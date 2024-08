10 Beste Video Marketing Software in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Videomarketing stimuleert betrokkenheid zoals weinig andere media dat doen. Goed ontworpen video's die zijn afgestemd op uw inkomende en uitgaande marketingdoelen zullen uw publiek boeien, de positie van uw website in zoekmachines verbeteren, vertrouwen en autoriteit opbouwen en leiden tot hogere conversiepercentages.

Met de toename in populariteit van videomarketing zijn er steeds meer softwarehulpmiddelen voor campagnemanagement op de markt die ontworpen zijn om alles wat met video te maken heeft te ondersteunen. De meeste opties kunnen helpen met storytelling, audio-opname en videobewerking, maar de beste tools houden ook statistieken bij zoals weergaven, kijktijd, betrokkenheid en conversies, zodat je de effectiviteit van je marketingcampagnes kunt meten.

Of je nu productpresentaties, getuigenissen van klanten of virale video's maakt om sociale media te domineren, met deze 10 best beoordeelde videomarketing softwareplatforms behaal je resultaten op Hollywood-niveau.

Soorten software voor videomarketing

De beste videomarketing softwaretools bieden een breed scala aan functionaliteiten en implementeren of vervangen vaak andere software contentmarketing software . Enkele van de meest voorkomende categorieën van videomarketing-apps zijn:

Video hostingplatforms: Hosting is een integraal onderdeel van elke videomarketingstrategie. Deze platforms voorzien in die behoefte met hostingmogelijkheden. De meeste bieden ook videoanalyse en een paar hebben aanpasbare videospelers

Video's maken en bewerken: Maak video's van hoge kwaliteit door te knippen, bijsnijden en opnieuw op te maken. Naast de mogelijkheden om video's te bewerken, bevatten videobewerkers vaak bibliotheken met vooraf opgenomen videomateriaal dat u in uw marketing kunt gebruiken

Platforms voor videoberichten en personalisatie: Deze gespecialiseerde tools verbeteren videomarketinginspanningen door integratie met CRM-systemen en sociale mediaplatforms voor een meer gerichte marketingstrategie

Software voor geanimeerde video's: De software automatiseert het videocreatieproces voor boeiende geanimeerde video's, vaak gebruikt voor uitlegvideo's of whiteboardvideo's

Wat moet u zoeken in videomarketing software?

Gezien de vele soorten tools die beschikbaar zijn, hangt de beste videomarketingtool af van je behoeften. Er zijn echter een aantal algemene must-haves waar je op moet letten bij het kiezen van een videomarketingplatform:

Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijke tool maakt professionele video's in slechts een paar klikken

Videobeheer: Als je op zoek bent naar een videohostingplatform, probeer er dan een te vinden met robuuste functies voor videobeheer

Analyses en inzichten: Videoanalyses, zoals kijkerbetrokkenheid en conversietracking, laten zien op welk type video je publiek het beste reageert

Integratie: De videomarketing software moet goed samenwerken met je andere marketingtools en social media kanalen

Kosten: Zoek naar een tool waarvan de plannen beginnen bij een haalbaar maandelijks tarief voor de betaalde versie-en geef voorrang aan tools met gratis plannen

Aanpassingsmogelijkheden: Kijk welke aanpassingsopties beschikbaar zijn, zoals merkvideospelers en sjablonen, om aan te sluiten bij de merkidentiteit van uw bedrijf

Support en training: Zoek naar uitgebreide klantenondersteuning, documentatie en trainingsbronnen zodat u gemakkelijk aan de slag kunt

De 10 beste videomarketing software voor gebruik in 2024

De beste videomarketingtools voor 2024 bieden verschillende functionaliteiten. Sommige zijn hostingplatforms, andere zijn meer gericht op het opnemen en bewerken van video's, terwijl weer andere uitgebreide alles-in-één oplossingen zijn voor al je videomarketingvereisten.

Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder de noodzaak voor een e-mailketen of een persoonlijke vergadering met Clip by ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met schermopnamefunctionaliteit voor het eenvoudig maken en delen van video's. Met

ClickUp Clip

kunt u moeiteloos schermopnames maken die breed binnen en buiten het platform kunnen worden gedeeld. Via ClickUp kunt u elke boodschap met precisie en context overbrengen.

ClickUp biedt marketingteams meer dan alleen een eenvoudige manier om marketingvideo's te maken. Het platform heeft functies voor het brainstormen, plannen en uitvoeren van marketingprogramma's van elke omvang. Met ClickUp's visueel projectbeheer functies kunnen marketingteams gemakkelijk videomarketingactiva opslaan en terugvinden, zodat ze georganiseerd en toegankelijk blijven.

Bovendien, ClickUp AI is een game-changer voor marketingprofessionals. Het helpt bij het creëren van campagne-ideeën, inhoud verkoop-e-mails en meer, allemaal binnen het ClickUp platform.

ClickUp beste functies

Neem uw scherm onmiddellijk en zonder tijdslimiet op. Opnames zijn inclusief spraakinvoer van uw microfoon

Direct video's delen met een link die direct in hun browser wordt afgespeeld

Integreert met projectbeheerelementen zoalsinhoudkalenders encommunicatieplannen* Maak een taak van uw opname om de helderheid van video naar uw project- en taakbeheerproces te brengen

Gebruik de kracht van AI om meer boeiende inhoud te creëren voor videoscripts en aangrenzende inhoud om uwsociale media projecten

Werk met krachtige samenwerkingsfuncties in veel van ClickUp's functies

Brainstorm ideeën met de whiteboardfunctie

ClickUp beperkingen

De mobiele app is niet zo rijk aan functies als de desktopversie

Het aantal functies kan de interface verwarrend maken voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Vidyard

Via Vidyard Vidyard is een toonaangevende videomarketingsoftware die marketingteams helpt de kracht van video te benutten. Het platform biedt AI-gestuurde marketingtools om de best mogelijke resultaten te behalen. Met de videohostingfunctie kun je al je videocontent op één plek centraliseren, waardoor je een gebruiksvriendelijke hub voor al je videomarketingtools creëert.

Met geavanceerde analyses kunnen marketeers videokijkers volgen en begrijpen hoe een publiek omgaat met de inhoud. Voor nog meer functionaliteit integreert Vidyard met verschillende populaire tools.

Vidyard beste eigenschappen

Gebruik Vidyard Video Messages om op te vallen en een betere band met prospects te creëren

Centraliseer uw video's, documenten en andere verkoopmiddelen op één plek voor samenwerking met belanghebbenden

Automatiseer uitgaande verkoop met AI-gestuurde prospectietools

Beheer en optimaliseer uw video's met behulp van Vidyard video hosting en zijn geavanceerde videoanalyse

Vereenvoudig de videoplanning door de AI-scriptgenerator gepersonaliseerde scripts te laten maken voor elke prospect, zodat ude productie van inhoud kunt opschalen Vidyard beperkingen

Gebruikers hebben de wens geuit om meer videobewerkingsfuncties in de software te hebben ingebouwd

De leercurve kan het moeilijk maken om de software optimaal te gebruiken

Sommige gebruikers hadden problemen met de integratie van Vidyard met hun andere verkooptools

Vidyard prijzen

Gratis

Pro: $19/maand

Plus: $59/maand

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Vidyard beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

3. Weefgetouw

Via Weefgetouw Loom is een andere toonaangevende videomarketingsoftware met de nadruk op schermopname met één klik. Loom is een van de populairste videomarketingtools voor het tonen van digitale tools of het delen van tutorials en biedt een gebruiksvriendelijke interface en een eenvoudig ontwerp voor het eenvoudig maken van professionele online video's.

Loom beste eigenschappen

AI-gestuurde videoboodschappen opnemen en delen om de productiviteit te verhogen

Werk sneller met functies zoals automatische titels, automatische samenvattingen en het verwijderen van vulwoorden

Integreer naadloos met tools zoals Google Workspace en Slack

Maak interactieve video's met taken en CTA's voor een boeiendere ervaring

Prioriteit geven aan beveiliging met functies zoals SSO, SCIM en aangepaste beleidsregels voor het bewaren van gegevens

Loom-beperkingen

Sommige gebruikers hadden af en toe problemen met het hosten van video's

De gebruikerservaring rond het navigeren door videoclips kan beter

De videobewerkingstool voor bijsnijden is niet altijd intuïtief

Loom prijzen

Starter: gratis

Zakelijk: $12,50/maand

Zakelijk: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Loom beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (1500+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

4. Wistia

Via Wistia Wistia biedt een aanpasbare videospeler van hoge kwaliteit die eenvoudig in een website kan worden ingesloten. Dit maakt Wistia een ideale marketingtool voor diegenen die video-inhoud willen gebruiken terwijl ze zoveel mogelijk van hun eigen branding willen behouden.

Diepgaande analyses bieden waardevolle inzichten in het gedrag van videokijkers en teams kunnen deze inzichten gebruiken om hun marketinginspanningen te verbeteren. Mogelijkheden voor videobewerking en tools voor het genereren van leads ronden de functieset af.

Wistia beste eigenschappen

Wistia biedt een holistisch platform voor videomarketeers om video's te maken, te beheren en hun prestaties te meten

Met de intuïtieve video-editor kunnen gebruikers productvideo's, uitlegvideo's, instructievideo's en nog veel meer rechtstreeks op het platform maken

Snelle en veilige videohosting zorgt ervoor dat video's vrij blijven van advertenties en afleiding

In-video contactformulieren en CTA's die kijkers gemakkelijker in potentiële klanten veranderen

Gedetailleerde videogegevens tonen kijkersinteracties per seconde en kunnen worden geïntegreerd met CRM-systemen

De videospeler helpt bij het opbouwen vanmerkidentiteit en bevat tal van toegankelijkheidsfuncties

Wistia beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat de exportmogelijkheden beter werkten

De gegevensanalyse is niet zo compleet als bij sommige concurrenten

Wistia prijzen

Gratis

Plus: $24/maand

Pro: $99/maand

Geavanceerd: $399/maand

Premium: Neem contact op voor prijzen

Wistia beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

5. Vyond

Via Voorbij Met de videomarketing software van Vyond kun je geanimeerde video's maken, zelfs als je geen animatie-ervaring hebt. Het platform bevat een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen en andere inhoud, waaronder stripfiguren, rekwisieten en achtergronden.

Het platform heeft functies voor degenen die net beginnen met videoproductie projectbeheer en doorgewinterde professionals. Het maakt niet uit wat je vaardigheden zijn, je zult in staat zijn om videocontent van hoge kwaliteit te maken voor videomarketing, training of storytelling.

Vyond beste eigenschappen

Maak geanimeerde video's van professionele kwaliteit die boeien, informeren en tastbare resultaten opleveren

Maak video's voor verschillende doeleinden, zoals productpresentaties, uitlegvideo's, verkooppresentaties en meer

Gebruik Vyond om betrokkenheid, ROI, merkbekendheid en conversies te vergroten via moeiteloos gemaakte marketingvideo's

Ontwerp op maat gemaakte videopresentaties en follow-ups die aanslaan bij potentiële klanten

Vyond beperkingen

De software vertraagt af en toe, vooral bij langzamere internetverbindingen

Sommige gebruikers willen meer aanpassingsmogelijkheden voor karakterbewegingen en gezichtsuitdrukkingen

Het werken met grote videoclips kan lastig zijn, waardoor kortere videocontent nodig is

prijzen #### Vyond

Essentieel: $49/maand

Premium: $89/maand

Professional: $179/maand

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Vyond beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

6. Stuurpark

Via Stuurpark Sendspark is een video messaging platform voor gepersonaliseerde video outreach en marketing. Met deze software kunnen gebruikers één-op-één of één-op-veel videoberichten maken en deze eenvoudig delen via meerdere kanalen, zoals e-mail, sociale media of websites.

Het platform biedt veel personaliseringsfuncties, zoals aangepaste miniaturen en interactieve oproepen tot actie. Bedrijven kunnen deze aangepaste video's gebruiken om boeiende en authentieke verbindingen te maken met individuele klantsegmenten.

Sendspark beste eigenschappen

Doorbreek de ruis en maak op grote schaal contact met gepersonaliseerde videoberichten

Ervaar een hoger retentiepercentage dan beeld- of tekstberichten

Gebruik asynchrone video om de eentonigheid van realtime videovergaderingen te vermijden en werken op verschillende tijdschema's mogelijk te maken

Gemakkelijk aangepaste video's opnemen om persoonlijke secties voor individuele klanten te maken en deze te combineren met grotere video's

Sendspark beperkingen

De video bewerkingsfuncties zijn meer basic dan sommige andere platforms

Sommige gebruikers vinden de prijs wat aan de dure kant

Integratie met andere marketing tools kan soms moeilijk zijn

Sendspark prijzen

Gratis

Starter: $15/maand

Rapid: $49/maand

Team: $149/maand (voor minimaal vijf seats)

Sendspark beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (81 beoordelingen)

7. Powtoon

Via Powtoon Dit gebruiksvriendelijke videoanimatieplatform is gespecialiseerd in het maken van geanimeerde presentaties en marketingvideo's. De bibliotheek met sjablonen, personages en overgangen helpt je snel op weg, ongeacht je ervaringsniveau. De drag-and-drop interface maakt bijvoorbeeld het toevoegen en verplaatsen van animaties eenvoudig en ongecompliceerd.

Powtoon beste eigenschappen

Visueel communiceren met korte video's en animaties voor heldere communicatie bij verschillende soorten werk

Gespecialiseerde oplossingen voor HR, training en ontwikkeling, interne communicatie, marketing en onderwijs

Maak uw eigen video's, ongeacht uw ontwerp- of technische vaardigheden met de gebruiksvriendelijke animatietools

Bevat honderden geanimeerde personages, sjablonen, achtergronden en soundtracks

Powtoon-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de leercurve in het begin moeilijk

De functies zijn niet zo geavanceerd als sommige andere opties

Powtoon prijzen

Lite: $50/maand

Professioneel: $190/maand

Agentschap: $117/maand (alleen op jaarbasis)

Powtoon beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (350+ beoordelingen)

8. Renderforest

Via Renderforest Renderforest biedt een breed scala aan videosjablonen en videobewerkingstools voor het maken van promotievideo's, uitleganimaties en marketingcontent. Met de gebruiksvriendelijke online videobewerker van het platform kun je video's zelfs met één klik rechtstreeks publiceren op videohostingplatforms zoals Facebook en YouTube.

De software wordt geleverd met een grote galerij sjablonen, stockmateriaal en commercieel gelicentieerde muziek om de videoproductie sneller te maken en de creativiteit te stimuleren.

Renderforest beste eigenschappen

Maak verbluffende video's, animaties en meer zonder ontwerp- of productie-ervaring

Gebruik intro's, outro's en muziekvisualisaties van uitzendkwaliteit om uitvoer van hoge kwaliteit te produceren

Maak responsieve, snelle en professioneel geoptimaliseerde websites om meer verkeer aan te trekken en te vergroten

Genereer ontwerpen voor hoogwaardige presentaties, logo's, mockups, afbeeldingen voor sociale-mediamarketing en promotieafbeeldingen

Renderforest beperkingen

Gebruikers van het gratis plan vinden de functies beperkter dan zou moeten

Gebruikers vinden de prijsstructuur, vooral in het hogere segment, prijzig

Sommige gebruikers willen meer aanpassingsmogelijkheden voor de sjablonen

Renderforest prijzen

Gratis

Lite: $14,99/maand

Pro: $29,99/maand

Zakelijk: $49,99/maand

Renderforest beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

9. Animoto

Via Animoto Animoto zet foto's en videoclips om in overtuigende marketingvideo's. Met een scala aan sjablonen, muziekopties en aanpassingsmogelijkheden maakt Animoto het maken van hoogwaardige video-inhoud eenvoudig.

De gebruiksvriendelijke interface van dit unieke videoplatform zorgt ervoor dat zelfs mensen zonder enige ervaring met het bewerken van video's boeiende social media-inhoud en promotievideo's kunnen maken. Dankzij de cloud-gebaseerde architectuur kun je overal aan projecten werken, wat zorgt voor flexibiliteit en gemak.

Animoto beste functies

Maak eenvoudig professionele video's met drag-and-drop bewerkingstools en visuele effecten

Kant-en-klare sjablonen voor feest-, werkplek-, marketing-, persoonlijke en onderwijsthema's

Eenvoudig media uploaden vanaf uw computer of importeren vanuit cloud-opslag

Pas uw merk toe en pas video's aan met kleuren, lettertypen, logo's, effecten, animaties en overgangen

Verzamel feedback direct op de video met opmerkingen met tijdstempel

Video's delen met geïntegreerde tools voor sociaal delen, insluiten en e-mailen

Animoto beperkingen

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkter dan sommige andere keuzes

Integratie met andere marketingtools of platforms kan moeilijk zijn

Sommige gebruikers ervaren soms trage rendering van video's

Animoto prijzen

Gratis

Basis: $16/maand

Professioneel: $29/maand

Teams: $79/maand

Animoto beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (91 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

10. Vimeo

Via Vimeo Vimeo is een gerenommeerd videohostingplatform dat bekend staat om zijn hoogwaardige videoweergave en professionele functies. Het is voornamelijk een platform voor het hosten en delen van video's. Maar Vimeo onderscheidt zich van andere concurrenten met robuuste privacy-instellingen, aanpassingsmogelijkheden en analyses.

Het is een populaire keuze voor creatieprofessionals die een gepolijste videopresentatie nodig hebben voor hun publiek. Marketeers gebruiken het vaak voor het hosten van promotie-inhoud of educatief materiaal.

Vimeo beste eigenschappen

Snel inhoud maken, bewerken en delen, ongeacht je budget of expertise

Video's streamen en hosten in 4k, 8k HDR en met Dolby Vision

Pas uw videospeler aan zodat deze beter past bij uw branding en voorkeuren

Maak automatisch hoofdstukken, pas uw merkkit toe en optimaliseer video's voor SEO

Opnemen, uploaden, knippen, bijsnijden, GIF's maken en meer met een AI-scriptgenerator en AI-gestuurde bewerking

Vimeo beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de prijsplannen niet altijd overeenkomen met hun behoeften, waardoor ze moeten betalen voor functies die ze niet gebruiken

Sommige gebruikers vinden de interface voor videobeheer minder intuïtief dan andere hostingplatforms

Gebruikers hebben soms het gevoel dat hun video's onterecht worden verwijderd vanwege een vaag maar strikt gehandhaafd inhoudsbeleid

Vimeo prijzen

Gratis

Starter: $20/maand

Standaard: $33/maand

Geavanceerd: $108/maand

Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Vimeo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (950+ beoordelingen)

De evolutie van videomarketingsoftware heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop bedrijven zoals het uwe contact maken met uw klanten. Het scala aan beschikbare tools voorziet in verschillende behoeften, van creatie en bewerking tot distributie en analyse, zodat u boeiende video-inhoud kunt maken die aanslaat bij uw doelgroep.

