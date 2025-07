De beste AI-generators voor e-mailmarketing om uw campagnes te automatiseren

E-mailmarketing: u schrijft, u verstuurt, u hoopt... en dan vraagt u zich af waar het mis is gegaan.

Het goede nieuws? U hoeft niet langer te piekeren over onderwerpregels of CTA's. AI-e-mailgenerators maken binnen enkele seconden e-mails met een hoge conversie, zonder dat u hoeft te twijfelen.

Ze analyseren gegevens, personaliseren content en optimaliseren zelfs de verzendtijden, zodat u zich kunt concentreren op de strategie terwijl AI de rest afhandelt.

Of u nu een start-up runt of een e-commerce merk aan het opschalen bent, een AI-tool kan u helpen uw campagnes te automatiseren en de open rates te verhogen met slechts een paar klikken.

Laten we eens kijken hoe een AI-e-mailgenerator werkt en de beste generatoren ontdekken.

Waar moet u op letten bij een AI-generator voor e-mailmarketing?

Met zoveel AI-schrijftools om u te helpen betere e-mails op te stellen en AI-aangedreven e-mailmarketingtools om uw publiek effectiever te betrekken, hoe kiest u dan de juiste?

Zo werkt het:

AI-aangepaste personalisatie : zoek een tool die klantgegevens, gedrag en voorkeuren gebruikt om berichten op maat te maken die aanvoelen alsof ze speciaal voor de ontvanger zijn geschreven

Automatisering van werkstromen : kies een tool waarmee u : kies een tool waarmee u automatisering van e-mails kunt implementeren , doelgroepen kunt segmenteren en e-mails kunt triggeren op basis van acties van gebruikers, zoals verlaten winkelwagentjes of aanmeldingen voor nieuwsbrieven

Hoogwaardige teksten : kies AI-e-mailgeneratoren die gebruikmaken van natuurlijke taalverwerking (NLP) om boeiende, menselijke teksten te creëren die aansluiten bij de stem van uw merk

Datagestuurde inzichten : zoek naar platforms die A/B-testen, prestatieanalyses en AI-gestuurde aanbevelingen bieden, zodat u onderwerpen kunt verfijnen, klikfrequenties kunt verbeteren en conversies kunt maximaliseren

Integraties: kies voor een : kies voor een AI-e-mailmarketingtool die kan worden geïntegreerd met uw CRM (zoals HubSpot of Salesforce), e-commerceplatform (Shopify, WooCommerce) of analysetools voor een vlottere werkstroom

De beste AI-e-mailmarketinggeneratoren in één oogopslag

Tool Opvallende functie Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Taakbeheer, sjablonen voor e-mailplanning en AI-aangedreven suggesties Uitgebreid projectmanagement voor e-mailmarketing Free Forever; Aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen HubSpot AI-gestuurde automatisering van inbound marketing en CRM-integratie Gepersonaliseerde klantervaringen en automatisering van campagnes Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand per zetel Mailchimp Gebruiksvriendelijk met geavanceerde analyses en A/B-tests Eenvoud met krachtige analyses en automatisering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13/maand ActiveCampaign AI-verbeterde e-mailpersonalisatie en multichannelcampagnes Gepersonaliseerde klantervaringen met automatisering Betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Omnisend Omnichannel marketing met e-mail, sms en push-notificaties E-commercebedrijven met geavanceerde e-mail- en sms-marketing Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11,20/maand Copy. ai AI-gegenereerde content voor boeiende e-mailteksten Snel content aanmaken voor marketeers Aangepaste prijzen Brevo Combineert e-mail-, sms- en chatmarketing Multi-channel communicatie voor bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand GetResponse E-mailautomatisering met webinars en functies voor landingspagina's Alles-in-één e-mailmarketing en webinars Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Jasper AI AI-gestuurd aanmaken van content met aanpassing aan de merkstem Hoogwaardige e-mail copywriting en automatisering Betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand Hypotenuse AI Schaalbare contentgeneratie voor e-mailmarketing met grote volumes Grote hoeveelheden hoogwaardige content voor e-mailmarketing Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 150/maand

De 10 beste AI-e-mailmarketinggenerators

1. ClickUp (het beste voor het integreren van e-mailmarketing met projectmanagement en teamsamenwerking)

ClickUp is een uitgebreide hub voor marketingactiviteiten die content, tijdlijnen, strategie en samenwerking samenbrengt in één platform.

De geïntegreerde AI-assistent, ClickUp Brain, helpt bij het opstellen van alles, van onderwerpregels en e-mailintroducties tot overtuigende call-to-actions en follow-ups, om het schrijven van e-mails te optimaliseren.

Terwijl u e-mailcontent genereert, kan het automatisch gerelateerde taken voor schrijven, bewerken en goedkeuren aanmaken, met deadlines en toegewezen personen. Het haalt ook relevante context uit projecten, documenten, taken en gesprekken, zodat alles met elkaar verbonden blijft.

Het beste deel? U kunt schakelen tussen de beste LLMs zoals ChatGPT en Claude, rechtstreeks vanuit ClickUp Brain, om de toon en structuur te krijgen die het beste bij u past.

Zodra u uw ideeën hebt, is het tijd om ze te ordenen. Met ClickUp Docs kunt u onderwerpregels, e-mailteksten, follow-ups, campagne-instructies en e-mailmarketing checklists opstellen en verfijnen zonder tussen verschillende platforms te hoeven schakelen.

Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd een document bewerken, opmerkingen achterlaten, bewerkingen voorstellen of teamgenoten taggen voor input of goedkeuring. Dit maakt het voor schrijvers, ontwerpers en managers eenvoudig om in realtime samen te werken aan content en feedbackloops kort te houden.

Organiseer ideeën in een gezamenlijk, interactief document met ClickUp Docs

Wanneer het tijd is om campagnes te plannen en te visualiseren, hebt u een tool nodig die de functies van taakplanningssoftware en een kalender-app combineert.

ClickUp Kalender brengt uw taken, gebeurtenissen en vergaderingen samen in een duidelijk, visueel schema dat iedereen op één lijn houdt en ervoor zorgt dat iedereen op tijd is. U kunt taken naar uw marketingkalender slepen en neerzetten wanneer u een campagne moet verschuiven of tijdlijnen moet aanpassen.

Drag-and-drop planning, dagelijkse snapshots en het bijhouden van achterstanden zorgen ervoor dat geen enkele stap wordt gemist tijdens snel verlopende campagnes.

Klaar om uw campagne te lanceren? Met de e-mailprojectmanagementsoftware van ClickUp kunt u e-mailcampagnes plannen, inplannen en bijhouden in één centrale ruimte. U kunt speciale mappen, lijsten en taken voor elke e-mailcampagne maken en ClickUp-dashboards gebruiken om openstaande taken, de status van campagnes en belangrijke statistieken bij te houden.

Organiseer uw e-mailcampagnes en houd de prestaties bij met de e-mailprojectmanagementsoftware van ClickUp

Om de productiviteit van uw team nog verder te verbeteren, neemt ClickUp Automations het repetitieve werk over. In plaats van taken handmatig bij te werken, goedkeuringen na te jagen of deadlines bij te houden, kunt u actiegerichte triggers gebruiken om taken automatisch toe te wijzen of terugkerende taken in te stellen voor regelmatige nieuwsbrieven, follow-ups of seizoensgebonden promoties.

Automatiseer werkstromen voor e-mailcampagnes met ClickUp Automatisering

Als u een vooraf ontworpen raamwerk nodig hebt om de efficiëntie van uw e-mailmarketinginitiatieven te verbeteren, probeer dan de sjabloon voor e-mailmarketing van ClickUp.

Gratis sjabloon Stroomlijn het plannen, uitvoeren en bijhouden van uw e-mailcampagnes met de sjabloon voor e-mailmarketing van ClickUp

📣 ClickUp in actie: Stel je voor dat je een voorjaarscampagne plant: je team stelt e-mails op in ClickUp Docs, gebruikt ClickUp Brain om de onderwerpregels te verfijnen, brengt de tijdlijn voor verzending in kaart in de kalenderweergave en volgt de prestaties met dashboards. Elke taak, van ontwerp tot A/B-testen, wordt automatisch toegewezen met automatisering: geen wisselen tussen tools, geen gemiste stappen.

Gebruik dit sjabloon om:

Voeg aangepaste velden toe, zoals segment, campagnelink, totaal aantal klikken, verzonden e-mails en klikfrequentie, om essentiële campagne-informatie op te slaan

Segmenteer uw lijst in groepen op basis van campagnedoelen met de tabelweergave in ClickUp

Monitor de prestaties van uw campagne met analyses en pas uw aanpak aan om de betrokkenheid te verbeteren

De beste functies van ClickUp

Planning en planning : breng e-mailcampagnes met meerdere stappen en afhankelijkheden in kaart op een visuele tijdlijn met : breng e-mailcampagnes met meerdere stappen en afhankelijkheden in kaart op een visuele tijdlijn met de Gantt-grafiekweergave in ClickUp

Doelen bijhouden : gebruik : gebruik ClickUp Goals om specifieke KPI's voor e-mailmarketing in te stellen en te meten

Realtime samenwerking: houd gesprekken binnen uw projecten georganiseerd en zet berichten om in taken met : houd gesprekken binnen uw projecten georganiseerd en zet berichten om in taken met ClickUp Chat

Beperkingen van ClickUp

De leercurve kan in het begin wat steil zijn vanwege de vele opties

Prijzen van ClickUp

tabel met prijzen

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools samenbrengt op één plek – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden. Het is flexibel genoeg om in elke werkstroom te passen en dankzij de aanpasbare weergaven (zoals Lijst, Bord en Gantt) kun je projecten in elk gewenst format bekijken. Bovendien helpen functies zoals automatisering en sjablonen je veel tijd te besparen. Het is als een hub voor productiviteit die zich aanpast aan jouw behoeften!

2. Hubspot (het beste voor AI-gestuurde automatisering van inbound marketing en klantrelatiebeheer)

via HubSpot

HubSpot's AI Email Writer genereert direct onderwerpen, hoofdteksten en CTA's voor verschillende soorten e-mailcampagnes, zoals nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen, follow-ups van klanten, enz. Met AI-aangedreven content suggesties kunt u meerdere variaties genereren voor A/B-testen en zorgen voor merkgerichte berichten.

De tool is volledig geïntegreerd in HubSpot's Marketing Hub, wat betekent dat u e-mailcampagnes kunt maken, verzenden en analyseren vanuit één dashboard.

De beste functies van HubSpot

Gepersonaliseerde berichten : verfijn de toon, structuur en boodschap op basis van CRM-gegevens en klantgedrag om e-mails te creëren die gepersonaliseerd en overtuigend aanvoelen

Doelgroepsegmentatie : helpt bij het segmenteren van de doelgroep op basis van eerdere aankopen, websitebezoeken, engagementgeschiedenis, demografische gegevens en leadscores

Analytics en inzichten: registreert automatisch campagnegegevens in HubSpot CRM, zodat u open rates, verzonden leads en meer kunt bijhouden

HubSpot-beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat hun rapportagemogelijkheden, hoewel redelijk, vaak niet diepgaand genoeg waren en niet voldoende konden worden aangepast voor complexe zakelijke inzichten

Prijzen van HubSpot

Free

Marketing Hub Starter : $ 20/maand per zetel

Starter Customer Platform : $ 20/maand per zetel

Marketing Hub Professional : $ 890/maand

Marketing Hub Enterprise: $ 3.600/maand

Beoordelingen en recensies van HubSpot

G2 : 4,4/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hubspot?

Hier is een G2-recensie:

De e-mailmarketingtools, in combinatie met de landingspagina's en het CRM-systeem, stellen marketingprofessionals in staat om eenvoudig leadactiviteiten bij te houden en te rapporteren.

3. Mailchimp (het beste voor gebruiksvriendelijke e-mailmarketing met geavanceerde analyse en A/B-testmogelijkheden)

via Mailchimp

Mailchimp is een must voor marketeers die eenvoud willen zonder in te boeten aan kracht. De AI-technologie kan automatische e-mailcampagnes uitvoeren, zoals drip-campagnes, en getriggerde e-mails versturen op basis van interacties van gebruikers. Het biedt ook slimme aanbevelingen op basis van het gedrag van het publiek, zodat u alles kunt verbeteren, van onderwerpregels tot verzendtijden.

Met de A/B-testfunctie kunnen marketingteams verschillende e-mailcontent vergelijken om te zien wat de betrokkenheid stimuleert en statistieken zoals open rates, click-through rates en conversies monitoren om de effectiviteit van campagnes te evalueren.

De beste functies van Mailchimp

Contentoptimalisatie : beoordeelt de leesbaarheid van uw e-mails, analyseert de integratie van tekst en afbeeldingen en geeft aanbevelingen om de tekst, afbeeldingen en layout te verbeteren

Merkintegratie : maakt gebruik van de middelen van uw merk, zoals logo's, kleuren, lettertypes en afbeeldingen, om consistentie in al uw marketingmateriaal te garanderen

Customer journey mapping: schetst de verschillende paden die een klant kan volgen om interacties te automatiseren op basis van specifieke acties of gebeurtenissen

Beperkingen van Mailchimp

Ontbreekt samenwerking en geavanceerde functies voor e-mailprojectmanagement die verder gaan dan werkstromen voor het goedkeuren van campagnes

Prijzen van Mailchimp

Free

Essentials : $13/maand

Standaard : $ 20/maand

Premium: $350/maand

Beoordelingen en recensies van Mailchimp

G2 : 4,3/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mailchimp?

Hier is een G2-recensie –

Mailchimp heeft me een naadloze manier geboden om onderweg mijn e-maillijst op te bouwen. De inschrijfformulieren zijn aanpasbaar, waardoor ik een merkstem aan de formulieren kan toevoegen, en ze kunnen eenvoudig met een simpele code in mijn website worden geïntegreerd.

4. ActiveCampaign (het beste voor gepersonaliseerde klantervaringen via AI-verbeterde e-mailcampagnes)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign is ontwikkeld voor marketeers die diepgaande personalisatie willen met minimale handmatige inspanningen. Het maakt gebruik van AI-tools om e-mailcontent en afbeeldingen te genereren, waardoor u het aanmaken kunt stroomlijnen en de consistentie van uw merk kunt behouden. Uitgebreide rapportage- en analysefuncties geven inzicht in klikken, openingen, bounces en andere belangrijke statistieken om uw e-mailbeheerstrategieën te evalueren en te verfijnen.

Met deze tool kunt u uw campagnes ook uitbreiden buiten e-mail door sms-marketing, sociale media en andere kanalen te integreren voor een samenhangende klantervaring.

De beste functies van ActiveCampaign

AI-aangedreven content aanmaken: Gebruik AI-aangedreven tools om e-mail- en landingspagina-content te genereren en te personaliseren

Reputatiemanagement : controleert verzendpatronen om de reputatie van de afzender te beschermen en te voorkomen dat e-mails als spam worden gemarkeerd

Campagnevoorbeeld: zorgt ervoor dat e-mails correct worden weergegeven in verschillende browsers, inboxen en apparaten

Beperkingen van ActiveCampaign

Sommige gebruikers vinden dat het dashboard voor rapportage niet intuïtief is en dat het een uitdaging kan zijn om echte inzichten te krijgen uit A/B-tests in het campagnerapport

Prijzen van ActiveCampaign

Starter : vanaf $ 15/maand

Plus : vanaf $ 49/maand

Pro : vanaf $ 79/maand

Enterprise: vanaf $ 145/maand

Beoordelingen en recensies van ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ActiveCampaign?

Hier is een G2-recensie:

Het bevat bijna alles wat we nodig hebben om vanuit marketingperspectief te beheren: complete sheets om leads te beheren, e-mailmarketing, automatisering, formulieren voor de website, integratie met veel externe tools, enz.

5. Omnisend (het beste voor omnichannelmarketing, inclusief e-mail, sms en pushmeldingen, voor e-commercebedrijven)

via Omnisend

Omnisend biedt een uitgebreide reeks tools die zijn ontworpen om het maken, personaliseren en optimaliseren van e-mailmarketingcampagnes voor e-commercebedrijven te stroomlijnen. De intuïtieve interface helpt bij het maken van e-mails waarin direct kan worden gewinkeld, met dynamische contentblokken die zijn afgestemd op e-commerce, zoals productkiezers en unieke kortingscodes.

U kunt kiezen uit 16 verschillende content blokken, zoals menu's, productlijsten, afbeeldingen en kortingsbon codes, om de visuele aantrekkingskracht en functionaliteit van uw e-mails te verbeteren.

De beste functies van Omnisend

Campagnebooster : stuur ongelezen e-mails automatisch opnieuw om de betrokkenheid te maximaliseren en de verkoop te verhogen zonder extra inspanningen

Aanpasbare sjablonen: Krijg toegang tot een bibliotheek met volledig aanpasbare, mobielvriendelijke sjablonen die kunnen worden aangepast aan de stijl van uw merk

Omnichannel-inzichten: Evalueer cross-channelprestaties met KPI's gesegmenteerd per kanaal om trends te identificeren en de nodige aanpassingen door te voeren

Beperkingen van Omnisend

De tool biedt beperkte integraties buiten e-commerce- en marketingplatforms

Prijzen van Omnisend

Free

Standaard : $ 11,20/maand

Pro : $41,30/maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Omnisend

G2 : 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Omnisend?

Hier is een G2-recensie:

Omnisend is ontworpen om e-mail- en sms-marketing te vereenvoudigen en geeft ons zonder veel moeite een professionele en aantrekkelijke uitstraling. Het stelt ons in staat om gepersonaliseerde marketingcampagnes te creëren die kunnen worden getriggerd op basis van klantgedrag, zoals browsegeschiedenis of eerdere aankopen.

6. Copy. ai (het beste voor het aanmaken van AI-gegenereerde content om boeiende e-mailteksten te schrijven)

Copy. ai is ideaal voor marketeers die snel hoogwaardige content nodig hebben zonder al te veel werk. Door het eerste schrijfproces te automatiseren, vermindert het de afhankelijkheid van externe bronnen. Het helpt ook bij het automatisch genereren van contentideeën en briefings op basis van zoektrends en inzichten, en optimaliseert deze voor zichtbaarheid in zoekmachines.

De tool maakt hergebruik van content mogelijk door transcriptie te automatiseren, sleutelinformatie te extraheren en lange content te genereren met behoud van de authenticiteit en stem van sprekers en experts.

De beste functies van Copy.ai

AI-aangedreven inzichten : vind sleutelinzichten uit meerdere databronnen en betrek klanten met relevante, waardegedreven outreach

Vertaling van content : vertaal verkoopmateriaal naar meerdere talen om ervoor te zorgen dat de boodschap, positionering en sleutelelementen aanslaan bij het lokale publiek

Geautomatiseerde e-mailreeksen: stel getriggerde e-mails in die reageren op specifieke acties van abonnees, zoals aanmeldingen of aankopen

Beperkingen van Copy.ai

Soms produceert de tool content die al gepubliceerd is, en dit kan worden gemarkeerd als plagiaat

Prijzen van Copy.ai

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Copy.ai

G2 : 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Copy. ai?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind de interface van de tool eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Ik gebruik Copy.ai voor posts op sociale media en productbeschrijvingen, blogintroducties en websiteteksten.

7. Brevo (het beste voor het combineren van e-mailmarketing, sms-campagnes en chatfuncties)

via Brevo

Brevo (voorheen Sendinblue) is een multichannel marketingplatform dat e-mail, sms en chatten combineert, waardoor het een sterke keuze is voor merken die hun communicatie-inspanningen willen centraliseren.

De AI-assistent helpt u snel boeiende onderwerpen en e-mailcontent te creëren. Het is eenvoudig om professionele e-mails en nieuwsbrieven te ontwerpen met behulp van de drag-and-drop editor of door een vooraf gemaakte sjabloon aan te passen.

Met AI-aangedreven verkoop-, marketing- en gespreksagenten kunnen bedrijven hun doelgroepen segmenteren, direct verkoopmails genereren, gesprekken transcriberen en dynamische productaanbevelingen doen voor een betere betrokkenheid.

De beste functies van Brevo

Doelgroepsegmentatie : pas filters en attributen toe om aangepaste groepen ontvangers en dynamische lijsten te maken die automatisch worden bijgewerkt op basis van de activiteit van abonnees

Campagneautomatisering : gebruik kant-en-klare werkstromen en autoresponders om uw publiek te betrekken met welkomstmails, verjaardagsmails en e-mails over achtergelaten winkelwagentjes

Abonnement formulieren: Breid uw abonneebestand uit en verstuur gerichte content en promoties door sleutelinformatie zoals e-mails en voorkeuren te verzamelen

Brevo-beperkingen

Soms wordt het ontwerp van de e-mails verkeerd geconfigureerd, wordt het platform een beetje traag, waardoor het aanmaken ervan moeilijk wordt

Prijzen van Brevo

Free

Starter : $9/maand

Business : $ 18/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Brevo

G2 : 4,5/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Brevo?

Hier is een G2-recensie:

Het platform is ongelooflijk eenvoudig in te stellen en dankzij de gebruiksvriendelijke interface is het beheren van campagnes een fluitje van een cent. Het stelt me in staat om efficiënt in contact te blijven met onze community en de automatiseringsfuncties besparen me enorm veel tijd.

8. GetResponse (het beste voor een marketingsuite met functies zoals e-mailautomatisering, webinars en landingspagina's)

via GetResponse

Met GetResponse kunt u nieuwsbrieven, autoresponders en geautomatiseerde e-mails ontwerpen en verzenden met behulp van een drag-and-drop editor en AI-aangedreven contentgeneratie. Wat GetResponse onderscheidt, is de functie voor het hosten van webinars, waarmee bedrijven contentmarketing en leadgeneratie kunnen combineren in één tool.

U kunt formulieren maken om uw abonneelijst uit te breiden en online gebeurtenissen organiseren om rechtstreeks met uw publiek in contact te komen.

De tool biedt meer dan 150 vooraf ontworpen, aanpasbare en voor mobiel geoptimaliseerde e-mailsjablonen voor verschillende sectoren, gebeurtenissen, feestdagen en verkoopberichten.

De beste functies van GetResponse

Foto-editor : Snijd afbeeldingen bij, pas filters toe, voeg tekst toe en pas kleuren aan met een drag-and-drop-maker om professionele ontwerpen te maken

Optimalisatie van verzendtijd : verstuur e-mails op het optimale moment voor elke abonnee door hun betrokkenheidspatronen te analyseren en de verzending binnen een tijdsbestek van 24 uur aan te passen

Lokalisatie: verstuur e-mails op dezelfde lokale tijd voor elke abonnee, ongeacht hun tijdzone, met de functie 'Time Travel'

Beperkingen van GetResponse

De tool mist ingebouwde tools voor teamsamenwerking, zoals het delen van documenten, chatten en opmerkingen plaatsen

Prijzen van GetResponse

Starter : $19/maand

Marketeer : $59/maand

Maker : $ 69/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GetResponse

G2 : 4,3/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GetResponse?

Hier is een G2-recensie:

Met GetResponse kan ik eenvoudig e-mailreacties maken, verzenden, beheren en monitoren. De mogelijkheid om het proces van het maken van effectieve en aangepaste e-mailmarketingcampagnes voor elke client te automatiseren, is een van de belangrijkste voordelen.

9. Jasper AI (het beste voor e-mailautomatisering met aanpassing van de merkstem)

via Jasper AI

Met een reeks functies helpt Jasper AI bij het opstellen van boeiende e-mailonderwerpen, content en call-to-actions voor effectieve leadgeneratie.

De browserextensie van Jasper helpt bij het schrijven en bewerken van e-mails rechtstreeks binnen platforms zoals Gmail en Outlook, waardoor de efficiëntie van de werkstroom wordt verbeterd en naadloos content kan worden aangemaakt zonder van applicatie te wisselen. U kunt binnen de tool aangepaste merkstemmen en stijlgidsen definiëren om ervoor te zorgen dat alle e-mailcommunicatie in lijn is met de branding en toon van het bedrijf.

De beste functies van Jasper AI

Stijlgids : maakt het mogelijk om regels en opmaak in te stellen voor het gebruik van termen, grammatica en interpunctie binnen uw organisatie, zodat de communicatie uniform blijft

Aanpassing van content : maakt gebruik van de achtergrondgegevens, strategieën, doelgroepinzichten, concurrentieanalyses enz. van het bedrijf om ervoor te zorgen dat de content is afgestemd op uw zakelijke context

Visuele richtlijnen: gebruikt het merkboek om overtredingen van afbeeldingen te markeren en correcties voor te stellen

Beperkingen van Jasper AI

Sommige gebruikers vinden dat de tool niet effectief is in het produceren van content en dat er enkele feitelijke onjuistheden kunnen voorkomen

Prijzen van Jasper AI

Maker : $49/maand

Pro : $69/maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper AI

G2 : 4,5 (+ beoordelingen)

Capterra: 4,5 (+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper AI?

Hier is een G2-recensie:

Jasper Chat is een uitstekend hulpmiddel bij het schrijven dat me helpt om writer's block te overwinnen. Het helpt me creatieve ideeën toe te voegen en zorgt ervoor dat ik altijd nieuwe manieren heb om het probleem aan te pakken.

10. Hypotenuse AI (het beste voor schaalbare, AI-gestuurde contentgeneratie voor hoogwaardige e-mailmarketing)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI is een geavanceerde schrijfgenerator voor teams die grote hoeveelheden hoogwaardige content nodig hebben, waaronder marketingmails.

De schrijfgenerator helpt bij het creëren van content voor verschillende doeleinden, waaronder e-mails, blogposts, sociale media, advertenties, websiteteksten, enz. Met het doel van uw e-mail en relevante trefwoorden als enige input genereert de tool op maat gemaakte onderwerpregels en content die aansluiten bij de stem van uw merk en resoneren met uw doelgroep.

De beste functies van Hypotenuse AI

Productbeschrijvingen : genereer productbeschrijvingen afzonderlijk of in bulk, met SEO-zoekwoorden om de zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren

Blogschrijver : creëer hoogwaardige, feitelijke en SEO-geoptimaliseerde blogartikelen en marketingcontent

Beeld editor: Verbeter de beeldresolutie, standaardiseer het bijsnijden en verwijder of wijzig achtergronden in meerdere afbeeldingen tegelijkertijd

Limieten van Hypotenuse AI

Het herhaalt af en toe vergelijkbare zinnen binnen dezelfde content

Prijzen van Hypotenuse AI

Free

Basis : $ 150/maand

Ecommerce Pro : aangepaste prijzen

Ecommerce Enterprise: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Hypotenuse AI?

Hier is een G2-recensie:

De AI-schrijver levert fantastisch werk en schrijft uitstekende artikelen. Binnen een paar dagen zag ik een enorme verandering in mijn SEO-gedreven verkeer.

