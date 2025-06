Niyati-Hoe maak je een marketingkalender (voorbeelden + sjablonen)

U bent nog maar een paar dagen verwijderd van een belangrijke productlancering en alles loopt achter op schema. De blogpost moet worden bewerkt, de sociale media zijn nog in de planningsfase en de e-mailcampagne zit vast bij de juridische afdeling. Tot overmaat van ramp ontdekt u dat uw campagne samenvalt met een belangrijke gebeurtenis in de branche waar u geen rekening mee had gehouden.

Deadlines worden overschreden, niemand weet wie wat doet en paniek slaat toe terwijl u zich in alle bochten wringt.

Het ontbreken van een duidelijk abonnement leidt tot verwarring, tijdverspilling en frustratie. Dat is waar een marketingkalender van pas komt. Het biedt u één plek om elk detail te organiseren, te plannen en op elkaar af te stemmen, waardoor u de duidelijkheid en controle krijgt om uw campagne vlekkeloos uit te voeren.

Laten we eens kijken hoe u een marketingkalender kunt maken waarmee het overweldigende gevoel van "Ik ben iets vergeten" tot het verleden behoort.

Wat is een marketingkalender?

Een marketingkalender is een marketingtool voor het plannen, inplannen en bijhouden van uw marketinginitiatieven. Hiermee kunt u alles bijhouden, van blogberichten tot updates op sociale media, e-mailcampagnes en productlanceringen, uitgesplitst per maand, kwartaal of jaar.

Door alles georganiseerd te houden, zorgt u ervoor dat u nooit 'achterloopt op schema' en gemakkelijk op koers blijft om uw doelen te bereiken

Plan, plan en voer marketingactiviteiten op tijd uit met een marketingkalender

⚠️ Ondergewaardeerd advies: Overlaad je kalender niet. Het is niet omdat er ruimte is, dat je die ook moet opvullen. Sommige van de meest succesvolle campagnes waren het resultaat van focus, niet van volume. Bouw bewust 'ademruimte' in om spontaniteit en reactieve content mogelijk te maken.

Waarom hebt u een marketingkalender nodig?

Goede marketing is geen toeval. Hier is waarom een kalender het verschil maakt:

Zorg voor een totaaloverzicht en plan vooruit: Een kalender helpt u campagnes en content van tevoren in kaart te brengen, zodat u overlappingen en hiaten vroegtijdig kunt opsporen. Geen last-minute verrassingen meer, zoals dubbel geplande e-mails of het missen van belangrijke gebeurtenissen in de branche

Consistentie = betere branding: Door vooruit te plannen kunt u uw posts op sociale media, blogs en e-mails afstemmen op dezelfde thema's en doelen. Bovendien blijft uw merkboodschap duidelijk en consistent

Houd bij wat werkt (en wat niet): Een kalender houdt een logboek bij van uw marketingactiviteiten. Zo kunt u de prestaties van uw campagnes in de loop van de tijd analyseren. U kunt bijvoorbeeld terugkijken wanneer u bepaalde promoties hebt uitgevoerd en deze in verband brengen met de resultaten

Mis nooit meer deadlines: met zoveel verschillende partijen – schrijvers, ontwerpers, productteams, partners – zorgt een kalender ervoor dat iedereen op één lijn zit. Het houdt deadlines bij, laat zien wie verantwoordelijk is en helpt het hele team voorop te blijven lopen

📚 Lees meer: Hoe maak je een succesvolle marketingroadmap?

Sleutel functies van een marketing kalender

Een geïntegreerde marketingkalender doet meer dan alleen data en deadlines bijhouden.

Dit zijn de must-haves:

flexibiliteit om met veranderingen om te gaan:* Uw marketingkalender moet eenvoudig te bijwerken zijn. Idealiter moet u taken kunnen verslepen om ze opnieuw in te plannen en moeten gekoppelde deadlines automatisch worden aangepast

Samenwerking en toegankelijkheid: Een marketingcampagnekalender moet een gedeeld, realtime hulpmiddel zijn waartoe het hele team toegang heeft. Cloud-gebaseerde tools werken hier het beste, omdat u hiermee taken kunt toewijzen, opmerkingen of bijlagen kunt toevoegen en toestemmingsniveaus kunt instellen

Geschikt voor verschillende content/kanalen: Uw kalender moet alle contenttypes met verschillende eigenaren en werkstromen ondersteunen. Bovendien moet u tags kunnen gebruiken om op kanaal te filteren en bestanden of links bij te voegen, zoals een Google-document voor een blogconcept

Meerdere weergaven: Soms moet u inzoomen op de huidige week. Andere keren hebt u het totaaloverzicht voor het kwartaal nodig. Met de beste kalenders kunt u van weergave wisselen zonder gegevens te dupliceren

Duidelijke eigendom en status: Elk item in uw kalender moet aangeven wie verantwoordelijk is en in welke fase het zich bevindt. Zo verandert uw kalender van een eenvoudig schema in een realtime werkstroomtracker die niet alleen laat zien wanneer maar ook hoe dingen vorderen

📚 Lees meer: Creatieve strategieën voor merkbeheer

Soorten marketingkalenders

U hebt waarschijnlijk verschillende marketingkalenders nodig voor verschillende doelen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste soorten:

1. Redactionele kalender

Met een redactionele kalender kunt u plannen en bijhouden welke lange content u maakt, wanneer deze live gaat en wie verantwoordelijk is voor elk onderdeel. Het is een favoriet hulpmiddel voor contentmarketingteams en essentieel voor het uitvoeren van een solide contentstrategie.

Wat een redactionele kalender doorgaans bevat:

Content onderwerp/titel (bijv. "10 SEO-tips voor bloggers")

Type content (blogpost, reel, nieuwsbrief, enz. )

Publicatiedatum

Auteur/verantwoordelijke persoon

Status (Idee/In uitvoering/Gepland/Gepubliceerd)

Trefwoorden of hashtags

Kanalen (publicatieplatform: Instagram, Substack, website, enz. )

Plan, houd bij en organiseer uw marketingcontent met een redactionele kalender

2. Kalender voor socialemediamarketing

Een social media content kalender is noodzakelijk als u actief bent op meerdere kanalen.

Het brengt precies in kaart wat er wanneer en waar live gaat, zoals een Instagram-carrousel op Monday, een TikTok-video op Wednesday en een LinkedIn-bericht op Thursday. Het bevat ook sleuteldetails zoals berichtteksten, ontwerpelementen, hashtags en platformspecifieke aanpassingen, allemaal op één plek.

Plan en beheer berichten op verschillende platforms met een socialemedia marketingkalender

3. Kalender voor evenementenmarketing

Een evenementenmarketingkalender brengt aankomende gebeurtenissen, hun tijden en de promoties die ervoor, erna en tijdens moeten plaatsvinden in kaart.

Enkele veelvoorkomende specifieke kenmerken zijn:

Naam en datum van de gebeurtenis (bijv. 'Lancering zomerproduct: 10 juli')

Type gebeurtenis (webinar, conferentie, workshop, productlancering, uitverkoop, enz. )

Marketingkanalen (Instagram, LinkedIn, e-mail, Facebook Ads, enz. )

Promotionele content (welke berichten, e-mails of advertenties u gaat plaatsen)

Tijdlijn (wanneer begint u met teasers, verstuurt u uitnodigingen, plaatst u aftellingen, enz. )

Rollen binnen het team (wie ontwerpt, schrijft, plant, publiceert, enz. )

Plan en coördineer promoties voor gebeurtenissen met een evenementenmarketingkalender

4. Kalender voor productlanceringen

Een productlanceringskalender is een stap-voor-stap abonnement dat aangeeft wat er moet gebeuren voor, tijdens en na de lancering van een nieuw product. Het is opgesplitst in drie fasen:

Pre-lancering: Abonnement voor content, ontwerp de productpagina, bereid e-mails voor en plan teaser-posts

Lancering: houd bij wanneer het product live gaat, plan e-mails en posts op sociale media, start advertentiecampagnes en wijs mensen toe die vragen en feedback monitoren

Na de lancering: deel beoordelingen, plaats getuigenissen, verstuur bedankmails, bied ondersteuning en houd prestatiestatistieken bij, zoals verkoopcijfers en bezoekersaantallen

Elke taak is gekoppeld aan een specifieke datum, platform (zoals Instagram of e-mail) en teamlid. Zo blijft je lancering op schema en eenvoudig te beheren.

Breng elke lanceringsfase moeiteloos in kaart met een productlanceringskalender

Uw marketingkalender opstellen

Laten we nu een marketingkalender maken die u op weg helpt naar succes.

1. Stel duidelijke marketingdoelen

Heb je ooit wekenlang aan een campagne gewerkt, om je vervolgens af te vragen: "Wacht eens even, wat was ons doel ook alweer?" Dat gebeurt er als je marketingdoelen niet vanaf het begin scherp zijn. Slim abonneren:

Stel specifieke en meetbare targets vast in plaats van een vaag doel. Zo weet u precies wat u moet plannen: wekelijkse LinkedIn-advertenties, gerichte content en regelmatige prestatiecontroles

Voorbeeld: ❌ Ons publiek vergroten ✅ Krijg 500 nieuwe gekwalificeerde leads via LinkedIn-advertenties in 60 dagen, aangezien LinkedIn-leads 40% sneller converteren

Gebruik de 'Wat zouden we als eerste schrappen?'-test. Vraag uw team: Als we morgen 90% van onze marketinginspanningen zouden moeten schrappen, welk doel zouden we dan behouden? Het is een eenvoudige manier om te achterhalen wat op dit moment het belangrijkst is

2. Selecteer de juiste marketingkanalen en contenttypes

Kies de platforms die uw doelgroep gebruikt. Voor B2B werken LinkedIn of webinars vaak goed. Voor een jonger publiek zijn Instagram of TikTok wellicht effectiever.

Pas vervolgens de content formats aan hun voorkeuren aan:

Drukke professionals: korte LinkedIn-berichten of snel te lezen nieuwsbrieven

Hobbyisten of visueel ingestelde doelgroepen: Reels, infographics of how-to-blogs

Dit maakt het eenvoudiger om content per kanaal te plannen, taken toe te wijzen en bij te houden wat werkt.

🧠 Leuk weetje: Facebook, Instagram en TikTok zijn de kanalen waarin de meeste B2B- en B2C-marketeers het meest willen investeren. Reddit, Discord en Threads zijn ook in opkomst als populaire kanalen, die door 10% van de marketingteams worden gebruikt.

3. Betrek uw sleutelspelers

Stel de kalender niet in uw eentje op. Uw team kent de werklast het beste. Als u hen niet betrekt, loopt u het risico op vertragingen, gemiste deadlines en verwarring.

Breng dus in kaart wie er in elke fase betrokken is en wat hun verantwoordelijkheden zijn:

Fase Wie is erbij betrokken? Wat doen zij? Ideevorming Teams voor verkoop, product en klantensucces Deel vragen van klanten, feedback en veelvoorkomende problemen om ideeën voor content vorm te geven Uitvoering Schrijvers, ontwerpers, video editors en channel managers Heeft u duidelijke taken en deadlines nodig om content te creëren en te publiceren? Goedkeuring Marketingmanagers, juridisch team en compliance team Controleer content op nauwkeurigheid, juridische problemen en merkstandaarden

4. Bepaal de lengte van uw kalender

Hoe ver vooruit moet u uw abonnement plannen? Dat hangt af van uw werkstroom en hoe snel uw branche verandert.

Jaarlijks: Plan grote campagnes, lanceringen en seizoensgebonden gebeurtenissen. Helpt bij het plannen van het grote geheel, maar vereist flexibiliteit

Kwartaal: Een gerichte tijdlijn die structuur biedt zonder al te rigide te zijn

Maandelijks: Geschikt voor snel veranderende sectoren, zodat u flexibel blijft en snel kunt bijsturen

Wekelijks: Het meest geschikt voor gedetailleerde planning. Gebruik deze voor dagelijkse content, e-mails en posts op sociale media

Niets verpest een marketing project abonnement sneller dan een gemiste lanceringsdatum. Noteer daarom alle belangrijke data waar uw marketing van afhankelijk is. Zo krijgt uw kalender een duidelijke structuur en kunt u content en taken van tevoren plannen.

Houd drie soorten data bij:

Extern: Feestdagen, evenementen in de branche, bewustwordingsdagen, seizoenspieken

Intern: Productlanceringen, webinars, verkoopcampagnes, geplande content

Tijdlijnen voor campagnes: Een duidelijke startdatum of tijdbereik voor elke campagne

💡 Pro-tip: Maak een masterdocument met 'Marketingdata en gebeurtenissen' in een documentbeheertool zoals ClickUp Docs om het volgende op te slaan: Links naar gerelateerde taken, lijsten of mappen in ClickUp Een lijst met belangrijke data (feestdagen, gebeurtenissen, lanceringen) Een overzicht van de geplande deliverables gekoppeld aan elke datum

5. Maak uw marketingkalender met ClickUp

Zodra u uw doelen, sleuteldata, team en tijdlijnen hebt gesorteerd, is het tijd om uw kalender op te stellen.

U kunt een spreadsheet gebruiken. Maar die zijn niet geschikt voor het toewijzen van taken, realtime updates of teamsamenwerking. U hebt marketingkalendersoftware nodig die is ontwikkeld voor teamsamenwerking, niet software die uw medewerkers opsluit in cellen en kolommen.

Dat is waar ClickUp's marketingprojectmanagementsoftware om de hoek komt kijken.

Verzamel, werk samen en stroomlijn projecten van begin tot eind met het platform voor marketingprojectmanagement van ClickUp

Het is een alles-in-één werkruimte die u helpt bij het volgende:

Maak kalenders voor content, campagnes, lanceringen en gebeurtenissen

Wijs uitvoerbare taken toe met deadlines, eigenaren en statussen

Houd de voortgang, feedback en goedkeuringen in realtime bij

Het beste deel? Het wordt geleverd met de AI-aangedreven ClickUp-kalender, die u een realtime overzicht geeft van wat er al gepland is, in uitvoering is en binnenkort op de agenda staat.

Zo maakt u uw marketingkalender met ClickUp:

1. Maak of ga naar de Ruimte, Map of Lijst waar u de kalender wilt hebben. Klik vervolgens op de knop + Weergave bovenaan de pagina

Aangepaste weergaven in ClickUp

2. Kies Kalender in de vervolgkeuzelijst

Selecteer de kalenderweergave

3. Voeg een naam toe aan uw kalender zodra deze is geopend

Geef uw kalender een naam

4. Nu kunt u beginnen met het aanpassen ervan.

📅 Essentiële onderdelen die u in uw kalender moet opnemen: Taaknamen: duidelijke, uitvoerbare titels Deadlines: specifieke deadlines voor elke taak Toegewezen personen: Verantwoordelijke leden van het team Taakstatus: voortgangsupdates (bijv. In uitvoering, Voltooid) Prioriteit: Hoog, Gemiddeld, Laag Tijdsinschatting: Verwachte duur van de taak Categorieën/tags: ordenen op type/kanaal Links/assets: Voeg relevante bestanden of URL's toe Naam campagne/project: Groepeer taken op initiatief

Standaard wordt de huidige maand weergegeven in de ClickUp-kalender. Als u een andere weergave wilt, klikt u linksboven op Periode en kiest u tussen dag, 4 dagen, week en maand.

Pas de tijdlijnopties aan in de kalender van ClickUp

5. Voeg taken rechtstreeks toe aan een specifieke datum door op het plus (+)-pictogram te klikken

In andere weergaven (zoals Dag of Week) kunt u op een leeg tijdvak klikken om een taak aan te maken. De tijd waarop u klikt, wordt de deadline van de taak. En als er een tijdsinschatting is (bijvoorbeeld 2 uur), wordt die tijd in uw kalender geblokkeerd voor de taak.

Moet u iets verzetten? Sleep de taak gewoon naar een nieuwe dag of tijd en de deadline wordt direct bijgewerkt.

Herschik taken met de functie slepen en neerzetten in ClickUp Kalender

Zodra taken zijn aangemaakt, voegt u een beschrijving toe met details, zoals doelen, links en instructies.

U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om taakomschrijvingen te genereren op basis van taaknamen. Als uw taak bijvoorbeeld 'Instagram-bericht voor productlancering maken' is, kunt u het volgende invoeren:

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom kunnen begrijpen, de nodige stappen uitvoeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstromen instellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open slots in uw kalender op basis van prioriteitsniveaus. U kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

6. Gebruik aangepaste weergaven voor verschillende marketingbehoeften

ClickUp Kalender is geweldig voor planning. Maar soms moet je dingen vanuit een ander perspectief bekijken.

Hier zijn enkele weergaven waar u tussen kunt schakelen:

: Perfect voor het visualiseren van socialemediacampagnes, blogposts of e-mailmarketingtaken die verschillende fasen doorlopen, zoals 'Idee', 'In uitvoering', 'Beoordeling' en 'Voltooid' De ClickUp Kanban-bordweergave Perfect voor het visualiseren van socialemediacampagnes, blogposts of e-mailmarketingtaken die verschillende fasen doorlopen, zoalsen

Organiseer en houd taken bij via aanpasbare kolommen via de ClickUp Kanban-bordweergave

De ClickUp Gantt-grafiekweergave : ideaal voor het plannen en beheren van productlanceringen of meerfasige marketingcampagnes. U kunt afhankelijkheden tussen taken bijhouden, mijlpalen instellen en overlappende taken beheren

Visualiseer project tijdlijnen en afhankelijkheid van taken met de ClickUp Gantt grafiek weergave

: Ideaal voor het beheren van taken in een georganiseerd, gedetailleerd format. U kunt al uw taken in een eenvoudige lijst bekijken en filteren, sorteren en groeperen op verschillende parameters, zoals deadline, toegewezen persoon of prioriteit, terwijl u tegelijkertijd deadlines en verantwoordelijkheden bijhoudt Lijstweergave: Ideaal voor het beheren van taken in een georganiseerd, gedetailleerd format. U kunt al uw taken in een eenvoudige lijst bekijken en filteren, sorteren en groeperen op verschillende parameters, zoals deadline, toegewezen persoon of prioriteit, terwijl u tegelijkertijd deadlines en verantwoordelijkheden bijhoudt

Organiseer en beheer taken in een eenvoudige, sorteerbare lijst via de ClickUp-lijstweergave

📚 Lees meer: Beste softwaretools voor marketingwerkstromen

7. Gebruik sjablonen voor meer efficiëntie

Professionele marketeers gebruiken vaak sjablonen voor marketingkalenders die een kant-en-klare structuur bieden met vooraf ingevulde taken, secties en prompts voor content. Bovendien besparen ze tijd en volgen ze best practices uit de branche met ingebouwde voortgangsstatussen en aangepaste velden die succesvolle teams gebruiken.

En het beste? Er zijn verschillende sjablonen voor kalenders beschikbaar, zodat u kunt kiezen welke het beste bij u werkt.

Bijvoorbeeld:

Sjablonen voor contentkalenders : plan en schedule blogposts, content voor sociale media en e-mails

Sjablonen voor SEO-contentkalenders : plan SEO-gedreven content door je te richten op zoekwoordonderzoek, target audience, content gaps en het bijhouden van prestaties

Sjablonen voor marketingabonnementen: maak een overzicht van campagnes, stel doelen, houd de voortgang bij en beheer deadlines

Hier zijn acht ClickUp-sjablonen die speciaal voor u zijn samengesteld om u op weg te helpen:

1. Sjabloon voor marketingkalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en houd marketingcampagnes, taken en budgetten bij met behulp van de ClickUp-sjabloon voor marketingkalenders

De ClickUp-sjabloon voor marketingkalenders is een solide startpunt voor elk marketingteam. Het centraliseert uw campagnes, taken, deadlines en gebeurtenissen op één plek.

Bent u een productlancering aan het plannen? Met dit sjabloon kunt u een taak voor 'Productlanceringscampagne' maken. Vervolgens kunt u deze taak opsplitsen in kleinere onderdelen, zoals e-mailmarketingcampagnes, posts op sociale media, blogupdates en advertentieontwerpen, elk met een deadline, budget en eigenaar.

Met de kalenderweergave van ClickUp kunt u al uw campagnes en taken op een tijdlijn bekijken. De marketingprocesweergave geeft een overzicht van uw werkstroom, van brainstormen tot publiceren, terwijl u met de begrotingstabel uw uitgaven en ROI kunt bijhouden.

🎯 Meest geschikt voor: Marketingprofessionals en projectcoördinatoren die een overzicht op hoog niveau nodig hebben van deadlines, budgetten en teamverantwoordelijkheden

2. ClickUp sjabloon voor socialemediakalender

Gratis sjabloon downloaden Beheer en plan posts op sociale media met een aanpasbare ClickUp-sjabloon voor een socialemediakalender

Met de sjabloon voor een socialemedia-kalender van ClickUp kunt u content op verschillende platforms plannen en beheren met ingebouwde functies voor projectmanagement.

U kunt taken toewijzen aan uw team, zoals een grafisch ontwerper voor afbeeldingen of een tekstschrijver voor bijschriften, en deadlines voor concepten en publicaties instellen om de voortgang van begin tot eind bij te houden.

Het bevat aangepaste weergaven zoals:

Weergave van de socialemedia-kalender: om geplande berichten op datum te bekijken (bijv. teaser op Monday, bloglink op Wednesday)

Lijstweergave onderwerpen: Om ruwe contentideeën te beheren

Weergave van contentproces: Om de voortgang bij te houden van Idee → Ontwerp → Review → Gepland → Gepubliceerd

🎯 Meest geschikt voor: Social media managers, contentstrategen en digital marketing managers die social media campagnes en cross-platform posts beheren

3. ClickUp sjabloon voor redactionele contentmarketingkalender

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en beheer uw contentmarketing-werkstroom met de sjabloon voor een contentmarketing-redactiekalender van ClickUp

De sjabloon voor de redactionele kalender voor contentmarketing is speciaal bedoeld voor contentmarketingteams. Hiermee zien ze in één oogopslag welke content eraan komt, in welke fase deze zich bevindt en of deze het gewenste effect heeft.

Het bevat 12 aangepaste velden om verschillende soorten informatie voor elke campagne en elk middel vast te leggen, zoals copywriter, content pijler, content type, concept, definitieve output, publicatiedatum, enz.

Bovendien kunt u de weergave aanpassen:

Contentplan Weergave: Een lijstweergave om te brainstormen en contentideeën te ordenen met trefwoorden en formats. Een abonnement opstellen om meer leads te genereren? Voeg ideeën toe zoals 'Beste leadmagneten voor B2B-merken' of 'Hoe maak je een e-mailfunnel die converteert'

Publicatiekalender Weergave: Een kalenderlay-out om te visualiseren wanneer elk stuk content live gaat

Voortgangsbord Weergave: Een Kanban-bord met de status van elk stukje content, van idee tot voltooiing

🎯 Meest geschikt voor: B2B-contentmarketingteams die een duidelijk systeem nodig hebben om taken toe te wijzen, goedkeuringen bij te houden en content af te stemmen op doelen voor het genereren van leads

4. ClickUp sjabloon voor redactionele kalenderlijst

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en houd uw redactionele taken bij met de sjabloon voor een redactionele kalender van ClickUp

De sjabloon voor een redactionele kalender van ClickUp biedt u een lijstgebaseerde manier om content vanaf het idee tot aan de publicatie op één plek te beheren.

Dit is vooral handig om uw redactionele line-up te tonen tijdens vergaderingen: lijsten zijn gemakkelijk te scannen en te bespreken. U krijgt ook vier aangepaste weergaven:

Wilt u een overzicht in documentstijl? Gebruik de documentweergave

Haal je graag dingen van een lijst af? Kies dan voor de lijstweergave

Wilt u vooruit plannen? De kalenderweergave is perfect voor het visualiseren van deadlines

Als u graag taken organiseert met plaknotities, biedt de bordweergave u een lay-out in Kanban-stijl met slepen en neerzetten voor een beter taakbeheer

🎯 Meest geschikt voor: Makers van content, bloggers, marketeers of kleine teams die een eenvoudige manier nodig hebben om de productie van content op meerdere platforms te organiseren en bij te houden

5. Sjabloon voor een ClickUp-publicatiekalender

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn het plannen van content en houd de voortgang bij op meerdere platforms met de sjabloon voor een publicatiekalender van ClickUp

Als u veel content publiceert en een kalender nodig hebt die gericht is op timing, dan is de ClickUp-sjabloon voor een publicatiekalender de juiste keuze. Hiermee kunt u alle content die klaar is voor publicatie (of bijna klaar) bijhouden.

Het bevat zes aangepaste statussen, zoals Goedkeuring, Content schrijven, Ontwerp en Contentbank voltooid, zodat u de voortgang duidelijk kunt bijhouden.

U kunt ook schakelen tussen verschillende weergaven:

Weergave van contenttype: Om alle berichten per type te bekijken

Weergave van het merkboek: om te controleren of de content bij het merk past en aan uw richtlijnen voldoet

Op status weergave: Om content taken te zien op basis van voltooiingsfase

🎯 Meest geschikt voor: Contentmanagers, socialemediamarketeers en creatieve teams die moeten zorgen voor tijdige levering en merkconsistentie op meerdere platforms

6. Sjabloon voor redactionele kalender van ClickUp Blog

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en plan blogberichten voor een consistente publicatiewerkstroom met de sjabloon voor de redactionele kalender van ClickUp Blog

De sjabloon voor de redactionele kalender van ClickUp is speciaal ontworpen voor blogwerkstromen. U kunt blogideeën opsommen, zoals "Hoe productief blijven terwijl u thuis werkt" of "Het beste moment om op sociale media te posten", deadlines instellen en precies zien wat er wanneer moet gebeuren.

Moet u een publicatiedatum wijzigen? Sleep de taak gewoon naar de ingebouwde kalender. Zo kunt u eenvoudig het schema aanpassen en hiaten in de content opsporen, bijvoorbeeld als er niets gepland staat voor week 4, en deze indien nodig opvullen.

🎯 Meest geschikt voor: Bloggers en contentteams die blogposts willen organiseren, bijhouden en samenwerken met een overzichtelijke sjabloon voor redactionele content

7. Sjabloon voor ClickUp-contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig het plannen, inplannen en goedkeuren van content met de sjabloon voor een contentkalender van ClickUp

De ClickUp Content Calendar Template is een gestroomlijnde versie van een marketingkalender, gericht op uw content en het publicatieschema daarvan.

Stel je voor dat je werkt aan een blogpost voor de website van je bedrijf. Je kunt dit opsplitsen door een Week veld in te stellen om bij te houden wanneer je eraan werkt. Je kunt ook een Content Pillar-veld toevoegen om het te categoriseren: is het een blog over 'SEO-tips', 'Marketingstrategieën' of 'Content schrijven'?

Gebruik het veld Aantekeningen om gerelateerde bestanden te uploaden of specifieke vereisten toe te voegen. Als klap op de vuurpijl kunt u in het veld Goedkeuring client aangeven of het document is goedgekeurd of nog in behandeling is.

🎯 Meest geschikt voor: Freelance schrijvers die projecten voor meerdere clients beheren, socialemediabeheerders die dagelijkse posts en campagnes plannen en marketingteams die blogcontent en e-mailnieuwsbrieven coördineren

8. ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn en organiseer marketingcampagnes met de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp

De sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp is goud waard als u grote campagnes voert. Deze marketingkalender bevat steekproeflijsten voor elke fase van de campagne, inclusief strategie, het aanmaken van content, lancering en analyse.

Bovendien zijn er tal van opties om de weergave van uw campagne aan te passen. Bekijk de:

Productlancering weergave voor lanceringsspecifieke taken

Weergave van sociale media-kalender voor campagne-gerelateerde berichten

Kalenderweergave om alle taken op een tijdlijn te zien

Weergave van budgetten om uitgaven bij te houden

Gebruik ClickUp Dashboards om prestaties bij te houden. Als een social post ondermaats presteert, kun je snel taken opnieuw toewijzen of aanmaken om aanpassingen te doen. Het beste deel? Iedereen die betrokken is – het product-, content-, social- en designteam – werkt in dezelfde projectruimte.

🎯 Meest geschikt voor: Marketingmanagers en contentteams die productlanceringen, socialemediacampagnes en taken voor het aanmaken van content coördineren

Uw marketingkalender implementeren en beheren

Een strategie is slechts zo sterk als de uitvoering ervan. Zo beheert u uw marketingkalender als een professional:

1. Gebruik slepen en neerzetten om uw planning op te stellen

Je bent helemaal klaar om een campagne op vrijdag te publiceren, maar de client wil deze plotseling al op woensdag hebben. Normaal gesproken betekent dit dat je de taak moet bijwerken, je schrijver een bericht moet sturen via Slack, de ontwerper eraan moet herinneren en het beoordelingsschema moet aanpassen.

Maar met de mogelijkheid om taken in de ClickUp-kalender te verslepen, kun je de taak eenvoudig naar woensdag verplaatsen. De deadline wordt automatisch bijgewerkt en iedereen die is toegewezen, inclusief je copywriter, ontwerper en editor, krijgt direct een melding.

Verplaats taken in de ClickUp-kalender om deadlines automatisch bij te werken en uw team direct op de hoogte te stellen

2. Pas strategieën aan als abonnementen veranderen

Marketingabonnementen veranderen voortdurend en die ene wijziging kan uw hele kalender in de war sturen.

Met ClickUp Task Dependencies koppel je taken aan elkaar met behulp van 'blokkerende' en 'wachtende' relaties, bijvoorbeeld door copywriting te laten wachten tot het ontwerp klaar is en publicatie te laten wachten tot de tekst is goedgekeurd. Als het ontwerp verschuift, stelt ClickUp automatisch voor om alles wat daarvan afhankelijk is te verschuiven.

Uw marketingkalender blijft up-to-date en uw team weet altijd wat er speelt, zonder dat u alle data één voor één hoeft vast te leggen.

Pas tijdlijnen automatisch aan wanneer een taak een andere blokkeert of op een andere wacht via ClickUp-taakafhankelijkheden

3. Monitor de voortgang en prestatiecijfers

Het is één ding om je content te plannen, maar weten hoe het er in het algemeen voor staat, is iets heel anders. Hier kun je weer gebruikmaken van ClickUp Dashboards om aangepaste kaarten te maken voor het bijhouden van de voortgang.

U kunt een cirkeldiagram instellen met de status van taken of een lijngrafiek maken om bij te houden hoeveel content u in de loop van de maand hebt gepubliceerd.

Visualiseer de voortgang van uw marketing en KPI's met ClickUp Dashboards

Maak een dashboard met marketing-KPI's om de prestaties te meten. U kunt Google Analytics integreren of handmatig statistieken zoals verkeer en leads toevoegen. Zo koppelt u uw kalender aan resultaten en ziet u wat werkt.

📚Lees meer: Beste software voor marketingresourcebeheer (MRM)

Uitdagingen overwinnen met marketingkalenders

Zelfs robuuste marketingkalenders kunnen problemen opleveren. Laten we een paar veelvoorkomende problemen van marketeers bespreken en kijken hoe u deze kunt oplossen:

1. Teamleden negeren de kalender

U hebt alles ingesteld, maar sommige mensen blijven dingen op het laatste moment doen of werken hun taken niet bij.

Om dit op te lossen: Maak de kalender tot enige bron van informatie door deze te integreren in vergaderingen

Vereenvoudig! Als de kalender te complex is, zullen mensen hem niet gebruiken. De startpagina van ClickUp geeft iedereen een duidelijk overzicht van hun wekelijkse taken uit de kalender

2. De kalender wordt overweldigend

Grote teams kunnen uiteindelijk met talloze items in de kalender komen te zitten, waardoor deze moeilijk te lezen of te overzien zijn.

Om dit op te lossen: Houd aparte subkalenders bij voor elke afdeling of elk kanaal, bijvoorbeeld één voor sociale media en één voor content. Gebruik een marketingdashboard om taken uit beide te halen. Geef alles samen weer of filter op team indien nodig

Archiveer of verberg voltooide items regelmatig. Eerdere taken zijn handig als referentie, maar ze mogen uw huidige weergave niet onoverzichtelijk maken

Verschillende afdelingen en clients vragen voortdurend om updates over wat er op marketinggebied gebeurt, waardoor u talloze statusrapporten moet versturen.

Om dit op te lossen: Deel de kalender met de juiste toegangsrechten. Genereer een alleen-lezen link voor uw team. Of voeg een client toe als gast, zodat zij de status van content kunnen bijhouden

Krijg duidelijkheid over wat elke stakeholder wil zien en creëer een gefilterde weergave speciaal voor hen

Slimmer plannen en beter op de markt brengen met ClickUp

Het opstellen van een marketingkalender vergt wat inspanning vooraf, maar het verbetert de communicatie binnen het team, versterkt campagnes en maakt mentale ruimte vrij voor creativiteit door het 'wanneer en wat' te beheren

De AI-aangedreven kalender van ClickUp biedt een intuïtieve interface waarmee u al uw marketingactiviteiten op één plek kunt visualiseren en organiseren. U kunt ook taken verslepen om ze opnieuw in te plannen, gerelateerde taken koppelen en de voortgang bijhouden via verschillende kanalen met meerdere kalenderweergaven.

Daarnaast biedt ClickUp sjablonen voor marketingkalenders met kant-en-klare structuren voor contentplanning en socialemediacampagnes, zodat u vanaf dag één tijd kunt besparen.

Wilt u uw campagnes eenvoudig uitvoeren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! 🙌