet verwonderlijk dat teams die overstappen naar ClickUp drie of meer tools kunnen vervangen en tegelijkertijd minstens drie uur per week besparen! 🦄

Laten we eens kijken wat ClickUp de beste database- en werkstroomtool zonder code maakt.

ClickUp's One Up #1: ClickUp-tabelweergave en aangepaste velden

Maak relationele databases zonder codering met behulp van ClickUp Tabelweergave

Stel dat u een projectmanager of oprichter van een start-up bent en op zoek bent naar een unieke combinatie van flexibiliteit, rapportage en aanpassingsmogelijkheden. In dat geval zal deze functie van ClickUp u zeker overtuigen, vooral omdat het vergelijkbare functies biedt als zowel Airtable als Baserow in één ruimte.

Met de tabelweergave van ClickUp kunt u gegevens visualiseren en beheren in een responsieve tabelweergave, vergelijkbaar met spreadsheets en databases. Het verwerkt complexe projectgegevens zonder dat u ook maar één regel code hoeft te schrijven. In tegenstelling tot Airtable, dat bepaalde weergaven of geavanceerde functies beperkt tot duurdere abonnementen, biedt ClickUp deze weergave gratis aan als onderdeel van de bredere flexibiliteit van de werkruimte.

U kunt:

Bekijk taken, eigenaren, deadlines en prioriteiten op één plek en wissel van kolom of sorteer invoer zonder dat het overzicht verloren gaat

Bouw relaties tussen tabellen met behulp van koppelingsvelden, zodat uw team direct toegang heeft tot relevante gegevens. Bespaar tijd bij het kruisverwijzen of werken met grote datasets

Airtable ondersteunt ook gekoppelde records, maar ClickUp integreert deze beter in het bijhouden van projecten. U krijgt meer zichtbaarheid terwijl alles gestructureerd blijft, terwijl Baserow mogelijk meer installatie vereist en de native functies voor projectmanagement van ClickUp mist. 🦄

Vervolgens kunt u in ClickUp een onbeperkt aantal aangepaste velden toevoegen aan al uw taken en projecten. Houd alles bij, van de voortgang van projecten tot budgetten, beoordelingen van klanttevredenheid tot Sprintpunten, toegewezen personen voor taken tot e-mail-ID's en telefoonnummers van klanten. Het is allemaal afgestemd op uw werkstroom.

Sorteer, filter en beheer ClickUp-taken nauwkeurig met aangepaste velden van ClickUp

Gebruik velden voor nummers, tekst, vervolgkeuzelijsten, formules, bestandsuploads of valuta, afhankelijk van de gegevens die u nodig hebt.

Deze functie evenaart de flexibele veldtypen van Airtable, maar overtreft de vooraf gebouwde sjablonen en het gebruiksgemak van Baserow. U hoeft uw proces niet aan te passen aan een vaste layout. 🦄

U kunt gegevens filteren en sorteren op basis van specifieke velden en snel de juiste informatie vinden zonder tussen tools te hoeven schakelen. Dit maakt ClickUp flexibel voor technische teams die het gebruiken voor interne app-ontwikkeling en het bijhouden van taken.

💡 Pro-tip: Wist u dat ClickUp u aangepaste velden biedt die zijn uitgerust met AI die uw drukke werkzaamheden automatiseert? Maak kennis met AI-velden! AI-velden zijn slimme aangepaste velden die dynamisch informatie genereren uit de content van uw taken. Zie ze als krachtige tools om taken samen te vatten, te vertalen, te categoriseren of sentiment uit taken te halen zonder handmatig te typen Afhankelijk van het type veld krijgt u verschillende mogelijkheden: Veldtype Mogelijkheden Korte tekst Sentimentdetectie Lange tekst Samenvatting, voortgangsupdate, vertaling, actiepunten, aangepaste tekst Dropdown Categoriseren, aangepaste vervolgkeuzelijst, classificatie van T-shirtgroottes

Bekijk deze video voor meer informatie over AI-velden:

U kunt ook schakelen tussen de meer dan 15 weergaven in ClickUp. Gebruik Kanban-borden om de voortgang visueel bij te houden of Gantt-grafieken om tijdlijnen te plannen en te beheren. Deze functie is anders dan Baserow, dat minder native weergaven biedt, en ook Airtable, waar sommige weergaven beperkt zijn per niveau.

Monitor de voortgang van taken in uw favoriete stijl met verschillende ClickUp-weergaven

ClickUp-spreadsheet sjabloon

Met ClickUp krijgt u toegang tot kant-en-klare sjablonen in spreadsheetstijl waarmee u meteen aan de slag kunt.

Met de ClickUp-spreadsheetsjabloon kunt u leveranciers, clients of functieverzoeken bijhouden. Elke rij bevat gestructureerde informatie zoals naam, categorie, contactgegevens en status, en u kunt die lijst op veld filteren om alleen de invoer weer te geven die ertoe doet, zoals clients met hoge inkomsten of actieve leads.

Gratis sjabloon downloaden Houd het aanmaken en beheren van databases eenvoudig met de ClickUp-spreadsheetsjabloon

U kunt ook intakeformulieren toevoegen die automatisch rijen vullen met nieuwe invoer. Dit vermindert de gegevensinvoer en houdt uw pijplijn georganiseerd met minimale inspanning.

ClickUp's One-Up #2: Geavanceerd taakbeheer

Stroomlijn de toewijzing van taken en verbeter de samenwerking met ClickUp-taken

Het beheren van meerdere projecten hoeft niet overweldigend te zijn. Met ClickUp-taken kunt u werk eenvoudig opsplitsen en georganiseerd blijven.

In tegenstelling tot Airtable, dat basissjablonen voor het bijhouden van taken biedt, geeft ClickUp u meer controle met taakhiërarchieën, instellingen voor prioriteit, deadlines en moeiteloze toewijzing aan teamleden — en dat alles met slechts een paar klikken.

ClickUp helpt u ook op koers te blijven met functies zoals mijlpalen, die sleutelmomenten en deadlines markeren, en AI-aangedreven prompts die helpen bij het instellen van tijdlijnen of het genereren van Gantt-grafieken.

Bovendien zorgen taakafhankelijkheden in ClickUp ervoor dat alles in de juiste volgorde verloopt, waarbij tijdlijnen automatisch worden aangepast en waarschuwingen worden verzonden wanneer dat nodig is om knelpunten te voorkomen.

ClickUp is onmisbaar voor teams die in verschillende afdelingen of op verschillende locaties werken. Hiermee kunt u taken automatiseren, prioriteren en aanpassen, terwijl u realtime zichtbaarheid krijgt in de capaciteit van het team. Het helpt ook bij het verdelen van werk op basis van vaardigheden en beschikbaarheid, wat extra installatie vereist in Airtable en niet volledig wordt ondersteund in Baserow.

💡 Pro-tip: Automatiseer uw taakstroom met ClickUp Custom Agents die onafhankelijk handelen wanneer prioriteiten verschuiven of deadlines veranderen. Gebruik AI om tijdlijnen automatisch toe te wijzen, te becommentariëren of bij te werken zonder handmatige follow-ups. Automatiseer taakstromen met AI-aangedreven ClickUp Aangepaste Autopilot Agents

ClickUp's One-Up #3: ClickUp-automatisering

Stroomlijn werkstromen in elke ruimte, map of lijst binnen uw werkruimte met behulp van ClickUp-automatisering

Handmatige updates kunnen veel tijd kosten en je focus verstoren. Met ClickUp Automations worden al je routinehandelingen automatisch uitgevoerd.

Automatiseer repetitieve taken, statusupdates en notificaties zonder extra klikken. Als u bijvoorbeeld eenvoudige als-dan-regels instelt, werkt ClickUp de status van een taak bij wanneer een subtaak is voltooid of stelt het de juiste persoon op de hoogte wanneer een deadline verandert.

Hoewel Airtable automatisering biedt, zijn veel belangrijke triggers en acties vergrendeld achter premium tiers. Baserow vertrouwt op integraties zoals n8n of Zapier voor automatisering, maar de installatie is vaak handmatiger en gefragmenteerd. 🦄

ClickUp daarentegen centraliseert alles op één plek, waardoor automatisering eenvoudiger te beheren is zonder complexe scripts.

Bouw automatiseringen met behulp van natuurlijke taalprompts met ClickUp Brain

U kunt zelfs de AI Automation Builder van ClickUp gebruiken om werkstromen in uw hele werkruimte te automatiseren, met prioriteit voor ondersteuning voor teams op hogere niveaus die snelle, toegewijde hulp nodig hebben. Beschrijf gewoon in gewoon Engels wat u wilt, en het configureert de automatisering voor u. Updates worden in realtime gesynchroniseerd tussen ruimtes, mappen en lijsten, zodat uw team gecoördineerd blijft, zelfs buiten kantooruren.

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers werkt af en toe langer dan hun geplande uren, terwijl 24% bijna elke dag extra uren maakt. Het probleem? Zonder grenzen wordt overwerken de norm in plaats van de uitzondering. Soms heb je wat hulp nodig bij het instellen van die grenzen. Vraag ClickUp Brain, de ingebouwde kunstmatige intelligentie-assistent van het platform, om in te grijpen en een geoptimaliseerd schema voor je te maken. Deze is rechtstreeks in je werkruimte ingebouwd en laat zien welke taken echt urgent zijn en welke niet! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer met behulp van ClickUp-automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

ClickUp's One-Up #4: Real-time samenwerking met ClickUp Chat en ClickUp Docs

Communiceer en beheer taken eenvoudig op één plek zonder context te verliezen met Clickup Chat

Samenwerken werkt het beste wanneer het in realtime gebeurt. Met ClickUp kan uw team brainstormen, plannen en actie ondernemen op één plek, zonder te hoeven schakelen tussen tools of informatie kwijt te raken in verspreide threads.

Terwijl Airtable en Baserow voor communicatie afhankelijk zijn van apps van derden, zoals Slack, brengt ClickUp gesprekken rechtstreeks naar uw werkruimte. 🦄

Met ClickUp Chat kunt u een chat starten in context, deze koppelen aan een taak, relevante documenten insluiten en teamgenoten @vermelden om hen direct op de hoogte te brengen. U kunt opmerkingen toewijzen, bestanden bijvoegen en berichten opmaken met rich text en slash-commando's.

Chat maakt van ClickUp een holistisch taakbeheersysteem. Het zet elke opmerking om in een taak zonder dat u het gesprek hoeft te verlaten, waardoor beslissingen snel worden genomen en documentatie bruikbaar blijft.

ClickUp Docs gaat nog een stap verder en biedt onbeperkte opslagruimte om groeiende documentbehoeften te ondersteunen. AI-aangedreven documenten bieden teams een overzichtelijke ruimte in realtime om informatie gezamenlijk te bewerken en te organiseren.

Verfijn ideeën, vat content samen en organiseer details met behulp van AI-aangedreven ClickUp Docs

Of je nu projectbriefs of SOP's schrijft of brainstormt over ideeën, Documenten ondersteunen geneste pagina's, zodat alles gestructureerd en gemakkelijk te navigeren blijft.

U kunt teamgenoten taggen met toegewezen opmerkingen, feedback omzetten in taken en de zichtbaarheid of bewerkingsrechten beheren, allemaal binnen hetzelfde platform. In tegenstelling tot Airtable, waar opmerkingen alleen aan individuele records zijn gekoppeld, of Baserow, dat helemaal geen inline samenwerking biedt, biedt ClickUp een echt naadloze ervaring.

Dit is wat Dayana Mileva, Account Director bij Pontica Solutions, te zeggen heeft over hun ervaringen met ClickUp:

Ik was op zoek naar een platform voor projectmanagement en ik heb het beste gevonden. Ik had meteen het gevoel dat ClickUp al onze problemen kon oplossen en kant-en-klare oplossingen kon bieden die ons op manieren ten goede zouden komen die ik me niet eens had kunnen voorstellen.

Ik was op zoek naar een platform voor projectmanagement en ik heb het beste gevonden. Ik had meteen het gevoel dat ClickUp al onze problemen kon oplossen en kant-en-klare oplossingen kon bieden waarvan ik niet eens had durven dromen.

Kies ClickUp voor volledige controle, samenwerking en duidelijkheid

Wat is het uiteindelijke oordeel?

Airtable biedt krachtige functionaliteit, maar vooral voor grootschalige, complexe werkstromen. Baserow, met zijn open-source framework en zelfhostingmogelijkheden, geeft u meer controle over uw gegevens, maar schiet tekort op gebieden als aanpasbare weergaven, sjablonen en flexibiliteit.

ClickUp vervangt meerdere gefragmenteerde tools door één krachtige werkruimte.

Terwijl Baserow en Airtable zich richten op databases, gaat ClickUp dieper in op teamsamenwerking en uitvoering. Naast standaardweergaven biedt ClickUp mindmaps, werklastweergaven en dashboardweergaven om u te helpen snel analyseren en handelen. U kunt wiki's, documenten en kennisbanken in realtime delen, rechtstreeks vanuit uw werkruimte.

Of u nu projecten beheert, gegevens bijhoudt, werkstromen automatiseert of samenwerkt met uw team, ClickUp brengt alles samen, met een flexibiliteit en diepgang die Airtable en Baserow gewoon niet kunnen evenaren.

Klaar om uw stack te vereenvoudigen en uw werk te versnellen?

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp!