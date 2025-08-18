Lovable AI vs. Cursor: welke AI-oplossing werkt het beste voor u?

U kent de krantenkoppen wel. "Revolutie zonder code!" "AI vervangt ontwikkelaars!" "Bouw uw app in enkele seconden!"

Het klinkt allemaal spannend, totdat u AI gaat gebruiken bij softwareontwikkeling en tot uw nek in de problemen komt met buggy apps of, erger nog, alles met de hand moet herschrijven.

Dat is waarschijnlijk hoe u terecht bent gekomen bij het vergelijken van Lovable AI en Cursor om te begrijpen hoe u prompts beter kunt structureren. De ene beweert uw idee om te zetten in een full-stack app met eenvoudig Engels. De andere werkt als een vlijmscherpe AI-paarprogrammeur die u kunt aansluiten op uw bestaande werkstroom.

Maar hier is het addertje onder het gras: deze AI-aangedreven coderingstools zijn niet voor hetzelfde soort makers bedoeld. Dus welke past bij uw werkstroom, uw brein en uw tempo?

Laten we het eens op een rijtje zetten: echte geavanceerde functies, echte prijzen en geen hype.

Lovable AI vs. Cursor: in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van Cursor vs. Lovable:

Functie Lovable AI Cursor Bonus: ClickUp Natuurlijke taalinvoer ✔ Ja ✔ Ja ✔ Ja + AI-gestuurd aanmaken van taken, slimme filtering en automatisering voor teams Code-intelligentie gericht op ontwikkelaars ✘ Nee ✔ Ja ✔ Ja + taakafhankelijkheden, werklastbeheer en automatische herinneringen voor projecten Samenwerking ✔ Ja Beperkt (sommige via Cursor Agents) ✔ Ja + realtime samenwerking, documenten delen en commentaarfuncties voor teams Klaar voor implementatie ✔ Ja ✘ Nee ✔ Ja + projectmanagementtools zoals Gantt-grafieken en sjablonen voor softwareontwikkeling voor versnelde tijdlijnen voor levering IDE-integratie ✘ Nee ✔ Ja ✔ Ja + integratie met ontwikkelaarstools zoals GitHub en JIRA voor gestroomlijnde project-werkstromen Aanpassing en controle over de code ✔ Ja ✔ Ja ✔ Ja + aangepaste taakweergaven, sjablonen en DevOps-automatisering op maat van uw werkstroom Snelheid bij het maken van prototypes ✔ Ja ✘ Nee ✔ Ja + directe installatie van takenlijsten, tijdlijnen en productroadmaps voor snelle iteratie AI-reactiesnelheid ✔ Ja ✔ Ja ✔ Ja; ClickUp Brain voor AI-verbeterde hulp bij codering; automatisch taken, projectsamenvattingen en aanbevelingen genereren

Wat is Lovable AI?

via Lovable AI

Met Lovable AI kunt u full-stack webapps bouwen door uw idee in gewoon Engels te beschrijven. Dat klopt: geen code, geen programmeerkennis, geen sjablonen en geen gedoe met drag-and-drop-tools die doen alsof ze helpen. Het is AI voor mensen die snel willen werken zonder een heel ontwikkelteam in te huren.

🧠 Leuk weetje: Ontwikkelaars die gebruikmaken van AI voltooien 126% meer projecten per week dan ontwikkelaars die dat niet doen.

Functies van Lovable AI

Lovable AI is niet een van die tools die je een keer probeert om te experimenteren met nieuwe AI-toepassingen en vervolgens weer vergeet. Het is ontworpen om echte, functionele output te leveren: apps die niet alleen mooie prototypes zijn, maar ook productieklaar zijn en kunnen worden geschaald, geïntegreerd en verder ontwikkeld met de volgende functies:

Functie #1: Natuurlijke taal naar volledige app

via Lovable AI

U hoeft geen enkele regel code te schrijven in deze prototyping tool. Beschrijf gewoon uw app met behulp van natuurlijke taalopdrachten zoals: "Ik wil een dashboard dat de verkoop per regio weergeeft en gebruikers facturen laat uploaden" en Lovable zet dat om in een echt werkend product. We hebben het hier over volledige AI-gegenereerde code in enkele minuten, van de front-end en back-end tot de database-architectuur.

Functie #2: API vanaf het begin gereed

Lovable wacht niet tot u integraties aanbrengt, maar integreert ze vanaf het begin. Bent u van plan Stripe te gebruiken voor betalingen? Wilt u SendGrid voor e-mails of OpenAI voor het genereren van content?

U hoeft het alleen maar te zeggen en Lovable verbindt de eindpunten, stelt API-oproepen in en handelt zelfs de werkstroom voor gebruikersverificatie af. Het is alsof u werkt met een AI-aangedreven code-editor die uw gedachten en uw stack al kent.

Functie #3: Volledige bewerking (indien gewenst)

Hier onderscheidt Lovable zich van de gebruikelijke coderingstools. Als u het type bouwer bent dat graag stukken code aanpast, wijzigt of volledig herschrijft, dan opent Lovable de motorkap.

U kunt direct aan de slag met uw backend-logica, API-verzoeken aanpassen, de frontend-stijl aanpassen met CSS en databaseschema's opnieuw configureren. Het is flexibel genoeg voor ervaren gebruikers, maar toch gebruiksvriendelijk voor beginners.

👀 Wist u dat? Maar liefst 82% van de ontwikkelaars maakt al gebruik van AI-tools om te helpen bij het coderen. Wat begon als een trend, wordt snel de standaard.

Functie #4: Modus voor teamsamenwerking

Misschien begint u alleen, maar uw project kan al snel uitgroeien tot een samenwerkingsproject. Lovable begrijpt dat. Met ingebouwde samenwerkingsfuncties kunt u teamgenoten uitnodigen, contextuele opmerkingen achterlaten bij builds en wijzigingen bijhouden in verschillende versies. Het is als Git voor app-bouwers, maar dan zonder de nachtmerrie van de installatie. Productmanagers, ontwerpers en ontwikkelaars kunnen eindelijk dezelfde taal spreken: Engels.

Prijzen van Lovable AI

Free

Pro: $25/maand

Business : $ 50/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

📮ClickUp Insight: 33% van onze respondenten noemt vaardigheidsontwikkeling als een van de AI-toepassingen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Niet-technische gebruikers willen bijvoorbeeld leren hoe ze met een AI-tool codefragmenten voor een webpagina kunnen maken. In dergelijke gevallen geldt: hoe meer context de AI heeft over uw werk, hoe beter de reacties zullen zijn. Als alles-app voor werk blinkt de AI van ClickUp hierin uit. Het weet aan welk project u werkt en kan specifieke stappen aanbevelen of zelfs taken uitvoeren, zoals het eenvoudig maken van codefragmenten.

Wat is Cursor?

via Cursor

Cursor is een AI-paarprogrammeur die speciaal is ontwikkeld voor ontwikkelaars en die de manier waarop u AI-suggesties schrijft, debugt en code herstructureert, verandert. Het is scherp, gefocust en meedogenloos met ballast. U brengt de opslagplaats, Cursor brengt de spierkracht.

Functies van Cursor

Als codeertool werkt Cursor binnen Visual Studio Code en leert het uw codebase kennen. Het is een slimme AI-codeassistent die geen begeleiding nodig heeft om te begrijpen wat u bouwt en hoe u dat doet. Dit is wat het te bieden heeft:

Functie #1: Live contextbewuste suggesties

Cursor is geen chatbot. Het leest uw volledige codebase en geeft suggesties die aansluiten bij uw logica. Het hallucineert niet en vraagt u niet om het voor de hand liggende uit te leggen. Het werkt als een ervaren ontwikkelaar die al maanden deel uitmaakt van uw team.

Zit u vast met verouderde spaghetti? Cursor snijdt door rommelige code met intelligente AI-coderingstools voor refactoring. Het hernoemt niet alleen variabelen, maar herstructureert ook de logica wanneer dat nodig is en identificeert diepere problemen.

Functie #3: Genereren van code in natuurlijke taal

Beschrijf een functie en Cursor schrijft deze als een teamgenoot die uw stack kent, uw stijlgids volgt en anticipeert op randgevallen. Geen onhandige output. Geen herwerk. Gewoon de code die u zou hebben geschreven als u meer uren in een dag had.

Cursor ondersteunt ook het genereren van code voor meerdere bestanden, wat betekent dat het niet slechts één geïsoleerd fragment uitspuugt, maar meerdere bestanden tegelijk kan genereren, wijzigen en koppelen, of u nu een nieuwe functie aan het opzetten bent of bestaande modules herstructureert. Dat is cruciaal wanneer uw project tientallen onderling verbonden bestanden en componenten omvat.

🧠 Leuk weetje: 55% van de organisaties die AI hebben omarmd, kiezen nu voor een AI-first-benadering van nieuwe uitdagingen. Dit bewijst dat succes met een AI-codeertool afhangt van de integratie ervan in de kern van de bedrijfsmentaliteit, en niet alleen van het gebruik ervan als tool.

Functie #4: GitHub-gerichte werkstroom

Cursor kan rechtstreeks worden aangesloten op GitHub, zodat u pull-aanvragen kunt genereren, concepttoewijzingsberichten kunt opstellen en zelfs kunt reageren op code-reviews met behulp van AI. Deze GitHub-integratie is ontwikkeld voor gezamenlijke codeontwikkeling binnen professionele softwareontwikkelingsomgevingen en is daarmee ideaal voor echte teams die echte code leveren, niet alleen demo's.

Prijzen van Cursor

Hobby: Gratis

Pro: $20/maand

Ultra : $ 200/maand

Teams: $ 40/gebruiker per maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Cursor vs. Lovable AI: vergelijking van de belangrijkste functies

U hebt nu gezien wat beide AI-codeertools kunnen doen. Maar welke helpt u om slimmer te werken? Hieronder ziet u waar elke tool zich onderscheidt en waar de grenzen vervagen:

Functie #1: Natuurlijke taalinvoer

De natuurlijke taalvaardigheden van Cursor zijn solide voor code. Je kunt het vragen om een functie te schrijven, een bug te repareren of iets verwarrends uit te leggen, en het zal het meestal goed doen.

Maar Lovable is een van de beste apps zonder code. Hiermee kunt u een volledige applicatie beschrijven — "een marktplaats met gebruikersprofielen, chatten en Stripe-betalingen" — en alles bouwen: frontend, backend en database.

Geen syntax fouten, geen giswerk, geen scaffolding. Het komt het dichtst in de buurt van het omzetten van simpele ideeën in softwareontwikkeling.

🏆 Winnaar: Lovable AI

Functie #2: Dev-gerichte code-intelligentie

Lovable kan werkende code genereren, maar het leest uw opslagplaats niet en begrijpt verouderde logica niet zoals Cursor dat doet.

Cursor integreert zichzelf in VS Code en leert uw bestandsstructuur, interne patronen en zelfs architecturale eigenaardigheden. Het voltooit niet alleen volledige functies, het voltooit gedachten. Voor professionele ontwikkelaars die begraven liggen onder grote codebases of technische schulden ontwarren, voelt Cursor als werken met een senior engineer die het systeem al door en door kent.

🏆 Winnaar: Cursor

Functie #3: Samenwerking

Cursor ondersteunt teambewustzijn door gedeelde context en eerdere interacties te onthouden, maar Lovable is vanaf dag één gebouwd met samenwerking. Meerdere gebruikers kunnen samen builds bewerken, inline opmerkingen achterlaten en de versiegeschiedenis bekijken, net als in Google Documenten voor apps. Dit is cruciaal wanneer oprichters, ontwikkelaars en ontwerpers samen aan een Sprint werken.

Cursor is krachtig in automatisering van solo -ontwikkelingswerkstromen; Lovable is vanaf het begin klaar voor teambuilding.

🏆 Winnaar: Het was nipt, maar Lovable wint hier

Functie #4: Gereed voor implementatie

Cursor is een ontwikkeltool die u helpt betere code te schrijven, maar geen omgevingen opzet of producten levert.

Lovable is vanaf het begin gericht op implementatie. Het biedt u een volledige app-structuur met hosting, API's en databaselogica die klaar is om live te gaan. U gaat in recordtijd van nul naar MVP, zonder te worstelen met veel AI-codeertools of implementatiepijplijnen.

🏆 Winnaar: Lovable AI

Functie #5: IDE-integratie

Cursor bevindt zich in VS Code, direct naast uw terminal en bestandsboom. U hoeft niet van tool of context te wisselen. Het is alsof u samenwerkt met een AI-ontwikkelaar die al in uw werkruimte aanwezig is, inclusief automatische aanvulling.

Lovable is een apart platform dat is geoptimaliseerd voor bouwers die een app willen, geen ontwikkelomgeving.

🏆 Winnaar: Cursor

Functie #6: Aanpassing en controle over de code

Met Lovable kunt u elke laag inspecteren en bewerken: frontend, backend, logica en styling. U zit niet vast in een kooi zonder code.

Cursor genereert geen complete systemen, maar als het gaat om het herschrijven en optimaliseren van bestaande code, is het scherper.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. Dus, als u helemaal vanaf nul begint en volledige controle wilt? Dan wint Lovable. Bestaande projecten aanpassen? Cursor heeft de overhand.

Functie #7: Snelheid om prototypes te maken

Cursor is reactief: u voert code in en het reageert. Lovable is voor AI-aangedreven codegeneratie: u geeft het een idee en het geeft u binnen enkele minuten een werkend prototype. Voor oprichters en PM's die snel ideeën willen testen, is dat een superkracht. Geen tools aan elkaar plakken. Niet wachten op sprints. Gewoon beschrijven, genereren en testen.

🏆 Winnaar: Lovable AI

Functie #8: AI-reactiesnelheid

Cursor is snel, contextbewust en raakt zelden in de war. De suggesties worden gevormd door de daadwerkelijke code kwaliteit in uw editor, niet alleen door uw laatste prompt. De AI van Lovable is sterk, maar bouwt aan een bredere app-logica en architectuur, wat betekent dat de output af en toe kan afwijken. Voor gedetailleerde codering is Cursor nauwkeuriger.

🏆 Winnaar: Cursor

Lovable AI vs. Cursor op Reddit

Als het gaat om het bouwen van apps met AI, bieden Redditors praktische inzichten in hoe Lovable en Cursor zich tot elkaar verhouden en hoe de twee elkaar vaak aanvullen in plaats van rechtstreeks met elkaar concurreren.

Een Reddit-gebruiker heeft zijn werkstroom gedeeld nadat hij aan meerdere projecten had gewerkt met beide platforms:

Ik ben bezig met mijn zevende project, heb twee projecten geleden Cursor ontdekt en was onder de indruk van de mogelijkheden om problemen op te sporen en op te lossen die Lovable niet kon identificeren of verhelpen. Ik ben dol op Lovable – elk project begin ik met Lovable en breng ik zelfs tot een goed einde. Maar als ik bugs, problemen of complexe functies tegenkom die Lovable niet aankan, vertrouw ik op Cursor. Bovendien heeft Cursor ook de mogelijkheid om over te schakelen naar en gebruik te maken van nieuwere generatieve modellen zoals Gemini 2. 5, wat een heel andere ervaring is.

Ik ben bezig met mijn zevende project, heb twee projecten geleden Cursor ontdekt en was onder de indruk van de mogelijkheden om problemen op te sporen en op te lossen die Lovable niet kon identificeren of verhelpen. Ik ben dol op Lovable – elk project begin ik met Lovable en breng ik zelfs tot een goed einde. Maar als ik bugs, problemen of complexe functies tegenkom die Lovable niet aankan, vertrouw ik op Cursor. Bovendien heeft Cursor ook de mogelijkheid om over te schakelen naar en gebruik te maken van nieuwere generatieve modellen zoals Gemini 2. 5, wat een heel andere ervaring is.

Dit weerspiegelt een veelvoorkomend patroon onder gebruikers: Lovable blinkt uit tijdens de vroege en creatieve fasen, zoals het bouwen van de gebruikersinterface of het integreren van belangrijke functies, terwijl Cursor de go-to wordt voor fijnafstemming, debugging of het betreden van complexer terrein.

Een andere Reddit-gebruiker verwoordde het eenvoudig:

Ik vind Lovable beter voor het toevoegen van grote functies of het opstarten van de website-UI, en daarna verplaats ik het project naar Cursor voor kleine bewerkingen.

Ik vind Lovable beter voor het toevoegen van grote functies of het opstarten van de website-UI, en daarna verplaats ik het project naar Cursor voor kleine bewerkingen.

Als u zich dus afvraagt welke tool u moet kiezen, hoeft dat misschien geen of/of-beslissing te zijn. Veel gebruikers combineren Lovable voor werkstromen van idee tot interface met Cursor voor chirurgische precisie en debuggingtools, vooral wanneer ze de limieten van AI bereiken of moeten upgraden naar slimmere modellen zoals Gemini 2. 5.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Lovable AI vs. Cursor

Lovable helpt u een app te beschrijven. Cursor helpt u uw code vorm te geven. Maar geen van beide helpt u bij het plannen van de release, het toewijzen van een team, het controleren van de build of het netjes verzenden ervan.

Alleen ClickUp , the everything app for work, brengt het abonnement, het product en de mensen samen op één plek, zodat u niet met vijf tools hoeft te jongleren om één functie te kunnen gebruiken.

En ClickUp gaat niet alleen om gemak. Tshegofatso Monama, Lead Backend Developer bij ejoobi, verwoordt de mogelijkheden het beste:

Het heeft zeker geholpen bij het bijhouden van taken die nog niet zijn gestart of nog niet zijn voltooid. Dankzij herinneringen voor deadlines en instellingen voor prioriteit kunnen managers zien welke taken dringend moeten worden uitgevoerd.

Het heeft zeker geholpen bij het bijhouden van taken die niet zijn gestart of niet zijn voltooid. Dankzij herinneringen voor deadlines en instellingen voor prioriteit kunnen managers zien welke taken dringend moeten worden uitgevoerd.

Dat soort zichtbaarheid leidt tot echte resultaten: teams die ClickUp gebruiken, melden een daling van 20% in overwerk door ontwikkelaars.

Hoe presteert ClickUp eigenlijk in vergelijking met Lovable en Cursor? Laten we het eens op een rijtje zetten:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain (AI die echt weet hoe je werkt)

Gebruik ClickUp Brain om code te genereren, te debuggen en te documenteren met AI-precisie!

ClickUp Brain is geen zwevend chatvenster of een generieke codegenerator. Het is 's werelds meest complete, contextuele AI-assistent die rechtstreeks in uw werkruimte is ingebouwd.

Je kunt het vragen om technische specificaties te schrijven, Sprint-aantekeningen samen te vatten, taken te beheren of functiedocumentatie te genereren, direct naast het werk waarnaar het verwijst.

Het helpt je niet alleen om blokken met meerdere regels code sneller te schrijven. Het helpt je hele team om zonder blokkades en op één lijn te blijven, zonder ClickUp te verlaten. Denk aan ChatGPT, maar dan met kennis van je backlog en wetende wat "Frontend v2. 1" eigenlijk betekent.

Wissel tussen LLMs binnen ClickUp Brain om uw AI-ervaring te personaliseren

Bovendien biedt ClickUp Brain de mogelijkheid om meerdere LLM's te gebruiken, waaronder de nieuwste modellen van Claude, Gemini en ChatGPT. Dit betekent dat u apps kunt bouwen zonder te schakelen tussen verschillende AI-tools en u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.

💡 Pro-tip: Wat nog meer? Met ClickUp Autopilot Agents — zowel vooraf gebouwde als aangepaste — kunt u taken automatiseren, zoals het markeren van technische bugs of het zoeken naar informatie in chatkanalen. Train aangepaste Autopilot Agents in ClickUp om repetitieve werkstromen af te handelen

Automatiseer drukke werkzaamheden met ClickUp Automatisering om tijd te besparen

ClickUp-automatisering doet meer dan alleen taken op een bord verplaatsen. Ze handelen eenvoudige maar cruciale werkstromen af, zoals het taggen van QA wanneer een functie wordt getest, het informeren van PM's als een taak een deadline mist of het automatisch toewijzen van reviewers wanneer een PR klaar is.

U kunt uw eigen logica bouwen, deze combineren met externe triggers en alles samenvoegen tot één overzichtelijke operatielaag met automatisering van projectmanagement. Cursor helpt u sneller te coderen. ClickUp helpt uw volledige pijplijn sneller te bewegen, zonder micromanagement.

Na de overstap naar ClickUp hebben organisaties zoals Talent Plus hun werklastcapaciteit met meer dan 10% verhoogd, wat bewijst dat de juiste tools het werk niet alleen ondersteunen, maar ook naar een hoger niveau tillen.

💡 Pro-tip: Wil je meer uit ClickUp-automatisering halen? Duik in de Gids voor automatisering in ClickUp voor praktijkvoorbeelden om ideeën op te doen en je efficiëntie te verhogen.

ClickUp's One Up #3: Taken + software voor projectmanagement (ontwikkeld voor de manier waarop ontwikkelteams werken)

Gebruik ClickUp-taken om het beheer van softwaretaken te vereenvoudigen en werk beter te organiseren en prioriteren

ClickUp-taken zijn gemaakt voor echte engineering-werkstromen, niet voor fantasieën op basis van sjablonen. Plan productroadmaps, houd bugs bij, wijs snelheidspunten toe, bekijk sprint-burndowns en koppel taken aan daadwerkelijke toewijzingen van code.

Beheer actie-items met het projectmanagementplatform van ClickUp om deliverables te controleren met krachtige tools

De projectmanagement- toolkit van ClickUp is ontwikkeld om alle complexe werkstromen en samenwerkingsprojecten aan te kunnen. Denk aan complexe productideeëngeneratoren, cross-functionele campagnes en leveringspijplijnen. Met Gantt-grafieken, werklastweergaven en het bijhouden van mijlpalen houdt het elk bewegend onderdeel in de gaten.

Werk samen via ClickUp's Software Teams om de productiviteit van ontwikkelteams te verhogen

Het beste deel? Met ClickUp voor softwareteams zit je niet vast aan één bordweergave: je krijgt lijsten, tijdlijnen, Gantt-grafieken, een kalender, een tabel en zelfs aangepaste dashboards. Alles is gekoppeld aan je proces, van ontdekking tot levering. Nooit meer Jira met Google Documenten aan elkaar plakken om één sprint te kunnen uitvoeren.

👀 Wist u dat? Tegen 2027 zal bijna 80% van de ingenieurs zich moeten bijscholen om generatieve AI voor te blijven, waardoor aanpassingsvermogen net zo cruciaal wordt als technische expertise.

Maak rijke, samenwerkingsdocumenten die gekoppeld blijven aan uw werkstromen met ClickUp Docs

ClickUp Docs verandert uw wiki's en productspecificaties in levende documenten, waarin u taken kunt insluiten, actiepunten kunt toewijzen en updates inline kunt bijhouden. In tegenstelling tot Notion of Confluence wordt alles in Docs gesynchroniseerd met het daadwerkelijke werk.

Visualiseer met ClickUp Whiteboards om ideeën te schetsen en projecten te plannen

ClickUp Whiteboards bieden uw team ruimte om gebruikersstromen te bedenken, te brainstormen over functies of de systeemarchitectuur in kaart te brengen, en vervolgens met één klik die vormen om te zetten in taken. Het is niet alleen tekenen. Het is het begin van de uitvoering.

Communiceer met ClickUp Chat om gesprekken binnen uw werkstroom georganiseerd te houden

ClickUp Chat brengt de communicatie van uw team rechtstreeks naar het werk. Inline opmerkingen, toewijsbare threads en realtime chatten zorgen ervoor dat feedback nooit in het Slack-vagevuur verdwijnt of verloren gaat in e-mailketens.

Blijf op koers met ClickUp-notificaties om tijdige updates en waarschuwingen te ontvangen

ClickUp-notificaties zijn ontworpen om de aandacht te focussen, niet om je hoofd in de war te brengen. Je ziet wat belangrijk is, wanneer het belangrijk is – taakwijzigingen, vermeldingen, blokkades – zonder dat je bij elke bewerking van de checklist wordt gespamd.

Integreer ClickUp x GitHub om het ontwikkelingsproces en de taken eenvoudig te synchroniseren

Ten slotte verbindt de ClickUp x GitHub-integratie uw codebase rechtstreeks met uw planning. Toewijzingen, vertakkingen en pull-aanvragen kunnen aan specifieke taken worden gekoppeld. ClickUp sluit zelfs automatisch tickets wanneer uw toewijzingsbericht de taak-ID bevat.

Geen giswerk meer. Ontwikkelaars blijven in GitHub, projectmanagers blijven in ClickUp en iedereen ziet de voortgang in realtime.

Bouw krachtige code en apps met ClickUp

Lovable is voor oprichters die niet kunnen coderen. Cursor is voor ontwikkelaars die nooit stoppen.

Maar ClickUp? Dat is voor teams die beide willen, zonder elk uur van tool te wisselen.

Het overbrugt de kloof tussen oprichters en ontwikkelaars en biedt beide groepen een gedeelde ruimte om samen te werken, werk bij te houden en te beheren zonder ooit tussen AI-codegeneratoren te hoeven schakelen.

Wilt u beter, sneller en slimmer bouwen? Meld u nu aan voor ClickUp.