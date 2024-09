12 Beste AI-tools voor videobewerking in 2024

Ontdek de nieuwste AI-tools waarmee je eenvoudig opvallende video's maakt!

Deze AI-tools voor bewerking van video's doen het zware werk voor je: knippen, trimmen en kleuren corrigeren - alles met een paar klikken. Ze laten je video's bewerken zonder dat je technische vaardigheden nodig hebt. Ze versnellen ook het bewerkingsproces, zodat je de vervelende Taken kunt overslaan en je kunt concentreren op creativiteit.

Ik heb urenlang de nieuwste AI-tools voor bewerking van video om de beste te vinden. Op basis van mijn praktijkervaring en inzichten van het ClickUp team heb ik een lijst samengesteld van de beste ClickUp AI tools. De tools op deze lijst hebben consistent uitstekende resultaten geleverd en mijn bewerkingsproces gestroomlijnd.

Laten we erin duiken! šŸŽ„

**Wat moet je zoeken in AI tools voor videobewerking?

Let bij het kiezen van AI-videobewerkingstools op gebruiksgemak, functies voor automatisering, uitvoer van hoge kwaliteit, aanpassingsopties, integratiemogelijkheden, snelheid en betrouwbare ondersteuning.

Hier zijn enkele sleutel factoren die ik in overweging heb genomen (en die jij ook in overweging zou moeten nemen) voordat ik een AI video bewerkingstool selecteer:

Suggesties voor geautomatiseerde bewerking : Zorg ervoor dat de AI-videobewerkingstool je beeldmateriaal kan analyseren en optimale bewerkingen, cuts en overgangen kan voorstellen op basis van de content en werkstroom

: Zorg ervoor dat de AI-videobewerkingstool je beeldmateriaal kan analyseren en optimale bewerkingen, cuts en overgangen kan voorstellen op basis van de content en werkstroom Kleurcorrectie met AI : Kies voor software die automatisch de kleur kan aanpassen, tinten kan uitbalanceren en visuals kan verbeteren zodat ze voldoen aan een professionele standaard

: Kies voor software die automatisch de kleur kan aanpassen, tinten kan uitbalanceren en visuals kan verbeteren zodat ze voldoen aan een professionele standaard Tekst-naar-spraak en spraak-naar-tekst : Kies een tool voor bewerking van video die tekst kan omzetten in natuurlijk klinkende voice-overs en spraak kan omzetten in tekst, waardoor het vertelproces wordt gestroomlijnd

: Kies een tool voor bewerking van video die tekst kan omzetten in natuurlijk klinkende voice-overs en spraak kan omzetten in tekst, waardoor het vertelproces wordt gestroomlijnd Object- en gezichtsherkenning : Geef de voorkeur aan videobewerkingstools met AI die objecten of gezichten kunnen herkennen en bijhouden, waardoor geavanceerde bewerkingstechnieken zoals automatisch zoomen of scherpstellen mogelijk worden

: Geef de voorkeur aan videobewerkingstools met AI die objecten of gezichten kunnen herkennen en bijhouden, waardoor geavanceerde bewerkingstechnieken zoals automatisch zoomen of scherpstellen mogelijk worden Automatische ondertiteling en bijschriften : Selecteer software voor bewerking van video die automatisch nauwkeurige ondertitels en bijschriften genereert

: Selecteer software voor bewerking van video die automatisch nauwkeurige ondertitels en bijschriften genereert Stemmingsverbetering en ruisonderdrukking : Zorg ervoor dat de bewerkingstool AI-gestuurde audioverwerkingsfuncties bevat om de helderheid van de stem te verbeteren en achtergrondruis te verminderen

: Zorg ervoor dat de bewerkingstool AI-gestuurde audioverwerkingsfuncties bevat om de helderheid van de stem te verbeteren en achtergrondruis te verminderen Sjablonen voor video's aanmaken : Zoek naar tools voor AI-videobewerking die AI-gestuurde sjablonen bieden waarmee u snel professionele video's kunt maken

: Zoek naar tools voor AI-videobewerking die AI-gestuurde sjablonen bieden waarmee u snel professionele video's kunt maken AI-gegenereerde muziek en geluidseffecten: Kies AI-videobewerkingssoftware die achtergrondmuziek en geluidseffecten kan genereren of voorstellen die passen bij de stemming en toon van je video

De 12 beste AI-videobewerkingstools

Traditionele bewerking van video gaat vaak gepaard met nauwgezet handmatig werk, zoals het trimmen van clips, het aanpassen van overgangen, kleurcorrectie en het synchroniseren van audio. Dit kan tijdrovend zijn en vereist een hoog vaardigheidsniveau.

AI-videobewerkingsprogramma's nemen de bewerking uit handen, zodat je eenvoudig video's van professionele kwaliteit kunt maken.

Laten we eens kijken naar de beste AI-tools voor videobewerking, elk ontworpen om je werkstroom te stroomlijnen en je creativiteit te vergroten:

1. Synthesia (het beste voor het maken van AI avatars)

via synthese_ Synthesia gebruiken is gemakkelijk-je hoeft geen expert te zijn in video bewerking. Voer gewoon je script in deze AI-video editor in en kies een avatar. Synthesia genereert een video met een levensecht teken dat je boodschap overbrengt!

Je kunt kiezen uit talloze stemmen, stijlen en zelfs talen. Deze online AI video editor heeft me veel tijd en geld bespaard in vergelijking met traditionele videoproductie.

De beste functies van Synthesia

Kies uit een breed bereik van realistische en geanimeerde tekens om je merk te vertegenwoordigen

Zet scripts of artikelen moeiteloos om in boeiende video content

Maak video's in verschillende talen met nauwkeurige uitspraak en lipsynchronisatie

Synthesie beperkingen

Gebruikers ondervinden mogelijk beperkingen bij het aanpassen van de visuele elementen van hun video's

Het gratis abonnement is beperkt en voor toegang tot geavanceerde functies en avatars van hoge kwaliteit is vaak een abonnement nodig

Prijzen voor Synthesia

Gratis

Starters : $18/maand

: $18/maand Maker : $59/maand

: $59/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1500+ beoordelingen)

4.7/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

2. InVideo AI (het beste voor het maken van aantrekkelijke marketing video's)

via inVideo AI_ Met InVideo AI maak je van een idee in enkele minuten een professionele video. Ik uploadde mijn videoscript en de AI-gestuurde editor genereerde de bijpassende beelden, muziek en voice-overs.

Het biedt ook veel aanpasbare sjablonen, zodat je niet vanaf nul hoeft te beginnen. Ik heb de AI-tool voor van alles gebruikt, van YouTube-video's en posts op sociale media tot trainingsvideo's voor mijn team. Het levert consequent indrukwekkende resultaten voor al mijn marketingbehoeften.

InVideo AI beste functies

Tekst omzetten in visueel aantrekkelijke video's met door AI gegenereerde voice-overs en afbeeldingen

Gemakkelijk achtergrond van afbeeldingen of video's verwijderen

Gebruik een bereik aan bewerkingstools zoals trimmen, knippen en effecten toevoegen

Gebruik rechtenvrije afbeeldingen, video's en muziek

InVideo AI limieten

Gebruikers hebben aangetekend dat de beschikbare sjablonen limieten kunnen hebben voor meer specifieke behoeften

Het gratis abonnement van deze AI video editor voegt vaak watermerken toe aan geƫxporteerde video's

InVideo AI prijzen

Free Forever

Plus : $20/maand

: $20/maand Max: $48/maand

InVideo AI beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

3. Runway (Beste voor het maken van video's met animatie)

via Startbaan Ik gebruikte Runway om mijn onbewerkte beelden om te zetten in een boeiende video. Met de AI-functies kon ik gemakkelijk achtergronden veranderen, ongewenste objecten verwijderen en tekens animeren met slechts een paar klikken.

Met deze AI-video editor kon ik mijn video's opschalen, de videokwaliteit verbeteren en oude beelden scherper maken zonder verlies van details. Runway heeft ook een heleboel creatieve effecten om mee te spelen. Ik experimenteerde met verschillende video stijlen en filters en de resultaten waren verbluffend.

De beste functies van Runway

Bewerk en pas videobeelden moeiteloos aan met AI-hulp

Verbeter de geluidskwaliteit en creƫer geluidseffecten

Genereer beelden van hoge kwaliteit op basis van tekstuele beschrijvingen

Runway limieten

Gebruikers tonen aan dat de door AI gegenereerde content vooroordelen weerspiegelt die aanwezig zijn in trainingsgegevens

Voor toegang tot geavanceerde functies van deze AI-editor zijn hoge abonnementskosten nodig

Runway prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Standaard : $12/maand

: $12/maand Pro: $28/maand

$28/maand Unlimited : $76/maand

: $76/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Runway beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Wondershare Filmora (Beste voor het verbeteren van video's met muziek, filters en overgangen)

via Wondershare Filmora Met Wondershare Filmora is het gemakkelijk om te trimmen, splitsen, overgangen en tekst overlays toe te voegen, clips te combineren en coole animaties toe te voegen. Ik heb de AI video generator gebruikt om alles te bewerken, van korte social media clips tot langere vlogs.

Filmora is compatibel met veel verschillende video formaten, waardoor ik zonder problemen bestanden kon importeren en exporteren. De groene scherm functie is uitstekend voor het maken van professioneel uitziende video's. De gereedschappen voor audiobewerking zijn geweldig voor het opruimen van achtergrondgeluiden of het toevoegen van muziek.

Wondershare Filmora beste functies

Toegang tot een bibliotheek met muziek, geluidseffecten en afbeeldingen

Achtergrondmuziek invoegen en het geluid helderder maken

Verschillende overgangen, titels, filters en overlays aan video's toevoegen

Wondershare Filmora beperkingen

Vergeleken met professionele software mist het enkele high-end gereedschappen

Het kan traag zijn voor video's met een hoge resolutie

Wondershare Filmora prijzen

Maandelijks abonnement voor meerdere platforms: $9,99/maand

$9,99/maand Platformoverschrijdend jaarabonnement: $29,99/maand

$29,99/maand Eeuwigdurend abonnement: $49.99/maand

Wondershare Filmora beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

5. Descript (Beste voor audiobewerking en transcriptie)

via Beschrijf Descript is een AI-gestuurd platform voor audio- en videobewerking dat een unieke, intuĆÆtieve benadering van bewerking biedt. Ik heb het gebruikt om mijn video's te bewerken door het transcript aan te passen, ums, ahs en andere vulwoorden en geluiden met Ć©Ć©n klik te verwijderen of zelfs hele zinnen te vervangen. De video wordt automatisch aangepast aan de wijzigingen, wat me tijd en moeite bespaart.

Ik heb gebruik gemaakt van de AI-functies om achtergrondgeluiden te verwijderen, het volumeniveau aan te passen en zelfs realistische voice-overs te genereren. Descript biedt ook krachtige samenwerkingstools, waardoor ik in realtime met leden van het team kan werken en samen projecten kan verfijnen. Dit platform combineert eenvoud met geavanceerde functies, waardoor het ideaal is voor zowel snelle bewerkingen als gedetailleerd werk na de productie.

De beste functies van Descript

Vervang of voeg audio toe door de tekst in te typen en AI het videoscript te laten genereren

Exporteer video's en audio in verschillende formaten tijdens de bewerking van video's

Toegang tot tools voor trimmen, knippen en het toevoegen van visuals

Descript beperkingen

Gebruikers hebben gerapporteerd dat overdubben entranscriptie soms onnauwkeurig kunnen zijn

De functies voor het bewerken van video zijn limiet vergeleken met de functies voor het bewerken van audio en tekst

Beschrijvende prijzen

Free forever

Hobbyist: $12/maand

$12/maand Maker: $24/maand

$24/maand Business: $40/maand

$40/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijvende beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

6. DeepBrain AI (Beste voor video bewerking van door AI gegenereerde mensen)

via diepe hersenen AI_ DeepBrain AI is een van de beste AI-tools voor bewerking van video. Het hielp me bij het maken van een AI-gegenereerde video voor productdemo's en video's in enkele minuten. Ik uploadde een script, selecteerde een AI avatar en genereerde een video die er echt uitzag. Met deze AI video generator kun je uitlegvideo's, tutorials of zelfs video's met pratende hoofden maken.

DeepBrain AI biedt ook veel aangepaste opties en heeft me uren aan video-opnamen en bewerking bespaard. De uiteindelijke output is altijd van professionele kwaliteit.

DeepBrain AI beste functies

AI avatars maken die er menselijk uitzien en zich ook zo gedragen

Maak naadloze en boeiende gesprekken mogelijk met AI-mensen

AI menselijke avatars aanpassen aan de specifieke behoeften van uw merk met AI-gestuurde bewerking van video's

DeepBrain AI limieten

De AI-tool heeft uitgebreide gegevens nodig om nauwkeurige en effectieve AI avatars te maken

De tool heeft naar verluidt problemen met het repliceren van complexe emotionele interacties

DeepBrain AI prijzen

Persoonlijk: $24/maand

$24/maand Teams: $72/maand

$72/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

DeepBrain AI beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Wisecut (Beste voor het maken van content voor sociale media)

via Wisecut Wisecut is een van de beste AI-video editors voor het gemakkelijk omzetten van lange video's in deelbare clips. Ik heb een lange video geĆ¼pload voor mijn YouTube kanaal en Wisecut vond automatisch de beste delen, voegde pakkende muziek toe en genereerde zelfs ondertitels.

Met de AI-functie voor storyboarden kan ik eenvoudig clips herschikken en tekst direct aan het storyboard toevoegen zonder ingewikkelde tijdlijnen. Ik heb Wisecut overal voor gebruikt, van YouTube-shorts tot Instagram Reels, en het heeft me enorm veel tijd bespaard.

Wisecut beste functies

Video's bewerken, pauzes verwijderen en automatisch overgangen maken met geavanceerde AI-functies

Video's optimaliseren voor verschillende beeldverhoudingen (vierkant, verticaal, horizontaal)

Toegang tot een groot bereik aan auteursrechtelijk beschermde muziekopties

Wisecut beperkingen

Gebruikers hebben aangetekend dat de AI video editor moeite heeft met bepaalde video genres of stijlen

De AI-videomaker stemt audio en video niet altijd perfect op elkaar af

Wisecut prijzen

Free Forever

Starter: $10/maand

$10/maand Professioneel: $29/maand

$29/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Wisecut beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

8. Aivo AI (Beste voor het snel omzetten van tekst in video's)

via Aivo AI Ik heb met Aivo AI geƫxperimenteerd en het gebruikt om een blogbericht in een paar klikken om te zetten in een video. Het genereerde automatisch beelden, voegde achtergrondmuziek toe en creƫerde zelfs een voice-over in een paar minuten. Ik kan alles aanpassen, van tekststijlen tot overgangen.

Aivo AI begrijpt de content en stelt relevante visuals voor om video's te genereren. De mogelijkheid om snel verschillende formaten video's te maken voor sociale media bespaart enorm veel tijd.

Aivo AI beste functies

Toegang tot een enorme collectie royaltyvrije afbeeldingen en video's om verbluffende content te creƫren

Automatische suggesties ontvangen in video's voor cuts, overgangen en effecten

Geschreven content gemakkelijk omzetten in visueel aantrekkelijke video's

Aivo AI limieten

Het onder de knie krijgen van de AI-functies voor bewerking van video gaat gepaard met een leercurve

Voor toegang tot geavanceerde functies van de AI-video editor is een hoger abonnement nodig

Aivo AI prijzen

Free Forever

Lite: $10/maand

$10/maand Elite: $19/maand

$19/maand Supreme: $99/maand

Aivo AI beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Adobe Premiere Pro (het beste voor kleurindeling en postproductie)

via blog_ Adobe Premiere Pro is een klassieker en ongetwijfeld een van de beste bewerkingstools voor video met AI. Het heeft echter wel een leercurve en het heeft me een tijdje gekost om de functies van de software grondig te leren kennen. De tool kan veel het productieproces van je video sterk stroomlijnen . Ik heb het voor alles gebruikt, van eenvoudige cuts tot complexe visuele effecten.

De tools voor kleurcorrectie van deze video generator zijn ongelooflijk en de bewerkingsmogelijkheden voor audio zijn top. De video editor kan overweldigend zijn voor beginners, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is er bijna niets dat je niet kunt doen met Premiere Pro.

De beste functies van Adobe Premiere Pro

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met visuele effecten en overgangen die je nodig hebt voor de bewerking van video's

Video's, audio en afbeeldingen genereren in verschillende formaten voor verschillende behoeften

Videoclips herschikken en wijzigen met voltooide flexibiliteit

Adobe Premiere Pro beperkingen

Het op abonnementen gebaseerde model kan duur zijn

Het ontbreken van enkele gebruiksvriendelijke functies belemmert de ervaring van video bewerking voor beginnende gebruikers

Prijzen van Adobe Premiere Pro

$34,49/maand

Adobe Premiere Pro beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1500+ beoordelingen)

4.5/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

10. Clipchamp (Beste voor het maken van korte video's)

via klik hier_ Clipchamp is een andere uitstekende AI-video editor tool voor het maken van korte, snelle video's voor sociale media en marketing. Je kunt gemakkelijk clips trimmen, tekst overlays toevoegen en zelfs basis diavoorstellingen maken. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en ik heb er vanaf elk apparaat toegang toe.

De stockbibliotheek van Clipchamp en het royaltyvrije beeldmateriaal en de muziek zijn indrukwekkend. Het heeft de mogelijkheid om video's (gemaakt om online te delen) te comprimeren zonder aan kwaliteit in te boeten.

De beste functies van Clipchamp

Gebruik een verscheidenheid aan royaltyvrije video's, afbeeldingen en muziek uit de stockbibliotheek

Gemakkelijk samenwerken met leden van het team of clients voor projecten

Kies uit gratis en betaalde abonnementen voor verschillende behoeften

Clipchamp limieten

De gratis versie kan een Clipchamp-watermerk bevatten voor resoluties van 720p en 1080p

Mist functies om complexe video projecten te bewerken

Prijzen voor Clipchamp

Free Forever

Premium: $11/maand

Clipchamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

11. Lumen5 (Beste voor het snel maken van video's)

via lumen5_ Lumen5 is een ander geweldig hulpmiddel om blogberichten om te zetten in boeiende video's. Ik voerde een link naar een artikel in en het programma maakte een storyboard. De AI doet zijn best om visuals en muziek te kiezen die bij de content passen. Ik hou van de verschillende sjablonen die worden aangeboden om verschillende stijlen video's te maken.

Je kunt alles aanpassen met Lumen5 - tekst en afbeeldingen wijzigen en zelfs je eigen voice-over toevoegen. Hoewel het niet zo flexibel is als professionele editors, is Lumen5 zeker een geweldig hulpmiddel om snel video's te maken.

Lumen5 beste functies

Stroomlijn het maken van video's met drag-and-drop functie

Kies uit een bereik van vooraf ontworpen sjablonen die bij uw merkstijl en videodoel passen

Zet scripts om in natuurlijk klinkende voice-overs met meerdere accenten en stemopties

Lumen5 limieten

Ongeschikt voor complexe video projecten die bewerking op professioneel niveau vereisen

Gebruikers hebben beperkingen ondervonden bij het gebruik van sjablonen in termen van aanpassingen voor specifieke ontwerpen

Prijzen voor Lumen5

Basis: $19/maand

$19/maand Starter: $59/maand

$59/maand Professioneel: $149/maand

$149/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Lumen5 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

12. FlexClip (Beste voor het maken van video's voor sociale media)

via flexClip_ FlexClip helpt je om moeiteloos posts voor sociale media of marketingvideo's te maken. Het biedt kant-en-klare sjablonen die je gemakkelijk kunt aanpassen met je eigen tekst, afbeeldingen en muziek.

Bovendien kun je FlexClip gebruiken om coole overgangen, tekstanimaties en zelfs basisanimaties toe te voegen. Het is perfect voor iemand die professioneel uitziende video's wil maken zonder uren bezig te zijn met het leren van complexe bewerkingssoftware zoals Adobe Premiere Pro.

De beste functies van FlexClip

Toegang tot AI-gestuurde tools voor taken zoals het verwijderen van video-achtergronden en het converteren van tekst naar video

Zet tekst om in natuurlijk klinkende voiceovers en voeg automatisch ondertitels toe aan content

Exporteer video's in verschillende formaten en resoluties

FlexClip limieten

Voor toegang tot de premium functies van FlexClip is een betaald abonnement vereist

Bepaalde exportformaten of resoluties kunnen beperkt zijn in het gratis abonnement

Prijzen voor FlexClip

Free Forever

Plus: $10/maand

$10/maand Business: $20/maand

FlexClip beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Andere AI-gereedschappen voor video-editors

Hoewel tools als Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora en Runway indrukwekkende AI-mogelijkheden bieden voor het aanmaken en bewerken van video, heb je een allesomvattende oplossing nodig om je content en video-initiatieven te bedenken, uit te voeren en aan te vullen.

Tools zoals ClickUp levert een krachtig pakket AI-gestuurde functies die uw hele werkstroom stroomlijnen, van projectmanagement en automatisering van taken tot communicatie, samenwerking en het genereren van video.

ClickUp

ClickUp is mijn favoriete tool geworden voor het vereenvoudigen van mijn taken, omdat het het zware werk in mijn werkstroom doet. Met ClickUp Brain, dankzij de ingebouwde AI van de tool verloopt het beheren van mijn projecten soepeler, efficiƫnter en minder stressvol.

maar ClickUp Brain beheert niet alleen taken, het helpt ook bij het genereren van content. Ik kan prompts invoeren om moeiteloos videoscripts, blogberichten, e-mails en marketingcontent te maken, wat me uren schrijftijd bespaart en ervoor zorgt dat mijn content elke keer weer scherp en boeiend is.

Een blogbericht genereren met eenvoudige prompts met ClickUp Brain

Ik waardeer ook de geautomatiseerde samenvattingen van projecten. In plaats van handmatig updates op te stellen, vat ClickUp Brain ze samen zodat ik ze met mijn team kan delen.

Voeg aantekeningen van vergaderingen moeiteloos samen met ClickUp Brain

ClickUp Clips

Ik kan mijn scherm opnemen of maak een snelle video om ideeƫn te delen met mijn team met behulp van ClickUp clips . In plaats van lange verklaringen uit te typen of een AI-gebaseerde videotool te downloaden, gebruik ik Clips om mezelf op te nemen terwijl ik complexe Taken doorloop, een online ervaring beschrijf of projectfeedback visueel geef. Clips is ook perfect voor het maken van explainer video's.

Aantekening: Bekijk deze blog om meer te leren over Hoe je een video-opname maakt van jezelf tijdens een PowerPoint-presentatie

neem clips op in elk gesprek met ClickUp Clips en deel ze eenvoudig met teams_

ClickUp Clips integreert naadloos met ClickUp Brain. Na het opnemen transcribeert ClickUp Brain de video automatisch, waardoor het gemakkelijk is om later naar specifieke informatie te zoeken. Dit was vooral handig toen ik details uit eenClip van een teamlid moest terugzoeken-het is niet meer nodig om hele video's door te spitten om te vinden wat ik nodig had.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Clips-AI-Transcription-feature-example-1400x849.png ClickUp Clips AI Voorbeeld van de functie Transcriptie /$$$img/

transcribeer uw opnamen in slechts enkele minuten met ClickUp Clips_

Tijdens het verkennen van Clips was ik verrukt toen ik hoorde dat je direct commentaar kunt geven op de video en Clips kunt omzetten in uitvoerbare Taken.

U kunt ook gebruik maken van de ClickUp sjabloon voor videoproductie om projecten voor videoproductie georganiseerd te houden. Met aangepaste statussen en velden kunt u elke fase van de productie bijhouden, van het concept tot de uiteindelijke bewerking van de video. Vertrouw op de weergave van het Gantt-diagram om tijdlijnen te beheren en moeiteloos taken aan uw team toe te wijzen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUps-Video-Production-Template.png ClickUp's sjabloon voor videoproductie https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design&_gl=1\*1q6i0tq\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

Ik heb de weergave PremiĆØredatum gebruikt om vorige maand de lancering van een video te coƶrdineren, zodat alles op schema bleef. De gestroomlijnde structuur van het sjabloon verminderde de kans op het missen van cruciale stappen, hield de communicatie helder en hielp me om middelen effectief te beheren.

Dit sjabloon downloaden

De beste functies van ClickUp

Direct antwoorden krijgen, content genereren en updates automatiseren met AI-assistentie

Volg de tijd die u aan Taken besteedt met geĆÆntegreerde tijdsregistratie

Samenwerken aan documenten en wiki's gekoppeld aan taken en projecten binnen ClickUp-taak

Doelen definiƫren en beheren, ze afstemmen op taken en projecten voor een betere focus

ClickUp integreren met Slack, Google Drive en Zoom voor naadloze samenwerking

Snel samenvattingen genereren van opmerkingen over taken en projectupdates voor eenvoudig begrip

Creƫer intelligente dashboards voor inzicht in de voortgang van projecten en teamprestaties

Automatisch content vertalen en spellingscontroles uitvoeren voor nauwkeurigheid in documenten en Taken

ClickUp limieten

De instelling van werkstromen kan in het begin een beetje moeizaam aanvoelen, maar gebruikers vinden het al snel eenvoudig en intuĆÆtief

Sommige geavanceerde functies van ClickUp vereisen een leercurve

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

