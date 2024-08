Agile opleidingsgids (cursussen + processen)

Op zoek naar een Agile training _gids?

Voor het managen van een Agile project moet je heel wat leren:

Agile methoden, concepten, rollen, verantwoordelijkheden... de lijst is eindeloos!

maar hoe doe je dat?

Met Agile training!

In dit artikel leer je wat Agile training is en wat de belangrijkste voordelen ervan zijn.

We behandelen ook zeven trainingen en hoe je je Agile training kunt gebruiken om een uitstekende Agile projectmanagement professional te worden in 2022.

Laten we beginnen!

Wat is Agile training?

Agile training leert je de concepten van de Agile methodologie om je te helpen Agile projecten en Teams op de juiste manier te managen.

maar wat is de _Agile methodologie _? Agile is een moderne projectmanagementmethode die je helpt om een groot project op te splitsen in kleinere ontwikkelingsfasen, bekend als sprints.

In de Agile methode ontwikkel je het product in Sprints, krijg je feedback van klanten aan het einde van elke fase en implementeer je de vereiste wijzigingen voor de volgende productrelease.

_Het resultaat?

Omdat je de klanten actief betrekt bij de Agile ontwikkelingsproces ontwikkel je een product dat perfect aansluit op hun behoeften, waardoor ze gaan dansen van plezier!

3 sleutelvoordelen van agile training

Natuurlijk, het Agile framework is een moderne projectmanagement methode. Maar het gaat ook gepaard met veel nieuwe concepten, rollen en verantwoordelijkheden.

Daarom heb je er ideaal een Agile training voor nodig.

Dit zijn slechts een paar van de voordelen van een Agile training:

1. Leer de grondbeginselen

Als je een training volgt, leer je de grondbeginselen en diepgaande concepten van de Agile-methode.

Maar dat is nog niet alles!

Agile training helpt je ook:

Begrijpen hoe het Agile proces gebruik maakt van voortdurende verbetering en regelmatig testen om geweldige producten te ontwikkelen

Uit te voeren Agile ceremonies soepel, zoals vergaderingen over planning en retrospectieve vergaderingen

Leer hoe je feedback van klanten kunt implementeren in de Agile aanpak

2. Agile transformatie vergemakkelijken

Ongeacht de omvang van de transformatie is aanpassen aan nieuwe veranderingen niet eenvoudig.

Het aanbrengen van grote veranderingen in het basiselement van een organisatie is immers altijd een uitdaging.

maar betekent dit dat je problemen oproept?

Een Agile transformatie omvat meestal:

Het analyseren van de huidige positie van je organisatie op alle fronten

Het begrijpen van de visie en missie van de transformatie

Instellen van communicatieregels voor leden van het team

Abonnementen opstellen om medewerkers te coachen die niet bekend zijn met Agile

En omdat een Agile training je deze aspecten leert, weet je hoe je de Agile transformatie op de juiste manier kunt implementeren, wat bijdraagt aan een eenvoudigere onboarding voor jou en je organisatie.

3. Verdien een certificering

Hoewel een training draait om het overbrengen van de kennis en vaardigheden van het Agile framework, biedt het meer.

Een Agile training kan je ook helpen om het vereiste aantal kredieten of contacturen te verdienen om een certificeringsexamen te doen.)

het voordeel?

Door een certificering te behalen, word je een gecertificeerde Agile projectmanagement professional. Dit voegt waarde toe aan je cv en helpt je een stap verder in het veld.

bekijk deze top Agile projectmanagement certificeringen _en productmanagementcertificeringen .

Top 7 Agile opleidingen in 2022

_Heeft uw zoektocht naar een training u in verwarring gebracht?

maak je geen zorgen!

Hier vind je een gedetailleerd overzicht van zeven trainingen om je opties te kennen.

Voor elke Agile training belichten we:

De domeinen die de cursus behandelt

De Agile certificering die je kunt verdienen

Welk instituut voor projectmanagement biedt het aan?

Hoeveel het kost

1. Agile grondbeginselen training

Deze Agile training leert je de basis van de Agile methodiek. Je leert verschillende Agile frameworks zoals Scrum , Kanban , Mager en XP (Extreem Programmeren) in detail.

De Agile Fundamentals training behandelt:

Agile projectmanagement

Agile testen

Agile principes en waarden

Geaccrediteerde Agile Scrum-mastertraining

Deze training is beschikbaar in drie formats:

Live, door een instructeur geleid

On-demand

Een gemengde on-demand/instructeur geleide versie

Met de live en on-demand Agile Fundamentals training verdien je:

17 professionele ontwikkelingseenheid (PDU)

17 NASBA voortgezette beroepsopleiding (CPE)

**Maar wat is een PDU en NASBA CPE?

PDU : een door het Project Management Institute vastgestelde eenheid om de professionele ontwikkeling van een persoon te meten

: een door het Project Management Institute vastgestelde eenheid om de professionele ontwikkeling van een persoon te meten CPE: een eenheid om het aantal uren deelname aan een cursus te meten om de status van certificering te behouden. Eén NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) CPE krediet is gelijk aan 50 minuten training.

Certificering die u kunt verdienen

ICAgile Certified Professional (ICP)-certificering door het International Consortium for Agile

Er is geen specifiek certificeringsexamen om deze certificering te behalen.

ja

Het enige wat je hoeft te doen is een door ICAgile geaccrediteerde cursus voltooien. En als je de cursus met succes hebt voltooid, ontvang je een uitnodiging om je certificering te claimen.

Aangeboden door

Internationale Leerboom

Prijzen

Voor blended learning: $1090/jaar

Voor live, door een instructeur geleid: $1795

Voor premium training: $2250/jaar

2. Gecertificeerde Scrum Master Opleiding

Certified Scrum Master Training is een 2-daagse, live training onder leiding van een instructeur (Certified Scrum Trainer). Je leert het Scrum framework, met speciale aandacht voor het bijhouden van taken, burndown grafieken en dagelijkse Scrum vergaderingen.

Bij deze Scrum cursus krijg je ook een 2-jarig lidmaatschap van Scrum Alliance.

De Certified Scrum Master training behandelt:

Fundamentals van het Scrum framework

Agile waarden en principes

Scrum rollen

Scrum vergaderingen

Scrum artefacten

Het volgen van deze Scrum master training helpt je te verdienen:

16 PDU's

16 Scrum Onderwijseenheid (SEU)

Wat is SEU?

Een SEU verdien je door een training te voltooien. Het is een krediet dat je kennis als Scrum practitioner vergroot.

Certificering die je kunt verdienen

Gecertificeerd Scrum Master door Scrum Alliance

Om deze Scrum certificering te behalen, moet je de volledige Scrum master training volgen.

Na het voltooien ervan, wordt een examenlink met 90 dagen toegang via e-mail verzonden. Je krijgt 2 pogingen om dit Agile certificeringsexamen af te leggen, dat 50 meerkeuzevragen bevat met een limiet van 60 minuten.

aangeboden door

Cprime

Prijzen

$895

3. PMI-ACP Certificeringstraining

Deze cursus leert de principes en methoden van het Agile framework, waaronder Scrum, Extreem Programmeren en Lean. Deze cursus bevat examenvoorbereidingsmateriaal, trainingshulpmiddelen en oefenvragen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image10-9.gif

/%img/

Je krijgt ook 6 maanden toegang tot het online trainingsportaal van Project Management Academy.

Agile Practitioner training behandelt:

Grondbeginselen van de Agile-methode

Agile praktijk voor projectschatting

Agile communicatie en leiderschap

Agile contracten en account principes

Deze Agile practitioner training is beschikbaar in vier formats:

Live virtueel klaslokaal

Live klassikaal onder leiding van een instructeur

On-demand video

In-house

Met de Agile Practitioner-training verdient u 21 PDU's.

Certificering die u kunt verdienen

Agile Certified Practitioner door The Project Management Institute

Om deze certificering te behalen, moet je een Agile certificeringsexamen afleggen dat 120 meerkeuzevragen bevat met een limiet van 3 uur.

aangeboden door

Projectmanagement Academie

Prijzen

Voor virtuele klassikale training: $ 1195

Voor on-demand video: $995

4. Leidinggeven aan SAFe 5.0 (Scaled Agile)

De Leading Scaled Agile Framework training is een 2-3 daagse training die je leert hoe je Agile principes kunt schalen door Lean thinking practices en Product Development Flow technieken toe te passen.

Deze training behandelt:

Geschaald Agile Framework introductie

Lean denken

Agile ontwikkeling

Agile transformatie

Geschaald Agile Framework op teamniveau

Leading Scaled Agile training is beschikbaar in twee formats:

2-daagse live klassikaal

3-daagse virtuele klassikale training

Certificering die u kunt verdienen

SAFe 4 Agilist Certificering door Scaled Agile

Om deze certificering te behalen, moet je een Agile certificeringsexamen afleggen met 45 vragen en een limiet van 90 minuten.

aangeboden door

Wereldwijde Kennis

Cursus Prijzen

Voor virtuele klas live: $995

Voor live klassikaal: $995

5. Agile en Scrum Stichting

Dit is een 2-daagse Agile- en Scrum-training die de basisprincipes van Agile en het Scrum-raamwerk behandelt.

Deze Scrum training behandelt:

Agile manier van denken

Scrum werkwijzen

Scrum gebeurtenissen

Het belang van de backlog

Definitie van Klaar

De Agile en Scrum training is beschikbaar in twee formats:

Klassikaal live

Live virtueel

Certificering die u kunt verdienen

Agile Scrum Foundation certificering door EXIN

Om deze Agile certificering te behalen, moet je een examen afleggen dat 40 meerkeuzevragen bevat binnen een limiet van 1 uur.

aangeboden door

Wereldwijde Kennis

Prijzen

Voor virtuele klas live: $1595

6. Gecertificeerde Scrum Product Eigenaar Training

Dit is een 2-daagse training die ingaat op de rol van een producteigenaar in een Scrum team .

Je zult deelnemen aan trainingsoefeningen en technieken, diepgaande discussies en case studies. Een gecertificeerde Scrum trainer van de Scrum Alliance geeft deze Scrum certificeringstraining.

De Certified Scrum Product Owner Training behandelt:

Fundamentals van de rol van product owner

Product backlog

Werken met belanghebbenden

Klanten en gebruikers begrijpen

Deze training is beschikbaar in twee formats:

Live online

Live cursus met instructeur

Het volgen van deze Scrum certificeringstraining helpt je bij het verdienen van:

16 PDU's

16 SEU's

certificering die u kunt verdienen

Gecertificeerd Scrum Product Eigenaar door Scrum Alliance

Er is geen specifiek certificeringsexamen om deze certificering te behalen.

maar niet lummelen!

Je moet beide dagen van deze training bijwonen om de certificering te ontvangen.

Aangeboden door

Cprime

Prijzen

Voor live online: $895

Voor live cursus onder begeleiding van een instructeur: $895

7. Agile Coachingsworkshop (ICP-ACC)

Agile Coaching Workshop is een 2-3 daagse training gegeven door een Agile trainer. Het behandelt de kerncompetenties van het coachen van een Agile coach .

Deze Agile training behandelt:

Wat is een Agile coach

Agile coach als facilitator, mentor

Agile mindset

Teams coachen

Agile Coaching Workshop is beschikbaar in twee formats:

3-daagse klassikale sessie

4-daagse live online

Met deze Agile certificeringstraining verdient u 21 PMI PDU's.

Certificering die u kunt verdienen

ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) door het International Consortium of Agile

Er is geen specifiek certificeringsexamen om deze certificering te behalen. Na het succesvol voltooien van deze door ICAgile geaccrediteerde cursus krijg je de certificering.

aangeboden door

ASPE

Prijzen

Voor individuele klassikale registratie: $1595

Voor klassikale groepsregistratie: $1495

Voor live online: $1595

Hoe uw Agile training gebruiken

Je hebt je training voltooid en zelfs een certificering behaald.

hoe gebruik je deze kennis en vaardigheden voor projectmanagement?

Simpel: Met project management tools!

Projectmanagement tools helpen je om Agile Taken te beheren en effectief samen te werken met je Teams.

En ClickUp is de enige projectmanagement tool die u nodig hebt om uw Agile training te gebruiken!

Maar wat is ClickUp?

ClickUp is de hoogst gewaardeerde tool voor projectmanagement ter wereld.

Van project abonnementen tot het analyseren van uw team op afstand is ClickUp de enige tool die u nodig hebt!

ClickUp brengt wendbaarheid in het Agile adoptieproces:

1. Meerdere weergaven aan te passen aan wisselende behoeften van projecten

In tegenstelling tot andere tools voor projectmanagement kunt u met de Multiple Views van ClickUp op elke gewenste manier werken.

Of het nu gaat om Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming of elke projectmethodologie, ClickUp kan zich gemakkelijk aanpassen aan uw behoeften.

Hier vindt u een gedetailleerde kijk op wat ClickUp u te bieden heeft:

A. Verplichte weergaven van taken

ClickUp biedt twee vereiste Taak Views om aan te passen aan uw Agile proces:

1. Lijstweergave De Lijstweergave van ClickUp geeft de taken na elkaar weer in de vorm van een checklist.

Naarmate u vordert in uw Agile project, kunt u elke taak opeenvolgend aanpakken en ze afvinken nadat ze zijn voltooid.

wat is er nog meer?

Je kunt je Taken zelfs organiseren zoals jij dat wilt!

2. Weergave raad van bestuur Als u de voorkeur geeft aan

Kanban-borden dan is de Board weergave van ClickUp perfect voor u.

U kunt snel de voortgang van uw Agile project visualiseren en taken naar wens verslepen!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Board-View-Transparent-Background.png

/$$img/

B. Kaderweergave ooit ingedommeld tijdens vergaderingen?

C. Weergave kalender Met de Kalenderweergave van ClickUp kunt u uw drukke agenda gemakkelijk bijhouden.

Het is de snelste manier om uw Agile projectplanningen te plannen en te beheren zonder ook maar één Taak te missen.

U kunt zelfs schakelen tussen de weergave van uw kalender:

Days : weergave van alle Taken voor een geselecteerde dag

: weergave van alle Taken voor een geselecteerde dag 4-Dagen : bekijk de planning van je taken over vier dagen

: bekijk de planning van je taken over vier dagen Week : bekijk je geplande taken voor een hele week

: bekijk je geplande taken voor een hele week Maandelijks: visualiseer de Taken voor de hele maand

D. Ik Modus wil je alleen het werk weergeven dat aan jou is toegewezen?

Gebruik ClickUp's Me Mode!

Zo kunt u zich beter concentreren op uw taken en wordt u niet afgeleid door de werklast van andere leden van het Scrum-team.

Bovendien kunt u gemakkelijk de items aanpassen die u in uw Me Mode wilt zien - selecteer gewoon de attributen volgens uw vereisten.

2. Lijsten van Sprints om de voortgang van je Sprint bij te houden

ClickUp's Sprint Lijsten helpen u bijhouden hoe uw Sprint cyclus vordert - door het op te delen in kleine Taken. U kunt snel elk checklistitem afvinken naarmate u voortgang boekt in uw cyclus van sprints.

U kunt zelfs Scrum-punten toevoegen aan ClickUp's Sprintlijsten om de tijdsinschatting te maken die u nodig hebt om uw product backlog item af te werken.

Bovendien kunt u Sprint Lijsten en retrospectieve hulpmiddelen om de voortgang te bekijken tijdens Scrum gebeurtenissen zoals sprint planning, sprint review, sprint retrospective, of dagelijkse Scrum vergaderingen.

3. Werkstroom automatisering terugkerende taken automatiseren

tijd verspillen aan terugkerende taken?

Nu niet meer!

ClickUp brengt tal van workflow-automatiseringen naar uw werkruimte, waardoor u veel tijd bespaart en u zich kunt concentreren op essentiële taken. Je kunt ze gebruiken om repetitieve taken eenvoudig te automatiseren en zo sneller te laten verlopen.

ClickUp's workflow automatisering structuur ziet er als volgt uit:

Wanneer een trigger wordt gestart en een voorwaarde is voldaan, een specifieke actie wordt automatisch uitgevoerd.

Voor een productmanager zou een automatisering workflow kunnen zijn:

Om ervoor te zorgen dat het project op tijd Voltooid wordt, zou hij een herinnering kunnen instellen om zijn team op de hoogte te stellen.

Hier:

Trigger: naderende deadline

Voorwaarde: het opgegeven lid van het team is de toegewezen persoon

Actie: plaats een opmerking "Wat is de status van het project?"

_Wat nog meer?

Hoewel ClickUp 50+ vooraf gemaakte automatiseringen biedt, kunt u ook uw eigen automatiseringen maken.

Enkele van deze vooraf ingestelde automatiseringen zijn:

Plaats een opmerking wanneer alle subtaken binnen een Taak zijn gemarkeerd als Gesloten

Nieuwe taken automatisch toewijzen aan specifieke leden van een team

Een tag toevoegen of een taak naar een lijst verplaatsen wanneer de prioriteit verandert

Verplaats een taak naar een bepaalde lijst wanneer de lijst met volgers opnieuw wordt toegewezen

Eenagile sjabloon wanneer de status van een taak verandert

Klik voor meer automatiseringen op hier .

4. Agile Dashboards voor een visueel overzicht van uw projecten

_Met meerdere teams en projecten, hoe houd je ze allemaal bij?

Door de Dashboards van ClickUp te gebruiken!

Dashboards bieden een visueel overzicht op hoog niveau van uw Agile projecten.

U kunt uw Lijsten van Sprints en taken naar deze Dashboards om snel te zien hoe je projecten vorderen.

Hier is een kijkje in de verschillende grafieken die je kunt gebruiken:

Snelheidsgrafieken : bepaal snel het voltooiingspercentage van uw taken

Burnup grafieken : markeer de voltooide taken

Burndown grafieken : visualiseer de prestaties van uw team ten opzichte van een target lijn

Cumulatieve grafieken van de werkstroom : visualiseer en volg hoe het project vordert in de tijd

5. Aangepaste statussen voor taken voor verschillende fasen van het project

De meeste tools voor projectmanagement worden geleverd met een aantal standaard projectstatussen die misschien niet relevant zijn voor al uw projecten.

niet alle projecten zijn hetzelfde, toch?

Een status als "Testen" zou nuttig zijn voor softwareontwikkeling, maar niet zozeer voor redactionele projecten.

Met ClickUp zit u niet vast aan statussen die uw fasen van het project niet nauwkeurig weergeven.

U kunt ze gemakkelijk aanpassen aan uw verschillende behoeften.

U kunt gebruik maken van "Bewerking", "Content Ideeën", "Kwaliteitscontrole", "Onderhandeling:" het is allemaal aan u!

Maar dat is niet alles van ClickUp functies !

Deze krachtige Agile hulpmiddel geeft je ook andere functies, zoals:

Prioriteiten : help uw leden van uw team te weten welke taken eerst moeten worden aangepakt

Kladblok : een virtueel notitieblok om snel dingen aan te tonen

Pulse : bekijk het activiteitsniveau van uw Scrum-team gedurende een dag

Afhankelijkheid : zorg ervoor dat de leden van uw team de taken in de juiste bestelling uitvoeren

Profielen : ken de taken van alle leden van uw Agile-team

Native tijdsregistratie : houd de tijd bij die uw taken en Agile projecten in beslag nemen

Samenwerking opsporen : weet wanneer anderen aan dezelfde Taak werken als u

Rapportage voor teams : Analyseer de prestaties van je Scrum of Agile team met real-time rapportages

Mobiele apps : beheer projecten onderweg met de krachtige iOS- en Android-apps van ClickUp

Conclusie

Terwijl een Agile training je verschillende Agile concepten leert, kan het je ook helpen om een Agile certificering te verdienen.

Het kiezen van een training hoeft echter niet zo uitdagend te zijn als het kiezen van de volgende Netflix-serie.

Bekijk gewoon de trainingen die we hier op een lijst hebben gezet om de Agile training te kiezen die bij je past.

En omdat het hebben van de juiste Agile software essentieel is voor het implementeren van je training, waarom zou je niet meld u vandaag nog aan voor ClickUp ?

Het heeft alle functies om professionals te helpen hun projecten efficiënt te beheren in een Agile omgeving !