Gratis sjabloon voor lesplannen in Google Spreadsheets voor docenten

Lesplanning begint altijd met goede bedoelingen, maar eindigt met 17 geopende tabbladen, drie versies van hetzelfde document en een tikkende klok. Klinkt dat bekend?

De meeste docenten gebruiken Google Spreadsheets en Google Documenten omdat ze snel en vertrouwd zijn. Maar elke keer weer een lesplan vanaf nul opstellen? Dat is gewoon druk werk met een mooier lettertype.

Dit bericht snijdt door de rommel heen. We hebben vijf sjablonen voor lesplannen in Google Spreadsheets verzameld die u vandaag nog kunt gebruiken. Bekijk ook de sjablonen van ClickUp die zijn ontworpen om u te helpen bij het plannen, organiseren en lesgeven zonder uren te verliezen aan opmaak en herwerk.

👀 Wist je dat? Lesplanning zoals we die vandaag de dag kennen, is beïnvloed door John Dewey, een baanbrekende Amerikaanse filosoof en pedagoog. Dewey heeft lesplannen niet uitgevonden, maar hij heeft wel de manier waarop ze worden gebruikt veranderd door de nadruk te leggen op ervaringsgericht leren en lessen relevant te maken voor het leven van leerlingen. Zijn focus op praktische, realistische ervaringen blijft een leidraad voor moderne onderwijspraktijken.

5 sjablonen voor lesplannen in Google Spreadsheets

Deze vijf sjablonen voor Google Spreadsheets zijn gemaakt voor snelle resultaten. Of je nu per week plant, lesgeeft aan jonge leerlingen of rond een specifiek thema werkt, elk sjabloon biedt een praktische layout die je zonder al te veel nadenken kunt aanpassen.

1. Sjabloon voor lesplannen in Google Spreadsheets door Template. Net

De Google Spreadsheet-sjabloon voor lesplannen van Template.net biedt u een volledig overzicht van uw les, van doelstellingen tot beoordelingen, allemaal weergegeven in een eenvoudig, bewerkbaar format. Het is gratis en bevat speciale secties voor leerdoelen, benodigde materialen, lesstrategieën, differentiatiemethoden en zelfs reflectie na de les.

De structuur is ontworpen voor docenten die duidelijkheid en consistentie in hun lessen willen, zonder dat ze elke les opnieuw hoeven op te maken.

In een echte klasomgeving helpt het u:

Vermeld de titel van de les, het cijfer, het onderwerp, de duur en de naam van de docent

Voeg duidelijke secties toe voor doelstellingen, materialen en activiteiten

Bied ingebouwde prompts voor instructiestrategieën, differentiatie en beoordelingen

Stroomlijn beoordelingen door beheerders of plan samen met andere docenten

Ondersteun reflectie na de les voor continue verbetering

🖊️ Ideaal voor Leraren in het hoger basisonderwijs of middelbaar onderwijs die een gratis sjabloon nodig hebben om hun lessen op één plek te plannen, uit te voeren en te evalueren.

2. Sjabloon voor lesplan in Google Spreadsheets door GooDocs

via GooDocs

De Google Spreadsheets-sjabloon voor lesplannen van GooDocs is een heldere, eenvoudig te volgen weekplanner, ontworpen voor snelheid en eenvoud. Het geeft docenten een duidelijk overzicht van hun hele week, met gelabelde ruimtes voor dagelijkse activiteiten, doelstellingen en vakplanning.

De layout is volledig bewerkbaar en teruggebracht tot alleen de essentie – ideaal voor iedereen die snel lessen in kaart wil brengen zonder te verzanden in opmaakwerk.

Dit is wat het de moeite waard maakt in een echte klasinstelling:

Bied een weekindeling van maandag tot en met vrijdag aan

Voeg ruimte toe voor wekelijkse doelstellingen en aantekeningen bij activiteiten

Gebruik een minimalistisch format voor snelle bewerking en hergebruik

Houd eenvoudig de werkstroom van lessen bij

Voeg visuele duidelijkheid toe met een layout met kleurcodes

🖊️ Ideaal voor: Kleuter- of basisschoolleerkrachten die snel een weekplanning willen bekijken met een overzichtelijk, kleurrijk ontwerp.

🧠 Leuk weetje: Gebruik je liever AI om je werk te ontwerpen? Dan ben je in goed gezelschap. 71% van de docenten en 65% van de studenten gelooft dat kunstmatige intelligentietools essentieel zijn voor succes op zowel de universiteit als op de werkvloer.

3. Sjabloon voor lesplan in donker thema voor Google Spreadsheets door GooDocs

via GooDocs

De sjabloon voor lesplannen in donker thema van Google Spreadsheets biedt een overzichtelijke layout met veel contrast en extra ruimte voor gedetailleerde aantekeningen en instructies. De sjabloon is ontworpen voor lessen die meer uitleg vereisen en is daarom zeer geschikt voor vakken waarbij stapsgewijze begeleiding of uitgebreide opmerkingen nodig zijn.

Met twee secties voor vak, onderwerp en informatie over de docent, plus een groot veld voor activiteiten en observaties, helpt het je om al je content op één plek te bewaren. Zo voorkom je dat alles in kleine vakjes wordt gepropt.

Zo helpt het in een echte klasinstelling:

Functie: een opvallend, contrastrijk ontwerp dat prettig is voor de ogen

Bied ruim ruimte voor het schrijven van gedetailleerde aantekeningen en feedback bij lessen

Voeg duidelijke velden toe voor vak, onderwerp en opdracht van de docent

Plan eenvoudig lessen in meerdere fasen of begeleide discussies

Print of deel digitaal met minimale aanpassingen aan de opmaak

🖊️ Ideaal voor: Docenten in het voortgezet onderwijs of hoger onderwijs die extra ruimte nodig hebben om complexe onderwerpen uit te splitsen en lesinzichten bij te houden.

4. Sjabloon voor studieplan van Google Spreadsheets door Google Spreadsheets Templates

Als je een student bent, kan een gedegen studieplan je schema maken of breken. De Google Spreadsheets-sjabloon voor studieplannen van Google Spreadsheets Template is ontworpen voor studenten die een eenvoudige, visuele manier nodig hebben om hun wekelijkse werklast te beheren, vooral in vergelijking met traditionele papieren planners.

Het verdeelt taken over de dagen – huiswerk, voorbereiding van quizzen, leesopdrachten – zodat niets door de mazen van het net glipt.

De layout is overzichtelijk, vrij van afleidingen en eenvoudig aan te passen als deadlines verschuiven. Of je nu een examen voorbereidt of gewoon voorop wilt blijven lopen met je opdrachten, met dit sjabloon kun je een routine opbouwen die je kunt volhouden.

Deze studieplanner helpt in een echte academische instelling:

Organiseer studietaken van Monday tot en met Saturday

Voeg bewerkbare blokken toe voor huiswerk, leesopdrachten en groepssessies

Houd opdrachten en deadlines in één oogopslag bij

Afdrukken of digitaal gebruiken als dagelijkse referentie

Plan tussentijdse toetsen, eindexamens of wekelijkse herhalingsschema's

🖊️ Ideaal voor: Docenten die leerlingen ondersteunen bij het voorbereiden van toetsen of het opstellen van zelfstudieplannen, met name in het voortgezet onderwijs of tijdens de eerste jaren van een studie.

5. Sjabloon voor lesplan voor kleuters in Google Spreadsheets door Google Spreadsheets Template

Een kleuterschool runnen is geen kinderspel (woordspeling niet bedoeld!). De Google Spreadsheets-sjabloon voor lesplannen voor kleuterscholen is ontworpen met het oog op eenvoud en focus, perfect voor docenten die structuur en duidelijkheid nodig hebben bij het plannen van hun lessen.

Het biedt duidelijke blokken voor dagelijkse lessen, activiteiten, prioriteiten, doelstellingen en schema's, zodat docenten de dag kunnen organiseren zonder de layout te ingewikkeld te maken. Er is ook ruimte voor aantekeningen en materialen, zodat alles van tevoren gemakkelijk kan worden voorbereid en last-minute gedoe wordt voorkomen.

Sleutel functies die succes in de klas ondersteunen:

Gebruik een eenvoudige, visuele layout die is opgedeeld in intuïtieve secties

Voeg ruimte toe voor lessen, doelstellingen, dagelijkse planning en prioriteiten voor leerlingen

Breng klasactiviteiten flexibel in kaart

Bereid materiaal voor en communiceer eenvoudig met leerlingen over hun behoeften

Houd uw dag georganiseerd zonder extra planning

🖊️ Ideaal voor: Kleuterleerkrachten die een duidelijk, visueel dagplan nodig hebben dat structuur en flexibiliteit voor jonge leerlingen in evenwicht houdt.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor het plannen van lessen

Voor veel docenten is Google Spreadsheets de snelste manier om een abonnement te organiseren. Het is vertrouwd, flexibel en gratis, en je hebt er eenvoudig toegang toe via Google Drive.

Maar zodra u verder gaat dan eenvoudige planning of begint met het beheren van meer gedetailleerde instructies, worden de limieten duidelijk, vooral als u probeert samen te werken, het leren te personaliseren of de voortgang bij te houden.

Hier schiet Google Spreadsheets tekort voor het plannen van lessen:

Versiebeheer wordt al snel ingewikkeld: Of je nu samen met een andere docent plant of wekelijkse plannen deelt met een afdelingshoofd, het is gemakkelijk om het overzicht over wijzigingen te verliezen. Zonder ingebouwde Of je nu samen met een andere docent plant of wekelijkse plannen deelt met een afdelingshoofd, het is gemakkelijk om het overzicht over wijzigingen te verliezen. Zonder ingebouwde samenwerkingstools voor studenten en docenten vinden bewerkingen versnipperd plaats en raakt de afstemming zoek

Geen automatisering, integraties of ondersteuning voor terugkerende taken: Elke taak, van het kopiëren van rijen tot het bijwerken van lesdata, moet handmatig worden uitgevoerd. Tools die zijn ontworpen voor onderwijs- en Elke taak, van het kopiëren van rijen tot het bijwerken van lesdata, moet handmatig worden uitgevoerd. Tools die zijn ontworpen voor onderwijs- en trainingssoftware kunnen deze repetitieve handelingen automatiseren, zodat u meer tijd kunt besteden aan lesgeven

Houdt geen voortgang of resultaten van lessen bij: Met Sheets kun je opschrijven wat er gepland staat, maar niet wat er is behandeld, aangepast of voltooid. Er is geen ingebouwde manier om af te vinken wat er klaar is of om na te denken over hoe een les is verlopen

Maakt digitaal plannen bijna onmogelijk: Wilt u in één oogopslag zien hoe uw week eruitziet? Wilt u het tempo van de lessen of de behandelde stof voor de hele maand in kaart brengen? Zonder tijdlijnweergaven, kalenders of het bijhouden van afhankelijkheid kan Google Spreadsheets niet doen wat zelfs de eenvoudigste Wilt u in één oogopslag zien hoe uw week eruitziet? Wilt u het tempo van de lessen of de behandelde stof voor de hele maand in kaart brengen? Zonder tijdlijnweergaven, kalenders of het bijhouden van afhankelijkheid kan Google Spreadsheets niet doen wat zelfs de eenvoudigste alternatieven voor Google Spreadsheets standaard bieden

Maakt content onsamenhangend en moeilijk te structureren: Het opstellen van lesdoelen, het schrijven van instructies voor activiteiten of het opstellen van beoordelingen kan omslachtig zijn. Zeker in vergelijking met Het opstellen van lesdoelen, het schrijven van instructies voor activiteiten of het opstellen van beoordelingen kan omslachtig zijn. Zeker in vergelijking met AI-schrijftools die je helpen je gedachten te structureren terwijl je je abonnement plant

Google Spreadsheets is nog steeds een handige tool, maar als je planningsproces het spreadsheetformaat ontgroeid is, zijn er betere manieren om je lessen op te bouwen en te beheren.

📮 ClickUp Insight: 46% van de kenniswerkers vertrouwt op een combinatie van chatten, aantekeningen, projectmanagementtools en teamdocumentatie om hun werk bij te houden. Voor hen is het werk verspreid over verschillende platforms, waardoor het moeilijker is om georganiseerd te blijven. Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp alles samen. Met functies als ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Notities, ClickUp Chat en ClickUp Brain wordt al uw werk op één plek gecentraliseerd, doorzoekbaar en naadloos verbonden. Zeg vaarwel tegen een overdaad aan tools en verwelkom moeiteloze productiviteit.

Het beste alternatief voor sjablonen voor lesplannen in Google Spreadsheets

Als je klaar bent om het beheer van lessen, materialen, voortgang van leerlingen en feedback op één plek naar een hoger niveau te tillen, dan is ClickUp – de alles-in-één app voor werk – precies wat je zoekt. Het combineert projectmanagement, kennismanagement en chatten, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp-sjablonen zijn gemaakt voor echte werkstromen in de klas, waardoor ze nuttig zijn voor zowel docenten als beheerders. Het zijn niet alleen bewerkbare bestanden, maar ook visuele, dynamische en collaboratieve systemen waarmee je abonnementen kunt organiseren, voortgang kunt bijhouden, planningen kunt beheren en je in realtime kunt aanpassen. Alles is met elkaar verbonden en niets wordt over het hoofd gezien.

Hier zijn enkele alternatieven die beter werken:

1. ClickUp-sjabloon voor lesplannen voor het hoger onderwijs

Gratis sjabloon downloaden Houd de voortgang van lessen bij op basis van cijfer, structuur en status met de sjabloon voor lesplannen van ClickUp College

De ClickUp-sjabloon voor lesplannen voor het hoger onderwijs biedt docenten een innovatievere manier om hun cursuscontent te structureren, bij te houden en te verfijnen. Het is gemaakt voor lesplanning op de lange termijn, waarbij leerdoelen beter worden gekoppeld aan echte resultaten, terwijl materialen, tijdlijnen en feedbackloops op één plek worden bewaard.

Door vanaf het begin slimme doelen in te stellen, blijft je cursusplanning gefocust en meetbaar.

Met dit sjabloon kunt u:

Organiseer uw werkstroom volgens de ADDIE-fasen: analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en evaluatie

Beheer en centraliseer uw lescontent in aangepaste weergaven van lesplannen

Houd de voortgang van lessen bij via aangepaste statussen

Houd docenten en medewerkers op één lijn met ingebouwde updates en zichtbaarheid van taken

Controleer de efficiëntie van de planning met tijdregistratie en mijlpalen

🖊️ Ideaal voor: Docenten aan hogescholen die lesplannen voor een semester opstellen en behoefte hebben aan structuur, flexibiliteit en zichtbaarheid in elke planningsfase.

2. Sjabloon voor syllabusplanning van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer lessen op onderwerp, houd de voortgang bij op basis van status en beheer afdrukken met de sjabloon voor syllabusplanning van ClickUp

Ga verder dan statische documenten en download een bruikbare syllabus met de sjabloon voor syllabusplanning van ClickUp. Deze sjabloon combineert structuur met flexibiliteit, zodat u onderwerpen, deadlines en materialen op één plek kunt plannen en vervolgens kunt aanpassen naarmate uw cursus vordert.

Het vormt ook een aanvulling op bredere software voor universiteitsbeheer door u praktische controle te geven over lesdetails en het bijhouden van de dagelijkse voortgang.

Gebruik dit sjabloon om:

Maak een visuele routekaart van uw cursus met de tijdlijnweergave

Houd deadlines en deliverables bij via de weergaven Kalender en Bord

Organiseer lessen en opdrachten met aangepaste statussen in verschillende fasen

Centraliseer bronnen, beoordelingscriteria en onderwerpschema's in één deelbare werkruimte

Blijf op de hoogte met notificaties, zodat handmatige follow-ups overbodig worden

🖊️ Ideaal voor: Docenten die syllabi voor een semester ontwikkelen en een systeem willen om abonnementen in realtime te structureren, bij te houden en aan te passen, terwijl het doorzoeken van eindeloze updates en revisies tot het verleden behoort.

💡 Pro-tip: Geef verschillende delen van je lesplan een kleurcode voor snelle toegang. Gebruik bijvoorbeeld één kleur voor huiswerkopdrachten, een andere kleur voor beoordelingen en een derde kleur voor activiteiten in de klas. Dit maakt het veel gemakkelijker om te scrollen en specifieke taken te vinden, waardoor je tijd bespaart bij het zoeken, bekijken of bijwerken van je abonnement.

3. Sjabloon voor lesplanning van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, wijs lessen toe en houd ze bij per sectie en status met de ClickUp-sjabloon voor lesplanning

Als je werk verspreid is over meerdere platforms, verspil je veel tijd voor en tijdens de les. Met de ClickUp-sjabloon voor lesplanning kunnen docenten alle aspecten van de lesplanning op één plek beheren, van lessen en opdrachten tot dagelijkse taken en doelen voor de hele klas.

In plaats van te jongleren met documenten en tijdlijnen, kunt u uw planning in kaart brengen, materialen opslaan en alles bijhouden zonder van tabblad te wisselen. Het maakt het ook gemakkelijk om helemaal vanaf nul te beginnen met plannen: open gewoon ClickUp Documenten om de doelen en onderwerpen van uw lessen te schetsen voordat u de rest uitwerkt.

Met dit sjabloon kunt u:

Blijf gefocust op wat er nu moet gebeuren met de weergaven Deze week en Vandaag

Organiseer klastaken op status: Nog te doen, Geslaagd, Niet geslaagd of Gearchiveerd

Sla klassespecifieke details op en beheer ze in één weergave met Alle lijsten

Raadpleeg handige tips en bronnen via de ingebouwde gidsweergave

Controleer de efficiëntie van de lesplanning met statusupdates en het bijhouden van taken

Werk in realtime samen met onderwijsassistenten of collega-docenten

🖊️ Ideaal voor: Docenten die meerdere klassen beheren en lesplanning, deadlines en dagelijkse taken in de klas willen stroomlijnen in één systeem.

4. Sjabloon voor lesplanbeheer in ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en organiseer lesroosters per cursus, sectie en vak met behulp van de sjabloon voor lesroosters van ClickUp Classroom Management

Wilt u al uw lessen in één oogopslag zien? De sjabloon voor lesplannen van ClickUp biedt docenten de structuur om gedrag, verwachtingen en routines in de klas op één plek te beheren.

Van het bijhouden van de voortgang tot het stroomlijnen van de communicatie met bovenliggende instellingen: met dit sjabloon verandert reactief optreden in proactieve planning. Zo kunt u zich concentreren op het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving.

Je kunt ook planningstools toevoegen, zoals ClickUp Kalender, een AI-aangedreven kalender die je helpt bij het beheren van je dagelijkse routines en tijdlijnen.

Bekijk deze video voor meer informatie over wat ClickUp Kalender voor u kan betekenen.

Gebruik dit sjabloon om:

Houd leerlingprofielen en de dynamiek in de klas bij met de lijstweergave voor de klas

Stel een duidelijk gedragsplan op met behulp van de handleiding aan de slag

Organiseer belangrijke data, activiteiten en routines in de weergave 'Lesrooster'

Houd de voortgang van taken en de naleving van regels bij met de Gantt-grafiek

Houd acties bij in de statussen Nog te doen, In uitvoering en Voltooid

Houd uw team op één lijn met realtime updates en communicatietools

🖊️ Ideaal voor: docenten in het basis- en voortgezet onderwijs die een flexibele maar gestructureerde manier nodig hebben om het gedrag in de klas, routines en de verantwoordelijkheid van leerlingen te beheren.

5. Sjabloon voor actieplan voor docenten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, prioriteer en houd dagelijkse onderwijstaken bij met de sjabloon voor het actieplan voor docenten van ClickUp

Met de sjabloon voor het actieplan voor docenten van ClickUp kunnen docenten hun planning omzetten in voortgang.

Of het nu gaat om het voorbereiden van lessen, het instellen van academische doelen of het aanpakken van uitdagingen in de klas, deze sjabloon biedt een eenvoudige structuur om taken bij te houden, verwachtingen te definiëren en resultaten te evalueren, zonder dat u hoeft te schakelen tussen leshulpmiddelen of papierwerk.

Met dit sjabloon kunt u:

Stel academische of gedragsdoelen in en houd deze bij met de weergave Doelen

Deel langetermijnplannen op in kleinere delen met de tijdlijnweergave voor een duidelijker tempo

Organiseer dagelijkse taken per fase in de weergave Actiestappen

Ga snel aan de slag met een ingebouwde handleiding voor beginners

Verplaats taken door fasen zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooid om verantwoordelijk te blijven

Analyseer prestatietrends en pas uw actieplan indien nodig aan

🖊️ Ideaal voor: Docenten die een gestructureerd dagelijks plan willen om doelen op elkaar af te stemmen, consistent te blijven en de verantwoordelijkheden in de klas duidelijk te beheren.

Een paar jaar geleden hebben we ClickUp geïmplementeerd in de onderwijsinstelling waar ik werk, omdat we de processen in de organisatie moesten verbeteren. Het was erg ingewikkeld in een bedrijf met ongeveer 150 werknemers om te weten wat iedereen aan het doen was en de voortgang te meten, iets wat we hebben bereikt door het gebruik van ClickUp.

6. Sjabloon voor lesrooster voor ClickUp Classroom

Gratis sjabloon downloaden Bekijk en beheer uw volledige weekrooster per vak en tijd met behulp van de ClickUp-sjabloon voor lesroosters

Als je een docent bent die zijn dag overzichtelijk wil organiseren, aanpassen en beheren, dan is de ClickUp-sjabloon voor lesroosters de perfecte plek om te beginnen. Of je nu meerdere vakken moet combineren of groepsactiviteiten moet organiseren, deze sjabloon biedt de structuur die je nodig hebt en geeft je tegelijkertijd de flexibiliteit om elk rooster aan te passen per leerling, onderwerp of periode.

Het kan ook andere ondersteunende tools aanvullen, zoals AI-tools voor studenten, om leerresultaten op één lijn te houden en tijdig te behalen.

Met dit sjabloon kunt u:

Plan en groepeer activiteiten per onderwerp met behulp van 15 verschillende weergaven

Houd de aanwezigheid bij met statussen zoals Afwezig, Aanwezig, Les geannuleerd en Nog bij te wonen

Wijs taken en tijdlijnen toe aan specifieke leerlingen of klassen

Volg de voortgang in realtime met de tabelweergave

Stel notificaties en herinneringen in voor het begin en einde van activiteiten

Houd gezamenlijke evaluaties en werk de status van lessen gedurende de dag bij

🖊️ Ideaal voor: Docenten die vakroosters of lessen voor meerdere klassen beheren en een duidelijke structuur met aanpasbare weergaven nodig hebben.

7. ClickUp-sjabloon voor lesroosters en tijdstudies

Gratis sjabloon downloaden Houd lessen, beoordelingen en voortgang van het semester bij met de sjabloon voor lesroosters en tijdregistratie van ClickUp

De sjabloon voor lesroosters en tijdstudies van ClickUp biedt leerlingen en docenten de tools om hun schooldag overzichtelijk te structureren.

Van wekelijkse lessen en deadlines voor opdrachten tot langetermijndoelen, met dit sjabloon kun je alles prioriteren, plannen en bijhouden in één centraal systeem. Zo weet je zeker dat er niets door de mazen van het net glipt, zelfs niet tijdens drukke weken met een hoge werklast.

Met dit sjabloon kunt u:

Concentreer u elke week op wat het belangrijkst is met de weergave Prioriteiten

Houd langetermijndoelen bij via de JAAR-weergave en volg belangrijke mijlpalen

Visualiseer uw dagelijkse werklast met de tijdlijnweergave

Ga snel aan de slag met de Start hier Bekijk en organiseer uw planning snel

Breng lessen, deadlines en studiesessies in kaart met de lesroosterweergave

Verplaats taken door statussen zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooid terwijl u bezig bent

🖊️ Ideaal voor: Studenten die lessen, opdrachten en studieblokken moeten combineren, of docenten die studenten ondersteunen met gestructureerde tools voor academische planning.

8. Sjabloon voor uurrooster van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer taken, tijdsblokken en teamverantwoordelijkheden op één plek met de sjabloon voor een uurrooster van ClickUp

Kan het structureren van uw academische dag stressvrij zijn? Met de sjabloon voor een uurschema van ClickUp kan dat!

Dit sjabloon is gemaakt voor docenten, studenten en professionals die behoefte hebben aan structuur zonder stress. Van het plannen van lessen en opdrachten tot het beheren van taakbetalingen of prioriteiten, dit sjabloon brengt alles samen in één georganiseerd systeem, zodat je je tijd kunt besteden aan het uitvoeren van taken in plaats van aan het bedenken wat je vervolgens moet doen.

Gebruik dit sjabloon om:

Breng dagelijkse schema's uur per uur in kaart met de weekkalenderweergave

Sla taken eenvoudig op en plan ze met behulp van de handleiding voor beginners

Verplaats taken door statussen zoals Nog te doen, In uitvoering, Voltooid en Geannuleerd

Automatiseer herinneringen om op schema te blijven zonder uw tijd te micromanagen

Houd de voortgang bij via dashboards en pas uw dag indien nodig aan

🖊️ Ideaal voor: Leraren en thuisonderwijzers die lesblokken en dagelijkse lesroosters uur per uur beheren.

9. Sjabloon voor lesroosters voor speciaal onderwijs van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Coördineer leer-, therapie- en ondersteuningsactiviteiten met de sjabloon voor het lesrooster voor speciaal onderwijs van ClickUp

De sjabloon voor het lesrooster voor speciaal onderwijs van ClickUp helpt docenten bij het plannen van flexibele, leerlinggerichte roosters die zijn afgestemd op individuele leerbehoeften. Of u nu lestijden coördineert, ondersteuning biedt aan medewerkers of voorzieningen voor leerlingen regelt, met deze sjabloon beschikt u over een duidelijk en bewerkbaar kader om alles op één plek te beheren.

Je kunt het ook koppelen aan KWL-sjablonen of vergelijkbare leermiddelen om de voortgang bij te houden en IEP-doelen effectiever te ondersteunen.

Laat dit sjabloon:

Organiseer dagelijkse activiteiten met de weergave Alle klassenactiviteiten

Houd aantekeningen voor specifieke lessen bij met de weergave 'Aantekeningen voor lessen speciaal onderwijs'

Maak duidelijke, bewerkbare roosters voor elke klas in de weergave 'Lesrooster'

Ga snel aan de slag met een stapsgewijze installatiehandleiding

Houd taken bij in de statussen Geannuleerd, Voltooid en Nog te doen

Wijs verantwoordelijkheden toe en pas schema's naar behoefte aan met automatisering

🖊️ Ideaal voor: Docenten en coördinatoren in het speciaal onderwijs die leerlinggerichte roosters, leerondersteuning en klasroutines plannen.

💡 Pro-tip: Zorg voor flexibiliteit in je planning. Zelfs als je specifieke tijdsblokken hebt voor elke les of activiteit, kan het leven in de klas onvoorspelbaar zijn. Voeg buffertijd toe voor spontane discussies, vragen van leerlingen of extra activiteiten, zodat je niet de rest van het abonnement hoeft te haasten.

10. Sjabloon voor aantekeningen bij lessen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd colleges, leesopdrachten en studiesessies bij op één plek met de sjabloon voor aantekeningen van ClickUp Class

Moet u op het laatste moment nog snel printjes en losse vellen bij elkaar zoeken? Met de sjabloon voor aantekeningen voor de klas van ClickUp kunt u uw lessen beter organiseren.

Het biedt u een gestructureerd, gebruiksvriendelijk systeem om uw aantekeningen, opdrachten en klassespecifieke inzichten bij te houden, allemaal op één plek. Of u nu in een college zit of later onderwerpen opnieuw bekijkt, met dit op documenten gebaseerde sjabloon blijft alles verbonden en doorzoekbaar.

Met dit sjabloon kunt u:

Organiseer aantekeningen over onderwerpen, opdrachten en links in een gestructureerd document

Ga naar specifieke secties met een vooraf opgestelde, aanklikbare inhoudsopgave

Laat contextuele opmerkingen achter in aantekeningen om later met docenten op te volgen

Leg je gedachten direct vast met het vastgemaakte notitieblok

Dupliceer en pas de lay-out van aantekeningen aan voor elk project, onderwerp of semester

Formatteer aantekeningen met tabellen, koppen, taken en ingesloten links

🖊️ Ideaal voor: Docenten die een overzichtelijk systeem voor aantekeningen willen om georganiseerd te blijven en studiesessies productiever te maken.

11. Sjabloon voor klasopdrachten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer opdrachten op onderwerp, deadline en status met de ClickUp-sjabloon voor klasopdrachten

De sjabloon voor klasopdrachten van ClickUp maakt het beheren van het werk van leerlingen een stuk eenvoudiger. Docenten kunnen taken organiseren, deadlines instellen en cijfers bijhouden op één plek, zonder gedoe met spreadsheets.

Voor complexere opdrachten kunt u ook bronnen koppelen of trainingsvideo-software gebruiken om leerlingen visueel door instructies te leiden, waardoor u tijd bespaart en verwarring voorkomt.

Gebruik dit sjabloon om:

Houd elke opdracht bij met de lijstweergave of de weergave met deadlines

Wijs taken toe aan leerlingen en volg hun voortgang in realtime

Gebruik ingebouwde rubrieken om beoordelingen en feedback te standaardiseren

Voeg aantekeningen, checklists en links naar ondersteunend materiaal toe

Categoriseer opdrachten op type (examens, papers, groepswerk) om ze gemakkelijk te filteren

Houd leerlingen op de hoogte met automatische herinneringen en statusupdates

🖊️ Ideaal voor: Docenten die meerdere opdrachten van leerlingen in verschillende klassen beheren en op zoek zijn naar één bron van informatie om het lesgeven en beoordelen te stroomlijnen.

12. Sjabloon voor voortgang van studenten in ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd gedrag, inspanningen en academische voortgang bij op één plek met de sjabloon voor voortgang van leerlingen van ClickUp

Als u tot nu toe de academische voortgang van uw leerlingen bijhield in statische Google Spreadsheets, is er een betere manier! De sjabloon voor voortgang van leerlingen van ClickUp combineert het bijhouden van prestaties, gedragsinzichten en actieplanning in één ruimte, zodat u nooit een rode vlag of groeimogelijkheid mist.

Of u nu individuele voortgangsrapporten beheert of trends in de hele klas aanpakt, met dit sjabloon kunt u patronen vroegtijdig signaleren en snel actie ondernemen.

Laat dit sjabloon:

Houd sleutel mijlpalen bij en pas de ondersteuning voor elke leerling aan met de gidsweergave

Monitor gedragsproblemen en trends via de weergave Gedragsproblemen

Markeer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de weergave 'Aandacht nodig'

Bekijk de algemene prestaties van leerlingen in één oogopslag in de lijstweergave

Categoriseer de voortgang met duidelijke statussen zoals 'Gaat goed' of 'Vertrouwen moet worden opgebouwd'

Houd belangrijke informatie bij, zoals inspanning, gedrag, contact met bovenliggende personen en meer met aangepaste velden

🖊️ Ideaal voor: Docenten en thuisonderwijzers die een centrale tool nodig hebben om de academische en gedragsprestaties van alle leerlingen bij te houden.

13. ClickUp-sjabloon voor onderwijs aan studenten

Gratis sjabloon downloaden Houd lesroosters, kredieten en prestaties bij met de ClickUp-sjabloon voor onderwijs aan studenten

Het bijhouden van opdrachten, cursussen en academische doelen kan een uitdaging zijn met verspreide aantekeningen en meerdere apps. Met de ClickUp-sjabloon voor studentenonderwijs kunt u taken organiseren, cursussen beheren en academische doelen bijhouden zonder verspreide aantekeningen of meerdere apps.

Of je nu student of docent bent, je kunt alles in één bestand bewaren. Voor bredere academische planning biedt ClickUp Education instellingen ook de mogelijkheid om het onderwijsbeheer te vereenvoudigen door academische en administratieve middelen op één plek te centraliseren.

Met dit sjabloon kunt u:

Organiseer cursusmateriaal en roosters met behulp van de Curriculumweergave

Houd de afhankelijkheid van cursussen bij met de weergave 'Vereisten'

Deel tips en materialen via de handleiding voor beginners

Visualiseer de voortgang van de klas met statussen zoals In uitvoering, Te doen en Voltooid

Plan vooruit met mijlpalen en de Gantt-grafiek

Monitor en pas taken aan met realtime updates en terugkerende check-ins

🖊️ Ideaal voor: Docenten en thuisonderwijzers die lesroosters, vereisten en opdrachten voor leerlingen in één overzichtelijk systeem beheren.

💡Gebruik ClickUp AI om binnen enkele minuten lesplannen op te stellen Of je nu wiskunde en natuurkunde geeft aan leerlingen van groep 7 of de leestijd voor meerdere leerjaren beheert, met ClickUp Brain hoef je niet meer met een lege pagina te beginnen. Begin je AI-lesplanning door je leerdoel, de context van de les en het rooster te beschrijven. Er wordt een gestructureerde les opgesteld met tempo, activiteiten en checkpoints. Geen sjablonen. Alleen een generator voor lesplannen die past bij uw lesstijl en tijdblok. 📝 Probeer deze prompt: "Ik ben een leraar in groep 7 en ik plan een les van 60 minuten over de cyclus van water. De klas bestaat uit visuele en kinesthetische leerlingen. Stel een gestructureerd plan voor met een boeiende warming-up, praktische groepsactiviteiten, sleutelwoorden en een samenvatting van 5 minuten waarmee leerlingen kunnen samenvatten wat ze hebben geleerd." Genereer werkstromen voor lessen, lespunten en meer op ClickUp Brain

Wat maakt een goede sjabloon voor een lesplan in Google Spreadsheets?

Niet elke sjabloon voor Google Spreadsheets is gemaakt voor de manier waarop docenten in het voortgezet onderwijs hun lessen plannen. De beste sjablonen zijn niet alleen bewerkbaar, maar ook afgestemd op de manier waarop docenten denken, lesgeven en zich gedurende de week aanpassen.

Dit is waarom een sjabloon voor lesplannen in Google Spreadsheets de moeite waard is:

Een wekelijkse of dagelijkse structuur: Sommige lessen vereisen een totaaloverzicht, terwijl andere een strak dagelijks abonnement nodig hebben. Goede sjablonen bieden beide

Ruimte voor doelen en normen: Of u nu aansluit bij een curriculumkader of uw eigen doelstellingen opstelt, door vooraf doelen te stellen blijft u gefocust tijdens het plannen

Bewerkbare secties voor activiteiten, materialen en timing: De mogelijkheid om de werkstroom van lessen aan te passen zonder de layout te verstoren, is van sleutelbelang, vooral wanneer uw dagplanningen snel veranderen

Eenvoudig samenwerken en delen: Sjablonen moeten voor en met u werken, of u nu samen lesgeeft, lessen voor verschillende vakken plant of abonnementen deelt met beheerders

Sjablonen die deze basisprincipes volgen, bieden je dezelfde flexibiliteit bij het plannen als veel dagelijkse planner-apps, maar dan zonder dat je elke keer vanaf een leeg raster hoeft te beginnen.

Breng lessen in kaart, houd de voortgang bij en blijf flexibel met ClickUp

Google Spreadsheets kan u op weg helpen, maar is niet ontworpen voor de praktijk in de klas. De sjablonen van ClickUp gaan verder; ze zijn ontworpen om docenten te helpen hun planning te stroomlijnen.

Elke sjabloon is aanpasbaar, deelbaar en gratis te gebruiken, van het organiseren van lesroosters tot het bijhouden van de voortgang van leerlingen. U kunt minder tijd besteden aan het in elkaar puzzelen van dingen en meer tijd besteden aan lesgeven.

Bovendien blijf je met flexibele weergaven, automatisering en tools zoals ClickUp Brain niet alleen georganiseerd, maar geef je ook effectiever les zonder extra uren aan je dag toe te voegen.

Meld u aan voor ClickUp om het plannen te vereenvoudigen en uw voorbereidingstijd terug te winnen.