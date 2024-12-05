Ga je wel eens naar een fastfoodrestaurant terwijl je een dieet volgt? Wat gebeurt er als die productvideo's van knapperige frietjes en gouden kipnuggets beginnen te spelen?

Je dieet is toast.

Maar geef je gebrek aan zelfbeheersing niet de schuld. Die overtuigende productvideo's zijn ontworpen om je binnen te halen.

vanuit het perspectief van een marketeer: Productmarketingvideo's zijn niet alleen een lust voor het oog, het zijn krachtige middelen om de voordelen van een product te benadrukken, een verbinding met klanten te smeden en uiteindelijk de verkoop te stimuleren.

Zo kan het insluiten van video's op een landingspagina een boost geven aan conversies tot 86% verhogen .

Productvideo's kunnen op allerlei creatieve manieren worden gebruikt. Ze zijn ideaal om enthousiasme op te wekken rond een lancering, functies in actie te laten zien of potentiële kopers gerust te stellen met authentieke klantervaringen.

Samenvatting ⏰60 seconden

Hoe maak je productvideo's met impact

Vang de aandacht in een vroeg stadium : Met een gemiddelde aandachtsspanne van slechts 8 seconden, moet u uw publiek snel aan uw productvideo's binden

: Met een gemiddelde aandachtsspanne van slechts 8 seconden, moet u uw publiek snel aan uw productvideo's binden Laat functies effectief zien : Gebruik duidelijke visuals, demofoto's (voor productdemovideo's) en echte toepassingen om te laten zien waarin uw product zich onderscheidt

: Gebruik duidelijke visuals, demofoto's (voor productdemovideo's) en echte toepassingen om te laten zien waarin uw product zich onderscheidt Gebruik storytelling : Creëer verhalen die emotioneel verbonden zijn met kijkers en maak uw product relateerbaar

: Creëer verhalen die emotioneel verbonden zijn met kijkers en maak uw product relateerbaar Personaliseer content : Personaliseer video's op basis van de voorkeuren van je target, zoals Adidas deed met de Boston Marathon-campagne

: Personaliseer video's op basis van de voorkeuren van je target, zoals Adidas deed met de Boston Marathon-campagne Gebruik video's met klantgetuigenissen : Bouw vertrouwen op door clips op te nemen van tevreden klanten die hun ervaringen delen

: Bouw vertrouwen op door clips op te nemen van tevreden klanten die hun ervaringen delen Voeg een sterke call-to-action (CTA) toe: Leid kijkers naar de volgende stap, zoals het bezoeken van uw website of het doen van een aankoop

toe: Leid kijkers naar de volgende stap, zoals het bezoeken van uw website of het doen van een aankoop Optimaliseer voor platforms : Pas de lengte en het format van de video aan voor platforms als Instagram, TikTok of YouTube

: Pas de lengte en het format van de video aan voor platforms als Instagram, TikTok of YouTube Bijhouden van statistieken: Houd het aantal weergaven, afspeelpercentages, betrokkenheid en conversies bij om het succes van je video te evalueren en strategieën aan te passen

De essentie van het maken van productmarketingvideo's

Als je vandaag naar Instagram of YouTube surft, heeft het universum besloten dat je naar reels en shorts moet kijken.

Ze zijn overal. En vandaag de dag is een B2B-marketingstrategie zonder productvideo's net zoiets als proberen "business" te spellen zonder de "B"

Of het nu gaat om een super informatieve explainer video of een speelse Gen Z TikTok, productvideo's zijn een belangrijk onderdeel geworden van veel B2B-marketingstrategieën.

Maar waar moet je beginnen? Er komen zoveel vragen op, zoals:

Wat is het ideale format voor jouw product en target? Moet het kort en bondig zijn of meer een diepgaande uitleg?

Hoe zorg je ervoor dat je productmarketingvideo klaar is voor zoekmachines en sociale mediaplatforms?

Hoe kun je de prestaties van je video's op verschillende platforms bijhouden en je aanpak verfijnen?

Maak je geen zorgen, wij hebben je.

Hier zijn 8 tips voor het maken van onvergetelijke productmarketingvideo's die je target publiek op replay doen klikken.

Tip 1: Context is koning

Het is niet genoeg om alleen uw product te laten zien - laat zien hoe het in het leven van uw klanten past! Een productvideo met impact moet ingaan op deze sleutelvragen:

Welk probleem lost uw product op?

Hoe verbetert het de dagelijkse ervaring van je klanten?

Zal het hen inspireren om meer te bereiken?

Brengt dit product een beetje extra vreugde?

Door te focussen op de functies van je product, verander je een gewone video in een krachtig productmarketinginstrument dat echt aanslaat bij je target.

Ook lezen: Hoe video marketing te beheersen: Strategieën, trends en hulpmiddelen

Tip 2: Laten zien en vertellen

Natuurlijk, video's van onberispelijke producten tegen een schilderachtige achtergrond zijn visueel aantrekkelijk, maar u moet ervoor zorgen dat uw kijkers zich niet afvragen wat u verkoopt.

Uw productvideo moet laten zien wat het product uniek maakt en waarom het speciaal is.

Vertel over de opvallende functies van het product, deel de geschiedenis of laat op zijn minst zien hoe het wordt gebruikt.

Hier zijn enkele beproefde soorten productvideo's die een fantastische "show and tell" doen:

Demo : Een demonstratievideo laat het product in actie zien - eenvoudig maar effectief!

: Een demonstratievideo laat het product in actie zien - eenvoudig maar effectief! Uitleg : In deze video's worden beeld en geluid gecombineerd om klanten te laten zien hoe het product werkt

: In deze video's worden beeld en geluid gecombineerd om klanten te laten zien hoe het product werkt Tutorial: Tutorials bieden stap-voor-stap begeleiding voor gebruikers en zijn vooral handig voor diegenen die het product al bezitten en er alles uit willen halen wat erin zit

Tip 3: Deel uw verhaal of laat het uw klanten doen

👀 **Weet u dat?

Over 72% van de klanten vertrouwt eerder een merk met betrekking tot positieve video getuigenissen en beoordelingen

De tijd van hersenloos consumentisme is voorbij. Gebruik je productvideo's om het verhaal achter het bestaan van je bedrijf uit te leggen.

Ga in op de grotere vragen, zoals:

Werkt je bedrijf samen met initiatieven op het gebied van sociale rechtvaardigheid?

Doneer je een deel van de winst aan lokale organisaties?

Zijn uw sociale media een platform voor het onderwijzen van volgers over sociale problemen?

Neem je stappen in de richting van duurzaamheid, zoals het dumpen van plastic voor eenmalig gebruik of streef je naar CO2-neutraliteit?

Pro Tip: Laat uw tevreden klanten uw hype team zijn. Getuigenissen kunnen snelle loftuitingen zijn die een enkel frame vullen of oprechte interviews waarin klanten uitleggen hoe jouw product een verschil heeft gemaakt in hun leven.

Tip 4: Personalisatie in productvideo's

We begrijpen allemaal het belang van personalisatie als marketingstrategie, maar niet veel bedrijven begrijpen (en doen) het zo goed als Adidas.

Tijdens de jaarlijkse Boston Marathon plaatste Adidas niet alleen hun logo op de banners - ze pakten het groots aan.

Ze maakten live beelden van elke loper en verstuurden 30.000 gepersonaliseerde video's op de dag van de race zelf. De video van elke loper functie hun race gegevens en clips van hun eigenlijke run.

Het resultaat? Een indrukwekkend voltooiingspercentage van 95% van de video's en een bijna 12x zo hoge omzet uit e-mails met deze gepersonaliseerde video's.

Personalisatie doet echt een stapje extra (geen woordspeling bedoeld)

Dus, als je een productvideo maakt, zie het dan als de eerste indruk van je product. Duidelijke beelden van hoge kwaliteit zijn een must. Wazige beelden of kleuren van een ander merk? Dat is een snelle manier om je verkoopcijfers te zien dalen.

Om merkconsistentie toe te voegen, kun je proberen om elementen toe te voegen die uniek zijn voor je merk, zoals je logo of handtekening. Je kunt ook een stap verder gaan door in elke video dezelfde woordvoerder, themalied of herkenbaar motief te gebruiken.

Onthoud: Vertrouwen wordt gewekt door vertrouwdheid en vertrouwen leidt tot loyaliteit.

Ook lezen: Hoe maak je een effectieve productlanceringsstrategie?

Tip 4: Richt u op uw target publiek

Wist u dat u bij McDonald's in Portugal soep kunt bestellen? Of dat McDonald's in Hong Kong Matcha Red Bean Layer Cake op het menu heeft staan?

Waarom de wereldwijde remix? Het is natuurlijk belangrijk om verbinding te maken met hun target publiek.

Of je je nu richt op een specifieke doelgroep of op een bepaalde regio, het is essentieel om je productmarketingvideo's zo aan te passen dat ze aansluiten bij je potentiële klanten.

Met een standaardaanpak win je immers zelden harten (of klikken). Maak je content zo relevant en herkenbaar mogelijk om de aandacht te trekken

Pro Tip: Maak meerdere versies van je video's om te testen wat kijkers het meest aanspreekt en houd ze rond de 90 seconden. Richt je op 30-60 seconden voor landingspagina's om de rente vast te houden zonder je publiek te overweldigen.

Tip 5: Voeg persoonlijkheid toe aan uw productvideo's

In 2012 maakte de oprichter van Dollar Shave Club, Michael Dubin, een nu legendarische video die een revolutie voltooide in de manier waarop productmarketing kan worden benaderd.

Hij positioneerde zichzelf als de directe, eigenzinnige CEO die openhartig praat over een typisch saai product - scheermesjes. In plaats van een gepolijst, zakelijk verhaal, gaf hij een komische monoloog terwijl hij door een magazijn liep en grappen maakte over de prijs van scheermesjes en de traditionele winkelervaring.

De video was geen high-budget productie. Het zag eruit en voelde aan als iets dat een echt mens zou maken, waardoor het direct herkenbaar was.

Door humor en authenticiteit in de video te injecteren, heeft Dollar Shave Club:

Complexe informatie overgebracht (abonnement, prijs) via entertainment

Door het lawaai van reclame heen gesneden

Consumenten het gevoel gegeven dat ze van een vriend hoorden, niet van een bedrijf

Wanneer merken een echte persoonlijkheid toevoegen, triggeren ze emotionele verbindingen. In dit geval zagen consumenten niet alleen een advertentie voor een scheerapparaat, maar een menselijk persoon die hun frustraties over het traditionele winkelen met scheerapparaten leek te begrijpen.

De conclusie? Ga de unieke identiteit van je merk niet uit de weg.

Ook lezen: 7 Free Go-to-Market Strategie sjablonen die u bij de hand moet houden

Tip 6: Een call-to-action opnemen

Terwijl je de perfecte productvideo aan het maken bent, mag je de cruciale final touch niet over het hoofd zien.

Als je meesterwerk klaar is, maak het potentiële klanten dan gemakkelijk om op hun rente te reageren.

Hoe? Voeg een duidelijke call-to-action (CTA) of een volgende stap toe.

Tip 7: Creëer menselijke verbindingen

Het is maar al te verleidelijk om tegen uw publiek te praten in een productvideo, maar vergeet niet dat het meer effect heeft om met hen te praten. Aangezien het doel is om een gesprek met een potentiële klant op gang te brengen, moet je proberen de persoon aan de andere kant van het scherm te bereiken.

voorbeeld: Stel je voor dat je een video maakt voor een klein koffiebedrijf. In plaats van alleen maar koffiebonen en mooie latte-kunst te laten zien, kun je kijkers kennis laten maken met Sarah, de vriendelijke barista die elke melange met de hand selecteert, of met Mark, een trouwe klant die zijn ochtenden begint met jouw koffie om zijn vroege woon-werkverkeer door te komen. Laat Sarah vertellen over haar passie voor het vinden van unieke smaken en laat Mark een korte anekdote vertellen over hoe hij jouw koffie ontdekte op een ruwe Monday ochtend.

Tip 8: Gebruik ClickUp voor projectmanagement en samenwerking

Effectief beheer van videoproducties is geen grapje - het is essentieel om alles (en iedereen) soepel te laten verlopen. Dit is waarom:

Het bevordert de samenwerking tussen sleutelspelers zoals regisseurs, cinematografen, editors en geluidstechnici, zodat iedereen op dezelfde pagina (en dezelfde scène) zit

Het helpt je om middelen verstandig te beheren en die gevreesde budgetoverschrijdingen te voorkomen

Potentiële problemen worden vroegtijdig opgemerkt: geen storingen aan apparatuur, onvoorspelbaar weer of annuleringen op het laatste moment

Het levert resultaten die de verwachtingen van de client overtreffen, wat zorgt voor tevreden clients

Om dit overzichtelijk te houden, is een goed hulpmiddel voor het beheer van videoproducties zoals ClickUp kan het verschil maken.

Met ClickUp-taak kunt u uw videoproject opdelen in beheersbare taken, deze toewijzen aan teamleden en realistische deadlines instellen, zodat iedereen weet wat zijn rol is en de deadlines glashelder zijn.

Instance, De lijstweergave van ClickUp helpt u alle Taken van het project in één oogopslag bijhouden, terwijl de Board View elke fase van de productie visueel weergeeft.

organiseer en bijhoud uw projecten voor productvideo's efficiënt met de lijstweergave van ClickUp Aangepaste weergaven van ClickUp kunt u zich richten op specifieke behoeften, zoals taken waarvoor bepaalde apparatuur of teamleden nodig zijn. Taakafhankelijkheid en prioriteiten helpen bij het stroomlijnen van de toewijzing van middelen door te definiëren welke taken van elkaar afhankelijk zijn.

optimaliseer de toewijzing van resources voor uw productvideoprojecten met ClickUp's Workload View_

Ondertussen, ClickUp's tijdsregistratie registreert precies hoe lang Taken duren, wat het beheer van tijd en middelen optimaliseert.

visualiseer en beheer de productieworkflow van uw videoproductie met ClickUp

Ook lezen: Projectmanagement voor videoproductie

Hoe maak je productvideo's?

Als je denkt dat het maken van verbluffende productvideo's betekent dat je een duur videobureau moet inhuren, wees dan gerust: er zijn andere opties.

Natuurlijk, we houden allemaal van de gepolijste look van een productie met een groot budget, maar met wat abonnement en de juiste apparatuur kun je productmarketingvideo's maken die indruk maken zonder de bank te breken.

Benodigde apparatuur voor opnamen

Om te beginnen heb je geen geavanceerde DSLR nodig. Met de huidige smartphone-technologie kun je met een iPhone of Android met portretmodus prachtige productfoto's maken. Maar als je een stapje verder wilt gaan, zijn hier een paar benodigdheden:

Een statief voor stabiele opnamen

Basisstudioverlichting (of zelfs een goede ringlamp voor snelle installaties)

Een microfoon voor duidelijke audio, vooral als je een dialoog of verhaal opneemt

Pro Tip: Een eenvoudige, schone achtergrond, zoals een witte of vlakke installatie, is perfect om je te concentreren op je product.

Stappen in het opnemen van productvideo's van hoge kwaliteit

Stap 1: Doe inspiratie op

Kijk naar productvideo's die je goed vindt en maak een aantekening van wat hen onderscheidt. Dit helpt bij de instelling van de toon en stijl die u nastreeft.

Stap 2: Bepaal je video strategie

Bedenk wie je video zal bekijken. Maak je een korte, vlotte advertentie voor sociale media of een meer diepgaande demo voor je website? Stem je video af op je publiek en op de juiste fase van hun reis - bewustwording, overweging of beslissing.

Stap 3: Schets je video

Schets het verhaal dat je wilt vertellen en de details van elk shot. Beslis of je acteurs, b-roll beelden of alleen close-ups van het product nodig hebt. Visualiseer elke scène om ervoor te zorgen dat je video vloeiend werkt.

Stap 4: Maak een lijst met opnamen

Deze stap-voor-stap lijst bevat elke scène, met details over timing, camerahoeken en speciale vereisten. Het houdt je georganiseerd en zorgt ervoor dat je elk shot krijgt dat je nodig hebt.

Stap 5: Plan de opname

Stel een duidelijke tijdlijn op voor de dag. Geef prioriteit aan must-have opnamen en laat wat tijd over voor retakes of aanpassingen op het laatste moment.

Stap #6: Bereid je voor op de grote dag

Verzamel en controleer al je spullen, van lampen en camera's tot extra batterijen. Maak een checklist en pak alles de avond van tevoren in om stress op het laatste moment te voorkomen.

Stap #7: Begin met fotograferen

Leg elke scène vast volgens je opnamelijst en wees niet bang om creatief te zijn! Probeer verschillende hoeken of installaties uit om te zien hoe je product tot zijn recht komt.

Stap #8: Magische bewerking

Begin met de bewerking zodra het beeldmateriaal klaar is. Rangschik je clips zodat ze een samenhangend verhaal vertellen, voeg achtergrondmuziek toe, pas de kleuren aan en voeg wat geluidseffecten toe voor die extra glans. Bewerkingssoftware zoals Adobe Premiere Pro of nog eenvoudigere opties zoals iMovie kunnen wonderen verrichten.

Stap 9: Eindbeoordeling en polijsten

Bekijk de video van begin tot eind om er zeker van te zijn dat hij goed werkt en boeiend blijft. Kort delen in die te lang duren en zorg ervoor dat het eindresultaat scherp, spannend en klaar is om de aandacht van je kijkers vast te houden.

Stap 10: Voeg een call-to-action toe

Sluit je video af met een duidelijke call-to-action, zoals "Shop Now" of "Learn More", zodat kijkers gemakkelijk de volgende stap kunnen zetten.

Ook lezen: 10 gebruikersvriendelijke trainingsvideosoftware voor opleiding, bijscholing en omscholing

Voorbeelden van effectieve productvideo's

Hier zijn zes voorbeelden van merken die het goed doen met hun productvideo's.

De serie Get Ready with Me van Glossier

Het motto van Glossier, "Wij maken producten die geïnspireerd zijn door het echte leven", komt terug in hun video's.

Vaak gestileerd als "Get Ready with Me" (of GRWM) video's, functie vrouwen die wakker worden en kijkers door hun ochtendroutine leiden met behulp van Glossier producten.

Het is als een informeel praatje met een vriendin, die laat zien hoe naadloos Glossier in het echte leven past.

🛀🏻 Halloweenpromotie van Lush

Lush houdt de boel fris met een video met Halloween-thema waarin elke unieke, griezelige badbom uit hun seizoenscollectie wordt geïntroduceerd.

Kijkers krijgen een volledige demonstratie van het gebruik van elk product, wat erin zit en zelfs een vleugje van de geur. Met elk schattig en feestelijk ontwerp kun je de Halloween-sfeer bijna voelen en met items die maar een beperkte tijd verkrijgbaar zijn, is er dat perfecte vleugje urgentie.

Ook lezen: Effectieve promotiestrategieën: Verkoop stimuleren en merkbekendheid vergroten

👟 Lululemon-spoorreclame

De video's van Lululemon roepen op tot een actieve levensstijl.

Deze clips hebben de functie van echte mensen in beweging en worden ondersteund door voice-over en bijschriften, waardoor ze visueel aantrekkelijk en herkenbaar zijn. Lululemon's aanpak maakt verbinding met iedereen die graag actief blijft en benadrukt hoe betrouwbaar haar producten zijn voor elk avontuur.

IKEA's serie rondleidingen door woningen

De video's van IKEA's rondleidingen door het huis zijn een redder in nood als je moeite hebt met ruimte of stijl.

In deze video's komen veelvoorkomende problemen met woninginrichting aan bod door ontwerpideeën en praktische oplossingen te laten zien.

Kijkers worden geïnspireerd door tips om een stijlvolle en functionele ruimte te creëren en kunnen zien welke IKEA meubels het beste passen bij hun behoeften om hun droomhuis te creëren.

📹 GoPro's avonturenserie

De video's van GoPro zijn sensationeel.

Ze leggen levensechte, high-adrenaline momenten vast met de HERO12 actiecamera, laten avonturiers in actie zien en benadrukken hun indrukwekkende mogelijkheden.

Deze video's laten niet alleen het product zien - ze zorgen ervoor dat je met HERO12 in de hand meteen op avontuur wilt gaan.

Receptenvideo's van Oreo

Oreo pakt het leuk en lekker aan met video's die creatieve dessertrecepten laten zien met hun iconische koekjes.

Elke video splitst het recept op in eenvoudige stappen en ingrediënten, zodat kijkers het thuis eenvoudig kunnen namaken. Deze creatieve aanpak inspireert kijkers om een pak Oreo's te pakken en te gaan bakken.

Hoe maak je een geweldige productvideo in een paar minuten?

Met de tools die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben en een paar slimme trucjes, heb je geen uren (of een volledige productieploeg) nodig om een schitterende video te maken.

Van methoden om snel iets aan te maken tot magische automatisering: hier lees je hoe je je productvideo sneller dan ooit van idee tot scherm krijgt:

1. Overzicht van methoden om snel video's aan te maken 2 miljoen korte YouTube-video's worden elke seconde weergegeven. Dit is je kans om je productvideo in de feeds van je klanten te krijgen.

Hier zijn enkele methoden om snel video's aan te maken om je op weg te helpen:

Houd het kort en krachtig : Streef naar 30-60 seconden om de betrokkenheid te maximaliseren, vooral voor platforms als Instagram en TikTok. Snelle video's besparen niet alleen tijd; ze zorgen er ook voor dat kijkers blijven hangen tot het einde

: Streef naar 30-60 seconden om de betrokkenheid te maximaliseren, vooral voor platforms als Instagram en TikTok. Snelle video's besparen niet alleen tijd; ze zorgen er ook voor dat kijkers blijven hangen tot het einde Schiet met wat je hebt : Denk niet te lang na over de apparatuur als je weinig tijd hebt. Een goede smartphone met goede belichting is alles wat je nodig hebt voor opnamen van hoge kwaliteit onderweg

: Denk niet te lang na over de apparatuur als je weinig tijd hebt. Een goede smartphone met goede belichting is alles wat je nodig hebt voor opnamen van hoge kwaliteit onderweg Probeer sjablonen voor structuur : GebruikClickUp sjablonen voor promo video's, tutorials of explainer formats. Sjablonen versnellen de productie en houden alles georganiseerd, vooral wanneer u een strak schema hebt

: GebruikClickUp sjablonen voor promo video's, tutorials of explainer formats. Sjablonen versnellen de productie en houden alles georganiseerd, vooral wanneer u een strak schema hebt Batchgewijs filmen: Neem meerdere clips op in één sessie en bewerk ze tot aparte video's. Deze aanpak bespaart tijd, behoudt de visuele consistentie en helpt je snel een bibliotheek met video content te maken

Ook lezen: 10 Gratis sjablonen voor productmarketingplannen om campagnes te plannen

Wanneer u weinig tijd hebt, kunnen tools zoals ClickUp u helpen tijd te besparen tijdens het videoproductieproces:

ClickUp Brain ClickUp Brein is de AI-assistent van het platform en is alsof je een creatieve partner hebt die 24/7 werkt!

Automatiseer taken, genereer ideeën en verbeter het productieproces van uw productvideo's met ClickUp Brain

ClickUp Brain ondersteunt uw budgettering door post-productiekosten te verlagen, audio- en videoclips automatisch te transcriberen en tijdstempels toe te voegen. Dit maakt bewerking en beoordeling een fluitje van een cent, waardoor uren van hard werk worden omgezet in minuten van slim werk.

Er is zelfs een Video Script Generator om scripts en werkstromen voor je video's te maken.

Kortom, het is een centrale hub voor alles wat met scripts te maken heeft. Het beste deel? Met ClickUp kunt u uw aantekeningen van vergaderingen, transcripties en zelfs brainstormideeën op één plek opslaan voor eenvoudige toegang en samenwerking in realtime.

Ook lezen: 12 beste AI-tools voor videobewerking in 2024

ClickUp Clips

Snel feedback delen of een creatief idee vastleggen? ClickUp Clips hiermee kunt u korte video's met gesproken commentaar rechtstreeks op het platform opnemen

zet uw ideeën en feedback voor video's om in bruikbare Taken met ClickUp_

Bovendien is elke clip georganiseerd in een Clips Hub, zodat je nooit het overzicht verliest - gewoon sorteren, zoeken en voila!

Pro Tip: Houd alle opmerkingen en feedback gecentraliseerd in ClickUp zodat u er op elk moment tijdens de productie naar kunt verwijzen. Dit vermindert e-mail rommel en zorgt ervoor dat iedereen synchroon is.

ClickUp-taak

Het mooie van het gebruik van ClickUp's Clips en Brain-tools is dat ze het belachelijk eenvoudig maken om elk creatief idee of snelle aantekening om te zetten in actie ClickUp Taken .

Stelt u zich eens voor: u legt een briljant idee vast op ClickUp Clips en met een paar klikken wordt het omgezet in een Taak die aan de juiste persoon wordt toegewezen. Feedback wordt gecentraliseerd, opmerkingen zijn gemakkelijk bij te houden en de samenwerking verandert van chaotisch naar gecoördineerd - geen verloren e-mails of gemiste aantekeningen meer.

visualiseer relaties tussen taken, houd de voortgang bij en voorkom vertragingen met de taakafhankelijkheden van ClickUp

Met ClickUp Taken kunt u dit allemaal doen en nog veel meer.

Bovendien kunt u taken plannen, herinneringen instellen en de toewijzing van middelen in realtime beheren via een duidelijke tijdlijn voor de productie.

houd uw productvideo's georganiseerd en blijf productief met ClickUp Reminders

ClickUp's sjabloon voor videoproductie

Naast het krachtige projectmanagement biedt ClickUp-taak kant-en-klare, aanpasbare sjablonen die het structureren van complexe video projecten vereenvoudigen.

Neem ClickUp's sjabloon voor videoproductie instance.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-241.png ClickUp sjabloon voor videoproductie https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het is ontworpen voor beginners en doorgewinterde professionals en biedt alles wat nodig is om elke fase van de productie te organiseren en te beheren.

Het instellen van doelen, het plannen van middelen en het bijhouden van de voortgang wordt een tweede natuur.

Dus of u nu een enkele bedrijfsvideo of een hele serie produceert, ClickUp's sjabloon voor videoproducties houdt uw werkstroom georganiseerd en consistent.

Ook lezen: 15 Gratis sjablonen voor marketingplannen om een marketingstrategie op te stellen

Productvideo's implementeren in marketingstrategie

🎥 Leuk weetje: Over 91% van de bedrijven gebruikt video marketing als kernstrategie.

En dat is geen wonder: van video's is aangetoond dat ze de merkbekendheid vergroten, leads stimuleren en de verkoop verhogen.

Laten we eens kijken hoe je eenvoudig productvideo's kunt integreren in je marketingkanalen en het succes ervan kunt bijhouden.

Video's integreren in meerdere marketingkanalen betekent dat je video content verweeft in platforms zoals sociale media, e-mail, website en zelfs digitale advertenties.

Ook lezen: 10 Beste video marketingsoftware in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Sleutelstrategieën voor video-integratie

1. Sociale media

Deel korte, opvallende clips op Instagram, TikTok, Facebook en Twitter. Gebruik platformspecifieke functies zoals Reels op Instagram of Stories op Facebook om meer ogen op je content te krijgen.

Voorbeeld: Glossier's Instagram Stories laten snelle make-up demo's zien die teruglinken naar de website om gemakkelijk te shoppen.

2. Website

Sluit video's in waar ze de meeste impact hebben: productdemo's op landingspagina's, uitlegvideo's over de belangrijkste functies of getuigenissen van klanten om vertrouwen op te bouwen.

Voorbeeld: Apple gebruikt uitlegvideo's op zijn productpagina's om potentiële kopers een gedetailleerde blik te geven op elke functie.

3. E-mailmarketing

Maak nieuwsbrieven leuker door video previews op te nemen met een "bekijk nu" knop gekoppeld aan een langere video.

**Voorbeeld: Airbnb's e-mail campagnes bevatten vaak korte, boeiende video teasers over nieuwe functies of reistips, die leiden naar meer diepgaande content op de website.

4. YouTube kanaal

Maak een YouTube-kanaal voor langere content zoals tutorials, productrecensies en blikken achter de schermen. Promoot je YouTube video's op andere kanalen voor extra bereik.

Voorbeeld: GoPro's YouTube-kanaal heeft functies voor avontuurlijke, door gebruikers gegenereerde content en tutorials, die het bedrijf promoot op zijn andere sociale platforms.

5. Betaald adverteren

Zet gerichte videoadvertenties op sociale platforms zoals Facebook, YouTube of zelfs Google-advertenties om specifieke demografische gegevens vast te leggen.

**Voorbeeld: Nike's video ads op YouTube target sportliefhebbers met motiverende boodschappen en productdemo's.

6. Marketing van content

Integreer educatieve video's in blogberichten om lezers meer waarde te geven en de betrokkenheid te vergroten.

Voorbeeld: HubSpot voegt verklarende video's toe aan hun blogs, waardoor de content wordt verbeterd en de kijker beter wordt vastgehouden.

Ook lezen: Hoe maak je een trainingsvideo op het werk?

Meting van succes voor productvideo's

Je hebt dus een geweldige productvideo gemaakt. Wat nu?

Tijd om het succes te meten!

De beste manier om de effectiviteit te meten is door de sleutelgegevens bij te houden die laten zien hoe kijkers met je content omgaan.

Aantal weergaven : Beschouw dit als de populariteitsscore van je video: het laat zien hoe vaak mensen op play drukken. Onthoud dat het aantal weergaven per platform verschilt (YouTube telt weergaven na 30 seconden, terwijl Facebook al na 3 seconden telt). Een hoge weergave betekent dat je video een groot publiek bereikt

: Beschouw dit als de populariteitsscore van je video: het laat zien hoe vaak mensen op play drukken. Onthoud dat het aantal weergaven per platform verschilt (YouTube telt weergaven na 30 seconden, terwijl Facebook al na 3 seconden telt). Een hoge weergave betekent dat je video een groot publiek bereikt Afspeelsnelheid : Deze metriek vertelt je het percentage mensen dat op play drukt wanneer ze je video tegenkomen. Als je afspeelpercentage laag is, probeer dan je video te verplaatsen naar een prominentere plek op de pagina of pas de thumbnail en de tekst eromheen aan

: Deze metriek vertelt je het percentage mensen dat op play drukt wanneer ze je video tegenkomen. Als je afspeelpercentage laag is, probeer dan je video te verplaatsen naar een prominentere plek op de pagina of pas de thumbnail en de tekst eromheen aan Betrokkenheid : Engagement laat zien hoeveel van je video door kijkers wordt bekeken, zodat je kunt zien hoe boeiend je content is. Zoek naar patronen in afhaakpunten om secties te identificeren die misschien moeten worden aangescherpt

: Engagement laat zien hoeveel van je video door kijkers wordt bekeken, zodat je kunt zien hoe boeiend je content is. Zoek naar patronen in afhaakpunten om secties te identificeren die misschien moeten worden aangescherpt Klikdoorklikpercentage (CTR) : De CTR vertelt hoeveel kijkers je call-to-action (CTA) hebben gevolgd, zoals doorklikken naar een landingspagina. Een hoge CTR geeft aan dat de boodschap van je video aanslaat en aanzet tot actie

: De CTR vertelt hoeveel kijkers je call-to-action (CTA) hebben gevolgd, zoals doorklikken naar een landingspagina. Een hoge CTR geeft aan dat de boodschap van je video aanslaat en aanzet tot actie Conversieratio : Dit is de ultieme maatstaf voor succes. Het bijhouden van het aantal kijkers dat klant wordt na het bekijken van je video, kan een goede indicator zijn van hoe effectief je video is in het stimuleren van verkoop

: Dit is de ultieme maatstaf voor succes. Het bijhouden van het aantal kijkers dat klant wordt na het bekijken van je video, kan een goede indicator zijn van hoe effectief je video is in het stimuleren van verkoop Sociale aandelen: Delen is geven om! Deze metriek laat zien hoeveel je publiek van je content houdt door het met anderen te delen. Het is een geweldige manier om je merkbekendheid te vergroten en nieuwe kijkers te bereiken

Ook lezen: Een doeltreffende marketingcommunicatiestrategie maken: Stap voor stap gids

ClickUp gebruiken voor het bijhouden en analyseren van video statistieken

Als projectleider bent u een betere manager als u realtime zichtbaarheid hebt in de voortgang van de videoproductie.

Met ClickUp's Kanban-borden krijgt u een intuïtieve, visuele manier om elke fase van een project te volgen. Door taken te organiseren in kolommen zoals "Te doen", "Nog te doen", "Beoordelen" en "Klaar", kunt u in één oogopslag zien waar elk onderdeel van het project zich bevindt.

pas uw werkstroom eenvoudig aan veranderende prioriteiten en projectfasen voor productvideo aan

Maar dat is niet alles- ClickUp Dashboards maken het bijhouden van uw video statistieken ook eenvoudig.

U kunt aangepaste dashboards instellen om sleutelcijfers zoals aantal weergaven, afspeelpercentage, engagementpercentage, doorklikpercentage (CTR), percentage voltooide video's (VCR), conversiepercentage, bouncepercentage en tijd op de pagina op één plek te controleren.

visualiseer uw project voor productvideo met de Kanban-borden van ClickUp

⚡ Het voordeel: Deze gecentraliseerde weergave van gegevens is perfect voor het schalen van contentproductie, omdat het u helpt snel trends te zien, te meten wat werkt en uw videostrategie direct aan te passen.

Lichten, camera, ClickUp

Het zit zo: je wilt videoproductiesoftware die je leven eenvoudiger maakt en die iedereen in je team helpt om te blijven synchroniseren.

Daarom is het hebben van een gecentraliseerd platform om te communiceren, op te slaan en je productvideo's te verfijnen een game-changer.

Telkens wanneer we een nieuw product of een nieuwe promotie lanceren, stuurt ons grafisch ontwerpteam creaties in via ClickUp. In plaats van te moeten jongleren met e-mails en vergaderingen, kan ik gewoon commentaar geven op het document, wat het proces efficiënter maakt. De functie ClickUp om commentaar te geven bespaart me gemakkelijk 50% van mijn tijd.

Caelin Smith, Diggs

Met ClickUp is het aanmaken van video's van begin tot eind gemakkelijk gemaakt.

Je kunt al je projecten op één plek plannen, organiseren en beheren. Functies zoals opnemen en bewerking zitten in de app, zodat je video's van hoge kwaliteit kunt maken zonder dat je een handvol verschillende tools nodig hebt.

Klaar om de toekomst van videoproductie te ervaren? Inschrijven voor ClickUp vandaag nog!

Veelgestelde vragen

Hoe lang moet een video met productadvertenties zijn?

De ideale lengte van een video met reclame voor een product hangt af van het type video en de doelgroep. Over het algemeen moet de lengte tussen de 30 en 90 seconden liggen. Productdemo's duren meestal 60 tot 90 seconden, maar complexe producten kunnen tot twee minuten duren.

Gepersonaliseerde video's duren het best 70 tot 90 seconden, terwijl educatieve video's een bereik hebben van 2 tot 4 minuten, afhankelijk van de complexiteit. Aangezien de gemiddelde aandachtsspanne slechts 8 seconden is en ongeveer 20% van de kijkers binnen de eerste 10 seconden afhaakt, is het cruciaal om de aandacht vroeg te trekken.

wist je dat?

De gemiddelde aandachtsspanne van een volwassene is slechts 8 seconden en ongeveer 20% van de kijkers haakt af binnen de eerste 10 seconden van een advertentie. Trek dus snel de aandacht.

Wat moet er in een productvideo zitten?

Een productvideo moet de sleutel functies, voordelen en aantrekkingskracht benadrukken op een manier die het publiek aanspreekt. Begin met een korte productintroductie met de belangrijkste functies en voordelen. Voeg een demonstratie van het product toe, met close-ups van de functies. Voeg lifestylefoto's toe om het gebruik in het echte leven te illustreren en relativiteit te creëren. Hoogwaardige beelden en getuigenissen van klanten vergroten de geloofwaardigheid en betrokkenheid. Sluit af met een sterke call-to-action, zoals "Shop nu", terwijl je een consistente visuele stijl behoudt die je merkidentiteit weerspiegelt.

Wat moet ik opnemen in mijn video productmarketingstrategie?

Een veelzijdige video productmarketingstrategie moet gericht zijn op het begrijpen van de target doelgroep, het definiëren van doelstellingen en het leveren van content op verschillende platforms om kijkers effectief te betrekken.

Een effectieve marketingstrategie voor videoproducten moet de doelgroep begrijpen, duidelijke doelstellingen instellen en content effectief verdelen over verschillende platforms. Onderzoek je doelgroep om hun demografie, voorkeuren en uitdagingen te identificeren. Ontwikkel verschillende soorten content, zoals demo's, getuigenissen, educatieve video's en clips van achter de schermen. Gebruik storytelling die emotioneel verbindt en problemen oplost, ondersteund door overtuigende visuals. Verdeel video's via sociale media, plaats ze op websites en integreer ze in e-mailcampagnes of betaalde advertenties. Voeg altijd een duidelijke call-to-action toe, die aanzet tot specifieke acties zoals het bezoeken van je website of het doen van een aankoop. Meet tot slot het succes aan de hand van statistieken zoals engagementpercentages, doorklikpercentages en conversies; verfijn je strategie op basis van deze inzichten.