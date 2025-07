Reclaim AI vs. Clockwise: welke slimme planningstool is het beste?

Uw kalender staat vol, maar helpt deze u ook om productief te blijven? Vergaderingen nemen de overhand, belangrijk werk wordt opzij geschoven en hoe zorgvuldig u ook plant, er is altijd wel iets dat uw planning in de war schopt.

Reclaim AI en Clockwise beloven dit te verhelpen door uw tijdblokken te automatiseren, taken te prioriteren en ruimte te maken voor gefocust werk. Maar welke tool helpt u echt om weer controle te krijgen over uw tijd?

In deze blogpost zetten we Reclaim AI en Clockwise tegenover elkaar om te zien welke planningstool uw dag soepel laat verlopen. ⚡

Reclaim AI vs. Clockwise in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van Reclaim AI en Clockwise, en hoe ClickUp een beter alternatief kan zijn dan beide!

Factor Reclaim AI Clockwise Bonus: <2>ClickUp2> Focus Bescherm individuele planningen door taken, gewoontes en pauzes automatisch te plannen met behulp van AI Optimaliseer de productiviteit van uw team door interne vergaderingen automatisch opnieuw in te plannen, zodat uw medewerkers zich optimaal kunnen concentreren Centraliseert al het werk – taken, documenten, doelen en kalenders – voor end-to-end productiviteit binnen één platform Planning en flexibiliteit Zeer aanpasbaar voor het plannen van persoonlijke taken en gewoontes in verschillende kalenders Zeer geschikt voor dynamische teamplanning; minder flexibel voor persoonlijke taakwerkstromen Combineert kalender, taakbeheer en AI om werkblokken automatisch in te plannen, conflicten te herschikken en dagelijkse abonnementen af te stemmen op projectdeadlines Integraties Diepe integratie met Google- en Outlook-agenda's, plus taaktools zoals Asana, Todoist en Jira Werkt voornamelijk met Google Agenda en Asana via Chrome-extensie Native integraties met Google en Outlook Agenda's, plus meer dan 1.000 tools, waaronder Slack, Zoom, Asana en meer Target gebruikersgroep Ontworpen voor individuen en managers die controle willen over hun persoonlijke agenda's Het meest geschikt voor middelgrote tot grote teams die behoefte hebben aan geautomatiseerde optimalisatie van vergaderingen en focusmanagement voor het hele team Ideaal voor zowel individuen als cross-functionele teams die complexe projecten, vergaderingen en kenniswerk beheren in één ruimte Analytics en rapportage Geavanceerde productiviteitsstatistieken over taaktijd, gewoonten, vergaderingen en routines Basisrapportage over focus tijd, vergaderbelasting en conflicten Uitgebreide realtime dashboards, aangepaste rapportages en tijdsregistratie voor taken, projecten, vergaderingen en mensen

Wat is Reclaim AI?

Synchroniseer meerdere kalenders voor geplande gebeurtenissen met Reclaim AI

Reclaim AI is een intelligente planningstool die is ontworpen om tijdbeheer te optimaliseren door naadloos te integreren met Google Agenda en meer. Het plant automatisch vergaderingen, taken en persoonlijke activiteiten en past zich in realtime aan veranderende prioriteiten aan.

Het AI-gestuurde systeem zorgt ervoor dat essentieel werk de tijd krijgt die het nodig heeft, zonder uw agenda te overbelasten. Het analyseert uw beschikbaarheid, tijdzones en planningspatronen om de beste vergadermomenten te vinden.

Geautomatiseerde tijdblokken reserveren ruimte voor diepgaand werk, lichaamsbeweging en persoonlijke routines, terwijl functies zoals focustijd, buffertijd en vergaderingsvrije dagen burn-out helpen voorkomen en de productiviteit verhogen.

🧠 Leuk weetje: De oude Romeinen gebruikten oorspronkelijk een week van 8 dagen om marktdagen te plannen. De week van 7 dagen werd de norm nadat keizer Constantijn dit in 321 na Christus officieel vastlegde.

Functies van Reclaim AI

Het beheren van uw tijd zou geen constante strijd moeten zijn. Reclaim AI automatiseert de planning en zorgt ervoor dat uw gewoonten, taken en vergaderingen in uw dag passen zonder u te overweldigen. Laten we de functies eens in detail bekijken. 👀

Functie #1: Slim bijhouden van gewoontes en AI-gestuurde planning

via Reclaim AI

Gewoontes opbouwen en consistent blijven is gemakkelijker wanneer uw kalender met u meewerkt. Gebruik Reclaim AI om terugkerende gebeurtenissen voor routines in te stellen, zoals trainingen, meditatie of sessies waarin u zich op uw werk concentreert, en laat AI automatisch een nieuwe planning maken wanneer er conflicten ontstaan, zodat u zelfs op drukke dagen consistent blijft.

Het biedt analyses voor het bijhouden van gewoontes en aanpasbare sjablonen voor takenlijsten voor werk, persoonlijke en gezinsdoelen. De tool synchroniseert zelfs je status met communicatieplatforms van teams, zodat iedereen weet wanneer je beschikbaar bent. Met Prioriteitsrangschikking kun je bepalen welke gewoontes het belangrijkst zijn, zodat ze in je planning beschermd blijven.

Functie #2: AI-taakbeheer en kalenders synchroniseren

via Reclaim AI

Bent u het beu om op het laatste moment deadlines te halen? Reclaim AI plant taken rechtstreeks in uw kalender, zodat u voldoende tijd hebt om ze te voltooien voordat ze moeten worden ingeleverd. Taken worden opgedeeld in behapbare delen, waardoor u gemakkelijker productief kunt blijven zonder 's avonds laat te moeten werken.

Met al uw projectmanagementkalenders op één plek gesynchroniseerd, voorkomt u overboekingen en houdt u werk en privé gescheiden, maar toch in balans.

18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstromen op te zetten.

Functie #3: Adaptieve coördinatie en integratie van vergaderingen

via Reclaim AI

Vergaderingen hoeven uw werkstroom niet langer te verstoren. Met adaptieve vergaderingencoördinatie vindt de tool automatisch de optimale tijden voor teamvergaderingen door de beschikbaarheid in meerdere kalenders te analyseren.

Het verwerkt terugkerende gebeurtenissen, past zich aan tijdzoneverschillen aan en plant automatisch opnieuw wanneer er conflicten optreden.

Bovendien zorgt de naadloze integratie met kalender-apps, projectmanagement tools en communicatieplatforms voor teams ervoor dat uw planning gecentraliseerd en up-to-date blijft.

Prijzen van Reclaim AI

Lite: Gratis

Starter: $10/maand per gebruiker

Business: $15/maand per gebruiker

Enterprise: $ 18/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

🧠 Leuk weetje: De eerste digitale planningstool kwam van het PLATO-systeem, een computergebaseerde dagelijkse planner voor studenten.

Wat is Clockwise?

Optimaliseer uw planningen moeiteloos met Clockwise

Clockwise is een AI-aangedreven planningsassistent die is ontworpen om uw kalender te optimaliseren. Het plant flexibele vergaderingen automatisch opnieuw in om ononderbroken werkperiodes te creëren, waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

De tool kan naadloos worden geïntegreerd met Google Agenda, Slack en Asana, waardoor teamplanningen worden gecoördineerd om conflicten te minimaliseren en samenwerking te stroomlijnen. Of u nu een individu bent die afleiding wil verminderen of deel uitmaakt van een team dat op zoek is naar beter tijdmanagement, Clockwise helpt u zich te concentreren op zinvol werk door uw planning op een intelligente manier te organiseren.

🔍 Wist u dat? Het Zeigarnik-effect stelt dat de hersenen onafgemaakte taken beter onthouden dan voltooide taken. Daarom kan het plannen van uw taken u helpen om u minder gestrest te voelen.

Functies van Clockwise

Clockwise is een uitstekende keuze als vergaderingen uw dag voortdurend onderbreken en u moeite hebt om ongestoord te kunnen concentreren. Zo helpt het u controle te krijgen over uw tijd. 👇

Functie #1: Intelligente coördinatie en herplanning van vergaderingen

via Clockwise

Clockwise neemt het giswerk uit het beheer van vergaderingen. Het scant de kalenders van uw team om de beste tijdvakken voor elke vergadering te identificeren, of het nu gaat om een kort één-op-één gesprek of een grote groepssessie. Het elimineert eindeloze e-mails heen en weer door voorkeuren, tijdzones en bestaande toewijzingen te analyseren.

Moet u uw planning aanpassen vanwege veranderende prioriteiten of onverwachte conflicten? Clockwise stelt direct optimale alternatieven voor die voor iedereen werken.

Functie #2: Aanmaken en beschermen van focustijd

via Clockwise

Diepgaand werk is essentieel, maar vergaderingen en onderbrekingen stelen vaak uw concentratie. Clockwise pakt dit aan door op intelligente wijze speciale blokken vrij te maken voor geconcentreerd werk.

Het herschikt niet-kritieke vergaderingen en taken om ervoor te zorgen dat u ononderbroken tijd hebt om projecten met hoge prioriteit aan te pakken. U kunt uw voorkeuren aanpassen door 'Geen vergadering'-dagen of specifieke uren in te stellen die uitsluitend voor diepgaand werk zijn bedoeld. Deze functie verhoogt de productiviteit en helpt een evenwichtig, stressvrij schema te behouden.

Volgens ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering tot een uur duurt. Dit komt neer op een duizelingwekkende hoeveelheid collectieve tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed.

Functie #3: Flexibele wachtrijen en dynamisch delen van beschikbaarheid

via Clockwise

Verander uw takenlijst in bruikbare kalendergebeurtenissen met de flexibele blokken van Clockwise. Dit zijn automatisch geplande blokken voor belangrijke taken die zich aanpassen aan het verloop van uw dag.

Het delen van uw beschikbaarheid was nog nooit zo eenvoudig. Met Clockwise kunt u dynamische, aanpasbare planningslinks genereren die uw realtime kalender weerspiegelen. Dit betekent dat collega's en externe contacten vergaderingen kunnen boeken tijdens open slots, zodat uw dag geoptimaliseerd blijft zonder onverwachte onderbrekingen.

🧠 Leuk weetje: Tijdens de Franse Revolutie werd in Frankrijk kortstondig een 10-daagse week ingevoerd om de kalender rationeler te maken. Mensen vonden het vreselijk en na 12 jaar werd het weer afgeschaft.

Prijzen van Clockwise

Free

Teams: $7,75/maand per gebruiker

Business: $11,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

🔍 Wist u dat? Veel landen gebruiken Monday als het begin van de week voor het plannen van vergaderingen, maar zondag is de officiële eerste dag in meer dan 40 landen, waaronder de VS!

Reclaim AI vs. Clockwise: functies vergeleken

Reclaim AI en Clockwise zijn AI-gestuurde kalenderassistenten die zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen door middel van intelligente planning. Terwijl de eerste zich richt op gepersonaliseerde tijdblokken, prioritering en integraties, stroomlijnt Clockwise teamplanningen met Focus Time en aanpassingen van vergaderingen.

Laten we nu de sleutelfuncties van Reclaim AI en Clockwise vergelijken om u te helpen beslissen welke kalenderbeheertool het beste bij uw behoeften past.

Functie #1: Kalender synchroniseren

Meerdere kalenders synchroniseren klinkt eenvoudig, totdat vergaderingen elkaar gaan overlappen. Hoe gaan deze tools hiermee om?

Reclaim AI

Reclaim AI maakt het synchroniseren van uw kalenders eenvoudig door verbinding te maken met meerdere kalenders tegelijk. Het helpt dubbele boekingen te voorkomen en houdt uw beschikbaarheid up-to-date. Dankzij bidirectionele synchronisatie worden alle wijzigingen die u in één kalender aanbrengt, in alle kalenders weergegeven. Bovendien wordt de reistijd tussen gebeurtenissen automatisch toegevoegd, zodat u altijd op schema blijft.

Clockwise

Clockwise richt zich daarentegen op het optimaliseren van uw kalender voor beter vergaderbeheer. Het integreert met Google en Outlook Agenda en gebruikt AI om de beste vergadertijd voor te stellen op basis van ieders beschikbaarheid.

Hoewel het niet de uitgebreide mogelijkheden voor het synchroniseren van kalenders biedt die sommige alternatieven voor Clockwise wel hebben, is het bijzonder waardevol voor teams die vergaderingen efficiënt moeten coördineren door de agenda's van iedereen in realtime te analyseren en aan te passen.

🏆 Winnaar: Reclaim AI vanwege de uitgebreide synchronisatie van meerdere agenda's en het voorkomen van overboekingen.

Functie #2: Automatisering van planning

Het handmatig aanpassen van uw planning kost tijd die u niet heeft. Laten we eens kijken hoe deze tools zich tot elkaar verhouden.

Reclaim AI

Reclaim AI biedt krachtige automatisering van planning via Smart Meetings, die vergaderingen automatisch plant rond uw bestaande verplichtingen. Dit omvat terugkerende vergaderingen, die kunnen worden gepland zonder dat handmatige aanpassingen nodig zijn.

Bovendien plant Reclaim AI automatisch vergaderingen opnieuw in wanneer er conflicten ontstaan, bijvoorbeeld wanneer een lid van het team met verlof gaat of wanneer een nieuwe prioriteit voorrang krijgt.

Clockwise

Clockwise hanteert een iets andere benadering van automatisering van planning. De tool verplaatst flexibele vergaderingen automatisch naar het beste beschikbare tijdstip, waardoor de focus wordt geoptimaliseerd en verstoringen tot een minimum worden beperkt.

Het biedt ook flexibele wachtrijen, gebeurtenissen waarbij alleen de aanwezigheid van de gebruiker vereist is. Zo blijft er tijd over voor essentiële activiteiten zoals projectwerk of routinetaken. De tijdregistratiesoftware minimaliseert tijdverspilling en is daarmee een solide keuze voor drukke professionals.

🏆 Winnaar: Clockwise vanwege de proactieve focus op het maximaliseren van productieve werktijd en het eenvoudig beheren van terugkerende vergaderingen.

📖 Lees ook: Beste taakplanningssoftware voor taakbeheerders

Functie #3: Focus- en pauzebeheer

Achter elkaar geplande vergaderingen laten weinig ruimte om na te denken. Welke tool beschermt uw concentratietijd het beste?

Reclaim AI

Reclaim AI richt zich sterk op mentaal welzijn en een goede balans tussen werk en privé door automatisch pauzes en ontspanningstijd tussen vergaderingen in te plannen. De tool zorgt ervoor dat u niet overweldigd wordt door opeenvolgende vergaderingen door de pauzes aan te passen aan uw agenda.

In tegenstelling tot zijn alternatieven houdt Reclaim rekening met reistijd voor en na vergaderingen op basis van locatiegegevens, zodat u zeker weet dat u op tijd bent.

Clockwise

Clockwise geeft prioriteit aan pauzes en buffertijdbeheer, zodat vergaderingen zo worden gepland dat je mentale ruimte voor diepgaand werk wordt beschermd. Het voegt automatisch pauzes in tussen vergaderingen om back-to-back sessies te voorkomen en past buffertijden aan als je planning verandert.

De tool houdt ook rekening met de voorkeuren van het team, zodat iedereen voldoende tijd heeft om te ontspannen tussen vergaderingen door.

🏆 Winnaar: Reclaim AI wint deze ronde met zijn meer uitgebreide aanpak voor het beheren van persoonlijke tijd, het plannen van pauzes en het voorkomen van burn-out gedurende de dag.

🔍 Wist u dat? Kleine onderbrekingen, zoals notificaties en e-mails, versnipperen uw dag in kleine, minder productieve stukjes, een fenomeen dat 'tijdconfetti' wordt genoemd

Clockwise vs. Reclaim AI op Reddit

Om te zien wat gebruikers echt vinden van Reclaim AI en Clockwise, hebben we ons verdiept in Reddit.

Een gebruiker van Reddit waardeert Clockwise voor het optimaliseren van focus en vergaderingen:

Clockwise is geweldig voor wat het doet: ervoor zorgen dat u genoeg tijd heeft om u te concentreren tussen al die vergaderingen (focus tijd). U bepaalt vooraf hoeveel uur focus tijd u per week wilt + lunch, reistijd enz. Het is uitsluitend een extensie voor GCal.

Clockwise is geweldig voor wat het doet: ervoor zorgen dat je genoeg tijd hebt om je te concentreren tussen al die vergaderingen door (focus tijd). Je bepaalt vooraf hoeveel uur focus tijd je per week wilt + lunch, reistijd enz. Het is uitsluitend een extensie voor GCal.

Een andere Reddit-gebruiker vond Reclaim AI geavanceerder vanwege het grote aantal integraties:

Reclaim. ai doet dat allemaal. Ik heb zes verschillende Google Agenda's waaruit het gegevens haalt (werk, school, privé, reizen, sociaal, enz.). Het zet alles wat het plant in Google Agenda, en Google Agenda heeft een widget. Het importeert ook taken uit Todoist.

Reclaim. ai doet dat allemaal. Ik heb zes verschillende Google Agenda's waaruit het gegevens haalt (werk, school, privé, reizen, sociaal, enz.). Het zet alles wat het plant in Google Agenda, en Google Agenda heeft een widget. Het importeert ook taken uit Todoist.

Gebruikers van Reddit zien Clockwise als de betere keuze voor het optimaliseren van focus en vergaderingen, terwijl Reclaim AI zich onderscheidt door zijn geavanceerde integraties en automatisering van taken.

De beste optie hangt af van hoe u uw planning beheert.

Maak kennis met ClickUp – het beste alternatief voor Clockwise en Reclaim AI

Clockwise en Reclaim AI helpen bij planning en productiviteit, maar ClickUp gaat nog een stap verder.

Het is de alles-in-één app voor werk, die AI-aangedreven projectmanagement, kennismanagement en communicatie combineert in één platform. Hier is hoe ClickUp beide tools kan evenaren of zelfs overtreffen. 👇

ClickUp's One-up #1: ClickUp Kalender

ClickUp-kalender

Schakel naadloos over van diepgaand werk naar vergaderingen vanuit de ClickUp-kalender

ClickUp Kalender is ontworpen om u tijd en energie te besparen door uw taken, gebeurtenissen en vergaderingen naadloos te integreren in één georganiseerd systeem. De AI-aangedreven kalender geeft automatisch prioriteit aan taken en past ze aan rond belangrijke vergaderingen en focusmomenten, zodat uw dag gestructureerd en efficiënt verloopt.

Terwijl Reclaim en Clockwise tijdblokken optimaliseren, past ClickUp ze automatisch aan als u meer tijd nodig hebt voor specifieke taken, zodat uw dag in balans blijft zonder dat u voortdurend hoeft te herschikken. Het ondersteunt ook kalendersynchronisatie met Google Agenda, wat betekent dat u al uw ClickUp- en Google-taken op één plek kunt weergeven zonder te hoeven schakelen.

Bekijk deze video om te zien hoe het werkt:

De kalender werkt samen met de ClickUp AI Notetaker om uw frequente interne vergaderingen om te zetten in actie. Wanneer u vergaderingen plant, nodigt u de AI Notetaker uit om belangrijke punten en actiepunten vast te leggen in een overzichtelijk gelabeld transcript, dat direct wordt omgezet in taken.

Leg moeiteloos alle details van elke vergadering vast met ClickUp's Notetaker

ClickUp's One-up #2: ClickUp Project Tijdsregistratie en Urenregistratie

ClickUp Project Tijdsregistratie

Voeg labels toe aan tijdinvoer en markeer uren als factureerbaar met ClickUp Project Time Tracking

Hoewel zowel Clockwise als Reclaim AI functies voor tijdmanagement bieden, gaat ClickUp Project Time Tracking verder dan eenvoudige planning. Het integreert rechtstreeks met Taken in ClickUp, zodat u de tijd die aan verschillende projecten wordt besteed, kunt bijhouden.

Tijdsregistratie houdt uw factureerbare en niet-factureerbare uren gesynchroniseerd. U kunt timers starten en stoppen vanaf elk apparaat, en als u vergeet uw uren te registreren, kunt u achteraf tijd toevoegen met gedetailleerde aantekeningen.

Als u op meerdere apparaten werkt, synchroniseert ClickUp de geregistreerde tijd op uw desktop, mobiele apparaat of webbrowser, zodat u altijd een volledig beeld hebt van uw productiviteit.

ClickUp Urenregistratie

Maak ClickUp-urenregistraties om ingediende uren vast te leggen voor nauwkeurige, betrouwbare gegevens

ClickUp Urenregistratie vereenvoudigt het monitoren van werknemers door werkuren transparant en georganiseerd te houden.

Teamleden kunnen tijd rechtstreeks vanuit taken registreren en invoer ter goedkeuring indienen. Na goedkeuring worden de uren automatisch bijgewerkt in ClickUp Dashboards, waardoor u realtime inzicht krijgt in de productiviteit van het team, de projectkosten en de factureerbare uren.

Of u nu de salarisadministratie verzorgt, facturen verstuurt naar clients of gewoon uw werk op orde wilt houden, ClickUp houdt alles op één plek voor eenvoudige toegang en rapportage.

⚙️ Bonus: Probeer sjablonen voor urenregistratie om het bijhouden binnen de hele organisatie te standaardiseren.

ClickUp's One-up #3: Sjablonen

ClickUp biedt ook verschillende vooraf gemaakte sjablonen voor tijdregistratie om u te helpen uw planning efficiënter te beheren.

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig het beheer van ploegendiensten met de sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp

Met de sjabloon voor werknemersroosters van ClickUp kunt u bijvoorbeeld eenvoudig de werkuren van uw team maken en beheren. Het helpt u:

Visueel abonnement en organisatie van shifts: Structureer werkroosters duidelijk om conflicten en verwarring te voorkomen

Taakverdeling op basis van beschikbaarheid: Zorg voor een efficiënte planning van medewerkers en voorkom overboekingen

Verlofaanvragen bijhouden: Beheer PTO, ziekteverzuim en vakantiedagen en blijf tegelijkertijd voldoen aan de arbeidswetgeving

Zorg voor een goede dienstbezetting: Vul elke dienst met de juiste medewerkers op basis van vaardigheden en werklast

Daarnaast helpen andere sjablonen, zoals de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning, u om uw dag flexibeler te organiseren. En als u op zoek bent naar een methode om tijd te blokkeren voor diepgaand werk of specifieke projecten, is de sjabloon voor het blokkeren van planning van ClickUp de perfecte oplossing.

30% van de werknemers houdt zich aan vaste werktijden, maar 27% werkt regelmatig over en 19% heeft helemaal geen vast rooster. Als het werk onvoorspelbaar is, hoe kun je dan ooit echt stoppen met werken?

Haal uw kalender terug met ClickUp

Reclaim AI en Clockwise helpen bij het plannen, maar bieden niet alles. Terwijl Reclaim AI automatisch tijd blokt voor taken en gewoontes, optimaliseert Clockwise vergaderingen. U hebt echter nog steeds aparte tools nodig voor projectmanagement en tijdregistratie.

ClickUp doet het allemaal.

De AI-kalender synchroniseert taken, vergaderingen en deadlines op één plek, Project Time Tracking helpt u om factureerbare en niet-factureerbare uren bij te houden en Urenregistratie geeft u een duidelijk overzicht van uw tijd. U hoeft niet meer te jongleren met meerdere apps, maar hebt één platform voor het voltooien van tijd- en taakbeheer.

