13 Beste software voor beheer van klinische proeven voor 2025

Klinische proefversies zijn complex.

Ze omvatten verschillende aspecten die aandacht behoeven - van het werven van diverse populaties patiënten tot het beheren van studies, gegevensanalyse, rapportage, het bewaken van de logistiek en nog veel meer.

Zelfs als u maar één protocolwijziging mist, is het resultaat niet-naleving, hoge boetes en juridische problemen.

Dit is waar Clinical Trial Management Systems (CTMS) van pas komen om alle verspreide processen onder één dak te brengen. Een CTMS-platform zorgt ervoor dat alle kritieke processen op één plek staan, zodat klinische proeven en onderzoeksactiviteiten gestroomlijnd worden en u sneller geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Dit artikel bevat de beste software voor het beheer van klinische proeven om uw klinische proeven te verbeteren. Ontdek ze allemaal en kies de ideale software voor uw doel.

Beste software voor beheer van klinische proeven in een oogopslag

Hier is een vergelijkingstabel voor de beheersystemen voor klinische proeven (CTMS):

Tool Naam Beste voor Sleutelfuncties Prijzen ClickUp Documentatie van proeven, taken bijhouden en onderzoeksworkflows beheren Taken bijhouden, samenwerken aan documenten, automatisering, dashboards, HIPAA-compliance, AI-gebaseerde inzichten Free, Unlimited: $7/gebruiker/maand, Business: $12/gebruiker/maand, Enterprise: Aangepaste prijzen Zelta Beheer van klinische gegevens Real-time inzichten in proefversiegegevens, voorspellende analyses van bevoorrading, dashboards op basis van KPI's Aangepaste prijzen Florence eBinders Bewaking en beheer van proeven op afstand eISF, e-handtekeningen, opslagruimte voor documenten, bewaking op afstand, ingebouwde bewerkingscontroles Aangepaste prijzen Clinion Klinische operaties centraliseren en automatiseren AI/ML modules, protocol automatisering, IP inventarisbeheer, real-time zichtbaarheid Aangepaste prijzen Veeva Vault Centraliseren van klinische gegevens en content Deel studieregistratie, eCOA, gecentraliseerde studiecommunicatie Aangepaste prijzen Medidata Studiebeheer en gegevensvisualisatie Geautomatiseerde gegevensoverdracht, visuele analyses, eTMF en Rave EDC integraties Aangepaste prijzen Oracle Siebel Bewaking en beheer van klinische proefversies Automatisering van werkstromen, gepersonaliseerde portals, automatisch bijhouden van voltooide bezoeken van proefpersonen Aangepaste prijzen MasterControl CTMS Klinische documentatie en kwaliteitsbeheer TMF en GCP documentbeheer, site kwalificatie en monitoring, integratie van klinische operaties en kwaliteitsmanagement Aangepaste prijzen TrialKit Beheer van proeven op afstand en gedecentraliseerde studies EDC, RTSM, AI-gebaseerde analyses, native mobiele app Vanaf $1.350 RealTime CTMS Stroomlijnen van patiëntenregistratie en klinische proeven Patiënten bijhouden, geautomatiseerde planning, HIPAA-naleving, geavanceerde rapportage Aangepaste prijzen Edge CTMS Real-time beheer van klinisch onderzoek Bouwer van werkstromen, financiële module, bijhouden van patiëntenwerving Aangepaste prijzen Castor EDC Gegevens van klinische proeven vastleggen eCRF's, realtime inzicht in onderzoeken, toegang op basis van rollen, functies voor onderzoeken Aangepaste prijzen CTMS Werving en financiële workflows optimaliseren Bijhouden van wervingen, financieel beheer, gecentraliseerde studie-informatie Aangepaste prijzen

Wat is beheer van klinische proeven?

Beheer van klinische proeven houdt in het plannen, uitvoeren en bewaken van klinisch onderzoek om ervoor te zorgen dat het ethisch wordt uitgevoerd in overeenstemming met de industriële regelgevende normen.

Het beheren van klinische proeven vereist het coördineren van verschillende aspecten, zoals het werven van patiënten, het verzamelen van gegevens, gegevensgestuurde besluitvorming, documentbeheer, budgetbeheer, het handhaven van compliance en rapportage tussen locaties en belanghebbenden. Het doel is om de proefversie efficiënt uit te voeren met behoud van de integriteit van de gegevens en de veiligheid van de deelnemers.

Volgens een onderzoek vereist het uitvoeren van succesvolle klinische trials verschillende factoren, waaronder projectplanning, naadloze samenwerking, minimaal werk voor onderzoekers en deelnemers, efficiënte systemen en de juiste werving van deelnemers aan het onderzoek.

Wat moet u zoeken in de beste CTMS-software?

Of u nu op zoek bent naar software voor het beheer van klinische proeven of een platform om u te helpen bij het creëren van processen voor het beheer van gebruik, zorg ervoor dat de software deze functies heeft:

Patiëntenbeheer : Kies een platform dat planning kan automatiseren, afspraken kan organiseren, inschrijvingen kan bijhouden en naleving kan controleren

Documentbeheer : Implementeer een systeem voor proefversiebeheer waarmee u documenten en onderzoeken centraal kunt opslaan en beheren. Zorg ervoor dat het veilige opslagruimte biedt met toestemming voor toegang en versiebeheer

Rapportage en analyse : Kies software die een aangepast dashboard en realtime rapporten biedt, zodat u inzicht krijgt in proefactiviteiten, productiviteit van teams en andere prestatiecijfers

Naleving van regelgeving: Kies een platform dat noodzakelijke standaarden in de gezondheidszorg ondersteunt, waaronder HIPAA en SOC 2, en zorg voor voltooide naleving van standaarden en protocollen

💡Pro Tip: Kijk naar de gebruiksvriendelijkheid en schaalbaarheid van het platform. Zorg ervoor dat de software geschikt is voor uw groeiende proefversies en complexiteit. Dit zal u helpen om software te kiezen die kan meegroeien met uw onderzoek.

De beste CTMS-software

Laten we eens kijken naar de beste CTMS software, hun sleutel functies, prijzen en limieten.

1. ClickUp (de beste software voor het beheren van documentatie, het bijhouden van taken en onderzoeksworkflows)

Werk samen aan patiëntenworkflows en documentatie in realtime met ClickUp

Of het nu on-site, op afstand of hybride is, klinische onderzoeken betekenen veel werk - bezoeken op locatie, locatiebewaking, overweldigende documentatie, complexe onderzoeksprocessen en strenge wettelijke vereisten, wat resulteert in losgekoppelde proefversies.

Hier combineert ClickUp, de alles-in-één app voor werk, projecten, kennis en chatten op één plek - allemaal aangedreven door AI die helpt om uw klinische proeven sneller en efficiënter te laten verlopen.

ClickUp for Healthcare kan de ervaringen van patiënten verbeteren met automatische afsprakenplanning en contract- en SLA-processen, dossieraanvragen snel bijhouden en samenwerken aan patiëntgegevens en onderzoek. Het is een SOC 2- en HIPAA-conform platform met geavanceerde toestemmingen voor gebruikers om gegevens te beschermen.

Automatiseer afspraken, houd planningen bij en breng werklasten in balans met ClickUp for Healthcare

Om te beginnen stroomlijnt ClickUp-taak klinische proeven. Het stelt u in staat om complexe werkstromen in te delen in beheersbare Taken (met checklists), proefbenodigdheden te bewaken, verantwoordelijkheden toe te wijzen en de voortgang van klinische proeven in realtime bij te houden. U kunt ook taken toewijzen aan specifieke leden van het team om ervoor te zorgen dat ze verantwoording afleggen tijdens de proefversies.

ClickUp Docs maakt klinische documentatie probleemloos. Het dient als een centrale opslagplaats voor het opslaan en beheren van regelgevende documenten, aantekeningen en onderzoeksrapporten. Teams die onderzoek doen naar proefversies kunnen eenvoudig samenwerken binnen deze documenten.

Organiseer aantekeningen, studies, klinisch onderzoek en werk in realtime samen met ClickUp Docs

Als het op processen aankomt, kunt u de last van routinematige proefprocessen zoals het routeren van goedkeuringen, studieherinneringen, het wijzigen van de status van taken en gegevensverzameling en follow-up taakwaarschuwingen verlichten met ClickUp-automatiseringen. U kunt ClickUp ook integreren met andere CTMS-platforms om op triggers gebaseerde automatiseringsregels te creëren en bestanden doorzoekbaar te maken binnen één geïntegreerde werkruimte.

Automatiseer taaktoewijzingen, goedkeuringen en stel waarschuwingen in met ClickUp-taakautomatisering

ClickUp helpt u ook bij het bewaken van tijdlijnen en checklists voor naleving van proeven en helpt u zichtbaarheid te krijgen in de productiviteit van teams. Met aangepaste ClickUp Dashboards hebt u snel toegang tot essentiële proefresultaten en details, zonder dat u een hoop gegevens hoeft door te spitten.

Naast deze functies maakt ClickUp uw werk eenvoudiger met een enorme bibliotheek met sjablonen. De ClickUp Patient Management Template helpt u bijvoorbeeld:

Maak aangepaste zorgabonnementen en houd de voortgang bij naar gezondheidsdoelen

Werk in realtime samen met de leden van uw onderzoeksteam

Organiseer afspraken, medische dossiers en evaluatieformulieren op één plek

Ontvang gratis sjabloon Organiseer zorgabonnementen, afspraken en medische dossiers met het ClickUp sjabloon voor patiëntbeheer

ClickUp heeft ook verschillende sjablonen voor procesdocumentatie om u te helpen processen te standaardiseren en consistentie en transparantie te garanderen.

ClickUp beste functies

Werk samen aan klinische proefprocessen en onderzoek met ClickUp Docs

Organiseer planningen met ClickUp Kalender en automatiseer het plannen van afspraken, goedkeuringen en andere routinetaken

Bewaak de tijd die aan elk klinisch onderzoek wordt besteed en pas de tijdslijnen van projecten en de toewijzing van middelen aan met ClickUp Time Tracking

Stel duidelijke targets en doelen om klinische proeven te verbeteren en houd ze op één plaats bij met ClickUp Goals

Houd al uw proefversie-gerelateerde discussies en query's op één plek voor eenvoudige toegang met ClickUp Chat

Genereer compliancedocumentatie, maak sjablonen voor recepten, analyseer patiëntendossiers, extraheer informatie uit klinisch onderzoek en meer met ClickUp Brain

Analyseer bestaande klinische gegevens en schrijf klinische onderzoeksdocumenten met ClickUp Brain

ClickUp limieten

ClickUp kan in eerste instantie overweldigend aanvoelen omdat het een overvloed aan functies op één plek biedt

ClickUp prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

ClickUp is een krachtig hulpmiddel waarmee de informatie over elk project in onze organisatie kan worden gecentraliseerd voor multidisciplinaire en regionale teams om iedereen op dezelfde pagina te houden terwijl de voortgang van het bedrijf vordert.

ClickUp is een krachtig hulpmiddel waarmee de informatie over elk project in onze organisatie kan worden gecentraliseerd voor multidisciplinaire en regionale teams om iedereen op dezelfde pagina te houden terwijl de voortgang van het bedrijf vordert.

2. Zelta (Beste voor beheer van klinische gegevens)

via Zelta

Zelta, van Merative Clinical Development (voorheen IBM Clinical Development), is een platform voor het beheer van klinische gegevens dat klinische proeven efficiënter maakt. Het heeft een aanpasbare aanpak waarmee u functies voor specifieke onderzoeken kunt selecteren.

Met Zelta kunt u inzicht krijgen in real-time proefversiegegevens, inclusief betrokkenheid van deelnemers, naleving van regelgeving en meer, op één plaats. Zelta beschikt ook over functies voor het beheer van de toelevering en randomisatie van proeven die helpen bij een gelijkmatige verdeling van deelnemers en optimalisatie van de logistieke toelevering.

De beste functies van Zelta

Verzamel gegevens van deelnemers, waaronder enquêtes, beoordelingen en dagboeken met Zelta EDC (Electronic Data Capture)

Voorspel de inventaris van proefvakken met voorspellende analyses van bevoorrading

Verkrijg realtime inzichten, identificeer trends en blokkades met behulp van dashboards op basis van KPI's

Zelta limieten

Kan vertragend werken bij grote klinische studies

Zelta prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Zelta

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Florence eBinders (de beste voor het op afstand monitoren en beheren van proefversies)

via Florence eBinders

Florence eBinders ondersteunt klinisch onderzoek met eISF (elektronische Investigator Site Files) en deelnemersmappen. Het biedt functies zoals handtekening en opslagruimte voor documenten om het beheer van proefversies te versnellen.

Het voordeel van de software ligt in de mogelijkheden voor monitoring op afstand. Met deze functies kunt u de proefactiviteiten in realtime volgen zonder gedoe met bezoeken ter plaatse, prioritaire documenten bekijken en de naleving onderweg bijhouden. U kunt ook direct toegang krijgen tot bewerkte deelnemersmappen zonder dubbele documenten te uploaden naar sponsorportalen.

De beste functies van Florence eBinders

Gebruik werkstromen voor installatie en activering van onderzoeken

Identificeer risico's met rapportage en dashboards

eSign documenten en werk samen aan onderzoek en het schrijven van aantekeningen voor zeep

Laat alleen bevoegde gebruikers Beschermde Gezondheidsinformatie (PHI) zien met ingebouwde bewerkingscontroles

Florence eBinders limieten

Sommige functies kunnen verwarrend zijn. Het kost tijd om het product te begrijpen

Moeilijk om de handtekeningen in de juiste sleuven te plaatsen

Zoekfunctie vindt niet de juiste informatie

Prijzen Florence eBinders

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en reviews van Florence eBinders

G2 : 4. 5/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Florence eBinders?

Gebruiksvriendelijke app met geweldige functies die het werk vereenvoudigen en vergemakkelijken. Er zijn echter nog wat complicaties bij het gebruik, je moet nog steeds een ervaren techneut zijn.

Gebruiksvriendelijke app met geweldige functies die het werk vereenvoudigen en vergemakkelijken. Er zijn echter nog wat complicaties bij het gebruik, je moet nog steeds een ervaren techneut zijn.

4. Clinion (de beste voor het centraliseren en automatiseren van klinische activiteiten)

via Clinion

Het eClinical platform van Clinion integreert trial management, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, CSR automatisering en eTMF (Electronic Trial Master File) om klinische proeven te stroomlijnen. Een van de opvallendste functies is de real-time zichtbaarheid waarmee u elke stap van de proefversie kunt volgen, van de werving van proefpersonen tot het vastleggen van gegevens en koerscorrecties.

Het heeft ook geïntegreerde AI/ML-modules, zoals AI-medische codering, om de tijdlijnen van proeven te versnellen en de kwaliteit en naleving van gegevens te verbeteren.

De beste functies van Clinion

Automatiseer rapporten van protocollen en klinische studies voor snellere goedkeuringen, minder tijd en kosten voor auteurschap en naleving van regelgeving

Bijhouden van inventaris - van ontvangst tot probleem tot retour met IP-inventarisbeheer

Bijhouden en beheren van klinische mijlpalen en zorgen voor tijdige naleving van het protocol

Weergave van financiën, projecten, velden en inventaris met rapportage en dashboards

Beperkingen van Clinion

Het laden van batchgegevens kan enigszins ingewikkeld zijn

Het verwerken van grote hoeveelheden gegevens kan de software traag maken

Clinion prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Clinion

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Veeva Vault (de beste voor het centraliseren van klinische gegevens en content)

via Veeva Vault

Veeva Vault is software voor trialmanagement met functies die voldoen aan uw behoeften op het gebied van projectmanagement in de gezondheidszorg. Het ondersteunt samenwerking in realtime met bewerking, commentaar en geïntegreerde chatten. Het stelt u in staat om goedkeuringen voor content en documenten bij te houden, zodat u voldoet aan de regelgeving en gestandaardiseerde workflows.

Het belangrijkste pluspunt van het platform is dat het dient als enige bron van waarheid voor klinische gegevens en documentatie. Het maakt rechtstreeks verbinding met andere Veeva apps, wat zorgt voor realtime inzichten, operationele efficiëntie en snelle besluitvorming.

De beste functies van Veeva Vault

Beheer delen van onderzoeksregistratie met behulp van vooraf geconfigureerde registerregels, workflows, XML-generatie, verzenden, enz. met Veeva Disclosures

Leg antwoorden op vragenlijsten direct vast van proefpersonen, zorgverleners of artsen met eCOA (electronic Clinical Outcome Assessments)

Centraliseer studiecommunicatie, documenten, uitwisseling van veiligheidsbrieven en betalingsinformatie met Site Connect

Veeva Vault limieten

De zoekfunctie toont vaak irrelevante resultaten

Het is niet zo intuïtief als de concurrenten. Functies zoals het uploaden van documenten naar eTMF, het starten of weergeven van een werkstroom, enz. vereisen te veel stappen

Veeva Vault prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Veeva Vault

G2 : 4. 1/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Veeva Vault?

De algehele ervaring was bevredigend en ik kon de functies voor samenwerking goed gebruiken en het bijhouden van de Taak was gemakkelijk. Wat echter niet goed is, is dat de prestaties traag zijn bij grote datasets en dat er problemen zijn met de latentie.

De algehele ervaring was bevredigend en ik kon de functies voor samenwerking goed gebruiken en het bijhouden van de Taak was gemakkelijk. Wat echter niet goed is, is dat de prestaties traag zijn bij grote datasets en dat er problemen zijn met de latentie.

6. Medidata (de beste voor onderzoeksbeheer en gegevensvisualisatie)

via Medidata

Medidata's CTMS is een eenvoudige tool met geautomatiseerde workflows die u helpt handmatige klinische processen te stroomlijnen. De naadloze integratie van de software met eTMF en Medidata Rave EDC maakt handmatige invoer van gegevens overbodig, zodat u proeven, onderzoeken en locaties kunt beheren. Bovendien biedt het krachtige visuele analyses om studies en proefprocessen te bewaken.

De beste functies van Medidata

Efficiënt beheer van klinische studies met geautomatiseerde gegevensoverdracht van EDC naar dashboards, voorspellingen en analyses

Maak in één rapport of dashboard grafieken en intuïtieve visuals voor verschillende onderzoeken

Optimaliseer samenwerking op locatie en beheer documenten met Rave EDC en Medidata eTMF integraties

Medidata limieten

Geen optie om informatie in bulk toe te voegen

Het is gemakkelijk om gegevens te verliezen als ze niet worden opgeslagen of als meerdere gebruikers tegelijkertijd werken

Medidata prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Medidata

G2 : 4. 2/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers van Medidata?

Over het algemeen is Medidata redelijk gebruiksvriendelijk met uitgebreide video's voor training. De interface is niet leuk of intuïtief om door te navigeren en voltooide pagina's werken niet door naar de volgende pagina zodra ze zijn opgeslagen, waardoor de invoer van gegevens meer tijd kost. Ik vind het ook niet prettig dat wanneer je een pagina met gegevensinvoer van het eCRF hebt voltooid, deze na het opslaan niet automatisch doorstroomt naar de volgende pagina waar gegevens nodig zijn, vooral in hetzelfde bezoek.

Over het algemeen is Medidata redelijk gebruiksvriendelijk met uitgebreide video's voor training. De interface is niet leuk of intuïtief om door te navigeren en voltooide pagina's werken niet door naar de volgende pagina zodra ze zijn opgeslagen, waardoor de invoer van gegevens meer tijd kost. Ik vind het ook niet prettig dat wanneer je een pagina met gegevensinvoer van het eCRF hebt voltooid, deze na het opslaan niet automatisch doorstroomt naar de volgende pagina waar gegevens nodig zijn, vooral in hetzelfde bezoek.

7. Oracle Siebel (de beste voor het bewaken en beheren van de activiteiten van klinische proeven)

via Oracle Siebel CTMS

Oracle Siebel's CTMS helpt u uw activiteiten voor klinische proeven te verbeteren, de kwaliteit van de proeven te behouden en de relaties met onderzoekers beter te beheren.

Het platform heeft robuuste tools, zoals reisrapporten, documentbeheer, bijhouden van betalingen en kalenderbeheer, om klinische proeven efficiënter uit te voeren. Het biedt ook geavanceerde rapportages over de status en het beheer van proeven om de besluitvorming te verbeteren.

Oracle Siebel beste functies

Verbeter de activiteiten van klinische proeven met zichtbaarheid van gegevens in real-time en automatisering van de werkstroom

Krijg toegang tot gepersonaliseerde portals om sitecoördinatoren en CRA's te helpen klinische proeven via het web te beheren

Automatisch bijhouden van de status bij het voltooien van bezoeken aan proefpersonen, waardoor handmatige fouten worden geëlimineerd

Beperkingen Oracle Siebel

Voor het configureren en beheren van het systeem is mogelijk training nodig

Er kunnen hoge implementatiekosten zijn, waaronder softwarelicenties, aanpassingen en integraties

Oracle Siebel prijzen

Aangepaste prijzen

Oracle Siebel beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. MasterControl CTMS (Beste voor klinische documentatie en kwaliteitsmanagement)

via MasterControl CTMS

MasterControl combineert CTMS en CQMS (Clinical trial and quality management systems) zodat u alles kunt beheren - van het verzamelen van patiëntgegevens tot documentatie, kwaliteit en risico's - waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie van gegevens in klinische proeven verbetert.

De software stroomlijnt het beheer van uw eTMF, documenten, activiteiten, kwaliteitsgebeurtenissen, audits, training en projecten tijdens een klinische proef. Het vereenvoudigt informatie-uitwisseling met behulp van verschillende methoden voor het importeren en exporteren van gegevens. Bovendien kunt u de informatie van elke site koppelen, rapporteren en uitgebreid onderzoeken, inclusief studiekwalificaties en deelname, auditgeschiedenis en controlebezoeken.

MasterControl CTMS beste functies

Verzamel en organiseer de TMF (Trial Master File) en GCP (Good Clinical Practices) documenten van verschillende locaties en CRO's

Beheer de kwalificatie, monitoring, prestaties, audits en training van leveranciers gedurende het hele klinische onderzoek

Integreer klinische operaties, kwaliteitsbeheer en gebeurtenissen met betrekking tot kwaliteit tussen CRO's, leveranciers en onderzoekslocaties

MasterControl CTMS limieten

Zoeken naar gegevens kan vervelend zijn

Steile leercurve

MasterControl CTMS prijzen

Aangepaste prijzen

MasterControl CTMS beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. TrialKit (het beste voor het beheer van proeven op afstand en gedecentraliseerde studies)

via TrialKit

TrialKit is een end-to-end beheersysteem voor klinische proeven met resource management dat de uitvoering van proeven vereenvoudigt. Het maakt real-time invoer van gegevens en directe gegevensoverdracht naar de EDC app mogelijk, waardoor gegevens sneller worden verzameld.

Het platform automatiseert elektronische toestemmingsprocessen en patiëntgerapporteerde uitkomsten, zodat u klinische proeven op afstand en hybride kunt uitvoeren. TrialKit biedt ook AI-gebaseerde analyses om u te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen. Het platform heeft een native mobiele app waarmee onderzoekers proeven overal kunnen beheren.

De beste functies van TrialKit

Voeg locaties en cohorten toe, wijzig doseringsschema's, pas wijzigingen in de regelgeving aan en voorkom protocolafwijkingen met TrialKit Electronic Data Capture (EDC)

Voer flexibele studieontwerpen uit en randomiseer patiënten nauwkeurig met functies voor resource management zoals RTSM (Randomization and Trial Supply Management)

Vereenvoudig het codeerproces in het beheer van klinische gegevens met automatische codering met TrialKit Coder

Beperkingen van TrialKit

Er zit een leercurve aan het bouwen en ontwerpen van studie EDC's

U kunt de dashboardrapportage filteren op meer dan één site tegelijk

TrialKit prijzen

Vanaf $1.350

Beoordelingen en beoordelingen van TrialKit

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 6/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over TrialKit?

TrialKit voldoet aan onze behoeften op het gebied van onderzoek. De gebruikersinterface is geweldig, waardoor gebruikers gemakkelijk rond het platform kunnen werken. Hun uitgebreide kennisbank is voorzien van AI die je vragen direct kan beantwoorden. Klantenservice is uitzonderlijk! We hebben nooit een vraag gehad die onbeantwoord bleef en ze bieden ook 1:1 adviesgesprekken aan om je met bijna alles te helpen. Het mist echter functies, zoals een eenvoudigere manier om de homepage te ontwerpen, meer flexibiliteit met het dashboard & de homepage rapporten, en meer geavanceerde voorwaardelijke acties.

TrialKit voldoet aan onze behoeften op het gebied van onderzoek. De gebruikersinterface is geweldig, waardoor gebruikers gemakkelijk rond het platform kunnen werken. Hun uitgebreide kennisbank is voorzien van AI die je vragen direct kan beantwoorden. Klantenservice is uitzonderlijk! We hebben nooit een vraag gehad die onbeantwoord bleef, en ze bieden ook 1:1 adviesgesprekken om je met bijna alles te helpen. Het mist echter functies, zoals een eenvoudigere manier om de homepage te ontwerpen, meer flexibiliteit met het dashboard & de homepage rapporten, en meer geavanceerde voorwaardelijke acties.

10. RealTime CTMS (het beste voor het stroomlijnen van patiëntenregistratie en klinische proeven)

via RealTime CTMS

RealTime CTMS helpt u bij het stroomlijnen van klinische proeven, de inschrijving van patiënten en het beheer van studies. Het wordt geleverd met planningshulpmiddelen die waarschuwingen over studiedata en aankomende gebeurtenissen automatiseren. Het vereenvoudigt het bijhouden van patiënten en heeft geavanceerde rapportagemogelijkheden om u te helpen bij het bewaken van de prestaties van de locatie, werving, financiële statistieken en productiviteit van het personeel.

RealTime CTMS is ook HIPAA-conforme software die ervoor zorgt dat uw klinische proeven voldoen aan de huidige regelgeving en ethische normen met functies zoals audit trails en controles op gegevensintegriteit.

RealTime CTMS beste functies

Bijhouden en bewaken van nieuwe proefversies van CRO's en opbouwen van uw studiepijplijn

Maak aangepaste rapportages om trends in de sector te identificeren en inzicht te krijgen in de activiteiten op de locatie

Versnel de planning met geautomatiseerde studie target data en vensterberekeningen

RealTime CTMS limieten

Steile leercurve

Gebruikerstoegang en -toestemmingen zijn niet granulair genoeg

RealTime CTMS prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van RealTime CTMS

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 9/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over RealTime CTMS?

Real Time-CTMS biedt een aantal functies die helpen bij het beheer van klinische proeven. Ik ben ook dol op het trainingsprogramma dat voorziet in de behoeften van elke gebruiker en de klantenservice verdient een beoordeling van 5 sterren. Ik zou echter willen dat er een manier was om studiebezoeken te importeren. Dat zou veel tijd besparen en de kans op fouten bij het invoeren van gegevens verkleinen.

Real Time-CTMS biedt een aantal functies die helpen bij het beheer van klinische proeven. Ik ben ook dol op het trainingsprogramma dat voorziet in de behoeften van elke gebruiker en de klantenservice verdient een beoordeling van 5 sterren. Ik zou echter willen dat er een manier was om studiebezoeken te importeren. Dat zou veel tijd besparen en de kans op fouten bij het invoeren van gegevens verkleinen.

11. Edge CTMS (het beste voor real-time beheer van klinisch onderzoek)

via Edge

Zoals de meeste CTMS-software is Edge gebouwd als software voor klinische proeven en patiëntenbeheer. De software is gespecialiseerd in het helpen van onderzoekers bij het bijhouden en beheren van hun studies van begin tot eind. Bovendien biedt het volledige zichtbaarheid en controle van patiëntenwerving.

Edge CTMS heeft andere nuttige functies, zoals een financiële module en aangepaste workflows. Het kan dus uw spreadsheets vervangen voor een transparantere weergave van financiële rapporten, workflows, patiëntenattributen, facturen en meer.

EDGE CTMS beste functies

Werkstroomprocessen in real-time vastleggen en beheren

Wijs werklast toe op de manier die u wilt met een aangepaste workflow builder

Facturen bijhouden en rapporten maken met een uitgebreide financiële module

EDGE CTMS limieten

Ontbreekt interactieve rapportage, waardoor bewerking van facturen en rapporten kan worden beperkt en de mogelijkheid om de kwaliteit van de gegevens te optimaliseren wordt aangetast

Het beheren van grote hoeveelheden gegevens van onderzoekssites kan moeilijk en tijdrovend zijn

EDGE CTMS prijzen

Aangepaste prijzen

EDGE CTMS beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 9/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen echte EDGE CTMS gebruikers?

Geweldig systeem - gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk om anderen te trainen in het gebruik, zou momenteel mijn werk niet meer zonder kunnen doen. Ik ben enthousiast over EDGE - het is een geweldig ontwerp! Het systeem logt je echter uit als je na een zeer korte periode geen toetsaanslagen/muisbewegingen maakt.

Geweldig systeem - gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk om anderen te trainen in het gebruik, zou momenteel mijn werk niet meer zonder kunnen doen. Ik ben enthousiast over EDGE - het is een geweldig ontwerp! Het systeem logt je echter uit als je na een zeer korte periode geen toetsaanslagen/muisbewegingen maakt.

12. Castor EDC (Beste voor het vastleggen van gegevens van klinische proeven)

via Castor EDC

Castor EDC is CTMS en software voor gegevensinvoer in de cloud. De gebruiksvriendelijke database is ideaal voor het bijhouden van patiëntendossiers. U kunt gegevens invoeren, automatische query's genereren en de verschillende filteropties gebruiken om gegevens snel te doorzoeken. Het platform toont ook het algehele patiënttraject, hun voortgang en openstaand werk - alles op één plek.

Het hoogtepunt van Castor zijn de uitgebreide functies voor enquêtes. U kunt casusformulieren maken voor proeven en klinisch onderzoek, verschillende enquêtes maken met behulp van sjablonen, webenquêtes versturen, enquêtes organiseren in pakketten voor eenvoudige verdeling en ook een formuliernavigator weergeven op de enquêtes zodat deelnemers gemakkelijk tussen secties kunnen navigeren.

De beste functies van Castor EDC

Leg onderzoeksgegevens vast en beheer ze in één hub, deel ze met uw team voor onderzoeksmanagement en bouw geavanceerde eCRF's (Case Report Forms)

Krijg realtime inzicht in studiestatistieken en houd de invoer van gegevens bij

Gebruik op rollen gebaseerde toestemmingen voor granulaire controle en gegevensbescherming

Ontvang e-mailmeldingen voor specifieke gebeurtenissen, zoals herhaalde invoer van gegevens, studiegebeurtenissen, enz.

Castor EDC limieten

Gegevensbeheer kan een uitdaging zijn met problemen zoals vertraagde gegevensvastlegging, veranderende data als er in verschillende tijdzones wordt gewerkt, enz.

Castor EDC prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Castor EDC

G2 : 4. 6/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte Castor EDC gebruikers?

Castor EDC is een gebruiksvriendelijke en eenvoudig te bedienen tool voor klinische proeven die ik tot nu toe heb gebruikt. Het biedt flexibiliteit in het gebruik. Er kunnen functies worden toegevoegd om aan nieuwe behoeften te voldoen. Het wordt echter centraal bestuurd. Het is een uitdaging om sommige slots, die beperkt zijn, van verhalen te voorzien. Aan de andere kant werkt het op sommige dagen traag.

Castor EDC is een gebruiksvriendelijke en eenvoudig te bedienen tool voor klinische proeven die ik tot nu toe heb gebruikt. Het biedt flexibiliteit in het gebruik. Er kunnen functies worden toegevoegd om aan nieuwe behoeften te voldoen. Het wordt echter centraal bestuurd. Het is een uitdaging om sommige slots, die beperkt zijn, van verhalen te voorzien. Aan de andere kant werkt het op sommige dagen traag.

13. Clinical Conductor CTMS (het beste voor het optimaliseren van wervings- en financiële workflows)

via Clinical Conductor CTMS

Clinical Conductor CTMS, van Advarra, biedt robuuste mogelijkheden voor het bijhouden, rekruteren, naleven en financieren van klinische studies. Het heeft een enorme database met filteropties en aangepaste dashboards, waardoor het geschikt is voor het verwerken van duizenden patiënten.

Het platform helpt bij het bijhouden van patiëntenwerving, het maken van gedetailleerde rapportages en het organiseren van vergaderingen en afspraken. De belangrijkste functie van de tool is het plannen van patiënten. U hoeft alleen maar elke studie in te voeren, intervallen in te stellen, in te schrijven en te plannen.

De beste functies van Clinical Conductor CTMS

Centraliseer informatie met betrekking tot personeel, protocollen, financiën en meer met studie- of onderzoeksbeheer

Stroomlijn wervingstaken, ontvang realtime updates van inschrijvingen met wervingsmogelijkheden

Beheer budgetten, houd facturen bij en identificeer uitstaande betalingen

Beperkingen van Clinical Conductor CTMS

De functies voor financieel beheer kunnen behoorlijk complex zijn

De interface met veel pagina's en knoppen kan voor sommige gebruikers onhandig overkomen

Prijzen Clinical Conductor CTMS

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Clinical Conductor CTMS

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 5/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Clinical Conductor CTMS?

Clinical Conductor CTMS is geweldig voor proefversie management, financiën, werving en planning. Zodra u de interface onder de knie hebt, zijn er veel manieren om informatie weer te geven. Een nadeel is dat het geen elektronisch bron- of documentbeheer biedt. Als dat wel zo was, zou het echt een one-stop shop zijn voor sites van klinische proeven.

Clinical Conductor CTMS is geweldig voor proefversie management, financiën, werving en planning. Zodra u de interface onder de knie hebt, zijn er veel manieren om informatie weer te geven. Een nadeel is dat het geen elektronisch bron- of documentbeheer biedt. Als dat wel zo was, zou het echt een one-stop shop zijn voor sites van klinische proeven.

Vereenvoudig klinische proeven met de juiste CTMS-software

Zonder technologie is het moderniseren van klinische proeven een verre droom. Of u nu documentatie wilt organiseren, monitoring wilt verbeteren of processen wilt versnellen, u hebt het ideale CTMS nodig.

Onze lijst bevat de top CTMS met verschillende functies. Het enige wat je moet doen is je behoeften, prioriteiten en budget beoordelen om een platform te kiezen dat bij je past. Als je prioriteit bijvoorbeeld onderzoeksbeheer is, overweeg dan Edge CTMS en als je te maken hebt met proeven op afstand, kies dan Florence eBinders.

Maar als u een allesomvattende oplossing wilt met alle projectmanagement aspecten om uw klinische proefprocessen te stroomlijnen en te versnellen, probeer dan ClickUp.

Meld u vandaag nog gratis aan om ClickUp in actie te zien!