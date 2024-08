15 voorbeelden van trainingsvideo's: Best Practices voor effectieve personeelsontwikkeling

Denk je bij bedrijfstrainingen nog steeds aan stoffige vergaderzalen en eindeloze PowerPoint-dia's?

Het zal je verbazen hoeveel er is veranderd.

Slimme, interactieve en, laten we zeggen, leuke trainingsvideo's herdefiniëren leren en ontwikkeling overal - van hamburgerketens tot makelaarskantoren. Deze video's zijn meer dan alleen visuele hulpmiddelen voor saai materiaal; ze worden krachtige katalysatoren voor de groei en het behoud van werknemers.

Een trainingsvideo is een educatief hulpmiddel dat is ontworpen om de competenties en prestaties van werknemers te verbeteren. Ze zijn er in verschillende formats, van eenvoudige tutorials tot boeiende interactieve modules, allemaal gericht op het bereiken van specifieke leerresultaten.

Sterker nog, volgens Forbes onthouden kijkers 95% van een boodschap in video format, vergeleken met 10% als ze het lezen. Ja, dat lees je goed - 95%!

Immers, deze video's splitsen complexe informatie op in behapbare, gemakkelijk te verteren segmenten, vaak verrijkt met boeiende visuals of een vleugje humor. En het gaat er niet alleen om het leren leuk te maken. Deze video's zijn ook financieel zinvol.

Organisaties kunnen hun trainingskosten aanzienlijk verlagen door over te schakelen op videogebaseerd leren, waardoor fysiek trainingsmateriaal, honoraria voor trainers, reiskosten en locatiekosten niet meer nodig zijn.

Dus als je de volgende keer een 'verplichte trainingssessie' moet abonneren, waarom gebruik je dan geen trainingsvideo's?

Waarom zijn trainingsvideo's effectief?

Trainingsvideo's zijn de stille performers op het gebied van educatieve technologie.

Terwijl moderne platforms zoals leermanagementsystemen en gamified apps de krantenkoppen halen, doen trainingsvideo's hun werk op de achtergrond - waarbij ze consequent de kennis vasthouden.

Hier is de eenvoudige waarheid: mensen zijn visuele leerlingen. Visuele verhalen vertellen is al sinds de oudheid een fundamentele manier om te communiceren en te leren.

Trainingsvideo's spelen in op onze voorkeur voor verhalen en zetten droge, complexe informatie om in boeiende visuele content, vaak voltooid met diverse voice-overs en muziek. Ze maken ingewikkelde processen eenvoudig te begrijpen door middel van duidelijke animaties en zetten abstracte ideeën - waarvoor honderden pagina's tekst nodig zouden zijn om ze uit te leggen - om in concrete beelden.

Studies hebben aangetoond dat onze hersenen visuele informatie verwerken 60.000 keer sneller verwerken dan tekst . Dus terwijl uw gedetailleerde PowerPoint moeite heeft om de aandacht vast te houden, weet een goed ontworpen video de aandacht vast te houden.

Bovendien maken trainingsvideo's het mogelijk om capaciteitsopbouw en het verbeteren van de communicatie-effectiviteit, die beide cruciaal zijn voor elk succesvol trainingsprogramma, in het bijzonder agile training .

Soorten video's over training

Trainingsvideo's zijn er in verschillende formats, elk afgestemd op verschillende leerdoelen en behoeften van het publiek.

Als je deze soorten begrijpt, kun je de juiste stijl kiezen voor je trainingsdoelen.

Tutorial video's

Deze trainingsvideo's bevatten walk-throughs of stapsgewijze demonstraties om specifieke vaardigheden of Taken aan te leren.

Of het nu gaat om het inwerken van een nieuwe werknemer , het leren van een nieuwe softwaretool of het onder de knie krijgen van een praktische vaardigheid, video's met tutorials leiden kijkers door elke stap van het proces, zodat ze in hun eigen tempo kunnen volgen.

Geanimeerde trainingsvideo's

Als u complexe concepten moet uitleggen die misschien te droog of ingewikkeld zijn voor traditionele formats, kunnen geanimeerde video's echte redders in nood zijn.

Ze maken gebruik van boeiende visuals en dynamische animaties om concepten tot leven te brengen en abstract of moeilijk materiaal toegankelijk en interessant te maken.

Dit type video is bijzonder effectief voor onderwerpen die baat hebben bij visuele hulpmiddelen, zoals wetenschappelijke processen of datavisualisatie.

Opgenomen video's of screencasts

Verschillende gratis schermopnamehulpmiddelen zijn ideaal voor softwaretraining of elke toepassing die een visuele demonstratie van een digitaal product vereist.

Screencastvideo's leggen het scherm direct vast, vaak vergezeld van uitleg door een voice-over, om een duidelijke en beknopte gids door softwaretoepassingen te bieden.

Door deze directe weergave kunnen leerlingen precies zien wat ze moeten doen, wat de bruikbaarheid van de training verbetert.

Video's met rollenspel

Door levensechte scenario's te simuleren, helpen video's met rollenspellen werknemers om de juiste reacties en gedragingen in verschillende situaties te begrijpen en te oefenen.

Deze video's zijn vooral nuttig voor training in zachte vaardigheden, zoals klantenservice, verkooptactieken of leiderschapsvaardigheden, waarbij interpersoonlijke dynamiek sleutel is.

Micro video's

Deze korte, gerichte video's duren meestal maar een paar minuten en behandelen één onderwerp of Taak.

Microvideo's zijn perfect voor leerlingen die snel antwoord nodig hebben of specifieke punten willen opfrissen. Ze stellen lerenden in staat om de training in kleine, beheersbare brokken te consumeren.

Elementen van effectieve trainingsvideo's

Het succes van trainingsvideo's hangt af van hun ontwerp en uitvoering. Hier zijn enkele sleutelelementen om in overweging te nemen in een effectieve trainingsvideo:

1. Houd ze beknopt en duidelijk

Met een beperkte aandachtsspanne is het cruciaal om berichten duidelijk en kort te houden om de betrokkenheid van de kijker te behouden.

Beknopte video's zorgen ervoor dat essentiële informatie effectief wordt overgebracht zonder het publiek te overweldigen.

2. Maak van leren een actieve ervaring

Interactieve functies zoals quizzen en beslissingsscenario's kunnen van een passieve weergave een boeiende leerervaring maken.

Deze elementen helpen het begrip te verdiepen en het behoud te verbeteren door leerlingen in staat te stellen kennis in realtime toe te passen.

3. Vergroot de duidelijkheid met multimedia

Beeld en geluid van hoge kwaliteit zijn essentieel, niet alleen voor de esthetiek, maar ook voor de duidelijkheid.

Ze helpen om complexe informatie te vereenvoudigen en de rente van de kijker te behouden, waardoor een meer meeslepende video leerervaring ontstaat.

4. Zorg voor toegankelijkheid

Toegankelijkheidsfuncties zoals ondertiteling en duidelijke tekst zorgen ervoor dat alle werknemers, ongeacht hun capaciteiten, van de training kunnen profiteren.

Door ervoor te zorgen dat video's mobielvriendelijk zijn, wordt de toegankelijkheid ook vergroot, zodat er ook onderweg geleerd kan worden.

5. Ga verder dan de video met ondersteunende materialen

Bied extra bronnen zoals PDF's of koppelingen naar gerelateerde content op uw trainingssoftware kan het leren versterken.

Met deze materialen kunnen leerlingen in hun eigen tempo dieper in de onderwerpen duiken en de kennis praktisch toepassen.

15 voorbeelden van trainingsvideo's

Laten we de puntjes op de i zetten en een aantal trainingsvideo's in actie bekijken! Hier zijn 15 uitstekende voorbeelden van trainingsvideo's voor bedrijven:

1. ClickUp's Video: Inleiding tot ClickUp Clips

Deze video van ClickUp laat de kracht zien van hun functie Clips, een game-changer voor L&D-professionals die gemakkelijk verteerbare en boeiende content voor bedrijfs- en educatieve trainingen willen maken.

Hier zijn enkele redenen waarom dit een goed training video format zou kunnen zijn:

De video duurt slechts 35 seconden, waardoor de aandacht van de cursist wordt vastgehouden en de belangrijkste details direct worden overgebracht

Het gebruik van analogieën in de video maakt het meer relateerbaar

Het tonen van de walkthrough van het product verhoogt de bruikbaarheid van de training

Waarin onderscheiden ClickUp Clips zich?

Korte video's opnemen en delen met ClickUp Clips

Het voordeel van ClickUp Clips ligt in zijn eenvoud en toegankelijkheid.

In tegenstelling tot traditionele bewerkingssoftware voor video's kan iedereen met Clips korte uitlegvideo's (zoals een screencastvideo) rechtstreeks binnen het ClickUp platform opnemen.

Er zijn geen bewerkingsprogramma's nodig! Hierdoor kunnen makers van L&D en motiveert het team om snelle trainingsmodules te maken over specifieke functies, processen of stappen om problemen op te lossen.

Hoe kunnen L&D teams gebruik maken van ClickUp Clips?

Met ClickUp Clips kunnen L&D teams korte, boeiende video trainingsmodules maken die inspelen op de voorkeur van de moderne leerling voor gemakkelijk verteerbare informatie.

Hier volgt een overzicht van de sleutel functies die ClickUp Clips een waardevol hulpmiddel maken voor L&D professionals:

Creëer in gesprekken: Neem eenvoudig een Clip op direct in een ClickUp gesprek, waardoor heldere communicatie en samenwerking worden aangemoedigd. Dat is nog niet alles: u kunt op elk deel van een ClickUp Clip klikken om een opmerking achter te laten en een discussie te starten. ClickUp geeft een tijdlijn weer van alle opmerkingen die over de video zijn gemaakt, zodat u elk segment met slechts één klik opnieuw kunt afspelen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-219.png ClickUp Clips /%img/

Geef commentaar en start een gesprek met slechts een klik op ClickUp Clips

Vertalen met AI:ClickUp Brein-ClickUp's ingebouwde AI-assistent transcribeert automatisch elke Clip, inclusief tijdstempels en fragmenten, waardoor het gemakkelijker wordt om specifieke informatie te vinden. De transcripties van de Clip worden ook geïndexeerd door ClickUp Brain, zodat u kunt zoeken naar specifieke content in uw Clip-bibliotheek

Transcribeer elke ClickUp Clip met ClickUp Brain

Deel in één klik: Embed uw Clip direct inClickUp-taak ofClickUp Documenten, deel het met een openbare link, of download het videobestand voor een bredere verdeling

Embed uw Clip direct inClickUp-taak ofClickUp Documenten, deel het met een openbare link, of download het videobestand voor een bredere verdeling Zet elke Clip om in een Taak: Zet elke Clip om in een ClickUp-taak, wijs eigenaren toe en onderneem actie op de ideeën die in de video worden gedeeld. Neem een willekeurige Clip op in de beschrijving van een taak, wijs teamleden toe en zet de taak naadloos over naar een lijst, map of ruimte waar al gewerkt wordt

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-222.png ClickUp Clip /%img/

Elke ClickUp-taak insluiten in de beschrijving van een ClickUp-taak en toegewezen personen toevoegen

Beheer alles in Clips Hub: Clips Hub helpt om alles op bestelling te houden. Elke Clip die u opneemt, in een commentaar, Taak of Document in ClickUp, wordt automatisch opgeslagen in uw Clips Hub zodat u deze later kunt raadplegen. Hier kunt u uw Clips op elke gewenste manier zoeken, sorteren en beheren, zodat u nooit een Clip die u hebt gemaakt kwijt raakt

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-223.png ClickUp Clips Hub /$$$img/

Beheer alles op één plek met ClickUp Clips Hub

2. Video van HubSpot: Facebook Ads Targeting

HubSpot Academy biedt uitgebreide trainingsvideo's over digitale marketing.

Deze video over Facebook Ads Targeting behandelt een complex onderwerp: het juiste publiek bereiken met je advertenties. Maar in plaats van kijkers te overweldigen met jargon, worden de dingen opgedeeld in duidelijke stappen.

Hier zijn enkele redenen waarom dit een goed training video format zou kunnen zijn:

Complexe onderwerpen worden opgedeeld in gemakkelijk te begrijpen stappen

Er wordt gebruik gemaakt van visuals zoals schermafbeeldingen om concepten te illustreren

De video is lang genoeg om het onderwerp te behandelen, maar niet te lang zodat kijkers hun interesse verliezen

3. Video van Canva: Hoe Expedia Group 120 ontwerpuren per week heeft bespaard met Canva

Hier legt een werknemer van Expedia Group uit hoe Canva hun bedrijf van nut is geweest. Dit type video is een getuigenis van een klant.

Het is een voorbeeld uit de praktijk van hoe een product met succes kan worden gebruikt. Als deze video wordt gebruikt bij het inwerken van teams voor klantensucces, kan het werknemers helpen om de positieve impact van het product te zien en te begrijpen hoe andere soortgelijke bedrijven er hun voordeel mee kunnen doen.

Hier zijn enkele redenen waarom dit een goed training video format kan zijn:

Als leerlingen de ervaring van een echte persoon zien, zullen ze eerder geloven in de doeltreffendheid ervan

Getuigenissen benadrukken de specifieke voordelen die het product/de dienst biedt, waardoor het waardevoorstel op een begrijpelijke manier wordt weergegeven

Verhalen zijn natuurlijk boeiend, waardoor getuigenissen beter worden onthouden dan traditionele video's over producttraining

4. Google Analytics Video: Sleutel gebeurtenissen en conversies in Google Analytics

In deze video met uitleg over software-updates wordt een update van Google Analytics uitgelegd door de veranderingen en de redenering erachter toe te lichten.

Dit format zou een goed format kunnen zijn voor trainingsvideo's omdat er tijd wordt besteed aan het uitleggen van de basiscontext voor de update.

Redenen waarom dit format van trainingsvideo's werkt:

De update wordt opgedeeld in duidelijke stappen en de reden voor de verandering wordt uitgelegd

Het gebruik van tekst overlays en eenvoudige animaties helpt de veranderingen tussen oude en nieuwe terminologie te illustreren

De instructeur vermijdt onnodige gesprekken en concentreert zich op de sleutelinformatie

5. Video van Adobe Creative Cloud: Principes van kleurentheorie

In deze video geeft de spreker historische achtergrondinformatie over kleurtheorie, legt hij de concepten van primaire, secundaire en tertiaire kleuren uit en bespreekt hij de kenmerken van kleuren zoals tint, verzadiging en waarde.

Dit format voor trainingsvideo's biedt verschillende voordelen:

Het biedt een uitgebreid overzicht van een onderwerp op een gestructureerde manier

De concepten worden uitgelegd door een geloofwaardig en gezaghebbend persoon, de oprichter van Blok Design, een bekroonde studio voor grafisch ontwerp

Er worden beelden gebruikt om de kijkers te helpen de besproken concepten te begrijpen

6. Video van Analyst Academy: De 5 populairste Ccnsulting-clides (en hoe ze te bouwen)

Dit is een trainingsvideo over het ontwerpen van PowerPoint-dia's, speciaal gericht op consultants.

De spreker stelt dat consultants vijf belangrijke lay-outs voor dia's herhaaldelijk gebruiken.

Door kijkers te leren hoe ze deze vijf dia's moeten maken, wil hij hen tijd besparen en hun presentaties verbeteren.

Hier zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van dit training video format:

Het stemt informatie en voorbeelden direct af op de behoeften van het target publiek (consultants)

Het aanmaakproces wordt opgedeeld in gemakkelijk te volgen stappen

Het laat zien hoe sjablonen in de praktijk worden gebruikt met echte voorbeelden

7. Video van Gong: Bezwaren behandelen-7 stappen om elk object in verkoop te overwinnen

Als je verkoopprofessionals wilt leren hoe ze verkoopbezwaren deskundig kunnen afhandelen, kan deze video handig zijn als uitgebreide trainingsvideo.

Het leidt kijkers door de zeven stappen van Gong's B2B verkoopproces met een duidelijke en gestructureerde presentatie.

Enkele van de sterke redenen om voor dit training video format te kiezen zijn:

Het biedt een slide deck dat werknemers kunnen downloaden en gebruiken als naslagwerk tijdens echte verkoopgesprekken

De video maakt effectief gebruik van levensechte scenario's om de oplossingen te demonstreren, waardoor de content praktischer en bruikbaarder wordt

Het concept wordt opgedeeld in verschillende stappen of secties, waardoor de cursist diepere nuances kan begrijpen

8. Video van Xenium HR: Hoe constructieve feedback geven

Deze video is een rollenspel over hoe je constructieve werknemersfeedback . In de video komt Brandon naar het bureau van zijn collega om te klagen dat hij zich niet ondersteund voelt door zijn collega.

De collega legt vervolgens haar perspectief uit en stelt manieren voor om de communicatie in de toekomst te verbeteren.

Dit is waarom dit format ideaal zou kunnen zijn:

Het simuleert een echte situatie waar werknemers mee te maken kunnen krijgen, zodat ze kunnen zien hoe ze er effectief mee om kunnen gaan

De video belicht zowel positieve als negatieve communicatiebenaderingen en biedt de kijkers duidelijke aanknopingspunten

Kijkers zien de situatie van beide kanten, waardoor ze de verschillende standpunten en mogelijke reacties beter begrijpen

9. Video van Nvidia: AI-modellen snoeien voor topprestaties

Deze geanimeerde video bespreekt een nieuwe methode voor het trainen van modellen voor autonome voertuigen, genaamd Hardware-Aware Latency Pruning (HELP). Deze methode is geschikt voor het trainen van video's omdat het efficiënt en nauwkeurig is.

Dit format is effectief omdat het kijkers een goed begrip geeft van het probleem, de oplossing en de voordelen van de oplossing.

Hier zijn nog enkele redenen om dit format te kiezen voor trainingsvideo's voor bedrijven:

De video begint met een uitleg van het probleem en gaat vervolgens in op hoe de nieuwe methode het probleem kan oplossen, waardoor de leerlingen meer context krijgen over de noodzaak van de oplossing

Animaties en andere visuele illustraties van de concepten helpen kijkers het materiaal beter te begrijpen

De video richt zich op praktische en realistische toepassingen

10. Video van McDonald's: Hoe maak je een hamburger bij McDonald's?

Deze instructievideo is een voorbeeld van hoe je leren eenvoudig en praktisch kunt houden en laat nieuwe medewerkers aan de hand van echte voorbeelden elke stap zien bij het maken van een McDonald's hamburger.

Dit is waarom dit format goed is voor training:

De video splitst het proces op in een stap-voor-stap werkstroom, wat gunstig is voor leerlingen die nieuw zijn in de Taak

De video herhaalt sleutel informatie, zoals de namen van de broodjes (kroon en hiel). Deze herhaling kan cursisten helpen belangrijke details te onthouden

De video focust op de juiste techniek. Dit kan cursisten helpen om fouten te vermijden en een consistent resultaat van hoge kwaliteit te garanderen

11. Video van ReachOut Australië: Pesten op de werkplek

Pesten op de werkplek aanpakken is een moeilijk onderwerp. Ondanks de complexiteit van het onderwerp wordt het in deze geanimeerde video effectief vereenvoudigd. Er wordt gebruik gemaakt van grafische elementen en voice-overs om duidelijke, gemakkelijk te begrijpen instructies te geven. Deze aanpak zorgt ervoor dat kijkers de content gemakkelijk kunnen volgen.

Overweeg dit format voor trainingsvideo's om deze redenen:

Het gebruik van humor en dramatisering kan helpen om kijkers betrokken te houden bij het materiaal

De video gebruikt duidelijke en herkenbare voorbeelden van zowel duidelijk als subtiel pestgedrag

De video biedt duidelijke volgende stappen en bronnen, en moedigt kijkers aan om hulp te zoeken als dat nodig is

12. Video van SafetyCulture: Good Manufacturing Practices (GMP) voor voedselveiligheid

Deze video is een goed voorbeeld van de kracht van een goed script! In plaats van te vertrouwen op levendige kleuren en uitgebreide visuals, kiest deze trainingsvideo voor een heldere en duidelijke stijl, waardoor kijkers zich beter kunnen concentreren op de voice-over.

Deze nadruk op het script zorgt ervoor dat de boodschap centraal blijft staan, waarbij de beelden een ondersteunende rol spelen om de communicatie te verbeteren.

Dit is waarom dit format perfect is voor trainingsvideo's:

De video houdt de informatie kort en bondig, waardoor de aandacht van de kijker wordt gemaximaliseerd en de kennis beter wordt vastgehouden

Het tonen van scenario's uit de praktijk helpt kijkers te begrijpen hoe het proces van toepassing is in alledaagse situaties

Door de richtlijnen op te splitsen in kleinere, verteerbare brokken kan de video de informatie gemakkelijker verwerken en onthouden

13. Video van Burger King: Gegrilde honden ft Snoop Dogg

Dit is een interactieve video voor werknemers van Burger King over het bereiden van hun nieuwe menu item, Grilled Dogs.

Burger King geeft zijn training meer pit door Snoop Dogg als gastheer te gebruiken, die het product op een levendige en boeiende manier introduceert.

Door gebruik te maken van zijn aantrekkingskracht uit de popcultuur zorgen ze ervoor dat de training gedenkwaardig is en aanslaat bij een breed publiek

Dit is waarom dit format werkt:

Het gebruik van een beroemdheid als Snoop Dogg kan de aandacht trekken en de training boeiender maken voor werknemers

De video maakt gebruik van pakkende slogans en rijmpjes om werknemers te helpen de sleutelinformatie te onthouden

De video legt het nieuwe item op het menu duidelijk uit en legt beknopt uit hoe de hotdogs moeten worden bereid en welke toppings verkrijgbaar zijn

14. Ahref's Video: Voltooide SEO-cursus voor beginners

De trainingsvideo's van Ahrefs zijn een uitstekend voorbeeld van effectieve educatieve content.

Ze combineren een productie van hoge kwaliteit met educatieve inzichten en praktische demonstraties van hun tools, waardoor ze een bron van onschatbare waarde zijn voor degenen die hun SEO-vaardigheden willen verbeteren. Het is duidelijk waarom deze video's zo gewaardeerd worden binnen de SEO gemeenschap.

Hier zijn een aantal overtuigende redenen om dit training video format te overwegen:

De video is opgedeeld in modules, waardoor het voor cursisten gemakkelijk is om te navigeren en de informatie te vinden die ze zoeken

De video is visueel aantrekkelijk en bevat screencasts om de besproken concepten te helpen illustreren

De spreker betrekt de kijkers door vragen te stellen en oefeningen aan te bieden, waardoor de kennis beter wordt onthouden en praktisch kan worden toegepast

15. Video van Neil Patel: Hoe maak je je podcast populairder

De YouTube-video's van Neil Patel zijn een schatkamer voor zowel beginnende als ervaren marketeers die hun digitale marketingvaardigheden willen verbeteren.

In deze video zitten zijn eenvoudige presentaties boordevol rijke inzichten en bruikbare strategieën, waardoor complexe onderwerpen toegankelijk en beheersbaar worden.

Neil maakt effectief gebruik van visuals en voorbeelden die je betrokken houden, zodat je niet alleen passief kijkt maar ook actief leert.

Dit is waarom dit een goed training video format is:

Neil deelt praktische lessen uit zeven jaar podcastervaring en geeft waardevol, datagestuurd advies

De video geeft direct toepasbare tips om de zichtbaarheid en betrokkenheid van podcasts te verbeteren

In minder dan zes minuten zorgt de video voor betrokkenheid van de cursist zonder veel tijd te vragen

De combinatie van visuals met sleutelpunten helpt om informatie beter te onthouden

Nu je de beste voorbeelden van trainingsvideo's hebt gezien, laten we eens kijken hoe je je eigen instructievideo kunt maken.

Stappen om trainingsvideo's te maken

Hier is een eenvoudige gids om een video trainingsprogramma te maken dat je publiek betrokken houdt:

1. Begin met een goed abonnement

Net zoals u geen verhaal zou beginnen zonder het einde te kennen, moet u de productie van uw video met bedrijfstraining niet overhaasten. Begin met het schetsen van je doelstellingen. Wie is je publiek? Wat wil je dat ze leren?

Deze duidelijke visie zal voorkomen dat je video een verwarrend plot wordt.

Het gebruik van een sjabloon voor opleidingsplan voor werknemers kan je helpen bij het brainstormen, schetsen, uitwerken en samenstellen van je trainingsstrategieën.

2. Een duidelijk script maken

Zie je script als de ruggengraat van je trainingsvideo. Het moet je kijkers vlot door de content leiden en vrij zijn van overbodige franje.

Overweeg het gebruik van verteltechnieken. Door een verhaal in je script te verweven kun je de content toegankelijker maken en beter onthouden. Denk aan het opnemen van scenario's uit de echte wereld of casestudy's.

Houd het kort, direct en jargonvrij - eenvoud is je beste vriend. Verwijs naar enkele elevator pitch voorbeelden om te leren hoe complexe concepten kunnen worden samengevat.

3. Focus op kwaliteit van productie

Nu is het tijd om je te concentreren op beeld en geluid.

Investeer in goede belichting. Slechte belichting kan afleiden en het moeilijk maken voor kijkers om te volgen. Streef waar mogelijk naar gelijkmatig, natuurlijk licht

Slechte belichting kan afleiden en het moeilijk maken voor kijkers om te volgen. Streef waar mogelijk naar gelijkmatig, natuurlijk licht Geef prioriteit aan duidelijke audio. Hier valt niet over te onderhandelen. Elimineer achtergrondgeluiden en zorg ervoor dat je stem (of die van een verteller) helder en goed verstaanbaar is. Overweeg het gebruik van een hoogwaardige microfoon

4. Bewerk voor impact

Zelfs de best gefilmde scènes kunnen wel wat bewerking gebruiken. Gebruik bewerkingstools om vertragingen weg te snijden, overgangen te verbeteren en beelden te synchroniseren met je verhaal. Deze stap maakt van je video een strak, professioneel pakket.

5. Verdeel verstandig

Berg je eigen video's niet zomaar op. Kies een distributieplatform dat het beste bij je publiek past.

Voor interne training: Gebruik het Learning Management System (LMS) van uw bedrijf of maak een speciaal videokanaal binnen uw intranet

Gebruik het Learning Management System (LMS) van uw bedrijf of maak een speciaal videokanaal binnen uw intranet Voor extern publiek: Overweeg platforms zoals YouTube, Vimeo of sociale media, afhankelijk van uw target demografie

Overweeg platforms zoals YouTube, Vimeo of sociale media, afhankelijk van uw target demografie Optimaliseer uw video voor zoekmachines: Gebruik relevante trefwoorden en duidelijke titels om ervoor te zorgen dat uw doelgroep uw trainingsvideo gemakkelijk kan vinden

Pro tip: Maak je video gemakkelijk toegankelijk! Zorg voor bijschriften of transcripties om kijkers met gehoorproblemen of mensen die liever lezen tegemoet te komen.

Trainingsvideo's maken met ClickUp

Trainingsvideo's hebben een revolutie teweeggebracht in het leren in bedrijven door het om te zetten in boeiende en effectieve ervaringen.

Door zorgvuldige abonnementen, een hoge productiekwaliteit en een doordachte verdeling van uw video's kunt u content creëren die boeit en het leerrendement verhoogt.

De 15 voorbeelden die we hebben gezien - van de hapklare tutorials van ClickUp Clips tot de gedetailleerde verkooptraining van Gong - laten een verscheidenheid aan effectieve benaderingen zien om leerlingen te boeien en kennis beter te laten vasthouden.

Tools zoals ClickUp bieden functies zoals Clips die het gemakkelijk maken om uw training content te produceren, organiseren en delen. Met deze hulpmiddelen kunt u indrukwekkende trainingsvideo's maken die zorgen voor goed geïnformeerde en bekwame werknemers, klaar om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

