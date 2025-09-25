Top 10 Vidyard-alternatieven en concurrenten 2026

Heb je ooit geprobeerd een kort videoboodschap op te nemen en moest je daarvoor door verschillende platforms navigeren? Dat ken ik wel.

Volgens Wyzowl gebruikt 89% van de bedrijven nu video als marketingtool, tegenover slechts 61% in 2016. Maar de vraag is: hoeveel verschillende tools zijn er nodig om die ene video te maken en deze vervolgens naar iemand te sturen met een redelijk goed transcript?

Nu de vraag naar snelle, flexibele en gebruiksvriendelijke video-platforms groeit, is Vidyard een populaire keuze geworden. Maar het is niet de enige optie die er is. Als u op zoek bent naar nieuwere functies, gunstigere prijzen of een tool die gewoon bij uw werkstroom past, is het tijd om verder te kijken dan het gebruikelijke.

Klaar om je te bevrijden van limieten en je bereik een boost te geven? Laten we eens kijken naar de beste Vidyard-alternatieven die een transformatie teweeg kunnen brengen in hoe je contact legt, verkoopt en duurzame relaties opbouwt.

Waarom kiezen voor Vidyard-alternatieven?

Vidyard is een degelijke video-tool, maar voldoet misschien niet aan alle eisen van elk team.

Als u op zoek bent naar vergelijkbare functies met meer flexibiliteit, slimmere integraties of een intuïtieve gebruikerservaring, is het zeker de moeite waard om een uitgebreide oplossing te verkennen.

Beperkte bewerkingstools: Het platform biedt basisfuncties voor het bijsnijden, maar mist krachtige ingebouwde functies zoals het samenvoegen van meerdere clips, overgangen of annotaties, die veel gebruikers nodig hebben voor gepolijste video-content

Steilere leercurve: De interface is niet zo beginnersvriendelijk als die van andere tools. Het kan voor nieuwe gebruikers wat langer duren voordat ze ermee vertrouwd raken en het platform efficiënt kunnen gebruiken

Hogere prijzen voor geavanceerde functies: Kernfuncties zoals gedetailleerde analyses, aangepaste branding en CRM-integraties zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, wat voor kleine teams een flinke kostenpost kan zijn

Beperkte mogelijkheden voor teamsamenwerking: Hoewel Vidyard uitstekend geschikt is voor het verzenden van video's, is het niet ontworpen om end-to-end samenwerking tussen projecten of afdelingen te ondersteunen, wat het nut ervan voor werkstroomen beperkt

Minder integraties met tools voor productiviteit: Vidyard kan worden geïntegreerd met de belangrijkste CRM- en e-mailtools, maar biedt niet dezelfde breedte aan native verbindingen met taakbeheerders, projecttools of AI-aangedreven assistenten als sommige van zijn concurrenten

📚 Lees meer: Projectmanagement voor videoproductie

Vidyard-alternatieven in één oogopslag

Laten we even naar deze tabel kijken om de beste Vidyard-alternatieven te vergelijken en degene te vinden die het beste bij uw team past.

Naam van de tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp ClickUp Clips, AI-transcriptie en aantekeningen, taakintegratie, aangepaste werkstroom Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Loom Snelle schermopnames, video-pagina's met uw merknaam, kijkersanalyses Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 18 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Hippo Video Gepersonaliseerde video op schaal, heatmaps van kijkers, ingebouwde leadgeneratie Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 30 per gebruiker per maand Wistia Videohosting, kanaalbranding, marketinganalyses Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 19/maand (jaarlijks gefactureerd) BombBomb Video-opnames vanuit e-mail, het bijhouden van betrokkenheid, CRM-integraties Particulieren, kleine bedrijven Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 42 per gebruiker per maand Vimeo Hosting, wachtwoordbeveiliging, teamsamenwerking, aangepaste instellingen voor de speler Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 20 per maand Sendspark Video-persoonlijkheid, e-mailinsluitingen, aangepaste branding Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 49 per gebruiker per maand VEED Schermopnames, AI-tools, ondertitels, video-bewerkingspakket Particulieren, kleine bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 24 per gebruiker per maand Dubb CRM-integratie, aanpasbare landingspagina's, werkstroom-automatisering Middelgrote bedrijven, ondernemingen van middelgrote grootte Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 59 per gebruiker per maand Bonjoro Video-boodschappen met personalisatie, werkstroomen analyses Particulieren, kleine bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 25 per gebruiker per maand Zight Schermopname, afbeeldingen/GIF's vastleggen, aantekeningen, snel delen Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

De beste Vidyard-alternatieven om te gebruiken

Laten we elk van deze tools in detail bespreken, zodat u de juiste keuze kunt maken.

1. ClickUp (Het beste voor projectmanagement en samenwerkingswerkstroomen)

Neem je scherm, app of tabblad op en deel het direct vanuit taken met ClickUp Clips

Als de alles-in-één-app voor werk gaat ClickUp verder dan basisprojectmanagement door videocreatie, taakvolging, AI-transcriptie en teamsamenwerking samen te brengen in één werkruimte.

Met ClickUp Clips kun je direct vanuit je werkruimte je hele scherm en webcam opnemen. Dat betekent dat je taken kunt uitleggen, feedback kunt geven of snelle updates kunt delen zonder ooit van tabblad te wisselen of met meerdere tools te moeten jongleren.

U kunt deze korte, gepersonaliseerde opnames gebruiken in plaats van lange e-mails of vergaderingen. Zo krijgt uw team meteen de volledige context en kan het sneller aan de slag.

Achter de schermen stelt ClickUp Brain je in staat om op verzoek transcripties te genereren door simpelweg te vragen om een 'transcriptie te maken' voor elke video- of audiofragment. Deze hack voor productiviteit zet je gesproken woorden om in doorzoekbare tekst, waardoor het eenvoudig is om belangrijke informatie te vinden, te bekijken en te delen zonder de hele video opnieuw te hoeven bekijken.

Transcribeer video's en ontvang transcripties zonder ClickUp te verlaten

Naast transcriptie luistert de AI Notetaker van ClickUp mee tijdens uw vergaderingen of opnames. Het platform kan uw vergadernotities automatisch transcriberen, actiepunten eruit halen en u helpen relevante aantekeningen direct aan taken toe te voegen als bijlagen. Dit alles wordt u aangeboden in een overzichtelijk georganiseerd ClickUp-document.

Maak nauwkeurige transcripties van vergaderingen met ClickUp AI Notetaker

Dus als je video een belangrijke update bevat, zoals ‘Laten we de presentatie donderdag afronden’, kan ClickUp AI dat herkennen en je helpen dit om te zetten in een taak. Deze door AI aangestuurde transcriptie helpt je om bij het gesprek betrokken te blijven zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het maken van aantekeningen.

Wat dit nog krachtiger maakt, is hoe nauw video's en aantekeningen zijn verbonden met het taakbeheersysteem van ClickUp. Je kunt ClickUp-taaken gebruiken om clips, transcripties en samenvattingen direct om te zetten in taken, zodat je team alle benodigde context op één plek heeft.

Om uw werkstroom nog verder te stroomlijnen, biedt het platform meer dan 1000 aanpasbare sjablonen waarmee u direct aan de slag kunt. De ClickUp-sjabloon voor video-productie is een goed startpunt om uw team door elke fase van het productieproces te begeleiden, van planning en scripting tot bewerking en publicatie. Het helpt u om deadlines en deliverables naadloos te beheren binnen één platform.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer videoprojecten van script tot bewerking met de ClickUp-sjabloon voor videoproductie

Walkthroughs, asynchrone video-communicatie, interactieve demo's: waar je ook mee bezig bent, ClickUp helpt je er iets bruikbaars van te maken.

De beste functies van ClickUp

Zet video's om in inzichten: Transcribeer opnames, markeer belangrijke momenten en genereer samenvattingen met Transcribeer opnames, markeer belangrijke momenten en genereer samenvattingen met ClickUp Brain

Koppel video aan actie: Voeg clips rechtstreeks toe aan taken, zodat je team direct actie kan ondernemen op basis van feedback of updates

Zorg voor naadloze samenwerking: gebruik opmerkingen, vermeldingen en notificaties om je met je team te synchroniseren

Stroomlijn videowerkstroom: Gebruik sjablonen en automatisering om elke stap van uw videoproductieproces efficiënter te beheren

Limieten van ClickUp

Met zoveel functies kan het platform overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 zegt:

ClickUp is het meest gedetailleerde en tegelijkertijd het meest flexibele platform dat ik ooit ben tegengekomen voor takenlijsten en samenwerking. Er zijn zoveel manieren om lijsten te maken en projecten bij te houden. Het heeft mijn team een eenvoudige manier gegeven om op de hoogte te blijven van al ons werk voor klanten, met elkaar te communiceren over specifieke taken en al onze gedeelde kennis en bronnen op te slaan. We hebben nog maar een fractie van de mogelijkheden benut, en toch heeft het ons enorm geholpen om georganiseerd te blijven en alles voor elkaar te krijgen.

via Loom

Met Loom kun je jezelf filmen en de video vervolgens direct delen via een link. Het is ideaal voor teams die snel updates, walkthroughs of gepersonaliseerde reacties moeten geven zonder een volledige vergadering te hoeven organiseren.

Je kunt Loom ook gebruiken voor verschillende toepassingen, zoals het voorzien van je video's van je logo en kleuren, het toevoegen van call-to-action-knoppen en het bijhouden van wie er kijkt met gedetailleerde kijkersanalyses. Bovendien kunnen je teamgenoten rechtstreeks op de tijdlijn van de video reacties achterlaten of alles in gedeelde mappen ordenen om feedback gestructureerd en overzichtelijk te houden.

De beste functies van Loom

Knip, snijd en voeg Clips rechtstreeks in je browser samen zonder dat je externe software nodig hebt

Voeg interactieve elementen toe met behulp van ingebouwde tekengereedschappen, emoji-reacties en klikbare call-to-actions om volgende stappen te stimuleren

Naadloos integreren met populaire tools zoals Slack, Gmail en Google Drive om het delen en samenwerken te vereenvoudigen

Limieten van Loom

Biedt geen geavanceerde tools voor bewerking zoals tijdlijnen met meerdere sporen of overgangen, wat een nadeel kan zijn voor teams die zeer gepolijste content willen produceren

Prijzen van Loom

Starter: $0

Business: $ 18 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Business + AI: $ 24 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen voor grote teams

Beoordelingen en recensies van Loom

G2: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 480 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Loom?

Een recensie op G2 zegt:

Loom is ongelooflijk eenvoudig in gebruik: gewoon opnemen en klaar. Ik vind het geweldig hoe snel ik een video kan maken en informatie kan delen met degenen die deze nodig hebben door direct een link te delen. De mogelijkheid om zowel mezelf als mijn scherm op te nemen maakt het uitleggen van onderwerpen of het begeleiden van mensen bij een taak zoveel makkelijker.

3. Hippo Video (het beste voor het opschalen van hypergepersonaliseerde verkoopvideo's)

via Hippo Video

Hippo Video maakt het voor teams gemakkelijker om op te vallen in overvolle inboxen met gepersonaliseerde videocommunicatie. Je kunt video's insluiten in tools zoals Salesforce, HubSpot, Gmail of Outlook, en ze zelfs rechtstreeks vanuit je inbox opnemen en versturen.

Met dynamische velden zoals de naam, het bedrijf of de rol van uw kijker kunt u elk bericht personaliseren, zodat het persoonlijk en relevant aanvoelt. Bovendien houdt u gedetailleerd bij wat er wordt gewaardeerd, de kijktijd en de klikken. Dit geeft u de inzichten die u nodig hebt om de betrokkenheid te verbeteren.

De beste functies van Hippo Video

Gebruik kant-en-klare of aangepaste sjablonen om consistente video-boodschappen met uw huisstijl te maken en te versturen

Trigger geautomatiseerde video-e-mails op basis van de acties van kijkers om op precies het juiste moment op te volgen

Voeg elementen voor het vastleggen van leads, zoals formulieren, koppelingen met de kalender en klikbare CTA's, rechtstreeks in de video toe om betrokkenheid om te zetten in actie

Limieten van Hippo Video

Het dashboard en de werkstroomen van de automatisering kunnen voor sommige gebruikers wat onhandig of minder intuïtief aanvoelen

Prijzen van Hippo Video

Video-boodschappen:

Free Forever

Pro: $ 30 per maand/gebruiker

Teams: $ 75 per maand/gebruiker

Enterprise-abonnement: $ 80 per maand per gebruiker, minimaal 10 licenties (jaarlijks gefactureerd)

Tekst-naar-video:

Free Forever

Starter: $ 29 per maand/gebruiker

Maker: $ 89 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hippo Video

G2: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 95 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hippo Video?

Een recensie op G2 zegt:

Ik gebruik Hippo Video om mijn scherm en mezelf tegelijkertijd op te nemen, zodat ik procesgidsen of instructies aan mijn collega's kan laten zien. Het vermindert het heen-en-weer-gepraat aanzienlijk en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit. Bovendien maakt het delen van complexe zaken veel eenvoudiger doordat ik dingen in realtime kan uitleggen terwijl ik laat zien wat ik doe. Ik raad het absoluut aan als je een solide tool nodig hebt voor communicatie en training.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal en lost daarmee alle drie de zorgen rond AI-implementatie op, terwijl het je chat, taken, documenten en kennis binnen de werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

4. Wistia (Het meest geschikt voor marketeers die video's optimaliseren voor het genereren van leads en merkconsistentie)

via Wistia

Wistia biedt betrouwbare videohosting met ingebouwde marketingtools om teams te helpen kijkers te boeien en waardevolle inzichten te verzamelen. Met het platform kunt u uw videospeler aanpassen met merkkleuren, bedieningselementen en logo's om een ervaring te bieden die is afgestemd op uw merk.

Gedetailleerde heatmaps laten zien welke delen van uw video's de aandacht vasthouden en waar kijkers afhaken, zodat u de effectiviteit van uw content kunt verbeteren. U zult waarschijnlijk geen alternatieven voor Wistia nodig hebben, aangezien Wistia naadloos integreert met populaire CRM- en marketingautomatiseringsplatforms om u te helpen videogegevens te koppelen aan uw bredere campagnes.

De beste functies van Wistia

Voeg e-mailformulieren en klikbare CTA's toe aan video's om leads te genereren zonder kijkers door te sturen

Vergelijk meerdere video-versies om te bepalen welke beter presteert op het gebied van betrokkenheid of conversies

Host en promoot podcasts met je merknaam naast video's op één platform

Beperkingen van Wistia

Het platform mist mogelijkheden voor snelle schermopnames of interne samenwerking

Prijzen van Wistia

Free Forever

Plus: $19 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 79 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Geavanceerd: $ 319 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wistia

G2: 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wistia?

Een recensie op G2 zegt:

Wistia is een geweldig videoplatform voor bedrijven. Ik gebruik het nu al jaren en dankzij de aangepaste mogelijkheden voor de videoweergave, de integraties met CMS-tools en de snelle klantenservice is het een logische keuze voor bedrijven die video willen gebruiken voor marketing, het ontwerpen van landingspagina's en meer.

👀 Leuk weetje: Het allereerste niet-lineaire systeem voor video-bewerking, de CMX 600, kwam in 1971 op de markt. Het had een grootte die gelijk was aan die van een koelkast en stelde editors in staat om direct naar elk frame te springen, zonder dat ze hoefden terug- of vooruit te spoelen zoals bij een VHS. Een echte gamechanger voor die tijd!

5. BombBomb (Het beste voor het opbouwen van klantrelaties met behulp van video)

via BombBomb

BombBomb helpt sales- en customer success-teams om sterke verbindingen op te bouwen via video-e-mails. In plaats van platte tekst te versturen, kunt u aangepaste video's opnemen en versturen rechtstreeks vanuit uw inbox of CRM. Deze video's verschijnen als geanimeerde previews die zorgen voor meer klikken en reacties.

Je krijgt ook realtime notificaties wanneer iemand je bericht opent of je video bekijkt, zodat je direct kunt reageren terwijl het gesprek nog vers in het geheugen ligt. BombBomb kan worden geïntegreerd met tools zoals Gmail, Outlook, Salesforce en HubSpot, waardoor je gemakkelijk binnen je werkstroom kunt blijven werken.

De beste functies van BombBomb

Voeg gepersonaliseerde banners toe met uw naam, titel en bedrijf om uw merk te versterken en de zichtbaarheid van belangrijke informatie gedurende de hele video te behouden

Voeg klikbare CTA's toe aan je video's om kijkers aan te zetten tot de gewenste acties

Plan en programmeer video-e-mails zodat ze op het optimale moment worden verzonden en vergroot de effectiviteit van uw outreach

Limieten van BombBomb

Ontbreekt geavanceerde functies zoals bijsnijden, uitsnijden of overlays toevoegen

Prijzen van BombBomb

Core: $ 42 per maand/gebruiker

Core + Copilot: $ 70 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BombBomb

G2: 4,7/5 (meer dan 580 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over BombBomb?

Een weergave op G2 zegt:

Ik gebruik BombBomb al sinds 2011 en raad het aan al mijn klanten aan die video willen gebruiken in hun e-mail- en marketingstrategieën. Het is supermakkelijk te gebruiken (vanaf je desktop of mobiel) en geeft e-mails net dat persoonlijke tintje waardoor ze opvallen tussen al die tekst-of-tekst-zware e-mails – rechtstreeks in de inbox. Bij andere apps moet je gekoppeld zijn aan videohostingwebsites, terwijl je dat bij BombBomb 'min of meer' ook nog moet doen, maar het verloopt veel soepeler en transparanter voor de ontvanger.

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u de afstemming binnen uw team verbeteren terwijl u overstapt naar een nieuw videoplatform? Vergeet uw interne communicatie niet! Bekijk deze sjablonen voor communicatieplannen van ClickUp om uw team te synchroniseren tijdens de overgang van Vidyard naar een nieuwe oplossing.

6. Vimeo (Het beste voor makers die op zoek zijn naar hoogwaardige videohosting met privacycontrole)

via Vimeo

Vimeo is een sterk alternatief voor teams die video-kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en behoefte hebben aan flexibele hosting met geavanceerde privacyinstellingen.

Je kunt er content in mappen ordenen, privé-beoordelingslinks delen en feedback verzamelen met opmerkingen voorzien van een tijdstempel. Vimeo ondersteunt ook livestreaming en biedt gedetailleerde videoanalyses om de betrokkenheid van kijkers en de prestaties te bijhouden.

De beste functies van Vimeo

Stel geavanceerde privacyinstellingen in om te bepalen wie uw video's kan bekijken, downloaden of insluiten

Maak gebruik van AI-gestuurde functies zoals het genereren van scripts, een teleprompter voor de camera en het automatisch verwijderen van pauzes en stopwoorden om het proces van het aanmaken van video's te stroomlijnen

Host video's in 4K-kwaliteit met aanpasbare spelers die bij uw merk passen

Limieten van Vimeo

Samenwerkingsmogelijkheden en uitgebreide aangepaste opties zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Vimeo

Free Forever

Starter: $ 20 per maand

Standaard: $ 41 per maand

Geavanceerd: $ 125 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vimeo

G2: 4,3/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vimeo?

Een recensie op G2 zegt:

Het afgelopen jaar heeft Vimeo OTT zijn horizon en mogelijkheden verbreed om aan de behoeften van makers in de streaminggemeenschap te blijven voldoen. Met producten die er net zo strak uitzien als die van grote studio's, biedt Vimeo OTT makers de mogelijkheid om hun werk te presenteren in een omgeving die overzichtelijk is, elegant wordt weergegeven en gebruiksvriendelijk is.

👀 Wist je dat? Jump cuts zijn beroemd geworden dankzij de filmmakers van de Franse nouvelle vague, die er dol op waren om de regels te overtreden. Door snel tussen twee shots te schakelen, creëerden ze een verrassend, schokkend effect dat je aandacht trekt en je een gevoel van urgentie of verwarring kan geven.

7. Sendspark (Het meest geschikt voor B2B-verkopers die video's op grote schaal willen personaliseren zonder hun merkidentiteit te verliezen)

via Sendspark

Sendspark, een van de alternatieven voor Loom, helpt u uw B2B-verkoop, marketing en succes van de klanten te verbeteren door middel van gepersonaliseerde videocommunicatie. U kunt de AI gebruiken om aangepaste scripts voor uw verkoop- en marketingvideo's te genereren, waardoor u tijd bespaart en uw boodschap consistent en op maat blijft.

Met merkgebonden landingspagina's kunt u uw video's op een professionele manier presenteren en kunt u uw video's eenvoudig delen via e-mail, sociale media en CRM-platforms om uw bereik te vergroten.

De beste functies van Sendspark

Voeg dynamische personalisatie, zoals namen of logo's, toe aan video's om op grote schaal een persoonlijk gevoel te creëren

Maak effectief teamwork mogelijk met gedeelde bibliotheken en persoonlijke mappen voor naadloze samenwerking aan video-content

Verbeter de videokwaliteit en het uiterlijk met behulp van ingebouwde tools om professioneel ogende video's te maken

Limieten van Sendspark

Sommige gebruikers vinden de analyses en rapportages wellicht minder gedetailleerd in vergelijking met platforms die meer op grote ondernemingen zijn gericht

Prijzen van Sendspark

Solo-abonnement: $ 49 per maand/gebruiker

Plus-abonnement: $ 249 per maand per gebruiker

Scale-abonnement: $ 499 per maand/gebruiker

Ondernemingen en bureaus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sendspark

G2: 4,7/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sendspark?

Een recensie op G2 zegt:

Het was plug-and-play met de rest van onze tech-stack (bijv. Clay, HubSpot en Qwilr). De AI-kwaliteit is hoog – ik wist niet goed wat ik kon verwachten toen we voor het eerst naar tools op dit gebied keken, maar de personalisatie van Sendspark is goed gedaan. Ook geweldig dat de prijzen toegankelijk zijn. We hebben kort enkele andere oplossingen vergeleken, maar de instapdrempel was te hoog voor wat we in eerste instantie konden rechtvaardigen.

👉🏽 Hier zijn enkele snelle tips om in gedachten te houden: Plan je videoscript voordat je gaat opnemen

Houd uw business video's kort, duidelijk en to the point

Spreek op een natuurlijke manier en vermijd stopwoorden

Kijk in de camera om een verbinding met je publiek op te bouwen

Gebruik goede belichting en een professionele installatie om de kwaliteit van de video te verbeteren

Zorg voor helder geluid met een betrouwbare microfoon

Voeg personalisatie toe (namen, context of aangepaste thumbnails)

Pas de toon aan voor kleine bedrijven versus grote ondernemingen

Voeg productdemo's of content voor verkoopactiviteiten toe wanneer dit relevant is

Sluit af met een krachtige call-to-action (opvolging, leadgeneratie, CRM-integratie)

via VEED

VEED is een browsergebaseerd platform dat het aanmaken van video's eenvoudig maakt, zelfs als je nog nooit een video hebt bewerkt. Je kunt video's opnemen, bewerken, ondertitelen en delen met slechts een paar klikken, allemaal op één plek.

Het biedt functies zoals automatische ondertiteling, scherm- en webcamopnames, het verwijderen van achtergrondgeluiden en branding met één klik. VEED ondersteunt ook teamsamenwerking en videosjablonen om uw werkstroom te versnellen.

De beste functies van VEED

Krijg toegang tot een breed bereik aan kant-en-klare sjablonen voor verschillende doeleinden, waaronder posts op sociale media, marketingcampagnes en educatieve content

Pas je oogpositie automatisch aan om direct oogcontact met de camera te simuleren

Maak voice-overs van professionele kwaliteit met AI-aangedreven synthetische stemmen voor vertellingen en nasynchronisatie

Limieten van VEED

Grotere video-exports en uitvoer met een hogere resolutie hebben een limiet voor betaalde abonnementen, wat gratis gebruikers kan beperken

Prijzen van VEED

Free

Lite: $ 24 per maand/gebruiker

Pro: $ 55 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

VEED-beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 3,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over VEED?

Een recensie op G2 zegt:

Ik ben een grote fan van hun "Magic Tools"-functie voor het verwijderen van stiltes en het verbeteren van de geluidskwaliteit van mijn video's. Ik gebruik VEED bijna elke dag, omdat hun platform zo gebruiksvriendelijk is en ik mijn videobewerkingen er zo gemakkelijk mee kan uitvoeren. De klantenservice is ook uitstekend; ik krijg altijd snel antwoord op al mijn vragen, zodat mijn werk geen vertraging oploopt. VEED is bovendien ongelooflijk eenvoudig te integreren.

9. Dubb (het beste voor de automatisering van follow-ups met prestatiegerichte video funnels)

via Dubb

Dubb is een videocommunicatieplatform dat is ontworpen om u te helpen effectiever contact te leggen via gepersonaliseerde, indrukwekkende video-content. De ingebouwde AI-assistent, Caira, geeft realtime feedback op uw presentatie door de duidelijkheid, empathie, professionaliteit en algemene toon te beoordelen.

Dankzij de robuuste LinkedIn-integratie kunt u video's delen via berichten, reacties, connectieverzoeken, Sales Navigator en Recruiter, waardoor u uw bereik via belangrijke kanalen vergroot. Het platform houdt ook gedetailleerd bij wat er met e-mails gebeurt, waardoor u duidelijk inzicht krijgt in het gedrag van individuele kijkers en gerichtere, tijdige follow-ups kunt uitvoeren.

De beste functies van Dubb

Stel geautomatiseerde reeksen video-e-mails in om leads te koesteren en consistente communicatie met prospects en klanten te onderhouden via automatisering

Synchroniseer productvideo's met CRM- en e-mailtools zoals Salesforce, HubSpot en Gmail om outreach-werkstroomen te stroomlijnen

Krijg toegang tot gedetailleerde kijkersanalyses, waaronder kijktijd, uitstapmomenten en betrokkenheid, om uw boodschap te verfijnen

Limieten van Dubb

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface minder intuïtief, wat de inwerking van nieuwe leden van het team kan vertragen

Prijzen van Dubb

Starter: Gratis

Pro: $59 per maand/gebruiker

Pro Plus: $ 129 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Dubb-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dubb?

Een recensie van Capterra zegt:

Met Dubb kunt u rechtstreeks met uw potentiële klant communiceren — met duidelijkheid, emotie en autoriteit. Geen onpersoonlijke e-mails meer. Geen giswerk meer. U neemt het één keer op… en het verkoopt voor altijd.

👀 Wist je dat? De ‘match cut’ is een slimme truc bij de bewerking waarbij twee verschillende scènes met elkaar worden verbonden door vormen, kleuren of acties op elkaar af te stemmen — beroemd gebruikt in 2001: A Space Odyssey wanneer een in de lucht gegooid bot overgaat in een ruimteschip.

10. Bonjoro (Het beste om routinematige check-ins om te zetten in opvallende, persoonlijke video-momenten)

via Bonjoro

Bonjoro is een platform voor videoboodschappen dat is ontworpen voor welkomstberichten, follow-ups en bedankjes, waarmee u alledaagse interacties kunt omzetten in gedenkwaardige ervaringen. Gebruik het om videoplaylists en apps van derden, zoals enquêtes of kalenders, in te sluiten om gepersonaliseerde en gestandaardiseerde content te combineren.

Wat als de hoofdvideo niet laadt? U kunt dan terugvallen op alternatieve video's om ervoor te zorgen dat uw boodschap overkomt en de aflevering gegarandeerd is. Het beste is dat u kunt kiezen tussen statische en geanimeerde GIF-thumbnails om uw video's te laten opvallen, en dat u niet-bekeken berichten kunt instellen om na een paar dagen automatisch opnieuw te verzenden, zodat de kans dat ze worden bekeken groter wordt.

De beste functies van Bonjoro

Voeg video-playlists en apps van derden, zoals enquêtes of kalenders, toe aan je berichten om gepersonaliseerde en gestandaardiseerde content te combineren

Integreer met meer dan 100 CRM's en apps om uw werkstroom voor video-boodschappen te automatiseren en gepersonaliseerde berichten op grote schaal te versturen

Gebruik werkstroomfilters om uw berichten beter te targeten op specifieke criteria en de relevantie en impact te verbeteren

Limieten van Bonjoro

De aanpassingsmogelijkheden van het platform voor videobranding en lay-outs zijn enigszins beperkt in vergelijking met concurrenten

Prijzen van Bonjoro

Free Forever

Starter: $ 25 per maand

Pro: $ 39 per maand

Growth: $ 99 per maand

Bedrijf: Vanaf $ 99 per maand

Beoordelingen en recensies van Bonjoro

G2: 4. 8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Bonjoro?

Een recensie op G2 zegt:

Bonjoro heeft me geholpen mijn e-mails aan te passen en meer interactie met mijn potentiële klanten te genereren, wat uiteindelijk leidt tot meer leads en conversies. Het is heel gebruiksvriendelijk en wanneer ik vragen had, loste hun support het probleem supersnel op. De ervaring en resultaten zijn positief geweest, en ik ben dol op de interface van het platform omdat deze zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren is.

11. Zight (het meest geschikt voor interne teams die snelle, geannoteerde schermopnames nodig hebben om Taaken snel te verduidelijken)

via Zight

Zight is een intern videocommunicatieplatform dat u helpt sneller en duidelijker te communiceren via geannoteerde schermafbeeldingen, schermopnames, GIF's en webcamvideo's. Het is ontworpen om feedback te vereenvoudigen, samenwerking te versnellen en heen-en-weer-communicatie binnen het bedrijf te verminderen.

Met krachtige AI-mogelijkheden kan Zight automatisch transcripties, ondertitels, samenvattingen en vertalingen in meerdere talen genereren. U kunt video's ook omzetten in gestructureerde documentatie, zoals bugrapporten, SOP's of FAQ's, waardoor u werkstroom kunt stroomlijnen en handmatige taken kunt verminderen.

De beste functies van Zight

Maak tegelijkertijd een schermafbeelding en een webcamopname en voeg aantekeningen toe om uw boodschap snel te verduidelijken

Deel video's direct via directe links of sluit ze in op Slack, Gmail en andere populaire platforms

Beheer opnames met cloudopslagruimte en organiseer content in mappen voor gemakkelijke toegang en teamsamenwerking

Limieten van Zight

Het ondersteunt geen automatische scrollopname, wat essentieel is voor het vastleggen van lange webpagina's of documenten die buiten het zichtbare scherm vallen

Prijzen van Zight

Free Forever

Pro: $ 9 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Team: $ 11 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zight

G2: 4. 6/5 (meer dan 1.220 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zight?

Een G2-recensie zegt:

Met een gratis optie die ik elke dag kan gebruiken, kan ik met gemak videoclips van zeer goede kwaliteit maken. Het is gebruiksvriendelijk en de functies voor bewerking zijn perfect voor mijn werk. Ik vond het geweldig als Cloud App en het is nu nog beter als Zight. De klantenservice is fantastisch. Er is een nieuwe AI-functie toegevoegd. Probeer het eens, je zult er geen spijt van krijgen.

