11 beste alternatieven voor Microsoft Office 365 Planner in 2025

U werkt het projectbord van uw team bij, wijst taken toe en stelt deadlines in. Alles ziet er (voorlopig) prima uit.

Maar naarmate prioriteiten verschuiven en de werklast toeneemt, wilt u meer. Misschien bent u op zoek naar aangepaste werkstromen, betere rapportage of een eenvoudigere manier om de voortgang van meerdere projecten bij te houden.

Als Microsoft Planner niet alles biedt wat u nodig hebt, is het misschien tijd om andere opties te verkennen.

Een goede tool voor projectmanagement moet passen bij de manier waarop u werkt, en u niet dwingen om te werken rond de beperkingen ervan. Of u nu behoefte heeft aan meer automatisering, sterkere integraties of meer flexibiliteit, er zijn tal van alternatieven die het overwegen waard zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de beste alternatieven voor Microsoft Office 365 Planner, zodat u de juiste keuze kunt maken. 📝

Beperkingen van Microsoft Office 365 Planner

Microsoft Office 365 Planner werkt goed voor eenvoudig taakbeheer, maar teams die complexe werkstromen afhandelen, stuiten vaak op obstakels. Het platform mist flexibiliteit, waardoor het moeilijk is om projectmanagementprocessen te schalen en aan te passen.

Hier zijn enkele beperkingen die u kunt tegenkomen. 👀

Beperkte automatisering van werkstromen: Handmatige updates vertragen de voortgang en de automatiseringsopties blijven minimaal in vergelijking met meer geavanceerde tools voor projectmanagement

Starre taakorganisatie: Taakbeheer voelt beperkend aan, omdat er geen aangepaste statussen, afhankelijkheden of geavanceerde prioriteitsopties zijn

Geen native tijdregistratie: Teams die factureerbare uren bijhouden of de verdeling van de werklast monitoren, moeten vertrouwen op integraties van derden of andere alternatieven voor Microsoft Office 365 Planner

Zwakke rapportage en analyse: De ingebouwde rapportage biedt slechts oppervlakkige inzichten, waardoor het moeilijker wordt om prestatietrends te analyseren en werkstromen te optimaliseren

Beperkte integraties: Hoewel het verbinding maakt met sommige Microsoft-apps, blijven externe integraties schaars, waardoor teams aangewezen zijn op handmatige workarounds

🧠 Leuk weetje: Microsoft heeft de Planner-app in april 2024 in Microsoft Teams gelanceerd. Deze app brengt taken en abonnementen uit het hele Microsoft 365-ecosysteem samen op één locatie.

Microsoft Office 365 Planner-alternatieven in één oogopslag

Hieronder vindt u een tabel waarin alternatieven voor Microsoft Project Planner worden vergeleken. 📈

Naam tool Gebruiksscenario Het beste voor ClickUp Alles-in-één app voor project- en taakbeheer Teams die behoefte hebben aan uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, AI-functies en naadloze samenwerking Todoist Minimalistisch taakbeheer Individuen en kleine teams die op zoek zijn naar een eenvoudige maar effectieve taakorganisatie Asana Werkstroomautomatisering voor teams Middelgrote teams die behoefte hebben aan gestructureerde werkstromen, automatisering en het bijhouden van doelen Trello Eenvoudige Kanban-organisatie Liefhebbers van visuele organisatie die de voorkeur geven aan een Kanban-systeem met slepen en neerzetten Wrike Projectportfoliobeheer op bedrijfsniveau Ondernemingen die meerdere complexe projecten met gedetailleerde resourceplanning beheren Monday. com Visuele aanpassing van werkstromen Teams die een zeer aanpasbaar, visueel georiënteerd projectmanagementsysteem willen Smartsheet Projecten bijhouden in spreadsheetstijl Teams die vertrouwd zijn met spreadsheets, maar geavanceerde tools nodig hebben voor het bijhouden van projecten MeisterTask Intuïtieve taakovergangen Gebruikers die op zoek zijn naar een overzichtelijke, moderne interface met automatisering voor het verplaatsen van taken Jira Flexibel beheer van de ontwikkelingscyclus Softwareontwikkelingsteams die sprints, bugs en technische werkstromen bijhouden Notion Flexibele alles-in-één werkruimte Teams die een hybride oplossing nodig hebben die aantekeningen, databases en taakbeheer combineert Basecamp Eenvoudige teamcommunicatie Kleine teams en freelancers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke tool gericht op communicatie

De beste alternatieven voor Microsoft Office 365 Planner

Een rigide app voor projectmanagement kan het plannen moeilijker maken dan nodig is.

Als u op zoek bent naar meer flexibiliteit, automatisering of betere samenwerking, bieden de beste alternatieven voor Microsoft Planner slimmere manieren om het werk op schema te houden. ⚙️

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement)

Projecten op schema houden is niet altijd eenvoudig.

Het ene moment loopt alles op rolletjes. Het volgende moment zit u onder een stapel taken en probeert u uit te zoeken wie wat doet.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die teams helpt sneller en slimmer te werken.

Het is ontwikkeld voor teams die meer nodig hebben dan alleen het bijhouden van taken, met instellingen voor doelen, automatisering van werkstromen en realtime samenwerking om het werk zonder de gebruikelijke chaos te laten verlopen.

Met ClickUp-taken kunnen teams gestructureerde werkstromen creëren, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang op één plek bijhouden.

Maar takenlijsten alleen houden projecten niet op schema – teams moeten ook de voortgang meten. ClickUp Goals helpt bij het stellen van duidelijke doelstellingen, deze te koppelen aan taken en de voltooiing automatisch bij te houden.

Blijf op koers met duidelijke, meetbare ClickUp-doelen

Als u zich zorgen maakt over repetitieve taken die tijd in beslag nemen die u aan zinvol werk zou kunnen besteden, kunt u terecht bij ClickUp Automations. Het voert vervelende taken uit, zodat alles blijft draaien zonder dat u voortdurend handmatige updates hoeft uit te voeren.

Tegelijkertijd zorgt realtime teamcommunicatie ervoor dat alles op elkaar is afgestemd.

Houd gesprekken binnen uw team georganiseerd en uitvoerbaar in ClickUp Chat

ClickUp Chat houdt teamdiscussies gekoppeld aan het daadwerkelijke werk, waardoor het eenvoudig is om beslissingen en follow-ups bij te houden zonder tussen apps te schakelen. Dankzij de geïntegreerde chat en taken raken teams nooit de context kwijt. FollowUps™ zorgen ervoor dat actiepunten niet ondergesneeuwd raken en AI-aangedreven samenvattingen helpen teams om gefocust te blijven.

Krijg realtime antwoorden en projectinzichten met ClickUp Brain

ClickUp Brain gaat nog een stap verder. Het fungeert als een on-demand AI-projectassistent die direct de informatie boven water haalt die teams nodig hebben, zonder eindeloos zoeken.

Teams krijgen binnen enkele seconden een volledig overzicht, waardoor obstakels gemakkelijker kunnen worden opgelost en het werk op gang blijft.

Gratis sjabloon downloaden De sjabloon Project Planner van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en bijhouden van de voortgang van projecten.

En om het nog eenvoudiger te maken, stelt de ClickUp-sjabloon voor projectplanning binnen enkele minuten een gebruiksklare werkstroom op. Deze sjabloon gaat verder dan het bijhouden van taken en biedt meerdere ClickUp-weergaven die zijn afgestemd op verschillende aspecten van projectmanagement.

Beste functies van ClickUp

Centraliseer documentatie: Gebruik Gebruik ClickUp Docs om aantekeningen van vergaderingen, abonnementen en bronnen bij relevante taken te bewaren, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden

Brainstorm en plan visueel: Breng werkstromen in kaart, schets ideeën en werk in realtime samen met Breng werkstromen in kaart, schets ideeën en werk in realtime samen met ClickUp Whiteboards

Werkuren registreren en beheren: Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed, stel schattingen in en genereer rapporten met Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed, stel schattingen in en genereer rapporten met ClickUp Tijdsregistratie voor beter beheer van de werklast

Zet gesprekken om in taken: zet chatberichten om in actiepunten met ClickUp Brain, wijs follow-ups toe en krijg AI-gestuurde volgende stappen

Taakdetails aanpassen: Voeg projectspecifieke informatie toe, zoals budget, clientnamen of voortgangsindicatoren, voor beter bijhouden met behulp van Voeg projectspecifieke informatie toe, zoals budget, clientnamen of voortgangsindicatoren, voor beter bijhouden met behulp van aangepaste velden in ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Sommige geavanceerde functies, zoals aangepaste dashboards en gedetailleerde rapportage, werken het beste op een desktop

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over ClickUp:

Het heeft letterlijk ALLE functies in één app. Neem clips op, houd tijd bij, volg serviceprojecten of productontwikkeling. Ik heb het bij toeval gevonden en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb... Ik heb Trello, Monday.com, Bitrix en alle andere apps voor dit doel op aarde gebruikt in 10 verschillende organisaties. NIETS komt hier ook maar in de buurt.

🔍 Wist u dat? 54% van de professionals op het gebied van projectmanagement zegt dat ze geen effectieve samenwerkingstechnologie hebben!

2. Todoist (het beste voor minimalistisch persoonlijk taakbeheer)

via Todoist

Todoist verwijdert onnodige complexiteit zodat u zich kunt concentreren op het voltooien van taken. De overzichtelijke interface organiseert taken via een eenvoudig maar krachtig systeem van projecten, secties en labels.

Dankzij de natuurlijke taalverwerking kunnen gebruikers taken toevoegen door zinnen in te voeren zoals 'rapport elke vrijdag om 15.00 uur indienen' zonder meerdere vervolgkeuzemenu's te hoeven openen. Bovendien zorgt de offline functionaliteit ervoor dat taken na het herstellen van de verbinding naadloos worden gesynchroniseerd, waardoor het betrouwbaar is voor productiviteit onderweg.

Beste functies van Todoist

Organiseer werk met een hiërarchie van vier niveaus met projecten, secties, taken en subtaken

Houd productiviteitstrends bij via het Karma-systeem dat uw taakvoltooiingspatronen in de loop van de tijd visualiseert en consistente voortgang beloont

Filter taken direct met aangepaste queries die deadlines, prioriteitniveaus, labels en projecten combineren

Werk samen met teamleden door taken toe te wijzen, opmerkingen toe te voegen en projecten te delen, terwijl u controle houdt over de zichtbaarheid van persoonlijke en gedeelde werkruimtes

Beperkingen van Todoist

Beperkte rapportage in vergelijking met oplossingen voor ondernemingen

Geen ingebouwde mogelijkheden voor tijdregistratie

Prijzen Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $ 4/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Business: $ 6/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2560 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Todoist?

Zo beschreef een Reddit-gebruiker zijn ervaring:

Ik heb een haat-liefde-relatie met Todoist. Ja, het is een van de eenvoudigste apps die er zijn en eenvoud heeft kracht, maar ik vind het niet het meest intuïtieve en productiviteit ondersteunende ontwerp dat een app kan hebben.

3. Asana (het beste voor het beheer van de werkstroom van middelgrote teams)

via Asana

Asana verandert de manier waarop teams werk coördineren tussen afdelingen en projecten. Het biedt meerdere manieren om dezelfde taken te visualiseren, zoals lijsten, borden, tijdlijnen of kalenders, en past zich aan aan de manier waarop verschillende teamleden het liefst werken.

Ondertussen automatiseren werkstroomregels routinematige processen, waardoor teams worden ontlast van herhaalde statusupdates of wijzigingen in toegewezen personen. Bovendien koppelt de functie Doelen dagelijkse taken aan bredere bedrijfsdoelstellingen, zodat iedereen begrijpt hoe zijn of haar werk bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Beste functies van Asana

Stroomlijn de besluitvorming, automatiseer repetitieve taken en krijg realtime inzicht in de voortgang van projecten met Asana AI

Maak speciale teampagina's om teaminformatie te centraliseren en bedrijfsbrede doelen te visualiseren met strategische kaarten

Voeg context toe aan aangepaste dashboards met gepersonaliseerde tekst widgets voor bruikbare data-inzichten

Beperkingen van Asana

Geavanceerde rapportage vereist abonnementen van een hoger niveau

Steilere leercurve dan eenvoudigere alternatieven voor Asana

Prijzen Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Asana?

Een Reddit-gebruiker deelde deze feedback:

Ik gebruik de gratis versie van ASANA voor zowel zakelijke als persoonlijke planning. Het is geweldig voor complexe marketingkalenders en om taken van het team te bekijken, maar het heeft geen uurrooster om je dagen te plannen. Ik gebruik Google Agenda ook voor het invoeren van gebeurtenissen (vakanties, afspraken), maar ik vind het niet zo handig voor dagelijkse planning.

4. Trello (het beste voor eenvoudige visuele projectorganisatie)

via Atlassian

Trello is een intuïtief bord- en kaartsysteem dat teams van elke grootte een organisatie in Kanban-stijl biedt. Dankzij de interface met slepen en neerzetten is het bijwerken van de status van projecten net zo eenvoudig als het verplaatsen van kaarten tussen kolommen. Bovendien breiden Power-ups de functionaliteit uit met kalenderweergaven, tijdregistratie en automatisering zonder de kernervaring te verstoren.

Uiteindelijk biedt het platform een ideale balans: het is toegankelijk genoeg voor onmiddellijke productiviteit, maar toch flexibel genoeg voor complexe werkstromen dankzij aangepaste velden, labels en Butler-automatisering.

De beste functies van Trello

Breid de functionaliteit uit met power-ups die gespecialiseerde functies toevoegen, zoals kalenderweergaven, GitHub-integratie of tijdregistratie

Automatiseer repetitieve acties met Butler commando's die gebeurtenissen triggeren op basis van kaartverplaatsingen, deadlines of labelwijzigingen zonder kennis van coderen

Voeg bestanden rechtstreeks vanuit cloudopslagdiensten toe aan kaarten en creëer zo een contextuele opslagplaats voor documenten

Maak Trello-kaartsjablonen met vooraf gedefinieerde checklists, labels en beschrijvingen die het verzamelen van informatie standaardiseren en tijd besparen bij de installatie

Beperkingen van Trello

Beperkte mogelijkheden voor rapportage en analyse, en het kan onhandelbaar worden voor grotere projecten

Het beheer van afhankelijkheid is minder robuust dan bij gespecialiseerde tools

Prijzen Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.500 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Communicatie is de belangrijkste vaardigheid die projectmanagers de komende vijf jaar moeten ontwikkelen!

5. Wrike (het beste voor projectportfoliobeheer op ondernemingsniveau)

via Wrike

Wrike is een tool die ideaal is voor teams die meerdere complexe projecten tegelijkertijd moeten uitvoeren. Het is uitstekend geschikt voor het beheren van middelen tussen verschillende afdelingen, zodat u capaciteitsproblemen kunt opsporen voordat ze obstakels worden.

En het beste? U zit niet vast aan één manier van werken. Met aangepaste werkstromen kunt u moeiteloos schakelen tussen traditionele watervalplanning en flexibele sprints. En voor leidinggevenden die houden van het grote geheel (maar niet van eindeloze vergaderingen), brengt het rapportage dashboard van Wrike alles samen in duidelijke, bruikbare updates.

Beste functies van Wrike

Krijg slimme suggesties, risicovoorspellingen en geautomatiseerde taakprioritering met Wrike Work Intelligence

Genereer automatisch taakbeschrijvingen en vat opmerkingen samen voor naadloze werkstromen

Blijf op de hoogte met notificaties voor achterstallige taken, aankomende mijlpalen en statuswijzigingen

Beheer de toegang tot informatie via gedetailleerde toestemmingen om gevoelige gegevens te beschermen

Beperkingen van Wrike

Medewerkers kunnen geen bijdrage leveren aan het beschrijvingsveld

Gebruikers melden onverwachte functieverlies en vertragingen

Prijzen van Wrike

Free

Team: $ 10/maand per gebruiker

Business: $ 25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 3760 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2770 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Wrike?

Hier volgt een perspectief uit de eerste hand:

Het is zeer flexibel voor veel verschillende soorten werk. Mijn enige klacht is het ontbreken van functies die verder gaan dan projecten, taken, enz. Het zou fijn zijn om geavanceerde tools te zien voor mensen die betrokken zijn bij het programma (mijn team), maar we vullen dit waar nodig aan met andere tools.

💡 Pro-tip: Heeft u moeite met het prioriteren van taken? Gebruik de MoSCoW-methode: sorteer ze in Must-haves, Should-haves, Could-haves en Won't-haves, zodat u geen tijd verspilt aan werk met weinig impact.

6. Monday. com (het beste voor kleurrijke visuele aanpassing van de werkstroom)

Monday. com maakt het bijhouden van projecten een fluitje van een cent met kleurgecodeerde borden die direct de status van taken weergeven. Wat het onderscheidt, is de flexibele, zelf te bouwen aanpak: mix en match kolommen, automatisering en integraties om werkstromen te creëren die passen bij de behoeften van uw team. Bovendien maakt de overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface het voor iedereen gemakkelijk om snel aan de slag te gaan.

Met taakopmerkingen, @vermeldingen en bestandsbijlagen vindt u alle gesprekken op één plek, zodat er geen berichten meer verspreid zijn. Hebt u gestructureerde input nodig? Met aanpasbare formulieren kunt u eenvoudig details verzamelen van teams of clients. Bovendien geeft de trechtergrafiek een duidelijk overzicht van de voortgang van deals, waardoor u uw verkooppijplijn eenvoudig kunt volgen en optimaliseren.

Monday. com beste functies

Bouw aangepaste werkstromen met statuskeuzelijsten, toewijzingen van personen, tijdlijnbalken en formuleberekeningen

Bekijk in één oogopslag de status, prioriteiten en blokkades van honderden taken met kleurcodering

Automatiseer routineprocessen met visuele automatiseringsbouwers die notificaties triggeren wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

Gebruik de ingebouwde tijdregistratie om uren nauwkeurig te registreren voor facturering, resourcebeheer en inzicht in de productiviteit

Beperkingen van Monday.com

Overmatige notificaties belemmeren de eerste gebruikerservaring

Incidentele prestatieproblemen met grote borden

Prijzen van Monday.com

Gratis (beperkt tot twee gebruikers)

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Pro: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (12.870+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Projectmanagement is niet nieuw, het bestaat al duizenden jaren. De piramiden van Gizeh, de Chinese Muur en het Colosseum in Rome? Allemaal enorme projecten die planning, mijlpalen en teamwork vereisten!

7. Smartsheet (het beste voor projectcoördinatie met spreadsheet-ervaring)

via Smartsheet

Smartsheet overbrugt de kloof tussen traditionele spreadsheets en moderne projectmanagementsoftware. Als u van Excel houdt, maakt de vertrouwde layout met rijen en kolommen het gemakkelijk om aan de slag te gaan.

Het combineert de flexibiliteit van spreadsheets met gestructureerde werkstromen en een automatiseringsengine die updates op basis van datums, statussen of verzonden formulieren afhandelt. Moet u gegevens verzamelen? De formulierfuncties van het platform veranderen spreadsheets in tools voor gegevensverzameling, waardoor teams gestructureerde informatie rechtstreeks in hun bijhoudsystemen kunnen verzamelen.

De beste functies van Smartsheet

Maak dynamische rapporten die realtime informatie uit meerdere sheets naar geconsolideerde dashboards halen

Gebruik aanpasbare formulieren om gestructureerde gegevens te verzamelen en uw sheets automatisch in te vullen

Bouw goedkeuringswerkstromen die documenten of beslissingen via vooraf gedefinieerde paden leiden met geautomatiseerde notificaties en audit trails

Maak formules en tekst met behulp van natuurlijke taal om complexe taken te vereenvoudigen

Beperkingen van Smartsheet

De mobiele ervaring is minder robuust dan de desktop-versie

Beperkte functionaliteit van de formule in vergelijking met Excel

Prijzen Smartsheet

Free

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (19.080+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.420+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Smartsheet?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Ik heb Smartsheet een tijdje gebruikt, maar vond het een beetje overweldigend. Uiteindelijk heb ik ClickUp geprobeerd en dat is veel beter. Het heeft veel van dezelfde functies, maar is veel gebruiksvriendelijker en groeit mee met mijn team.

🔍 Wist u dat? In de jaren 50 werden twee baanbrekende methoden voor projectmanagement geïntroduceerd: Critical Path Method (CPM) en PERT (Program Evaluation and Review Technique). De ene werd gebruikt door DuPont, de andere door de Amerikaanse marine.

8. MeisterTask (het beste voor intuïtieve overgangen bij taakbeheer)

via MeisterTask

MeisterTask combineert visuele aantrekkelijkheid met functionele eenvoud om een taakbeheersysteem te creëren dat direct toegankelijk aanvoelt.

De automatiseringsfuncties zorgen voor routinematige taakverplaatsingen, notificaties en toewijzingen zonder gebruikers te overweldigen met complexe regelbouwers. Dankzij de directe integratie met MindMeister kunnen teams brainstormsessies binnen enkele seconden omzetten in bruikbare takenborden.

Beste functies van MeisterTask

Ontwerp visueel aantrekkelijke werkstromen met aanpasbare borden met achtergrondafbeeldingen, pictogrammensets en kleurenschema's

Houd de tijd bij die aan individuele taken wordt besteed met de ingebouwde timer die nauwkeurige gegevens bijhoudt voor facturering of analyse van de productiviteit

Gebruik MeisterNote en de AI Writing Assistant om projecten te documenteren en hiërarchische aantekeningen te maken voor teamsamenwerking

Beperkingen van MeisterTask

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor takenborden en sjablonen

Het biedt geen overzichtelijke tijdlijn voor alle teamleden in één account

Prijzen van MeisterTask

Free

Pro: $ 9/maand per gebruiker

Business: $ 16/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MeisterTask

G2: 4,6/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1150 beoordelingen)

🤝 Vriendelijke herinnering: Geef je leiding aan een nieuw team? Verwacht dan wat chaos. Teams doorlopen de fasen Forming, Storming, Norming en Performing. Begeleid ze hierin en ze zullen hun draai vinden.

9. Jira (het beste voor het beheer van softwareontwikkelingscycli)

via Atlassian

Jira begon als een eenvoudige tool voor het bijhouden van bugs, maar is uitgegroeid tot een volwaardige tool voor projectplanning, speciaal ontwikkeld voor ontwikkelteams. Met ingebouwde Scrum- en Kanban-borden is het ideaal voor flexibele werkstromen en kunt u ze aanpassen aan het exacte proces van uw team. Het behoort tot de populaire alternatieven voor Microsoft Office 365 Planner voor technische teams.

Hoewel Jira boordevol geavanceerde functies zit, is het in de loop der tijd gebruiksvriendelijker geworden, met een goede balans tussen diepgang voor ontwikkelaars en toegankelijkheid voor teams.

Beste functies van Jira

Houd problemen van begin tot eind bij met gedetailleerd beheer van bugs, stories, epics en subtaken

Gebruik snelheidsgrafieken en burndown-rapporten om de capaciteit van het team, de voortgang van de Sprint en de tijdlijnen van het project te monitoren

Maak verbinding met GitHub, Bitbucket en Jenkins voor volledige zichtbaarheid in uw ontwikkelingspijplijn

Beperkingen van Jira

Overweldigend voor niet-technische teams en de complexiteit van de configuratie vereist toegewijde administratie

Het kan rigide aanvoelen voor niet-softwareprojecten

Prijzen Jira

Free

Standaard: Vanaf $ 8,60/maand per gebruiker voor 100 gebruikers

Premium: Vanaf $ 17/maand per gebruiker voor 100 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (6.270+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.100 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Het Kanban-systeem, ontwikkeld door Toyota, introduceerde visuele borden voor het beheren van werkstromen. Deze methode legde de nadruk op continue verbetering en het visualiseren van werkprocessen, wat een belangrijke ontwikkeling bleek te zijn in visueel projectmanagement.

10. Notion (het beste voor het flexibel aanmaken van alles-in-één werkruimtes)

via Notion

Notion brengt notities, documentatie en projectmanagement samen in één flexibele werkruimte.

Met databases, Kanban-borden en kalenders kunt u taken op uw manier organiseren. Dankzij de blokgebaseerde installatie kunt u alles verplaatsen en aanpassen: tekst, afbeeldingen, tabellen en meer. Bovendien zorgen realtime samenwerking, meerdere taakweergaven en AI in Notion ervoor dat het werk blijft werken.

Beste functies van Notion

Maak relationele databases die informatie in uw werkruimte met elkaar verbinden en koppelingen leggen tussen projecten, taken, mensen en middelen

Sluit taakborden, kalenders en lijsten rechtstreeks in documenten in, zodat de context behouden blijft en u minder hoeft te navigeren tussen verschillende tools

Ontwerp teamwiki's en kennisbanken met geneste pagina's, uitgebreide zoekfuncties en aanpasbare sjablonen voor projectmanagement

Beperkingen van Notion

Geen geavanceerde functies zoals het bijhouden van afhankelijkheid en portfoliobeheer

De prestaties kunnen achterblijven bij zeer grote databases

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI add-on: $10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notion?

Een Reddit-gebruiker verwoordt het als volgt:

Ik heb geprobeerd Notion als planner te gebruiken, maar ik vind het persoonlijk erg lastig. Ik heb in het verleden bullet journals gebruikt om mijn leven, taken en alles te organiseren, maar ik vond het altijd erg moeilijk.

💡 Pro-tip: Plan je alles van tevoren? Probeer dan Rolling Wave Planning. Breng het grote geheel in kaart en verfijn de details gaandeweg om flexibel te blijven.

11. Basecamp (het beste voor eenvoudige, uitgebreide teamcommunicatie)

via Basecamp

De laatste op onze lijst met alternatieven voor Microsoft Office 365 Planner is Basecamp. Dit platform hanteert een vereenvoudigde benadering van projectmanagement, gericht op duidelijke communicatie. Het organiseert projecten in afzonderlijke ruimtes met alle relevante tools: prikborden, takenlijsten, documenten en planningen.

In tegenstelling tot concurrenten met veel functies, beperkt Basecamp bewust de opties om complexiteit en beslissingsmoeheid te verminderen. Elk lid van het team heeft een aangepast startscherm, afhankelijk van de projecten waaraan ze zijn toegewezen.

Beste functies van Basecamp

Houd de voortgang visueel bij met Hill Charts, die een duidelijk beeld geven van het momentum, meer dan alleen het bijhouden van percentages

Automatiseer check-ins zodat teamleden herinneringen krijgen voor updates – handmatige follow-ups of statusvergaderingen zijn niet meer nodig

Houd gesprekken georganiseerd met prikborden, zodat discussies gemakkelijk te volgen zijn

Beheer werkruimtes slim door intern teamwork privé te houden en tegelijkertijd ruimte te behouden voor samenwerking met clients

Beperkingen van Basecamp

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met flexibele alternatieven

Ontbreekt robuuste rapportage mogelijkheden

Prijzen Basecamp

Free

Plus: $ 15/maand per gebruiker

Pro Unlimited: $ 299/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.500 beoordelingen)

🤝 Vriendelijke herinnering: Niet al het werk is gelijk! De 80/20-regel zegt dat 20% van uw inspanningen 80% van uw resultaten oplevert. Zoek die 20% en verdubbel uw inspanningen daarop.

