Top 11 AI-software voor resourcebeheer om de productiviteit van teams te stroomlijnen

Het is Monday ochtend en uw inbox bevat al drie 'dringende' projectupdates, één PTO-verzoek en een spreadsheet waarin staat dat uw meest betrouwbare ontwikkelaar deze week dubbel geboekt is.

Zucht, klassiek. 🤦

Je schuift (opnieuw) met resources, vraagt drie mensen of ze beschikbaar zijn en toch mis je op de een of andere manier die ene Taak.

Misschien (zeker) is het tijd dat kunstmatige intelligentie (AI) het zware werk nog te doen gaat doen.

In deze blogpost bespreken we 11 AI-softwareprogramma's voor resourcebeheer die u helpen bij het effectief toewijzen, plannen en beheren van resources. 🧰

Bij het kiezen van een AI-tool voor resourcebeheer moet u verder kijken dan geautomatiseerde planningen of dubbele boekingen. De juiste tool moet het gebruik van resources optimaliseren, u helpen snel te reageren op veranderende prioriteiten en u in staat stellen om met vertrouwen abonnementen te maken voor groei.

Dit is wat een goede tool nog te doen zou moeten zijn. 👀

prognose van capaciteit:* zoek naar tools die de beschikbaarheid van mensen, rollen en tijdlijnen voorspellen op basis van realtime gegevens

koppel talent aan werk: *Gebruik AI-functies die de meest geschikte mensen voorstellen op basis van vaardigheden, locatie en werklast

*pas u aan veranderingen: Geef prioriteit aan tools die drag-and-drop-planning, what-if-planning en plaatshouders voor onbevestigde resources ondersteunen

blijf de werklast en het gebruik visueel bijhouden: *Kies voor platforms met heatmaps en grafieken om overmatig gebruik of onbenutte capaciteit direct te signaleren

stem abonnement af op financiële resultaten: *Kies tools die naast projecttijdlijnen ook prognoses geven voor middelen , inkomsten, kosten en winst

biedt inzichten: *Geef de voorkeur aan platforms met uitgebreide rapportage over gebruik, factureerbare uren en toekomstige wervingsbehoeften

🧠 Leuk weetje: meer dan 3000 jaar geleden beheerden de oude Mesopotamiërs en Egyptenaren al arbeid en handel. Zie het als een vroege vorm van resourceplanning, maar dan met kleitabletten.

Tool *beste functie Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp ClickUp Brain voor inzicht in de werklast, werklastweergave, geïntegreerde tijdsregistratie en resourcesjablonen Gecentraliseerd projectmanagement en resourcebeheer met AI-gestuurde planning, updates en werklast Free Forever; aangepast beschikbaar voor Enterprise Scoro Financiële prognoses, capaciteit planning, bijhouden van factureerbare uren en slimme herplanning Geïntegreerd Business- en resourceabonnement voor agentschappen, adviesbureaus en dienstverlenende bedrijven Core: $ 23,90/maand; Growth: $ 38,90/maand; Performance: $ 59,90/maand Teamwork Voorlopig project-abonnement, werklast-planner, op rollen gebaseerde facturering en resource-economie Client-gerichte teams die capaciteit-prognoses en factureerbare tijdsregistratie nodig hebben Deliver: $ 13,99/maand; Grow: $ 25,99/maand; Scale: aangepaste prijzen Resource Guru Drag-and-drop-planner, beschikbaarheidsbalk, op vaardigheden gebaseerde filtering en goedkeuring van boekingen Snelle visuele planning van mensen, apparatuur en ruimtes voor kleine en middelgrote bedrijven en teams in verschillende tijdzones Abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 5 per maand per gebruiker Mosaic AI Team Builder, personeelsabonnement, realtime heatmaps van de werklast Personeelsabonnement en slimme toewijzing van middelen binnen groeiende serviceteams Aangepaste prijzen Prognose AI-gestuurde planning, budgetprognoses, plaatshouders en abonnement op basis van winstkansen Bedrijven die behoefte hebben aan voorspellend abonnement gekoppeld aan resourceprestaties en winstgevendheid Aangepaste prijzen Float Real-time capaciteit bijhouden, rol-tag en kostbeoordelingen, slim verlofbeheer Bureaus en afdelingen die live prognoses over capaciteit beheren met visuele planning Starter: $ 8,50/maand; Pro: $ 14/maand Runn Heatmaps van capaciteit, plaatshouderplanning, slim zoeken en financiële prognoses Serviceteams die what-if-planning, omzetbijhouden en realtime werklastbalans uitvoeren Starter: $ 10/maand; Professional: $ 14/maand Kantata AI-aanbevelingen voor personeelsbezetting, vaardighedeninventarisatie, teamstemming en Pulse bijhouden Professionele dienstverleners die mensen, prestaties en leveringen op grote schaal beheren Aangepaste prijzen Wrike Werklastgrafieken, AI-werk aanmaken, resourceboekingen en dashboards Enterprise teams die behoefte hebben aan zichtbaarheid, automatisering en schaalbare werkstroom Free abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Paymo Spookboekingen, passieve tijdsregistratie, verlofplanner met tijdlijnweergave Kleine en middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan gekoppelde tijdsregistratie, facturering en teamplanning Starter: $ 5,90/maand; Small Office: $ 10,90/maand; Business: $ 16,90/maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Na de wereldwijde implementatie van generatieve AI zijn bedrijven technologie gaan gebruiken voor repetitieve taken. AI-tools voor resourcebeheer automatiseren de planning, voorspellen de beschikbaarheid en optimaliseren de werklast in realtime.

Laten we eens kijken naar de beste oplossingen die zijn ontwikkeld om u te helpen uw resources nauwkeurig te beheren. ⚒️

clickUp (het beste voor gecentraliseerd resource- en taakbeheer)*

Het werk voelt vandaag de dag niet goed.

Projecten, kennis en communicatie zitten in silo's, verspreid over te veel apps, bestanden en pings. In plaats van sneller te werken, verspillen teams uren met alleen maar proberen om op één lijn te blijven.

ClickUp brengt daar verandering in . Het is de Everything App for Work die uw projecten, documenten en gesprekken op één plek samenbrengt – en daar AI aan toevoegt, zodat de werkstroom echt soepel verloopt.

De uitblinker? ClickUp Brain, uw ingebouwde AI-assistent die verspreide gegevens omzet in directe antwoorden, samenvattingen en updates.

*clickUp Brain: uw AI-assistent voor resourcebeheer

Vraag ClickUp Brain om een wekelijks overzicht van de werklast van het team om knelpunten voor te blijven

ClickUp Brain is uw intelligente assistent voor het beheren van resources zonder dat u handmatig door taken of spreadsheets hoeft te spitten. Wilt u weten wie overbelast is of wat er vandaag op het programma staat voor uw ontwerpteam? Vraag het gewoon.

Echt waar, typ gewoon 'Welke toegewezen persoon heeft vandaag taken die moeten worden uitgevoerd?' en het haalt direct inzichten uit uw werkruimte.

clickUp Brain Max: eenvoudige abonnementen met spraak-naar-tekst*

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Resourceplanning kan snel uit de hand lopen: dubbele boekingen, onduidelijke tijdlijnen en eindeloze bewerkingen van spreadsheets. Met ClickUp Brain Max hoeft u dit handmatige werk niet meer te doen. Gebruik Talk-to-Text om taken opnieuw toe te wijzen, tijd te registreren of direct actiepunten aan te maken. U hoeft het alleen maar te zeggen en Brain Max bouwt het in uw werkruimte in. Combineer dat met Enterprise Search en u kunt vragen stellen als "Wie is er volgende week gratis voor een nieuw project?" of "Welke taken lopen het risico te worden uitgesteld?" – en binnen enkele seconden antwoorden krijgen, rechtstreeks uit uw taken, documenten en chats.

In plaats van te reageren op resourceproblemen nadat ze zich hebben voorgedaan, krijgt u realtime inzichten om de werklast in evenwicht te brengen en knelpunten te voorkomen voordat ze uw project doen ontsporen.

Helpt het bij taakbeheer? Ja, absoluut. Stel dat u schrijft: 'Bereid het verkooprapport voor het tweede kwartaal voor aanstaande vrijdag voor'. Brain zet dit om in een volledig uitgewerkte ClickUp-taak, compleet met een deadline, een toegewezen persoon en alle context die het kan vinden. Bovendien vat de AI-taakbeheerder projectupdates samen, zodat u altijd weet wat er is gebeurd zonder dat u voortdurend vergaderingen hoeft te houden.

🎥 Wilt u snel zien hoe ClickUp Brain werkt? Deze korte video laat zien hoe de AI-assistent u helpt bij het beheren van taken, documenten en teamkennis op één plek. Bekijk de video →

breng werklasten in evenwicht met ClickUp werklastweergave*

Om de werklast over meerdere teams te verdelen, biedt ClickUp Werklastweergave u een duidelijk, realtime overzicht van de teamcapaciteit, zodat u taken kunt herverdelen voordat er sprake is van burn-out.

Krijg een visueel overzicht van hoe taken over uw team zijn verdeeld met ClickUp werklastweergave

Stel de capaciteit van elke persoon in en zie in realtime wie het druk heeft en wie het rustig aan doet. Vervolgens kunt u met slepen en neerzetten taken opnieuw toewijzen en alles in balans houden.

Instance, uw hoofdontwerper is volledig bezet, maar de freelance ontwerper heeft nog capaciteit. U kunt de overloop binnen enkele seconden verplaatsen en het project op schema houden.

⚙️ Bonus: Kies de ClickUp Project Resource Matrix sjabloon om teamleden, tools en tijdlijnen voor elke projectfase op elkaar af te stemmen, waardoor resourceplanning eenvoudiger en slimmer wordt.

houd tijdsregistratie bij en maak slimmere tijdsinschatting met ClickUp Tijdsregistratie*

Voeg tijdsinschattingen toe aan elke taak met ClickUp Project Tijdsregistratie

Als u ervoor wilt zorgen dat taken binnen de tijdslimieten van het team en de deadline passen, kunt u met ClickUp Project Tijdsregistratie visualiseren hoe lang taken daadwerkelijk duren. Gebruik timers of registreer de tijd handmatig; alles wordt bijgehouden.

Stel dat uw video-editor zes uur werkt aan een teaser-video die drie uur in beslag zou moeten nemen. Nu weet u waar de tijd naartoe gaat en kunt u het werk herverdelen naar een freelancer voordat het misgaat.

Gebruik sjablonen om resources efficiënter te beheren

Ontvang een gratis sjabloon Beheer de tijd, capaciteit en prioriteiten van uw team met de ClickUp-sjabloon voor resourceplanning

Pas de ClickUp-sjabloon voor resourceplanning toe om taken en resources in een uniforme werkstroom te visualiseren, werklasten te optimaliseren, potentiële risico's te anticiperen en teams af te stemmen op prioriteiten en bedrijfsdoelen.

Bovendien kunt u uren, onderaannemers en beschikbaarheid beheren met aanpasbare velden.

⚙️ Bonus: Implementeer de ClickUp Resource Management People sjabloon om werk te abonneren op individuen, beschikbaarheid bij te houden en ervoor te zorgen dat niemand overbelast raakt.

de beste functies van ClickUp*

limieten van ClickUp*

De uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

*prijzen van ClickUp

clickUp-beoordelingen en recensies*

G2: 4,7/5 (meer dan 10.080 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensie te zeggen had over deze AI-software voor resourcebeheer:

... Ik heb eindelijk iets gevonden dat aanvoelt als startpagina ... Wat ClickUp voor mij onderscheidt, is hoe naadloos het taakbeheer combineert met realtime berichten en samenwerking ... Ik kan gewoon op een ClickUp-taak klikken en daar meteen een discussie starten. Elke opmerking, elk bestand en elke update staat precies waar het moet zijn, als bijlage aan de ClickUp-taak zelf.

... Ik heb eindelijk iets gevonden dat aanvoelt als startpagina ... Wat ClickUp voor mij onderscheidt, is hoe naadloos het taakbeheer combineert met realtime berichten en samenwerking ... Ik kan gewoon op een taak klikken en daar meteen een discussie starten. Elke opmerking, elk bestand en elke update staat precies waar het moet zijn, als bijlage aan de taak zelf.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen zijn een gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes en bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Van het voorspellen van capaciteitsproblemen tot het automatisch bijwerken van tijdlijnen en het in realtime in evenwicht brengen van werklasten, het helpt u moeiteloos om duidelijkheid te scheppen.

2. Scoro (het beste voor geïntegreerd Business- en financieel beheer)

via Scoro

Scoro is een tool voor resourcebeheer voor professionele dienstverleners zoals adviesbureaus en agentschappen. Het integreert projectmanagement, resourceplanning, budgettering, verkoop en financiën in één systeem met verbinding, waardoor u een realtime weergave krijgt van de prestaties en winstgevendheid van uw bedrijf.

Wat Scoro onderscheidt, is de diepgaande financiële controle. De tools, zoals realtime winstgevendheidsbijhouden, kostenbeheer op projectniveau en gedetailleerde offertes, maken het bijzonder waardevol voor bedrijven die belang hechten aan marges. Bovendien is het uitstekend in het in evenwicht brengen van de werklast: het voorspelt de benodigde resources en verdeelt taken op basis van beschikbaarheid, waardoor u burn-out kunt voorkomen.

de beste functies van Scoro*

Houd factureerbare en niet-factureerbare uren bij en gebruik inzichten om de winstgevendheid en abonnement te verbeteren

Herschik taken slim voor veranderende prioriteiten met automatische aanpassingen van de tijdlijn voor alle afhankelijkheden

Stem deadlines af op de werkelijke capaciteit van het team om te voorkomen dat u te veel belooft of leveringstarget mist

Gebruik sjablonen voor resourceplanning om snel nieuwe projecten op te starten met vooraf gedefinieerde taken en mijlpalen

Beperkingen van Scoro

De interface is standaard ingesteld op Britse/Europese adresformaten, wat verwarrend kan zijn voor gebruikers buiten de EU

Gebrek aan IFTTT-achtige ('if this then that') automatisering of voorwaardelijke logica voor formulieren en velden

Prijzen van Scoro

Core: $ 23,90/maand per gebruiker

Groei: $38,90/maand per gebruiker

prestaties: *$ 59,90/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Scoro-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 230 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Scoro?

Hier is een Capterra-recensie voor de AI-software voor resourcebeheer:

Scoro heeft een limiet aan integraties met andere oplossingen. Hoewel er API's beschikbaar zijn, werken deze niet voor alles. De velden voor postcodes, landen en postadressen in Scoro zijn ingesteld op de Britse en Europese instelling, wat het invoeren van contactgegevens enigszins verwarrend maakt.

Scoro heeft een limiet aan integraties met andere oplossingen. Hoewel er API's beschikbaar zijn, werken deze niet voor alles. De velden voor postcodes, landen en postadressen in Scoro zijn ingesteld op de Britse en Europese instelling, wat het invoeren van contactgegevens enigszins verwarrend maakt.

🔍 Wist u dat? Resourcebeheer evolueerde met tools zoals Gantt-grafieken (jaren 1900) en de Critical Path Method (jaren 1950), waardoor beter projectmanagement en een betere toewijzing van resources mogelijk werden.

3. Teamwork (het beste voor client-gerichte project-samenwerking)

via Teamwork

Teamwork is een uitgebreid platform voor projectmanagement dat uitblinkt in resourcebeheer. Het is ideaal voor bureaus en client-gerichte teams die hun activiteiten willen optimaliseren. Het AI-verbeterde platform voor projectmanagement koppelt personeelsabonnement rechtstreeks aan winstgevendheid, zonder dat dit ingewikkeld wordt.

Het helpt u ook om scope creep te monitoren, elk factureerbaar uur bij te houden en capaciteitsproblemen vroegtijdig op te sporen. Met tools zoals de Resource Scheduler en Tentative Projects kunt u de vraag voorspellen en vooruit plannen.

beste functies voor teamwork*

Gebruik de werklastplanner om opdrachten te verschuiven op basis van de capaciteit van het team en burn-out te voorkomen

Abonnement vooruit met voorlopige projecten en tijdelijke middelen om overbelasting te voorkomen

Verplaats opdrachten met behulp van ingestelde geschatte en onbeschikbare tijd voor slimmere abonnement met slepen en neerzetten

Definieer rollen, vaardigheden en factureerbare uren per persoon aan de hand van kostentarieven en werkuren om de teameconomie te beheren

Teamwork limiet

U kunt alleen de deadline instellen, geen specifieke tijden, waardoor het moeilijker wordt om dagelijks prioriteiten te stellen

Het is moeilijk om de weergave van taken van meerdere client-borden op één plek te bekijken zonder taken te dupliceren

Prijzen voor teamwork

Free Forever

levering: *$ 13,99/maand per gebruiker

Grow: $25,99/maand per gebruiker

schaal: *Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Teamwork*

G2: 4,4/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De industriële revolutie heeft resourcebeheer volledig op zijn kop gezet. Assemblagelijnen, tijdstudies en Frederick Taylors 'wetenschappelijk management' maakten productiviteit tot de nieuwe koning.

4. Resource Guru (het beste voor gestroomlijnde resourceplanning)

via Resource Guru

Resource Guru is cloudgebaseerde AI-software voor resourcebeheer en een planningstool die Teams helpt bij het toewijzen van mensen, apparatuur en vergaderruimtes. Het staat bekend om zijn intuïtieve interface en robuuste planningsmogelijkheden en is geschikt voor kleine en middelgrote Teams in verschillende sectoren.

Het maakt dagelijkse planning moeiteloos met drag-and-drop-interacties, visuele werklast-indicatoren en intuïtieve conflictdetectie. Aangepaste velden beheersen mensen, apparatuur en vergaderruimtes vanuit een gecentraliseerde resourcepool, en u kunt talent filteren op vaardigheden, afdelingen en locaties.

de beste functies van Resource Guru*

Gebruik de goedkeuringswerkstroom om goedkeurders voor boekingen toe te wijzen en de tijd van veelgevraagde teamleden te beschermen

Pas aangepaste velden toe om resources te taggen en te filteren op basis van unieke kenmerken zoals vaardigheden, tools of regio

Krijg realtime inzichten met de 'beschikbaarheidsbalk' om werklasten te optimaliseren en overboekingen te voorkomen

Plan met vertrouwen over verschillende tijdzones heen dankzij de ingebouwde ondersteuning voor tijdzones, die verwarring tussen verschillende locaties voorkomt

Limiet van Resource Guru

Geen duidelijke waarschuwingen voor onderbezette tijd, en gebruikers moeten handmatig met de muis over het scherm bewegen om de resterende uren te zien

Dropdownmenu's zijn inefficiënt, onhandig en foutgevoelig, vooral wanneer per ongeluk lege opties worden geselecteerd

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper-abonnement: $ 5 per maand per gebruiker

blackbelt abonnement: *$ 8/maand per gebruiker

masterplan: *$ 12/maand per gebruiker

beoordelingen en recensies van Resource Guru*

G2: 4,6/5 (390+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 530 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Resource Guru?

Dit is wat een G2-recensent zei:

Er zijn geen echte nadelen aan het gebruik van Resource Guru zelf. Het is echter niet erg nuttig als mensen niet bijwerken aan welk project ze werken en wanneer.

Er zijn geen echte nadelen aan het gebruik van Resource Guru zelf. Het is echter niet erg nuttig als mensen niet bijwerken aan welk project ze werken en wanneer.

🔍 Wist u dat? Tijdens de middeleeuwen (476-1450 n.Chr.) ontstonden gilden als verenigingen van ambachtslieden en kooplieden die middelen beheerden om goederen zoals brood en wapenrustingen te produceren. Deze kleine Business vertrouwden op meester-ambachtslieden om toezicht te houden op de productie, waardoor een vroege vorm van resourcebeheer op organisatorisch niveau ontstond.

5. Mosaic (het beste voor AI-gestuurde personeelsabonnement)

via Mosaic

Mosaic is een AI-native tool voor resourcebeheer die een einde maakt aan verouderde spreadsheets en onsamenhangende planning. Het haalt realtime gegevens uit uw systemen en geeft u inzicht in wie aan welk werk werkt, wanneer en waarom dat belangrijk is. Mosaic biedt een visuele resourcekalender om projectopdrachten te abonneren en bij te houden, waardoor de zichtbaarheid van het team wordt verbeterd.

De tool synchroniseert automatisch met uw bestaande tools, biedt directe prognoses van de werklast en levert visuele rapporten die een duidelijk beeld geven. U kunt de prestaties zonder vertraging bijhouden met behulp van rapporten en gebruiksoverzichten waarmee u de geplande versus de werkelijke tijd, budgetten en teamoutput in realtime kunt analyseren.

de beste functies van Mosaic*

Koppel vaardigheden, rollen en beschikbaarheid binnen enkele seconden met de AI Team Builder

Maak gebruik van 'AI Headcount Planning' om precies te weten wanneer u uw team moet uitbreiden op basis van de verwachte vraag

Maak heatmaps van de werklast om direct te zien welke afdelingen overbezette of onderbenutte medewerkers hebben

Gebruik verschuivingen in de planning en afhankelijkheidsbeheer om tijdlijnen en abonnementen te verplaatsen zonder de werkstroom te verstoren

Beperkingen van Mosaic

Het ontwikkelingsteam is traag met het implementeren van functieverzoeken en heeft de neiging om te hoge verwachtingen te scheppen over de tijdlijnen

Gebruikers die niet aan een project zijn toegewezen, kunnen de weergave ervan niet bekijken, wat leidt tot zichtbaarheidsproblemen voor planning en planning

Mosaic-prijzen

Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Mosaic*

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

⚙️ Bonus: Hier vindt u gratis sjablonen voor projectmanagement die u direct kunt downloaden, aangepast en implementeren.

6. Forecast (het beste voor voorspellende projectanalyses)

via Forecast

Met AI-aangedreven urenregistratie maakt Forecast het bijhouden van uren een stuk eenvoudiger en geeft het u duidelijk, realtime inzicht in hoe uw projecten, mensen en winsten worden bijgehouden. Het is alsof u een ingebouwde analist heeft die ziet waar u marge verliest, welke taken resources opslokken en wat er moet worden aangepast, voordat het een probleem wordt.

Forecast automatiseert ook het werk achter de schermen, zodat uw team sneller en slimmer kan werken. Als winstgevend en proactief blijven het doel is, dan is deze tool precies wat u nodig hebt.

beste functies van Forecast*

Automatiseer de planning van taken met de weergave 'People Schedule', die op basis van vaardigheden en beschikbaarheid direct de juiste persoon aan de juiste taak koppelt

Breng nieuwe projecten vooraf in kaart met behulp van 'plaatshouderboekingen' en 'winstkansprognoses' om met vertrouwen vooruit te gaan met abonnement

Houd de gezondheid van projecten direct bij via AI-gestuurde budgetbewaking op basis van realtime kosten, behaalde inkomsten en margestatus per project

Deel on-demand inzichten met behulp van gebruiksrapporten die realtime gegevens over resources en projectprestaties verzamelen

Beperkingen van prognoses

Sommige functies, zoals GitLab synchroniseren en taak timers, zijn traag en werken niet goed

Gebruikers willen meer flexibiliteit, zoals gekoppelde subtaaken aan mijlpalen en dat dit wordt weergegeven in uren

Voorspelde prijzen

Aangepaste prijzen

voorspellingen en beoordelingen*

G2: 4,2/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Forecast?

Een recensie van Capterra vermeldt:

Ik kan gemakkelijk mijn aankomende en eerdere kaarten, deadlines, projecttijdlijnen, mijlpaalabonnementen en teamleden bekijken. Ik kan de status van de kaart gemakkelijk wijzigen van 'to-do's' naar 'in uitvoering' naar 'Klaar'.

Ik kan gemakkelijk mijn aankomende en eerdere kaarten, deadlines, projecttijdlijnen, mijlpaalabonnementen en teamleden bekijken. Ik kan de status van de kaart gemakkelijk wijzigen van 'Nog te doen' naar 'In uitvoering' naar 'Klaar'.

💡 Pro-tip: Gebruik de 80/20-regel of een beslissingsmatrix om prioriteit te geven aan middelen en projecten met een grote impact. Zo blijft u gefocust en voorkomt u burn-out. Gebruik objectieve scores om emotionele beslissingen bij het toewijzen van middelen te vermijden.

7. Float (het beste voor visuele capaciteit planning voor Teams)

via Float

Float maakt resourceplanning eenvoudig en zeer visueel. Het is ontworpen om u een realtime, duidelijk weergave te geven van wie wat doet, wie overbelast is en hoe uw budgetten ervoor staan.

U kunt taken naar de planning slepen en neerzetten, uren of percentages toewijzen en zelfs mensen taggen op basis van vaardigheden of afdeling. De AI-software voor resourcebeheer laat direct zien hoe wijzigingen uw prognose beïnvloeden. Nog beter? Het houdt rekening met vrije dagen, vakanties en factureerbare tarieven, zodat u geen dubbele boekingen of verkeerde toewijzingen maakt.

Float beste functies

Signaleer problemen vroegtijdig met live capaciteit bijhouden en ontvang waarschuwingen voor overboekte planningen, onderbenutte resources en conflicten met vrije dagen

Definieer standaardrollen, factuur-/kostentarieven en vaardigheidstages om eenvoudig de juiste persoon aan elke taak te koppelen

Maak aangepaste verlofbeleidsregels, automatiseer vakantie-toewijzingen en beheer vrije dagen met ingebouwde goedkeuringen

Plan en organiseer gegevens per client, afdeling of project met gefilterde weergaven

Beperkingen op float

Geen optie om eenvoudig te zien welke teamgenoten aan hetzelfde project zijn toegewezen

Het gebruik van filters kan onintuïtief zijn voor het vinden van gerelateerde taken

Flexibele prijzen

starter: *$ 8,50/maand per gebruiker

Pro: $14/maand per gebruiker

*onderneming: aangepaste prijzen op aanvraag

Float-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

8. Runn (het beste voor realtime prognoses van capaciteit)

via Runn

Runn neemt de stress weg van het jongleren met mensen, projecten en prognoses door u één duidelijk, interactieve weergave te bieden. Dankzij de drag-and-drop-planner en realtime visualisaties kunt u eenvoudig tijdlijnen aanpassen of middelen direct herverdelen.

Heeft u een mogelijk project of een nog niet bevestigde aanwerving? Ook daar kunt u rekening mee houden in uw abonnement door plaatshouders en voorlopige projecten te gebruiken om u voor te bereiden voordat er iets definitief is. De capaciteit Heatmap geeft u een snel overzicht met kleur van het teamgebruik en de toewijzing van middelen. Tegelijkertijd geven personeelsrapporten een overzicht van de omzet, factureerbare uren en wie er nog ruimte heeft.

beste functies van Runn*

Filter uw talentenpool op rol, vaardigheden, locatie of aangepaste tags met behulp van 'Smart Search'

Simuleer toekomstige werklast met what-if-abonnement en voorspel het gebruik in verschillende scenario's

Abonnement rond onbekende factoren met behulp van 'plaatshouders' om behoefte aan capaciteit te definiëren zonder namen toe te wijzen

Houd inkomsten, kosten en winst in realtime bij met 'financiële prognoserapporten' per project of portfolio

Beperkingen van Runn

Problemen met gegevensconsistentie, zoals onjuiste weergave van tekens in namen met accenten

Onmogelijkheid om projecten te filteren op plaatshouders voor meer gerichte abonnementenweergaven

Prijzen van Runn

starter: *$10/maand per gebruiker

Professional: $14/maand per gebruiker

Premium: Aangepaste prijzen

Runn-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 25 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Runn?

Dit is wat een recensie van Capterra te zeggen heeft:

Ik zou graag wat meer functies zien in de ruimte van HR-beheer van mensen en hun vaardigheden, zodat ik het onderdeel tijdtoewijzing beter kan gebruiken in combinatie met het beantwoorden van RFI's/RFP's.

Ik zou graag wat meer functies zien in de ruimte van HR-management van mensen en hun vaardigheden, zodat ik het onderdeel tijdtoewijzing beter kan gebruiken in combinatie met het beantwoorden van RFI's/RFP's.

🧠 Leuk weetje: Het Romeinse Rijk draaide als een uurwerk dankzij functiebeschrijvingen en commandostructuren. Zelfs de kerk had al vroege versies van organografieken.

9. Kantata (het beste voor het bijhouden van prestaties in professionele dienstverlening)

via Kantata

Kantata is ontwikkeld voor teams waarin mensen het product zijn, zoals adviesbureaus, agentschappen en professionele dienstverleners. Het gaat veel verder dan alleen basisplanning. U krijgt slimme personeelsaanbevelingen, live projectupdates en realtime prognoses op één plek.

Functies zoals de vaardighedeninventaris en resourceprognoses maken het eenvoudig om snel de juiste mensen aan de juiste projecten te koppelen. In plaats van een statisch dashboard krijgt u wat gebruikers een 'windshield weergave' noemen, een abonnement dat voortdurend wordt bijgewerkt en meegroeit met uw bedrijf.

de beste functies van Kantata*

Stel flexibele personeelsabonnementen op met realtime toewijzing van middelen die zich aanpassen naarmate projecten evolueren

Beheer interne en externe bijdragers naadloos via 'Talent Network Management'

Genereer automatisch de meest geschikte personeelssuggesties met 'Configureerbare resourceaanbevelingen'

Signaleer en voorkom leveringsrisico's vroegtijdig met 'Kantata Pulse' om het sentiment van het team en de status van projecten bij te houden

Limieten van Kantata

Gebruikers vinden het detailniveau soms overdreven en de dashboard moeilijk aangepast

Het voltooien van basistaken kan meerdere muisklikken vergen, wat de productiviteit vertraagt

Prijzen Kantata

Aangepaste prijzen

*kantata-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 600 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De wereldwijde markt voor kunstmatige intelligentie (AI)-software zal naar verwachting groeien met een CAGR van 30%. Dit betekent dat deze markt in 2030 een omvang van 1,43 miljard dollar zal hebben bereikt.

10. Wrike (het beste voor zichtbaarheid van projecten op ondernemingsniveau)

via Wrike

Als u meer wilt dan alleen uren bijhouden en taken toewijzen, is Wrike wellicht de tool voor u. Het koppelt planning, samenwerking en uitvoering aan elkaar en past zich aan de werkstroom van uw team aan, in plaats van dat u zich moet aanpassen. Met werklastgrafieken en resourceboekingen krijgt u een live overzicht van werklasten, inspanningen en boekingen, waardoor capaciteit nauwkeurig wordt bepaald.

Wrike maakt ook het invoeren en uitvoeren van taken eenvoudiger dankzij werkstroomautomatisering, dynamische aanvraagformulieren en aangepaste itemtypen. Alles verloopt in één werkruimte, zonder handmatige overdrachten of spreadsheets. Bovendien zorgt de integratie met Klaxoon ervoor dat brainstormsessies direct in Wrike worden omgezet in uitvoerbare taken.

*de beste functies van Wrike

Maak boekingen met 'resource bookings' om tijd te blokkeren voor individuen of rollen en de werkelijke versus abonnementseffecten te monitoren

Breng de werklast tussen teams in evenwicht met realtime werkdrukgrafieken en herverdeel taken met een paar muisklikken

Haal relevante gegevens naar automatiseringen, dashboards en rapportage met 'Wrike Datahub'

Zet input om in taken met behulp van AI-werkaanmaak, waarbij losse aantekeningen automatisch worden omgezet in gestructureerde subtaaken

Wrike limiet

Standaard notificatie-instellingen kunnen leiden tot alarmmoeheid, tenzij ze handmatig worden aangepast

De complexe functie-set kan overdreven lijken voor het bijhouden van basistaak of eenvoudige werkstroom

*prijzen van Wrike

Free

team: *$10/maand per gebruiker

business: *$ 25/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

*wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een G2-recensent zei het volgende over de AI-software voor resourcebeheer:

Mijn organisatie maakt veel gebruik van de mogelijkheid om taken rechtstreeks vanuit e-mail aan te maken. We ontvangen vaak verzoeken via e-mail en willen de inhoud van het oorspronkelijke verzoek vastleggen voor toekomstig gebruik in de taak. Met de e-mailfunctie kunnen we dat snel en consistent doen.

Mijn organisatie maakt veel gebruik van de mogelijkheid om taken rechtstreeks vanuit e-mail aan te maken. We ontvangen vaak verzoeken via e-mail en willen de inhoud van het oorspronkelijke verzoek vastleggen voor toekomstig gebruik in de taak. Met de e-mailfunctie kunnen we dat snel en consistent doen.

🤝 Vriendelijke herinnering: Zorg voor cross-training waar mogelijk. Dit biedt u back-upopties wanneer sleutelresources schaars zijn.

11. Paymo (het beste voor tijdsregistratie met facturatie-integratie)

via Paymo

Paymo is ontwikkeld voor teams die een duidelijk beeld nodig hebben van wie wat doet, wanneer en hoe dit van invloed is op het eindresultaat. Het combineert tijdsregistratie, projectplanning, resourceplanning en facturering.

Wat is handig? U kunt op dezelfde tijdlijn schakelen tussen project- en medewerkerweergaven, zodat het optimaliseren van de resource-toewijzing binnen uw team een fluitje van een cent is. En omdat Paymo operationele en financiële gegevens combineert, kunt u eenvoudig de winstmarges bewaken en zien of iemand overboekt of onderbenut is voordat dit een probleem wordt.

*de beste functies van Paymo

Zet Taak-gegevens om in vooraf geplande tijdsblokken met 'ghost bookings' om resourceplannen automatisch in te vullen

Beheer werklasten visueel via de teamplanner, met gekleurde indicatoren voor overboekte of onderbenutte teamleden

Houd passief uw tijd bij met 'Paymo Track', dat automatisch urenregistratie opstelt op basis van de activiteiten van gebruikers

Centraliseer de planning van vrije dagen met behulp van het ingebouwde verlofabonnement dat rechtstreeks in de tijdlijn is geïntegreerd

Paymo limiet

Onmogelijkheid om tijd te registreren voor offline of woon-werk, wat gevolgen heeft voor gebruikers die tijdregistratie nodig hebben die volledig is voltooid

Vertragingen bij het overmaken van betalingen van clients naar de bankaccounts van gebruikers

Prijzen Paymo

Free

Starter: $ 5,90/maand per gebruiker

Klein kantoor: $10,90/maand per gebruiker

business: *$ 16,90/maand per gebruiker

Paymo-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (580+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 650 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Bouw een levendige vaardighedenkaart voor uw team binnen uw resourcebeheertool. AI kan verborgen sterke punten aan het licht brengen, zoals een ontwerper met ervaring in datavisualisatie of een ontwikkelaar die meerdere frameworks beheerst, zodat u werk kunt toewijzen op basis van talent, en niet alleen op basis van beschikbaarheid. Vernieuw deze inventaris regelmatig om vaardigheidskloven te voorkomen, abonnementen te plannen en slimmere personeelsbeslissingen te nemen wanneer er nieuwe projecten binnenkomen.

klik u naar efficiëntie met ClickUp*

Al deze digitale projectmanagementtools bieden waardevolle functies voor projectmanagers, zoals intelligente planning, capaciteit en het bijhouden van tijd en projectvoortgang. De meeste blinken echter uit op één gebied, niet op alle.

Dat is waar ClickUp, de alles-in-één app voor werk, zich onderscheidt.

Van ClickUp Brain, dat samenvattingen genereert, realtime vragen beantwoordt en middelen efficiënt toewijst, tot ClickUp Werklastweergave voor effectief resourcebeheer: u optimaliseert de manier waarop uw team werkt.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅