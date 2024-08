Loom gebruiken: 10 schermopname gebruikssituaties

Hoe zorg je voor een naadloze kennisoverdracht en samenwerking op je werkplek? Zelfs zonder rekening te houden met de complexiteit van externe en hybride opstellingen, is het een harde noot om te kraken.

Mensen hebben zelden tijd om lange documentatie te lezen, vergaderingen slokken hun concentratietijd op en het heen-en-weer geloop van instant messaging is in het beste geval vervelend en in het slechtste geval een productiviteitskiller.

Gelukkig is er een andere manier om te zorgen voor heldere, duidelijke communicatie die niemands dag verstoort: schermopname. Software voor schermopname kan nuttig zijn in verschillende scenario's. Stel je voor dat een verkoper een snelle video maakt om een productfunctie voor een klant te laten zien. Ook een marketingteam zou een mockup van een social media-campagne kunnen opnemen om te delen met belanghebbenden voor feedback. Een HR-team zou het inwerkproces kunnen versterken met vooraf opgenomen video's en de retentie met 82% verhogen door de belangrijkste concepten, werkstromen en bedrijfscultuur effectief te communiceren aan nieuwe werknemers.

Voorbeelden van populaire schermopnamesoftware

Loom is een populair hulpmiddel voor schermopname. Het helpt je precies vast te leggen wat er op je scherm te zien is - documenten, websitelay-outs en ontwerpmodellen - en vult de informatie aan met beschrijvende voice-overs.

Je kunt ook je scherm opnemen samen met je webcam feed. Dit creëert een picture-in-picture effectt waarbij je gezicht verschijnt in een kleiner venster of een camera bubble terwijl je demonstreert of uitlegt wat er op het scherm staat. Dit is een geweldige manier om een persoonlijk tintje toe te voegen en een band op te bouwen met je publiek.

Maar werk gebeurt niet in silo's. Werkstromen zijn geëvolueerd naar meer samenwerking op projecten, zelfs als de teams zich in verschillende tijdzones bevinden of op afstand werken. We hebben dus een meer geïntegreerde aanpak nodig. Maak kennis met ClickUp Clips , een ingebouwde schermopnamefunctie binnen de ClickUp projectmanagement platform .

Neem uw hele scherm of specifieke tabbladen en vensters met voice-over op via ClickUp Clips en koppel ze eenvoudig aan een opmerking, taak of document in ClickUp voor volledige context

ClickUp Clips kan demonstraties en uitleg op uw computerscherm opnemen, terwijl alles netjes georganiseerd blijft binnen specifieke projecten en taken. Het beste deel? ClickUp werkt als een alles-in-één werkruimte waar u elke taak en elk project van begin tot einde kunt beheren.

Laten we eens kijken hoe deze schermopnametools u kunnen helpen uw communicatie te verbeteren en effectiever te maken.

10 Loom-schermopnamegebruiksgevallen

Hier zijn 10 scenario's waarin tools zoals Loom en ClickUp Clips de communicatie tussen teams en klanten kunnen verbeteren.

1. Snelle softwaredemo's

Lange tekstdocumenten met onpersoonlijke schermafbeeldingen zijn nutteloos als u klanten wilt winnen en behouden voor uw softwareproducten.

Met ClickUp Clips, een schermopnametool zonder watermerk, kunt u snelle en boeiende softwaredemo's maken binnen het ClickUp platform. U kunt klanten of teamgenoten visueel door de functies van het programma leiden.

ClickUp Clips maakt het eenvoudig om video-opnames te maken van specifieke app-functionaliteiten en gebruikersinteracties, zodat uw demo's gericht en informatief zijn. U kunt uw Clips-opnamen rechtstreeks delen binnen ClickUp Taken houdt alle communicatie- en trainingsmaterialen overzichtelijk en doorzoekbaar.

Zet video's om in taken, wijs de taak toe aan relevante teamleden en voeg aangepaste statussen toe om de voortgang bij te houden op ClickUp

2. Gepersonaliseerde klantenondersteuning bieden

Algemene ondersteuningsmails hebben niet het persoonlijke tintje dat de meeste klanten verwachten. U kunt klanten dus één-op-één begeleiden bij het oplossen van problemen met een tool voor schermopname . U kunt een screencast opnemen waarin u laat zien hoe u een probleem van een klant oplost. Het kan ook dienen als een kennisbank waar uw supportteam naar kan verwijzen om soortgelijke problemen op te lossen.

Met de tekenfunctie van Loom kun je belangrijke elementen op het scherm markeren tijdens je opnamesessie voor meer duidelijkheid.

via Weefgetouw Je kunt de opname-instellingen aanpassen om zelfs video's rechtstreeks in een supportticket op te nemen om de supportervaring te personaliseren, zodat klanten zich gewaardeerd voelen en problemen sneller worden opgelost.

3. Onboarding op afstand voor nieuwe medewerkers

Geef een virtuele rondleiding door de software en workflows van het bedrijf voor een soepele inwerkervaring.

Gebruik ClickUp Clips om een uitgebreide videorondleiding te maken van de bestaande software en workflows van het bedrijf. Rechtstreeks vanaf de interview op afstand in deze fase kunnen nieuwe medewerkers visueel kennismaken met de belangrijkste tools, navigeren door verschillende functionaliteiten en de processen van je team begrijpen.

ClickUp Clips kan ook worden geïntegreerd met ClickUp Taken en ClickUp Documenten om relevant trainingsmateriaal in te sluiten naast uw video walkthroughs.

4. Uitlegvideo's maken voor marketingcampagnes

Wist u dat uw sociale mediapubliek 95% behoudt van de informatie wanneer deze wordt gecommuniceerd via video in vergelijking met 10% wanneer ze het lezen in tekst?

Laat informatie-intensieve posts voor je campagnes los en betrek je publiek met duidelijke en beknopte video-uitleg over je product of dienst.

Loom's Chrome-extensie hiermee maakt u korte, boeiende schermafbeeldingen waarin uw product of dienst in actie wordt gepresenteerd. U kunt direct vanuit uw browser beginnen met opnemen!

via Weefgetouw Walk kijkers door de belangrijkste functies, leg complexe concepten visueel uit en voeg tekst toe om je Loom-opname een persoonlijk tintje te geven.

Met Loom kun je eenvoudig beknopte video's opnemen met fragmenten van je scherm. Voeg deze fragmenten samen in Loom om een gepolijste uitlegvideo te maken die je publiek betrokken en geïnformeerd houdt.

5. Technische ondersteuning op afstand bieden

Vind je het moeilijk om complexe stappen voor probleemoplossing uit te leggen via tekst of telefoon? Begin met het opnemen van uw scherm terwijl u gebruikers door het proces leidt. U kunt specifieke knoppen aanwijzen, acties demonstreren en zelfs verwarrende punten markeren op het scherm zelf.

ClickUp Clips kan worden gecombineerd met Loom om ervoor te zorgen dat gebruikers snel en efficiënt de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit verbetert de klanttevredenheid en vermindert de hoeveelheid terugkerende supporttickets die uw team moet afhandelen.

6. Videotutorials en digitale producten maken

Online cursusmakers kunnen complexe concepten omzetten in boeiende video tutorials.

Neem uw volledige scherm op met ClickUp Clips om kijkers door elke stap te leiden.

Met ClickUp Clips kunt u inzoomen op specifieke elementen van YouTube-video's, deze opnemen, annotaties toevoegen om te benadrukken en zelfs uw opnames direct in het platform of de browser van commentaar voorzien.

In feite, ClickUp Brein , de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan worden gekoppeld aan Clips om audiotranscriptie van uw vergaderingen en schermopnames te automatiseren.

Transcriptie van audio genereren met ClickUp Brain

U kunt uw videoclips gemakkelijk delen met teamleden of ze gebruiken als digitale producten die u kunt verkopen of distribueren.

7. Ontwerp handoffs documenteren

ClickUp Clips is perfect voor het demonstreerbaar maken van micro-interacties of animaties met uitzonderlijke duidelijkheid. Dit maakt het zeer geschikt voor moeiteloze ontwerphandoffs waarbij geen detail verloren gaat in de vertaling.

Loop met ontwikkelaars door je design mockups of prototypes en verhelder tegelijkertijd twijfels. Zoom in op specifieke elementen met de annotatiefuncties van ClickUp Clips en gebruik gesproken commentaar om uw ontwerpbeslissingen en denkprocessen uit te leggen om geweldige resultaten te behalen.

Download Clips, voeg ze toe aan een taak of stuur openbare links om je video's met je team te delen

Met ClickUp's Clips Hub kunt u al uw Clips op één plek opslaan zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen. Verander elke Clip van de Hub in een ClickUp-taak voor uw ontwikkelteam, zodat ontwikkelaars de volledige context hebben die ze nodig hebben. Dit vermindert het risico op miscommunicatie en zorgt voor een soepelere ontwerpoverdracht.

8. Visuele casestudy's maken

Wanneer u met hart en ziel een product of dienst ontwikkelt, wilt u altijd weten wie uw oplossingen heeft gekocht en hoe ze er voordeel uit heeft gehaald. Case studies van klanten benadrukken niet alleen de impact van je product, maar geven je ook waardevolle feedback over hoe je het kunt verbeteren.

Bovendien? Je kunt ze gebruiken als sociaal bewijs om meer business binnen te halen!

Loom helpt bij het omzetten van lange casestudy's en reacties van klanten in interactieve, altijd groene middelen. Dit helpt je om het succes van je product of dienst aan te tonen met voorbeelden uit de echte wereld.

Neem een video op van je scherm terwijl je beschrijft hoe je product of dienst werd gebruikt door een echte klant en waarom ze het geweldig vonden. Er is ook een pauzeknop aan de linkerkant van de interface om weer op gang te komen als je halverwege de opname struikelt! En als je klaar bent om weer op te nemen, druk je gewoon op de herstartknop.

via Weefgetouw U kunt deze boeiende videocases delen op uw marketingmicrosite, sociale media of verkooppraatjes om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen bij potentiële klanten.

9. Online lezingen of presentaties opnemen

Het post-pandemische tijdperk heeft flexibel leren erg populair gemaakt. Een video-sharing tool maakt het delen van kennis gemakkelijk.

Onderwijzers kunnen lezingen, presentaties of trainingen rechtstreeks vanaf het scherm opnemen. Met de interface van Loom kun je eenvoudig schakelen tussen je dia's en de weergave van de presentator.

Je kunt je Loom-video's delen met studenten of collega's, zodat ze zelfstandig kunnen leren. Met de Loom desktop app kun je zelfs tijdstempels en oproepen tot actie toevoegen om kijkers door belangrijke punten en bronnen te leiden. Studenten kunnen ook het tempo van de video versnellen of vertragen voor een beter begrip.

10. Videogetuigenissen van klanten maken

Uw klanten kunnen videotestimonials rechtstreeks op hun scherm opnemen om te laten zien hoe uw product of dienst hen heeft geholpen succesvol te zijn.

Met de webcam-opnamefunctiee van Loom kunnen klanten hun persoonlijke verhalen delen en zo vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen bij potentiële klanten.

De videobewerkingsmogelijkheden van Loom maken het mogelijk om tekstoverlays of oproepen tot actie toe te voegen, waardoor je videogetuigenissen impactvol worden.

via Weefgetouw Zoals u hebt gezien, zijn er veel innovatieve gebruiksmogelijkheden voor schermopname-apps zoals Loom en ClickUp Clips. Maar er is een goede en een betere manier om ze te gebruiken.

Loom beste praktijken

Hier zijn enkele best practices om ervoor te zorgen dat je videopresentaties duidelijk en beknopt zijn en een blijvende indruk achterlaten:

Spreek duidelijk en zelfverzekerd: Articuleer je woorden en spreek niet te snel. Een gemoedelijke toon werkt goed, maar vermijd opvulwoorden zoals 'um' en 'zoals'.

Articuleer je woorden en spreek niet te snel. Een gemoedelijke toon werkt goed, maar vermijd opvulwoorden zoals 'um' en 'zoals'. Microfooncontrole: Controleer de kwaliteit van je microfoon voordat je opneemt, want achtergrondgeluiden of een gedempte microfoon kunnen kijkers afleiden

Controleer de kwaliteit van je microfoon voordat je opneemt, want achtergrondgeluiden of een gedempte microfoon kunnen kijkers afleiden Omarm natuurlijk licht: Natuurlijk licht is altijd een flatterende keuze; vermijd sterke overheadverlichting, omdat dit harde schaduwen kan creëren

Natuurlijk licht is altijd een flatterende keuze; vermijd sterke overheadverlichting, omdat dit harde schaduwen kan creëren Kleed je voor succes (zelfs op video): Hoewel je geen pak en stropdas nodig hebt, creëer je een goede eerste indruk als je je professioneel kleedt, vooral als het om een presentatie voor een klant gaat

Hoewel je geen pak en stropdas nodig hebt, creëer je een goede eerste indruk als je je professioneel kleedt, vooral als het om een presentatie voor een klant gaat Visuele duidelijkheid is belangrijk: Deel alleen de relevante tabbladen of toepassingen op uw scherm. Gebruik de schermopnamemiddelen om in te zoomen op de specifieke elementen die u wilt benadrukken

Deel alleen de relevante tabbladen of toepassingen op uw scherm. Gebruik de schermopnamemiddelen om in te zoomen op de specifieke elementen die u wilt benadrukken Minder is meer: Houd uw opnames beknopt en gefocust. Vermijd onnodig gebrabbel en blijf bij de kernboodschap die u wilt overbrengen

Houd uw opnames beknopt en gefocust. Vermijd onnodig gebrabbel en blijf bij de kernboodschap die u wilt overbrengen Trim tot perfectie: Gebruik de trimgereedschappen om ongewenste gedeelten, pauzes of verbale opvullingen te verwijderen, zodat u een gepolijst eindproduct krijgt

Gebruik de trimgereedschappen om ongewenste gedeelten, pauzes of verbale opvullingen te verwijderen, zodat u een gepolijst eindproduct krijgt Bijschriften voor iedereen: Voeg bijschriften toe aan je video's om de toegankelijkheid te verbeteren voor kijkers met gehoorproblemen of in een lawaaiige omgeving

Voeg bijschriften toe aan je video's om de toegankelijkheid te verbeteren voor kijkers met gehoorproblemen of in een lawaaiige omgeving Polijst uw werk: Maak gebruik van de basisbewerkingsfuncties om kleine details te verfijnen, zoals het toevoegen van een titelkaart of het opnemen van een oproep tot actie aan het einde

Maak gebruik van de basisbewerkingsfuncties om kleine details te verfijnen, zoals het toevoegen van een titelkaart of het opnemen van een oproep tot actie aan het einde De kracht van voorvertoning: Bekijk je video voor het delen om lastige pauzes, typefouten in de tekst op het scherm of gebieden die verduidelijking behoeven op te sporen

Deze manieren veranderen de manier waarop je video's overkomen op je publiek. Ze zullen de video's professioneler, boeiender en makkelijker te volgen vinden.

Voordelen van schermopname op de werkplek

In het verleden betekende werken op afstand vaak dat je teamwerk en soms ook efficiëntie opofferde. Schermopnamesoftware biedt echter productiviteitsvoordelen die veel verder gaan dan het voorkomen van miscommunicatie.

Hier zijn een paar manieren waarop opgenomen video's een positieve invloed kunnen hebben op uw flexibiliteit op de werkplek :

Boost samenwerking: Het creëren van video-inhoud voor kennisoverdracht stelt teamleden of klanten in verschillende tijdzones in staat om toegang te krijgen tot informatie wanneer het hen uitkomt en vermijdt de noodzaak voor realtime toegang tot informatieonline vergaderingen* **Voor geografisch verspreide teams kunt u met video-opnamen complexe processen, doorloopsessies en zelfs teamintroducties delen, waardoor een meer verbonden werkomgeving wordt bevorderd

Het creëren van video-inhoud voor kennisoverdracht stelt teamleden of klanten in verschillende tijdzones in staat om toegang te krijgen tot informatie wanneer het hen uitkomt en vermijdt de noodzaak voor realtime toegang tot informatieonline vergaderingen* **Voor geografisch verspreide teams kunt u met video-opnamen complexe processen, doorloopsessies en zelfs teamintroducties delen, waardoor een meer verbonden werkomgeving wordt bevorderd Creëer een kennisbank: Bouw een bibliotheek met herbruikbare video's die nieuwe medewerkers kunnen gebruiken om in hun eigen tempo essentiële workflows te leren en bestaande teamleden kunnen de procedures opnieuw bekijken voor een snelle opfrissing

Bouw een bibliotheek met herbruikbare video's die nieuwe medewerkers kunnen gebruiken om in hun eigen tempo essentiële workflows te leren en bestaande teamleden kunnen de procedures opnieuw bekijken voor een snelle opfrissing Training en ontwikkeling verbeteren: Maak stap-voor-stap video tutorials of neem video's op van live trainingssessies voor toekomstig gebruik, om zo een meer aantrekkelijke en interactieve leerervaring te creëren

Maak stap-voor-stap video tutorials of neem video's op van live trainingssessies voor toekomstig gebruik, om zo een meer aantrekkelijke en interactieve leerervaring te creëren Verbeteren van transparantie en verantwoording: Zorg voor een duidelijk verslag van beslissingen, discussies en projectvoortgang, waardoor transparantie binnen teams wordt aangemoedigd en iedereen op één lijn zit

Zorg voor een duidelijk verslag van beslissingen, discussies en projectvoortgang, waardoor transparantie binnen teams wordt aangemoedigd en iedereen op één lijn zit Feedbackmechanismen inbouwen: Geef meer gedetailleerde feedback omdat je opmerkingen en verbeterpunten visueel kunt markeren terwijl je een positieve toon aanhoudt

Geef meer gedetailleerde feedback omdat je opmerkingen en verbeterpunten visueel kunt markeren terwijl je een positieve toon aanhoudt Klanttevredenheidsniveaus verhogen: Klanten kunnen de demonstratie van probleemoplossingsstappen bekijken, waardoor ze zich gesterkt voelen en supporttickets sneller worden opgelost

Klanten kunnen de demonstratie van probleemoplossingsstappen bekijken, waardoor ze zich gesterkt voelen en supporttickets sneller worden opgelost Een menselijk tintje geven: In een externe werkomgeving voegt Loom persoonlijkheid toe aan de communicatie. Het zien van iemands scherm en het horen van zijn stem, samen met zijn gezicht in de cameraballon, voegt een menselijk element toe dat tekstgebaseerde communicatie vaak mist

Software voor het delen van schermen is een geweldige hulpmiddel voor samenwerking op afstand dat veel verder gaat dan het versnellen en verduidelijken van communicatie. Het is een veelzijdige tool die workflows kan organiseren en de efficiëntie kan verhogen.

Verder gaan dan alleen schermopnames

We zijn het erover eens dat Loom complexe communicatie vereenvoudigt met zijn intuïtieve opname-instellingen. Je kunt er duidelijke, beknopte video's mee maken die de samenwerking, het delen van kennis en de productiviteit stimuleren.

Maar waar slaat u deze opnames op? Dit is waar ClickUp schittert! Upload uw Loom-video's rechtstreeks naar ClickUp Taken of ClickUp Documenten, bespreek specifieke videopunten en wijs taken toe met behulp van ClickUp's commentaarsysteem.

ClickUp vult Loom aan door:

Projectbeheer: Met het ClickUp platform kunt u deadlines, afhankelijkheden en prioriteiten toewijzen aan taken die aan uw opgenomen video's zijn gekoppeld. Dit houdt uw projecten op schema

Met het ClickUp platform kunt u deadlines, afhankelijkheden en prioriteiten toewijzen aan taken die aan uw opgenomen video's zijn gekoppeld. Dit houdt uw projecten op schema Gantt-diagrammen: Visualiseer projecttijdlijnen en kritieke paden met opgenomen video's bij belangrijke mijlpalen voor een duidelijk workflowoverzicht

Visualiseer projecttijdlijnen en kritieke paden met opgenomen video's bij belangrijke mijlpalen voor een duidelijk workflowoverzicht Tijdregistratie: Houd de tijd bij die wordt besteed aan het maken en beoordelen van video's om een efficiënte toewijzing van resources te garanderen

Loom legt duidelijke instructies vast en ClickUp zorgt voor organisatie - het perfecte duo voor teamwork! Samen ontsluiten ze het volledige potentieel van schermopname voor u en uw team.

En als u het bij één tool wilt houden en versnipperde workflows wilt voorkomen, neem uw scherm dan op met ClickUp Clips!

Meld u aan voor uw graties ClickUp account vandaag nog!