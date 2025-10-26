10 softwareprogramma's voor personeelsdossierbeheer in 2025

Weg met het doorzoeken van willekeurige mappen, verkeerd benoemde bestanden en mysterieuze spreadsheets om één onboardingdocument te vinden.

Niet leuk, toch? Bovendien loopt u het risico belangrijke personeelsdossiers kwijt te raken en in een complete puinhoop terecht te komen. Als u een HR-professional bent, is de kans groot dat u dit al eens heeft meegemaakt.

En u bent niet de enige! Volgens een rapport van ClickUp besteedt de gemiddelde professional meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar verloren tijd; tijd die u had kunnen besteden aan uw eigenlijke taken.

Daarom is het tijd om over te stappen op HR-software voor personeelsdossiers die uw leven gemakkelijker maakt.

Of u nu een snelgroeiende start-up runt of gewoon wat orde in de chaos wilt scheppen, hier zijn 10 softwareprogramma's voor personeelsdossierbeheer die zeker de moeite waard zijn om te bekijken.

Software voor personeelsdossierbeheer in één oogopslag

Tool Het beste voor Sleutelfuncties Prijzen* ClickUp Gecentraliseerd documentbeheer en taakvolgsysteem; Teamgrootte: Startups, MKB, Enterprise Documenten voor werknemersprofielen, Connected Search, automatisering, toegangscontrole, HR-sjablonen Free Forever, aangepast voor ondernemingen Bamboo HR Selfservice-optie voor werknemers; Teamgrootte: MKB PTO-bijhouden, onboardingtools, elektronische handtekeningen, vooraf opgestelde HR-rapportage Aangepaste prijzen Rippling Automatisering van HR-werkstroom; Teamgrootte: MKB, grote ondernemingen Geïntegreerde HR, IT en financiën, automatisering van compliance, salarisadministratie en apparaatbeheer Aangepaste prijzen Zoho People Mobielvriendelijke documentatie; Teamgrootte: MKB, grote ondernemingen Casemanagement, aanpasbare werkstroom, pulse-enquêtes, ingebouwd LMS Aangepaste prijzen Gusto Beheer van salarisdocumenten; Teamgrootte: Kleine teams, MKB Registratie van loonbelasting, onboarding, synchroniseren van secundaire arbeidsvoorwaarden en aangepaste rapportage Abonnementen vanaf $ 49 per maand Namelijk Werknemers en managers die een selfserviceplatform nodig hebben; Teamgrootte: Kleine teams, MKB Zelf inschrijven voor secundaire arbeidsvoorwaarden, aanpasbare nieuwsfeeds en het bijhouden van doelen Abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 9 per maand per gebruiker. Paycor Gezondheids- en productiebedrijven Teamgrootte: Ondernemingen met meer dan 1000 medewerkers AI-gestuurde werving, optimalisatie van ploegendiensten en bijhouden van arbeidskosten Aangepaste prijzen ADP Workforce Now HR-outsourcing; Teamgrootte: ondernemingen Waarschuwingen bij het verstrijken van documenten, rapporten op maat, elektronische handtekeningen en toegangsrechten Aangepaste prijzen SAP SuccessFactors Beheer de carrièregroei van werknemers; Teamgrootte: ondernemingen Groeiportefeuille, natuurlijke taalquery's, geautomatiseerde onboarding, nalevingscontrole $75,60/maand per gebruiker DocuWare Naleving van HR-gegevens handhaven; Teamgrootte: Ondernemingen Digitale ondertekening, audittrails, intelligente zoekfilters en naleving van HIPAA/GDPR Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij software voor personeelsdossierbeheer?

Niet elk documentbeheersysteem voor werknemers dat u tegenkomt, is geschikt voor u. Hier is een checklist voor het kiezen van een tool die documentenbeheer omzet in HR-zen:

gecentraliseerde documentopslag: *Slaat alle contracten, ID en beleidsdocumenten op – al uw werknemersdocumenten op één overzichtelijke ruimte – en biedt gratis HR-sjablonen voor eenvoudige organisatie

gedetailleerde filters en zoekopties: *Biedt uitgebreide filters (namen, tag of zelfs trefwoorden) zodat uw team de HR-documentbeheersoftware gemakkelijk kan gebruiken

*geautomatiseerde beheertaak: Hiermee kunt u regels instellen voor bestandsnaamgeving, versiebeheer en vervalwaarschuwingen. Met dergelijke software voor personeelsbeheer besteedt uw HR-team minder tijd aan klikken en meer tijd aan wat echt belangrijk is

Realtime bewerkingsupdates: Toont wie wat en wanneer heeft bewerkt met een duidelijke versie-geschiedenis. Geen mysterieuze wijzigingen of 'Wie heeft dit verwijderd?!'-momenten meer

Naadloze integratie met bestaande tools: Synchroniseert met uw bestaande HR-systeem, salarissoftware, video-conferencingtools en cloudopslag

bedrijfsveiligheid*: biedt end-to-end-versleuteling, toegangscontrole, veilige deel voor bedrijven en back-ups om uw bestanden te beschermen. Minder compliance-problemen voor HR om op te lossen

mobiele app: *Biedt een mobiele applicatie om onderweg documenten in weergave te bekijken of te uploaden. Perfect voor hybride teams en spontane 'ik heb dat nu nodig'-momenten

👀 Wist u dat: Uit een enquête van Nitro blijkt dat slechts 3% van de kenniswerkers tevreden is over het documentbeheerproces van hun bedrijf. De meeste organisaties hebben dus te maken met gebrekkige documentwerkstroom.

De 10 beste softwareprogramma's voor personeelsdossierbeheer

Nu u weet hoe de ideale software voor HR-documentbeheer eruitziet, volgen hier de tien beste opties.

1. ClickUp (het beste voor gecentraliseerd documentbeheer en het bijhouden van taken)

Houd de prestaties, betrokkenheid en groei van werknemers bij met ClickUp Projectmanagement voor HR-teams

*clickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte en de perfecte totaaloplossing voor het beheer van personeelsdossiers.

Of het nu gaat om werkcontracten, onboardingdocumenten of prestatiebeoordelingen, ClickUp houdt alles georganiseerd en gemakkelijk te vinden op één plek. Het is als uw digitale archiefkast, maar dan zonder die vervelende papiersneden en de chaos van verloren documenten.

ClickUp Brain en Brain MAX

Breng al uw behoeften op het gebied van personeelsdossierbeheer samen in één krachtige, door AI aangestuurde ClickUp-werkruimte met Brain MAX in ClickUp. Zo werkt het:

Slim zoeken: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw apps in verbinding + het web om bestanden, documenten en bijlagen te vinden

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven aan uw werk met uw stem – handsfree, waar u ook bent

Maak gebruik van hoogwaardige externe AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, contextuele oplossing die klaar is voor gebruik in uw onderneming

automatisering:* stelt mappen, tags of categorieën voor uw bestanden voor op basis van content en gebruikspatronen, zodat alles netjes georganiseerd blijft

Bovendien kunt u ClickUp Brain vragen om bestanden en documenten uit uw werkruimte op te halen of, nog beter, ze samen met u aan te maken en te zien hoe het dit binnen enkele seconden voor u nog te doen.

Brain stelt HR-professionals in staat om met slechts een paar muisklikken snel functiebeschrijvingen, beleidsdocumenten en mededelingen aan werknemers te genereren. Het zorgt ervoor dat de content duidelijk, consistent en afgestemd op het publiek is, waardoor kostbare tijd wordt bespaard op het opstellen en bewerking van teksten.

Met Brain kunnen HR-medewerkers zich meer richten op mensen en strategie, terwijl AI het zware werk van het aanmaken van content voor zijn rekening neemt.

Gebruik ClickUp Brain om communicatie te automatiseren, routinetaken te beheren en direct elk bestand op te halen

ClickUp chat en mappen

En dat is nog niet alles! Onze handige software voor personeelsdossierbeheer biedt ook ClickUp Chat, waar u en uw team belangrijke HR-beleidsregels, prestaties van medewerkers en alles daartussenin en daarbuiten kunnen chatten.

Nu u uw werknemersprofiel en andere concepten met werknemersinformatie klaar hebt, kunt u alles netjes organiseren met ClickUp Project Hiërarchie.

Creëer een transparante commandostructuur met ClickUp Project Hiërarchie

Begin met het creëren van een ruimte voor uw HR-team. Binnen die ruimte kunt u ClickUp-mappen aanmaken voor elke afdeling, zoals marketing, engineering en klantenservice. Voeg binnen elke werknemersmap andere relevante documenten toe, zoals geneste pagina's of subsecties:

Onboarding

Prestatiebeoordelingen

Certificeringen

Verlofregistratie

U kunt ook checklists toevoegen aan elke submap. Wanneer u uw team uitbreidt, zal het aantal mappen en submappen natuurlijk toenemen. Toch hoeft het zoeken naar documenten niet te voelen als een schattenjacht, en onze software voor documentbeheer voor werknemers lost ook dit probleem op.

ClickUp Enterprise Search

Met ClickUp Enterprise Search kunt u met slechts een paar klikken elk bestand, document of elke taak binnen uw geïntegreerde tech stack vinden.

Zoek eenvoudig elk gewenst personeelsdossier met ClickUp Connected Search

Op zoek naar een werknemerscontract? Of misschien moet u een specifieke werknemersbeoordeling vinden? Zoek gewoon op trefwoord, eigenaar of andere relevante kenmerken, en voilà! Het document dat u zocht, staat voor u klaar.

Het enige wat u hoeft te doen is uw bestaande HR-tools te integreren met ClickUp, en de verbinding zoekfunctie haalt alle gewenste informatie naar boven. U hoeft dus niet meer eindeloos door mappen te bladeren en te hopen dat u niets over het hoofd ziet.

Na al deze planning kan één gemiste HR-taak al uw inspanningen tenietdoen. Maar met ClickUp Projectmanagement voor HR-teams houdt u elke taak op schema.

Beheer HR-taken met ClickUp Project Management voor HR-teams

Hiermee kunt u onboardingplannen en andere HR-strategieën omzetten in ClickUp-taken. U kunt elke taak toewijzen aan het juiste teamlid, deadlines instellen en de voortgang op één plek bijhouden.

ClickUp Ambient Agents

Dat is nog niet alles. ClickUp Agents om te reageren op bepaalde triggers en acties uit te voeren op een specifieke locatie.

Laat een aangepaste Autopilot Agent het zware werk doen: stel de instellingen in en zie hoe het HR-queries als een professional afhandelt

Gebruiksscenario: Als voorbeeld wordt het kanaal van het HR-team overspoeld met nieuwe personeelsmedewerkers die om documenten en bestanden vragen. De personeelsmanager wil AI gebruiken om een aantal van deze bestanden op te sporen en zo tijd vrij te maken voor zijn team Ze maken een aangepaste Autopilot Agent in het kanaal en geven deze de opdracht om het bestand te delen in de kennisbank waartoe deze toegang heeft. Ze geven aan dat de Autopilot Agent alleen moet reageren als het bericht van de gebruiker een duidelijk en direct voorbeeld bevat. Ze geven de Autopilot Agent zelfs voorbeelden van vragen.

ClickUp document

Met ClickUp Document kunt u al uw personeelsdossiers aanmaken, opslaan en ordenen en relevante details noteren. Stel eenvoudig samen met uw team concepten op voor arbeidscontracten, HR-beleid, formulier en onboardingstappen.

Maak en beheer individuele werknemersprofielen en HR-abonnementen op ClickUp Document

Vergeet niet dat uw stakeholders de bewerking van het document tegelijkertijd kunnen uitvoeren en opmerkingen kunnen achterlaten voor specifieke leden van het team met de functie 'Opmerkingen toewijzen' van ClickUp.

De beste functies van ClickUp

Creëer een interne kennisbank , werknemersprofielen, contracten en meer met ClickUp Document

Maak ClickUp-formulieren om werknemersgegevens te verzamelen en werknemersonderzoeken uit te voeren in verschillende afdelingen

Vereenvoudig het beheer van personeelsdossiers met de HR-sjablonen

Stel terugkerende taken in voor zaken als maandelijkse check-ins, verlenging van secundaire arbeidsvoorwaarden en nalevingscontroles met ClickUp-automatisering

Controleer de voortgang van HR-taken met aanpasbare ClickUp-dashboards

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide HR-beheerfuncties in het begin wat overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Anne Thomas, Office HR Manager bij Snowville Creamery LLC, zegt:

Met ClickUp kunnen we alle communicatie tussen alle afdelingen van ons bedrijf op één centrale plek plaatsen. Het maakt het gemakkelijk en handig om notificaties te ontvangen en schema's, routes en leveringen voor ons bedrijf bij te houden.

Anne Thomas, Office HR Manager bij Snowville Creamery LLC, zegt:

Met ClickUp kunnen we alle communicatie tussen alle afdelingen van ons bedrijf op één centrale plek plaatsen. Het maakt het gemakkelijk en handig om notificaties te ontvangen en schema's, routes en leveringen voor ons bedrijf bij te houden.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Relationships om taken, documenten of zelfs hele lijsten aan elkaar te koppelen! U kunt bijvoorbeeld de onboardingtaak van een medewerker koppelen aan zijn of haar prestatiebeoordeling, HR-checklist en trainingsdocumenten, zodat alles contextueel met elkaar verbonden blijft en u gemakkelijk kunt navigeren zonder tussen tabbladen te hoeven schakelen!

2. Bamboo HR (beste selfservice-optie voor werknemers)

via Bamboo HR

Het bijhouden van werknemersinformatie, onboardingstappen en verlofaanvragen hoeft geen fulltime baan op zich te zijn. Oplossingen voor het beheer van werknemersinformatie, zoals BambooHR, kunnen u veel tijd en moeite besparen.

Het houdt al uw personeelszaken, van onboarding tot het bijhouden van verlof en prestatiebeheer, georganiseerd en soepel draaiend op één plek. Bovendien maken de vooraf opgestelde HR-rapporten het bijhouden van personeelsdossiers eenvoudig voor verbeteringen in HR-processen.

De beste functies van Bamboo HR

Houd werknemersgegevens, secundaire arbeidsvoorwaarden, vakantiedagen en werkgeschiedenis bij vanaf één plek

Gebruik de ingebouwde onboardingtools om nieuwe medewerkers met gemak door elke stap te begeleiden

Automatiseer verlofaanvragen en goedkeuringen met kalenderintegraties

Schakel e-handtekeningen in om documentatie te stroomlijnen zonder gedoe met printers en papier

Bamboo HR limiet

De software voor HR-documentbeheer kan behoorlijk duur zijn voor grotere teams

Prijzen van Bamboo HR

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bamboo HR

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 2400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 3000 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te tonen, zodat u kunt stoppen met zoeken en werk kunt gaan doen. echte resultaten: *Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

3. Rippling (het beste voor automatisering van HR-werkstroom)

via Rippling

Rippling is een platform voor personeelsbeheer dat HR-, IT- en financiële activiteiten samenbrengt in één samenhangend systeem. Deze software voor documentautomatisering houdt niet alleen werknemersgegevens georganiseerd, maar automatiseert ook HR-compliance-taken, het bijhouden van factureerbare uren, salarisadministratie en onboarding-stappen, zodat uw team zich kan concentreren op strategieën.

De beste functies van Rippling

Bewaar alle werknemersgegevens, van functietitel tot uitgegeven apparatuur, in één dynamisch profiel dat automatisch wordt bijgewerkt in elk aangesloten systeem

Wijs bedrijfsapparaten op afstand toe, beheer ze en wis ze zelfs om de veiligheid van werknemersinformatie en andere interne gegevens te garanderen

Automatiseer werkstroom voor alles, van het versturen van herinneringen over contractverlengingen tot het doorsturen van prestatiebeoordelingen naar de juiste manager.

Betaal internationale werknemers en contractanten in hun lokale valuta, waarbij aan alle regelgeving wordt voldaan

Beperkingen van Rippling

Het ontbreekt aan aangepaste mogelijkheden voor de functies

Sommige gebruikers rapporteren een complexe configuratie voor werkstroom en integraties, en een limiet aan integraties met salarisadministratiesystemen van derden.

Rippling-prijzen

Aangepaste prijzen

Rippling-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 sterren (7600+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 sterren (meer dan 3800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rippling?

Een recensie op G2 luidt:

Wat ik het leukste vind aan Rippling is dat het meerdere systemen – salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, onboarding, apparaatbeheer – onder één dak samenbrengt. De naadloze integratie bespaart enorm veel tijd en vermindert handmatige fouten, wat een gamechanger is voor groeiende teams. Het voelt alsof het platform echt is gebouwd met de eindgebruiker in gedachten.

Een recensie op G2 luidt:

Wat ik het leukste vind aan Rippling is dat het meerdere systemen – salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, onboarding, apparaatbeheer – onder één dak samenbrengt. De naadloze integratie bespaart enorm veel tijd en vermindert handmatige fouten, wat een gamechanger is voor groeiende teams. Het voelt alsof het platform echt is gebouwd met de eindgebruiker in gedachten.

🧠 Leuk weetje: Het concept van flexibele werktijden werd voor het eerst geïntroduceerd door het Duitse lucht- en ruimtevaartbedrijf Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Zij introduceerden 'Gleitzeit', wat 'glijdende werktijden' betekent, waardoor werknemers de vrijheid kregen om op flexibele tijden te beginnen en te stoppen met werk.

4. Zoho People (het beste voor mobielvriendelijke documentatie en beheer van werknemers)

via Zoho People

Weet u nog dat we zeiden dat het belangrijk is om een mobiele app te hebben voor uw software voor personeelsdocumenten, zodat u ook onderweg uw administratie kunt bijhouden? Zoho People is daarvoor het ideale platform.

Het HR-systeem is in hoge mate aanpasbaar aan uw dynamische behoeften. Omdat het op de cloud is, hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over het verlies van belangrijke werknemersgegevens.

U kunt het ook gebruiken voor geautomatiseerde wervings- en onboardingwerkstroom. Bovendien biedt Zoho People een HR-helpdesk die uw werknemers kunnen gebruiken om tickets in te dienen en problemen op te lossen.

De beste functies van Zoho People

Gebruik de casemanagementmodule om queries van werknemers af te handelen met service level agreements en escalatieregels

Creëer en implementeer aanpasbare HR-werkstroom en gebruik directory-sjablonen om werknemersgegevens eenvoudig te beheren

Stel pulse-enquêtes op om feedback van werknemers te verzamelen en trends in betrokkenheid in de loop van de tijd bij te houden

Houd de voortgang van trainingen bij met een ingebouwd LMS, zodat uw team blijft leren en groeien

Limiet van Zoho People

De in- en uitcheckfuncties, met name de functies, werken vaak niet goed

Sommige gebruikers vinden de UI/UX onvolmaakt of minder gebruiksvriendelijk dan andere HR-software

Prijzen van Zoho People

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho People

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 sterren (meer dan 270 beoordelingen)

5. Gusto (het beste voor salarisadministratie voor kleine bedrijven)

via Gusto

Vergeet loonstrookjes, papierwerk en paniek, want Gusto helpt u deze drie zaken over te slaan. Dit HR-platform combineert salarisadministratie, onboarding, secundaire arbeidsvoorwaarden en teammanagement in één gebruiksvriendelijke ruimte.

Heeft u teams op afstand die vanuit verschillende Amerikaanse staten werken? Registreer u eenvoudig voor loonbelasting in alle 50 staten rechtstreeks op Gusto voor gestroomlijnd loonbeheer. Bovendien kan het worden geïntegreerd met populaire prestatiebeheersoftware, zodat u de prestaties en betrokkenheid van werknemers op één plek kunt bijhouden en meten.

De beste functies van Gusto

Neem nieuwe medewerkers in dienst met digitale aanbiedingsbrieven, elektronische handtekeningen en vooraf opgestelde checklists

Synchroniseer de salarisadministratie met secundaire arbeidsvoorwaarden en tijdsregistratie, zodat alles op de automatische piloot verloopt

Genereer aangepaste rapporten voor personeelsplanning, beloningsanalyses en meer

Bied werknemers een selfserviceportaal voor weergave van hun profiel, loonstrookjes, secundaire arbeidsvoorwaarden en belastingdocumenten op elk moment

Limieten van Gusto

Als u een beginner bent, kost het u enige tijd om alle functies onder de knie te krijgen

Limiet schaalbaarheid en rapportage functies

Prijzen van Gusto

Eenvoudig: $49/maand + $6/maand per persoon

Plus: $ 80/maand + $ 12/maand per persoon

Premium: $ 180/maand + $ 22/maand per persoon

Beoordelingen en recensies van Gusto

G2: 4,5/5 sterren (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gusto?

Een G2-recensent zegt

Ik gebruik Gusto nu al een paar jaar. Het is heel gebruiksvriendelijk, eenvoudig in de instelling en werkt soepel zonder dat ik maandelijks iets nog te doen heb. Ik vind het ook geweldig dat ze op de hoogte blijven van belastingwijzigingen en regelgeving. Ze houden me op de hoogte, laten me weten wat ik nog te doen heb en regelen het als ik dat wil.

Een G2-recensent zegt

Ik gebruik Gusto nu al een paar jaar. Het is heel gebruiksvriendelijk, eenvoudig in de instelling en werkt soepel zonder dat ik maandelijks iets nog te doen heb. Ik vind het ook geweldig dat ze op de hoogte blijven van belastingwijzigingen en regelgeving. Ze houden me op de hoogte, laten me weten wat ik nog te doen heb en regelen het als ik dat wil.

6. Namely (het beste voor het implementeren van een selfserviceplatform voor werknemers en managers)

via Namely

Namely biedt een selfserviceportaal voor werknemers en managers waar alles, van loonstrookjes tot secundaire arbeidsvoorwaarden en verlofaanvragen, op één plek te vinden is, zodat ze niet op een tiental verschillende platforms naar informatie hoeven te zoeken. En geloof ons, dat is belangrijk.

Volgens Harvard Business Review zegt 27% van de werknemers zich overweldigd te voelen door informatie, tot het punt dat ze niet eens meer de moeite nemen om bij te blijven.

Deze software voor personeelsdatabases maakt een einde aan de rommel en biedt uw team een overzichtelijke, gecentraliseerde plek om op de hoogte te blijven. U kunt het gebruiken om W-4-formulieren van de staat en de federale overheid te verstrekken, deze te laten ondertekenen en de naleving van belastingregels en aangiften te stroomlijnen.

Het heeft ook een nieuwsfeed die is geïntegreerd in uw Slack-kanaal, waar u belangrijke aankondigingen kunt delen, prestaties kunt vieren, werkjubilæa, verjaardagen en meer.

Namelijk de beste functies

Geef werknemers controle over profielbeheertools om hun persoonlijke en fiscale informatie bij te werken zonder formulieren in te dienen bij HR

Maak zelfinschrijving voor secundaire arbeidsvoorwaarden mogelijk tijdens open inschrijvingsperiodes of bij levensgebeurtenissen, zodat het proces soepeler en transparanter verloopt

Gebruik aanpasbare nieuwsfeeds om updates en aankondigingen te delen op één plek die voor iedereen gemakkelijk te vinden is

Houd doelen en prestaties bij met ingebouwde beoordelingssjablonen en feedbacktools die werknemers en managers zelfstandig kunnen gebruiken

Namelijk limieten

De klantenservice is traag

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de interface van de software, waaronder moeilijkheden met het bijwerken van informatie, storingen en problemen met de toegang tot bepaalde functies, zoals loonstrookjes

Namelijk prijzen

Namely Now: Vanaf $ 9 per maand per gebruiker

Namely Plus, Plus People en Voltooien: Aangepaste prijzen

Namelijk beoordelingen en recensies

G2: 3,9/5 sterren (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 sterren (meer dan 400 beoordelingen)

👀 Wist u dat: één medewerker jaarlijks 10.000 vellen papier kan gebruiken, wat ongeveer 80 dollar kost. Als u dat voor uw hele personeelsbestand berekent, lijkt de overstap naar een documentbeheersysteem dan niet de verstandigste keuze?

7. Paycor (het beste voor bedrijven in de gezondheidszorg en productie)

via Paycor

Paycor biedt een geïntegreerd documentbeheersysteem voor werknemers voor de gezondheidszorg, productie- en dienstensector. Naast het documentbeheersysteem biedt het een AI-aangedreven wervingstool voor het vinden van geschikte kandidaten uit een uitgebreide talentenpool.

U kunt uw wervingscampagnes automatiseren, toegang krijgen tot scorekaarten van kandidaten en onboarding-werkstroom vereenvoudigen. Deze tool maakt het ook gemakkelijk om factureerbare uren bij te houden en werkplanningen op te stellen, zodat al uw werknemers een eerlijke werklast en tijdige betalingen krijgen.

De beste functies van Paycor

Vind en neem het juiste talent in dienst en houd al hun informatie overzichtelijk op het platform

Registreer en houd de werktijd van werknemers bij met AI-gestuurde tools

Optimaliseer de diensten van uw werknemers op basis van uw bedrijfsbehoeften en de beschikbaarheid van uw werknemers, met de mogelijkheid om diensten in realtime te wisselen.

Houd uw arbeidskosten in realtime bij met budgetwaarschuwingen voor overuren, zodat u de arbeidskosten onder controle houdt.

Limieten van Paycor

Het ontbreken van geavanceerde functies en mogelijkheden, wat de bruikbaarheid voor complexe HR-activiteiten zou kunnen betekenen dat het een limiet is

Gebruikers zeggen dat de klantenservice niet reageert

Prijzen van Paycor

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Paycor

G2: 3,9/5 sterren (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 sterren (meer dan 2900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Paycor?

Een recensie op Capterra luidt:

Mijn ervaring is positief. Ik werk al 10 jaar met Paycor en ben erg tevreden over alles wat ze te bieden hebben.

Een recensie op Capterra luidt:

Mijn ervaring is positief. Ik werk al 10 jaar met Paycor en ben erg tevreden over alles wat ze te bieden hebben.

📖 Lees ook: Een digitale opruimgids voor het creëren van een productieve werkruimte

8. ADP Workforce Now (beste keuze voor HR-outsourcing)

via ADP Workforce Now

Heeft uw kleine HR-team moeite met het beheren van de onboarding en managementtaken van werknemers? Gebruik ADP Workforce Now. Deze software voor documentbeheer houdt al uw werknemersinformatie georganiseerd en biedt deskundige HR-professionals om u te helpen met uw achterstand op het gebied van human resources.

Als u meer dan 1000 werknemers heeft, biedt ADP Workforce Now u zelfs een geïntegreerde HCM- en salarisadministratieoplossing aangepast voor uw onderneming.

De beste functies van ADP Workforce Now

Stel vervaldata in voor documenten en ontvang automatische meldingen om naleving en tijdige updates te garanderen

Genereer rapporten en audittrails op maat om de toegang tot en wijzigingen in documenten bij te houden en zo transparantie te garanderen

Stroomlijn het ondertekenen van documenten met veilige, geïntegreerde elektronische handtekeningen voor snellere werkstroom

Beheer en zorg voor de veiligheid van toegangsrechten op basis van gebruikerollen, zodat gevoelige werknemersgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel

Limieten van ADP Workforce Now

De rapportage-functie is vrij ingewikkeld

Integratie met tools van derden kan ook problemen opleveren

Prijzen van ADP Workforce Now

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 sterren (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 sterren (meer dan 7000 beoordelingen)

🎥 Bekijk: Hoe AI te gebruiken voor documentatie:

9. SAP SuccessFactors (het beste voor het beheren van de carrièregroei van uw werknemers)

via SAP SuccessFactors

63% van de mensen verlaat hun baan vanwege onvoldoende of slechte feedback. Waarom? Omdat ze daardoor geen inzicht hebben in hun voortgang en geen concrete verbeteringen kunnen doorvoeren.

Voorkom dat met SAP SuccessFactors, software voor HR-documentbeheer met een Growth Portfolio-functie. Deze software zorgt niet alleen voor de veiligheid en georganiseerde opslag van uw werknemersgegevens, maar stelt uw personeel ook in staat om hun prestaties te analyseren en begeleide suggesties te implementeren.

De beste functies van SAP SuccessFactors

Haal werknemersprofielinformatie en HR-beleidsdocumenten op met behulp van natuurlijke taalquery's

Laat werknemers verlofaanvragen indienen en informatie over het HR-beleid opvragen via een gesprek-interface, waardoor de werknemerservaring wordt verbeterd

Bied nieuwe medewerkers geautomatiseerde, gepersonaliseerde onboarding-taken en checklist, zodat ze soepel kunnen integreren in de bedrijfscultuur

Monitor en signaleer potentiële nalevingsproblemen in realtime

Beperkingen van SAP SuccessFactors

Deze software voor HR-documentbeheer heeft meer tijd nodig om te laden dan alternatieve software

Prijzen van SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): $ 75,60/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 sterren (670+ beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 sterren (meer dan 280 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SAP SuccessFactors?

Een recensie op G2 luidt:

Wat ik het leukste vind aan SAP SuccessFactors is dat het alle HR-taken samenbrengt in één gebruiksvriendelijk systeem. Het is geweldig voor bedrijven van elke grootte, helpt om werknemersgegevens te begrijpen met krachtige rapportage en werkt goed in verschillende landen en talen. Ik kan sollicitatiegesprekken plannen, aanbiedingen doen, onboarding beheren en nog veel meer. Het is één tool voor alles.

Een recensie op G2 luidt:

Wat ik het leukste vind aan SAP SuccessFactors is dat het alle HR-taken samenbrengt in één gebruiksvriendelijk systeem. Het is geweldig voor bedrijven van elke grootte, helpt om werknemersgegevens te begrijpen met krachtige rapportage en werkt goed in verschillende landen en talen. Ik kan sollicitatiegesprekken plannen, aanbiedingen doen, onboarding beheren en nog veel meer. Het is één tool voor alles.

🧠 Leuk weetje: Westinghouse Electric & Manufacturing Company maakte de eerste bedrijfsopleidingsfilm, waarin werknemers de juiste veiligheidsprocedures en werktechnieken werden bijgebracht. Ze wisten blijkbaar al hoe belangrijk het was om werknemers te leren hoe ze veilig moesten werken, nog voordat PowerPoint bestond!

10. DocuWare (het beste voor het handhaven van de naleving van HR-gegevens)

via DocuWare

Het navigeren door HR-compliance, vooral met een wereldwijd team, is een grote uitdaging. Eén foutje en u belandt in onduidelijke juridische problemen.

Met beveiligings- en nalevingsfuncties op ondernemingsniveau is DocuWare uw ideale partner voor het veilig verzamelen en opslaan van werknemersinformatie. Het archiveert alle bestandstypen veilig in een gecentraliseerd systeem, waardoor uw HR-praktijken voldoen aan HIPAA, GDPR en andere regelgeving.

Met zeer specifieke gebruikerrechten, solide werkstroom en invoeren die niet kunnen worden gemanipuleerd, bent u beschermd tegen gegevensverlies, verwisselingen en verdachte bewerkingen.

De beste functies van DocuWare

Maak digitaal ondertekenen van documenten mogelijk met veiligheid, stroomlijn de werkstroom en verminder het gebruik van papieren documenten

Genereer rapportage op maat en audittrails om documentbewerkingen te controleren en de toegang te beheren

Maak loonstroken in elk salarisplatform en sla ze automatisch op in de digitale personeelsdossiers van de werknemers

Vind snel werknemersinformatie met behulp van intelligente zoekfilters zoals naam, afdeling, documenttype of status

Limieten van DocuWare

Hoewel er geen inherente limiet is voor de bestandsgrootte in het DocuWare-systeem zelf, kan de uploadsnelheid een factor zijn voor zeer grote documenten

Prijzen van DocuWare

Aangepaste prijzen

DocuWare-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 100 beoordelingen)

Vereenvoudig en beveilig het beheer van werknemersdocumenten met ClickUp

Van veilige opslagruimte en krachtige zoekfuncties tot geautomatiseerde werkstroom en mobiele toegang: de tools die we hebben besproken, zorgen voor een goede organisatie van uw HR-processen. Of u nu een lean startup runt of een snelgroeiend bedrijf opschaalt, hier vindt u voor elk type team iets passends.

Wilt u dit allemaal in één platform? Kies dan voor ClickUp. Gebruik het als uw digitale archiefkast en documenthub. Ontvang realtime updates, zodat u nooit meer een HR-taak mist.

Bovendien zorgt de gekoppelde zoekfunctie ervoor dat u niet verdwaalt bij het zoeken naar een personeelsdocument.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om het beheer van personeelsdocumenten minder hoofdpijn en meer een geautomatiseerd proces te maken.