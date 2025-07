10 monday.com CRM-sjablonen voor verkoopsucces in 2025

Verkoop beheren zonder systeem is als jongleren met leads, follow-ups en dealupdates terwijl je één hand op je rug hebt gebonden. Het is rommelig, chaotisch en, het ergste van alles, kostbaar.

Daar komen CRM-sjablonen om de hoek kijken. Ze zijn de snelste manier om aan de slag te gaan met lead- en pijplijnbeheer. Of u nu nieuwe leads bijhoudt of lopende deals koestert, met de juiste sjabloon blijft alles georganiseerd en gaat alles vooruit.

U kunt een monday.com CRM-sjabloon gebruiken of andere aanpasbare sjablonen die verder gaan dan alleen het bijhouden van gegevens. Deze gids laat u de beste sjablonen zien!

Wat maakt een goede monday.com CRM-sjabloon?

Een goed presterende, vooraf geconfigureerde CRM-sjabloon bevat meer dan alleen contactinformatie: het organiseert klantgegevens, prioriteert verkopen en houdt lopende deals bij. Het optimaliseert uw CRM-proces zonder dat u complexe software nodig hebt.

Als u overweegt om monday CRM-sjablonen te gebruiken, controleer dan of u hiermee het volgende kunt doen:

Houd leads bij in elke fase : duidelijke kolommen voor de pijplijn, van eerste contact tot gesloten-gewonnen

Bewaar de juiste gegevens in één oogopslag : contactinformatie en andere klantgegevens, laatste contactmomenten, waarde van deals en kans op meer deals

Visualiseer voortgang met gemak : borden, dashboards of Gantt-weergaven voor een compleet overzicht van lopende deals op één centrale plek

Aanpassen aan uw proces : aanpasbare fasen, tags en velden die aansluiten bij uw unieke werkstroom tijdens de marketingcampagne

Automatiseer repetitieve acties : regels voor vervolg taken, statuswijzigingen of waarschuwingen om leadbeheer te optimaliseren en tijd te besparen

Integreer met uw tools: mogelijkheid om e-mails, kalenders en formulieren voor het vastleggen van leads naadloos te synchroniseren binnen uw : mogelijkheid om e-mails, kalenders en formulieren voor het vastleggen van leads naadloos te synchroniseren binnen uw CRM-platform

Kortom? De beste CRM-sjablonen doen het zware werk, zodat uw team zich kan concentreren op verkopen, niet op sorteren.

🧠 Leuk weetje: Voordat CRM's en digitale dashboards hun intrede deden, waren gestructureerde verkoopstrategieën al in opkomst, dankzij John H. Patterson, oprichter van de National Cash Register Company. Al in de jaren 1900 trainde Patterson zijn verkoopteam met behulp van scripted pitches, klantprofilering en formele verkooptrainingen. Hij was zelfs een pionier op het gebied van rollenspellen en territoriumgebaseerde verkoop om de prestaties en consistentie te verbeteren. Deze vroege innovaties legden de basis voor moderne verkoopplaybooks en -processen.

monday. com CRM-sjablonen

Elk van de volgende monday.com CRM-sjablonen is op maat gemaakt om een specifiek onderdeel van uw verkoop- of client-werkstroom te vereenvoudigen, zodat uw team resultaatgericht kan blijven werken.

1. Sjabloon voor marketingactiviteiten

Moet u campagnes, verzoeken en deadlines via meerdere kanalen jongleren? Met de sjabloon voor marketingactiviteiten houdt u uw hele marketingecosysteem op één plek georganiseerd.

Het is perfect voor het afstemmen van teams, het bijhouden van deliverables en het zorgen dat elke campagne op tijd en met volledige zichtbaarheid verloopt. Of je nu een nieuw product lanceert of wekelijkse content drops beheert, dit bord heeft alles wat je nodig hebt.

Stroomlijn uw werk met behulp van deze sjabloon om:

Centraliseer de planning en uitvoering van campagnes voor alle teams

Houd creatieve producties, beoordelingscycli en lanceringsdata bij

Stel aangepaste formulieren op voor marketingaanvragen en het opnemen van assets

Visualiseer de voortgang per week, maand of campagne

Automatiseer goedkeuringen, herinneringen en statusupdates

🔑 Ideaal voor: Marketingteams die grote campagnes beheren en samenwerken met meerdere teams.

2. Sjabloon voor vastgoed-CRM

Het beheren van meerdere aanbiedingen, leads en bezichtigingen kan al snel overweldigend worden, tenzij u beschikt over een systeem dat is gebouwd voor de drukte in de vastgoedsector.

De CRM-sjabloon voor onroerend goed is speciaal ontworpen om makelaars, tussenpersonen en teams te helpen bij het organiseren van alles, van vastgoedadvertenties tot communicatie met kopers. Het vereenvoudigt uw verkoopcyclus, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals en niet op het beheren van spreadsheets.

Haal het meeste uit deze sjabloon door deze te gebruiken voor:

Organiseer vastgoedadvertenties met aangepaste velden voor prijs, locatie en status

Houd de voortgang van elke lead bij, vanaf het eerste contact tot de afsluiting

Plan open dagen en wijs follow-ups toe aan agenten

Visualiseer uw deal-werkstroom per vertegenwoordiger, regio of pijplijnfase

Automatiseer de communicatie met clients en updates over de fase waarin ze zich bevinden

🔑 Ideaal voor: Makelaars en teams die meerdere objecten en koperspijplijnen beheren.

3. Sjabloon voor klantprojecten

Wanneer u potentiële klanten voor meerdere projecten wilt binnenhalen, is zichtbaarheid van cruciaal belang. Met de sjabloon voor klantprojecten kunt u taken organiseren, tijdlijnen beheren en iedereen, van interne teams tot externe clients, op dezelfde pagina houden.

Het is ontworpen om factureerbare uren, gedeelde bestanden en realtime updates te verwerken zonder dat u de sleutel deliverables uit het oog verliest.

Blijf op koers met deze sjabloon voor:

Houd de voortgang van alle klantprojecten op één plek bij

Registreer factureerbare uren en koppel ze aan projecttaken

Werk samen met clients en interne teams met behulp van gedeelde bestanden en aantekeningen

Wijs eigendom en deadlines toe aan elke taak

Monitor de status van projecten met behulp van status-, prioriteit- en tijdlijnweergaven

🔑 Ideaal voor: Agentschappen en service providers die meerdere client-facing projecten tegelijkertijd uitvoeren.

4. Sjabloon voor onboarding van klanten

De eerste indruk is belangrijk, vooral wanneer u een nieuwe client verwelkomt. De sjabloon voor het onboarden van klanten zorgt ervoor dat elke taak, mijlpaal en communicatie gestructureerd is voor een soepele ervaring.

Het brengt uw teams voor klantensucces, implementatie en verkoop samen, zodat er niets verloren gaat in de communicatie.

Gebruik deze sjabloon om:

Stel stapsgewijze onboarding-werkstromen op voor elke client

Houd de bestede tijd en het voltooien van mijlpalen bij voor alle accounts

Breng afdelingen op één lijn met duidelijk toegewezen verantwoordelijkheden

Documenteer aantekeningen, bestanden en belangrijke updates binnen elk clientbord

Automatiseer overdrachten en statusmeldingen voor een naadloze voortgang

🔑 Ideaal voor: Teams voor klantensucces en implementatie die hun onboardingproces willen standaardiseren.

De sjabloon Contacten is een basissjabloon voor CRM waarmee u lead- en clientinformatie kunt centraliseren, zodat uw team gemakkelijk kan zoeken, filteren en actie ondernemen. Geen verspreide spreadsheets of dubbele invoer meer, maar duidelijke, georganiseerde contactgegevens die elke outreach-inspanning ondersteunen.

Ga aan de slag met deze sjabloon om:

Sla contacten op met aanpasbare velden voor branche, rol en regio

Segmenteer contacten op basis van fase in de levenscyclus, leadscore of betrokkenheid

Registreer en houd alle interacties met clients bij

Elimineer dubbele invoer voor schonere gegevens

Synchroniseer nieuwe invoer automatisch met behulp van formulieren of CRM-integraties

🔑 Ideaal voor: Sales-, marketing- en ondersteuningsteams die op zoek zijn naar een georganiseerde hub voor contactbeheer.

6. Sjabloon voor ondersteunend verkoopmateriaal

Het zoeken naar de nieuwste pitchdeck of productfiche zou niet langer moeten duren dan het verkoopgesprek zelf. De sjabloon voor ondersteunend verkoopmateriaal fungeert als een levende bibliotheek met goedgekeurd materiaal, waardoor uw team gemakkelijk het juiste materiaal op het juiste moment kan vinden, aanvragen en verspreiden.

Sales en marketing blijven op één lijn en vertegenwoordigers hebben altijd wat ze nodig hebben om met vertrouwen deals te sluiten.

Gebruik deze sjabloon om:

Categoriseer marketingmiddelen op product, regio of fase in het verkoopproces

Houd de versiegeschiedenis bij en werk de status van elk bestand bij

Stel goedkeuringswerkstromen in voor het aanmaken of bijwerken van bedrijfsmiddelen

Koppel middelen rechtstreeks aan deals of campagnes

Zorg voor merkconsistentie met gecentraliseerde toegang

🔑 Ideaal voor: Sales- en marketingteams die samenwerken aan de levering van assets en merkconsistentie.

7. Sjabloon voor kansen na een gebeurtenis

Gebeurtenissen genereren energie, maar het is de follow-up die de omzet stimuleert. Als u leads wilt vastleggen, de volgende stappen wilt toewijzen en kansen wilt doorvoeren in uw pijplijn voordat ze verloren gaan, probeer dan de sjabloon voor kansen na een gebeurtenis.

Of u nu terugkomt van een beurs, webinar of rondetafelgesprek, deze sjablonen zorgen ervoor dat elk gesprek wordt omgezet in zinvolle actie.

Ontgrendel ROI na een gebeurtenis door deze sjabloon te gebruiken om:

Registreer leads van gebeurtenissen en volg hun bewegingen door de verkooptrechter

Wijs vervolg taken toe en stel herinneringsdata in

Beoordeel en prioriteer leads op basis van betrokkenheid of potentieel

Voeg aantekeningen, bestanden en gebeurtenisspecifieke context toe voor elke lead

Filter en segmenteer kansen op basis van vertegenwoordiger, gebeurtenis of regio

🔑 Ideaal voor: Sales- en marketingteams die buzz rond gebeurtenissen omzetten in beweging in de pijplijn.

8. Sjabloon voor bestelformulier

Wordt het handmatig bijhouden van bestellingen rommelig bij het beheren van grote volumes of aangepaste verzoeken? Het sjabloon voor bestelformulieren brengt duidelijkheid in uw intake- en uitvoeringsprocessen en biedt uw team één bron voor het bijhouden van bestellingen, documentatie en goedkeuringen.

Neem de controle over bestellingen met deze sjabloon om:

Verzamel bestellingen voor producten of diensten met aanpasbare formulieren

Houd de status van bestellingen, betalingen en tijdlijnen voor verzendingen bij

Wijs uitvoeringstaken en goedkeuringen toe aan de juiste teams

Filter en organiseer bestellingen op client, regio of urgentie

Voeg bonnen, documentatie of aankoopnotities toe aan elke bestelling

🔑 Ideaal voor: Operations- en sales teams die bestellingen, leveringen en documentatie beheren.

9. Sjabloon voor klantverzoeken

Wanneer de vragen van klanten zich opstapelen, geeft een goede organisatie u een voorsprong. De sjabloon voor klantverzoeken biedt een eenvoudige manier om verzoeken vast te leggen, ze aan de juiste personen toe te wijzen en ervoor te zorgen dat elke klant tijdig een nuttig antwoord krijgt.

Gebruik deze sjabloon om:

Verzamel aanvragen via ingebouwde formulieren of e-mailintegraties

Leid tickets door naar de juiste teams op basis van type of urgentie

Houd de voortgang van verzoeken bij met behulp van velden voor status, prioriteit en eigenaar

Automatiseer escalaties en oplossingsmeldingen

Houd een doorzoekbaar archief bij van opgeloste vragen

🔑 Ideaal voor: Ondersteuningsteams en succesvolle teams die grote hoeveelheden service- of functieverzoeken beheren.

10. Accountbeheer door Compass-sjabloon

De sjabloon Accountbeheer door Compass helpt u bij het beheren van accounts met een hoge waarde met behulp van structuur en een vast ritme van contactmomenten. U kunt activiteiten bijhouden, de status controleren en langdurige relaties versterken in één aanpasbare weergave.

Versterk uw clientstrategie met deze sjabloon om:

Registreer vergaderingen, feedback en belangrijke contacten in client accounts

Houd KPI's, verlengingen en risico-indicatoren van clients bij

Wijs interne follow-ups toe aan specifieke eigenaren of teams

Plan kwartaalbeoordelingen, upsells en engagementactiviteiten

Segmenteer accounts op grootte, omzet of gezondheidsscore

🔑 Ideaal voor: Accountmanagers en teams voor klantensucces die zich richten op retentie en groei op lange termijn.

👀 Wist u dat? CRM-systemen kunnen het aantal gesloten deals met 30% verhogen, het aantal B2B-leads met 34% en het rendement op investering met 32%.

monday. com-sjabloonlimieten

Hoewel monday.com een goed bereik aan CRM-werkstroomtools biedt, heeft het ook nadelen, vooral voor verkoopteams met veranderende of complexe behoeften. Hier zijn enkele beperkingen waarmee u rekening moet houden voordat u de software en de sjablonen gebruikt:

Beperkte CRM-diepte: monday. com is in de eerste plaats gebouwd voor projectmanagement, dus de CRM-sjablonen kunnen oppervlakkig aanvoelen. Functies zoals aanpasbare leadscores, prognoses in meerdere fasen of geavanceerd bijhouden van deals vereisen vaak workarounds of integraties van derden

Limieten voor automatisering bij lagere abonnementen: De ingebouwde werkstromen zijn handig, maar monday.com beperkt het aantal automatiseringen dat u kunt uitvoeren, tenzij u een hoger abonnement hebt. Dat betekent dat uw op sjablonen gebaseerde werkstromen snel tegen limieten kunnen aanlopen

Gefragmenteerde rapportage: Wilt u gedetailleerde verkooprapporten of omzetdashboards? CRM-sjablonen worden niet standaard geleverd met uitgebreide rapportage en het aanpassen ervan kan tijd, moeite of externe tools vergen

Schaalbaarheidsproblemen met gegevensintensieve werkstromen: Naarmate uw klantgegevens groeien, kunnen monday.com-borden rommelig en moeilijker te navigeren worden. CRM-sjablonen zijn niet altijd geoptimaliseerd voor omvangrijke, gegevensintensieve werkstromen

Geen ingebouwde e-mailtools: monday. com biedt geen native e-mail bijhouden of communicatie loggen binnen zijn CRM-sjablonen. Je hebt externe apps of een apart CRM-platform nodig om gesprekken met clients en e-mailactiviteiten bij te houden

Beperkte AI voor complexe werkstromen: monday. com CRM-sjablonen bieden basisautomatisering, maar de AI mist diepgang voor het aanpassen van niet-standaard verkoopcycli of het aanpassen aan unieke bedrijfsprocessen

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers denkt dat automatisering slechts een paar minuten per keer zou besparen, maar 19% zegt dat het 3 tot 5 uur per week zou kunnen opleveren. De realiteit is dat zelfs de kleinste tijdbesparingen op de lange termijn oplopen. Als u bijvoorbeeld slechts 5 minuten per dag bespaart op repetitieve taken, kan dat elk kwartaal meer dan 20 uur opleveren, tijd die u kunt besteden aan waardevoller, strategischer werk. Met ClickUp kost het automatiseren van kleine taken, zoals het toewijzen van deadlines of het taggen van teamgenoten, minder dan een minuut. U beschikt over ingebouwde AI-agents voor automatische samenvattingen en rapporten, terwijl aangepaste agents specifieke werkstromen afhandelen. Neem uw tijd terug! 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die wordt besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd met de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op het opmaken van rapporten en meer op het maken van prognoses.

Alternatieve monday.com-sjablonen

Voor teams die meer willen dan alleen contactborden en basisautomatisering, is er ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

In vergelijking met monday.com voelt ClickUp's CRM aan als Friday.

U kunt uw eigen CRM maken in ClickUp en gratis sjablonen gebruiken die verkoop, service en strategie samenbrengen.

Van het bijhouden van elke deal in uw pijplijn tot het registreren van client calls, commissies en rapportages – allemaal zonder uw dashboard te verlaten – de sjablonen en dashboards van ClickUp met aanpasbare widgets zijn gemaakt voor snel werkende teams die flexibiliteit nodig hebben zonder in te boeten aan precisie.

Ontdek de CRM-sjablonen van ClickUp, het beste alternatief voor monday.com.

1. Geavanceerde CRM-sjabloon van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de geavanceerde CRM-sjabloon van ClickUp om aangepaste leadscoresystemen in te stellen om prospects sneller te kwalificeren

De ClickUp Advanced CRM-sjabloon is gemaakt voor verkoopteams die precisie en kracht nodig hebben en geeft u volledige controle over uw hele pijplijn.

Van het vastleggen van leads tot het binnenhalen van deals, elk contactmoment wordt gedocumenteerd, toegewezen en geautomatiseerd. Met aangepaste ClickUp-dashboards en werkstromen in meerdere fasen is het ontworpen om grote of complexe dealcycli gemakkelijk te ondersteunen.

Gebruik deze visuele sjabloon om:

Bouw pijplijnen met meerdere fasen met aangepaste velden zoals dealwaarde, bron of prioriteit

Wijs eigenaren toe en stel deadlines in voor elke kans met de weergave Mijn opdrachten

Houd de voortgang van deals bij in bord-, lijst- of tabelweergave

Automatiseer follow-ups, herinneringen en lead-overdrachten met ClickUp Automatisering

Visualiseer omzetprognoses en prestaties van vertegenwoordigers in realtime

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers en snelgroeiende teams die grote of complexe pijplijnen beheren.

💡 Pro-tip: Gebruik sjabloontags of kleurcodes om de fasen van leads, sectoren of eigendom van vertegenwoordigers visueel van elkaar te scheiden. Dit vermindert de rommel in drukke pijplijnen en zorgt voor onmiddellijke duidelijkheid zonder dat u handmatig hoeft te filteren. In zowel ClickUp als monday.com kunnen kleurregels worden geautomatiseerd om dynamisch te worden bijgewerkt naarmate de status van een deal verandert. Wanneer een lead bijvoorbeeld een kans wordt, verandert de kleur van uw taak van geel naar groen. Dat is visueel verkopen op zijn best: snelle herkenning zonder extra klikken.

2. De eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Concentreer u op de essentie met minimale aangepaste velden en taakweergaven met behulp van de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

De eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp biedt een overzichtelijk, gebruiksvriendelijk systeem voor het bijhouden van leads en het beheren van follow-ups. Het verwijdert alle overbodige functies en biedt u precies wat u nodig hebt om uw verkooppijplijn te beheren – perfect voor freelancers, solopreneurs of kleine teams die waarde hechten aan snelheid boven complexiteit.

Haal het meeste uit deze sjabloon door deze te gebruiken voor:

Leg informatie over leads vast, zoals relevante gegevens van contactpersonen, de fase van de deal en de status

Organiseer leads op basis van prioriteit, fase in de pijplijn of type dienst

Houd de volgende stappen bij en wijs follow-ups toe met deadlines

Monitor de voortgang van deals met behulp van bord- of lijstweergave

Houd uw CRM gestroomlijnd en gefocust met minimale installatie

🔑 Ideaal voor: Freelancers, consultants en kleine verkoopteams die een onderhoudsvriendelijk CRM willen.

3. Sjabloon voor het bijhouden van commissies van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd goedkeuringen en de voortgang van betalingen moeiteloos bij met de sjabloon voor het bijhouden van commissies van ClickUp

Het handmatig berekenen van commissies is tijdrovend en foutgevoelig. De sjabloon voor het bijhouden van commissies van ClickUp lost dat op.

Het is ontworpen om de inkomsten per vertegenwoordiger, deal of productlijn bij te houden, met flexibele formules en velden die uw unieke uitbetalingsstructuur weerspiegelen. Met zichtbaarheid in elke fase van het commissieproces blijven zowel uw financiële als verkoopteams gesynchroniseerd.

Gebruik deze sjabloon om:

Registreer gesloten deals en koppel ze aan commissiegegevens

Stel formules in voor vaste, gelaagde of procentuele uitbetalingen met behulp van ClickUp-formulevelden

Houd de status van betalingen en goedkeuringscontroles bij

Monitor de inkomsten per vertegenwoordiger, maand of product

Houd alle commissiegegevens gecentraliseerd en klaar voor audits

🔑 Ideaal voor: Business operations en finance teams die behoefte hebben aan nauwkeurig en geautomatiseerd bijhouden van commissies.

4. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Gratis sjabloon downloaden Identificeer en los knelpunten visueel op met de drag-and-drop-fasen van de ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn

Uw pijplijn moet u meer bieden dan alleen een lijst met deals. Het moet u precies vertellen waar u zich vervolgens op moet richten.

De ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn biedt een dynamische, aanpasbare pijplijnweergave die zich aanpast aan uw verkoopproces, zodat u de voortgang kunt visualiseren, knelpunten kunt identificeren en sneller kunt afsluiten. Of u nu een solo-verkoper bent of een heel team aanstuurt, deze sjabloon brengt duidelijkheid in uw werkstroom.

Gebruik deze sjabloon om:

Bouw pijplijnen op basis van fasen met behulp van Kanban-weergaven met slepen en neerzetten

Voeg aangepaste velden toe voor de grootte van deals, contactinformatie en verwachte sluitingsdatum

Wijs vertegenwoordigers toe en maak taken die zijn gekoppeld aan specifieke kansen met behulp van ClickUp-taken

Filter deals op regio, product of vertegenwoordiger

Automatiseer fase-updates en plan vervolgacties met behulp van automatisering

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die op zoek zijn naar een aanpasbare, visuele pijplijn om leads en deals te beheren.

5. De ClickUp-sjabloon voor verkoop-CRM

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de prestaties van vertegenwoordigers in verschillende pijplijnen in realtime met de ClickUp Sales CRM-sjabloon

Het beheren van de verkoop moet naadloos verlopen; u moet niet heen en weer springen tussen tools of spreadsheets. De ClickUp Sales CRM-sjabloon biedt u een gecentraliseerd systeem om leads bij te houden, pijplijnactiviteiten te monitoren en elke interactie met klanten te documenteren.

Gebruik deze sjabloon om:

Houd alle leads, accounts en deals bij in één gestroomlijnde weergave

Maak taken aan voor follow-ups, demo's of contractbeoordelingen

Leg vergaderingen, e-mails en aantekeningen rechtstreeks in elk account vast

Visualiseer de voortgang van deals met aangepaste dashboards en widgets voor rapportage

Ontdek inzichten, houd verkoopprestaties bij (zoals het aantal nieuwe klanten, de levenslange waarde en het verloop) en ondersteun datagestuurde besluitvorming met ClickUp Brain

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die klaar zijn om hun volledige klanttraject in één ruimte te beheren.

6. ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage

Gratis sjabloon downloaden Markeer trends en voortgang van de omzet visueel met de ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage

Verkoopgegevens zijn alleen nuttig als u er ook daadwerkelijk iets mee kunt doen. Zet prestatiestatistieken om in visuele inzichten met de ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten. Van omzetprognoses tot het bijhouden van individuele vertegenwoordigers, alles wordt in realtime bijgewerkt, zodat u nooit iets mist.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken om uw rapportage naar een hoger niveau te tillen:

Maak aangepaste dashboards om omzet, slagingspercentages en dealsnelheid te visualiseren

Houd KPI's bij voor vertegenwoordigers, teams of productcategorieën

Maak snel jaar-, kwartaal- en maandrapporten met de meegeleverde weergaven

Filter rapporten op regio, tijdsperiode of fase in de pijplijn

Stel verkoopdoelen vast, houd ze bij en controleer ze met ClickUp Goals , zodat uw team gefocust blijft en verantwoordelijk blijft voor targets op basis van rapportage bevindingen

Nodig teamleden of gasten uit voor uw werkruimte voor realtime samenwerking, feedback en gedeelde zichtbaarheid van activiteiten op het gebied van verkooprapportage

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers en operationele teams die snel, datagestuurde inzichten nodig hebben zonder spreadsheets.

7. ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie

Gratis sjabloon downloaden Monitor elke verkoopactiviteit en elk outreach-logboek met behulp van de ClickUp Sales Tracker-sjabloon

Wanneer u dagelijks meerdere leads, taken en targets beheert, is georganiseerd blijven het halve werk. De ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie biedt uw team een gerichte werkruimte om contacten te registreren, activiteiten te monitoren en momentum te behouden, zonder ook maar één stap te missen.

Gebruik deze sjabloon om:

Registreer telefoontjes, e-mails, vergaderingen en outreach-taken op één plek

Houd de voortgang van leads bij en werk statussen in realtime bij

Gebruik ClickUp Mijlpalen om belangrijke prestaties te markeren (bijv. het behalen van een verkoopquotum).

Filter activiteiten op vertegenwoordiger, fase van de deal of datum

Houd de verkoop bij per product en maand met aangepaste weergaven

Automatiseer follow-ups en terugkerende verkoopactiviteiten (bijv. maandelijkse check-ins, rapportupdates)

🔑 Ideaal voor: Verkoopmedewerkers en managers die behoefte hebben aan een gestructureerd, dagelijks overzicht van prestaties en pijplijnactiviteiten.

8. Sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp om scripts en aantekeningen bij gesprekken rechtstreeks in elke taak in te sluiten

Op zoek naar een gestroomlijnde manier om elk verkoopgesprek voor te bereiden, te documenteren en op te volgen? De sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp houdt uw outreach georganiseerd, zodat u nooit een belangrijk inzicht of actiepunt mist.

Gebruik deze sjabloon om:

Plan gesprekken en noteer sleuteldetails zoals tijd, contactpersoon en doel

Leg aantekeningen van gesprekken, resultaten en feedback van clients in realtime vast

Wijs direct na het gesprek vervolg taken en deadlines toe

Categoriseer telefoontjes op clienttype, product of regio

Gebruik ClickUp-tijdsregistratie , tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailintegratie om het beheer van verkoopgesprekken te stroomlijnen en tijdige follow-ups te garanderen

🔑 Ideaal voor: Sales teams die veel klantgesprekken voeren en behoefte hebben aan duidelijke documentatie en opvolging.

9. ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen

Gratis sjabloon downloaden Bouw consistente, herhaalbare werkstromen met de ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen

Consistentie is de sleutel tot het opschalen van elk verkoopteam, en de ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen biedt u het kader om dat te realiseren. Het brengt uw volledige verkoopproces in kaart, van prospecting tot afsluiting, zodat elke vertegenwoordiger weet wat hij moet doen, wanneer hij dat moet doen en hoe hij deals met vertrouwen kan sluiten.

Haal het meeste uit deze sjabloon door deze te gebruiken voor:

Definieer elke fase van uw verkoopcyclus met duidelijke taken en eigenaren

Wijs verantwoordelijkheden toe en stel deadlines in voor het hele team

Houd de voortgang van deals bij met realtime statusupdates

Maak en werk samen aan verkoopplaybooks, scripts of marktonderzoek met ClickUp Documenten

Verminder handmatig werk door routinematige acties (bijv. statuswijzigingen, notificaties) te automatiseren

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die herhaalbare processen willen opzetten en prestaties op grote schaal willen verbeteren.

💡 Pro-tip: Met ClickUp kunt u video's rechtstreeks in CRM-taken insluiten, wat vooral handig is bij het overdragen van complexe clientgeschiedenissen. Stel u voor dat een salesmanager een korte samenvatting opneemt en deze in de deal insluit voor context. Dit bespaart iedereen het lezen van lange aantekeningen of het verliezen van tijd bij synchronisatiegesprekken. Dit is niet alleen een hack voor productiviteit, maar ook communicatie met empathie.

Waarom ClickUp de slimmere keuze is voor succes met CRM

Bij het kiezen van de juiste CRM-sjabloon gaat het om functionaliteit, werkstroom en het vinden van de beste oplossing die aansluit bij uw werk en uw verkopers ontlast.

monday. com en de sjablonen kunnen u helpen met het bijhouden van leads en het automatiseren van taken. Maar met ClickUp en de sjablonen kunt u uw eigen CRM-ecosysteem bouwen, wat het verschil maakt tussen gemiste follow-ups en gesloten deals.

ClickUp CRM-sjablonen bieden uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, geavanceerde AI en schaalbaarheid voor complexe verkoopprocessen. Elke sjabloon kan worden aangepast aan uw werkstroom en helpt u in elke fase van uw CRM- en verkoopproces, van het vastleggen van klantgegevens tot het voorspellen van inkomsten, in één uniforme werkruimte.

Blijf georganiseerd en groei zonder limieten. Begin met Monday, maar sluit af met ClickUp!