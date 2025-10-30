Sunsama versus Todoist: welke taakbeheerder past het beste bij uw werkstroom?

De keuze van de juiste taakbeheerder kan uw dagelijkse werkstroom maken of breken.

Als je twijfelt tussen Sunsama en Todoist, ben je niet de enige. Het zijn allebei populaire tools, maar ze zijn geschikt voor verschillende soorten gebruikers en behoeften.

In deze vergelijking analyseren we de sleutelfuncties, prijzen, voor- en nadelen en voor wie elke tool het meest geschikt is.

Als geen van beide aan al uw eisen voldoet, laten we u zien waarom ClickUp wellicht de alles-in-één oplossing is waarnaar u op zoek bent.

Sunsama versus Todoist – en het beste alternatief in één oogopslag

Functie Sunsama Todoist Beste alternatief: ClickUp Taak aanmaken Handmatige taak-invoer met gestructureerde planning Natuurlijke taalinvoer voor snelle invoer van Taak Slim taken aanmaken via chat, documenten, AI en sjablonen Werkstroom automatisering Basiswerkstroom en terugkerende taken Labels, filters, subtaak en project Volledig aangepast met statussen, velden, afhankelijkheden, tags en sjablonen Kalenderintegratie Bidirectionele synchroniseren met Google, Outlook en iCloud Kalenderweergave via integraties AI-aangedreven kalender met automatische taakplanning en focustijd Tijdsregistratie en timeboxing Ingebouwde tijdsregistratie en handmatige timeboxing Geen native tijdsregistratie Ingebouwde tijdsregistratie, vergelijking tussen geplande en werkelijke tijd en rapportage over productiviteit Cross-platform synchroniseren Web- en desktop-apps (mobiel limiet) Volledige synchronisatie tussen apparaten, inclusief wearables Synchroniseren tussen desktop, mobiel, browser-extensies en integraties. Samenwerking in teamverband Gedeelde takenlijsten en Slack/e-mailintegratie Gedeelde projecten met opmerkingen en bijlagen Realtime samenwerking met chat, documenten, doelen en werklastweergave AI-functies Geen AI-ondersteuning Geen AI-ondersteuning ClickUp Brain: slimme samenvattingen, content schrijven, automatisch plannen, inzichten automatisering Alleen handmatige processen Installatie voor terugkerende basistaken Volledige automatisering van de werkstroom met triggers en acties voor verschillende tools Sjablonen Niet aangeboden Aanpasbare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties Tientallen sjablonen + ClickUp-kalender Nog te doen-sjabloon *Prijzen $ 20/maand $ 2/maand (Pro), $ 8/maand (Business) Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen

Wat is Sunsama?

via Sunsama

Sunsama is een digitale dagplanner die is ontworpen om professionals te helpen bij het beheren van taken, het plannen van hun dag en het vinden van een balans tussen werk en privéprioriteiten.

Deze tool voor taakbeheer combineert uw takenlijst, agenda-afspraken, e-mails en vergaderingen in één weergave. Het is ideaal voor individuen en teams die een gestructureerde planning nodig hebben om hun productiviteit te behouden zonder de chaos van het jongleren met meerdere apps.

👀 Wist u dat? Multitasking kan de productiviteit met wel 40% verminderen .

Functies van Sunsama

Zo maakt Sunsama dagelijkse planning moeiteloos:

Functie #1: Dagelijkse planning

via Sunsama

Sunsama helpt u niet alleen bij het beheren van dagelijkse taken, maar begeleidt u ook bij een gestructureerd dagelijks planningsproces. Elke ochtend wordt u gevraagd om al uw taken te bekijken, realistische doelen te stellen en geschatte tijdsblokken toe te wijzen aan elke activiteit.

Zo voorkom je dat je je agenda overbelast of onderschat hoeveel tijd een taak in beslag neemt – een veelvoorkomende valkuil die bekendstaat als de planning fallacy bias. Met zijn mogelijkheid om taakplanning te integreren met een bewuste, stapsgewijze aanpak, helpt Sunsama je om een evenwichtige werklast te behouden en toch consistente voortgang te boeken bij het bereiken van je doelen.

Functie #2: Krachtige integratie met Google Agenda

via Sunsama

De Google Agenda-integratie van Sunsama werkt goed voor professionals die hun kalender gebruiken om hun dag te plannen. In tegenstelling tot veel andere tools voor productiviteit biedt Sunsama bidirectionele synchronisatie, wat betekent dat elke taak die u in Sunsama plant, ook in uw kalender verschijnt, en vice versa.

Dit voorkomt het gedoe van het handmatig bijwerken van meerdere platforms. Bovendien ondersteunt het Outlook- en iCloud-kalender, waardoor het een taakbeheersysteem is dat zich aanpast aan uw werkstroom, ongeacht welke kalenderapp u gebruikt.

Functie #3: Taakbeheer

via Sunsama

We hebben allemaal taken die regelmatig nog te doen zijn, of het nu gaat om een wekelijks rapport, een maandelijkse vergadering of zelfs iets eenvoudigs als het versturen van follow-up-e-mails. Met Sunsama kunt u terugkerende taken instellen, zodat u ze niet elke keer opnieuw handmatig hoeft in te voeren.

Bovendien kunt u taken importeren uit andere tools zoals Trello, Asana en ClickUp, zodat al uw werk op één plek georganiseerd blijft. Het beste deel? De geïmporteerde taken blijven ge synchroniseerd op alle verbonden platforms, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het afzonderlijk bijwerken ervan.

💡 Pro-tip: Voeg bij het blokkeren van tijd in Sunsama altijd een buffer van 15 minuten toe tussen taken. Zo houdt u rekening met onverwachte vertragingen en voorkomt u dat uw planning in de war raakt.

Functie #4: Tijdsregistratie en timeboxing

via Sunsama

Sunsama gaat verder dan eenvoudige nog te doen-apps door ingebouwde functies voor tijdsregistratie en timeboxing te bieden. Met tijdsregistratie kunt u de tijd bijhouden die u aan specifieke taken en projecten besteedt, waardoor u knelpunten kunt identificeren en de efficiëntie kunt verbeteren.

Met timeboxing kunt u taken rechtstreeks in uw kalender plannen, zodat elke activiteit een eigen tijdslot krijgt. Deze aanpak is vooral handig voor het beheren van complexe projecten, omdat zo wordt voorkomen dat taken met hoge prioriteit over het hoofd worden gezien.

📮 ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen op het werk. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan vrije plekken in uw agenda op basis van prioriteitsniveaus. U kunt ook aangepaste automatisering instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

Functie #5: Teamamenwerking

Dankzij integraties zoals Slack, Microsoft Teams, Gmail en Outlook kunt u e-mails en berichten omzetten in uitvoerbare taken. Dit betekent minder vergeten e-mails en minder afleiding.

Bovendien maken de team-samenwerking functies van Sunsama het delen van taken en de coördinatie met collega's eenvoudig. Of u nu verantwoordelijkheden toewijst of taken bijhoudt, Sunsama biedt een gestructureerde aanpak om alles op schema te houden.

Prijzen van Sunsama

Gratis: proefversie van 14 dagen

Jaarabonnement: $ 16/maand

Maandelijks abonnement: $ 20/maand

Wat is Todoist?

via Todoist

Todoist is een app voor taakbeheer die is ontworpen om gebruikers te helpen hun taken gemakkelijk te organiseren, prioriteiten te stellen en af te ronden. Of je nu een professional bent die met deadlines jongleert, een student die zijn opdrachten bijhoudt, of gewoon iemand die zijn dagelijkse leven op orde wil houden, Todoist biedt een gestructureerde maar flexibele manier om taken efficiënt te beheren.

Met zijn minimalistische, gebruiksvriendelijke interface en krachtige automatisering helpt Todoist je om gefocust, georganiseerd en in controle te blijven, zelfs als je nog te doen lijst overweldigend wordt. Bovendien zijn je taken altijd binnen handbereik dankzij het synchroniseren tussen desktop, mobiel en zelfs wearables.

Functies van Todoist

Dit is wat Todoist zo bijzonder maakt:

Functie #1: Invoer in natuurlijke taal

via Todoist

Het handmatig invoeren van taken kan vervelend zijn, maar Todoist maakt het proces intuïtief met natuurlijke taalinvoer.

In plaats van door menu's te klikken, kunt u gewoon 'Rapport elke Monday om 10 uur indienen' typen en de app plant dit automatisch in als een terugkerende taak. Deze functie bespaart tijd en maakt het toevoegen van taken net zo eenvoudig als het schrijven van een aantekening.

Functie #2: Cross-platform synchroniseren

via Todoist

Een taakbeheerder is alleen nuttig als hij beschikbaar is, en Todoist blinkt uit in platformonafhankelijke toegankelijkheid.

De app synchroniseert naadloos tussen desktop, mobiel, tablets, smartwatches, e-mailadd-ons en browser-extensies, zodat gebruikers altijd en overal op de hoogte blijven.

Of je nu een taak toevoegt via de mobiele app, je takenlijst bekijkt op je laptop of spraakopdrachten gebruikt op je smartwatch, Todoist zorgt ervoor dat alles in realtime up-to-date blijft.

Functie #3: Taken plannen en organiseren

via Todoist

Todoist biedt planning- en organisatietools om je taken goed te kunnen beheren.

Dankzij deadlines en terugkerende herinneringen blijven belangrijke taken altijd prioriteit krijgen, terwijl projecten, secties en subtaaken een gedetailleerde werk- en werkstructuur mogelijk maken.

U kunt taken categoriseren met behulp van labels en filters, waardoor u taken gemakkelijk kunt vinden op basis van urgentie, prioriteit of specifieke contexten.

💡 Pro-tip: Gebruik de subtaken en project-hiërarchie van Todoist om grote projecten op te splitsen in behapbare stappen. Dit voorkomt overweldiging en maakt het gemakkelijker om de voortgang bij te houden.

Functie #4: Teamamenwerking

via Todoist

Todoist is niet alleen een hulpmiddel om je persoonlijke productiviteit te verhogen, maar is ook ontworpen voor teamsamenwerking. Je kunt gedeelde projecten aanmaken, taken toewijzen aan specifieke teamleden en opmerkingen en bijlagen toevoegen om discussies binnen taken overzichtelijk te houden.

Het activiteitenlogboek zorgt voor transparantie, waardoor teamleden moeiteloos wijzigingen en updates kunnen bijhouden. Deze functies zorgen ervoor dat groepen op één lijn blijven en productief blijven zonder afhankelijk te zijn van versnipperde e-mailketens of meerdere communicatietools.

Functie #5: Aanpasbare sjablonen

Voor wie een gestructureerd startpunt nodig heeft, biedt Todoist aanpasbare sjablonen die zijn afgestemd op verschillende werkstroom.

Of je nu een vergadering-agenda, projecttracker, projectmanagement-kalender of habit tracker nodig hebt, met deze vooraf ontworpen Todoist-sjablonen kun je direct aan de slag met het instellen van taken.

Deze functie is een hack voor productiviteit voor zakelijke teams, studenten en ondernemers, omdat het een kant-en-klaar kader biedt om georganiseerd te blijven zonder tijd te besteden aan handmatige installatie.

Prijzen van Todoist

Beginner: Gratis

Voordeel: $ 2 per maand per gebruiker

Business: $ 8 per maand per gebruiker

Sunsama versus Todoist: functies vergeleken

Kiest u tussen Sunsama en Todoist? Het komt allemaal neer op hoe u uw dag het liefst organiseert.

Functie #1: Dagelijkse planning en kalenderintegratie

Sunsama: Naast de kalenderintegraties staat de kalenderweergave van Sunsama centraal, zodat u kalendergebeurtenissen naast taken kunt zien voor een echt effectieve tijdsindeling. Deze visuele weergave helpt bij het maken van een realistisch dagelijks plan dat rekening houdt met alle toewijzingen.

Todoist: Hoewel het kalenderintegraties biedt, heeft het niet dezelfde begeleide aanpak: taken worden gepland, maar niet ingebed in een stapsgewijze dagelijkse werkstroom zoals in Sunsama.

🏆 Winnaar: Als het gaat om het organiseren van kalenders, gaat Sunsama met de kroon aan de haal.

Functie #2: Taakbeheerfuncties

Sunsama: Het biedt solide taakbeheer, maar legt meer nadruk op de dagelijkse werkstroom dan op complexe organisatiesystemen. Hoewel het taken effectief kan beheren en organiseren, mist het enkele van de meer geavanceerde filter- en sorteermogelijkheden van Todoist.

Todoist: De AI-functies voor taakbeheer, zoals het begrijpen van natuurlijke taal voor het aanmaken van taken, zijn ongeëvenaard. Bovendien biedt het organisatiesysteem, dat projecten, subtaaken, labels, filters en prioriteiten omvat, een solide werkstroom om taken te organiseren zonder gebruikers te overweldigen.

🏆 Winnaar: Todoist-taken winnen deze ronde!

Functie #3: Teamsamenwerking

Sunsama: Teams kunnen kanalen delen, elkaars dagelijkse plannen bekijken en effectiever samenwerken. Het programma heeft echter geen functies zoals taaktoewijzingen, teamdiscussies of het delen van bestanden, waardoor het minder geschikt is voor taakbeheer in teamverband.

Todoist: Biedt robuuste tools voor teamsamenwerking, waaronder gedeelde projecten, taaktoewijzingen, realtime opmerkingen en voortgang bijhouden. Het mist echter de zichtbaarheid van de agenda en de transparantie van de werklast die Sunsama biedt.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! De keuze hangt volledig af van uw vereisten.

Sunsama: Deze tool richt zich op diepgaande, werkstroomgerichte integraties waarmee je taken uit tools zoals Asana, Trello, Jira en GitHub kunt halen en deze naast je kalender in weergave en kunt beheren.

Todoist biedt talrijke integraties (meer dan 200) met andere productiviteitstools via native verbindingen en Zapier, waaronder Slack, Gmail en Google Agenda.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Sunsama biedt diepere integraties met tools voor projectmanagement, terwijl Todoist een verbinding heeft met een breder ecosysteem.

Sunsama versus Todoist op Reddit

Niets helpt zo goed als een eerlijke recensie van een gebruiker, toch? We zijn op Reddit gaan kijken wat mensen te zeggen hadden over Sunsama versus Todoist, en dit is wat we hebben gevonden.

Op r/productiviteit wijst gebruiker Rejendra2124 op de tijdblokkeringsmogelijkheden van Sunsama.

Ik heb Sunsama zelf gebruikt voor time-blocking en het heeft mijn productiviteit en organisatie volledig veranderd.

Ik heb Sunsama zelf gebruikt voor time-blocking en het heeft mijn productiviteit en organisatie volledig veranderd.

Een andere gebruiker, littlelorax, wijst Todoist aan als een betere keuze voor taakbeheer.

Ik heb deze oplossing gevonden via Todoist. Ik vind het geweldig dat ik gewoon snelkoppeling kan gebruiken en snel dingen kan toevoegen met natuurlijke taal in plaats van op duizend dropdownmenu's te moeten klikken. Het doet niet per se aan tijdblokkering, maar die methode heeft voor mij toch nooit succes gehad. Maar ik kan wel deadlines en terugkerende taken instellen, en het geeft me een weergave van alles wat ik die dag nog te doen heb, ongeacht in welk deel van mijn leven dat valt. *

…Ik heb deze oplossing gevonden via Todoist. Ik vind het geweldig dat ik gewoon snelkoppeling kan gebruiken en snel dingen kan toevoegen met natuurlijke taal in plaats van op duizend dropdownmenu's te moeten klikken. Het doet niet per se aan tijdblokkering, maar die methode heeft voor mij toch nooit succes gehad. Maar ik kan wel deadlines en terugkerende taken instellen, en het geeft me een weergave van alles wat ik die dag nog te doen heb, ongeacht in welk deel van mijn leven dat valt.

Wilt u een Sunsama-recensie van een expert? Dit is wat de oprichter van Sunsama, sunsamahq, zegt op r/msp.

…Sunsama is eigenlijk een dagelijkse planner en werkt het beste als je een aparte tool hebt als je registratiesysteem voor projecten. Op die manier kun je je langetermijnzaken in de andere tool plannen en alleen de paar dingen die je elke dag gaat doen in Sunsama plannen.

…Sunsama is eigenlijk een dagelijkse planner en werkt het beste als je een aparte tool hebt als je registratiesysteem voor projecten. Op die manier kun je je langetermijnplannen in de andere tool maken en in Sunsama alleen de dingen plannen die je elke dag gaat doen.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Sunsama en Todoist.

Als je nog steeds twijfelt tussen Sunsama en Todoist of op zoek bent naar een alternatief dat de beste functies van beide apps combineert, zoek dan niet verder dan ClickUp, de alles-in-één app voor werk!

ClickUp is een allesomvattende tool voor projectmanagement met een uitgebreide reeks functies die zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen, werkstroom te optimaliseren en eenvoudige samenwerking te faciliteren.

Of u nu persoonlijke taken beheert of complexe teamprojecten begeleidt, hier leest u hoe ClickUp uw leven gemakkelijker maakt.

ClickUp's One Up #1: Taken binnen enkele seconden aanmaken

Vergeet eenvoudige checklists: ClickUp-taak is gemaakt voor echt werk. In tegenstelling tot het eenvoudige taaksysteem van Todoist of de dagelijkse planner van Sunsama, kunt u met ClickUp uw werkstroom volledig aanpassen met subtaaken, afhankelijkheden en project-specifieke velden.

Houd elke taak onder controle met aanpasbare werkstroom met ClickUp-taak.

U kunt deze taken optimaliseren met aangepaste statussen, aangepaste velden en tags om prioriteiten te markeren en de voortgang bij te houden. Het beste deel? U kunt de taak vanaf bijna overal aanmaken, zoals de ingebouwde ClickUp Chat en ClickUp Docs, of u kunt het zelfs door AI laten doen.

Wilt u een totaaloverzicht? Schakel tussen de ClickUp-bordweergave, lijstweergave, ClickUp-kalenderweergave en meer om alles te beheren, van dagelijkse taken tot langetermijnprojecten.

ClickUp's One Up #2: Slimme tijdsregistratie, precies waar u werkt

Het grootste probleem waar mensen bij hun dagelijkse planning mee te maken hebben, is dat ze niet weten waar hun tijd naartoe gaat.

Met de functie ClickUp Project Tijdsregistratie kunt u uren registreren, gepland werk vergelijken met daadwerkelijk werk en gedetailleerde rapporten over productiviteit genereren, rechtstreeks vanuit de taken. Zo kunt u factureerbare uren bijhouden en ervoor zorgen dat het werk op tijd wordt voltooid.

Houd tijd automatisch of handmatig bij met ClickUp Project Tijdsregistratie

ClickUp's One Up #3: AI-assistentie wanneer je die nodig hebt

Heb je ooit gewenst dat je productiviteitstool voor je kon vooruitdenken? ClickUp Brain doet precies dat.

Het stroomlijnt uw werkstroom door repetitieve taken te automatiseren, slimme suggesties te genereren en directe samenvattingen te bieden.

Zit u vast met een taak? Vraag ClickUp Brain om realtime updates over uw team, projectinzichten of automatisch gegenereerde rapporten. Het is alsof u een persoonlijke assistent heeft die uw werk begrijpt.

Hier is een voorbeeld van ClickUp Brain op de werkvloer *👇🏼

Haal informatie uit uw taken en gesprekken met ClickUp Brain

Als je dacht dat dat alles was wat Brain kan, dan staat je een verrassing te wachten! Hoe vaak heb je moeite gehad met het schrijven van content en getwijfeld tussen LLM's zoals ChatGPT, Gemini en Claude? Nou, raad eens? ClickUp brengt al deze tools naar je werkruimte!

Krijg toegang tot al uw favoriete AI-tools met ClickUp Brain

ClickUp Brain MAX, de desktop-AI-superapp, maakt gebruik van geavanceerde AI om uw taken te automatiseren, te prioriteren en samen te vatten, waardoor taakbeheer sneller en slimmer verloopt.

Je kunt er ook je werk mee beheren via Talk-to-Text, het integreert met je documenten en kalender en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen en geautomatiseerde rapportage – allemaal op één plek.

ClickUp's One Up #4: Beheer kalenders moeiteloos

Het beheren van uw agenda zou geen tweede baan moeten zijn.

De AI-aangedreven ClickUp-kalender neemt het handmatige werk uit de planning door uw taken en gebeurtenissen automatisch in te plannen op basis van prioriteit.

Bij ClickUp staat de kalender in de context van al uw werk. Bekijk deze video om te ontdekken hoe👇🏼

In tegenstelling tot de handmatige planning van Sunsama en de eenvoudige planning van Todoist, heeft de kalender de mogelijkheden van een AI-kalenderapp. Hij blokkeert op intelligente wijze concentratietijd, herschikt alle taken wanneer er conflicten ontstaan en synchroniseert naadloos met Google Agenda en andere platforms.

Als u echter hulp nodig hebt bij de installatie, is de ClickUp Kalender Nog te doen Lijst Sjabloon een kant-en-klare oplossing. Deze organiseert taken, gebeurtenissen en deadlines, zodat uw dag voor u werkt en niet andersom.

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer en prioriteer taken voor persoonlijke en professionele projecten met de ClickUp-kalender sjabloon voor nog te doen lijstjes.

Hier leest u hoe deze sjabloon voor taakbeheer u kan helpen.

Plan taken moeiteloos en houd alles op één plek bij.

Categoriseer uw taken in duidelijke categorieën om werk, persoonlijke doelen en projecten van prioriteit te scheiden voor een betere organisatie.

Bekijk taakdetails met realtime bijhouden, zodat u altijd weet wat de volgende stap is en waar uw aandacht naartoe moet.

Gebruik aangepaste statussen zoals Open en Voltooid om de voortgang in één oogopslag te volgen en uw werkstroom onder controle te houden.

Verbeter uw planning met meerdere weergaven, waaronder vergaderverzoeken, op rol, op categorie en op schema's, voor een flexibele en gestructureerde aanpak.

ClickUp's One Up #5: automatisering van repetitieve taken

Handmatig taken en projecten bijwerken? Dat hoeft niet meer.

Met ClickUp Automatiseringen + AI Agents kunt u aangepaste werkstroom-instellingen instellen die zelfstandig worden uitgevoerd. Nieuw project? Wijs automatisch teamleden toe en verstuur herinneringen. Is de taakstatus gewijzigd? Trigger automatische updates.

Met meer dan 100 vooraf gebouwde automatisering-recepten doet ClickUp het zware werk, zodat jij je kunt concentreren op wat belangrijk is: dingen gedaan krijgen.

Van grote ontwerpprojecten tot eenvoudige takenlijsten, wij gebruiken ClickUp om dingen voor elkaar te krijgen. Het wordt bedrijfsbreed gebruikt en lost het probleem van taakbeheer op, zodat we de voortgang en lopende taken die moeten worden uitgevoerd kunnen zien.

Van grote ontwerpprojecten tot eenvoudige nog te doen lijstjes, wij gebruiken ClickUp om dingen voor elkaar te krijgen. Het wordt bedrijfsbreed gebruikt en lost het probleem van taakbeheer op, zodat we de voortgang en lopende taken die moeten worden uitgevoerd kunnen zien.

Met AI-gestuurde inzichten, uitgebreide aangepaste mogelijkheden, tijdsregistratie en automatisering biedt ClickUp alles wat u nodig hebt op één plek.

De slimmere keuze: ClickUp

Sunsama is ideaal voor het plannen van uw dag, en Todoist is goede software voor het plannen van taken.

Maar waarom zou u genoegen nemen met één tool als u ze allemaal kunt hebben?

ClickUp combineert taakbeheer, tijdsregistratie, kalenderplanning, AI-ondersteuning, automatisering en naadloze samenwerking in één krachtig platform. Nooit meer schakelen tussen tools of verdwalen in tabbladen – één slimme werkruimte die alles kan.

Als u klaar bent om te stoppen met het jongleren met tools en slimmer te werk te gaan, dan is ClickUp de juiste keuze voor u. Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account!