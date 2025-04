Top 10 Rocketlane Alternatieven voor gestroomlijnd projectmanagement

Rocketlane is een tool voor projectmanagement die het meest bekend is voor de onboarding van klanten en de uitvoering van implementatieprojecten. Het optimaliseert de automatisering van de werkstroom, samenwerking en het bijhouden van projecten en helpt teams bij het beheren van gestructureerde dienstverlening.

Hoewel Rocketlane projectworkflows integreert, mist het diepgaande aanpassingen en flexibel resourcemanagement in vergelijking met bredere PM-tools. Bovendien kan de prijs duur zijn voor kleine teams en bedrijven.

Hier zijn de 10 concurrenten van Rocketlane om je te helpen bij het aannemen van klanten en efficiënter projectmanagement.

Dit is onze lijst met topalternatieven voor Rocketlane: ClickUp (Beste voor gestroomlijnde onboarding van clients) ✅ GUIDEcx (Beste voor geautomatiseerd projectmanagement voor onboarding van klanten) Asana (Beste voor flexibel bijhouden van projecten en automatisering van workflows) ✅ monday. com (Beste voor visueel projectmanagement met aanpasbare workflows) Smartsheet (Beste voor spreadsheet-achtige project planning en automatisering) Wrike (Beste voor het beheren van complexe projecten met realtime samenwerking) teamwork. com (Beste voor projectmanagement met tijdsregistratie gericht op de client) Scoro (Beste voor alles-in-één projectmanagement en financieel beheer) Nifty (Beste voor het combineren van projectmanagement met teamcommunicatie) Kantata (Beste voor resource abonnementen en project financiën)

Wat moet je zoeken in een Rocketlane Alternatief?

Zoek bij het zoeken naar een alternatief voor Rocketlane niet alleen naar tools die client onboarding ondersteunen. Wees uitgebreid en richt je op de volgende aspecten om efficiëntie op de lange termijn te garanderen:

Gebruiksvriendelijke interface: Ga voor een tool die gemakkelijk te gebruiken en te navigeren is. Zo kun je het inwerken van werknemers vereenvoudigen

Functies voor automatisering van werkstromen: Controleer of je met de tool Controleer of je met de tool werkstromen kunt automatiseren , zoals het toewijzen van taken, herinneringen, goedkeuringen, enz. Bonus als het sjablonen biedt om terugkerende processen te standaardiseren

Mogelijkheden voor taakbeheer: Kies een tool met ingebouwde functies zoals weergaven, afhankelijkheid van taken en mijlpalen. Dit zal je helpen om de levering van diensten beter te beheren

Mogelijkheden voor het bijhouden van resources en tijd: Kies een tool met ingebouwde of geïntegreerde tijdsregistratie voor factureerbare uren. Het is een groot voordeel als het functies bevat voor het beheer van de werklast

Rapportage en analyses: Zoek naar een tool die gegevens zoals projectwinstgevendheid en resourcegebruik bijhoudt en registreert. Kijk ook of het dashboards biedt die bruikbare inzichten bieden over onboardings, gedrag van gebruikers, enz

Integraties van derden: Kies een tool die integreert met andere essentiële tools zoals CRM, facturering en communicatie. Controleer bovendien of de tool toegankelijk is op zowel browsers als mobiele apparaten

Schaalbare prijzen: Geef de voorkeur aan een tool die schaalbare prijsabonnementen biedt en zich aanpast aan zowel kleine teams als zakelijke behoeften op Enterprise-abonnement

De 10 beste Rocketlane alternatieven

Het bieden van een snelle onboarding-ervaring is essentieel voor elke client-facing business. Volgens onderzoek zal 74% van de potentiële klanten niet aarzelen om over te stappen naar andere oplossingen als het onboardingproces ingewikkeld is!

Hoewel Rocketlane de zaak helpt, is de tool moeilijk te navigeren en te implementeren. Daarom brengen we je 10 van de beste alternatieven voor Rocketlane voor project succes!

1. ClickUp (het beste voor gestroomlijnde onboarding van clients)

Beheer je taken, documenten en communicatie allemaal op één plek met de ClickUp-taak Projectmanagement-oplossing

ClickUp Project Management Solution is een allrounder onder de Rocketlane alternatieven! ClickUp is de alles-in-één app voor werk en heeft een bereik van geavanceerde en toch eenvoudig te gebruiken functies; het helpt elk aspect van onboarding van clients te stroomlijnen met een minimum aan gedoe en een maximum aan efficiëntie.

Elke ClickUp functie wordt aangedreven door AI, oftewel ClickUp AI. Zoals de naam al doet vermoeden, verbindt Brain u met alles op ClickUp-Documenten, Taken, Automatisering-alles!

ClickUp AI gaat echter veel verder dan eenvoudige automatisering en verandert het in een robuuste krachtpatser op het gebied van projectmanagement.

Het kan je helpen bij het creëren en verfijnen van uitgebreide werkstromen en projectlevenscycli door taken te structureren, deadlines in te stellen en afhankelijkheid te suggereren. Je kunt er ook repetitieve taken zoals herinneringen en statusupdates mee automatiseren om efficiënte workflows op te bouwen.

Werf klanten aan en centraliseer klantinformatie met ClickUp's CRM sjabloon

Zodra je clients met succes zijn aangenomen, begint het Taakbeheer met AI. De AI genereert op intelligente wijze taken en actie-items voor je op basis van onboarding-informatie, waarbij complexe informatie wordt omgezet in bruikbare stappen.

Creëer eenvoudig taken met ClickUp-taak aangepaste velden in ClickUp AI

Te veel projecten in de pijplijn? Met ClickUp kunt u projecten organiseren in een duidelijke hiërarchie, inclusief ruimten, mappen, lijsten, taken en subtaken. Het maakt granulair bijhouden mogelijk via checklists, subtaken en aangepaste velden.

Maak en wijs taken toe, bepaal prioriteiten en stel deadlines met ClickUp-taaken

Je kunt de werkstroomprocessen ook verder optimaliseren met meer dan 100+ aanpasbare automatiseringssjablonen en 35+ ClickApps, waaronder email projectmanagement, voor een projectmanagementervaring op maat. Stelt u zich eens voor: e-mails van clients in een handomdraai omzetten in traceerbare Taken. Het is mogelijk met ClickUp!

ClickUp biedt ook meer dan 100 sjablonen om projectmanagement te vereenvoudigen. De sjabloon die specifiek nuttig is voor het inwerken van klanten is de ClickUp Projectmanagement Sjabloon!

Ontvang gratis sjabloon Stroomlijn elke stap van het onboardingproces met het sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Verdeel met behulp van dit sjabloon je hele inwerkproces in kleinere stappen. Dit helpt bij het stroomlijnen van de procedure en het identificeren van verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Je krijgt ook herinneringen wanneer een klant een stap heeft voltooid, zodat jij en je team op de hoogte blijven van het onboardingproces.

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden de tool vaak overweldigend vanwege het brede bereik aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Dit is wat een van onze geverifieerde gebruikers te zeggen had:

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- + schaalsysteem dat ik ben tegengekomen! Het heeft me geholpen om honderden tot duizenden uren te besparen, prioriteiten te stellen en me te focussen op business development met een dagelijks proces van $500k-miljoenen. We zijn nu conversies + resultaten aan het bijhouden! LOVE ClickUp!

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- + schaalsysteem dat ik ben tegengekomen! Het heeft me geholpen om honderden tot duizenden uren te besparen, prioriteiten te stellen en me te focussen op business development met een dagelijks proces van $500k-miljoenen. We zijn nu conversies + resultaten aan het bijhouden! LOVE ClickUp!

2. GUIDEcx (Beste voor geautomatiseerd projectmanagement voor onboarding van klanten)

via GUIDEcx

GUIDEcx is software die het hele onboardingproces van klanten automatiseert. Met een intuïtief, klantgericht projectportaal laat het jouw team direct samenwerken met clients. Dus, je krijgt een overzicht van de onboarding tijdlijn, bijhouden van uitstaande taken, mijlpalen bekijken en verbinding met hen - alles op één plek.

Daarnaast ondersteunt GUIDEcx ook basis project-, Taak- en Workflowmanagement voor een uitgebreide ervaring. Wat toegankelijkheid betreft, is het platform eenvoudig te navigeren en specifiek geschikt voor kleinere teams.

GUIDEcx beste functies

Geef dynamisch zicht op projecten door middel van voortgangsdashboards

Volg het succes van onboarding met ingebouwde analyses en rapportage

Bied aanpasbare sjablonen voor onboarding in verschillende sectoren

Integreer met software zoals HubSpot, Salesforce en Slack

GUIDEcx limieten

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement naast onboarding

Richt zich voornamelijk op teams die met klanten te maken hebben, niet op interne activiteiten

GUIDEcx prijzen

Starter: Aangepaste prijzen

Premium: Aangepaste prijzen

Geavanceerd: Aangepaste prijzen

GUIDEcx beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (450 beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (40+ beoordelingen)

3. Asana (het beste voor flexibel bijhouden van projecten en automatisering van de workflow)

via Asana

Asana is misschien niet de beste keuze voor het inwerken van clients, maar het helpt wel.

Dit cloud-gebaseerde platform blinkt uit in twee aspecten - samenwerking en het bijhouden van taken. Met één gedeelde hub kunnen jij en je teamleden lijsten maken en taken organiseren om op de hoogte te blijven van de tijdlijnen van projecten. Als er een cruciale ontwikkeling is, automatiseer je herinneringen om iedereen op de hoogte te brengen. Deze functies helpen je team om effectiever verbinding te maken en een naadloos onboarding-traject voor clients te creëren.

Asana beste functies

Ondersteunen van het bijhouden van taken en projecten in lijst-, bord- en tijdlijnweergaven

Maak instelling van doelen mogelijk met bijhouden van voortgang en afhankelijkheid

Maak live teamcoördinatie mogelijk met opmerkingen, vermeldingen en delen van bestanden

Integreer met meer dan 300 apps, waaronder Slack, Google Drive en Jira

Beperkingen van Asana

Beperkt de regels voor automatisering in gratis abonnementen en lagere abonnementen

Vereist externe integraties voor budget bijhouden en factureren

Prijzen voor Asana

Personal: Free forever

Starter: $10. 99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $24. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4. 4/5 (10.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (13.300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Asana?

De interface van Asana is gebruiksvriendelijk en intuïtief, wat het navigeren door het platform en het uitvoeren van specifieke Taken vergemakkelijkt. Veel verschillende functies: u kunt onder andere taken maken en toewijzen, de voortgang van taken bewaken, samenwerken in teams en communiceren met teamleden. Dit maakt het een zeer veelzijdige en nuttige tool voor verschillende soorten projecten.

De interface van Asana is gebruiksvriendelijk en intuïtief, wat het navigeren door het platform en het uitvoeren van specifieke Taken vergemakkelijkt. Veel verschillende functies: u kunt onder andere taken maken en toewijzen, de voortgang van taken bewaken, samenwerken in teams en communiceren met teamleden. Dit maakt het een zeer veelzijdige en nuttige tool voor verschillende soorten projecten.

4. monday. com (Beste voor visueel projectmanagement met aanpasbare workflows)

Een andere software voor het stroomlijnen van Taakbeheer, Monday.com, is geschikt voor teams die worstelen met het effectief beheren van onboardingprocessen voor meerdere clients.

Met de aangepaste dashboards visualiseer je elke stap van elk onboardingproces in één oogopslag op meer dan 50 manieren. Als er stappen zijn die zich herhalen, kun je deze standaardiseren om de workflow efficiënter te beheren.

That's not all-monday. com biedt bruikbare inzichten die nuttig zijn bij het beoordelen van de status van een onboarding. Dus als er rode vlaggen zijn, kan je team actie ondernemen om het probleem onmiddellijk aan te pakken.

monday. com beste functies

Maak dashboards die meerdere borden met elkaar verbinden en bied rapportages op hoog niveau via verschillende widgets

Gebruik ingebouwde tijdsregistratie met het bijhouden van factureerbare en niet-factureerbare uren

Inclusief delen van bestanden, opmerkingen en vermeldingen voor naadloze samenwerking in teams

Krijg toegang tot meer dan 200 sjablonen om snel projecten en workflows op maat van specifieke teamvereisten in te stellen

monday. com limieten

Vereist initiële installatietijd om workflows aan te passen aan specifieke behoeften

Biedt minder kant-en-klare sjablonen voor gespecialiseerde sectoren

monday. com prijzen

Free Forever

Basis: $12/maand per zetel

Standaard: $14/maand per zetel

Pro: $24/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van monday. com

G2: 4. 7/5 (12.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (5.400+ beoordelingen)

5. Smartsheet (Beste voor spreadsheet-achtige project planning en automatisering)

via Smartsheet

Smartsheet is software voor projectmanagement in spreadsheetstijl die alle essentiële tools en functies samenvoegt om diensten efficiënter te leveren.

Dit Rocketlane alternatief ondersteunt Gantt, kalender en Kanban weergaven voor gestructureerde projectplanning, het beheren van resources voor de toekomst en het inschatten van levertijden. Dankzij live samenwerking kunnen jij en je team verbinding maken en op de hoogte blijven van de status van elk project. Daarnaast is de automatisering van de werkstroom van Smartsheet ook intuïtief, waardoor u zich geen zorgen meer hoeft te maken bij het inwerken.

Beste functies van Smartsheet

Gebruik ingebouwde goedkeuringsworkflows voor het aftekenen van documenten en taken

Geavanceerde rapportage met draaitabellen en dynamische dashboards

Werk met veiligheidscontroles en toestemming voor toegang op enterprise-niveau

Werklasten van teams toewijzen en bewaken met hulpmiddelen voor resourcebeheer

Beperkingen van Smartsheet

De interface is niet erg gebruikersvriendelijk en kan complex aanvoelen voor projectmanagers die niet bekend zijn met spreadsheets en formules

Vertraagt bij grote datasets met uitgebreide kruisverwijzingen

Prijzen voor Smartsheet

Pro: $12/maand per lid

Business: $24/maand per lid

Enterprise: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4. 4/5 (18.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Smartsheet?

Zeer goede algemene ervaring. Geweldige tool om te gebruiken om bij te blijven in het moment voor veel mensen. Houdt foto's, aantekeningen, deadlines en nog veel meer bij.

Zeer goede algemene ervaring. Geweldige tool om te gebruiken om bij te blijven in het moment voor veel mensen. Houdt foto's, aantekeningen, deadlines en nog veel meer bij.

6. Wrike (het beste voor het beheren van complexe projecten met realtime samenwerking)

via Wrike

Ben je op zoek naar software om complexe projecten en onboardings op afstand te beheren? Met de live samenwerkingsfuncties van Wrike kan je verdeelde team samenwerken aan chatten, opmerkingen en documenten om effectiever te coördineren.

De 360-graden visualisatiefunctie weerspiegelt elke stap van het proces om ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien, en de realtime dashboards bieden direct bruikbare inzichten. Het beste deel? Je kunt Wrike gebruiken op je web browser of als mobiele app om onderweg updates en notificaties te krijgen!

Wrike beste functies

Automatiseert workflows met AI-gestuurde prioritering van taken en rule triggers

Weergave van belangrijke gegevens op één scherm met de lay-out met drie vensters van Wrike die duidelijk zicht biedt op projectactiviteiten

Maak responsieve formulieren met voorwaardelijke logica met de optie Form builder

Krijg gedetailleerde projectanalyses en prestatiedashboards

Wrike beperkingen

Heeft een steilere leercurve voor teams die nieuw zijn met geavanceerde projecttools

Vereist extra aanpassingen voor zeer gestructureerde workflows, in tegenstelling tot veel andere alternatieven

Wrike prijzen

Free Forever

Teams: $10/maand per gebruiker

Business: $24. 80/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4. 2/5 (3.700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (2.700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Wrike?

Ik vind het geweldig hoe flexibel Wrike is en dat het je echt de mogelijkheid geeft om het je eigen te maken. De rapportagetools zijn krachtig en visueel komen ze snel bij elkaar en zijn ze ongelooflijk nuttig.

Ik vind het geweldig hoe flexibel Wrike is en dat het je echt de mogelijkheid geeft om het je eigen te maken. De rapportagetools zijn krachtig en visueel komen ze snel bij elkaar en zijn ze ongelooflijk nuttig.

7. Teamwork. com (Beste voor klantgericht projectmanagement met tijdsregistratie)

Teamwork.com is een tool voor projectmanagement die tijdsregistratie en werklastbeheer combineert voor nauwkeurige resourceplanning en het bijhouden van capaciteit. Hierdoor is het ideaal voor het beheren van verschillende onboardings met een klein team.

Met mogelijkheden zoals zichtbaarheid op projectprestaties, winstgevendheidsrapporten en aangepaste toestemmingen voor clients, biedt Teamwork. com een robuust alternatief voor Rocketlane om projecten van klanten efficiënt te beheren. De software stuurt ook geautomatiseerde updates en herinneringen voor elke voltooide en in behandeling zijnde stap. Als je team nog niet eerder met client onboarding heeft gewerkt, heeft Teamwork een gratis sjabloon voor client onboarding om je op weg te helpen.

Teamwork. com beste functies

Focus op het bijhouden van projecten op clientbasis met ingebouwde factureringstools

Rapportageopties aanpassen om gebruikers inzicht te geven in budgettering, gebruik en prestaties van projecten, teams en clients

Automatiseer workflows met afhankelijkheid en terugkerende taken

Integreer met software zoals Slack, HubSpot, QuickBooks en Microsoft Teams

Teamwork. com limieten

Mist geavanceerde automatisering voor meerstappen workflows

Vereist zware handmatige installatie voor financieel bijhouden en projectbudgetten

Teamwork. com prijzen

Leveren: $13. 99/maand per gebruiker

Groei: $25. 99/maand per gebruiker

Schaal: $69. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (1.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (900+ beoordelingen)

8. Scoro (Beste voor alles-in-één projectmanagement en financieel beheer)

via Scoro

Als je op zoek bent naar software die projectmanagement, CRM, facturering en financieel bijhouden combineert voor een volwaardige onboarding van gebruikers, dan is Scoro een optie om te onderzoeken.

Met deze tool kun je projecten, financiën en resources op één plek beheren. Met de realtime dashboards kun je verbinding maken met je team en de adoptie van clients bijhouden. De tool helpt je ook bij het effectiever plannen en toewijzen van middelen. Tot de belangrijkste functies behoren geautomatiseerde goedkeuringsworkflows, contractbeheer, gedetailleerde tijdsregistratie en factureerbare uren voor nauwkeurige omzetverantwoording.

Scoro beste functies

Beheer relaties met klanten, houd verkooppijplijnen bij en onderhoud een gecentraliseerde contactendatabase met het ingebouwde CRM-systeem van Scoro

Budget bijhouden met winstgevendheid en margeberekeningen

Wijs taken effectief toe, bewaak de werklast van teams en optimaliseer het gebruik van resources met geavanceerde tools voor resourceplanning

Integreer met Xero, QuickBooks en Zapier voor financieel beheer

Scoro limieten

Heeft een steilere leercurve vanwege de uitgebreide financiële functies

Mist een gratis abonnement voor kleinere teams of start-ups

Scoro prijzen

Essentieel: $28/maand per gebruiker

Standaard: $42/maand per gebruiker

Pro: $71/maand per gebruiker

Ultimate: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scoro?

Scoro heeft het voor mij veel eenvoudiger gemaakt om eerdere offertes en projecten te bekijken. Het is ook handig voor het bijhouden van inspanningen die meer vereisen dan alleen een invoer op de lijst.

Scoro heeft het voor mij veel eenvoudiger gemaakt om eerdere offertes en projecten te bekijken. Het is ook handig voor het bijhouden van inspanningen die meer vereisen dan alleen een invoer op de lijst.

9. Nifty (Beste voor het combineren van projectmanagement met teamcommunicatie)

via Nifty

Een ander solide alternatief voor Rocketlane, Nifty, combineert projectmanagement met ingebouwde chatten en discussies in teams. Dus als het onboardingproces van je gebruikers baat zou kunnen hebben bij betere teamcommunicatie, dan zou deze oplossing voor projectmanagement moeten helpen.

Met de visuele stappenplannen kunnen teams doelen instellen en mijlpalen van projecten bijhouden, waarbij de voortgang automatisch wordt bijgewerkt wanneer taken worden voltooid. Het platform ondersteunt verschillende weergaven voor taakbeheer, waaronder Kanban, lijst, tijdlijn, kalender en swimlane, waardoor het tegemoet komt aan verschillende voorkeuren voor workstroom. De geïntegreerde discussies en realtime samenwerkingsfuncties van Nifty zorgen ervoor dat alle projectgerelateerde communicatie wordt gecentraliseerd, waardoor er minder tools nodig zijn.

Handige functies

Maak, deel en werk samen aan documenten en wiki's rechtstreeks binnen het platform

Stel Teams in staat om gegevens vast te leggen en verzendingen te automatiseren als taken, documenten of projectberichten met native mogelijkheden om formulieren op te stellen

Ondersteun automatisering van taken, mijlpalen bijhouden en terugkerende taken

Verhoog de productiviteit met Nifty's Orbit AI, met functies zoals het samenvatten van beleidsupdates en het identificeren van hiaten in documentatie

Handige limieten

Voelt minder schaalbaar voor organisaties op ondernemingsniveau met complexe behoeften

Vereist integraties voor meer geavanceerde projectanalyse en rapportage

Gunstige prijzen

Free Forever

Starter: $49/maand

Pro: $99/maand

Business: $149/maand

Onbeperkt: $499/maand

Goede beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Nifty?

Voor mij staat alles op één plek waar ik regelmatig naar verwijs, dus mijn aantekeningen, mijn koppelingen, accounts, herinneringen, taken, planningen, alles staat hier, zodat ik niet naar meerdere plekken hoef te gaan om werk voor de client af te handelen.

Voor mij staat alles op één plek waar ik regelmatig naar verwijs, dus mijn aantekeningen, mijn koppelingen, accounts, herinneringen, taken, planningen, alles staat hier, zodat ik niet naar meerdere plekken hoef te gaan om werk voor de client af te handelen.

10. Kantata (Beste voor resource planning en projectfinanciën)

via Kantata

Hoewel het van oudsher een PSA-oplossing (Professional Services Automation) is, is Kantata ideaal voor teams die worstelen met resourcebeheer voor een efficiënte onboarding.

Deze software helpt je om betere toewijzingen van middelen te plannen door verbeterde zichtbaarheid te bieden in hun huidige en toekomstige vereisten. Het is ook handig voor project tijdsinschatting, financieel bijhouden, en gedetailleerde tijdsregistratie-alles is cruciaal voor een tijdige, kosteneffectieve en efficiënte onboarding van klanten.

Kantata beste functies

Automatiseer de toewijzing van resources, werklastbalancering en budgetplanning

Maak gebruik van rolgebaseerde toegangscontroles en toestemmingbeheer voor veiligheid

Goed schaalbaar voor consulting, IT en op diensten gebaseerde industrieën

Naadloze integratie met verschillende toepassingen van derden, waaronder CRM en boekhoudsystemen

Kantata limieten

Voelt complex aan voor teams die geen diepgaand financieel overzicht nodig hebben

Limiet aan aanpassingen in lagere abonnementen voor kleine bedrijven

Kantata prijzen

Aangepaste prijzen

Kantata beoordelingen en recensies

G2: 4. 2/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (600+ beoordelingen)

Stroomlijn je klanten met het beste Rocketlane alternatief-ClickUp!

Hoewel Rocketlane een krachtig hulpmiddel is voor het inwerken van klanten en het leveren van diensten, is het misschien niet de perfecte keuze voor elk team. De juiste keuze hangt af van je specifieke behoeften, of het nu gaat om automatisering, aanpassing of flexibiliteit in projectmanagement.

Als je op zoek bent naar een alternatief platform dat structuur combineert met aanpassingsvermogen, dan is ClickUp een goede keuze. De intuïtieve workflows, functies voor automatisering en realtime bijhouden kunnen je helpen bij het behalen van projectsucces.

Haast je dus - ontvang ClickUp vandaag nog door je hier aan te melden voor een gratis account.