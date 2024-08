Tips voor sollicitatiegesprekken op afstand om je voor te bereiden op je volgende gesprek

Van alle stappen om je droombaan te vinden, is het voeren van een sollicitatiegesprek misschien wel de meest intimiderende en belangrijke stap, vooral met de populariteit van sollicitatiegesprekken op afstand. Ongeveer 60% van de bedrijven geeft tegenwoordig de voorkeur aan sollicitatiegesprekken op afstand boven persoonlijke gesprekken.

Virtuele sollicitatiegesprekken hebben het sollicitatieproces veranderd: ze zijn korter, goedkoper, flexibeler en zeer handig. Er zijn echter ook uitdagingen. Ze zijn afhankelijk van technologie, wat op elk moment problemen kan veroorzaken. Online verbinding maken met je gesprekspartner vergt ook meer inspanning.

Wat de uitdagingen ook mogen zijn, het valt niet te ontkennen dat sollicitatiegesprekken op afstand een blijvertje zijn. Gelukkig hebben we slimme tips, strategieën, best practices en een uitstekend hulpmiddel voor je verzameld om je sollicitatiegesprek tot een goed einde te brengen.

Dus of je nu iemand bent die zich voorbereidt op een sollicitatiegesprek of een recruiter die zijn externe wervingsproces wil verbeteren, bij ons zit je goed.

Voordelen en nadelen van sollicitatiegesprekken op afstand

Laten we, voordat we de tips bespreken, eerst even de voor- en nadelen van een virtueel interview bekijken.

Voordelen

Dit zijn de voordelen van een virtueel sollicitatiegesprek:

Flexibel

Sollicitatiegesprekken op afstand bieden meer flexibiliteit in de planning. Je kunt een tijdstip zoeken dat jou het beste uitkomt en het sollicitatiegesprek plannen. Het beste is echter dat je geen reisarrangementen hoeft te coördineren.

Verminder stress

Een sollicitatiegesprek bij je thuis of in een andere vertrouwde omgeving helpt stress en zenuwen te verminderen. Dit verbetert ook je kansen om beter te presteren tijdens het gesprek.

Kostenbesparend

Een video-interview bespaart kosten - zowel voor de kandidaten als voor de recruiters. Kandidaten hoeven geen lange afstanden af te leggen en extra geld uit te geven. Aan de andere kant besparen recruiters kosten omdat ze geen reiskosten hoeven te vergoeden, geen accommodatie hoeven te regelen voor kandidaten die van huis zijn, minder vertragingen en annuleringen en een kortere time-to-hire.

Gemak

Je kunt deelnemen aan interviews vanuit het comfort van je huis of elke locatie met een stabiele en betrouwbare internetverbinding, waardoor het zeer handig is.

Nadelen

Interviews op afstand kunnen ook nadelen hebben en uitdagingen creëren voor de interviewer en de ondervraagden.

Problemen met technologie

Problemen met de verbinding, softwarefouten of hardwarestoringen komen vaak voor bij het gebruik van technologie. Deze problemen tijdens je interview kunnen je werkstroom echter verstoren en je prestaties negatief beïnvloeden.

Verstoringen

Thuis is vaak een drukke plek met veel afleidingen. Factoren zoals gezinsleden of huisgenoten die thuis werken, vrienden en familieleden die op bezoek komen en kinderen of huisdieren om voor te zorgen, kunnen je focus tijdens het sollicitatiegesprek beïnvloeden.

Beperkte non-verbale signalen

Virtuele interviews maken het een uitdaging voor de interviewer en de ondervraagde om elkaars reacties en non-verbale signalen in te schatten. Ze kunnen dus moeite hebben om hun reacties aan te passen en de situatie te beoordelen.

Voorbereiden op een interview op afstand

Wil je een goed gesprek voeren en een blijvende indruk maken op de interviewer? We hebben je!

Hier zijn enkele virtuele interviewtips om je voor te bereiden en de baan van je dromen te krijgen.

Onderzoek het bedrijf

De eerste en belangrijkste stap is het onderzoeken van het bedrijf en de bedrijfscultuur. Stop niet na te hebben geleerd wat het bedrijf doet en hoe. Begrijp waarom het bedrijf doet wat het doet. Wat is hun visie? Wat willen ze bereiken?

Controleer verder de achtergrondinformatie, merkwaarden, oprichters, bedrijfscultuur, financieringsrondes, investeerders, concurrentie en bedrijfsstructuur.

Dit zal je helpen om jezelf te presenteren als een oprecht geïnteresseerde kandidaat. Je kunt relevantere vragen stellen en met een betere vooruitziende blik antwoorden. De interviewer zal je ook eerder als een betrouwbare kandidaat beschouwen als hij ziet hoeveel onderzoek je hebt gedaan.

Kijk voor deze informatie op de website van het bedrijf en op websites als Glassdoor en Crunchbase. Je kunt ook contact opnemen met huidige of voormalige werknemers van het bedrijf om meer te weten te komen over hun cultuur.

Kies de beste plek

Bij een eerste indruk is je virtuele achtergrond bijna net zo belangrijk als je uiterlijk. Ruim daarom de ruimte op die je tijdens het gesprek gaat gebruiken. Kies een eenvoudige plek met minimale afleiding, bijvoorbeeld voor een lege muur.

Het idee is om de aandacht van de interviewer op jou te houden, niet op je achtergrond. Als je geen afleidingsvrije achtergrond kunt vinden, kun je een eenvoudige en schone virtuele achtergrond gebruiken.

Het volgende dat je moet controleren is de verlichting. Gebruik geen achtergrondverlichting of licht aan de achterkant, want dan krijg je schaduw op je gezicht. Je wilt niet dat de interviewer zijn tijd besteedt aan het uitzoeken hoe je eruitziet. Gebruik in plaats daarvan een lichtbron aan de voorkant voor een duidelijke weergave. Als je een bureaulamp hebt, zet die dan aan de voorkant.

En als je achtergrond klaar is, gebruik dan de camera om te controleren hoe die eruitziet.

Kleed je om indruk te maken

De interviewer verwacht dat je er gepolijst en professioneel uitziet, dus je moet je goed kleden. Het idee om een interview te geven in pyjama en overhemd klinkt misschien verleidelijk, maar het is een grote nee. Je weet niet wanneer je moet opstaan. Wat als er wordt aangebeld en je moet opendoen? Je pyjama geeft misschien niet de beste indruk.

Draag daarom formele kleding, ook al voelt dat thuis belachelijk. Een ander voordeel van formele kleding is dat het je helpt om in de juiste stemming te komen.

Je kunt een overhemd dragen met een knop of een top met een interessante (maar niet overdreven) print. Een nette trui is ook goed. Als je op afstand interviewt voor een financiële of juridische rol, kun je beter een pak dragen.

Als je klaar bent, controleer dan met je camera of je outfit er goed uitziet. Het algemene idee is dat je er aantrekkelijk, netjes en professioneel uitziet.

Test vooraf je technische installatie

Omdat het een virtueel interview is, moet je gebruik maken van internet en technologie, wat betekent dat je volledig overgeleverd bent. Test daarom vooraf uw installatie. Als u een hulpmiddel voor samenwerking op afstand die je nog nooit hebt gebruikt, gebruik het dan van tevoren om de functies te begrijpen, vooral het dempen, uitschakelen, delen van schermen, inschakelen van audio en video, enz.

Overweeg om een vriend mee te laten doen aan een vergadering om het video platform te testen. Je kunt ook online video's en blogs bekijken als je de tool niet kunt testen.

Wat je ook moet doen is een snelheidstest uitvoeren. Typ gewoon 'internet snelheidstest' online en controleer of je internet verbinding snel is. Vergeet niet om zowel de download- als uploadsnelheid te controleren. Je kunt ook een alternatief internetapparaat bij de hand houden in het geval van problemen met je huidige verbinding,

Al deze voorbereidingen kunnen technische problemen niet voorkomen, maar bereiden je wel voor om er rustig mee om te gaan.

Ontdek virtuele etiquette Etiquette voor virtuele vergaderingen zet de toon van het interview en bewijst je professionaliteit. Hier zijn de video-interviewvaardigheden die je moet kennen:

Vermijd het gebruik van felle tinten en drukke patronen in de achtergrond en kleding. Houd het neutraal

Let op hoe ver of dicht je bij het scherm staat. Controleer dit wanneer je de achtergrond en je uiterlijk test

Kijk naar de webcam terwijl je spreekt. Zo maak je oogcontact met de interviewer en zie je er gefocust uit. Doe een plakbriefje of googly eyes in de buurt van de webcam om je eraan te herinneren daar te kijken

Knik met je hoofd om te laten zien dat je begrijpt wat de interviewer zegt

Als je een externe webcam gebruikt, controleer dan de plaatsing om de beste positie te vinden

Ga rechtop zitten zonder te hangen of onderuit te zakken in uw stoel. Houd een open houding en ontspan je handen

Zelfs als je nerveus bent, probeer niet te friemelen

Maakt aantekeningen

Een van de voordelen van een video-interview is dat je aantekeningen kunt maken tijdens het interview. Dat betekent echter niet dat je volledig voorbereide antwoorden voor je moet houden.

Volledig voorbereide antwoorden lijken misschien een goed idee, maar ze kunnen je laten klinken alsof je aan het lezen bent in plaats van gesprekken te voeren. Bovendien kunnen ze je natuurlijke werkstroom tijdens het gesprek doorbreken.

Als je aantekeningen bijhoudt, oefen ze dan vóór het gesprek om er zeker van te zijn dat je ze kunt gebruiken zonder de werkstroom van het gesprek te onderbreken. Houd ze kort - idealiter niet langer dan een pagina - en verwijs er minimaal naar.

Maak aantekeningen tijdens je interview zonder afgeleid te kijken met ClickUp Notepad

Schrijf uw vorige mijlpalen in het werk op in ClickUp Notepad om ze bij de hand te houden. Als de recruiter je vraagt om je meest impactvolle werk te delen, heb je al een lijst met projecten of taken om te delen.

Een andere manier om aantekeningen te gebruiken tijdens het gesprek is het aantekenen van potentiële vragen die je later kunt stellen. Dit is een uitstekende manier om te laten zien dat je betrokken bent en gefocust op de woorden van de interviewer.

Stel de juiste vragen

Zelfs na je onderzoek moet je vragen hebben over het bedrijf en de bedrijfscultuur. Dit is vooral relevant bij virtuele interviews, waarbij u het kantoor, de faciliteiten, de teams, enz. van het bedrijf niet fysiek kunt zien.

Houd uzelf daarom niet tegen om de juiste vragen te stellen.

Stel vragen waar je nieuwsgierig naar bent en zorg ervoor dat je geen mogelijk controversiële vragen stelt. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de visie van het bedrijf, de kantoorcultuur, het team waarmee je gaat werken, de mogelijkheden voor training en voortgang, enzovoort, maar vermijd vragen over onderwerpen als ontslag, scheiding, enzovoort.

Als je niet zeker weet wat je moet vragen, gebruik dan AI-chatten om relevante vragen te genereren die je tijdens het gesprek kunt stellen. Houd deze vragen bij de hand en schrijf ze in volgorde van belangrijkheid met behulp van een eenvoudige maar handige tool zoals ClickUp Notes.

Uitvoeren

Het is normaal om nerveus te zijn tijdens het sollicitatiegesprek. Maar er zijn manieren om die nervositeit te verminderen en het niet te laten merken aan je lichaamstaal of gezicht. Probeer een paar keer te oefenen voor het gesprek.

Dit zijn de dingen waar je je op moet concentreren:

Controleer je spreeksnelheid. Je moet niet te langzaam of te snel spreken, want in beide gevallen kun je nerveus overkomen. Je kunt dit controleren door jezelf op te nemen en naar de audio te luisteren

Gebruik handgebaren tijdens het spreken en houd een open houding. Je armen over elkaar slaan is een nee tijdens elk interview, of het nu persoonlijk of virtueel is

Zorg ervoor dat je hoofd en de bovenkant van je schouders het scherm domineren tijdens het interview

Probeer niet naar jezelf te kijken als je spreekt

Bereid u voor op afleiding

Om afleiding door uw omgeving te beperken, moet u ervoor zorgen dat u tijdens het interview alleen in een kamer bent met de deur dicht. Met veel elektronische apparaten om ons heen is het een goede gewoonte om:

Notificaties uit te schakelen

Schakel je mobiele telefoon uit (of zet hem op stil)

Niet storen te gebruiken

Sociale media en extra browsertabbladen te sluiten

Er is echter altijd een kans dat je wordt onderbroken tijdens het interview. Instance, je bent misschien alleen thuis als de deurbel gaat. Door voor te bereiden hoe je in zulke gevallen zult reageren, verklein je de kans dat je in de war raakt.

Het idee is om zo professioneel mogelijk te zijn. Dus als je een huisdier hebt dat geluiden maakt of rondspringt op de achtergrond, kun je dat in het begin vermelden om de interviewer voor te bereiden.

Als iemand aanbelt, erken dan de onderbreking, verontschuldig je en blijf kalm. De interviewer weet dat je thuis bent, en plotselinge onderbrekingen, hoewel ongelukkig, zijn ook een deel van het leven.

Bouw een band op

Interviews zijn meer dan vragen en antwoorden; het zijn discussies in twee richtingen. Je hebt maar een korte duur om de vragen van de interviewer te beantwoorden, je persoonlijkheid te tonen en een verbinding met hem of haar op te bouwen.

Beantwoord hun vragen, geef commentaar op hun antwoorden en voeg je vragen toe op het juiste moment. Laat het gesprek zo natuurlijk mogelijk verlopen.

Onderzoek van tevoren of je een deel van de rente deelt met de interviewer. Kijk op hun LinkedIn of bedrijfsprofiel, of Google ze.

Wees uiteindelijk open, vriendelijk, authentiek en streef naar een oprecht gesprek.

Een interview op afstand voeren

Als je een recruitmentprofessional bent die virtuele sollicitatiegesprekken gaat voeren, zijn hier enkele tips om ervoor te zorgen dat ze een succes worden:

Gebruik de juiste tool

Technologie is ongetwijfeld een van de meest cruciale aspecten van het voeren van een interview op afstand. Het gebruik van de juiste rekruteringstool kan een verschil maken in uw wervingsproces.

Naast het gebruik van video-platforms zoals Zoom en Skype, kunt u tools zoals ClickUp gebruiken om uw abonnement, planning en implementatie veel soepeler en georganiseerder te laten verlopen.

Customize en stroomlijn uw werving met ClickUp

ClickUp is een HR-, rekruterings- en inwerkprogramma die veel functies biedt om uw wervingsproces efficiënter, productiever en leuker te maken.

Connect uw favoriete apps met ClickUp met meer dan 1.000+ integraties

Met de meer dan 1.000 integraties van ClickUp kunt u alle apps integreren die u nodig hebt om interviews op afstand soepel te laten verlopen. U kunt Zoom, Slack, Google Spreadsheets, Skype en nog veel meer integreren.

Van het opnemen van interviews tot het maken van snelle aantekeningen en het stroomlijnen van het wervingsproces, ClickUp voor personeelszaken laat u dit en nog veel meer doen.

Laten we het verkennen.

ClickUp Clip

neem interviews op met ClickUp Clip_

Neem uw interviews op, deel ze met iedereen en stuur snelle berichten mee met de opname met behulp van ClickUp Clip . Met ClickUp-taak kunt u ook een taak maken van de opname en leden van het team toewijzen, zodat u snel hun mening kunt krijgen over de prestaties van de kandidaten.

ClickUp Brein

Vragen stellen en interviews samenvatten met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brein om de juiste woorden te vinden om posities te beschrijven, mogelijke vragen te genereren om aan uw kandidaten te stellen en zelfs de interviews samen te vatten.

ClickUp Kladblok

notities interview vastleggen met ClickUp Notepad_

Het maken van aantekeningen is ongelooflijk belangrijk tijdens sollicitatiegesprekken. Het geeft uw kandidaten zelfvertrouwen en dient als basis voor hun score. Met ClickUp Kladblok kunt u snel aantekeningen maken en opmaak toevoegen, ze omzetten in bij te houden taken en ze overal openen.

Interview Sjablonen

ClickUp biedt vele sjablonen voor interviews om je sollicitatieprocedure te standaardiseren en ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld. U kunt ClickUp's sjabloon voor sollicitatieprocessen om de juiste vragen in de juiste bestelling te stellen, uw proces te structureren, kandidaten snel te beoordelen en samen te werken met belanghebbenden en teamleden.

ClickUp biedt vele sjablonen voor interviews om je sollicitatieprocedure te standaardiseren en ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld. U kunt ClickUp's sjabloon voor sollicitatieprocessen om de juiste vragen in de juiste bestelling te stellen, uw proces te structureren, kandidaten snel te beoordelen en samen te werken met belanghebbenden en teamleden.

Deel interviewgegevens

Het delen van alle noodzakelijke details met de kandidaten is cruciaal bij het voeren van een interview op afstand. Zorg ervoor dat al uw kandidaten dezelfde informatie krijgen. Dit is de lijst met details die u moet delen:

Tijd en duur van het interview

Namen en gegevens van de interviewers, samen met koppelingen naar hun profielen

Het platform dat u gaat gebruiken, inclusief een handleiding voor het gebruik ervan

Eventuele extra documenten die kandidaten moeten voorbereiden

Deel een back-up nummer zodat de kandidaat u kan bereiken in geval van technische problemen

U kunt ook de dress code vermelden en informatie over het gebruik van audio en video.

Om op te vallen en te laten zien dat je het belangrijk vindt, kun je het beste virtuele interviewtips toevoegen, zoals het oplossen van problemen of het veranderen van je achtergrond. Vergeet niet dat een sollicitatiegesprek tweerichtingsverkeer is. Dus terwijl jij de kandidaat beoordeelt, beoordeelt de kandidaat ook jou.

Minimaliseer afleidingen en onderbrekingen

Het is van cruciaal belang dat u zo min mogelijk wordt afgeleid en dat het sollicitatiegesprek soepel verloopt, op kantoor of thuis. Dit is wat u kunt doen om onderbrekingen tot een minimum te beperken:

Doe de deur op slot en zeg tegen anderen (familie, vrienden of collega's) dat ze je niet moeten storen

Zoek een rustige en schone ruimte. Als je een drukke achtergrond gebruikt, kan de kandidaat snel afgeleid raken

Gebruik 'niet storen' op telefoons en computers, of schakel uw notificaties uit

Kleed je professioneel, zelfs als je vanuit huis werkt

Verwijder alle afleidende objecten van uw bureau

Houd de verlichting voor u zodat de kandidaat u duidelijk kan zien

Waardeer professioneel gedrag

Het is cruciaal om de kandidaten te laten zien dat een video-interview net zo professioneel is als een persoonlijk interview. Geef prioriteit aan duidelijke en tijdige communicatie tijdens het rekruteringstraject. Duidelijke verwachtingen stellen aan kandidaten met betrekking tot interviewschema's, formats en logistiek.

Respecteer niet alleen zo min mogelijk afleiding, maar ook de tijd en privacy van kandidaten. Vermijd wijzigingen of annuleringen op het laatste moment. Als u het interview opneemt, informeer de kandidaat dan van tevoren.

Tot slot, benader elke interactie met empathie, respect en integriteit. Wees beleefd en professioneel en deel constructieve feedback met de kandidaten.

Verhaalverhalen gebruiken

Sollicitatiegesprekken op afstand maken het voor kandidaten moeilijk om de bedrijfscultuur te begrijpen en het team te ontmoeten. Daarom moet je ze er vertrouwd mee maken. Begin met een korte introductie van uw bedrijf, inclusief de waarden en cultuur van het bedrijf en achtergrondinformatie. Je kunt een storytelling format gebruiken om verhalen te vertellen over je cultuur en waarden.

Ook tijdens het sollicitatiegesprek kun je storytelling gebruiken om verbinding te maken met kandidaten. Nodig hen uit om verhalen te vertellen over hun ervaringen, uitdagingen en prestaties. Moedig hen aan om met specifieke voorbeelden te komen waaruit hun communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen en culturele fit blijken.

Collaborate with potential candidates using ClickUp Whiteboard

U kunt ook interactieve functies gebruiken, zoals samenwerkingsdocumenten en virtuele whiteboards, om kandidaten aan te moedigen actief deel te nemen, een visuele weergave van hun ervaring te maken of hun aanpak voor het oplossen van problemen uit te leggen.

Voorbereiden op technische problemen

Test uw technische installatie voor het sollicitatiegesprek om technische problemen tot een minimum te beperken. Als u de software voor het eerst gebruikt, overweeg dan om een test te doen en vertrouwd te raken met de functies.

Als je vanuit huis werkt, zorg er dan voor dat je internetverbinding stabiel is en dat de signaalsterkte voldoende is. Je kunt een online snelheidstest gebruiken om je internetsnelheid te controleren.

Ten slotte, bereid een abonnement B voor. Zorg ervoor dat je het nummer en de e-mail van de kandidaat hebt in geval van een onderbreking. U kunt onmiddellijk verbinding met hen maken via video chatten of zo snel mogelijk een nieuwe afspraak maken.

Driven Wervingssucces Met ClickUp

Virtuele interviews zullen de recruitmentwereld blijven vormen en kansen en uitdagingen bieden voor recruiters en kandidaten. Met de tips voor sollicitatiegesprekken op afstand in dit artikel kunt u een proactieve aanpak hanteren en ervoor zorgen dat al uw sollicitatiegesprekken soepel verlopen.

Door een tool als ClickUp te gebruiken voor al uw wervingsbehoeften, kunt u de complexiteit van sollicitatiegesprekken op afstand met vertrouwen en competentie doorstaan. Waarom probeert u het niet zelf? Gratis aanmelden en probeer de functies vandaag nog!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

**Hoe slaag je in een interview op afstand?

Een goede voorbereiding, vooraf je technologie testen, je professioneel kleden, een rustige en afleidingsvrije omgeving creëren, oogcontact houden en actief luisteren kunnen je helpen om te slagen in een video-interview.

**Hoe voer je een interview op afstand?

Hier zijn enkele tips voor het voeren van een interview op afstand: